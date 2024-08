Confluence vs. Dokumenty Google: Które narzędzie do współpracy jest najlepsze?

Confluence i Dokumenty Google to świetne opcje, jeśli szukasz miejsca do spotkań ze zdalnymi członkami zespołu, współpracy nad dokumentami i tworzenia zorganizowanej biblioteki plików. Ale która z nich jest odpowiednia dla Ciebie?

W tym przewodniku porównujemy Confluence i Dokumenty Google, aby sprawdzić, które z nich okaże się najlepsze. Zrobiliśmy badania na temat kluczowych funkcji, które mają największe znaczenie i jak każde narzędzie wypada w porównaniu. Bonus: Powiemy ci o imponującej alternatywie dla tych popularnych narzędzi do współpracy zespołowej.

Zanurzmy się i sprawdźmy, które z tych narzędzi okaże się najlepsze w starciu Confluence vs. Dokumenty Google. 🥊

Czym jest Confluence?

przez AtlassianConfluence to platforma do pracy zespołowej od znanej firmy programistycznej Atlassian. Narzędzie to ma pełnić rolę cyfrowego obszaru roboczego - miejsca, w którym można się spotykać, tworzyć pomysły, współpracować, edytować i podejmować decyzje.

Funkcje Atlassian Confluence obejmują Pages (do dokumentów tekstowych), Tablica (do współpracy cyfrowej) i Przestrzenie (do grupowania określonych stron), a wszystkie są zawarte w każdym planie. Narzędzie jest stale udoskonalane, dzięki nowym funkcjom, takim jak Databases (bazy danych) Notion lub Arkusze Google rywal) już wkrótce.

Funkcje Confluence

Zbiór funkcji Confluence pozycjonuje go jako dobre miejsce do zrobienia pracy, ale które z nich są najbardziej istotne, jeśli chodzi o porównanie go z Dokumentami Google? Oto niektóre z funkcji wyróżniających obie aplikacje.

Praca zespołowa

via Atlassian Jak każdy dobry narzędzie do współpracy w ramach Enterprise jednym z głównych priorytetów Confluence jest ułatwienie współpracy.

Funkcje współpracy Confluence pozwalają teamom lepiej współpracować w różnych formatach, w tym na tablicach. Współedytuj razem z członkami zespołu dzięki edycji w czasie rzeczywistym, śledzeniu historii, wyróżnianiu zmian i komentowaniu. Powiadomienia pomagają wszystkim być na bieżąco z aktualizacjami i zmianami.

Oprócz współpracy nad dokumentem lub tablicą, platforma ułatwia również udostępnianie informacji. Spersonalizowane kanały główne pozwalają członkom zespołu być na bieżąco z projektami, które są dla nich najbardziej istotne, a także wyświetlać ogłoszenia firmowe.

Platforma jest też bezpieczna. Administratorzy systemu mogą niestandardowo dostosowywać uprawnienia użytkowników, aby udostępniać tylko odpowiednie pliki właściwym osobom. 🔐

Szablony

Kiedy zaczynasz pracę z nowym narzędziem do współpracy od zera, pusta strona może onieśmielać. Confluence ma kolekcję szablonów, które ułatwiają to przejście.

Od zarządzania projektami po kampanie e-mail i listy rzeczy do zrobienia, szeroka kolekcja szablonów pozwala użytkownikom szybko rozpocząć pracę z dokumentami online, zamiast tracić cenny czas na próby zrobienia wszystkiego od zera.

Integracje

Confluence naturalnie integruje się z innymi produktami Atlassian, w tym Jira Software, Jira Service Management oraz Trello .

Poza tym można niestandardowo dostosować swoje doświadczenie, łącząc Confluence z szeregiem innych aplikacji. Należą do nich Salesforce, Microsoft Teams i Google Drive. Biblioteka aplikacji Confluence jest rozszerzona, z połączonymi aplikacjami, które są powszechnie używane (jak np Slack ) i bardziej wyspecjalizowane (jak GitHub ).

Wycena Confluence

Free plan

Standardowy: $5.75/miesiąc za użytkownika

$5.75/miesiąc za użytkownika Premium: $11/miesiąc na użytkownika

$11/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Czym są Dokumenty Google?

przez Dokumenty GoogleDokumenty Google to jedno z najbardziej znanych narzędzi do tworzenia i zarządzania dokumentami. Stał się on popularny wśród użytkowników, którzy chcą tworzyć w pełni niestandardowe dokumenty bez konieczności inwestowania w Microsoft Office ekosystem.

