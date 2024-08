Confluence vs. SharePoint: Które narzędzie do współpracy jest najlepsze?

Żonglerka komunikacja i współpraca w zespole może czasami przypominać obracające się talerze. Momenty, w których wiadomości gubią się w tłumaczeniu lub cele teamu wydają się być ruchomymi celami, może być szczególnie frustrujące.

W tym miejscu narzędzia do współpracy online wchodzą do gry. Zostały one zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy zespołu i utrzymania wszystkich na tej samej stronie, czasem nawet dosłownie (wyobraź sobie, że wszyscy musieliby edytować tę samą stronę jednocześnie)! 👀

W świecie oprogramowania do współpracy, Confluence i Microsoft SharePoint stały się pionierami w branży. Oba twierdzą, że są najlepsze, więc jak wybrać między nimi?

W tej recenzji dokładnie przeanalizowaliśmy Confluence vs. SharePoint, oferując porównanie ich funkcji. I tu jest klucz do sukcesu: Właśnie wtedy, gdy myślisz, że masz najlepszą opcję dla swojego zespołu, przedstawimy alternatywne rozwiązanie, które może być asem w rękawie dla zwiększenia wydajności. 🙌

Czym jest Confluence?

Via Confluence Confluence to scentralizowany hub, w którym zbiegają się wszystkie ważne pomysły zespołu, szczegóły projektu i niezbędna dokumentacja, podobnie jak strumienie łączące się w formularz rzeki - stąd nazwa. 🌊

Ale Confluence to znacznie więcej niż statyczna przestrzeń do przechowywania - to interaktywny i oparty na współpracy plac zabaw, na którym mieszają się myśli wszystkich. Platforma wspiera kulturę przejrzystości i kolektywnej wiedzy, służąc jako osobista wiki Twojego teamu .

Intuicyjna prostota użytkowania naprawdę wyróżnia Confluence, czyniąc go dostępnym dla Teams na wszystkich poziomach umiejętności i doświadczenia.

Funkcje Confluence

Od sprawności w zarządzaniu zawartością, inteligentnego wersjonowania i łatwego dostosowywania do niestandardowych narzędzi współpracy - Confluence zapewnia Twojemu zespołowi wszystkie funkcje potrzebne do efektywnej współpracy. ⚒️

Rozpakujmy funkcje, które sprawiają, że jest to jednym z najważniejszych graczy na arenie współpracy zespołowej.

1. Nieograniczone przestrzenie, strony i uporządkowana organizacja drzewa stron

Confluence oferuje swobodę tworzenia tylu przestrzeni i stron, ile potrzebuje Twój zespół, zapewniając Twoim pomysłom przestrzeń do rozwoju i ewolucji. 🌳

A dzięki uporządkowanej organizacji drzewa stron wszystko ma swoją lokalizację, dzięki czemu zawartość jest łatwa w nawigacji i lokalizacji. 🧭

2. Edycja w czasie rzeczywistym, komentarze i powiadomienia

Confluence jest dostawcą interaktywnego środowiska, w którym każdy może wnieść swój wkład jednocześnie. Zapewnia wsparcie dla edycji i komentowania w czasie rzeczywistym, zachęcając do dynamicznych dyskusji i współpracy. Dodatkowo, dzięki systemowi powiadomień, zawsze jesteś świadomy wszelkich aktualizacji i zmian. 🆕

3. Wersjonowanie stron

Spokojna edycja jest możliwa dzięki funkcji wersjonowania stron w Confluence. Śledzi ono historię zmian i pozwala porównać różne wersje lub w razie potrzeby przywrócić poprzednią.

4. Biblioteka szablonów

Szybko i sprawnie rozpocznij pracę dzięki bibliotece szablonów Confluence. Zawiera ona gotowe do użycia szablony dla różnych przypadków użycia, a także zapewnia elastyczność tworzenia niestandardowych szablonów dla bardziej specyficznych potrzeb.

5. Kontrola uprawnień i współpraca zewnętrzna

Dzięki Confluence zarządzanie dostępem do zawartości jest uproszczone. Łatwo przydzielaj, modyfikuj i przeglądaj uprawnienia, zapewniając właściwym osobom odpowiedni dostęp. Możliwość włączenia do pięciu gości na płatnego użytkownika oznacza, że możesz rozszerzyć krąg współpracy poza najbliższy zespół.

