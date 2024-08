10 darmowych szablonów arkuszy informacyjnych w Word i ClickUp

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją firmy, jest przekazywanie kluczowych zasad, szczegółów dotyczących produktów i ogłoszeń swoim pracownikom klientom lub ogółowi społeczeństwa. Ale przetrawienie ton informacji i dostarczenie ich bez komplikowania spraw nie jest spacerkiem po parku.

Zanim się zorientujesz, możesz utonąć w morzu danych. 🚣🌊

Szablony arkuszy faktów mogą być Twoim kołem ratunkowym, gdy masz do czynienia ze scenariuszami przeciążenia informacjami. Pomagają uchwycić istotę tego, co chcesz powiedzieć - czy to o swojej firmie, produktach czy projektach - i zaprezentować to odbiorcom bez utraty rytmu! 🎵

Analizujemy 10 najlepszych darmowych szablonów arkuszy informacyjnych do usprawniania różnych rodzajów informacji i prezentowania ich różnym odbiorcom. Sprawdź ich funkcje, aby zobaczyć, która opcja najlepiej pasuje do Twoich potrzeb cele komunikacyjne .

Co to jest szablon arkusza informacyjnego?

Arkusz informacyjny to zwięzły dokument przedstawiający kluczowe informacje o organizacji, produkcie, projekcie, pracownikach lub wytycznych firmy. Aby był on skuteczny, potrzebna jest odpowiednia struktura, ale stworzenie arkusza informacyjnego od podstaw jest zazwyczaj trudne czasochłonne ćwiczenie umysłowe . 😵‍💫

Arkusze informacyjne to fundamentalne ramy, które pomagają zidentyfikować i skompresować istotne informacje na kilku stronach lub zrozumieć kluczowe wskaźniki. Zazwyczaj są one przeznaczone dla określonej grupy docelowej, takiej jak potencjalni inwestorzy, partnerzy, klienci lub pracownicy.

Na przykład niektóre arkusze informacyjne dotyczące wprowadzania produktów lub usług pomagają przekazać wszystkie szczegóły, które potencjalny klient musi znać przed dokonaniem zakupu.

Co składa się na dobry szablon arkusza informacyjnego?

Dobry szablon arkusza informacyjnego powinien być

Zwięzły i prosty: Arkusze informacyjne nie powinny być zbyt długie, aby przyciągnąć uwagę czytelników

Arkusze informacyjne nie powinny być zbyt długie, aby przyciągnąć uwagę czytelników Atrakcyjny wizualnie : Umożliwia włączenie elementów wizualnych, takich jak obrazy, tabele, wykresy i diagramy, aby informacje wyglądały schludnie, atrakcyjnie i zrozumiale

: Umożliwia włączenie elementów wizualnych, takich jak obrazy, tabele, wykresy i diagramy, aby informacje wyglądały schludnie, atrakcyjnie i zrozumiale Przejrzysta struktura : Zawiera zdefiniowane sekcje i nagłówki informacyjne podkreślające obszary, którymi należy się zająć

: Zawiera zdefiniowane sekcje i nagłówki informacyjne podkreślające obszary, którymi należy się zająć Elastyczność: Posiada konfigurowalne funkcje (takie jak regulowane nagłówki i sekcje), dzięki czemu można go dostosować do konkretnych potrzeb lub wymagań brandingowych

10 darmowych szablonów arkuszy informacyjnych do wykorzystania w 2024 roku

Wybór odpowiedniego szablonu arkusza informacyjnego zależy od odbiorców i celu, którym może być wszystko, od wprowadzenia nowego produktu po ogłoszenie zmian w polityce firmy.

Sprawdź nasze 10 najlepszych szablonów w ClickUp i Word i wybierz ten, który najlepiej przekaże Twoją wiadomość. 📨

1. Szablon arkusza informacyjnego ClickUp

Szablon arkusza informacyjnego ClickUp

Umiejętne przedstawienie istotnych informacji o produkcie jest istotnym czynnikiem wpływającym na przychody. To właśnie tutaj Szablon arkusza informacyjnego ClickUp wkracza do akcji, pomagając zbudować pomost między Twoimi a docelowymi klientami . 🌉

Ten przyjazny dla początkujących szablon arkusza informacyjnego oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby omówić swój produkt i upewnić się, że czytelnik znajdzie wszystkie istotne informacje na jego temat w jednym miejscu.

