Jak stworzyć marketingową mapę drogową (z szablonami)?

Marketingowa mapa drogowa do zarządzanie marketingiem r jest jak przepis dla szefa kuchni - niezaprzeczalnie niezbędny do wyszczególnienia składników i kroków wymaganych do odniesienia powodzenia.

Ale co przekłada się na powodzenie w marketingu?

Większość firm definiuje powodzenie marketingu, patrząc na bardzo różne wyniki. Niektórzy mogą oczekiwać, że zespół marketingowy zapewni przychody lub pomoże sprzedaży w zwiększeniu przychodów lub wzrostu.

Tymczasem inna firma może patrzeć na wskaźniki takie jak ruch na stronie internetowej, interakcje w mediach społecznościowych, świadomość marki, leady kwalifikowane marketingowo itp.

Marketingowa mapa drogowa eliminuje lukę między pomysłami a działaniami, pomagając marketerom w śledzeniu postępów. Usprawnia to funkcję teamów marketingowych. Pomaga członkom zespołu zrozumieć, za co są odpowiedzialni w szerszym kontekście.

Skorzystaj z tego przewodnika, aby wykorzystać mapę drogową strategii marketingowej, która pasuje do rocznej strategii i celów biznesowych Twojej organizacji.

**Co to jest marketingowa mapa drogowa?

Marketingowa mapa drogowa to dokument, który wizualnie przedstawia strategię marketingową i sposób, w jaki inicjatywy marketingowe będą ewoluować.

Postrzegaj go jako oś czasu dla zakończonych działań marketingowych cele marketingowe . Jak każda inna mapa drogowa, zawiera punkt początkowy (data rozpoczęcia), znaczniki (kamienie milowe projektu) i punkt końcowy (termin).

Jeśli chodzi o proces marketingowy, wszystkie wysiłki związane z marketingiem cyfrowym należy odnieść do ustalonych ram czasowych.

Następnie udostępniasz tę marketingową mapę drogową zespołowi wykonawczemu, zespołowi marketingowemu i innym kluczowym interesariuszom, aby uzyskać informacje zwrotne, poparcie i wskazówki dotyczące strategicznych inicjatyw marketingowych.

**Jakie są korzyści z marketingowej mapy drogowej?

Chcesz zakończyć projekt zgodnie ze specyfikacją, na czas i zgodnie z celami firmy?

Spróbuj stworzyć marketingową mapę drogową, znaną również jako mapa drogowa strategii.

Marketingowa mapa drogowa - lub, mówiąc prościej, plan marketingowy - ułatwia zespołowi marketingowemu zorientowanie się:

Jakie działania marketingowe należy do zrobienia

Jak osiągnąć cele marketingowe

Kiedy ocenić postęp bieżących zadań

I tak dalej.

Inne korzyści z marketingowej mapy drogowej obejmują:

Wizualizuje, w jaki sposób każda inicjatywa marketingowa przyczynia się do realizacji szerszych celów firmy, dzięki czemu wysiłki koncentrują się na właściwych metrykach

Zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich planowanych działań marketingowych, takich jak kampanie, dane powstania i wydarzenia, oraz rozbija to, co musi zostać zrobione i kiedy

Pomaga w ustawieniu konkretnych celów marketingowych i tworzeniu map kroków do ich osiągnięcia, umożliwiając skuteczne mierzenie postępów i wprowadzanie korekt

Umożliwia menedżerom przydzielanie zasobów, takich jak budżet, czas i siła robocza, tak aby nie było za późno na rozwiązanie wąskich gardeł lubograniczenia zasobów* Zawiera oś czasu i kamienie milowe dla każdego działania, aby zarządzać terminami i utrzymywać zespół zgodnie z harmonogramem

Umożliwia płynną współpracę między członkami zespołu i interesariuszami oraz promocję wspólnego rozumienia planu marketingowego

**Kto może korzystać z Marketing Roadmap?

Marketingowe mapy drogowe nie są przeznaczone wyłącznie dla menedżerów marketingu lub kadry kierowniczej. Prawda jest taka, że każdy profesjonalista, który ma rolę w strategowaniu, planowaniu, wykonywaniu, lub ocenie kampanii marketingowych może skorzystać z marketingowej mapy drogowej. Oto bliższe spojrzenie:

Menedżerowie ds. marketingu: Jest to najbardziej konwencjonalny użytkownik marketingowej mapy drogowej. Menedżerowie mogą wykorzystać mapę drogową do ustawienia celów, śledzenia oś czasu, przydzielania zasobów i przekazywania bieżących postępów interesariuszom.

Twórcy zawartości: Pisarze, graficy, kamerzyści mogą wykorzystać marketingową mapę drogową do dostosowania swojej pracy do większego planu marketingowego, zapewniając, że ich kreatywne wysiłki wspierają określone cele.

