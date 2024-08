10 najlepszych platform oprogramowania Headless CMS w 2024 roku

System zarządzania zawartością jest jednym z najważniejszych narzędzi do projektowania stron internetowych do Twojej dyspozycji. Jednak do budowania elastyczności i zwinności, których potrzebuje nowoczesna zawartość cyfrowa, tradycyjne systemy CMS często nie wystarczają.

W tym miejscu do gry wkracza headless CMS.

Bezgłowy system CMS to narzędzie do zarządzania zawartością które oddziela proces tworzenia zawartości od platform cyfrowych, na których ta zawartość będzie publikowana.

Może to brzmieć bardziej skomplikowanie niż tradycyjny CMS, ale po zapoznaniu się z koncepcją okaże się, że jest to elastyczny sposób dostarczania zawartości i zasobów cyfrowych, aby przygotować swój biznes na powodzenie w przyszłości!

Czym jest Headless CMS?

Headless CMS to system zarządzania treścią, który pomaga zarządzać zawartością przed opublikowaniem jej w określonych kanałach cyfrowych. Pozwala to na generowanie i dostarczanie ustrukturyzowanej zawartości, która zasila wszystko, od aplikacji mobilnych po cyfrowe doświadczenia, takie jak kioski i inne urządzenia Internetu rzeczy.

Aby to osiągnąć, zarządzanie zawartością odbywa się w oddzielnej bazie danych od zaplecza witryny. Obejmuje warstwę prezentacji, z której można wyświetlać zawartość, a następnie dystrybuować ją do wielu kanałów.

Ludzie czasami używają różnych nazw dla headless CMS, w tym:

Oddzielony CMS

Otwarta platforma danych

Bezgłowa architektura

Interfejs programowania zawartości aplikacji

Niezależnie od nazwy, istnieje kilka zalet headless CMS, które warto wziąć pod uwagę:

Dystrybucja zawartości na wiele platform bez większych zmian

Oferuje elastyczne i wysoce konfigurowalne zarządzanie zawartością, które nadal obejmuje redaktor tekstu sformatowanego

Jest to repozytorium treści, które umożliwia prezentację zawartości przed opublikowaniem jej na stronie internetowej, w aplikacjach mobilnych i innych lokalizacjach

Dostarcza kompleksowe zarządzanie zasobami wykraczające poza zwykły tekst, w tym zarządzanie obrazami

Daje możliwość szybkiego przenoszenia zawartości z jednego hosta na inny bez konieczności jej restrukturyzacji

Tradycyjny CMS vs. headless CMS

Tradycyjnie, zarządzanie projektami stron internetowych polega na centralnym systemie CMS, na którym programista buduje witrynę. Ale takie podejście minimalizuje elastyczność, dokładnie tam, gdzie rozwija się bezgłowy CMS.

W tradycyjnym systemie CMS zawartość cyfrową tworzy się w edytorze WYSIWYG, który publikuje ją bezpośrednio na stronie internetowej.

Dla porównania, bezgłowy lub odłączony CMS sprawia, że to połączenie jest mniej bezpośrednie. Możesz kontrolować zawartość zanim zdecydujesz, gdzie ją opublikować, zachowując podstawowe DNA tej treści, jednocześnie będąc w stanie łatwo dostosować ją w zależności od różnych platform, na których będzie działać.

10 bezgłowych systemów zarządzania zawartością w 2024 roku

Odpowiedni headless CMS jest dobry nie tylko do ponownego wykorzystania zawartości. Oto lista funkcji i możliwości, które bezgłowe systemy CMS mają w porównaniu z tradycyjnymi systemami CMS, co ostatecznie przynosi korzyści całemu biznesowi.

1. Sanity

Via Zdrowy rozsądek Jako bezgłowy system zarządzania zawartością o otwartym kodzie źródłowym, Sanity zapewnia programistom stopień dostosowania, którego nie znajdą łatwo gdzie indziej. Traktując zawartość jako dane, Sanity pozwala na rozbudowaną analizę danych, dane powstania i opcje dystrybucji.

Intuicyjne oprogramowanie Sanity umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym w całym zespole, w tym marketerów zarządzających zawartością i programistów, którzy chcą niestandardowych i publikowanych treści w odpowiednich obszarach. Rozbudowane integracje pozwalają na łatwe przenoszenie treści do dowolnej aplikacji.

