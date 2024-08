15 najlepszych narzędzi i systemów do zarządzania biurem w 2024 roku

Jako kierownik biura stoisz przed ekscytującym wyzwaniem przekształcenia swojego miejsca pracy w potęgę wydajności.

Od nadzorowania operacji biurowych po zarządzanie projektami i wszystko pomiędzy, korzystanie z najlepszego oprogramowania do zarządzania biurem pomoże Twojemu zespołowi w osiąganiu wyników i podejmowaniu decyzji.

Przygotowaliśmy krótką listę najlepszych narzędzi i ich funkcji, aby pomóc Ci wybrać idealny system zarządzania biurem. Jeśli jednak potrzebujesz gotowego zasobu, aby przyspieszyć realizację zadań i projektów, wypróbuj Szablon inwentaryzacji biura ClickUp !

Ogranicz papierkową robotę, zapisując wszystkie szczegóły inwentaryzacji na liście ClickUp

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania biurem?

Menedżerowie biurowi powinni szukać oprogramowania do zarządzania biurem, aby usprawnić procesy administracyjne, koordynować zadania, śledzić czas i wydatki, tworzyć dokumenty i raporty oraz współpracować między działami

W zapracowanym biurze nie ma dwóch takich samych dni. Jeśli organizacja posiada wiele lokalizacji, takich jak magazyny, biura zdalne , oddziały lub inne obiekty, bycie na bieżąco z rozwojem sytuacji jest kluczem do powodzenia operacji.

Oto najważniejsze funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania biurem:

Widoki projektów , takie jak kalendarze, wykresy Gantta, osie czasu i tablice Kanban do wizualizacji postępów, wydarzeń i świąt

Narzędzie do zarządzania dokumentami](https://clickup.com/pl/blog/58405/oprogramowanie-do-zarzadzania-dokumentami/) na zadaniach dla całkowitej przejrzystości wszystkich postępów Formuły do dokładnego obliczania rozliczanego czasu na wszystkich fakturach

Wbudowane wideoClip funkcja umożliwiająca wykorzystanie wiadomości w praktyce

Intuicyjne mapy myśli do budowania procesów

Limity ClickUp

Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Basecamp

przez BasecampBasecamp jest popularnym narzędzie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc firmom w utrzymaniu dobrej organizacji i wydajności. Umożliwia zespołom współpracę w jednym miejscu, dzięki takim funkcjom jak zarządzanie zadaniami, przechowywanie plików, tablice ogłoszeń i kalendarze. Ułatwia to śledzenie projektów, przydzielanie zadań, monitorowanie postępów i aktualizowanie terminów na bieżąco.

Platforma umożliwia również firmom bardziej efektywną komunikację, pozwalając wszystkim być na tej samej stronie i szybko zakończyć projekty. Dzięki intuicyjnemu projektowi i potężnym narzędziom, Basecamp jest idealnym rozwiązaniem dla teamów, które chcą usprawnić swój cykl pracy i być na bieżąco ze swoimi zadaniami.

Najlepsze funkcje Basecamp

Wykresy wzniesień pozwalające wizualnie zobaczyć postępy w górę lub w dół w czasie

Pulpit projektu, zadania i harmonogramu na jednej stronie

Zameldowanie z automatyczną ankietą dla Teams

Bezpośrednie wiadomości indywidualne lub grupowe w aplikacji

System czatu i wiadomości w czasie rzeczywistym

Limity Basecamp

Duże uzależnienie od list zadań do zrobienia sprawia, że narzędzie nie nadaje się do kompleksowego zarządzania projektami

Brak priorytetów zadań (sprawdźAlternatywy dla Basecampa)

Basecamp ceny

Basecamp : 15 USD za użytkownika miesięcznie

: 15 USD za użytkownika miesięcznie Basecamp Pro Unlimited: 299 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Basecamp oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (5,100+ recenzji)

: 4.1/5 (5,100+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (14,000+ recenzji)

3. Stado

przez Stado Flock to oprogramowanie do czatu pomocy zespołowej zaprojektowane w celu usprawnienia komunikacji poprzez organizowanie rozmów w określone kanały, co ułatwia zarządzanie dyskusjami w jednym miejscu. Grupując powiązane dyskusje w kanały, kierownicy biur mogą łatwo uzyskać dostęp do potrzebnych informacji i szybko znaleźć odpowiednie wiadomości, skracając czas potrzebny na podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Kanały mogą być tworzone dla konkretnych projektów lub zadań, umożliwiając członkom zespołu bardziej efektywną współpracę i zapewniając, że wszyscy pracują nad tym samym celem. Gdy rozmowy są poświęcone konkretnym tematom, członkowie zespołu mogą uniknąć rozpraszania uwagi i pozostać przy swoim zadaniu, co prowadzi do bardziej wydajnej i efektywnej pracy.