Aplikacja Dokumenty Google jest pełna funkcji, które ułatwiają pisanie, edytowanie i udostępnianie dokumentów. Użytkownicy mogą szybko tworzyć i zapisywać pliki w Dysk Google , współpracować poprzez komentarze i zapisywać pliki w różnych typach plików.

Skupiamy się w tym porównaniu na Confluence vs Dokumenty Google, ale należy wspomnieć, że dodanie innych produktów z obszaru roboczego Google może pomóc w stworzeniu środowiska podobnego do Confluence.

Połączenie Dokumentów Google z Arkuszami Google (do baz danych), Google Jamboard (do tablic) i Dyskiem Google (do zarządzania wiedzą) tworzy bogaty w funkcje obszar roboczy dla zespołu. ✨

Funkcje Dokumentów Google

Dokumenty Google mogą być dobrze znane, ale jak mają się ich funkcje do zrobienia? Zobaczmy, co to popularne narzędzie do tworzenia dokumentów ma do zaoferowania w tych samych kategoriach.

Współpraca

Jest to narzędzie do współpracy nad dokumentami, które pomaga dobrze współpracować. Użytkownicy mogą dokonywać edycji bezpośrednio lub w trybie sugerowania, zostawiać komentarze dla innych i łatwo sprawdzać, co się zmieniło dzięki historii wersji.

Dokumenty Google oferują przydatne sposoby współpracy w ramach dokumentu, ale to wszystko. Ponieważ jest to część kolekcji aplikacji, a nie w pełni funkcjonalna platforma, będziesz musiał dodać inne produkty Google lub zintegrować się z aplikacjami innych firm, aby dodać więcej funkcji współpracy.

Szablony

Podobnie jak Confluence, Dokumenty Google oferują szeroki zakres szablonów. Są one łatwo dostępne z poziomu dokumentu i stanowią pomocny przewodnik, jeśli zaczynasz od zera.

Kolekcja szablonów jest bardziej ograniczona niż w Confluence, koncentrując się na bardziej tradycyjnych typach dokumentów, takich jak notatki ze spotkań, listy i życiorysy. Istnieje jednak możliwość uzyskania dostępu do szablonów o tematyce prawnej, sprzedażowej i strategicznej jako darmowych dodatków partnerskich. 📄

Integracje

przez Dokumenty Google Łatwo jest dodawać nowe aplikacje i funkcje do Dokumentów Google z poziomu dokumentu, nad którym pracujesz. Otwórz menu Dodatki, aby zobaczyć szeroką gamę aplikacji i integracji.

Możesz wybierać spośród Narzędzia do pisania AI do aplikacji do podpisu elektronicznego i kreatorów formularzy. Oprócz tych integracji innych firm, Google zbudowało integracje bezpośrednio dla Salesforce i Zendesk.

Cennik Dokumentów Google

Free

Confluence vs. Dokumenty Google: Porównanie funkcji

Przyjrzeliśmy się już obu narzędziom i ich działaniu, ale jak wypadają one w porównaniu do siebie? Oto porównanie Confluence i Dokumentów Google pod względem najbardziej pożądanych funkcji.

Praca zespołowa

Dokumenty Google są intuicyjne i łatwe w użyciu. Prawie wszyscy już z niego korzystali, co sprawia, że wspólna praca nad nim jest płynna. Brakuje mu jednak funkcji, które są standardem w Confluence - takich jak tablice, konfigurowalny pulpit i efektywna organizacja dokumentów.

W przypadku współpracy nad dokumentami tekstowymi, Dokumenty Google wydają się być zwycięzcą. W przypadku szerszej współpracy, Confluence oferuje użytkownikom więcej. 🙌

Szablony

przez Atlassian Oba narzędzia posiadają kolekcję gotowych szablonów dostępnych bez dodatkowych kosztów. Confluence wygrywa tutaj z Dokumentami Google dzięki bardziej imponującej kolekcji, która nie tylko zapewnia szablony typu plug-and-play, ale także przydatne wskazówki, które pomogą Ci w pełni je wykorzystać.

