10 najlepszych programów do tworzenia dokumentacji technicznej w 2024 roku

Dobra dokumentacja techniczna jest jak supermoc dla twojego produktu. Umożliwia zespołowi śledzenie zmian i tworzyć dokumentację procesu . Jednak tworzenie dokumentacji technicznej i jej aktualizowanie może być żmudne.

Odpowiednie oprogramowanie do tworzenia dokumentacji technicznej może odmienić ten proces. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie prostych podręczników, czy złożonych baz wiedzy, oprogramowanie do dokumentacji technicznej pomaga tworzyć jasne, zwięzłe i przyjazne dla użytkownika dokumenty.

Wiele z tych rozwiązań może nawet zautomatyzować obieg dokumentacji, uwalniając czas zespołu, który może skupić się na tworzeniu kolejnej wielkiej rzeczy, zamiast spędzać godziny na pisaniu dokumentacji technicznej.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do dokumentacji technicznej, czego szukać w najlepszych rozwiązaniach do dokumentacji technicznej i 10 najlepiej ocenianych opcji!

Czym jest oprogramowanie do dokumentacji technicznej?

Oprogramowanie do dokumentacji technicznej pomaga tworzyć i zarządzać dokumentami, które wyjaśniają, jak korzystać z produktu lub usługi. Dokumentem technicznym może być instrukcja obsługi, interfejs programowania aplikacji, baza wiedzy lub wiki.

Z oprogramowania do tworzenia dokumentacji technicznej korzystają różne branże, w tym twórcy oprogramowania, firmy produkujące sprzęt i działy informatyczne. Sprawia ona, że użytkownicy są bardziej wydajni we wdrażaniu produktu lub usługi do pracy. Pomaga też użytkownikom w rozwiązywaniu problemów, co jest korzystne zarówno dla użytkowników, jak i twórców.

Dzięki dokumentacji technicznej możesz pomóc użytkownikom lepiej zrozumieć, jak w pełni wykorzystać swój produkt lub usługę, zmniejszając presję na zasoby wewnętrzne i kierując procesami wdrażania lub rozwiązywania problemów.

Czego należy szukać w narzędziach do tworzenia dokumentacji technicznej?

Wybór odpowiedniego oprogramowania ma kluczowe znaczenie dla procesu tworzenia dokumentacji technicznej. Szukając najlepszego oprogramowania do dokumentacji technicznej, należy zwrócić uwagę na narzędzia, które oferują:

Łatwe w użyciu interfejsy: Oprogramowanie do dokumentacji technicznej, które wybierzesz, powinno być łatwe w użyciu, zwłaszcza jeśli masz członków zespołu przyczyniających się do dokumentacji, którzy mogą nie mieć dużej wiedzy technicznej

Oprogramowanie do dokumentacji technicznej, które wybierzesz, powinno być łatwe w użyciu, zwłaszcza jeśli masz członków zespołu przyczyniających się do dokumentacji, którzy mogą nie mieć dużej wiedzy technicznej Funkcje współpracy : Funkcjeproces tworzenia dokumentacji technicznej rzadko jest zadaniem jednoosobowym. Poszukaj narzędzia do zarządzania wiedzą, które pozwala wielu użytkownikom na jednoczesną edycję dokumentacji, w tym dodawanie komentarzy

: Funkcjeproces tworzenia dokumentacji technicznej rzadko jest zadaniem jednoosobowym. Poszukaj narzędzia do zarządzania wiedzą, które pozwala wielu użytkownikom na jednoczesną edycję dokumentacji, w tym dodawanie komentarzy Wiele opcji niestandardowych: Żadne dwa dokumenty techniczne nie wyglądają tak samo i to dobrze. Twoja dokumentacja powinnaodzwierciedlać Twoją markę i być zgodna z estetyką firmy, umożliwiając bogaty format tekstu, multimedia i różne sposoby strukturyzacji dokumentu