Flock najlepsze funkcje

Zintegrowane wyszukiwanie rozmów, notatek i dokumentów członków zespołu

Udostępnianie ekranu z dowolnego urządzenia

Udostępnianie notatek, zadań do wykonania i przypomnień

Spersonalizowane notatki głosowe

Udostępnianie plików w czasie rzeczywistym

Limity Flock

Nie nadaje się jako samodzielne rozwiązanie do zarządzania biurem

Przeznaczony dla małych Teams z podstawowymi potrzebami czatu

Ceny Flock

Free

Pro : 4,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 4,50 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Flock, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Flock

G2 : 4.4/5 (200+ recenzji)

: 4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (300+ recenzji)

4. Hive

przez UlHive to narzędzie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc zespołom pozostać zorganizowanymi poprzez śledzenie zadań, terminów i zasobów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownicy mogą przypisywać zadania, ustawić terminy i monitorować postępy. Dodatkowo, Hive oferuje funkcje, które usprawniają współpracę między członkami zespołu, umożliwiając im łatwe udostępnianie dokumentów, przydzielanie zadań i bezpośrednią komunikację.

Dzięki funkcji celów, kierownik biura może usprawnić, zoptymalizować i zautomatyzować procesy w celu zwiększyć wydajność firmy i zmniejszyć marnotrawstwo czasu i zasobów. A cele są łatwe do widoku i zarządzania na intuicyjnych pulpitach Hive!

Najlepsze funkcje Hive

Narzędzia do współpracy umożliwiające komentowanie zadań, załączanie dokumentów i wysyłanie powiadomień

Automatyzacja przyspieszająca powtarzalną pracę w celu lepszego zarządzania zadaniami

Interfejs "przeciągnij i upuść" do tworzenia i przypisywania wielu zadań

Możliwości raportowania umożliwiające widok postępów w czasie

Kompleksowe pulpity do śledzenia metryk

Limity Hive

Ograniczone możliwości niestandardowe dla różnych widoków projektów

Drogie plany cenowe

Ceny Hive

Solo : Free

: Free Teams : 12 USD miesięcznie za użytkownika

: 12 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Hive, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Hive

G2 : 4.6/5 (360+ opinii)

: 4.6/5 (360+ opinii) Capterra:4.5/5 (150+ recenzji)

Sprawdź nasze_ Zarządzanie projektami w Hive przewodnik do śledzenia terminów projektów!

5. Monday.com

przez MondayMonday to innowacyjna i kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która umożliwia zespołom bardziej efektywną współpracę, usprawnienie procesów i maksymalizację wydajności. Dostarcza użytkownikom intuicyjny pulpit, który pozwala na łatwe zarządzanie projektami, przydzielanie zadań i śledzenie postępów.

Platforma oferuje również potężne narzędzia komunikacyjne, takie jak czat, e-mail i wideokonferencje dla kierownika biura, aby wszyscy byli na tej samej stronie. Dodatkowe funkcje, takie jak niestandardowe raportowanie, automatyzacja powiadomień i synchronizacja kalendarzy, umożliwiają użytkownikom lepszą organizację obciążenia pracą!

Monday najlepsze funkcje

Narzędzie do śledzenia obciążenia pracą, aby zobaczyć bieżące zadania zespołu

Automatyzacja cykli pracy w celu ograniczenia powtarzających się zadań

Ponad 200 szablonów ułatwiających rozpoczęcie pracy

Pulpity do wizualizacji danych bez użycia kodu

Wbudowane śledzenie czasu pracy

Monday Limity

Stroma krzywa uczenia się w celu zapoznania się z funkcjami i interfejsem (sprawdźAlternatywy dla Monday)

Funkcja kolumny śledzenia czasu jest dostępna tylko w planach Pro i Enterprise

Monday pricing

Indywidualny : Free na zawsze

: Free na zawsze Podstawowy : 8 USD za użytkownika miesięcznie od 3 licencji

: 8 USD za użytkownika miesięcznie od 3 licencji Standard : 10 USD za użytkownika miesięcznie od 3 licencji

: 10 USD za użytkownika miesięcznie od 3 licencji Pro : 16 USD za użytkownika miesięcznie od 3 licencji