Stwórz wszechstronny przegląd produktu, łącząc zgrabne bloki tekstowe i angażujące elementy wizualne. Zaprezentuj specyfikacje, fakty i funkcje swojej oferty, kategoryzując je w następujących wstępnie ustawionych sekcjach:

Nazwa produktu Slogan Krótki opis zastosowania produktu Główne cechy Zdjęcia produktu Oferowane odmiany i/lub dostosowania Kamienie milowe produktu Informacje kontaktowe Partnerzy Profile w mediach społecznościowych

Dostosuj, dodaj lub usuń sekcje w razie potrzeby, aby promować wartość swojego produktu i przekształcić czytelników arkusza informacyjnego w klientów.

Możesz użyć menu Ustawienia, aby kontrolować wygląd arkusza informacyjnego - zmienić czcionkę, odstępy, szerokość strony i inne elementy typograficzne, aby dostosować dokument do swojej marki i celów. Menu pozwala również śledzić dobór słów i czas czytania, zapewniając, że arkusz informacyjny jest zwięzły i łatwo przyswajalny dla odbiorców.

Tworzenie i przypisywanie zadań w ramach szablonu arkusza informacyjnego jest proste i szybkie, co pomaga zespołowi współpracować bez czkawki. Możesz skonfigurować niezależne zadania w szablonie lub połączyć je z innymi zadaniami lub dokumentami. Pobierz ten szablon

2. Szablon infografiki ClickUp

Szablon infografiki ClickUp

Jeśli szukasz bardziej wszechstronnej struktury dla swojego arkusza informacyjnego, szablon Szablon infografiki ClickUp (zwany również Infographic Whiteboard) to doskonały wybór. Ponieważ jest to biała tablica, pomyśl o niej jako o pustym płótnie, na którym możesz uporządkować swój tok myślenia i ułatwić zrozumienie informacji za pomocą grafiki.💡

Szablon może być pomocny podczas procesu tworzenia pomysłów, pomagając w kształtowaniu pomysłów przed przekształceniem ich w wysoce spersonalizowany, atrakcyjny wizualnie arkusz informacyjny. Jak większość Tablice ClickUp to idealne rozwiązanie dla każdego celu wymagającego intensywnej burzy mózgów i podejmowania decyzji.

Użyj szablonu do opracowania arkuszy informacyjnych dla wytyczne dotyczące marki plany marketingowe, prototypowanie - praktycznie wszystko, o czym możesz pomyśleć! 🤔

Pomimo swojej elastyczności, Ty lub Twoi koledzy z zespołu nie musicie być artystami lub kreatywnymi guru, aby korzystać z tego szablonu. Dzięki jego fantastycznym funkcjom i narzędziom każdy może bez wysiłku wizualizować swoje pomysły i wcielać je w życie.🎨

Użyj kolorów, odręcznych kształtów, zdjęć i innych narzędzi do stylizacji, aby stworzyć własny arkusz informacyjny! Oto kilka przykładowych elementów, które można dodać lub dostosować:

Projekt lub szczegóły produktu 2. Logo firmy Karty na stronie internetowej Kształty Karteczki samoprzylepne6. Tekst Mapy myśli8. Obrazy Linki Tabele Wykresy

Ten szablon jest również pomocny w przypadku śledzenia postępów projektu i zilustrowanie go za pomocą infografik, takich jak firmowe osie czasu, schematy organizacyjne i fazy projektu. Wizualizacja statusu projektu skraca czas wdrażania nowych członków zespołu i poprawia produktywność we wszystkich obszarach. Pobierz ten szablon

3. Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp

Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp

Jeśli szukasz sposobu na zaprezentowanie swojej marki interesariuszom, szablon Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp pasuje idealnie. Pomaga on opowiedzieć, o co chodzi w Twojej firmie lub produkcie w skondensowany i atrakcyjny wizualnie sposób.

