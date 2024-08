Confluence vs. Teams: Które narzędzie do współpracy jest najlepsze?

Wydajność jest wszystkim w świecie pracy. Ale pomiędzy e-mailami, czatami i spotkaniami trudno jest zarządzać wszystkim, czego wymaga od ciebie miejsce pracy.

Zamiast męczyć się w natłoku e-maili i arkuszy kalkulacyjnych, postaw na inteligentne rozwiązania narzędzia do współpracy zespołowej do zrobienia więcej w krótszym czasie. Narzędzia te zarządzają komunikacją zespołu, obciążeniem pracą, strategiami i nie tylko. ⚒️

Jeśli szukasz narzędzia do współpracy, prawdopodobnie natknąłeś się na Atlassian Confluence i Microsoft Teams. Ale która opcja jest najlepsza?

Nie martw się - zbadaliśmy obie platformy, aby pomóc Ci wybrać najlepszą opcję.

W tym przewodniku porównamy Confluence i Teams, wyjaśnimy, gdzie każde narzędzie działa najlepiej, a także podzielimy się niezbyt tajną trzecią opcją, która przebija Confluence i Teams. 🤩

Czym jest Confluence?

Via AtlassianAtlassian Confluence jest tym, co uzyskuje się po połączeniu pliku współpraca w ramach projektu narzędzie z platformą zarządzania wiedzą.

Zarządzanie wiedzą działa jak wewnętrzne oprogramowanie wiki wyciśnięcie całej wiedzy instytucjonalnej ze skrzynek odbiorczych e-mail zespołu do ustrukturyzowanej dokumentacji.

Na przykład, jeśli Steve pracuje w firmie od 25 lat i odchodzi, możesz być w trudnej sytuacji, ponieważ wie tak wiele. Musisz przenieść jego mózg do Confluence. Platforma rejestruje wiedzę i umożliwia jej udostępnianie, dzięki czemu każdy członek zespołu ma do niej dostęp. 🧠

Jeśli chodzi o współpracę, Confluence pozwala Teamsom współpracować nad wszystkim i wszędzie. Zostawiaj komentarze, wzmianki o członkach zespołu, a nawet współedytuj w czasie rzeczywistym.

Funkcje Confluence

Najlepszą rzeczą w Atlassian Confluence jest to, że jego funkcje są odpowiednie zarówno dla zespołów stacjonarnych, jak i zdalnych. Po przetestowaniu platformy uważamy, że te funkcje są najbardziej atrakcyjne dla zapracowanych profesjonalistów. 🙌

1. Zarządzanie wiedzą

Silosowe informacje nie pozwalają na podejmowanie działań. Confluence organizuje wszystkie informacje w jednym miejscu. Łączy plany projektów, aktualizacje statusu i kontekst informacyjny w jednym repozytorium.

Zamiast przełączać się między różnymi platformami w poszukiwaniu procedur SOP i podręczników, wszystko jest na wyciągnięcie ręki w Confluence.

Przez Atlassian Confluence zawiera solidną aplikację baza wiedzy . Zaawansowana funkcja wyszukiwania i etykiety sprawiają, że bardzo łatwo jest znaleźć potrzebne informacje.

Uprawnienia to funkcja dostępna tylko w planach premium, ale umożliwia ustawienie wielu poziomów dostępu w celu zachowania poufnych informacji w ścisłej tajemnicy.

Jeśli jesteś menedżerem, sprawdź analitykę Confluence, aby zobaczyć zadania swojego zespołu, obciążenie pracą i statystyki bazy wiedzy. Jeśli zadałeś sobie trud stworzenia SOP, sprawdź analitykę, aby zobaczyć, czy ludzie faktycznie ją czytają.

Hierarchia zawartości Confluence ułatwia również zrozumienie informacji zawartych w systemie - nie jest wymagane żadne szkolenie. Jeśli jednak utkniesz w martwym punkcie, zapisz się na Atlassian University.

Ten darmowy zasób jest idealny zarówno dla administratorów, jak i zwykłych użytkowników. Jest to platforma edukacyjna na żądanie, która nauczy Cię, jak w pełni wykorzystać możliwości Confluence.

Dostępnych jest również wiele opcji wsparcia, od forów społecznościowych, przez bazę wiedzy, po obsługę klienta.

2. Integracje

Na platformie Atlassian Marketplace dostępnych jest ponad 3000 integracji, dzięki czemu połączenie wszystkich systemów w jednym pulpicie jest dziecinnie proste.

Oto kilka z naszych ulubionych integracji Confluence:

Jira

Trello

Slack

Figma

Dropbox

Chmura Confluence

Google Drive

Co ciekawe, Confluence oferuje również integrację z Microsoft Teams.

