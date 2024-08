Porównanie Asana vs Monday: Które oprogramowanie do zarządzania projektami jest lepsze? 2024

Asana vs. Monday - to pytanie słyszymy cały czas. Ale która platforma przewyższa swoją konkurencję?

Po pierwsze, wszystkie projekty zakończone sukcesem, niezależnie od wielkości i celu, mają jedną wspólną cechę: odpowiednie zarządzanie i współpraca w zespole . Przy tak wielu organizacjach przechodzących na rozproszoną siłę roboczą, jak mają się one do zrobienia zarządzać wieloma projektami w tym samym czasie?

Dzieje się coś poważnego, a raczej organizacje polegają bardziej na rozwiązaniach opartych na chmurze oprogramowanie do zarządzania projektami . Kreatory są całkiem fajne, ale oprogramowanie do zarządzania projektami jest absolutnie idealne dla każdego, kto musi planować projekty, przydzielać i planować zadania, przydzielać zasoby i śledzić terminy.

Ułatwia cykl pracy zespołu pracującego nad projektem i pozwala kierownikom projektów na efektywną obsługę wszystkich tych projektów. Na szczęście dla firm istnieje wiele opcji zarządzania, śledzenia i planowania projektów wraz z zespołem.

Wracając do głównego pytania - co jest lepsze: Asana czy Monday?

Przyjrzyjmy się każdej platformie, omówmy jej wady i zalety oraz omówmy wszystkie funkcje obu opcji oprogramowania do zarządzania projektami w naszym zestawieniu Asana vs. Monday:

Czym jest Asana? Asana to oprogramowanie do zarządzania projektami dla startupów oraz małych i średnich Businessów. Została założona w 2008 roku przez byłych dyrektorów Facebooka, aby pomóc w śledzeniu pracy poprzez dostarczenie kompleksowego rozwiązania do tworzenia projektów, oddelegowania zadań i zarządzania nimi, współpracy, zarządzania portfolio i zarządzania cyklem pracy.

Oferuje scentralizowany pulpit do komunikacji dla członków zespołu. Eliminuje to komunikację e-mailową, poprawiając współpracę między członkami i pozwalając na bardziej efektywne zarządzanie zespołem, zwiększając wydajność.

Przykład tablicy Kanban w aplikacji Asana

Czym jest Monday?

Założona w 2012 r, Oprogramowanie do zarządzania projektami Monday jest szeroko stosowane przez organizacje każdej wielkości, od startupów po firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Różne Teams w tej samej organizacji mogą używać go do różnych funkcji, aby osiągnąć swoje konkretne cele.

Na przykład, zespół ds. sprzedaży może wykorzystać go do zbudowania CRM w celu optymalizacji procesów sprzedaży, programiści mogą wykorzystać go do śledzenia błędów, a zespół ds. marketingu może wykorzystać go do planowania i optymalizacji kampanii. Aplikacja zawiera ponad 200 szablonów cykli pracy do wyboru lub każdy zespół może stworzyć własny od podstaw.

Zestaw funkcji pozwala użytkownikom zintegrować każdy krok zarządzania projektami w jednej przestrzeni i zapewnić przejrzystość poprzez wzmocnienie współpracy między członkami zespołu w celu zwiększenia ich wydajności.

Użytkownicy mogą uzyskać widok listy zadań we wszystkich projektach na stronie Monday

Asana vs. Monday.com: Porównanie podstawowych funkcji

Chociaż platformy są podobne, każde narzędzie ma różnice w funkcjach i funkcjonalności, które nadają obu ich korzyści w zarządzaniu projektami . Ostatecznie narzędzia są odpowiednie dla różnych organizacji i potrzeb, dlatego ważne jest, aby znać podstawowe funkcje.

W tej sekcji podkreślamy funkcje każdego narzędzia i dzielimy je, aby pomóc Ci określić, które z nich jest najlepsze dla Twoich konkretnych potrzeb. Zobaczmy, kto wyjdzie zwycięsko z pojedynku Asana vs Monday:

płatne ma tę funkcję, ale jest ona dostępna tylko w płatnych planach

Zarządzanie zadaniami

Asana jest znana z tego, że oferuje szybsze tworzenie zadań, ponieważ nie wymaga tylu szczegółów do utworzenia, co Monday. Monday może jednak wyświetlać więcej informacji na pierwszy rzut oka. W Monday można zobaczyć zespół, właścicieli, oś czasu, aktualizacje statusu (oznaczone kolorami) i postęp dla każdego zadania. Możesz także usunąć niektóre kolumny informacji, jeśli są one przytłaczające.

