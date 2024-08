10 Alternatyw Hive dla zarządzania projektami w 2024 roku

Sfrustrowany limitami Hive lub po prostu szukasz zmiany? Nie jesteś sam.

Choć Hive jest popularnym narzędziem do zarządzania projektami, ma ono kilka wad. Niektórzy użytkownicy uważają, że jego interfejs jest zagracony i mylący, podczas gdy inni zmagają się z brakiem niestandardowych opcji.

Dodatkowo, ceny Hive mogą być zaporowe dla małych Business lub freelancerów z ograniczonym budżetem.

Istnieje jednak wiele alternatyw dla Hive, które oferują podobne funkcje i korzyści bez tych wad.

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie postępów projektu, zarządzanie terminami, czy współpracę z członkami zespołu, zapoznanie się z tymi alternatywami może pomóc w znalezieniu rozwiązania, które będzie lepiej dopasowane do twoich potrzeb cele projektu .

Czego należy szukać w alternatywnym ulu

Należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników podczas tworzenia krótkiej listy alternatyw Hive dla potrzeb współpracy zespołu.

Ma to na celu zapewnienie, że wybrana platforma najlepiej pasuje do wymaganiami projektu i cele. Aby pomóc Ci zacząć, oto zestawienie tego, czego powinieneś szukać:

Łatwość użytkowania : Najlepsze alternatywy dla Hive zapewniają intuicyjny interfejs, który umożliwia szybką adopcję w zespole, a także w większej organizacji

: Najlepsze alternatywy dla Hive zapewniają intuicyjny interfejs, który umożliwia szybką adopcję w zespole, a także w większej organizacji Narzędzia do współpracy : Szukaj narzędzi, które oferują funkcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym i współpraca, przydzielanie zadań i udostępnianie plików

: Szukaj narzędzi, które oferują funkcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym i współpraca, przydzielanie zadań i udostępnianie plików Integracja : priorytetem powinny być alternatywy Hive, które oferują płynne połączenie z innymi narzędziami, dzięki czemu można zarządzać różnymi aspektami pracy bez ciągłego przełączania się między ekranami

: priorytetem powinny być alternatywy Hive, które oferują płynne połączenie z innymi narzędziami, dzięki czemu można zarządzać różnymi aspektami pracy bez ciągłego przełączania się między ekranami Bezpieczeństwo : Nie trzeba dodawać, że każde dobre narzędzie do zarządzania projektami dla Business powinno obejmować rygorystyczne środki ochrony danych, abyś nie musiał martwić się o swoje dane

: Nie trzeba dodawać, że każde dobre narzędzie do zarządzania projektami dla Business powinno obejmować rygorystyczne środki ochrony danych, abyś nie musiał martwić się o swoje dane Dostępność mobilna: Poszukaj narzędzi, które mają również aplikacje lub responsywne interfejsy internetowe do współpracy w ruchu

10 najlepszych alternatyw dla Hive w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego powinieneś szukać w alternatywach dla Hive, przyjrzyjmy się 10 najlepszym opcjom, które możesz rozważyć.

1. ClickUp

Zoptymalizuj planowanie projektów za pomocą wszechstronnych funkcji zarządzania projektami ClickUp Możliwości ClickUp w zakresie zarządzania projektami sprawiają, że jest to doskonała alternatywa dla Hive. Dzięki skalowalnej strukturze hierarchii, nawet najbardziej złożone projekty można uporządkować w łatwe do zarządzania zadania i podzadania.

Jednak tym, co naprawdę wyróżnia ClickUp, jest możliwość jego dostosowania, pomagająca Teamsom w dostosowaniu cyklu pracy nad projektem do ich unikalnych wymagań. ClickUp oferuje ponad 15 konfigurowalnych widoków w tym tablice Kanban, wykresy Gantta i widoki kalendarza, które pomagają Teams organizować i wizualizować swoje zadania w sposób, który najlepiej pasuje do ich cyklu pracy.

