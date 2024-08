10 darmowych szablonów dokumentacji technicznej

Kupiłeś nowy odkurzacz - jest ładny, niesamowity, ma najbardziej zaawansowane funkcje i nie możesz się doczekać, aby go użyć.

Nie tak szybko!

Zaraz po wyjęciu z pudełka nie możesz dowiedzieć się, jak go włączyć. Sięgasz po dokumentację techniczną dołączoną do produktu, ale nie możesz jej rozszyfrować. Twoje podekscytowanie zamienia się w desperację (a nawet żal), gdy próbujesz sprawić, by to coś działało. 🫣

Niezależnie od tego, czy produkujesz sprzęt AGD, czy tworzysz oprogramowanie, nigdy nie chcesz, aby użytkownicy czuli się zagubieni i zdezorientowani co do funkcjonalności Twojego produktu.

Pisanie jasnej i zwięzłej dokumentacji technicznej oprogramowania jest absolutnie niezbędne do wspierania klientów i zmniejszania liczby zgłoszeń serwisowych. Ponadto jest to również przydatne wewnętrznie, zwłaszcza do szkolenia nowych pracowników, utrzymywania jakości produktów lub usług, rozwiązywania problemów i budowania baz wiedzy.

W tym artykule omówimy najlepsze szablony dokumentacji technicznej, które pozwolą szczegółowo opisać produkty i sprawią, że zespoły i użytkownicy końcowi będą zadowoleni i poinformowani.

Czym jest szablon dokumentacji technicznej?

Dokumentacja techniczna jest najczęściej kojarzona z podręcznikami, które pomagają użytkownikom zrozumieć jak korzystać z produktu i oferują szczegółowe informacje na temat jego funkcji. Ale to tylko jeden z jej celów.

Dokumentacja techniczna jest niezbędnym narzędziem wewnętrznym, ponieważ służy wielu zespołom, od rozwoju oprogramowania i marketingu po sprzedaż, zapewnienie jakości i obsługa klienta . Aby dokument był skuteczny, musi być szczegółowy, ale zwięzły, a osiągnięcie tego punktu może być trudne, dlatego warto rozważyć użycie szablonu.

Korzystaj z ClickUp Docs, aby tworzyć i łączyć piękne dokumenty, wiki i nie tylko w celu płynnej realizacji pomysłów w zespole

Świetny szablon dokumentacji technicznej zapewnia ramy dla określenia funkcji i zastosowań produktu. Pomaga pozostać na właściwym kursie i skupić się na istotnych, strawnych informacjach bez przytłaczania czytelnika.

Wysokiej jakości szablon dokumentacji technicznej służy jako biografia produktu. Można oczekiwać, że zdefiniowane sekcje będą przedstawiać szczegóły i cechy produktu. Pisemny ślad może zachować wiedzę o produkcie dla przyszłych pracowników ORAZ potencjalnie zapewnić ochronę prawną i ochronę przed odpowiedzialnością.

Jakie są rodzaje dokumentacji technicznej?

Niezależnie od odbiorców i branży, niektóre z najpopularniejszych rodzajów dokumentacji technicznej to przykłady:

Przewodniki użytkownika (podręczniki) : Przeznaczone dla użytkowników końcowych i mające na celu jasne i metodyczne opisanie cech produktu, jego części i zastosowań

: Przeznaczone dla użytkowników końcowych i mające na celu jasne i metodyczne opisanie cech produktu, jego części i zastosowań Podręczniki napraw : Przeprowadzają użytkowników przez proces naprawiania problemów, które mogą się pojawić

: Przeprowadzają użytkowników przez proces naprawiania problemów, które mogą się pojawić Dokumentacja API : Opisuje interfejs programowania aplikacji (API) w szczegółach, głównie dla profesjonalistów zajmujących się specyfikacjami. Zawiera instrukcje dotyczące korzystania i integracji z API

: Opisuje interfejs programowania aplikacji (API) w szczegółach, głównie dla profesjonalistów zajmujących się specyfikacjami. Zawiera instrukcje dotyczące korzystania i integracji z API Uwagi do wydania : Zawierają szczegółowe opisy funkcji oprogramowania i zazwyczaj zawierają poprawki błędów lub aktualizacje