Ceny Confluence

Free do 10 użytkowników

do 10 użytkowników Standard: 5,75$/miesiąc za użytkownika

5,75$/miesiąc za użytkownika Premium: $11/miesiąc za użytkownika

$11/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży w celu uzyskania niestandardowych cen

Co to jest SharePoint?

Via: SharePoint SharePoint, jako część pakietu Microsoft Office Suite, został zaprojektowany w celu połączenia zespołu i usprawnienia cyklu pracy. Służy jako hub do centralizacji wszystkich informacji o projekcie, plików i aktualizacji, ale zespół może również aktywnie angażować się w przechowywaną zawartość.

Dzięki wysokim możliwościom dostosowywania, SharePoint można dostosować do unikalnego cyklu pracy i stylu współpracy zespołu. Pozwala również na budowanie niestandardowych witryn dla różnych działów lub projektów, ułatwiając utrzymanie wszystkiego i wszystkich w pętli.

Funkcje programu SharePoint

SharePoint dostarcza szeroki zakres innych narzędzi do przechowywania dokumentów i komunikacji. Poniżej przedstawiamy jego kluczowe funkcje, które mogą okazać się pomocne ocenić, czy SharePoint spełnia wymagania Twojego zespołu .

1. Znaczna przestrzeń do przechowywania danych

SharePoint oferuje hojny 1 TB przestrzeni dyskowej OneDrive na użytkownika we wszystkich planach cenowych. To wystarczająca ilość do udostępniania plików, danych, wiadomości i zasobów. Jest on dostępny na komputerach PC, Mac i urządzeniach mobilnych, co czyni go praktycznym narzędziem dla teamów działających w różnych środowiskach.

2. Współtworzenie w czasie rzeczywistym

Zarówno internetowe, jak i pulpitowe wersje innych narzędzi Microsoft umożliwiają współtworzenie w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że Ty i Twój zespół możecie pracować nad tym samym dokumentem Word lub PowerPoint w tym samym czasie - nawet niektóre nowsze wersje Excela mają wsparcie dla tej funkcji. Dokument musi być jednak udostępniany przez autora za pośrednictwem SharePoint.

3. Witryny i portale intranetowe

SharePoint umożliwia budowanie niestandardowych i obsługiwane witryny intranetowe . Są one łatwo dostępne i wyglądają dobrze na każdym urządzeniu (dzięki aplikacji mobilnej SharePoint). Informacje udostępniane w intranecie mogą obejmować wydarzenia firmowe, zasoby i spersonalizowaną zawartość, taką jak aktualizacje wiadomości z często odwiedzanych witryn.

4. Zarządzanie zawartością i zbiorowa wiedza

Bogate możliwości zarządzania zawartością i zaawansowane funkcje wyszukiwania SharePoint sprawiają, że znajdowanie informacji jest dziecinnie proste. 🍃

Platforma została zaprojektowana w celu usprawnienia przepływu wiedzy w organizacji, maksymalizując szybkość udostępniania informacji i podejmowania decyzji.

5. Goście i uprawnienia

SharePoint ułatwia bezpieczne udostępnianie plików zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Dzięki funkcji uprawnień można kontrolować, kto ma dostęp do jakich informacji, zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

Ceny SharePoint

SharePoint (Plan 1): $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika SharePoint (Plan 2): 10 USD/miesiąc za użytkownika

10 USD/miesiąc za użytkownika Office 365 E3: 23 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Confluence vs. SharePoint: Porównanie funkcji

Zarówno Confluence, jak i SharePoint to kompleksowe platformy oferujące solidne narzędzia do współpracy zespołowej i zarządzania zawartością. Zapewniają funkcje edycji w czasie rzeczywistym, umożliwiając płynną interakcję między członkami zespołu i sprawniejsze tworzenie zawartości.

Dobrze sprawdzają się również w zapewnianiu bezpiecznej współpracy dzięki zaawansowanemu zarządzaniu uprawnieniami, pozwalając Teamsom kontrolować dostęp do ich zawartości.

Różnią się one pod względem przestrzeni dyskowej, przy czym SharePoint wyróżnia się znaczącą ofertą 1 TB przestrzeni dyskowej OneDrive na użytkownika, nawet w podstawowym planie cenowym.