Zyskaj przejrzystość i wgląd na pierwszy rzut oka dzięki konfigurowalnym widokom projektów ClickUp

A co najlepsze?

Imponujące możliwości integracji ClickUp. Płynnie łączy się z ponad 1000 innych narzędzi pracy, takich jak Slack, Loom, Kalendarz Google, Unito, Harvest, Zoom itp. Oznacza to płynniejszy cykl pracy i szybszy postęp projektu, bez konieczności przełączania się między dziesiątkami ekranów.

Jego adaptowalne funkcje śledzenia czasu i raportowania maksymalizują widoczność projektu.

Korzystaj z możliwości śledzenia czasu w ClickUp

ClickUp to nie tylko oprogramowanie do zarządzania projektami; to także współpraca, komunikacja w zespole i wydajność.

Funkcje takie jak wzmianki, czaty i przypisane komentarze w ramach Zadania ClickUp pomagają Teamsom komunikować się, aby pozostać w zgodzie i połączeniu.

Ponadto, liderzy zespołów mogą korzystać z Widok zespołu ClickUp do widoku obciążenia pracą zespołu i zarządzania nim. Z kolei widok aktywności może pokazywać aktywność zespołu w różnych lokalizacjach i rozbijać ją na poszczególnych użytkowników.

Można również użyć konfigurowalnych Pulpity ClickUp do śledzenia i wizualizacji postępów w projektach i działaniach.

ClickUp jest bardzo przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu można rozpocząć pracę w ciągu kilku minut. Oferuje również wsparcie online i proaktywną obsługę klienta.

Krótko mówiąc, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby skutecznie komunikować się, pozostać zorganizowanym i prowadzić projekty do przodu.

Przekształć postęp projektu w wizualne wskaźniki dzięki elastycznemu pulpitowi ClickUp

ClickUp oszczędza również czas dzięki gotowym szablonom i automatyzacjom.

Dla przykładu, dzięki Szablon wysokopoziomowego planu projektu ClickUp pozwala łatwo definiować cele pracy, przydzielać zasoby, ustawiać terminy, zarządzać zadaniami i śledzić postępy. Pomaga utrzymać motywację i koncentrację, umożliwiając ustawienie celów i mierzenie wydajności.

Przyspiesz rozpoczęcie projektu dzięki szablonowi planu projektu ClickUp

Dodatkowo, dzięki planowi Free Forever, ClickUp zapewnia, że efektywne planowanie projektów jest w zasięgu ręki dla teamów każdej wielkości.

Najlepsze funkcje ClickUp

Skorzystaj z niestandardowych opcji rozszerzenia , aby dostosować platformę do swojego unikalnego cyklu pracy. Dzięki funkcjom takim jak niestandardowe pola i statusy zadań oraz wybór 15 widoków, możesz stworzyć ekosystem zarządzania projektami, który idealnie dopasuje się do celów Twojego zespołu

, aby dostosować platformę do swojego unikalnego cyklu pracy. Dzięki funkcjom takim jak niestandardowe pola i statusy zadań oraz wybór 15 widoków, możesz stworzyć ekosystem zarządzania projektami, który idealnie dopasuje się do celów Twojego zespołu Zintegruj zarządzanie zadaniami, współpracę nad dokumentami, śledzenie czasu i ustawianie celów na jednej platformie z ClickUp. Usprawnia to cykl pracy i eliminuje potrzebę korzystania z wielu platform , zapewniając wydajność i spójność

, zapewniając wydajność i spójność Organizuj zadania, projekty i Teams, aby dopasować je do struktury swojej organizacji, korzystając z elastycznego systemu hierarchii ClickUp. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie Przestrzeni, Folderów, List czy Zadań, ClickUp zapewnia ramy dla efektywnego zarządzania projektami, z łatwością dostosowując się do projektów o dowolnej skali i złożoności