Baza wiedzy dokumentacja : Biblioteka online zawierająca przewodniki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, instrukcje rozwiązywania problemów i inne informacje związane z produktem, aby pomóc użytkownikom końcowym znaleźć potrzebne dane

: Biblioteka online zawierająca przewodniki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, instrukcje rozwiązywania problemów i inne informacje związane z produktem, aby pomóc użytkownikom końcowym znaleźć potrzebne dane Podręczniki procedur: Zarys niezbędnych kroków, które pomagają pracownikom ukończyć proces lub zadanie

10 darmowych szablonów dokumentacji technicznej

Przeczesaliśmy dziesiątki szablonów, aby tworzyć dokumentację techniczną i wybraliśmy 10 najlepszych, które pomogą Ci ująć szczegóły dotyczące Twojego produktu w słowa bez utraty koncentracji. Sprawdź je i znajdź najlepsze rozwiązanie dla siebie, niezależnie od tego, czy tworzysz dokumentację techniczną do użytku wewnętrznego, czy pomagasz użytkownikom końcowym poznać Twój produkt. 💪

1. Szablon krótkiego dokumentu produktu ClickUp

Szablon dokumentu skróconego opisu produktu ClickUp

Jeśli chcesz zapewnić sobie płynne przejście przez etap proces rozwoju produktu , musisz zapewnić swojemu zespołowi broń, aby ujarzmić fale. 🌊

The Szablon krótkiego opisu produktu ClickUp pomaga zdefiniować cele, nakreślić cechy produktu i zapewnić spójność we wszystkich jego aspektach. Jest to gotowy dokument ClickUp z sekcjami poświęconymi każdemu aspektowi produktu.

Co to jest ClickUp Doc ?

Jest to unikalna funkcja platformy, która umożliwia tworzenie, zarządzanie, współpracę i edytować dokumenty ze współpracownikami i gośćmi, dzięki czemu scentralizujesz informacje - dokumenty techniczne lub nie! Ty i inni użytkownicy (w tym współpracownicy techniczni) możecie edytować Dokumenty w czasie rzeczywistym, zostawiać komentarze, dołączać je do zadań i organizować proces recenzji w mgnieniu oka.

Ten konkretny szablon dokumentacji procesu zawiera cztery sekcje:

2-Pager: Pokazuje, w jaki sposób produkt rozwiązuje problemy klientów i przedstawia cele Release Plan: Przełamujepremiera produktu na kamienie milowe, aby dostosować idealny plan wydania produktu Specyfikacja funkcjonalna: Definiujeużytkownika i sposób, w jaki produkt pomaga im przezwyciężyć problemy. Opisuje również szczegółowo cechy produktu Dodatki: Zawiera dodatkowe informacje i przydatne zasoby, które usprawniają współpracę

Szablon może również służyć jako dokument wymagań produktu dzięki możliwości dostosowania. Pobierz ten szablon

2. Szablon pozycjonowania produktu ClickUp

Szablon pozycjonowania produktu ClickUp

Znajomość tajników produktu jest niezbędna do określenia, co odróżnia go od konkurencji i jak pozycjonować go na rynku. The Szablon pozycjonowania produktu ClickUp pomaga określić mocne strony produktu, zidentyfikować klientów docelowych i opracować najlepszą strategię pozycjonowania. ✨

Rozpocznij korzystanie z szablonu, wypełniając formularz w widoku Ocena pozycjonowania produktu. Zbierz informacje o unikalnych zaletach swojego produktu i wyzwaniach, które pomaga pokonać. Formularz można edytować, dzięki czemu można go dostosować do celów i branży firmy.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy tworzeniu formularza, skorzystaj z ClickUp AI -najwyższej klasy asystent pisania na platformie. Pomoże Ci to uzyskać wszystkie dokumenty techniczne dostosowane do Twoich potrzeb.

Informacje z formularza są automatycznie przesyłane do widoku Lista produktów. Widok ten zapewnia scentralizowane centrum zarządzania wszystkimi produktami poprzez tworzenie oddzielnych zadań dla każdego z nich.

Zadania są pogrupowane według ich statusu - planowanie, w toku, w przeglądzie itp. - ale można zmienić to kryterium, naciskając przycisk "Grupuj według" w prawym górnym rogu ekranu.

Widok Product Positioning Map jest tablicą ClickUp Whiteboard - cyfrowym płótnem nadającym się do współpracy i tworzenia zadań burza mózgów . W tym widoku wizualizowana jest pozycja produktu na tle konkurencji.