Menedżerowie ds. mediów społecznościowych: Rola ta obejmuje koordynację kilku kampanii na wielu platformach. Marketingowa mapa drogowa może pomóc tym specjalistom w planowaniu zawartości, śledzeniu zaangażowania i mierzeniu powodzenia różnych kampanii.

Specjaliści ds. SEO: Mogą wykorzystać mapę drogową do nakreślenia strategii słów kluczowych, śledzenie celów SEO i przedstawić wzrost pozycji witryny w rankingach wyszukiwania w czasie.

Specjaliści ds. PR: Marketingowa mapa drogowa może pomóc specjalistom ds. PR w planowaniu komunikatów prasowych i śledzeniu kontaktów z mediami.

Menedżerowie produktów: Dla tych, którzy mają zamiar wprowadzić nowy produkt lub funkcję, marketingowa mapa drogowa może być pomocna w dostosowaniu wszystkich teamów zaangażowanych w uruchomienie i śledzenie zadań prowadzących do niego.

Zespoły sprzedaży: Specjaliści ds. sprzedaży mogą korzystać z marketingowych map drogowych, aby zrozumieć, kiedy spodziewane są nowe leady z kampanii marketingowych, co pozwala na lepsze poszukiwanie i śledzenie potencjalnych klientów.

Zasadniczo, dobrze zorganizowana marketingowa mapa drogowa może usprawnić procedury operacyjne i zwiększyć wydajność wszystkich ról połączonych z wysiłkami marketingowymi firmy.

Komponenty marketingowej mapy drogowej

Każda marketingowa mapa drogowa wygląda inaczej - w zależności od tego, kto ją tworzy. Menedżer ds. marketingu wykorzystuje komponenty, które najlepiej pasują do jego styl pracy aby stworzyć szablon marketingowy niestandardowy do swoich potrzeb.

To powiedziawszy, powodzenie marketingowych map drogowych ma kilka wspólnych elementów:

Ramy czasowe: Obejmują daty rozpoczęcia i zakończenia, aby pokazać, kiedy działania marketingowe zostaną zakończone; użyj skali czasowej, takiej jak dni, tygodnie, miesiące itp

Obejmują daty rozpoczęcia i zakończenia, aby pokazać, kiedy działania marketingowe zostaną zakończone; użyj skali czasowej, takiej jak dni, tygodnie, miesiące itp Cele: Wskazuje wymierne i określone w czasie cele biznesowe w formacie marketingowej mapy drogowej, aby podkreślić, co należy osiągnąć wraz ze wskaźnikami KPI dla powodzenia

Wskazuje wymierne i określone w czasie cele biznesowe w formacie marketingowej mapy drogowej, aby podkreślić, co należy osiągnąć wraz ze wskaźnikami KPI dla powodzenia Inicjatywy: Dostarcza strategicznego kierunku doplanowanie projektów i podkreśla kluczowe obszary dla marketingowych map drogowych

Dostarcza strategicznego kierunku doplanowanie projektów i podkreśla kluczowe obszary dla marketingowych map drogowych Harmonogramy: Oferuje wizualny przegląd mapy drogowej kampanii marketingowej i wspólnych wysiłków w celu przekazania informacji o tym, co się dzieje i kiedy

Oferuje wizualny przegląd mapy drogowej kampanii marketingowej i wspólnych wysiłków w celu przekazania informacji o tym, co się dzieje i kiedy Działania: Reprezentuje zadania i terminyrezultaty nad którymi muszą pracować zespoły marketingu i rozwoju, takie jak strony docelowe, premiery aplikacji, komunikaty prasowe itp. w celu podkreślenia nadchodzących działań marketingowych

Reprezentuje zadania i terminyrezultaty nad którymi muszą pracować zespoły marketingu i rozwoju, takie jak strony docelowe, premiery aplikacji, komunikaty prasowe itp. w celu podkreślenia nadchodzących działań marketingowych Status: Wskazuje cele marketingowe, inicjatywy marketingowe, plany marketingowe i inne w odniesieniu do mapy drogowej projektu

Rodzaje marketingowych map drogowych

1. Mapa drogowa portfolio: Mapa drogowa portfolio jest przydatna dla menedżerów marketingu zarządzających różnymi projektami jednocześnie. Ta mapa drogowa dostarcza nadrzędnego widoku wszystkich inicjatyw lub projektów, pokazując, w jaki sposób są one zgodne ze strategią i celami organizacji. Pomaga w zarządzaniu zasobami w różnych projektach, dostosowywaniu terminów i utrzymywaniu wszystkich interesariuszy w synchronizacji.