Żadne dwa dokumenty techniczne nie wyglądają tak samo i to dobrze. Twoja dokumentacja powinnaodzwierciedlać Twoją markę i być zgodna z estetyką firmy, umożliwiając bogaty format tekstu, multimedia i różne sposoby strukturyzacji dokumentu Solidne opcje integracji: Im bardziej narzędzie do tworzenia dokumentacji technicznej może być zintegrowane z istniejącym stosem technologicznym, tym bardziej będzie wartościowe. Poszukaj narzędzi, które integrują się z innymi aplikacjami w procesie tworzenia oprogramowania, takimi jak systemy zarządzania treścią lub narzędzia do zarządzania projektami i komunikacji

Im bardziej narzędzie do tworzenia dokumentacji technicznej może być zintegrowane z istniejącym stosem technologicznym, tym bardziej będzie wartościowe. Poszukaj narzędzi, które integrują się z innymi aplikacjami w procesie tworzenia oprogramowania, takimi jak systemy zarządzania treścią lub narzędzia do zarządzania projektami i komunikacji Rozbudowane opcje publikowania: Najlepsze oprogramowanienarzędzia do tworzenia dokumentacji umożliwiają publikowanie dokumentacji w różny sposób, z opcjami online i offline. Może to oznaczać hosting dokumentacji technicznej w prywatnej domenie, drukowanie jej jako PDF lub korzystanie z innych opcji udostępniania

Wiele opcji oprogramowania do dokumentacji technicznej oferuje darmowe plany lub wersje próbne. Jest to świetne rozwiązanie do testowania oprogramowania, pozwalające pracownikom technicznym na wypróbowanie go i sprawdzenie, jak pasuje do ich pracy przepływu pracy twojego zespołu .

10 najlepszych narzędzi do tworzenia dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej w 2024 roku

Korzystaj z ClickUp Docs, aby tworzyć i łączyć piękne dokumenty, wiki i nie tylko, aby płynnie realizować pomysły ze swoim zespołem

ClickUp ma mnóstwo funkcji, które sprawiają, że jest to fantastyczne narzędzie do zarządzania projektami i marzenie dla pisarzy technicznych. Dokumenty ClickUp to idealne miejsce do tworzenia dokumentacji technicznej, umożliwiające połączenie dokumentów z cyklami pracy i zadaniami w celu przyspieszenia procesu tworzenia dokumentacji. Redaktor tekstu sformatowanego zapewnia wiele niestandardowych opcji, a intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia błyskawiczne przeglądanie dokumentów.

Potrzebujesz więcej pomocy? Sprawdź ClickUp AI interfejs, który może pomóc w podsumowaniu, rozszerzeniu lub skróceniu kopii w razie potrzeby.

ClickUp najlepsze funkcje

Liczne szablony ułatwiające tworzenie dokumentacji, niezależnie od tego, czy piszesz podręczniki użytkownika, dokumentację kodu źródłowego czy dokumentację produktu

Funkcje AI aby przyspieszyć proces pisania, w tym przydatne narzędzia do podsumowywania dokumentów lub rozwijania sekcji w dokumentacji

Rozszerzenie funkcje współpracy dzięki czemu Teams mogą jednocześnie pracować nad dokumentacją, w tym zostawiać komentarze lub tworzyć niestandardowe pulpity

Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko jako opcja płatna, więc jeśli chcesz zachować bezpłatną subskrypcję, będziesz musiał pisać swoje dokumenty bez pomocy AI

Nie wszystkie rozbudowane funkcje ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. Baza wiedzy ProProfs

Via Baza wiedzy ProProfs ProProfs Knowledge Base to oparte na chmurze oprogramowanie, które umożliwia łatwe tworzenie i publikowanie dokumentacji technicznej. Jego wszechstronny redaktor umożliwia formatowanie tekstu i dodawanie obrazów, wideo i fragmentów kodu do dokumentu.

ProProfs Knowledge Base płynnie integruje się z kilkoma narzędziami, które możesz już mieć w swoim stosie technologicznym, takimi jak Google Drive, Microsoft Office i Salesforce, upraszczając proces kompilacji i tworzenia dokumentacji technicznej. Platforma pozwala eksportować dokumenty w różnych formatach, w tym PDF, pliki Markdown i HTML, ułatwiając udostępnianie lub publikowanie dokumentacji jako strony internetowej.