Asana umożliwia tworzenie zadań, ustawienie ich celów i terminów, tworzenie zależności i przypisywanie ich w ciągu kilku sekund. Można je śledzić za pomocą list, osi czasu lub widoku tablicy. Po zalogowaniu się do Asany, zadania, których termin wykonania wkrótce upłynie, wyświetlane są w sekcji Strona główna.

Łatwo jest zobaczyć zakończoną listę wszystkich przypisanych ci zadań, przechodząc do Moje zadania. Wystarczy kliknąć dowolne zadanie, aby wyświetlić wszystkie szczegóły i załączyć dokumenty do współpracy.

Monday oferuje podobny sposób zarządzania zadaniami, ale nazywa je "Pulsami" Każdy Puls ma swój własny dziennik aktywności, sekcję FAQ, sekcję komentarzy i funkcję załącznika do pliku. Można je układać w kolumnach, aby umożliwić użytkownikom tworzenie własnego przepływu zadań.

Możesz tworzyć, przypisywać i śledzić postępy impulsów za pomocą przeglądu zadań w menedżerze zadań. Sprawia to, że zarządzanie zadaniami jest wygodne, ponieważ tablice działań dają przegląd statusu każdego zadania.

Asana ma wbudowany system zarządzania zależnościami między zadaniami. Umożliwia on wyznaczanie zadań, które można rozpocząć dopiero po zakończeniu innych. Po zakończeniu, przypisany członek zespołu jest automatycznie powiadamiany.

Monday nie ma wbudowanego systemu zarządzania zależnościami zadań, ale ma pewne obejście. Można dodać kolumnę zależności, która umożliwia tworzenie połączeń między zadaniami. Do zrobienia tego, zadania zależne nigdy nie mogą rozpocząć się przed zadaniami, od których są zależne.

Asana Zależności między zadaniami

Zarządzanie Portfoliosem

Podczas zarządzania wieloma projektami, skupienie się na jednym z nich może skutkować widzeniem tunelowym, co prowadzi do zapominania lub pomijania istotnych szczegółów dotyczących innych projektów.

Zarządzanie portfolio to zarządzanie wszystkimi projektami w jednym miejscu w celu zrównoważenia krótkoterminowych zysków z długoterminowymi celami. Oba narzędzia oferują zarządzanie portfolio, w przeciwieństwie do większości innych narzędzi do zarządzania projektami.

Funkcja zarządzania portfolio w Asana działa jak standardowe narzędzie do zarządzania projektami, ale dla projektów zamiast zadań. Aby wyświetlić portfolio trwających projektów, należy powiększyć codzienne zadania, aby zobaczyć status każdego projektu.

Funkcja portfolio pozwala kategoryzować wszystkie projekty, wyświetlając je według wykresu wypalenia, priorytetu lub dowolnego innego niestandardowego pola, które chcesz utworzyć.

Zamiast funkcji zarządzania portfolio, Monday oferuje funkcję o nazwie Grupy. Chociaż nie zapewniają one tak wnikliwego wglądu lub szczegółów, takich jak zakończony status postępu, jak funkcja portfolio w Asana, nadal zapobiegają pominięciu jakichkolwiek szczegółów projektu, jeśli obsługujesz wiele projektów.

Gdy tworzysz Puls w Monday, możesz wybrać grupę, do której chcesz go dodać.

Monday.com Zarządzanie Portfoliosem

Współpraca

Oczywistym jest, że współpraca ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektów. Oprogramowanie do zarządzania projektami, które nie ma niezbędnych funkcji współpracy, będzie wymagało polegania na aplikacjach innych firm, co może być niewygodne i może wpływać na wydajność.

Monday oferuje większe wsparcie dla współpracy niż Asana. Dostarcza komentowanie zadań, kalendarz, tablicę online i współpracę nad dokumentami. Współpraca nad dokumentami jest przydatną funkcją, ponieważ umożliwia tworzenie publicznych i prywatnych dokumentów oraz udostępnianie ich zespołowi. Umożliwia również komunikację w dokumencie za pośrednictwem czatu i komentarzy.

Asana nie ma funkcji współpracy nad dokumentami ani tablicy online, więc musisz polegać na aplikacjach innych firm, takich jak Dokumenty Google, a następnie załączyć je do Asany. Funkcje współpracy obejmują tablicę ogłoszeń projektu, która może być hubem dla dyskusji związanych z projektem, kalendarz i komentarze do zadań.