: 16 USD za użytkownika miesięcznie od 3 licencji Enterprise: Skontaktuj się z Monday w sprawie cen

Monday oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (7,550+ recenzji)

: 4.7/5 (7,550+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,700+ recenzji)

6. Google Chat

przez Google Chat Google Chat jest platformą komunikacyjną opracowaną przez Google. Pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym, zarówno jeden na jednego, jak i w rozmowach grupowych. Google Chat zawiera również funkcje takie jak udostępnianie plików, połączenia głosowe, połączenia wideo i historię czatów z możliwością wyszukiwania. Inne funkcje, takie jak emoji, GIF-y i naklejki, sprawiają, że rozmowy są bardziej zabawne i wciągające, a automatyzacja botów pomaga uprościć zadania, takie jak wypełnianie ankiet lub planowanie spotkań.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, Google Chat jest wszechstronnym narzędziem, które może być używane zarówno do komunikacji zawodowej, jak i osobistej. Niezależnie od tego, czy nadrabiasz zaległości w zarządzaniu projektami, czy współpracujesz nad projektem, Google Chat oferuje bezpieczny i niezawodny sposób na połączenie z ludźmi na całym świecie.

Najlepsze funkcje Google Chat

Dedykowane przestrzenie do dyskusji tematycznych

Integracja z Salesforce i Jira

Inteligentne sugestie w wyszukiwarce

Integracja ze skrzynką odbiorczą Gmaila

Samodzielna aplikacja

Limity Google Chat

Staje się zagraconym, zbyt skomplikowanym oprogramowaniem do zarządzania biurem

Działa najlepiej dla zespołów, interesariuszy lub klientów z dostępem do Gmaila

Ceny Google Chat

Czat jest Free dlaObszar roboczy Google klienci

Oceny i recenzje Google Chat

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.5/5 (2,000+ recenzji)

7. Zoom

przez Zoom Zoom to oprogramowanie do wideokonferencji dla zdalnych teamów poszukujących niezawodnego i łatwego podejścia do prowadzenia spotkań i współpracy z innymi. Dzięki Zoom nawet 100 uczestników może dołączyć do spotkania, udostępniać swoje ekrany, dodawać adnotacje do dokumentów i prowadzić zdalne sesje szkoleniowe.

Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala każdemu szybko uruchomić i korzystać z funkcji takich jak tablice, nagrania audio i wideo, ankiety, wirtualne tła i wiele więcej! Menedżerowie biur mogą korzystać z konfigurowalnych opcji, takich jak planowanie, rejestracja i poczekalnie, aby usprawnić szkolenia zespołowe i sesje wdrożeniowe.

Najlepsze funkcje Zoom

Teams Chat do współpracy poza wirtualnymi spotkaniami i rozmowami telefonicznymi

Wyselekcjonowana biblioteka wirtualnego tła do personalizacji spotkań

Dedykowany rynek aplikacji, integracje i interfejsy API

Do 1000 uczestników w planie Enterprise

Tablica online do burzy mózgów

Limity Zoom

Liczba uczestników spotkania jest limitowana, nawet w płatnych planach

Nie nadaje się jako długoterminowe oprogramowanie do zarządzania biurem

Ceny Zoom

Zoom oferuje płatne plany Personal i Business zależnie od branży lub potrzebnego produktu Zoom

Cennik Zoom

Podstawowy : Free

: Free Pro : 149,90 USD rocznie za użytkownika

: 149,90 USD rocznie za użytkownika Business : $199.90 rocznie na użytkownika

: $199.90 rocznie na użytkownika Business Plus : $250 rocznie na użytkownika

: $250 rocznie na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Zoom, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Zoom

G2 : 4.5/5 (52 500+ recenzji)

: 4.5/5 (52 500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (13,400+ recenzji)

8. Chanty

przez Chanty Chanty to potężna aplikacja do czatowania w zespole, zaprojektowana, aby pomóc zespołom usprawnić komunikację i stworzyć bardziej wydajny cykl pracy. Dzięki Chanty, Teams mogą śledzić wiele rozmów w jednej ujednoliconej przestrzeni, pozwalając członkom być na bieżąco z najnowszymi zmianami w projekcie. Rozmowy są bezpiecznie przechowywane w chmurze, a użytkownicy mogą uzyskać dostęp do historii czatu w dowolnym miejscu i czasie.