3. Strony Strony Confluence działają jak Dokumenty Google . Na stronie, Twój zespół tworzy zawartość i

współpracuje w czasie rzeczywistym . Podobnie jak Dokumenty Google, Pages zawiera historię wersji i śledzenie zmian, więc zawsze możesz wrócić do poprzedniej wersji, jeśli chcesz.

Pages pozwala na typowe komentarze oparte na tekście, ale jeśli chcesz trochę więcej blasku, dodaj kilka zabawnych GIF-ów lub emotikonów. Możesz również oznaczyć swój Teams, aby zwrócić jego uwagę na określone obszary strony. ✨

Chcesz zaplanować spotkanie? Confluence integruje się z kalendarzami Teams, dzięki czemu możesz zobaczyć dostępność wszystkich osób w jednym miejscu. Nie zawiera natywnej funkcji wiadomości wideo, takiej jak aplikacja Microsoft Teams, więc nadal będziesz musiał dostosować swoje oprogramowanie wideo do integracji z Confluence.

P.S. Confluence ma również aplikacje mobilne na iPhone'a i Androida do współpracy w podróży.

4. Tablice

Via Atlassian Funkcja tablic w Confluence sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla zdalnych Teams. Ta cyfrowa wersja tablicy jest idealna do burzy mózgów i wizualizacji świetnych pomysłów zespołu. 💡

Tablice Confluence są wyposażone w wirtualne notatki samoprzylepne, podobnie jak typowa tablica, ale zawierają również ankiety do głosowania i timery. Użyj funkcji inteligentnych połączeń, aby osadzić zawartość z innych stron lub witryn internetowych, aby dodać więcej kontekstu.

P.S. Jeśli zajmujesz się tworzeniem oprogramowania, tablice Confluence można przekonwertować na Jira za pomocą kilku kliknięć.

5. Szablony

Chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej czasu? Confluence zawiera ograniczoną liczbę szablonów stron. Użyj tych szablonów do planowania strategicznego, planów komunikacji , a nawet kampanie e-mail drip.

Szablony te zawierają tabele, formaty, obrazy, a nawet kod. Potraktuj te szablony jako pomocny punkt wyjścia i niestandardowo dostosuj je do swojej zawartości.

Członkowie społeczności Confluence przesyłają szablony, więc liczba szablonów prawdopodobnie wzrośnie z czasem - wypatruj kolejnych! 👀

Ceny Confluence

**Free

Standard: $5.75/miesiąc dla jednego do 100 użytkowników

$5.75/miesiąc dla jednego do 100 użytkowników Premium: $11/miesiąc dla jednego do 100 użytkowników

$11/miesiąc dla jednego do 100 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Czym jest Teams?

Via MicrosoftMicrosoft Teams to platforma współpracy Microsoftu, która naprawdę rozwinęła skrzydła podczas pandemii.

Teams jest wyłącznie narzędzie do współpracy online podczas gdy Confluence jest również platformą bazy wiedzy. Microsoft Teams niekoniecznie jest tak bogaty w funkcje jak Confluence, ale nadal jest dobrą opcją, zwłaszcza jeśli twój zespół ma wiele spotkań.

MS Teams umożliwia udostępnianie i edytowanie plików w czasie rzeczywistym. Współpracuj z osobami zarówno z firmy, jak i spoza niej oraz twórz udostępniane kanały z różnymi członkami zespołu projektowego.

Teams działa całkowicie w chmurze, umożliwiając udostępnianie plików i współpracę z dowolnego miejsca. Platforma posiada wbudowane zarządzanie dostępem, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad tym, kto co widzi.

Zaletą Teams jest możliwość współpracy w ramach dokumentu, kanału Teams, spotkania lub czatu. Wystarczy pobrać link do dokumentu i wkleić go w dowolnym miejscu, w którym chcesz nad nim pracować. Fajnie, co? 🤩

Funkcje Teams

Porównując Confluence i Teams, należy pamiętać, że obie platformy mają różne cele. Funkcje Microsoft Teams są bardziej dostosowane do komunikacji i współpracy niż do zarządzania wiedzą. Oto nasze ulubione funkcje Teams.

1. Spotkanie

W przeciwieństwie do Confluence, w Teams można organizować spotkania zespołów nawet dla 1000 uczestników. Ponieważ jest to produkt firmy Microsoft, masz swobodę ulepszania spotkań za pomocą innych narzędzi Microsoft, takich jak PowerPoint Live lub Tablica.