ClickUp. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie Przestrzeni, Folderów, List czy Zadań, ClickUp zapewnia ramy dla efektywnego zarządzania projektami, z łatwością dostosowując się do projektów o dowolnej skali i złożoności Uprość powtarzające się zadania i oszczędź czas i wysiłek dzięki gotowym szablonom i inteligentnej automatyzacji, zwalniając czas na podejmowanie strategicznych decyzji i działania o wyższej wartości

dzięki gotowym szablonom i inteligentnej automatyzacji, zwalniając czas na podejmowanie strategicznych decyzji i działania o wyższej wartości Zapewnij bezproblemowe zarządzanie projektami w przeglądarkach internetowych, aplikacjach desktopowych i urządzeniach mobilnych

limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni rozszerzeniem funkcji i niestandardowymi opcjami ClickUp

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 300 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Resource Guru

via Guru zasobów Resource Guru to oparte na chmurze oprogramowanie do planowania i zarządzania projektami, które pomaga firmom efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi i fizycznymi.

Oferuje funkcje planowania zasobów, współpracy zespołowej, śledzenia czasu i raportowania.

Oprogramowanie zapewnia wizualny interfejs użytkownika do zarządzania harmonogramami, umożliwiając przeciąganie i upuszczanie rezerwacji, dostosowywanie osi czasu i widok dostępności w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo, oferuje integrację z popularnymi platformami do zarządzania czasem i projektami, ułatwiając synchronizację harmonogramów i raportów kamienie milowe projektu .

Najlepsze funkcje Resource Guru

Planowanie i przydzielanie zasobów, takich jak pracownicy, sprzęt i sale spotkań, za pomocą przyjaznej dla użytkownika platformy

Udostępnianie harmonogramów, komunikowanie dostępności i efektywne koordynowanie zadań

Uzyskiwanie wglądu w wykorzystanie zasobów, dostępność i wydajność

Limity Guru zasobów

Pewnym utrudnieniem może być początkowa faza ustawień, a także interfejs

W porównaniu do bardziej zaawansowanych interfejsów, platforma ta może mieć pewne niestandardowe limity

Ceny Resource Guru

Grasshopper Plan: $5/użytkownika miesięcznie

$5/użytkownika miesięcznie Plan Blackbelt: $8/użytkownika miesięcznie

$8/użytkownika miesięcznie Master Plan: $12/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Resource Guru

G2: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

4.7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

3. Airtable

via Airtable Airtable to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania projektami, łączące w sobie elastyczność arkusza kalkulacyjnego i moc bazy danych.

Jest popularny ze względu na łatwość obsługi i wszechstronność w różnych przypadkach użycia, w tym zarządzanie projektami, śledzenie zadań, zarządzanie powiązaniami z klientami (CRM) i zarządzanie zapasami.

Jedną z kluczowych funkcji Airtable jest możliwość integracji z innymi popularnymi narzędziami i usługami, takimi jak Slack, Google Drive i Zapier. Pozwala to na automatyzację zadań, importowanie danych z innych źródeł i bardziej efektywną współpracę z członkami zespołu.

Oprócz elastyczności, Airtable słynie również z przystępnej ceny.

Chociaż dostępny jest plan Free, można uaktualnić go do płatnych planów, aby uzyskać dodatkowe funkcje i przestrzeń dyskową. Sprawia to, że Airtable jest atrakcyjną opcją dla małych i dużych firm.

Najlepsze funkcje Airtable

Tworzenie wysoce konfigurowalnych tabel, zwanych bazami, w celu organizowania informacji. Definiuj pola, wybieraj spośród różnych typów danych (takich jak tekst, załączniki, pola wyboru, daty i inne) oraz niestandardowy układ, aby dopasować go do konkretnych potrzebcelów zarządzania projektami* Wizualizuj informacje na różne sposoby dzięki widokom siatki, kalendarza, Kanban i galerii.

Analizowanie i praca z dużymi zbiorami danych przy użyciu funkcji takich jak filtry, sortowanie i grupowanie w celu skupienia się na określonych podzbiorach danych.