Przy niewielkim dostosowaniu, szablon ten może służyć jako podstawa do nakreślenia wymagania projektu przed wprowadzeniem produktu na rynek. Pobierz ten szablon

3. Szablon wyceny produktu ClickUp

Szablon wyceny produktu ClickUp

Wycena produktu to nie zgadywanka - nie możesz po prostu wybrać ceny na podstawie tego, ile pieniędzy chcesz zarobić (choć brzmi to niesamowicie). Musisz dobrze przyjrzeć się swojej konkurencji i być świadomym namacalnej wartości swojego produktu, a także Szablon wyceny produktu ClickUp może w tym pomóc.

Dzięki temu szablonowi będziesz w stanie opracować dokładne strategie cenowe, dostosować ceny i zarządzać zapasami w dokumentach technicznych i za pomocą tych dwóch widoków:

Widok produktów według kategorii: Wyświetla wszystkie produkty wraz z ich szczegółami, takimi jak marka, SKU (jednostka magazynowa), typy dokumentacji technicznej i rozmiar. EdytujPola niestandardowe w oparciu o charakter produktu Widok Produkty według marki: Grupuje produkty według marki i wyświetla ich ceny. Aby edytować ten widok, zmień kolejność kolumn i zaktualizuj pola niestandardowe, aby upewnić się, że żądane informacje są łatwo dostępne

Za każdym razem, gdy zmienisz informacje o produkcie w jednym widoku, drugi zostanie automatycznie zaktualizowany, więc nie musisz się martwić o nieprawidłowości w dokumentach technicznych. Pobierz ten szablon

4. Szablon dokumentu procesów firmy ClickUp

Szablon dokumentu procesów firmy ClickUp

Twój zespół musi pracować jako jedność, aby osiągnąć świetne wyniki, a jest to niemożliwe, jeśli procesy w firmie nie są dobrze zorganizowane i przejrzyste. Szablon Szablon dokumentu procesów firmowych ClickUp sklepy dokumentacja procesu w jednym miejscu i oferuje spójność oraz przestrzeń do wykrywania i naprawiania nieefektywności.

Jest to szablon dokumentu, co oznacza, że nie ma wielu widoków, ale gotowe sekcje. Twoim jedynym zadaniem jest dodanie istotnych informacji dotyczących konkretnego procesu firmowego - od jego celu po niezbędne narzędzia i procedury - oraz stworzenie jasnych wytycznych dla swojego zespołu.

Powiedzmy, że chcesz pokazać swoim pracownikom, jak poprosić o czas wolny. Proces jest bardzo prosty:

dodajesz szczegóły dotyczące zatwierdzania wniosków, linii odpowiedzialności i platform do składania wniosków (w razie potrzeby dołącz hasło do wybranej platformy) Następnie zademonstrujesz procedurę krok po kroku składania wniosku Członkowie zespołu mogą postępować zgodnie z tymi krokami, aby wnioskować o czas wolny i uniknąć nieporozumień i błędów

Dołącz powiązane dokumenty, obrazy lub rysunki w ostatniej sekcji i scentralizuj swoją bazę wiedzy. Po ukończeniu szablonu dokumentacji procesu, dodaj do niego odpowiednich członków zespołu i pozwól im zapoznać się ze skarbnicą informacji. Pobierz ten szablon

5. Szablon procesu i procedur ClickUp

Szablon procesu i procedur ClickUp

Dobrze ugruntowane procesy i procedury firmowe są jak karta jokera Twojego zespołu - zwiększają wydajność, zmniejszają ryzyko nieporozumień i czynią cuda w zakresie współpracy i komunikacji w zespole . 🃏

The Szablon procesu i procedur ClickUp pozwala tworzyć instrukcje krok po kroku dla powtarzalnych zadań i centralizować istotne informacje. Posiadanie wszystkiego w jednym miejscu może pomóc zidentyfikować wąskie gardła i zaktualizować procesy.

To kolejny szablon Whiteboard na naszej liście - Process Flowchart view umożliwia przeciąganie i upuszczanie kształtów w celu wizualizacji każdego etapu procesów. Zostawiaj karteczki samoprzylepne z dodatkowymi informacjami i utrzymuj wszystkich na tej samej stronie.