Zarządzanie cyklem pracy

Asana pomaga zachować wszystkie kluczowe informacje o projekcie na wyciągnięcie ręki, aby mieć do nich łatwy dostęp. Funkcje kodowania kolorami pozwalają śledzić wszystkie szczegóły projektu, takie jak kto nad nim pracuje, jakie zadania zostały zakończone i jakie są ich terminy.

Możesz zarządzać cyklem pracy za pomocą kilku sposobów widoku projektu, w tym list, wykresów Gantta, kalendarzy i Tablice Kanban .

Monday naprawdę błyszczy, jeśli chodzi o widoki. Ma zdecydowanie najwięcej sposobów na widok projektu ze wszystkich programów do zarządzania projektami. Możesz używać wszystkich widoków z Asany, a także tabel, osi czasu, map i kilku innych. Domyślnym widokiem jest formularz listy.

Monday sprawia, że przełączanie się między Pulsami nie jest uciążliwe.

Integracje

Aby pracować wydajniej i płynniej, wybrane oprogramowanie do zarządzania projektami powinno mieć kilka funkcji integracji, aby płynnie współpracować z innym oprogramowaniem i aplikacjami, z których korzystasz. Co więcej, integracje te mają kluczowe znaczenie, ponieważ uzupełniają to, czego brakuje każdemu oprogramowaniu pod względem funkcji.

Oba narzędzia oferują solidne integracje z kilkoma popularnymi aplikacjami, od wideokonferencji i aplikacji technicznych po narzędzia do współpracy, takie jak Slack i Teams.

Asana ma najwięcej integracji (ponad 150), w tym Dropbox, Microsoft Teams, Mailchimp, Zoom, Evernote, Dossier, Slack i wiele innych popularnych narzędzi. Możesz także użyć aplikacji takich jak Time Camp, aby wprowadzić śledzenie czasu w Asanie.

Monday również oferuje kilka integracji, ale nie tak wiele jak Asana, więc pozostaje nieco w tyle . Posiada około 50 integracji, w tym integracje sprzedażowe i eCommerce, takie jak Shopify i Salesforce. Co ciekawe, integruje się z innymi programami do zarządzania projektami, takimi jak Asana i Trello. Integracje Monday są wyjątkowo konfigurowalne, co odróżnia je od Asany. Pozwala to użytkownikom wybrać dokładnie taką funkcję, jakiej potrzebują.

Obie aplikacje są dostępne dla mobilnych członków zespołu dzięki aplikacjom na Androida i iOS. Chociaż większe ekrany komputerów są lepsze do obsługi wszystkich szczegółów i ich złożoności, wygodnie jest wiedzieć, że można oddelegować niektóre zadania poza biurem.

Powiązane:_ Monday.com vs. Jira

Monday.com vs Asana Pricing

Bądźmy szczerzy. Jeśli mamy zamiar zapytać Asana vs Monday, będziesz chciał wiedzieć, ile to będzie cię kosztować. Oba narzędzia są nieco droższe niż niektóre z najlepszych alternatyw, ale nie są też zbyt daleko od siebie.

Plany cenowe Monday

Główną różnicą między Monday i Asaną jest cena. Monday jest dostępny w niższej cenie niż Asana. Firma oferuje pięć poziomów cenowych. Każdy poziom ma swoje funkcje i limity. Podstawowy plan Free pozwala tylko na dwóch użytkowników, ograniczone integracje, 500 MB przestrzeni dyskowej i mniej widoków pulpitu.

Sprawdź Monday.com aby uzyskać więcej informacji na temat cen.

Asana plany cenowe

Asana oferuje czteropoziomowy plan cenowy, a jej darmowa wersja może pomieścić do 15 użytkowników. Posiada wiele funkcji, za które w innych narzędziach do zarządzania projektami trzeba by zapłacić. Asana oferuje na przykład ponad 100 integracji i umożliwia współpracę z maksymalnie 15 członkami zespołu. Przestrzeń dyskowa w planie Free jest nieograniczona, do 100 MB na plik.

Odwiedź Asana aby uzyskać więcej informacji na temat cen.

Asana Vs Monday Opinie klientów

Jako jedne z najpopularniejszych dostępnych opcji zarządzania projektami, wybór między Asana a Monday może być trudny. Okazało się, że obie pozycje mają kilka pozytywnych recenzji. Zacznijmy od dwóch ostatnich recenzji Asany, które nam się spodobały.