Narzędzie integruje się również z najczęściej używanymi aplikacjami i usługami, co jeszcze bardziej ułatwia śledzenie aktywności zespołu. Dzięki rozbudowanym funkcjom i prostemu interfejsowi, Chanty umożliwia Teams dzielenie się pomysłami, zrobienie pracy i szybsze osiąganie celów organizacyjnych.

Najlepsze funkcje Chanty

Pinezki do wyróżniania nowych pomysłów, najnowszych raportów lub ważnych terminów

Kontrola ról i uprawnień do zarządzania przestrzenią zespołu

Widok tablicy Kanban do śledzenia postępu prac

Wiadomości głosowe do odpowiedzi w podróży

Udostępnianie ekranu podczas połączeń wideo

Limity Chanty

Zbyt wiele rozmów w różnych miejscach staje się niezorganizowanych, więc Teams realizują projekty w wolniejszym tempie

Wymaga aplikacji innych firm, aby pełnić funkcję skutecznego narzędzia komunikacji

Ceny Chanty

Plan Free

Business plan: 3 USD za użytkownika miesięcznie

Chanty oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (30+ recenzji)

: 4.5/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

9. Toggl

przez Toggl Toggl to narzędzie do zarządzania projektami stworzone dla Teams, aby z łatwością planować i śledzić swoje projekty. Jedną z wyróżniających się funkcji Toggl Plan jest jego wizualny interfejs, który pozwala użytkownikom tworzyć oś czasu projektu za pomocą prostej akcji "przeciągnij i upuść". Ułatwia to zespołom sprawdzanie postępów w projektach i dostosowywanie planów w razie potrzeby.

Widok osi czasu pozwala również zespołom zidentyfikować potencjalne konflikty harmonogramu lub ograniczenia zasobów, dzięki czemu menedżerowie mogą ponownie przydzielić zadania odpowiednim osobom. Dzięki Toggl, Teams mogą zarządzać swoimi projektami z większą przejrzystością i poprawić współpracę w całej organizacji!

Najlepsze funkcje Toggl

Zoom poziomów, aby zobaczyćplany projektów w perspektywie miesiąca, kwartału lub roku

Widoki osi czasu pracy i zespołu

Planowanie projektu

Planowanie zasobów

Zarządzanie zadaniami

Limity Toggl

Niepraktyczne w przypadku złożonych projektów z wieloma cyklami pracy

Brak funkcji zależności w planie Toggl (sprawdźAlternatywy dla Toggl)

Ceny Toggl

Free plan

Plan Teams : $9/użytkownika miesięcznie

: $9/użytkownika miesięcznie Premium plan : 18 USD/użytkownika miesięcznie

: 18 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise plan: Skontaktuj się z Toggl, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Toggl

G2 : 4.6/5 (1,500+ recenzji)

: 4.6/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,800+ reviews)

10. SmartTask

przez SmartTask SmartTask to oparta na chmurze platforma, która może pomóc kierownikom biur usprawnić procesy zatrudniania i szkolenia. Platforma dostarcza potężne narzędzia do automatyzacji całego procesu rekrutacji, dzięki czemu menedżerowie mogą łatwiej i szybciej znaleźć odpowiednich kandydatów do swoich teamów.

Jej pakiet narzędzia do zarządzania projektami ułatwia menedżerom tworzenie, dostarczanie i śledzenie postępów wszystkich zadań przypisanych do członków zespołu. Dzięki intuicyjnemu ustawieniu SmartTask, menedżerowie mogą szybko rozpocząć pracę z kompleksowym doświadczeniem w zakresie zatrudniania i szkolenia, które pomaga im skuteczniej zarządzać organizacjami.

Najlepsze funkcje SmartTask

Śledzenie lokalizacji pracowników na polu gry

Śledzenie czasu i budżetu

Niestandardowe pola i wykresy

Wiadomości błyskawiczne

Powtarzające się zadania

Limity SmartTask

Funkcja śledzenia czasu nie jest niezawodna przy wielu otwartych oknach

Jego zagracony interfejs przeszkadza w wydajności zespołu

Ceny SmartTask

Free Forever

Premium : 7,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 7,99 USD za użytkownika miesięcznie Business : 10,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 10,99 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z SmartTask, aby uzyskać szczegółowe informacje

SmartTask oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (60+ recenzji)

: 4.5/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

11. ProofHub

przez ProofHub ProofHub to internetowa platforma do zarządzania projektami i współpracy, zaprojektowana, aby pomóc Teams organizować, zarządzać i zakończyć projekty na czas. Upraszcza złożone cykle pracy, oferując szeroki zakres funkcji, takich jak listy zadań, śledzenie czasu, udostępnianie plików, wykresy Gantta, śledzenie kamieni milowych , tablice Kanban i inne.