2. Mapa drogowa strategii: Mapa drogowa strategii to wizualna reprezentacja strategii marketingowej na wysokim poziomie. Przedstawia strategiczne cele marketingowe i podkreśla główne inicjatywy, które pomogą osiągnąć te cele. Ta mapa drogowa doskonale nadaje się do komunikowania interesariuszom ogólnego obrazu i kierunku wysiłków reklamowych.

3. Mapa drogowa działań marketingowych: Ten rodzaj mapy drogowej dotyczy operacyjnego aspektu strategii marketingowej. Wyszczególnia konkretne zadania i działania, które zespół podejmie w celu realizacji strategii marketingowej. Rzeczy takie jak tworzenie i promocja zawartości, kampanie w mediach społecznościowych, organizacja wydarzeń, PR itp. mogą być wykreślone w harmonogramie działań marketingowych.

4. Mapa drogowa wprowadzenia produktu na rynek: Idealna dla marketingu nowych produktów, mapa drogowa wprowadzenia produktu na rynek określa wszystkie niezbędne zadania, terminy i zasoby potrzebne do powodzenia wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi. Obejmuje wszystko, od wstępnych badań rynku i strategii pozycjonowania po kampanie promocyjne i oceny po wprowadzeniu produktu na rynek.

5. Mapa drogowa marketingu zawartości **Ta mapa drogowa koncentruje się na tworzeniu, dystrybucji i śledzeniu zawartości zaprojektowanej w celu przyciągnięcia i zaangażowania określonej grupy docelowej. Może ona obejmować między innymi posty na blogach, materiały wideo, kampanie e-mail i zawartość mediów społecznościowych. Ta mapa drogowa zazwyczaj określa również, kto będzie tworzył zawartość, kiedy zostanie opublikowana i za pośrednictwem jakich kanałów będzie dystrybuowana.

6. Marketingowa mapa drogowa SEO: Marketingowa mapa drogowa SEO określa strategie i zadania mające na celu poprawę widoczności witryny w rankingach wyszukiwarek. Może obejmować badanie słów kluczowych, optymalizacje na stronie i poza nią, strategie budowania linków i śledzenie wskaźników w celu oceny wydajności. Ta mapa drogowa utrzymuje wszystkich na tej samej stronie w zakresie priorytetów i celów SEO.

Szablony marketingowych map drogowych

Poruszanie się po marketingu może często wydawać się skomplikowaną podróżą. Na szczęście mamy szablony, które mogą uczynić ją mniej zniechęcającą. Te gotowe układy służą jako mapa drogowa do nakreślenia podróży marketingowej, zapewniając jasną ścieżkę do osiągnięcia celów.

Szablon planu marketingowego ClickUp

Osiągnij powodzenie marketingowe bez wysiłku dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp

ClickUp Strategiczny plan marketingowy Szablon

Skorzystaj z szablonu strategicznego planu marketingowego ClickUp, aby zaplanować wykonalne cele dla swojego zespołu

Szablon mapy drogowej marketingu zawartości ClickUp

Krok naprzód w planowaniu zawartości dzięki szablonowi planu marketingu treści ClickUp

Jak stworzyć marketingową mapę drogową?

Dowiedz się, jak tworzyć marketingowe mapy drogowe dla zespołu wykonawczego i członków zespołu w ciągu kilku minut.

Po pierwsze, pamiętaj, że Twoja marketingowa mapa drogowa może przybierać różne formularze - listę kontrolną zadań, mapę drogową, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy, plan marketingowy i plan marketingowy kalendarz zawartości tablica Kanban lub wykres Gantta. Niezależnie od wybranego formatu, tworzenie marketingowych map drogowych odbywa się zgodnie z określonym procesem.

Stwórz ją, wykonując poniższe kroki:

Krok 1: Ocena na poziomie podstawowym

Zrozum, co musisz zaplanować w pierwszej kolejności. Zapytaj:

Czy używam mapy drogowej do projektu takiego jak pojedynczy wpis na blogu, uruchomienie strony internetowej itp

Czy będę go używać do pełnoprawnej kampanii składającej się z wielu zadań, działań i podprojektów?

Czy używam go do zorganizowania mojej rocznej strategii?

Krok 2: Zacznij myśleć o kolejnych krokach

Nadszedł czas na burzę mózgów i podzielenie większych zadań na mniejsze, bardziej osiągalne części. Zapytaj:

Które elementy, zasady i zadania będę musiał podzielić na mniejsze części?

Jakie kroki są potrzebne do zakończenia rezultatów?

Jakich punktów odniesienia powinienem użyć do śledzenia postępów?

Które zadania wymagają większej koordynacji w celu płynnej realizacji?

Krok 3: Osiągnięcia czasu

Kolejnym krokiem jest dodanie osi czasu do swoich inicjatyw.