Zróbmy więc ostatni pokaz funkcji SharePoint vs. Confluence, w którym przeanalizujemy je w oparciu o trzy podstawowe kryteria.

Integracje

Confluence i SharePoint mają równie imponujące możliwości integracji

Confluence został stworzony przez Atlassian, więc doskonale wpisuje się w ekosystem Atlassian. Jeśli Twój zespół korzysta z narzędzi takich jak Jira do zarządzania projektami lub HipChat do komunikacji, Confluence połączy się z tymi systemami, aby stworzyć usprawnione środowisko pracy. Interakcja między tymi platformami może uprościć wymianę informacji i zwiększyć wydajność, chociaż istnieje bardzo stroma krzywa uczenia się.

Podobnie SharePoint współpracuje z szerokim zakresem narzędzi Microsoft 365. Jeśli korzystasz już z OneDrive do przechowywania plików, Outlook do obsługi poczty e-mail lub Microsoft Teams do współpracy, SharePoint będzie pasował do Twojej strefy komfortu.

Niestandardowy

W kategorii niestandardowych rozwiązań, SharePoint zgarnia trofeum. 🏆

Jest pełen różnych opcji i funkcji niestandardowych, w szczególności możliwości tworzenia witryn intranetowych i ustanawiania zautomatyzowanych cykli pracy. To sprawia, że SharePoint jest najlepszym narzędziem dla większych Enterprise, które wymagają złożonego, wysoce konfigurowalnego środowiska współpracy.

Podczas gdy Confluence oferuje dobre opcje niestandardowe, po prostu nie jest w stanie nadążyć za szerokim zakresem możliwości SharePoint.

Łatwość użytkowania

Na froncie łatwości użytkowania, Confluence jest wyczyszczonym mistrzem. 🏅

Jego przyjazny dla użytkownika, intuicyjny interfejs, niezawodne funkcje wyszukiwania i prosta organizacja dokumentów przyniosły mu wiele miłości, szczególnie ze strony małych i średnich Businessów oraz tych z nas, którzy nie są technologicznymi szaleńcami.

Mimo że SharePoint jest pełen funkcji, to jednak wiąże się z bardziej stromą krzywą uczenia się, która może stanowić wyzwanie dla nowicjuszy. Niemniej jednak, dla tych, którzy są już zanurzeni po kolana w ekosystemie Microsoft, jest to trochę jak nauka nowego dialektu języka, którym już się posługujesz, dzięki czemu wyzwanie jest możliwe do pokonania przy pewnym wysiłku.

Co jest lepsze, Confluence czy SharePoint?

Ponieważ każda platforma ma swoje mocne strony, ogłoszenie wyraźnego zwycięzcy w pojedynku Confluence vs. SharePoint jest trudnym zadaniem! 🍪

Jeśli szukasz zintegrowanego i płynnego zarządzania zawartością i współpracy, zwłaszcza jeśli korzystasz już z Jira lub HipChat, Confluence może być twoim wyborem. Do zrobienia jest godna pochwały praca polegająca na ułatwianiu współpracę w czasie rzeczywistym i efektywną organizację zawartości.

Z drugiej strony, SharePoint oferuje imponującą wszechstronność. Wykracza poza zarządzanie zawartością, oferując znaczną przestrzeń dyskową, nawet w podstawowych planach, co może zmienić zasady gry. Ponadto, jeśli twój zespół korzysta już z narzędzi Microsoft 365, SharePoint może wydawać się naturalnym rozszerzeniem twojego obszaru roboczego.

Zasadniczo, rozwiązanie dylematu SharePoint vs. Confluence w dużej mierze zależy od konkretnych potrzeb zespołu, istniejącego ekosystemu oprogramowania i tego, co najbardziej cenisz w narzędziu do współpracy.

Zamiast szukać ostatecznej odpowiedzi, lepiej zastanowić się, w czym każda platforma się wyróżnia i dopasować to do potrzeb i stylu pracy swojego zespołu. W ten sposób można znaleźć idealne narzędzie dla swojego zespołu i jak najlepiej je wykorzystać!

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Confluence i SharePoint ClickUp to doskonały wybór dla teamów poszukujących kompleksowego rozwiązania do zarządzania projektami. Ponieważ został on wyraźnie zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności zespołu, wyróżnia się jako wyjątkowa alternatywa zarówno dla SharePoint, jak i Confluence.