Najlepsze funkcje

Bezpośrednia integracja ze statycznymi generatorami witryn, połączenie bezpośrednio z frontendami, takimi jak witryny Jamstack, i uproszczenie zarządzania modułami zawartości

Możliwość podglądu dowolnej zawartości przechowywanej przez aplikację w dynamicznym środowisku w celu płynnego dostarczania frontendu

Architektura natywna dla chmury, która upraszcza zarządzanie zawartością i jej edycję z dowolnej lokalizacji

Zaawansowana analiza danych w celu optymalizacji rozwoju zawartości w czasie

Sanity limit

Ograniczona elastyczność niektórych modułów, co utrudnia dostarczanie tej samej zawartości do wielu kanałów

Stroma krzywa uczenia się, szczególnie dla Business bez rozszerzenia wiedzy programistycznej wśród pracowników

Ceny Sanity

Free

Pro: $99/miesiąc za projekt

$99/miesiąc za projekt Teams: $499/miesiąc za projekt

$499/miesiąc za projekt Niestandardowy: Kontakt w sprawie wyceny

2. Strapi

Via Strapi Strapi jest wiodącą w branży platformą headless CMS, a jej prosty interfejs i pełne możliwości dostosowywania są oczywiste. Ta w 100% oparta na JavaScript platforma umożliwia bogate w zawartość doświadczenia, które łatwo przechodzą z warstwy prezentacji do końcowych kanałów, na których zawartość będzie żyć.

Najlepsze funkcje Strapi

Intuicyjny interfejs we wszystkich obszarach, od redaktorów zawartości po warstwę prezentacji

Podejście zorientowane na deweloperów, które zaczyna się prosto i staje się bardziej złożone w zależności od roli użytkownika

Aktywna społeczność użytkowników i deweloperów, która zapewnia stały i natychmiastowy wgląd w narzędzie i ogólnie rozwiązania Headless CMS

Częste aktualizacje, które optymalizują i poprawiają zdolność do ciągłego tworzenia zawartości headless

Strapi limit

Free Plan posiada rozszerzone limity funkcji, które utrudniają zarządzanie złożoną, ustrukturyzowaną zawartością

Stosunkowo ograniczony edytor WYSIWYG, który utrudnia przekształcanie podstawowej zawartości w bardziej wciągające cyfrowe doświadczenia

Ceny Strapi

Fre e self-hosted

e Enterprise self-hosted: Skontaktuj się w celu wyceny

Skontaktuj się w celu wyceny Cloud pro: $99/miesiąc

$99/miesiąc Cloud team: $499/miesiąc

$499/miesiąc Chmura niestandardowa: Kontakt w sprawie wyceny

3. Contentstack

Via Contentstack Specjalnie dostosowana do bycia bezgłową platformą CMS dla Enterprise, Contentstack nie stroni od złożoności. Jest również zwinny, pomagając organizacjom efektywnie zarządzać zawartością i zapewniając wystarczającą elastyczność dla wszystkich głównych platform cyfrowych.

Najlepsze funkcje Contentstack

Funkcje planowania zawartości i repozytorium, które pozwalają na bardziej kompleksowe zarządzanie zawartością

Rozbudowane API RESTful, które upraszczają wyjście do szerokiego zakresu graficznych interfejsów użytkownika

Silna funkcja wyszukiwania zawartości i kodu do zarządzania coraz bardziej złożonymi środowiskami cyfrowymi

Podejście "czystej karty" do budowania bezgłowego CMS, umożliwiające pełną personalizację dla zaawansowanych zespołów programistycznych

Limity Contentstack

Brak szablonów sprawia, że podejście "pustej tablicy" jest trudne do wdrożenia dla mniejszych teamów

Wersjonowanie nie jest w pełni zakończone, co czasami utrudnia współpracę w czasie rzeczywistym na platformie

Cennik Contentstack

Start: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Rozwój: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Skala: Kontakt w sprawie wyceny

4. dotCMS

Via dotCMS dotCMS pomaga organizacjom i Enterprise, które chcą publikować na wielu platformach, zarządzać i dostarczać zawartość cyfrową. Elastyczne cykle pracy i rozbudowany edytor pozwalają twórcom treści na niestandardowe dostosowanie wszystkich rodzajów zawartości.

najlepsze funkcje dotCMS

Lokalne możliwości hostingu pozwalają na większą elastyczność w porównaniu z CMS-ami działającymi wyłącznie w chmurze

Funkcje przeciągania i upuszczania w edytorze zawartości pozwalają na zaawansowane modelowanie zawartości i układów stron

Kompleksowy system onboardingu obejmuje możliwość łączenia i integracji wielu CMS-ów

Nie ma potrzeby zatrudniania programistów ani administratorów systemu do wdrażania zawartości, co usprawnia ten proces

limity DotCMS

Interfejs nie zawsze jest intuicyjny i może wymagać dłuższego procesu wdrażania

Niektórzy użytkownicy raportowali sporadyczne awarie, które utrudniały przepływy pracy związane z zarządzaniem zawartością

ceny DotCMS

Free

Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

5. Zawartość

Via Zawartość Jako rozwiązanie typu zawartość jako usługa, Contentful ma idealny model headless CMS. Oprogramowanie z siedzibą w Niemczech to czysta platforma headless, której jedynymi centralnymi aspektami są narzędzie do edycji zawartości i warstwa prezentacji, które pozwalają na przesyłanie ustrukturyzowanej zawartości do dowolnego cyfrowego frontendu.