Narzędzie zapewnia również funkcje bezpieczeństwa, które chronią użytkowników przed naruszeniem danych i nieautoryzowanym dostępem. W wyniku tego, Teams mogą zwiększyć swoją wydajność i zmniejszyć ryzyko niedotrzymania terminów lub błędów!

Najlepsze funkcje ProofHub

Historia zadań i kategorie projektów

Czat grupowy do burzy mózgów

Formularze zapytań lub biletów

Kategoryzacja zadań za pomocą etykiet

Raporty śledzenia czasu pracy

Limity ProofHub

Ograniczone integracje z popularnymi narzędziami, takimi jak Evernote, Calendly i Slack

Brak niestandardowych ról lub cykli pracy w planie Essential

Cennik ProofHub

Essential : $45/miesiąc, rozliczane rocznie

: $45/miesiąc, rozliczane rocznie Ultimate Control: $89/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje ProofHub

G2 : 4.5/5 (70+ recenzji)

: 4.5/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (70+ recenzji)

12. Bitrix24

przez Bitrix24 Bitrix24 to platforma wydajności biznesowej, która oferuje szeroki zakres narzędzi do zarządzania relacjami z klientami, zarządzania projektami i komunikacji. Od zarządzania zadaniami i Teamsami do automatyzację procesów i tworzenia relacji z klientami, Bitrix24 jest dostawcą narzędzi niezbędnych do usprawnienia biznesu.

Dzięki eleganckiemu interfejsowi, Bitrix24 ułatwia utrzymanie porządku przy jednoczesnym zachowaniu połączenia. Dostarcza również potężne narzędzia do niestandardowego dostosowywania doświadczenia użytkownika do potrzeb biura.

Najlepsze funkcje Bitrix24

CRMoprogramowanie do notatek dla klientów i śledzenie postępów prac

Konfigurowalne uprawnienia dostępu

Wstępnie załadowane szablony dla różnych zadań

Wykresy Gantta dla lepszej widoczności projektu

Zależności między zadaniami

Limity Bitrix24

Użytkownicy niezaznajomieni z technologią mogą mieć trudności z dostosowaniem narzędzia do swoich systemów oprogramowania do zarządzania biurem

Aplikacja mobilna może być powolna i pozbawiona wielu funkcji, które są dostępne w wersji desktopowej

Ceny Bitrix24

plan Free : Podstawowy

Podstawowy Podstawowy : Od 49 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Od 49 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Standard : Od 99 USD/miesiąc dla 50 użytkowników

: Od 99 USD/miesiąc dla 50 użytkowników Profesjonalny : Od 199 USD/miesiąc dla 100 użytkowników

: Od 199 USD/miesiąc dla 100 użytkowników Enterprise: Od 399 USD/miesiąc dla 250 użytkowników

Bitrix24 oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (480+ recenzji)

: 4.1/5 (480+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (600+ recenzji)

13. Evernote

przez Evernote Evernote to wieloplatformowe, oparte na chmurze narzędzie zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom przechwytywać, organizować, przechowywać i uzyskiwać dostęp do informacji. Może być używane do zarządzania codziennymi operacjami i projektami, pomagając rejestrować pomysły, przechowywać dokumenty, współpracować z innymi w czasie rzeczywistym lub zapisywać notatki jako przypomnienia o przyszłych zadaniach.

Organizując dane w notatnikach, które można przeszukiwać na różnych urządzeniach i platformach, Evernote zapewnia, że ważne informacje są dostępne zawsze, gdy ich potrzebujesz. Dzięki funkcjom takim jak oddelegowane zadania zarządzanie cyklem pracy narzędzia i opcje automatyzacji, Evernote ułatwia utrzymanie porządku i śledzenie postępów w czasie.