Opinie klientów Asana

"Kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy korzystać z Asany, pomyślałem, że to kolejny produkt, który mi "pomoże", ale WOW to naprawdę pomaga mi być na bieżąco z moimi zadaniami w naszych 4 siostrzanych firmach, prowadzeniem i planowaniem promocji, zarządzaniem problemami, poprawkami i wieloma innymi rzeczami. Często otwieram skrzynkę odbiorczą Asana (moja ulubiona funkcja) przed skrzynką e-mail, ponieważ daje mi to lepszy wgląd w to, co dzieje się w firmie." -_ Caitlen C., dyrektor artystyczny, G2 Review

"Aplikacja mobilna, wersja na pulpit i wersja online pozwalają mi być funkcjonalnym w ruchu Lubię korzystać z rozszerzeń Slack i Gmail, aby śledzić w ciągu dnia. Odkryłam, że jest to najlepsze narzędzie dla mnie, wszystkie kolory i funkcje pozwalają mi planować rzeczy poza moim kalendarzem pracy, będąc na bieżąco ze wszystkimi ważnymi rzeczami w tej minucie, w tym dniu, w tym roku."_ - Venissa N., Senior Payroll Administrator, G2 Review

Monday niestandardowe opinie klientów

Ale nie daj się przekonać tym świetnym recenzjom - Monday ma podobne oceny i fantastyczne opinie o swojej platformie. Oto dwie ostatnie recenzje klientów Monday, które wyróżniły się na G2:

"Przed wprowadzeniem Monday.com wszystkie zgłoszenia były wysyłane e-mailem, co utrudniało śledzenie obciążenia pracą. Dzięki Monday wszyscy członkowie zespołu mogą zobaczyć, co znajduje się w pliku projektu i wiedzą, na jakim etapie jest każdy projekt. Bardzo podobają mi się niestandardowe funkcje, które zapewnia Monday; mamy wielu klientów, którzy chcą mieć dostosowane doświadczenie, aby ułatwić pracę zarówno nam, jak i im. Monday ma tak wiele doskonałych funkcji, ale gdybym miał wybrać jedną, byłaby to organizacja."_ - Keller C., Product Manager, G2 Review

"Przepływ i interfejs użytkownika, niestandardowe ustawienia, łatwość, z jaką wszystko ze sobą współpracuje, a jednocześnie pozwala na oddzielenie działów... ale to, co najbardziej podoba mi się w Monday, to wsparcie. Niezależnie od tego, czy chodzi o błąd, sugestię czy błąd użytkownika, są oni zawsze szybcy, zawsze kompetentni i zawsze uprzejmi. Zawsze też podejmują dalsze działania. Jest to coś, do czego dąży moja firma, więc bardzo doceniam to u innych. Aha, i laboratoria Monday! Świetne dodatki, które pozwalają jeszcze bardziej niestandardowo spędzić czas."_ - Amanda B., założycielka, G2 Review

G2 : 4.7/5 (5 660 opinii).

Capterra : 4.6/5 (2,592 reviews).

Monday vs. Asana na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują w debacie Asana Vs. Monday.com. Podczas wyszukiwania Monday vs Asana na Reddit wielu użytkowników zgadza się, że ogromna integracja Asany jest ogromnym plusem:

"Asana jest dobra, ale brakuje jej trochę logiki, jeśli zarządzasz dużymi i złożonymi projektami. Z drugiej strony, łączy się po prostu ze wszystkim"

Inni zauważają, że Monday wygrywa pod względem cen i UX:

"Dla mnie Monday.com wychodzi na prowadzenie w porównaniu cen i interfejsu"

Alternatywy dla Asany i Monday w zakresie najlepszego rozwiązania do zarządzania projektami

Pytanie Asana vs. Monday może być nadal zadawane i jest to sprawiedliwe. Oba te narzędzia są jednymi z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania projektami na świecie. Ale jeśli jeszcze go nie wybrałeś, jest jeszcze jedno, które musisz wypróbować.

ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami alternatywa dla Asany i Monday. Ponadto, ClickUp jest jednym z najwyżej ocenianych narzędzi do zarządzania projektami. Poważnie, nasi klienci uwielbiają nas jako rozwiązanie typu "wszystko w jednym".

https://twitter.com/hellodavidryan/status/1534181907386474496?s=20&t=mJugUTnfMlayDFkWaFNOBw

Dodatkowo, ClickUp oferuje kilka funkcji Free za które w innych podobnych programach trzeba by zapłacić. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zwiększyć zarządzanie obciążeniem pracą, tworzyć niestandardowe widoki, ustawiać szczegółowe przypomnienia, przypisywać priorytety, czy budować uzasadnione Mapy myśli i Tablice, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem dla oprogramowania do zarządzania projektami.