Airtable limits

Użytkownicy planu Free lub niższego poziomu mogą doświadczać limitów w rozszerzaniu bazy danych lub przechowywaniu dużych ilości informacji bez przechodzenia na droższe plany Airtable

Użytkownicy mogą również doświadczyć wolnych czasów ładowania przy dużych zestawach danych

Ceny Airtable

Free plan

Plan Teams: 24 USD za licencję miesięcznie

24 USD za licencję miesięcznie Business Plan: $54/miejsce na miesiąc

$54/miejsce na miesiąc Skala Enterprise: Niestandardowy cennik

Airtable oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1 000 recenzji)

4. Praca zespołowa

przez Praca zespołowa Praca zespołowa to współpraca i oprogramowanie do zarządzania projektami które pomaga Teams organizować zadania, skutecznie komunikować się i śledzić postępy w realizacji zadań.

Platforma Teams oferuje takie funkcje jak zarządzanie zadaniami, udostępnianie plików, śledzenie czasu, wykresy Gantta i wiadomości zespołowe.

Jest używana przez Business i Teams w celu usprawnienia cyklu pracy i zwiększenia wydajności. Dostęp do Teamwork można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnych na urządzenia z systemem iOS i Android.

Najlepsze funkcje Teamwork

Śledzenie czasu spędzonego przez członków zespołu na zadaniach i projektach za pomocą wbudowanego narzędzia do śledzenia czasu, zapewniającego cenny wgląd w postęp projektu i alokację zasobów

Komunikacja w czasie rzeczywistym dzięki zintegrowanym funkcjom przesyłania wiadomości. Członkowie Teams mogą prowadzić rozmowy indywidualne lub grupowe, udostępniać aktualizacje i współpracować nad zadaniami bez opuszczania platformy

Generowanie kompleksowych raportów w celu analizy wydajności projektu i podejmowania decyzji opartych na danych

Limity pracy zespołowej

Nowi użytkownicy mogą napotkać trudności w nauce z Teamwork ze względu na rozszerzenie funkcji i funkcjonalności

Ceny Teamwork

Free

Dostawa: $13.99/użytkownika miesięcznie

$13.99/użytkownika miesięcznie Rozwój: $25.99/użytkownika miesięcznie

$25.99/użytkownika miesięcznie Skala: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje pracy zespołowej

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

4,4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

5. Basecamp

przez Basecamp Basecamp oferuje zestaw funkcji zaprojektowanych, aby pomóc teamom organizować zadania, komunikować się i efektywnie współpracować.

Ta alternatywa dla Hive pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać projektami, ustawiać terminy, przydzielać zadania, udostępniać pliki, komunikować się za pomocą wiadomości i komentarzy oraz śledzić postępy w ramach jednej scentralizowanej platformy.

Jego prostota i łatwość obsługi sprawiają, że jest odpowiedni dla zespołów różnej wielkości i z różnych branż.

Najlepsze funkcje Basecamp

Konsolidacja wszystkich dyskusji zespołowych, aktualizacji i komentarzy w przestrzeni projektu Basecamp i usprawnienie współpracy dzięki dyskusjom w wątkach, załącznikom i wzmiankom

Zastąp rozproszone e-maile, wiadomości błyskawiczne i różne aplikacje scentralizowaną platformą. W ten sposób wszyscy mają dostęp do tych samych informacji i mogą łatwo odwoływać się do poprzednich rozmów

Wykorzystaj funkcje Basecamp do zarządzania zadaniami, takie jak listy rzeczy do zrobienia, terminy, ustalanie priorytetów zadań, śledzenie i przydzielanie zadań.

