10 najlepszych narzędzi AI do automatyzacji e-mail marketingu w 2024 roku

E-mail stał się jednym z najlepszych narzędzi komunikacji marketingowej dzięki jego niewiarygodnie wysoki ROI szacowany na 36 USD za każdy 1 USD wydatków. E-mail jest również jednym z najłatwiejszych sposobów bezpośredniego kontaktu z celami, a wielu konsumentów wymienia go jako preferowany sposób interakcji z markami. Jest to dla nich mało stresujące, a dla ciebie ma imponujący współczynnik konwersji.

Marketing e-mailowy jest jednak bardziej skomplikowany niż przygotowanie tekstu i naciśnięcie przycisku "wyślij". Najskuteczniejszy e-mail kampanie marketingowe są starannie segmentowane, testowane i udoskonalane, aby zapewnić najlepsze wyniki. Wszystko to wymaga czasu, ale dzięki narzędziom AI do e-mail marketingu możesz tworzyć niesamowite kampanie e-mail marketingowe szybciej niż kiedykolwiek.

Czego szukać w narzędziach AI do e-mail marketingu?

Narzędzia AI do e-mail marketingu zapewniają marketerom innowacyjne podejście do angażowania odbiorców. AI może pomóc w tworzeniu atrakcyjnych tekstów, segmentowaniu odbiorców i analizowaniu wyników. Przy tak wielu narzędziach AI zalewających obecnie rynek, jak wybrać odpowiednią platformę do zrobienia e-mail marketingu?

Jedną z pierwszych rzeczy, których warto szukać, jest narzędzie oferujące dużą personalizację. Narzędzia AI do e-mail marketingu mogą pomóc w tworzeniu spersonalizowanych wiadomości e-mail, od tematów po zawarte w nich oferty, co prowadzi do wyższych wskaźników otwarć i konwersji.

Warto również szukać funkcji, które mogą pomóc w tworzeniu zawartości w tworzeniu angażujących e-maili. Skorzystaj z narzędzi AI do burzy mózgów lub pozwól jej tworzyć odpowiednie wiadomości dla docelowych odbiorców.

Narzędzia AI do marketingu e-mailowego mogą również automatyzować wiele zadań związanych z marketingiem e-mailowym, takich jak wysyłanie wiadomości uzupełniających lub segmentowanie list. Taka automatyzacja może pozwolić Twojemu Teamsowi skupić się na bardziej strategicznych inicjatywach marketingowych i poświęcić mniej czasu na obsługę administratora e-maili.

Wybierz platformę e-mail marketingu z solidną analityką i raportowaniem, aby lepiej zrozumieć wydajność kampanii. Spostrzeżenia uzyskane z danych e-mail mogą pomóc w podejmowaniu przyszłych decyzji marketingowych. Rozważ wykorzystanie AI do analizy wyników i wskazania możliwości optymalizacji.

Ponadto wybierz rozwiązanie, które integruje się z istniejącym programem e-mail marketingu i aplikacjami roboczymi. Integracje ułatwiają automatyzację cyklu pracy, zwiększają wydajność zespołu i umożliwiają płynną współpracę nad kampaniami e-mail. Usprawnienie procesów pozwala osiągnąć więcej w krótszym czasie przy jednoczesnej płynnej współpracy między narzędziami.

10 najlepszych programów AI do e-mail marketingu

Twórz tematy wiadomości e-mail, szkice tekstów i nie tylko dzięki ClickUp AI

ClickUp, Twoja ulubiona platforma wydajności typu "wszystko w jednym", jest teraz Twoim ulubionym miejscem do tworzenia i zarządzania e-mail marketingiem . Możesz użyć narzędzi AI do e-mail marketingu ClickUp, aby stworzyć scentralizowany hub do zarządzania kampaniami, tworzenia angażującej zawartości i śledzenia wydajności kampanii.

Oparta na chmurze platforma ClickUp ułatwia organizowanie i śledzenie komunikacji e-mail. Zarządzanie projektami e-mail w ClickUp umożliwia tworzenie, przechowywanie i zarządzanie wersjami roboczymi e-maili, śledzenie współczynników otwarć i kliknięć oraz ustawienie zautomatyzowanych cykli pracy dla kolejnych wiadomości e-mail. Integracje ClickUp umożliwia połączenie z innymi platformami komunikacyjnymi w celu wysyłania e-maili z zadaniami do członków zespołu bez opuszczania obszaru roboczego.