Integracje

Zarówno Confluence, jak i Dokumenty Google oferują szeroką gamę integracji aplikacji, zapewniając lepsze i bogatsze w funkcje doświadczenie. Obie platformy przyjmują podejście rynkowe do integracji, z aplikacjami zarówno od wspieranych partnerów, jak i stron trzecich.

W tej rundzie jest remis. Bez względu na to, którą platformę wybierzesz, integracje dla prawie każdej potrzeby są łatwo dostępne. 🧩 **Porównanie Confluence vs. Microsoft Teams !

Confluence vs. Dokumenty Google na Reddicie

Confluence i Dokumenty Google to popularne narzędzia do współpracy nad dokumentami i zarządzania projektami, a korzystanie z nich ma swoje wady i zalety. Udaliśmy się na Reddit, aby dowiedzieć się, co o tych narzędziach sądzą ich prawdziwi użytkownicy.

Dla administrator sieci i systemu użytkownicy Reddita opowiadają się za Confluence:

"Właśnie przeszliśmy na cały pakiet Atlassian (Confluence, Jira, Bitbucket) i stwierdzam, że Confluence jest bardzo czysty i łatwy w użyciu do tworzenia razem dokumentacja techniczna . Nigdy nie korzystaliśmy z Dokumentów Google na poziomie przedsiębiorstwa, ale używając ich w przeszłości do mniejszych projektów, zdecydowanie wybrałbym Confluence [over] Docs do każdego rodzaju dokumentacji biznesowej - szczególnie jeśli trzeba kontrolować, kto ma dostęp do jakich kategorii dokumentacji, w oparciu o grupy użytkowników i role"

Jeśli chodzi o Użytkownicy Reddita dyskutujący o zarządzaniu produktem jeden z użytkowników ma lepszą alternatywę - ClickUp:

"Jestem zdumiony, że nikt tego nie powiedział, ale ClickUp. Mają tablicę wbudowaną w aplikację i można osadzać inne narzędzia bezpośrednio w dokumentach. Wspólna edycja jest znacznie łatwiejsza, a jeśli używasz jej do tworzenia map drogowych i śledzenia sprintów, możesz zachować porządek." 🤩

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Confluence i Dokumentów Google

ClickUp jest uwielbiany nie tylko przez tego jednego użytkownika Reddita. Szybko stał się najlepszą alternatywą dla oprogramowanie do współpracy i baza wiedzy narzędzia takie jak Confluence i Dokumenty Google.

Dzięki ClickUp współpraca jest w centrum wszystkiego, co robisz. Pracuj razem w obszarze roboczym opartym na sieci Web w Dokumentach, Tablicach, Zadaniach, Celach i nie tylko. Prowadzenie konwersacji w czasie rzeczywistym za pomocą czatu, etykiety użytkowników w zadaniach i projektach oraz zostawianie komentarzy do współpracy w dokumentach.

I wykraczamy poza współpracę nad dokumentami. Projekty rozwoju oprogramowania i inne projekty przebiegają sprawnie dzięki naszym imponującym funkcjom zarządzania projektami. Zbuduj system CRM, który działa dokładnie tak, jak chcesz. Zarządzaj wszystkimi operacjami z jednego miejsca.

ClickUp to nie tylko miejsce do współedytowania dokumentów tekstowych lub tworzenia pomysłów na tablicy - to jedna aplikacja, która zastąpi je wszystkie. ✨

ClickUp Docs

Wspólne wykrywanie i edytowanie, dodawanie komentarzy i osadzanie połączonych dokumentów w ClickUp Docs Dokumenty ClickUp zapewnia łatwość korzystania z Dokumentów Google wraz z możliwościami organizacyjnymi Confluence. Ciesz się płynniejszym sposobem tworzenia, edytowania i udostępniania wszelkiego rodzaju dokumentów - z wbudowaną współpracą.

Twórz nie tylko samodzielne dokumenty, ale także kolekcje stron i dokumentów Wiki -idealne do budowania potężnej wewnętrznej bazy wiedzy dokumentów, szablonów i dokumentacja projektu .

Organizacja i branding są łatwe dzięki ClickUp. Grupuj swoje dokumenty za pomocą kategorii i zagnieżdżonych stron oraz szybko znajduj to, czego potrzebujesz dzięki zakładkom. Niestandardowe formaty, obrazy nagłówków i branding.