Podstawą atrakcyjności ClickUp jest szeroki zakres opcji niestandardowych. Niezależnie od tego, czy zaczynasz od gotowego szablonu, czy tworzysz obszar roboczy od podstaw, ClickUp pozwala dostosować plac zabaw do zarządzania projektami do konkretnych potrzeb.

Oferuje ponad 15 różnych widoków, w tym listę, tablicę Kanban i wykres Gantta, umożliwiając wizualizację obciążenia pracą w sposób, który jest dla Ciebie najlepszy.

Poznaj ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp nie poprzestaje jednak na wizualizacji. Jego funkcje priorytetyzacji zadań, takie jak niestandardowe statusy, etykiety i punkty sprintu, zapewniają dostawcy zestaw narzędzi do efektywnego zarządzania obciążeniem pracą.

Możesz nawet usprawnić swój cykl pracy dzięki niestandardowe automatyzacje .

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb

ClickUp stawia na współpracę. Platforma integruje się z ponad 1000 narzędzi umożliwiając zespołom przeniesienie całej swojej pracy w jedno miejsce. Intuicyjny interfejs użytkownika, wyposażony w tryby online i offline, ułatwia współpracować asynchronicznie dzięki czemu Teams są na bieżąco i współpracują bez względu na to, gdzie się znajdują.

ClickUp wykracza poza zarządzanie projektami dzięki funkcjom takim jak ClickUp Docs do zarządzania wiedzą, ClickUp Whiteboards do złożonych cykli pracy oraz ClickUp AI do automatyzacji czynności związanych z pisaniem, aby pomóc w bardziej efektywnym wykonaniu pracy. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.

ClickUp Docs do wspólnej edycji i nie tylko

Jeśli rozważasz Confluence vs. SharePoint dla dokumentacji, ponieważ Twój zespół wymaga scentralizowanego baza wiedzy znajdziesz Dokumenty ClickUp funkcja szczególnie przydatna.

Jej istotą jest możliwość tworzenia i zarządzania dokumentami bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp. Oznacza to, że wszystkie notatki, raportowania, wytyczne i nieograniczone strony wiki są teraz w jednym miejscu, dostępne zawsze, gdy ich potrzebujesz.

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i Polecenia / ukośniki aby pracować wydajniej

Strukturyzacja zawartości jest w ClickUp Docs dziecinnie prosta. Możesz łatwo zagnieżdżać strony wewnątrz siebie i dodawać nieco stylu za pomocą obrazów okładek i niestandardowych ikon. Jednocześnie funkcja wyszukiwania pozwala w mgnieniu oka znaleźć dokładnie tę zawartość dokumentu, której potrzebujesz. 🔍

Porozmawiajmy teraz o współpracy. ClickUp Dokumenty wsparcie edycja oparta na współpracy i zapewniają bogate funkcje komentowania, umożliwiając przekazywanie opinii i prowadzenie dyskusji w czasie rzeczywistym. Można nawet nadawać etykiety określonym dokumentom w celu ich łatwego filtrowania, dzięki czemu znalezienie drogi przez morze zawartości nigdy nie będzie problemem. 🏷️

Korzystaj z ClickUp Docs, aby współpracować bez wysiłku i bez nakładania się dokumentów

Funkcja historii przydaje się w momentach, w których chcesz mieć wgląd w postęp prac nad dokumentem. Możesz sprawdzić poprzednie wersje i zobaczyć, jakie zmiany zostały wprowadzone i przez kogo. Dodatkowo, możesz przypisać role własności i współpracowników, zwiększając odpowiedzialność i przejrzystość procesu tworzenia dokumentacji.

Wcielaj pomysły w życie dzięki Tablicom ClickUp Tablice ClickUp funkcja ta sprawia, że cały zespół, w tym klienci i interesariusze, znajdują się na tej samej stronie. Narzędzie to zostało zaprojektowane, aby przenieść zarządzanie projektami na wyższy poziom, niezależnie od tego, czy jest używane do

rozwoju oprogramowania lub kreatywne sesje burzy mózgów. 💡

Wykorzystaj ClickUp Whiteboards, aby dać zespołom programistów nieskończoną przestrzeń do pracy

Sercem funkcji Whiteboards jest możliwość tworzenia map myśli, map drogowych i cykli pracy z wkładem zespołu w czasie rzeczywistym, zapobiegając nakładaniu się i nieporozumieniom. Gwarantuje to płynne i efektywne spotkania projektowe, podczas których można po prostu udostępniać URL Tablicy i usprawniać dyskusje, sesje burzy mózgów lub zatwierdzanie projektów.