Platforma integruje się również z popularnymi narzędziami do e-mail marketingu, takimi jak Mailchimp i ActiveCampaign, zapewniając jeszcze więcej możliwości e-mail marketingu. Możesz importować i eksportować kontakty, planować kampanie i śledzić wyniki w ClickUp. Dzięki temu, że wszystko jest dostępne z obszaru roboczego, Twój zespół może bez wysiłku udostępniać informacje i szybciej podejmować działania w oparciu o wyniki.

ClickUp dodaje dodatkową warstwę wydajności poprzez wprowadzenie narzędzi AI. ClickUp AI może wygenerować treść wiadomości e-mail, w tym temat, nagłówek i tekst, na podstawie określonych podpowiedzi lub wbudowane szablony . Możesz również użyć ClickUp AI do tworzenia zadań związanych z kampanią e-mail.

Z jego kompleksowe zarządzanie wiadomościami e-mail clickUp AI to potężne narzędzie, które pomaga początkującym i doświadczonym marketerom e-mailowym uzyskać jak najwięcej z każdego wysyłanego e-maila.

ClickUp najlepsze funkcje

Narzędzia do automatyzacji obsługują wiele zadań administratora, dzięki czemu nie musisz martwić się powtarzalnymi zadaniami i możesz skupić się na strategicznych inicjatywach

Narzędzia AI do e-mail marketingu mogą pomóc w tworzeniu atrakcyjnych tekstów w ciągu kilku sekund, bez wysiłku tworząc celowe kampanie e-mail, które napędzają konwersje

Usprawnienie wysiłków związanych z e-mail marketingiem dzięki zaawansowanym integracjom, w tym z popularnymi platformami, takimi jak MailChimp i ActiveCampaign

Limity ClickUp

Narzędzia AI ClickUp są dostępne tylko w płatnych planach, ale na szczęście zaczynają się one już od 5 USD za obszar roboczy ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 opinii)

2. Mailchimp

Via

Mailchimp

Mailchimp to popularna platforma e-mail marketingu, która pozwala Businessowi tworzyć, wysyłać i śledzić kampanie e-mail. Ma przyjazny dla użytkownika interfejs, różne szablony i kilka wspaniałych narzędzi do automatyzacji. Mailchimp oferuje również niesamowite funkcje oparte na sztucznej inteligencji, w tym inteligentne tematy, niestandardowe informacje i potężne testy A/B. Sugeruje nawet zdjęcia stockowe pasujące do zawartości.

Najlepsze funkcje Mailchimp

Redaktor typu "przeciągnij i upuść" ułatwia tworzenie i projektowanie e-maili

Solidny plan Free pozwala na wysyłanie do 2000 e-maili miesięcznie do 2000 subskrybentów, co czyni go realną opcją dla mniejszych organizacji

Narzędzia AI wykorzystują uczenie maszynowe do zrobienia wszystkiego, od tworzenia kopii po korzystanie z analiz predykcyjnych, aby powiedzieć ci, którzy klienci są najbardziej skłonni do zakupu

Limity Mailchimp

Brak nielimitowanych planów e-mail, nawet w najdroższych opcjach

Cennik Mailchimp

Free

Essentials: $13/miesiąc za 500 kontaktów

$13/miesiąc za 500 kontaktów Standardowy: $20/miesiąc za 500 kontaktów

$20/miesiąc za 500 kontaktów Premium: $350/miesiąc za nieograniczoną liczbę kontaktów

Mailchimp oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (5,000+ recenzji)

4.4/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 16 500 recenzji)

3. Smartwriter

Via

Smartwriter

Smartwriter to narzędzie do pisania e-maili oparte na AI. Uczenie maszynowe platformy analizuje grupę docelową wraz z danymi branżowymi, aby tworzyć atrakcyjne kopie e-maili dla kampanii. Przydaje się do spersonalizowanych e-maili i może wykorzystywać dane użytkowników do pisania najbardziej odpowiednich, celowych kampanii e-mailowych. Przydaje się również do testowania A/B, aby wiedzieć, które kampanie działają lepiej z odbiorcami.