Najlepsze funkcje ProProfs Knowledge Base

Doskonałe narzędzia do tworzenia zawartości, umożliwiające dodawanie obrazów, wideo i fragmentów kodu w celu stworzenia bardziej angażującej i przydatnej dokumentacji

Zaawansowana funkcja wyszukiwania umożliwiająca użytkownikom szybkie znalezienie potrzebnych informacji

Świetne opcje integracji ułatwiające kompilowanie dokumentacji

ProProfs Knowledge Base limits

Platforma nie ma wielu wbudowanych funkcji automatyzacji, więc może się okazać, że wiele czynności trzeba wykonać ręcznie

Ceny ProProfs Knowledge Base

Free: dla maksymalnie 25 artykułów

Business: $29.99/miesiąc za 100 artykułów miesięcznie

Niestandardowa domena i etykieta White Label: 30 USD/miesiąc

ProProfs Knowledge Base oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (25+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 25 recenzji)

3. Nuclino

Via Nuclino Nuclino to oparta na chmurze platforma współpracy i potężne rozwiązanie do tworzenia dokumentacji. Platforma działa jako centralny hub i narzędzie do zarządzania wiedzą, dając zespołowi miejsce do rozpoczęcia kompilacji dokumentacji technicznej. The współpraca w czasie rzeczywistym narzędzia i opcje ustrukturyzowanej zawartości wyróżniają go na tle innych.

Najlepsze funkcje Nuclino

Ustrukturyzowany system zawartości składający się z połączonych ze sobą elementów ułatwia organizowanie i łączenie dokumentacji

Doskonałe funkcje współpracy do udostępniania wiedzy są szczególnie pomocne dla Teams pracujących asynchronicznie

Zaawansowane opcje wyszukiwania ułatwiają znajdowanie informacji, nawet w dużych bazach wiedzy

Limity Nuclino

Nie ma automatyzacji dla dokumentacji opartej na kodzie, więc będziesz musiał skompilować te informacje ręcznie lub użyć innych istniejących narzędzi

Ceny Nuclino

Free

Standard: 5 USD na użytkownika miesięcznie

Premium: 10 USD na użytkownika miesięcznie

Nuclino oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 60 recenzji)

4. Whatfix

Via Whatfix Whatfix to cyfrowa platforma adopcyjna, więc chociaż może nie być tradycyjnym wyborem dla dokumentacji technicznej, jest przydatna dokumentacja oprogramowania narzędzie. Platforma ta umożliwia tworzenie i udostępnianie interaktywnych instrukcji i przewodników po produktach, pokazujących użytkownikom, jak wykonywać określone zadania lub cykle pracy. Przewodniki te mogą pomóc w tworzeniu niezwykle bogatej dokumentacji technicznej dla oprogramowania, sprzętu i stron internetowych.

Najlepsze funkcje Whatfix

Konfigurowalne przewodniki oparte na zadaniu, cyklu pracy, a nawet roli lub urządzeniu użytkownika, dzięki czemu zasoby są bardziej odpowiednie i przydatne

Integracja z innymi narzędziami w celu tworzenia bardziej kompleksowej dokumentacji, w tym zarządzania relacjami z klientami, działów pomocy technicznej i systemów zarządzania nauczaniem

Prosty w obsłudze interfejs, nawet dla osób bez dużej wiedzy technicznej

Limity Whatfix

Istnieją ograniczone opcje brandingu, więc możesz nie być w stanie tworzyć przewodników, które spełniają wytyczne estetyczne Twojej organizacji

Ceny Whatfix

Skontaktuj się, aby uzyskać niestandardową cenę

Oceny i recenzje Whatfix

G2: 4.6/5 (290+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (75+ opinii)

5. Document360

Via Document360 Document360 to oparte na chmurze oprogramowanie bazy wiedzy, które pomaga organizacjom tworzyć i udostępniać wysokiej jakości dokumentację techniczną. Oferuje potężne narzędzia do kontroli wersji i współpracy oraz integruje się z ponad 1000 innych narzędzi, w tym Google Drive i GitHub.