Korzystaj z prostego i intuicyjnego interfejsu Basecamp. Łatwo dodawaj, aktualizuj i zakończ zadania w celu efektywnego zarządzania projektami

Limity Basecamp

Bez wbudowanego śledzenia czasu, użytkownicy mogą być zmuszeni do polegania na platformach innych firm w celu zarządzania swoim czasem, co prowadzi do potencjalnych nieefektywności w ich cyklu pracy

Basecamp stwarza problemy ze skalowalnością w przypadku dużych projektów i lepiej nadaje się do małych i średnich zadań

Ceny Basecamp

Basecamp Basic : 15 USD/użytkownika miesięcznie

: 15 USD/użytkownika miesięcznie Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4.1/5 (5,000+ recenzji)

4.1/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 14 000 recenzji)

6. Jira

przez Jira Na liście alternatyw dla Hive znajduje się również Jira, popularne narzędzie do zarządzania projektami opracowane przez Atlassian. Służy głównie do śledzenia problemów i błędów oraz zarządzania zadaniami.

Jira pozwala zespołom organizować elementy działań, przydzielać pracę, śledzić postępy i współpracować nad projektami rozwój projektu .

Oferuje konfigurowalne cykle pracy, tablice Kanban i Scrum oraz raportowanie. Integruje się również z innymi narzędziami powszechnie używanymi w procesach tworzenia oprogramowania i zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Jira

Zarządzanie zadaniami i błędami dzięki wszechstronnym funkcjom śledzenia problemów w aplikacji Jira

Zwiększenie wydajności poprzez integrację Jira z różnymi narzędziami i usługami innych firm

Uzyskanie cennego wglądu w wydajność projektu i podejmowanie świadomych decyzji dzięki zaawansowanej analityce i raportowaniu Jira

Wykorzystaj uprawnienia użytkowników Jira, aby zapewnić wszystkim członkom zespołu pożądany poziom dostępu do wszystkich funkcji Jira

limity Jira

Rozszerzenie funkcji Jira może wymagać od początkujących użytkowników poświęcenia dodatkowego czasu i wysiłku na pełne zrozumienie platformy

Ustawienie Jira zgodnie z wymaganiami projektu może wydawać się skomplikowane i czasochłonne bez pomocy ekspertów technicznych

Ceny Jira

Free

Standard: $8.15/użytkownika miesięcznie

$8.15/użytkownika miesięcznie Premium: $16/użytkownika miesięcznie

$16/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

7. Scoro

via Scoro Scoro to scentralizowana platforma dla firm, umożliwiająca efektywne organizowanie i nadzorowanie różnych operacji.

Oferując funkcje takie jak zarządzanie projektami, śledzenie czasu, fakturowanie i zarządzanie finansami, Scoro umożliwia usprawnienie procesów, efektywną alokację zasobów i poprawę ogólnej wydajności.

Ponadto Scoro upraszcza fakturowanie, umożliwia śledzenie płatności i dostarcza narzędzia do zarządzania wydatkami i budżetami.

Dzięki funkcjom CRM zintegrowanym z oprogramowaniem, Business może skutecznie utrzymywać powiązania z klientami.

Najlepsze funkcje Scoro

Ustaw precyzyjne role i uprawnienia użytkowników w Scoro, aby kontrolować dostęp do danych i funkcji

Zwiększenie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami przy jednoczesnej promocji współpracy i odpowiedzialności w organizacji

Niestandardowe dostosowanie Scoro do specyficznych wymagań branżowych i cykli pracy w celu zwiększenia wydajności, organizacji i rentowności dla Business każdej wielkości

Limity Scoro

Wysoce konfigurowalny charakter Scoro sprawia, że integracja z istniejącym oprogramowaniem lub platformami innych firm jest trudna, co może prowadzić do problemów z kompatybilnością

Ponieważ Scoro nie oferuje wersji Free, może nie odpowiadać wszystkim użytkownikom szukającym alternatywy dla Hive

Ceny Scoro

Essential: $28/użytkownika miesięcznie

$28/użytkownika miesięcznie Standard: $42/użytkownika miesięcznie

$42/użytkownika miesięcznie Pro: $71/użytkownika miesięcznie

$71/użytkownika miesięcznie Ultimate: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Scoro

G2: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

8. Accelo

przez Accelo Accelo to oparta na chmurze platforma oprogramowania, która oferuje narzędzia do zarządzania projektami, zarządzania relacjami z klientem (CRM), śledzenia czasu, rozliczeń i fakturowania.