Masz dość robienia notatek ze spotkań? Meet oferuje notatki ze spotkań generowane przez AI. Sprawdzilibyśmy jeszcze raz ich dokładność, ale i tak pozwala to zaoszczędzić sporo czasu.

Microsoft Teams oferuje również połączenia grupowe, przekazywanie połączeń i pocztę głosową. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli twoja praca polega na częstych rozmowach przez telefon - lub jeśli nie chcesz, aby rozmowny klient miał twój osobisty numer telefonu. 📞

2. Czaty

Czaty w Microsoft Teams

Chcesz zwrócić czyjąś uwagę? Rozpocznij wątek czatu, oznacz go etykietą, a powiadomienia Teams zajmą się resztą. Czaty są również wyposażone w tłumaczenia 35 języków jednym kliknięciem, wiadomości głosowe i sugerowane odpowiedzi.

Uwielbiamy również funkcję Microsoft Loop, która umożliwia współpracę nad współpracować w czasie rzeczywistym w ramach czatu grupowego. Nie jest to idealne rozwiązanie dla dużych dokumentów. Jest to jednak świetne rozwiązanie, jeśli ktoś chce szybko przejrzeć tabelę przed dodaniem jej do prezentacji PowerPoint. 📊

3. Integracje

Microsoft nazywa swoje integracje "aplikacjami" Dzięki tym aplikacjom można niestandardowo dostosować Teams, dodając funkcje z innych rozwiązań, z których już korzystasz. Umożliwia to zastosowanie automatyzacji w niemal wszystkich cyklach pracy.

Polecamy aplikacje Teams dla:

Figma

Trello

ClickUp

Zapier

Adobe Creative Cloud

Zendesk

Oczywiście Teams integruje się z innymi produktami Microsoft. Jeśli jesteś już fanatykiem Microsoftu, ta opcja ma sens wyłącznie ze względu na to, jak dobrze produkty Microsoftu ze sobą współpracują.

P.S. Jeśli wolisz Microsoft Teams, ma on również aplikację dla Confluence.

Cennik Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie

$4/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie Microsoft 365 Business Basic: $6/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie

$6/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie

Confluence vs. Teams: Porównanie funkcji

Kto zwycięży w starciu Confluence vs. Teams? 🏆

Jak zwykle, "właściwa" odpowiedź zależy od tego, jak działa Twój biznes i czego szukasz. Oto jak Confluence i Teams wypadają na tle konkurencji.

1. Współpraca

Confluence i Teams są platformami do współpracy, ale ułatwiają ją na różne sposoby.

Na przykład Microsoft Loop to fajna funkcja do przekazywania drobnych spraw szefowi. Natomiast tablice Confluence są pomocne w zdalnej burzy mózgów.

Jedną z większych różnic są opcje wideokonferencji w Teams. Pozwala to na włączenie wideokonferencji do platformy współpracy, czego Confluence nie oferuje tak bezpośrednio i skutecznie.

Jeśli jesteś bardziej zdalnym zespołem opartym na tekstach, wybierz Confluence. Ale jeśli wolisz wideo lub rozmowy telefoniczne, wybierz Teams.

Zwycięzca: Teams dla połączeń wideo; Confluence dla współpracy opartej na tekście

2. Szablony

Teams oferuje kilka szablonów, ale ich różnorodność jest ograniczona. W rzeczywistości nie są to szablony. Są to raczej "zapisane ustawienia", które oszczędzają czas jeśli często tworzysz grupy lub teamy.

Z drugiej strony, Confluence posiada rosnącą bibliotekę szablonów, które można dostosowywać do własnych potrzeb. Jeśli szablony są dla ciebie ważne, Confluence jest lepszym wyborem.

Zwycięzca: Confluence

3. Integracje

Zarówno Confluence, jak i Teams oferują setki integracji. To naprawdę sprowadza się do tego, jak Twoja organizacja jest już ustawiona.

Jeśli jesteś firmą Microsoft na wskroś, Teams ma więcej sensu, ponieważ działa już dobrze w ekosystemie Microsoft.

Jeśli jednak stawiasz na Jira, Confluence jest lepszym wyborem, ponieważ integruje się z produktami Atlassian.

Zwycięzca: Teams, jeśli korzystasz z Microsoft; Confluence, jeśli korzystasz z Jira

4. Zarządzanie wiedzą

Główną zaletą Confluence jest to, że jest to połączone narzędzie do zarządzania wiedzą i współpracy.

Microsoft Teams po prostu tego nie oferuje. Aby uzyskać bazę wiedzy w ramach pakietu produktów Microsoft, należałoby użyć czegoś takiego jak Microsoft SharePoint.

Jeśli ważne jest, aby współpraca i baza wiedzy znajdowały się na tej samej platformie, wybierz Confluence.