Dzięki tego typu arkuszowi informacyjnemu można zrezygnować z długich podręczników i segregatorów, których i tak nikt nie czyta. 🧑‍💻

Szablon ten pełni również funkcję wewnętrznego przewodnika, dając nowym i obecnym pracownikom jasne wyobrażenie o tym, jak prowadzisz działalność i prezentujesz firmę publicznie. Określa strategię budowania marki i zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie, dzięki czemu jest cenną częścią Twojej firmy zarządzanie biurem zestaw narzędzi. ⚒️

Można również użyć szablonu jako podręcznik pracownika -wydrukować i przechowywać w biurze lub udostępnić w formie cyfrowej.

Szablon arkusza informacyjnego składa się z przemyślanych sekcji, które nie pozostawiają miejsca na niepewność. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby ustanowić jasne wytyczne dotyczące historii, misji i wyborów projektowych swojej marki. Niektóre podstawowe elementy szablonu obejmują:

Twoja firma

Twoja misja

Logo marki

Praktyki dotyczące logo

Co robić, a czego nie

Paleta kolorów

Typografia

Każdy z tych elementów można dostosować i dostosować, aby stworzyć unikalną obecność marki. Jeśli chcesz odświeżyć starszą markę, szablon staje się cennym zasobem do zbierania przeszłych osiągnięć i wykorzystywania ich do tworzenia świeżej, zrewitalizowanej tożsamości. Pobierz ten szablon

4. Szablon notatki dotyczącej polityki ClickUp

Szablon notatki dotyczącej zasad ClickUp

Zmiany zasad w firmie mogą być brzemienne w skutkach, jeśli zostaną źle przeprowadzone. 👊

Na szczęście można zapobiec sytuacji, w której pracownicy czują się zagubieni lub przytłoczeni Szablon notatki dotyczącej polityki ClickUp . Ten poręczny szablon arkusza informacyjnego poprowadzi Cię przez proces tworzenia idealnej notatki memo przedstawić i wdrożyć zmiany w organizacji bez powodowania zamieszania i chaosu. 🤯

Szablon jest uniwersalny i można go dostosować do praktycznie każdej polityki. Powiedzmy, że chcesz, aby Twoi pracownicy pracowali z biura zamiast z domu. Oto jak wygląda pięć sekcji szablonu ułatwiają płynne przejście :

Header: W tym miejscu dodasz szczegóły administracyjne i główny temat dokumentu Podsumowanie: Podsumowujesz, dlaczego praca z domu jest problemem i przedstawiasz główną ideę powrotu do biura Kontekst: Ta sekcja pomaga przedstawić więcej kontekstu dla przyczyny i znaczenia problemu oraz poprzeć swoje twierdzenia dowodami, takimi jakniska produktywność lub spadające przychody Zalecenie: Przedstawiasz rozwiązanie i szczegółowe kroki jego wdrożenia. Można na przykład poprosić pracowników o stopniowe wprowadzanie zmian w celu zminimalizowania sprzeciwu Wezwanie do działania: Opracowanie konkretnych kroków, które pracownik powinien podjąć po przeczytaniu notatki, aby zapewnić zgodność z przepisami Pobierz ten szablon ### 5. Szablon notatki dla pracownika ClickUp

Szablon notatki dla pracownika ClickUp

Nie każda komunikacja z pracownikami dotyczy nerwowej zmiany polityki. Szablon Szablon notatki dla pracownika ClickUp pomaga edukować i aktualizować pracowników w kwestiach ogólnych, w tym strategii, działania związane z budowaniem zespołu , listy rzeczy do zrobienia i zasady.

Szablon arkusza informacyjnego jest zgodny z wypróbowanym i przetestowanym formatem znanym ze wspierania komunikacji hierarchicznej i międzydziałowej. ☎️

Szablon jest idealny dla początkujących, ponieważ nie oferuje skomplikowanych opcji i pozwala na koncentruje się na celu . Możesz stworzyć profesjonalną notatkę w kilka minut, wypełniając te sześć standardowych pól:

Dział Do Od Przedmiot Treść notatki Kategoria

Pole Kategoria umożliwia oznaczenie notatki za pomocą intencji, takich jak Pilne, Ogłoszenie, Wymagane działanie i Wymaga uwagi. Istnieje również możliwość dodania pliku PDF zamiast treści notatki.