Najlepsze funkcje Document360

Doskonały redaktor bazy wiedzy umożliwia tworzenie dokumentacji z tekstem, obrazami, wideo, fragmentami kodu i nie tylko

Solidne funkcje wyszukiwania ułatwiają znajdowanie określonych informacji w dużych bazach wiedzy, zwiększając przyjazność dla użytkownika

Opcje eksportu umożliwiają publikowanie dokumentacji technicznej w różnych formatach, w tym HTML, PDF i Markdown

Limity Document360

Ceny mogą szybko wzrosnąć, zwłaszcza jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji dla wielu instancjidokumentacja projektu Cennik Document360

Free Forever

Standard: 199 USD za projekt miesięcznie

Professional: 399 USD na projekt miesięcznie

Business: 529 USD za projekt miesięcznie

Enterprise: 599 USD/za projekt miesięcznie

Oceny i recenzje Document360

G2: 4.7/5 (360+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 190 recenzji)

6. Bit

Via Bit Bit to oparta na chmurze platforma do zarządzania wiedzą. Scentralizowana baza wiedzy ułatwia tworzenie instrukcji obsługi, dokumentów technicznych, portali dla klientów i nie tylko. Funkcje współpracy umożliwiają Teams tworzenie żywych dokumentów z szablonami i solidnymi opcjami niestandardowymi.

Najlepsze funkcje Bit

Dziesiątki szablonów ułatwiają tworzenie dokumentacji i można użyć niestandardowych motywów, aby dopasować je do marki

Inteligentne widżety ułatwiają dodawanie bloków tekstu, bloków kodu, równań matematycznych i innych elementów

Śledzenie dokumentów umożliwia dodawanie członków zespołu do współpracy przy jednoczesnej kontroli wersji

Limity bitów

Wsparcie telefoniczne nie jest dostępne dla wszystkich użytkowników, więc bądź przygotowany na przeszukiwanie forów pomocy, jeśli napotkasz przeszkodę

Ceny bitów

Free

Plan Pro: 8 USD na członka miesięcznie

Business Plan: $15 na członka na miesiąc

Bit oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 5/5 (5+ recenzji)

7. Confluence

Via Atlassian Confluence jest częścią szeroko stosowanego ekosystemu Atlassian, co czyni go doskonałą opcją do tworzenia dokumentów technicznych, jeśli korzystałeś już z platform takich jak Jira lub Trello. Confluence ułatwia tworzenie dokumentacji oprogramowania dzięki makrom i szablonom, które przyspieszają proces tworzenia danych. Platforma jest prosta w użyciu, ale pełna funkcji, które pokochają wszyscy, od autorów technicznych po kierowników projektów.

Najlepsze funkcje Confluence

Aplikacja internetowa jest łatwa w użyciu z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, dzięki czemu jest przydatna dla nowoczesnych zespołów zdalnych

Świetny redaktor tekstu i hierarchia stron ułatwiają tworzenie i porządkowanie dokumentacji technicznej

Doskonała identyfikowalność pozwala zobaczyć, kto i kiedy wprowadził zmiany, dzięki czemu kontrola wersji jest bardzo prosta

Limity Confluence

Opcje automatyzacji z produktami spoza ekosystemu Atlassian mogą być uciążliwe i ograniczone

Ceny Confluence

Free: do 10 użytkowników i 2 GB miejsca na pliki

Standard: 5,75 USD na użytkownika miesięcznie

Premium: 11 USD na użytkownika miesięcznie

Enterprise: Zadzwoń po niestandardową cenę

Confluence oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 3 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

8. Scribe

Via Skryba Jeśli chcesz wykorzystać moc AI, aby ułatwić dokumentację procesów, Scribe to platforma dla Ciebie. Scribe automatycznie tworzy przewodniki krok po kroku dla aktualnej dokumentacji w ciągu kilku minut.