Jeśli nie jesteś typem wizualnym, spodoba ci się widok listy dokumentacji, który pozwala nakreślić wszystkie procesy i procedury. Domyślnie grupuje je według działów, ale zawsze możesz to zmienić, aby dopasować je do swoich potrzeb. Ten widok oferuje fantastyczną funkcję - pole niestandardowe Completion Rate, które pokazuje procent pracy wykonanej nad dokumentami. ✔️

Innym dostępnym widokiem jest Tablica etapów dokumentu, która zamienia zadania w karty i grupuje je według ich etapu. Możesz łatwo przełączać karty z jednego etapu na inny, przeciągając je i upuszczając.

Ostatnim widokiem jest Timeline - użyj go, aby zrozumieć czas trwania procesów i procedur według dnia, tygodnia lub miesiąca. Pobierz ten szablon

6. Szablon mapowania procesów ClickUp

Szablon mapowania procesów ClickUp

Z szablonem Szablon mapowania procesów ClickUp nie będziesz miał problemów ze zrozumieniem procesów, zdefiniowaniem kroków i zidentyfikowaniem obszarów wymagających poprawy.

Szablon ten jest listą rzeczy do zrobienia, którą można dołączyć do innych szablonów i zadań, dlatego ClickUp nazywa go szablon zadania . Lista składa się z 22 podzadań, które przeprowadzą Cię przez wizualizację i definiowanie procesu dla Twojego zespołu.

Pierwszym krokiem (podzadaniem) jest wybranie proces, który chcesz zmapować a ostatnim jest jego wdrożenie. Pomiędzy nimi znajdują się takie kroki, jak identyfikacja członków zespołu, ustalenie harmonogramu i identyfikacja problemów z bieżącym procesem. Po zakończeniu podzadania, skreśl je z listy, aby zachować porządek.

Możesz dodać listy rzeczy do zrobienia , załączać pliki i zostawiać notatki w ramach każdego podzadania. ClickUp umożliwia również tworzenie zależności między zadaniami za pomocą zaledwie kilku kliknięć - wystarczy określić, które podzadania powinny zostać ukończone jako pierwsze, aby zoptymalizować przepływ pracy. Istnieje również opcja śledzenia czasu spędzonego na każdym podzadaniu, co jest przydatne dla kierowników projektów. Pobierz ten szablon

7. Szablon SOP dokumentacji źródłowej ClickUp

Szablon SOP dokumentacji źródłowej ClickUp

Chcesz uporządkować cyfrowe stosy dokumentacji źródłowej? Szablon Szablon SOP dokumentacji źródłowej ClickUp pomaga ustandaryzować proces dokumentowania źródeł.

Gotowe sekcje tego szablonu pomagają nakreślić kroki gromadzenia i zarządzania dokumentacją źródłową, zapewniając wszystkim członkom zespołu standardowe podejście. Zwiększa to wydajność i nie pozostawia miejsca na błędy lub nieporozumienia.

Szablon jest niezwykle łatwy w użyciu, ponieważ wystarczy dodać odpowiednie informacje, postępując zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Zaczynamy od kwestii ogólnych - celu i zakresu standardowej procedury operacyjnej.

Sekcja Procedura jest tym, co najbardziej interesuje Ciebie i Twój zespół. W tej sekcji przedstawisz kroki standaryzacji procesów dokumentacji źródłowej. Możesz również załączyć obrazy, aby dać członkom zespołu wizualny przykład tego, co należy zrobić.

Sekcja Related Resources pozwala załączyć odpowiednie dokumenty i linki, które wspierają proces standaryzacji i pomagają pracownikom wdrożyć go bez wysiłku. Pobierz ten szablon

8. Szablon artykułu bazy wiedzy od Hubspot

Szablon artykułu bazy wiedzy Hubspot pomaga tworzyć odpowiednie i szczegółowe artykuły dla klientów i odciąża zespół obsługi klienta

Artykuły w bazie wiedzy odciążają zespół obsługi klienta i pomagają użytkownikom rozwiązywać problemy w mgnieniu oka. Biorąc pod uwagę ich znaczenie, tworzenie wysokiej jakości artykułów w bazie wiedzy może stanowić wyzwanie. Na szczęście nie musi tak być, dzięki szablonowi artykułów bazy wiedzy Hubspot.