Najlepsze funkcje Smartwriter

Integruje się z popularnymi narzędziami do e-mail marketingu, takimi jak Mailchimp i Sendinblue, dzięki czemu można używać narzędzi AI w Smartwriter do pisania tekstów i wysyłania wszystkiego za pośrednictwem ulubionej platformy

Świetnie nadaje się do tworzenia strategii e-mail marketingu skoncentrowanych na konwersjach, ponieważ narzędzia AI sugerują zawartość, która najprawdopodobniej zmieni czytelników w kupujących i zwiększy skuteczność e-mail marketingu

Przyjemny interfejs ułatwia korzystanie z funkcji AI, nawet początkującym użytkownikom

Limity Smartwriter

Może być trudno uzyskać wsparcie techniczne, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy

Ceny urządzeń Smartwriter

Podstawowy: $59/miesiąc

$59/miesiąc Popularny: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Pro: $359/miesiąc

$359/miesiąc Rabaty dla rocznych subskrypcji

Smartwriter oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 10 recenzji)

4/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.2/5 (14+ recenzji)

4. Phrasee

Via

Wyrażenie

Phrasee to narzędzie AI do e-mail marketingu, które pomaga pisać lepszą zawartość e-maili, od tematów po podpisy. Platforma wykorzystuje uczenie maszynowe, aby zidentyfikować najskuteczniejszy język do użycia dla odbiorców. Możesz go również używać nie tylko do strategii e-mail marketingu. Wykorzystaj generowanie języka naturalnego Phrasee do pracy, tworząc ludzko brzmiące teksty dla mediów społecznościowych, powiadomień push i nie tylko.

Najlepsze funkcje Phrasee

Szczegółowe funkcje raportowania zapewniają cenny wgląd w skuteczność kampanii e-mail wśród odbiorców i miejsca, w których warto wprowadzić poprawki

Łatwa integracja platformy z obecnym stosem technologicznym, ponieważ integruje się ona z Mailchimp, Salesforce, Adobe Campaign i nie tylko

Doskonały sposób nagenerowania spersonalizowanych e-maili dla każdego z odbiorców w wielu językach, dzięki czemu można skupić się na zwiększaniu zaangażowania

Limity Phrasee

Skierowany do większych agencji marketingowych, więc mniejsze firmy mogą uznać oprogramowanie za przekraczające ich budżet

Ceny Phrasee

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Phrasee oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (20+ recenzji)

4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: 4/5 (1+ recenzji)

5. Natychmiast

Via

Natychmiast

Instantly to kompleksowa platforma do automatyzacji e-mail marketingu. Teams marketingowe mogą korzystać z platformy do automatyzacji wielu zadań związanych z e-mail marketingiem, w tym wysyłania e-maili uzupełniających, powitalnych i urodzinowych.

Platforma oferuje również narzędzia marketingu e-mailowego AI do automatycznego generowania kopii e-maili i personalizacji kampanii e-mailowych. Te narzędzia AI mogą sprawić, że e-maile będą bardziej trafne i angażujące dla odbiorców oraz zwiększą współczynniki klikalności i konwersji.

Natychmiastowe najlepsze funkcje

Generowanie zawartości w oparciu o AI ułatwia tworzenie i wysyłanie e-maili ze spersonalizowaną zawartością, dzięki czemu kampanie są bardziej skuteczne

Oferuje nieograniczoną liczbę kont, więc nie musisz się martwić o zmniejszenie listy subskrybentów; świetne rozwiązanie dla osób wysyłających duże ilości e-maili marketingowych

Przyjemna analityka kampanii pomaga mierzyć wydajność kampanii, w tym wskaźniki otwarć, odpowiedzi, rezygnacji z subskrypcji i inne

Natychmiastowe limity

Nie można korzystać z platformy na urządzeniach mobilnych, więc marketerzy mobilni mogą potrzebować innych rozwiązań

Ceny Instantly

Growth Leads: $47/miesiąc

$47/miesiąc Hiperleady: 197 USD/miesiąc

197 USD/miesiąc Lekka prędkość: $492/miesiąc

$492/miesiąc Rabaty są dostępne dla rocznych subskrypcji

Natychmiastowe oceny i recenzje

G2: 4,9/5 (ponad 1200 recenzji)

4,9/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 3.5/5 (4+ recenzji)

6. Drift

Via

Drift

Drift to platforma marketingu konwersacyjnego, która stawia AI na pierwszym planie. Platforma trenowała swoją sztuczną inteligencję z milionami rozmów sprzedażowych i marketingowych B2B, z myślą o stworzeniu narzędzi AI, które są bardziej przydatne do takich rzeczy, jak kwalifikacja potencjalnych klientów i konwersje.