Zwycięzca: Confluence

Confluence vs. Microsoft Teams na Reddit

Zagłębiliśmy się w Confluence vs. Teams, aby znaleźć najbardziej przekonujące różnice między tymi platformami.

Według Reddit funkcja wiki w Teams jest trudna w użyciu do udostępniania wiedzy:

"Mój dział tworzył krok po kroku 'jak' w Wiki na Teams (zajęło to kilka tygodni) i odkryliśmy, że Wiki _była naprawdę okropna. Zawierała błędy, usuwała przesłane przez nas zdjęcia itp."

W innym Reddit użytkownik obu platform stwierdził, że Confluence jest lepszym wyborem do współpracy:

"Używałem obu. Confluence jest znacznie lepszy do współpracy"

Podczas gdy użytkownicy wyraźnie preferują Confluence, niektórzy twierdzą, że ich preferencje nie mają znaczenia, ponieważ _"polityka firmy brzmi 'Wszystko powinno być w Teams'"

Trudno jest przekonać kierownictwo wyższego szczebla - lub ludzi z działu IT - aby zezwolili na różne platformy. Jeśli jesteś organizacją Microsoft, możesz musieć korzystać z Teams, czy ci się to podoba, czy nie, często ze względów licencyjnych lub bezpieczeństwa. 🤷🏽

Compare Confluence vs. SharePoint !

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Confluence i Teams

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Confluence i Teams zdecydowanie mają swoje miejsce. Ale jest tylko jeden problem: nie zapewniają one zarządzanie zadaniami w jednej centralnej lokalizacji.

Oczywiście, aplikacje i integracje mogą do tego doprowadzić. Ale po co tworzyć coś razem, skoro można mieć system, który zawiera już wszystko, czego potrzeba do prowadzenia biznesu?

ClickUp to ulubione na świecie rozwiązanie do współpracy, które przenosi całą Twoją pracę w jedno miejsce. A jego funkcja jest tak dobra, że sprawia, że profesjonaliści z obsesją na punkcie wydajności skaczą z radości. 🤸

Współpracuj w czasie rzeczywistym, bez kłopotów Dokumenty ClickUp umożliwia tworzenie zawartości, planów projektów, a nawet wiki do przechowywania wiedzy. (Confluence, kto?)

Dokumenty ClickUp umożliwiają bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Osadzaj zawartość, dodawaj tabele i niestandardowe formaty dokumentu, aby tworzyć przyciągające wzrok, pomocne informacje, które zachęcają do współpracy.

Wszystkie dokumenty ClickUp umożliwiają edycję w czasie rzeczywistym wraz z zespołem. Konwertuj tekst lub komentarze na zadania za pomocą jednego kliknięcia - nie ma potrzeby podwójnego wprowadzania danych.

Czatuj z zespołem na jednej platformie

Z Widok ClickUp Chat wszystkie aktualizacje, połączone wiadomości i komunikacja odbywają się w jednym miejscu. Przypisywanie elementy akcji poprzez etykiety lub osadzanie wideo, stron lub arkuszy kalkulacyjnych w celu dodania kontekstu do czatów. 👋

Łatwo udostępniaj aktualizacje, połączone wiadomości, reakcje i konsoliduj ważne rozmowy za pomocą widoku czatu w ClickUp

Uwielbiamy również bogatą funkcję edycji służącą do formatowania czatów. Dodawaj bloki kodu, wypunktowania i banery, aby naprawdę uatrakcyjnić swoje wiadomości.

Wypełnij lukę między burzą mózgów a do zrobienia Tablice ClickUp ułatwiają zdalną współpracę. Są bardzo wizualne i w pełni konfigurowalne dzięki naszej gigantycznej bibliotece szablonów Tablic. Możesz ukraść jeden z naszych (nie mamy nic przeciwko) lub stworzyć własny szablon.

Współpracuj z klientami lub wewnętrznymi Teams bardziej efektywnie dzięki wirtualnym Tablicom, aby pobudzać innowacje Korzystanie z Tablic do burzy mózgów z zespołem osobiście lub zdalnie. Przekształcaj pomysły w zadania i przydzielaj je swojemu zespołowi za pomocą jednego kliknięcia. Jest to najlepszy sposób na realizację dużych planów przy mniejszym zamieszaniu.

Połącz zadania i zarządzanie dokumentami z ClickUp

ClickUp to znacznie więcej niż narzędzie do współpracy. Platforma jest w równym stopniu oprogramowaniem do zarządzania projektami, narzędziem do współpracy i repozytorium szablonów. Rozpocznij korzystanie z Free Forever Plan już dziś!