Najlepsze funkcje Contentful

Potężne integracje, które można rozszerzać w nieskończoność dzięki budowie opartej na API

Rozbudowane pomiary bezpieczeństwa danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawartości i kodu

Szablony startowe, które pozwalają nawet małym organizacjom budować i zarządzać zawartością

Konfigurowalne wyszukiwanie z funkcją filtrowania, która zarządzaduże ekosystemy zawartości limity zawartości

Podgląd zawartości jest nieco ograniczony w porównaniu do innych bezgłowych systemów CMS o otwartym kodzie źródłowym na tej liście

Limit funkcji dziennika, który utrudnia uzgadnianie zmian w dużych Teams

Ceny Contentful

Free

Podstawowy: 300 USD/miesiąc

300 USD/miesiąc Niestandardowy: Kontakt w sprawie wyceny

6. Kontent.ai

Via Kontent.ai Obiecując "pełną kontrolę nad zawartością", Kontent.ai pomaga niektórym z największych światowych marek budować cyfrowe doświadczenia poprzez scentralizowaną platformę Headless CMS. Rozbudowane funkcje zarządzania sprawiają, że jest ona szczególnie przydatna dla dużych organizacji stosujących podejście headless.

Najlepsze funkcje Kontent.ai

Wielokanałowe dostarczanie zawartości nie tylko do wielu kanałów, ale także do statycznych generatorów stron i wielu witryn internetowych

Web Spotlight pozwala autorom dokładnie zobaczyć, w jaki sposób ich odbiorcy będą konsumować zawartość w różnych kanałach

Rzadko spotykane połączenie łatwości obsługi dla małych firm i skalowalności dla dużych przedsiębiorstw

Architektura mikrousług, która sprawia, że oprogramowanie jest szybsze i lżejsze niż większość bezgłowych i tradycyjnych opcji CMS

Kontent.ai limit

Niektóre niestandardowe modyfikacje wymagają dłuższego czasu na rozszerzenie niż w przypadku innych bezgłowych CMS-ów z tej listy

Wsparcie tylko języka angielskiego na zapleczu, co zwiększa trudności dla niektórych międzynarodowych Businessów

Ceny Kontent.ai

Deweloper: Free

Free Skala: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

7. Magnolia

Via Magnolia Magnolia z siedzibą w Szwajcarii jest jedną z najstarszych opcji headless CMS na rynku, ale nie daj się zwieść. Otrzymujesz zwinne rozwiązanie, które zaspokaja nowoczesne i ewoluujące potrzeby biznesowe.

Najlepsze funkcje Magnolii

Wbudowane cykle pracy do zarządzania, organizowania i publikowania zawartości nawet w złożonych zespołach międzyfunkcyjnych

Kompleksowe wersjonowanie upraszczające edycję i publikację zawartości

Opcje personalizacji zawartości w celu tworzenia bardziej odpowiednich doświadczeń cyfrowych dla użytkowników

Wbudowane moduły integracji m.in. z narzędziami Salesforce i Google Analytics

Magnolia limit

Magnolia ma stosunkowo ograniczony edytor wizualny, który może czasami utrudniać przenoszenie zawartości na różne platformy

Odinstalowywanie modułów zawartości nie jest intuicyjne i może prowadzić do pomyłek z nowszymi modułami

Ceny Magnolii

CMS o otwartym kodzie źródłowym: Free

Free Własny hosting DXP: $3,000/miesiąc

$3,000/miesiąc DXP w chmurze: Kontakt w sprawie wyceny

8. Bloomreach

Via Bloomreach Pierwsza branżowa platforma headless CMS na tej liście, Bloomreach to pakiet produktów. Bloomreach Experience Cloud, Bloomreach Search & Merchandising i Bloomreach Experience Manager umożliwiają sprzedawcom e-commerce tworzenie kompleksowych i przekonujących doświadczeń online.

Najlepsze funkcje Bloomreach

Bloomreach Experience Manager, który oferuje rozwiązanie do zarządzania zawartością w celu optymalizacji doświadczeń dla odbiorców

Integracja z automatyzacją marketingu, która przenosi odbiorców ze statycznych platform do wciągających konwersacji

Responsywne szablony, które poprawiają doświadczenia na różnych urządzeniach

Akademia Bloomreach, która jest obszerną bazą wiedzy zarówno dla nowych, jak i obecnych użytkowników

Limity Bloomreach

Sporadyczne przeciążenie danymi ze względu na liczbę wydarzeń, które oprogramowanie może utworzyć

Trudne do wdrożenia, z funkcjami wykraczającymi daleko poza podstawowe potrzeby typowych użytkowników headless CMS, a czasem rozpraszającymi ich uwagę

Ceny Bloomreach

Engagement: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Discovery: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Zawartość: Kontakt w sprawie wyceny

9. Agility CMS

Via Agility CMS Twierdząc, że jest to najszybsza platforma headless CMS na rynku, Agility CMS ma silną reputację, której musi sprostać. Dzięki kompleksowej obsłudze i zaawansowanemu zarządzaniu zawartością, może być w stanie spełnić nawet najbardziej złożone oczekiwania twórców treści.