Możesz użyć narzędzia konwersacyjnego AI, aby pomóc w redagowaniu e-maili, używać go jako chatbota lub pozwolić mu analizować ruch klientów w celu podejmowania mądrzejszych decyzji marketingowych.

Drift najlepsze funkcje

Sztuczna inteligencja jest szkolona w zakresie konwersacji B2B, dzięki czemu otrzymujesz niestandardowy tekst konwersacyjny, który może być dostosowany do Twojej organizacji

Pomaga przechwytywać dane o odwiedzających witrynę, dzięki czemu można zobaczyć trendy w rozmowach i odpowiednio zoptymalizować wysiłki związane z marketingiem e-mail

Narzędzie marketingowe AI pomaga analizować podróż klienta i zobaczyć, kto jest gotowy do konwersji, dzięki czemu można wysyłać im celowe kampanie

ograniczenia #### Drift

Obsługa klienta może reagować wolno, więc należy być przygotowanym na samodzielne rozwiązywanie problemów

Świetne do tworzenia konwersacyjnych tekstów, ale nie jest to platforma do e-mail marketingu, więc do zrobienia tego potrzebne będzie połączenie z inną platformą

Ceny Drift

Premium: $2,500/miesiąc rozliczane rocznie

$2,500/miesiąc rozliczane rocznie Kontakt w sprawie cen planów Advanced i Enterprise

Oceny i recenzje Drift

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

4,4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 190 recenzji)

7. Siódmy zmysł

Via

Siódmy zmysł

Seventh Sense to platforma AI do optymalizacji e-maili, która wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy i personalizacji kampanii e-mailowych. Posiada różne narzędzia, które pomagają marketerom zoptymalizować czas wysyłania e-maili, zwiększyć ich dostarczalność lub spersonalizować zawartość w oparciu o preferencje odbiorców. Oferuje również solidne śledzenie kampanii w celu pomiaru wydajności i optymalizacji wysiłków związanych z marketingiem e-mail.

Najlepsze funkcje Seventh Sense

Potężne narzędzia AI do e-mail marketingu pomagają zoptymalizować każdą część kampanii, aż do spersonalizowanych czasów wysyłki, aby zmaksymalizować wskaźniki otwarć

Pomaga segmentować listy e-mail marketingowe na podstawie czynników takich jak dane demograficzne, odsetki i historia zakupów, dzięki czemu można tworzyć e-maile dostosowane do ich zainteresowań i potrzeb

Analizowanie zawartości e-maili w celu optymalizacji doboru słów, struktury zdań i tonu, aby pomóc zoptymalizować strategie e-mail marketingu

Limity Seventh Sense

Interfejs użytkownika może być onieśmielający dla nowych użytkowników

Ceny Seventh Sense

Dla HubSpot : plany zaczynają się od 80 USD miesięcznie za 5 000 kontaktów

: plany zaczynają się od 80 USD miesięcznie za 5 000 kontaktów Dla Marketo: plany zaczynają się od 450 USD miesięcznie za 50 000 leadów

plany zaczynają się od 450 USD miesięcznie za 50 000 leadów 20% rabatu dla planów rocznych

Seventh Sense oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 15 recenzji)

4.8/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 5/5 (3+ recenzji)

8. Unspam

Via

Unspam

Unspam wykorzystuje AI, aby pomóc firmom identyfikować i zapobiegać spamowi w kampaniach e-mail marketingowych. Monitoruje reputację poczty e-mail organizacji i wydaje zalecenia mające na celu poprawę wyniku nadawcy. Ulepszenia te mogą pomóc w uniknięciu filtrów antyspamowych i niezawodnym dotarciu do skrzynek odbiorczych odbiorców.