Użyj dowolnego z poniższych wskaźników, aby dodać realistyczny komponent czasowy do swoich celów:

Szacowanie trzypunktowe odnosi się do średniej z najlepszego, średniego i najgorszego szacowanego czasu projektu

Szacowanie oddolne wymaga uzyskania szacowanych czasów od zaangażowanych Teams i zsumowania ich

Szacowanie analogiczne oznacza szacowanie czasu projektu w zależności od czasu poświęconego na podobne projekty

Szacowanie parametryczne odnosi się do szacowania na podstawie wewnętrznych lub zewnętrznych raportów, a także danych

Krok 4: Utwórz mapę projektów i zadań w swoim ulubionym oprogramowaniu do zarządzania projektami

Jeśli jeszcze nie wybrałeś narzędzia do zarządzania projektami, ClickUp jest godnym wyborem. ClickUp oferuje wszystkie funkcje potrzebne do tworzenia solidnych marketingowych map drogowych dla zintegrowanej kampanii marketingowej!

Oto kilka funkcji ClickUp, które usprawnią Twoje działania marketingowe:

ClickUp zapewnia pomoc opartą na AI: Pisanie i tworzenie strategii i zadań marketingowych może być czasochłonne. ClickUp Brain może pomóc w szybszym i skuteczniejszym pisaniu e-maili, blogów i innych treści cyfrowych, które stanowią formularz marketingowej mapy drogowej.

Pisanie i tworzenie strategii i zadań marketingowych może być czasochłonne. ClickUp Brain może pomóc w szybszym i skuteczniejszym pisaniu e-maili, blogów i innych treści cyfrowych, które stanowią formularz marketingowej mapy drogowej. Wizualizuj za pomocą widoku wykresu Gantta: Widok Gantta w ClickUpmożesz wizualizować kamienie milowe projektu, terminy oraz relacje między zadaniami i kamieniami milowymi w swojej marketingowej mapie drogowej, upewniając się, że nic nie zostanie pominięte.

Widok Gantta w ClickUpmożesz wizualizować kamienie milowe projektu, terminy oraz relacje między zadaniami i kamieniami milowymi w swojej marketingowej mapie drogowej, upewniając się, że nic nie zostanie pominięte. Współpracujące udostępnianie dokumentów: Dokumenty ClickUp pozwalają na łatwe udostępnianie, współpracę i integrację dokumentów związanych z marketingową mapą drogową z cyklem pracy, zapewniając, że każdy członek zespołu jest na tej samej stronie.

Dokumenty ClickUp pozwalają na łatwe udostępnianie, współpracę i integrację dokumentów związanych z marketingową mapą drogową z cyklem pracy, zapewniając, że każdy członek zespołu jest na tej samej stronie. Ustawienie celów: Cele ClickUp pomagają ustawić jasne, mierzalne cele i automatycznie śledzić postępy w ich realizacji, upewniając się, że mapa drogowa jest dostosowana do osiągnięcia celów końcowych.

Cele ClickUp pomagają ustawić jasne, mierzalne cele i automatycznie śledzić postępy w ich realizacji, upewniając się, że mapa drogowa jest dostosowana do osiągnięcia celów końcowych. Zarządzanie projektami: Niezależnie od tego, czy tworzysz prosty kalendarz zawartości, czy złożoną zintegrowaną kampanię marketingową, ClickUp oferuje narzędzia do skutecznego mapowania projektów i zadań oraz śledzenia postępów, zwiększając efektywność wdrażania marketingowej mapy drogowej.

Rozpocznij planowanie z marketingowymi mapami drogowymi

Większość Teamsów marketingowych nie jest w stanie poradzić sobie z wieloma projektami jednocześnie.

Mogą nie brać pod uwagę bezpośrednich potrzeb odbiorców docelowych. Mogą być zmuszeni do wyprzedzania harmonogramu z powodu nieumiejętnego zarządzania obciążeniem pracą.

Mogą narazić na szwank wysiłki całej organizacji, jeśli zasoby nagle staną się niedostępne. Szablon marketingowej mapy drogowej eliminuje ten ból głowy.

Tworzenie map drogowych kampanii to najlepszy sposób na zdefiniowanie i ponowne wymyślenie kampanii marketingowych. Dodaje to więcej struktury do proces planowania marketingowego . Tworzenie oddzielnej mapy drogowej portfolio pomaga zachować kontrolę nad całym projektem.

Jeśli nie wiesz, jak i od czego zacząć, wypróbuj ClickUp Free Marketing Plan Templates (szablony planów marketingowych) i zoptymalizować projekty marketingowe - od samego początku. Inicjatywa marketingowa musi wykorzystywać mocne strony wielofunkcyjnych teamów i osiągać kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla powodzenia działań marketingowych ClickUp pomaga spełnić tę obietnicę dla wszystkich projektów. Wypróbuj demo i przekonaj się sam!