Na podstawie notatki można tworzyć zadania, podzadania i listy kontrolne oraz śledzić ich statusy za pomocą kilku kliknięć. Notatki te mogą być doskonałym rozwiązaniem narzędzia do samodyscypliny i zachęć swoich pracowników do pozostania zorganizowanymi i konsekwentnymi. Pobierz ten szablon

6. Szablon notatki służbowej ClickUp

Szablon notatki wykonawczej ClickUp

Szablon Szablon notatki wykonawczej ClickUp jest idealny dla komunikowania ważnych strategii , planów i wydarzeń pracownikom bez wzbudzania ich niepokoju - jak często robią to notatki służbowe! ☢️

Cały szablon jest domyślnie podzielony na trzy sekcje: pierwsze dwie to tabele z polami na szczegóły administracyjne, takie jak temat, numer zamówienia i adresat (adresaci). Ostatnia sekcja jest zarezerwowana dla wiadomości, którą chcesz przekazać, tworząc sedno szablonu. 🥩

Podobnie jak wszystkie szablony ClickUp, ten jest wysoce konfigurowalny. Możesz edytować tabele, usuwać lub dodawać elementy według własnego uznania, dodawać komentarze i ikony, a nawet łączyć się z dokumentami lub zadaniami.

Możesz także dostosować czcionkę, aby idealnie pasowała do preferowanej typografii.

Choć szablon daje ci swobodę tworzenia długich i interesujących notatek, staraj się nie przekraczać objętości jednej lub dwóch stron. Notatki powinny być jasne i zwięzłe - maksymalnie kilka akapitów dla optymalnego przekazu. Pobierz ten szablon

7. Szablon katalogu zdjęć ClickUp

Szablon katalogu zdjęć ClickUp

Chcesz wyróżnić swoich pracowników na stronie internetowej? Szablon Szablon katalogu zdjęć ClickUp może pomóc. Dzięki temu prostemu, przyjaznemu dla początkujących szablonowi możesz przedstawić swoich pracowników publicznie lub mieć łatwy dostęp do ich informacji do wykorzystania w przyszłości.

Szablon umożliwia utworzenie arkusza informacyjnego zawierającego dane pracowników, ich role i zdjęcia. Domyślnie można dodać następujące informacje dla każdego członka zespołu:

Zdjęcie Imię i nazwisko Pozycja Dział Kontakt Adres e-mail

Biorąc pod uwagę charakter szablonu, nie musisz trzymać się zwykłych, nudnych faktów! Jeśli kultura Twojej firmy promuje indywidualność, możesz dodać nowe pola i ujawnić interesujące fakty o swoich pracownikach, aby nadać każdemu rekordowi osobisty charakter.

Możesz także zilustrować każdy katalog członków pasującymi emoji, aby utrzymać zabawny klimat! 😍

Możesz bawić się kształtami, czcionkami i kolorami, aby uczynić swój katalog wyjątkowym i zapewnić jego zgodność z projektem witryny. Dodawanie nowych członków zespołu do katalogu jest łatwe - wystarczy użyć pustego rekordu po lewej stronie szablonu i rozpocząć edycję! Pobierz ten szablon

8. Szablon biuletynu ClickUp

Szablon biuletynu ClickUp

A newsletter to świetne narzędzie do rozpowszechniania informacji o firmie lub dzielenia się wiadomościami i nadchodzącymi działaniami z pracownikami, inwestorami lub klientami. Niezależnie od celu, newsletter Szablon biuletynu ClickUp może pomóc Ci to osiągnąć.

Ten konfigurowalny szablon arkusza informacyjnego stanowi podstawę do tworzenia informacyjnego, angażującego i estetycznego biuletynu. Szablon umożliwia rozpoczęcie od tablicy ClickUp Whiteboard w celu konceptualizacji biuletynu. Możesz dodawać zadania na żywo i dokumenty na tablicy i obserwować, jak końcowy produkt ożywa kawałek po kawałku! 🧩 Dzięki temu szablonowi newslettery mogą mieć profesjonalny i kreatywny wygląd w tym samym czasie! Ty tu rządzisz - wybierz, które elementy dodać lub wyróżnić, wybierz palety kolorów, eksperymentuj z kształtami i dodawaj linki, zdjęcia i filmy. Wszystko, co sprawi, że biuletyn będzie angażujący dla docelowych czytelników!