Unspam najlepsze funkcje

Poprawia reputację e-maili organizacji poprzez zapobieganie spamowi, dzięki czemu ocena nadawcy pozostaje nieskazitelna, a e-maile docierają do odbiorców (a nie utknęły w ich filtrze antyspamowym)

Zwiększa zaangażowanie, zapewniając, że odbiorcy otrzymują od ciebie odpowiednie i legalne e-maile

Buduje zaufanie do e-mail marketingu wśród odbiorców docelowych

Limity antyspamowe

Ograniczone testowanie w planach Free Plan, więc będziesz musiał zaryzykować lub skorzystać z innej usługi do testowania

Cennik Unspam

Free

Podstawowy: $9 miesięcznie

$9 miesięcznie Business: $19 miesięcznie

$19 miesięcznie Agencja: $29 miesięcznie

$29 miesięcznie Kontakt w sprawie niestandardowych cen usług White Label

Unspam oceny i recenzje

G2: 5/5 (ponad 2 recenzje)

5/5 (ponad 2 recenzje) Capterra: 4,9/5 (ponad 20 opinii)

9. Optimove

Via

Optimove

Optimove może pomóc nie tylko w e-mail marketingu. Platforma zaangażowania klientów oparta na AI może pomóc w optymalizacji e-maili, SMS-ów i powiadomień push. Analizuje dane klientów, identyfikuje wzorce, a następnie odpowiednio personalizuje podróż klienta.

Najlepsze funkcje Optimove

Tworzy celowe wiadomości, które mogą zwiększyć zaangażowanie klientów i poprawić wskaźniki otwarć e-maili

Analityka predykcyjna może zidentyfikować niestandardowych klientów zagrożonych wypadnięciem z lejka sprzedażowego i pomóc w podjęciu proaktywnych działań marketingowych

Solidne narzędzia analityczne zapewniają całościowy widok niestandardowych klientów, dzięki czemu można podjąć kroki w celu poprawy obsługi klienta

Limity Optimove

Brak kilku bardzo potrzebnych funkcji, takich jak priorytetyzacja

Ceny Optimove

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Optimove oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (140+ recenzji)

4.6/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (3+ recenzji)

10. Zeta

Via

Zeta

Zeta to platforma e-mail marketingu oparta na AI, która pomaga tworzyć i wysyłać kampanie e-mail. Platforma wykorzystuje uczenie maszynowe do analizowania danych klientów i identyfikowania najbardziej efektywnej zawartości i czasu dla konkretnych odbiorców. Oferuje narzędzia pomagające w automatyzacji cyklu pracy z wiadomościami e-mail, segmentacji odbiorców i tworzeniu spersonalizowanej zawartości.

Najlepsze funkcje Zeta

Narzędzia AI pomagają segmentować listy e-mail marketingowe na podstawie danych klientów, dzięki czemu można wysyłać ukierunkowane kampanie, które z większym prawdopodobieństwem będą z nimi rezonować

Świetnie nadaje się do automatyzacji typowych zadań e-mail marketingu

Analityka predykcyjna może pomóc zmniejszyć liczbę rezygnacji i obniżyć koszty pozyskiwania nowych klientów

Limity Zeta

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że platforma może zawierać błędy i doświadczać opóźnień w ładowaniu

Ceny Zeta

Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Zeta oceny i recenzje

G2: 3.5/5 (10+ recenzji)

3.5/5 (10+ recenzji) Capterra: 5/5 (1+ opinii)

Lepszy e-mail, inteligentniejsze AI dzięki ClickUp

E-mail marketing jest potężnym narzędziem, ale zespoły marketingowe muszą go starannie planować.

E-mail nie powinien być uniwersalnym rozwiązaniem, ale powinien być starannie dostosowany do odbiorców. Robienie tego ręcznie może być czasochłonne, ale wykorzystanie narzędzi AI do zrobienia tego może pomóc usprawnić wysiłki związane z marketingiem e-mail i poprawić zwrot z inwestycji. AI może pomóc w analizie danych niestandardowych, tworzeniu atrakcyjnych treści e-maili i dostosowywaniu wydajności kampanii.

ClickUp może pomóc w zarządzaniu każdym zadaniem.

Uczyń ClickUp centralnym hubem swoich wysiłków w zakresie e-mail marketingu, tworząc przestrzeń, w której Twój zespół może współpracować i pozostać na tej samej stronie dla każdej kampanii. Twórz zadania, ustalaj role i buduj centra wiedzy, aby wysiłki marketingowe skutecznie posuwały się naprzód. Następnie pozwól ClickUp AI przygotowywać teksty, pisać tematy i wysyłać kolejne zadania do członków Twojego zespołu.

Gotowy do wysyłania lepszych e-maili? Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp i zacznij odkrywać możliwości AI w e-mail marketingu.