To Dokument Google szablon pomaga menedżerowie produktu i pisarze techniczni stworzyć najwyższej klasy bazę wiedzy artykuły zawierające istotne i zwięzłe informacje.

Praca z szablonem jest przyjemnością - niezbędne sekcje są już dostępne, wraz z instrukcjami dotyczącymi tego, co należy umieścić w każdej z nich.

Na przykład sekcja Wspólne przyczyny/problemy prowadzi do zastanowienia się, dlaczego ktoś chciałby przeczytać artykuł. Takie podejście pomaga postawić się w sytuacji klientów, pisać z ich perspektywy i lepiej zaspokajać ich potrzeby.

Szablon zawiera wszystko, od nakreślania problemów po dostarczanie rozwiązań i taktycznych podsumowań. Masz nawet miejsce na dołączenie filmów instruktażowych i powiązanych artykułów oraz uzyskanie opinii klientów na temat tego, czy ćwiczenie było pomocne.

Szablon jest dostosowywalny, więc możesz edytować lub usuwać istniejące sekcje i dodawać nowe, aby dostosować je do charakteru produktu lub zasad firmy. Pobierz ten szablon

9. Szablon podręcznika pracownika od Almanac.io

Szablon podręcznika pracownika od Almanac.io zawiera wytyczne, których powinien przestrzegać każdy pracownik Podręczniki dla pracowników mogą nie być uważane za dokumentację techniczną w tradycyjnym sensie, ale zawierają kluczowe wytyczne dla pracowników i są niezbędne do utrzymania jasnej komunikacji i uniknięcia nieporozumień.

Szablon podręcznika dla pracowników od Almanac.io pomaga stworzyć szczegółowy podręcznik, który wyjaśnia niejasności i zapewnia pracownikom zrozumienie zasad, strategii i celu firmy.

Ten szablon online oferuje sekcje dotyczące wszystkiego, co pracownicy powinni wiedzieć. Oprócz ogólnych informacji, takich jak wartości firmy, struktura i schematy organizacyjne, szablon zawiera również szczegółowe informacje, takie jak zasady dotyczące ubioru i korzystania z samochodów służbowych.

Każda sekcja zawiera instrukcje, jak ją ułożyć. Jeśli niektóre sekcje nie mają sensu dla Twojej firmy, możesz je usunąć i dodać nowe, aby jak najlepiej dopasować je do własnego procesu dokumentacji technicznej.

Ten szablon obsługuje współpracę online, dzięki czemu można zaprosić odpowiednich członków zespołu do wspólnej pracy nad stworzeniem idealnego podręcznika dla pracowników. 🤝 Pobierz ten szablon

10. Szablon dokumentacji technicznej od Template.net

Szablon dokumentacji technicznej od Template.net może pomóc w tworzeniu szczegółowych dokumentów związanych z produktem dla zespołu Pisanie dokumentacji technicznej wymaga dbałości o szczegóły - pomiń jedną pozornie drobną rzecz, a cały dokument może stracić sens. Proces ten jest znacznie łatwiejszy, gdy masz kompleksowy przykład, który Cię poprowadzi, i o to właśnie chodzi w szablonie dokumentacji technicznej od Template.net!

Szablon nie jest dokładnie szablonem per se - jest przykładem tego, jak powinna wyglądać dokumentacja techniczna. Obejmuje wszystko, od ogólnych informacji, takich jak cel i zakres, po szczegóły, takie jak dokumentacja systemu i zrównoważony rozwój.

Może nie oferuje zaawansowanych funkcji współpracy, ale przygotowuje grunt pod tworzenie dokumentacji technicznej dokumentacja projektu na której Twój zespół będzie mógł polegać bez obaw. Pobierz ten szablon

Szablony dokumentacji technicznej: Dokumenty albo nic się nie stało!

Znalezienie idealnej równowagi między szczegółową i łatwą do odczytania dokumentacją techniczną może być wyzwaniem. Wymienione szablony pomogą ci w tym - zapewnią, że treść będzie istotna i rzeczowa, dając jednocześnie wystarczająco dużo miejsca na przedstawienie mocnych stron produktu.

Podobają Ci się nasze szablony i przykłady dokumentacji technicznej? Jest tego więcej!

Eksploruj ponad 1 000 szablonów w bibliotece ClickUp i znajdź te, które odpowiadają preferencjom Twojej firmy i dynamika zespołu idealnie. 💗