Pasek narzędzi Whiteboard jest zawsze dostępny na ekranie, ale szablon oferuje również mnóstwo skrótów klawiaturowych, aby ułatwić pracę nad dużymi projektami biuletynów. Możesz dodać Przypomnienia , nagrywać klipy i śledzić czas spędzony na szablonie w celu efektywnego zarządzania czasem. ⏲️ Pobierz ten szablon

9. Szablon arkusza informacji o firmie Microsoft Word od TemplateLab

Przechowuj najważniejsze informacje o swojej firmie w jednym miejscu dzięki szablonowi Arkusz informacyjny firmy Microsoft Word od TemplateLab

Szablon Microsoft Word Company Fact Sheet Template by TemplateLab ma na celu pozbawiony bałaganu wygląd i obejmuje tylko niezbędne informacje, pozwalając czytelnikowi w mgnieniu oka zrozumieć istotę Twojej firmy. Można go dostosować tak, aby zawierał informacje niezbędne do szkolenia nowych pracowników lub przedstawienia firmy nowym inwestorom i partnerom.

Ten szablon arkusza informacyjnego programu Word umożliwia sortowanie informacji o firmie na różne kategorie, w tym:

Szybkie fakty

Zarządzanie

Podstawowe

Główne

Podstawowe wartości

Szablon jest podstawowy, ale zapewnia poczucie znajomości, ponieważ wiele osób jest przyzwyczajonych do pracy w programie Word. Większość użytkowników wie, jak poruszać się po dostępnych wyrównaniach, schematach kolorów i czcionkach oraz wykorzystywać je do wyróżniania określonych danych. Oprócz łatwości edycji, szablon jest dostępny na wielu platformach i może być konwertowany do formatów PDF i PowerPoint. Pobierz ten szablon

10. Szablon zarządzania projektem Microsoft Word według przykładowych szablonów

Śledź swoje projekty i zapewnij współpracę na najwyższym poziomie dzięki szablonowi zarządzania projektami Microsoft Word od Sample Templates

Zarządzanie wieloma projektami może być przytłaczające. Jeśli nie jesteś uważny, łatwo jest pozostać w tyle lub przeoczyć kluczowy szczegół, który może wpłynąć na przychody, reputację lub wyniki Twojej firmy relacje z klientami . Ten szablon arkusza informacyjnego zarządzania projektem Microsoft Word od Sample Templates sprawia, że proces zarządzania projektem ułatwiając śledzenie projektów przy użyciu różnych widoków. 🔎

Ten szablon arkusza informacyjnego jest głównie przeznaczony dla użytkowników SharePoint. Aby z niego skorzystać, należy pobrać aplikację Project Web App (aplikacja nie jest kompatybilna z każdą przeglądarką). Po skonfigurowaniu łącza do serwera projektu można utworzyć Centrum projektu, które działa jak arkusz informacyjny projektu.

Dzięki temu szablonowi możesz śledzić status projektu, tworzyć zadania i upewnić się, że wszyscy w twoim są na tej samej stronie w odniesieniu do przepływu pracy. Domyślnie dostępny jest widok tabelaryczny, ale można również przełączyć się na widok Wykres Gantta lub inne widoki. Większość widoków pomaga monitorować postęp projektu (w procentach) i sprawdzać, czy przebiega on zgodnie z harmonogramem harmonogram bazowy . Pobierz ten szablon

Szablony arkuszy informacyjnych - łączenie kropek z łatwością!

Skorzystaj z darmowych szablonów arkuszy informacyjnych z tej listy, aby stworzyć praktyczne arkusze informacyjne, które zachowują idealną równowagę między funkcjonalnością a estetyką. Niezależnie od tego, czy tworzysz zakres prac dokument lub wewnętrzną notatkę, te szablony są idealnymi sprzymierzeńcami w dostarczaniu właściwej wiadomości do właściwych odbiorców, za każdym razem!