Najlepsze funkcje Agility CMS

Szybkie API strony internetowej, które usprawnia dostarczanie zawartości

Zakończone zarządzanie stronami łączy fragmenty zawartości w jeden układ w strukturze headless CMS

Udostępnianie zawartości zwiększa wydajność podczas publikowania w więcej niż jednym kanale

Integracje e-commerce, które pozwalają sprzedawcom lepiej sprzedawać swoje produkty online

Agility CMS limit

Ograniczona funkcja wyszukiwania sprawia, że znalezienie starej zawartości jest trudne

Niewielka lub żadna pomoc, taka jak brak ostrzeżenia podczas przesyłania plików, spowalnia dostarczanie

Ceny Agility CMS

Starter: $1,249/miesiąc

$1,249/miesiąc Pro: $2,499/miesiąc

$2,499/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

10. Butter CMS

Via Butter CMS Celem Butter CMS jest stanie się jedyną platformą do zarządzania zawartością, jakiej potrzebują marketerzy. Widać to we wszystkich jej funkcjach, od szybkiego systemu uruchamiania zawartości po pulpity marketingowe, możliwości personalizacji i wiele innych.

Najlepsze funkcje Butter

Opcje planowania zawartości, które pozwalają firmom łatwiej realizować kalendarz treści

Zarządzanie zasobami cyfrowymi za pośrednictwem centralnej biblioteki multimediów, która zapewnia kontrolę nad marką

Rozszerzony rynek, który obejmuje integracje aplikacji, szablony, zestawy startowe i nie tylko

Budowanie zawartości w oparciu o komponenty w celu tworzenia dynamicznych i angażujących stron docelowych

Butter limit

Pewne ograniczone funkcje w porównaniu do innych opcji headless CMS na tej liście, w tym brak możliwości tworzenia interaktywnej zawartości lub analizy treści

API czasami zwraca komunikaty o błędach, których rozwiązanie wymaga pomocy członka zespołu wsparcia technicznego

Ceny Butter

Micro: $99/miesiąc

$99/miesiąc Startup: $199/miesiąc

$199/miesiąc Small Business: 375 USD/miesiąc

375 USD/miesiąc Enterprise Agencja: Kontakt w sprawie ceny

Inne narzędzia do wykorzystania z Headless CMS

Nawet najlepszy headless CMS nie rozwiąże nagle wszystkich problemów marketingowych. Potrzebujesz dodatkowych narzędzi, które pomogą Ci skutecznie planować, zarządzać i współpracować nad zawartością. I tu właśnie wkracza ClickUp.

ClickUp

Sparuj ClickUp ze swoim headless CMS, aby uzyskać potężny system zarządzania zawartością i projektami

ClickUp może nie mieć konkretnej funkcji headless CMS, ale oferuje wszystkie potężne funkcje, których potrzebujesz wokół swojego headless CMS, aby odnieść prawdziwy sukces. Jako najlepszy darmowy oprogramowanie do zarządzania projektami na rynku, funkcje takie jak dokumenty, widoki i szablony są dostępne w jednym hubie, aby ulepszyć strategię marketingową i cykl pracy przy tworzeniu zawartości .

Najlepsze funkcje ClickUp

LickUp limit

ClickUp nie integruje się naturalnie z każdą opcją headless CMS na tej liście, co może wymagać ręcznego przenoszenia zawartości do bazy danych

Powiadomienia mogą być trudne w zarządzaniu, gdy ilość i złożoność projektów zwiększy częstotliwość powiadomień

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Planuj, zarządzaj i dystrybuuj zawartość z ClickUp

Pod wieloma względami korzystanie z headless CMS jest drogą ku przyszłości. Jednak nawet najlepsze opcje headless CMS wymagają pewnego wsparcia, aby naprawdę pomóc w powodzeniu w zakresie content marketingu.

To jest właśnie miejsce, w którym ClickUp błyszczy.

ClickUp to nie tylko narzędzie do zarządzania projektami, choć z pewnością jest jednym z najlepszych na rynku. To kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracą, które oferuje zarządzanie zadaniami, tworzenie zawartości, szablony do tworzenia stron internetowych, pisanie AI i wiele więcej. Zarejestruj się na darmowe konto już dziś aby zobaczyć jak ClickUp wspiera Twój headless CMS od pierwszego momentu wdrożenia!