Najlepsze funkcje Evernote

Możliwość przeszukiwania tekstu w formatach plików, w tym plików PDF i dokumentów ze słowami kluczowymi

Pełnostronicowe zrzuty ekranu

Wydarzenia z kalendarza połączone z notatkami

Integracja z Kalendarzem Google

Notatki w zadaniach

Limity Evernote

Nie nadaje się jako samodzielne oprogramowanie do zarządzania biurem dla Teams, nawet z integracjami

Wersja Free ma ograniczone obciążenie do 60 MB

Ceny Evernote

Evernote oferuje wersję Free i płatne subskrypcje

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4.4/5 (1,900+ recenzji)

: 4.4/5 (1,900+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (7,700+ recenzji)

14. Slack

przez Slack Slack to potężne narzędzie do współpracy i zarządzania projektami, które można wykorzystać do usprawnienia codziennych operacji. Pozwala użytkownikom tworzyć kanały do organizowania dyskusji, wysyłania bezpośrednich wiadomości, udostępniania plików i uzyskiwania dostępu do współdzielonych zasobów. Dzięki Slack członkowie zespołu mogą łatwo koordynować zadania, ustalać priorytety projektów i przydzielać obowiązki.

Platforma zapewnia również szereg integracji z innymi usługami, umożliwiając użytkownikom utrzymanie połączenia na wielu urządzeniach i platformach. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi Slack, użytkownicy mogą szybko wysyłać wiadomości do współpracowników, śledzić terminy i uzyskiwać dostęp do niezbędnych zasobów, aby zapewnić, że wszystkie zadania zostaną zakończone na czas.

Najlepsze funkcje Slack

2,200+integracje z ClickUpdokumentami Google, Office 365 i nie tylko

Slack Connect do współpracy z Teams w innych firmach

Kanały do organizowania rozmów, osób, narzędzi i plików

Udostępnianie plików, dokumentów i zdjęć

Narzędzia do wideokonferencji z dźwiękiem

Limity Slack

Nie nadaje się jako samodzielne oprogramowanie do zarządzania biurem

Limity wiadomości na kontach Free

Cennik Slack

Free

Pro : 7,25 USD miesięcznie

: 7,25 USD miesięcznie Business : 12,50 USD miesięcznie

: 12,50 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Slack oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (30 900+ recenzji)

: 4.5/5 (30 900+ recenzji) Capterra: 4.7/ 5 (22,000+ recenzji)

15. Wrike

przez WrikeWrike to potężne narzędzie do zarządzania projektami zaprojektowane tak, aby zarządzanie codziennymi operacjami było dziecinnie proste. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownicy mogą szybko tworzyć zadania i śledzić ich postępy w czasie rzeczywistym. Jego możliwości wizualizacji zapewniają przejrzysty widok osi czasu projektu, umożliwiając wszystkim bardziej efektywną współpracę.

Narzędzie pomaga również usprawnić komunikację, umożliwiając użytkownikom komentowanie zadań, załączanie plików do wiadomości i ustawienie przypomnień o nadchodzących zadaniach. Jego narzędzia do raportowania umożliwiają menedżerom śledzenie statusu projektów i generowanie raportów do przeglądu.

Najlepsze funkcje Wrike

Konfigurowalne pulpity do szybkiego przeglądu obciążeń pracą, zadań do wykonania i zadań

Etykiety krzyżowe dla lepszej widoczności wszystkich cykli pracy i zadań

ponad 400 integracji umożliwiających połączenie obecnych aplikacji Teams

Funkcja proofingu z integracjami DAM

Wykresy Gantta dla pełnego widoku zakresu prac

Limity Wrike

Brak systemu zarządzania dokumentami (poznaj lepsze opcje wAlternatywy dla Wrike)

Wykresy Gantta są funkcją płatną

Cennik Wrike

Wersja Free

Teams : 9,80 USD za użytkownika miesięcznie

: 9,80 USD za użytkownika miesięcznie Business : $24.80 za użytkownika miesięcznie

: $24.80 za użytkownika miesięcznie Enterprise : Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać szczegółowe informacje

: Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać szczegółowe informacje Pinnacle: Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4.2/5 (3,200+ recenzji)

: 4.2/5 (3,200+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (2,300+ recenzji)

Zwiększ możliwości swojego biura dzięki narzędziom do zarządzania biurem

Narzędzia do zarządzania biurem, takie jak ClickUp, dają Teams swobodę projektowania struktury dostosowanej do potrzeb organizacji. Przyspiesz zarządzanie zadaniami, usprawnij udostępnianie informacji, uprość współpracę, oddeleguj zadania i osiągnij najwyższy poziom wydajności!

ClickUp to rozwiązanie dla nowoczesnych biur, które pozwala osiągnąć wyznaczone cele i zoptymalizować dzień pracy. Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" i setkom gotowych szablonów dla każdego przypadku użycia, Teams mają elastyczność w zarządzaniu małymi i złożonymi projektami w swoim czasie i na swój sposób. Rozpocznij bezpłatny obszar roboczy ClickUp już dziś!