Najlepsze funkcje Scribe

Pomaga dokumentować procesy krok po kroku za pomocą AI, dzięki czemu dokumentacja pozostaje aktualna bez konieczności inwestowania wielu godzin

Umożliwia tworzenie podręczników użytkownika, aby pomóc odpowiedzieć na typowe pytania w biletach wsparcia

Ułatwia nagrywanie i udostępnianie procesów w kilka sekund dzięki interfejsowi typu "wskaż i kliknij"

Limity Scribe

Doskonałe narzędzie do dokumentowania procesów, ale może brakować funkcji dla bardziej rozbudowanej dokumentacji technicznej

Ceny Scribe

Basic: Free

Pro Personal: 23 USD za licencję miesięcznie

Pro Teams: $12 za miejsce na miesiąc przy minimalnej liczbie pięciu miejsc

Enterprise: Zaplanuj demo, aby uzyskać niestandardową cenę

oceny i recenzje #### Scribe

Capterra: 4.9/5 (5+ recenzji)

9. GitBook

Via GitBook GitBook to rozwiązanie bazy wiedzy, które ułatwia tworzenie dokumentacji oprogramowania w procesie współpracy. Świetnie nadaje się do tworzenia łatwych w użyciu i łatwych do przeszukiwania zasobów dla użytkowników końcowych.

Najlepsze funkcje GitBook

Projekty dokumentacji technicznej można łatwo rozpocząć, importując istniejącą zawartość i szablony

Każdy Teams może współtworzyć bazę wiedzy dzięki funkcjom współpracy, a interesariusze mogą podpisywać się po drodze

Możesz łatwo wprowadzać zmiany i śledzić je za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu, dzięki czemu zawsze możesz powrócić do starszej wersji, jeśli zajdzie taka potrzeba

Limity GitBook

Jeśli zdecydujesz się na konto Free, każdy będzie mógł uzyskać dostęp do Twojej zawartości, więc nie publikuj tam żadnych poufnych treści

Ceny GitBook

Osobiste: Free Forever

Plus: 6,70 USD na użytkownika miesięcznie

Pro: 12,50 USD na użytkownika miesięcznie

Enterprise: Kontakt w celu uzyskania niestandardowej ceny

Oceny i recenzje GitBook

G2: 4.7/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 15 recenzji)

10. BookStack

Via BookStack Jeśli chcesz tworzyć dokumentację techniczną za darmo, to warto zapoznać się z BookStack. Ta darmowa platforma o otwartym kodzie źródłowym ma uproszczony interfejs, po którym mogą poruszać się nawet użytkownicy nietechniczni, a dla tych, którzy ich potrzebują, dostępnych jest wiele zaawansowanych funkcji.

Najlepsze funkcje BookStack

Interfejs WYSIWYG pozwala podzielić dokumentację na książki, rozdziały i strony oraz łatwo edytować tekst

Dobre opcje niestandardowe pozwalają na wstawienie własnego brandingu do dokumentacji

Minimalne wymagania systemowe zapewniają, że oprogramowanie nie spowolni pulpitu

Limity BookStack

Posiada bardzo mało funkcji współpracy, więc może nie być odpowiedni dla teamów, które muszą edytować dokumentację jednocześnie

Ceny BookStack

Free

BookStack oceny i recenzje

Capterra: 5/5 (2+ recenzji)

Usprawnij proces tworzenia dokumentacji technicznej dzięki ClickUp

Dobre oprogramowanie do dokumentacji technicznej jest niezbędne dla każdej organizacji, której zależność od użytkowników polega na zrozumieniu, jak najlepiej wykorzystać złożone produkty i usługi. Kompleksowa zawartość dokumentacji technicznej może prowadzić użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, dając im jasne, zwięzłe instrukcje dotyczące korzystania z projektów i usług, jednocześnie oszczędzając czas i frustrację.

Odpowiednie oprogramowanie może również zaoszczędzić organizacji wiele czasu i frustracji. Jeśli szukasz wydajnego i wszechstronnego oprogramowania do tworzenia dokumentacji technicznej, sprawdź ClickUp. Kompleksowy edytor dokumentacji ClickUp zapewnia wsparcie dla różnych typów zawartości, umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym i integruje się z ulubionymi narzędziami i aplikacjami.

ClickUp oferuje również plan Free Forever, dzięki czemu możesz upewnić się, że pasuje on do twojego procesu tworzenia dokumentacji technicznej, zanim zdecydujesz się na płatny plan. A jeśli korzystasz już z ClickUp jako narzędzia do zarządzania projektami, możesz rozszerzyć jego funkcję o pisanie dokumentacji technicznej za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Załóż konto już dziś aby dowiedzieć się więcej o ClickUp i o tym, jak może on pomóc w tworzeniu lepszej dokumentacji technicznej.