Platforma ta jest szczególnie popularna wśród firm świadczących profesjonalne usługi, takich jak firmy konsultingowe, agencje marketingowe i dostawcy usług IT.

Accelo ma na celu usprawnienie cyklu pracy i poprawę współpracy między członkami zespołu poprzez zapewnienie scentralizowanej platformy, na której można śledzić projekty, komunikować się z klientami oraz zarządzać harmonogramami i zasobami.

Integruje się również z różnymi aplikacjami i usługami innych firm, umożliwiając połączenie istniejących narzędzi i źródeł danych z Accelo w celu uzyskania bardziej kompleksowego rozwiązania.

Najlepsze funkcje Accelo

Tworzenie konfigurowalnych raportów i pulpitów w celu śledzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI), monitorowania postępów projektów, analizowania wskaźników finansowych i oceny wydajności zespołu

Korzystaj z zakresu gotowych szablonów raportów i opcji wizualizacji oraz generuj raporty informacyjne, które spełniają Twoje preferencje

Zarządzaj obciążeniem pracą zespołu i optymalizuj wykorzystanie zasobów dzięki funkcjom zarządzania zasobami Accelo. Możesz z łatwością przeglądać harmonogramy zespołów, identyfikować potencjalne wąskie gardła lub konflikty i w razie potrzeby wprowadzać korekty, aby zapewnić optymalną wydajność i optymalne wykorzystanie zasobówplanowanie projektów Accelo limit

Opcje niestandardowe mogą być ograniczone w porównaniu do innych platform, ograniczając możliwość dostosowania do niektórych niszowych potrzeb biznesowych

Jako jedna z najlepszych alternatyw dla Hive, Accelo nie oferuje Free Planu, co może stanowić pewne ograniczenie

Ceny Accelo

Profesjonalny: 50 USD/użytkownika miesięcznie

50 USD/użytkownika miesięcznie Business: 70 USD/użytkownik miesięcznie

70 USD/użytkownik miesięcznie Zaawansowany: 90 USD/użytkownik miesięcznie

90 USD/użytkownik miesięcznie Elite: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Accelo

G2: 4.4/5 (ponad 400 recenzji)

4.4/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

9. Productive.io

przez Wydajność.io Productive.io jest dostosowany do potrzeb firm opartych na usługach, w szczególności agencji i firm konsultingowych, dążących do optymalizacji swoich operacji i maksymalizacji wydajności.

Umożliwia efektywne zarządzanie każdym aspektem projektu, od początkowego planu projektu rozwój do ostatecznej dostawy.

Intuicyjne rozwiązania do zarządzania projektami ułatwiają przydzielanie zadań, śledzenie postępów i alokację zasobów, zapewniając realizację projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem.

Dodatkowo, zintegrowane możliwości śledzenia czasu umożliwiają dokładne rozliczanie i wnikliwą analizę wydajności zespołu.

Dzięki funkcjom zarządzania finansami, takim jak fakturowanie, śledzenie wydatków i raportowanie finansowe, Productive.io umożliwia firmom utrzymanie rentowności i dobrej kondycji finansowej.

Najlepsze funkcje Productive.io

Uzyskanie cennego wglądu w wydajność zespołu, postęp projektu i wskaźniki finansowe dzięki konfigurowalnym pulpitom i raportowaniu

Współpraca z klientami w przejrzysty i zorganizowany sposób na portalu klienta

Dostęp do osi czasu projektu, widok aktualizacji postępów i komunikacja z zespołem bezpośrednio na platformie

Productive.io ograniczenia

Użytkownicy mogą napotkać limity w niestandardowych ustawieniachszablony do zarządzania projektami i cyklów pracy, aby dopasować je do unikalnych potrzeb

Jako jedna z wielu alternatyw dla Hive, Productive.io nie oferuje bezpłatnego planu subskrypcji. Może to utrudniać wdrażanie nowych użytkowników na platformę

Cennik Productive.io

Essential: $11/miesiąc

$11/miesiąc Profesjonalny: 28 USD/miesiąc

28 USD/miesiąc Ultimate: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Productive.io

G2: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 80 recenzji)

10. Monday.pl

przez Monday.com Monday.com to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga efektywniej zarządzać zadaniami, projektami i cyklami pracy.