ClickUp Whiteboards może bezproblemowo przekształcić Twoje pomysły w wykonalne zadania. Przekształcaj kształty, obiekty i teksty na Tablicy w zadania, płynnie przechodząc od pomysłów do rzeczywistych działań.

Użyj ClickUp Whiteboards, aby przypisać zadania, etykiety osobom przypisanym i wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia kolejnego projektu

Kolejnym cennym aspektem ClickUp Whiteboards jest to, że są one często zawarte w gotowych szablonach platformy. Gotowe diagramy, wykresy i struktury pomagają rozpocząć projekty, zapewniając strukturę i oszczędzając czas w fazie planowania.

Szablony są wysoce konfigurowalne i dostosowane do różnych przypadków użycia, dzięki czemu są odpowiednie dla każdego, niezależnie od doświadczenia lub poziomu komfortu z tablicami w ogóle.

Spędzaj mniej czasu na pisaniu, a więcej na wprowadzaniu innowacji dzięki ClickUp AI

The ClickUp AI funkcja pomaga odblokować bezprecedensowy poziom wydajności. Jej moc jest najbardziej widoczna w przekształcaniu pisania. ✍️

Możesz zaznaczyć dowolny tekst w ClickUp, czy to w dokumencie, komentarzu, czy opisie zadania, i pozwolić AI Toolbar ulepszyć go, czyniąc go dłuższym, krótszym, lepszym lub prostszym.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Funkcja AI również pomaga w redagowaniu tekstu lub kopii na dowolny temat, znacznie skracając czas, który zwykle poświęcasz na szkicowanie e-maila lub zarysowanie posta na blogu. Została zaprojektowana w celu wyeliminowania zadań administracyjnych poprzez podsumowywanie dokumentów lub generowanie elementów działań, dostarczając w ten sposób natychmiastowe podsumowania i skutecznie wyodrębniając kolejne kroki.

Podsumowywanie długich tekstów za pomocą ClickUp AI

Dodatkowo, funkcja AI pozwala nadrabiać zaległości w rozmowach, generować elementy działań, sprawdzać pisownię i gramatykę, a nawet tłumaczyć języki, wszystko w ramach platformy ClickUp. Funkcje te nie tylko zwiększają wydajność, ale także sprawiają, że ClickUp jest narzędziem, które może dostosować się do różnorodnych potrzeb i globalnej obecności Twojego zespołu. 🌏

Szablon ClickUp Wiki

Stwórz scentralizowany, łatwy w nawigacji hub informacyjny dla swojej organizacji dzięki szablonowi ClickUp Wiki Szablon Wiki ClickUp to doskonałe narzędzie, które pomoże Twojemu zespołowi płynnie poprawiać, organizować i udostępniać istotne informacje. Elastyczność szablonu pozwala na dostosowanie go do brandingu firmy, umożliwiając jednocześnie szybsze tworzenie nowej zawartości. Gwarantuje to, że każdy w zespole może łatwo uzyskać dostęp do bazy wiedzy i efektywnie ją współtworzyć.

Szablon zawiera różne niestandardowe elementy, takie jak statusy, pola i widoki, które pomagają w płynnym zarządzaniu stronami Wiki. Ponadto oferuje funkcje takie jak reakcje na komentarze, edycja oparta na współpracy i AI w celu poprawy śledzenia Wiki.

Dzięki integracji z innymi funkcjami ClickUp, takimi jak Tablice do sesji burzy mózgów i Dokumenty do przygotowywania zawartości, szablon przyspiesza cykl pracy!

Rozpoczęcie pracy z szablonem Wiki ClickUp jest bardzo proste. Po zarejestrowaniu się i dodaniu szablonu do obszaru roboczego, możesz zaprosić członków swojego zespołu do rozpoczęcia współpracy.

Jego wszechstronne funkcje pozwalają zachowywać wszystkie informacje w jednym miejscu, przydzielać zadania, współpracować z interesariuszami i skutecznie monitorować zadania. W wyniku tego szablon Wiki staje się nieocenionym narzędziem do zarządzania wiedzą i współpracy w organizacji.