ClickUp ma wiele dostępnych widoków, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom

Może być używany przez wszystkie rodzaje Businessu. Od startupów, przez firmy z listy Fortune 500, po freelancerów - ClickUp po prostu działa. Został zaprojektowany w celu wyeliminowania nieefektywności i frustracji spowodowanych przez inne narzędzia do zarządzania projektami w celu zwiększenia wydajności.

To powiedziawszy, gdyby kiedykolwiek istniała idealna alternatywa dla Asana vs. Monday, byłby to ClickUp. Ma dziesiątki funkcji, które zwiększają wydajność indywidualną i zespołową. Porównanie ClickUp vs Asana !

Plany cenowe ClickUp

Udostępnialiśmy różnice cenowe między Asaną a Monday, więc zobaczmy, jak wypada ClickUp w porównaniu. Na początek, istnieje pięć planów do wyboru, aby zaspokoić swoje potrzeby i budżet.

*ClickUp ma bardziej przystępny cenowo Business Plan niż Asana, ale najwyższy plan Monday (z wyłączeniem Enterprise) jest niższy

Opinie klientów ClickUp

Nie musisz wierzyć nam na słowo - klienci uwielbiają ClickUp. Oto kilka najnowszych opinii klientów ClickUp z G2, które nam się podobają:

"ClickUp pozwala całej organizacji pracować w ramach jednej aplikacji. Korzystamy z funkcji tablic, zadań, pulpitów, dokumentów i nie tylko. Konkurenci nie mogą nawet konkurować z ClickUp. Monday.com i JIRA nie mają tego samego całościowego pomysłu, co ClickUp, a są bardzo innowacyjną firmą."_ - Ashley P., dyrektor ds. rozwoju produktu, G2 Review

"Uwielbiam mieć wszystko scentralizowane, to bardzo ułatwia pracę. ClickUp z wieloma opcjami wizualizacji pomaga mi uniknąć przeskakiwania z jednej aplikacji do drugiej lub szukania podejrzanych lub drogich wtyczek. Narzędzia, z których korzystam najczęściej, to kalendarz, listy, dokumenty, śledzenie czasu i cele, a każde z nich zawiera funkcje, które trudno znaleźć nawet w dedykowanych aplikacjach. Po wypróbowaniu mnóstwa aplikacji zwiększających wydajność, ta była zdecydowanie najbardziej płynnym i pozytywnym doświadczeniem. I nie tylko funkcje są ważne, ale uwielbiam również sposób, w jaki firma pokazuje swoje wartości. Ponadto kampanie marketingowe są przezabawne, myślę, że to jedyna firma, którą śledzę na YT, ponieważ ich reklamy mnie rozśmieszają. =)"_ - Daniel S., operator kamery, G2 Review

G2 : 4.7/5 (4 430 opinii)

Capterra : 4.7/5 (2,822 reviews)

Pytanie nie brzmi: Asana vs. Monday - pytanie brzmi: dlaczego nie ClickUp?

Ta recenzja aplikacji Asana vs. Monday ujawnia jedną rzecz: żadna z nich nie jest idealna. Oba mają swoje mocne i słabe strony, a do Ciebie należy decyzja, która funkcja ma dla Ciebie największą wartość. Monday ma lepszą cenę, dzięki czemu jest przystępny cenowo, ale Asana ma więcej integracji i niestandardowych funkcji.

Ponadto Monday jest lepszy, jeśli potrzebujesz konkretnego szablonu do konkretnych potrzeb biznesowych, ale Asana ma intuicyjną platformę, która ułatwia niestandardowe pulpity.

Dlatego też przedstawiliśmy listę alternatywnych rozwiązań, które warto rozważyć, jeśli Asana i Monday nie spełnią twoich oczekiwań.

Ostatecznie, wybór oprogramowania do zarządzania projektami zależy od twoich unikalnych potrzeb. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomoże ci dokonać właściwego wyboru. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu do zarządzania projektami przed podjęciem decyzji, oto rozszerzony przewodnik, który pomoże Ci znaleźć idealne rozwiązanie do zarządzania projektami dla Ciebie i Twojego zespołu.