Dostarcza wizualną i interaktywną platformę, na której można tworzyć i niestandardowe tablice do zarządzania pracą.

Każda tablica reprezentuje projekt, a w ramach każdej tablicy można tworzyć kolumny reprezentujące różne sceny lub aspekty projektu, takie jak Do zrobienia, W trakcie i Zrobione.

Jedną z głównych funkcji Monday.com jest jego elastyczność. Tablicę i kolumny można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb i cyklu pracy. Do zadań i projektów można dodawać różne typy danych, takie jak tekst, liczby, daty i pliki.

Monday.com oferuje również wiele szablonów, które można wykorzystać jako punkt wyjścia dla swoich projektów, w tym szablony do zarządzania projektami, marketingu, sprzedaży, HR i innych.

Dzięki funkcjom współpracy Monday.com można przydzielać zadania członkom zespołu, ustawiać terminy i śledzić postępy.

Możesz także komunikować się ze sobą za pomocą komentarzy i wzmianek oraz udostępniać pliki i dokumenty bezpośrednio na platformie. Monday.com integruje się z popularnym oprogramowaniem do współpracy zespołowej, takim jak Slack, Google Drive i Microsoft Teams, umożliwiając usprawnienie cyklu pracy i dostęp do wszystkich zadań w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Monday.com

Prowadzenie szczegółowego dziennika całej aktywności użytkowników na platformie; śledzenie zmian, identyfikacja błędów i utrzymywanie odpowiedzialności

Synchronizacja z kalendarzami użytkowników, umożliwiająca im widok ich zadań i terminów wraz z innymi commitami

Utwórz portal klienta, aby udostępniać aktualizacje i informacje o projektach klientom w celu poprawy komunikacji i przejrzystości

Importowanie i eksportowanie danych w różnych formatach oraz łatwe przenoszenie informacji do i z innych systemów

Zapisywanie poprzednich wersji plików, aby w razie potrzeby powrócić do wcześniejszych wersji. Pomaga to zapobiegać utracie danych i zapewnia stały dostęp do najbardziej aktualnych informacji

Limity Monday.com

Rozszerzenie funkcji może być przytłaczające dla nowych użytkowników

Free Plan ma ograniczenia w porównaniu do płatnych poziomów, takie jak mniejsza liczba użytkowników i tablic, a także brak zaawansowanych funkcji, takich jak automatyzacja i integracje z innymi firmami

Ceny Monday.com

Free forever

Podstawowy: 12 USD za licencję miesięcznie

12 USD za licencję miesięcznie Standardowy: 14 USD za licencję miesięcznie

14 USD za licencję miesięcznie Pro: 24 USD za licencję miesięcznie

24 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

Potężna alternatywa dla Hive

Zapoznając się z różnymi alternatywami dla Hive, które omówiliśmy, wybierz narzędzie do zarządzania projektami, które spełni i przekroczy oczekiwania Twojego zespołu.

Każda z tych alternatyw dla Hive ma swoje mocne i słabe strony oraz oferuje unikalne funkcje i funkcjonalności, które kierownicy projektów powinni wziąć pod uwagę.

Jednak wśród tych alternatyw dla Hive, ClickUp wyróżnia się jako doskonały wybór w poszukiwaniu kompleksowej platformy do zarządzania projektami. Tak więc, jeśli jesteś gotowy, aby poprawić zarządzanie projektami i uzyskać lepszy wgląd w biznes, zarejestruj się w ClickUp za darmo już teraz!