Nasz redaktor zamienia myśl w działanie. Edycja dokumentów ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym. Etykietuj innych użytkowników tam, gdzie potrzebujesz ich uwagi i łatwo przekształcaj komentarze w zadania, które możesz śledzić w ClickUp.

Dokumenty również łączą się z zadaniami, a widżety aktualizują cykle pracy i przypisują zadania, dzięki czemu Twój zespół nie przegapi żadnego kroku.

A ponieważ współpraca polega przede wszystkim na udostępnianiu i bezpieczeństwie, zadbaliśmy również o te kwestie. Skorzystaj z naszych niezawodnych funkcji zarządzania uprawnieniami, aby mieć pewność, że dokumenty trafią tylko do tych, którzy potrzebują do nich dostępu. Z łatwością twórz łącza do udostępniania i oferuj gościom lub publicznie dostęp do publicznie dostępnych dokumentów.

ClickUp AI

Natychmiastowe podsumowanie długich wątków komentarzy za pomocą kliknięcia przycisku w ClickUp AI

Przywitaj się z funkcją, która pomoże Ci szybciej zrobić to, co masz do zrobienia... ClickUp AI .

ClickUp AI to asystent oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga zoptymalizować czas, ułatwiając wykonywanie powtarzalnych lub czasochłonnych zadań.

Skorzystaj z naszego potężnego Narzędzie AI do robienia notatek i danych powstania do generowania streszczeń dokumentów w kilka sekund zamiast ręcznego przeglądania i pisania notatek. Lub utworzyć listę elementów działań na podstawie wglądu w zadania i dokumenty i zacznij szybciej robić postępy.

Nasza AI poprawi również sposób komunikacji, sugerując, jak sprawić, by Twoje teksty były jaśniejsze, bardziej zwięzłe i bardziej angażujące. A dzięki wstępnie ustrukturyzowanym nagłówkom, tabelom i nie tylko, spędzisz mniej czasu na formatowaniu, a więcej na tworzeniu.

Jeśli chodzi o tworzenie pomysłów, ClickUp AI przyspiesza ten proces i daje kilka świeżych pomysłów do rozważenia. Burza mózgów to droga do kreatywnych strategii kampanii, planów wydarzeń, sloganów i nie tylko.

W przygotowaniu jest również więcej. Wkrótce będziesz mógł szybko generować podsumowania projektów i standupów, tworzyć zadania i podzadania oraz cieszyć się ClickUp AI w podróży.

Tablica ClickUp

Burza mózgów, dodawanie notatek i łączenie najlepszych pomysłów na kreatywnej tablicy dzięki ClickUp Whiteboards

Podczas gdy Confluence ma funkcję tablic, a Google oferuje Jamboard, nic nie może się równać z Tablica ClickUp . Współpracuj wizualnie w cyfrowej przestrzeni, a następnie zamień swoje pomysły i koncepcje w wykonalne zadania za pomocą kilku kliknięć.

Tablice ClickUp ułatwiają tworzenie pomysłów i zadań współpraca Teams procesy i usprawnić je. Zamiast zapisywać notatki, a następnie zastanawiać się, jakie kroki należy podjąć, Tablice bezpośrednio przekształcają uwagi i sugestie w zadania do wykonania.

Używaj Tablic do burzy mózgów, wymyślania pomysłów na strategie, tworzenia map podróży niestandardowych klientów i wizualizowania kroków w Twojej firmie Zwinny cykl pracy . Współpraca w czasie rzeczywistym nad najlepsze oprogramowanie do tablic bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Wizualizuj swoje pomysły, twórz mapy drogowe i cykle pracy za pomocą wbudowanych obiektów oraz dodawaj obrazy i połączone elementy, aby stworzyć bardziej wciągające doświadczenie.

Compare SharePoint vs Confluence !

Zacznij korzystać z ClickUp już dziś

Być może rozważasz Confluence vs. Dokumenty Google, ale wydaje się, że najlepszą opcją jest ClickUp. Dzięki edycji w czasie rzeczywistym i współpracy w Dokumentach, Tablicach i całym procesie zarządzania projektami, ClickUp daje Ci po prostu więcej.

Jeśli jesteś gotowy, aby wypróbować lepsze podejście do współpracy, wypróbuj ClickUp za darmo już dziś . ✨