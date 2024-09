Histogramy a wykresy słupkowe: Czego używać i kiedy?

Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu, na którym prezentujesz dane dotyczące wydajności swojego zespołu i jesteś absolutnie zabójczy!

Ale wtedy twój kolega pyta: "Czy to jest pasek? Histogram byłby lepszym rozwiązaniem, nie sądzisz?"

Cóż, z pewnością byłaby to niezręczna sytuacja, gdybyś nie znał dobrze swoich wykresów.

Histogram a wykres słupkowy - zrozumienie różnych przypadków użycia jest naprawdę ważne, aby pomóc ci opanować umiejętności opowiadania historii danych.

Oba są świetne do pokazywania danych ilościowych. Jednak jeden wykorzystuje paski do wyświetlania danych kategorycznych w grupach, podczas gdy drugi wyświetla dane ciągłe w sekcjach.

Na tym blogu porównamy wykresy słupkowe i histogramy, aby określić, który z nich jest najlepszym wyborem w określonych sytuacjach. Bonus? Darmowe szablony i zasoby, które pomogą podnieść poziom umiejętności tworzenia wykresów 😉

Co to jest wykres słupkowy?

Wykres słupkowy to prosta reprezentacja graficzna używana do porównywania danych w różnych kategoriach.

Każdy pasek reprezentuje kategorię, a jego długość odpowiada jego wartości. Wykresy słupkowe są świetne do pokazywania danych kategorycznych, takich jak grupy wiekowe lub sprzedaż produktów

Na wykresie słupkowym pionowe paski przedstawiają punkty danych. Na osi X zazwyczaj znajduje się lista kategorii, a oś Y przedstawia wartości.

Paski mają równą szerokość i są oddzielone przestrzenią o równej szerokości. Ułatwia to porównywanie danych.

Przykłady użycia wykresu słupkowego

Wykresy słupkowe świetnie nadają się do pokazywania wyróżniających się wartości, ponieważ można łatwo porównywać kategorie w zbiorze danych. Załóżmy na przykład, że analizujesz ankietę, w której ludzie głosowali na swoje ulubione smaki lodów.

Każdy smak byłby kategorią, a wysokość paska pokazywałaby, ile głosów otrzymał każdy z nich. Jeśli czekolada uzyskała 50 głosów, a wanilia 30, pasek dla czekolady będzie dłuższy niż ten dla wanilii, dzięki czemu łatwo będzie zobaczyć, który smak jest bardziej popularny.

Podobnie, wykres słupkowy w danych sprzedażowych może pokazywać liczbę jednostek sprzedanych dla różnych produktów w miesiącu.

Jeśli produkt A sprzedał się w liczbie 100 sztuk, a produkt B w liczbie 75, pasek dla produktu A będzie wyższy lub dłuższy, zależnie od orientacji wykresu słupkowego. Dzięki temu łatwo jest zobaczyć, który produkt poradził sobie lepiej, więc wykresy słupkowe są świetnym sposobem na wizualizację danych kategorycznych, takich jak głosy lub liczby sprzedaży

Czym jest histogram?

Histogram to rodzaj wykresu przedstawiającego ciągłą dystrybucję danych. Pomaga wizualizować, jak punkty danych mieszczą się w różnych zakresach.

W przeciwieństwie do wykresu słupkowego, który porównuje dane kategoryczne, histogram grupuje dane ciągłe w przedziały. Każdy pasek na histogramie reprezentuje zakres wartości, a jego wysokość pokazuje częstotliwość punktów danych w tym zakresie.

Przykłady użycia histogramu

Histogram to świetny sposób na pokazanie dystrybucji wyników testów uczniów.

Również w tym przypadku oś X pokazuje zakres wartości, podczas gdy oś Y pokazuje częstotliwość. Dlatego każdy pasek może reprezentować zakres wyników, np. 60-70 lub 70-80, a wysokość paska pokazuje, ilu uczniów mieści się w tym zakresie.

Histogramy są również świetne do pokazywania ogólnej dystrybucji danych ciągłych, takich jak odczyty temperatury w czasie lub wzrost ludzi w grupach wiekowych. Ta graficzna reprezentacja pomaga zidentyfikować wzorce, takie jak to, czy dane są zgrupowane, czy rozłożone równomiernie.

Wykresy słupkowe a histogramy: Kluczowe różnice

Zarówno wykresy słupkowe, jak i histogramy są fantastyczne do wizualizacji danych!

Niezależnie od tego, każdy z nich służy innym celom - oto krótkie podsumowanie, dlaczego się różnią:

Reprezentacja danych

Wykresy słupkowe przedstawiają dane kategorialne, czyli różne kategorie, takie jak rodzaje owoców lub grupy wiekowe. Każdy pasek reprezentuje określoną kategorię, co ułatwia porównywanie danych między zmiennymi kategorialnymi.

Z kolei histogramy są używane dla danych ciągłych, które pokazują, jak punkty danych mieszczą się w określonych zakresach.

Odstępy między paskami

Jedną z kluczowych różnic między wykresami słupkowymi i histogramami są przestrzenie między paskami. Na wykresie słupkowym między każdym paskiem jest równa przestrzeń, co ułatwia rozróżnienie wartości.

W histogramie natomiast paski sąsiadują lub stykają się ze sobą, co pomaga pokazać ogólną dystrybucję danych ciągłych. Dzieje się tak, ponieważ histogramy koncentrują się na tym, jak wizualizacje danych z różnych przedziałów odnoszą się do siebie.

Etykiety osi

Oś X na wykresie słupkowym zazwyczaj wyświetla dane kategorialne, takie jak nazwy produktów lub kategorie. Każdy pasek odpowiada konkretnej etykiecie, reprezentującej poszczególne wartości. Z drugiej strony, histogramy mają zakresy wartości na osi X, reprezentujące dane ciągłe.

Te zakresy lub przedziały pokazują, jak często punkty danych w zbiorze danych mieszczą się w każdym zakresie, dając jasną wizualną reprezentację dystrybucji danych liczbowych.

Kiedy używać wykresów słupkowych?

Korzystanie z wykresów słupkowych jest dość proste, gdy trzeba porównać różne kategorie danych kategorycznych, takich jak wyniki ankiet lub sprzedaż produktów.

Pomagają one wizualizować oddzielne wartości dzięki wyraźnej etykiecie każdego paska, co ułatwia porównywanie.

Wykreślmy wykresy paskowe dla omówionych powyżej przykładów "głosowania na smak lodów" i "miesięcznej sprzedaży produktów".

Po pierwsze, dla wykresu paskowego smaku lodów:

Lista smaków lodów, takich jak czekolada i wanilia, jako kategorie Następnie zbierz liczbę głosów, które otrzymał każdy smak. Na przykład czekolada otrzymała 50 głosów, a wanilia 30 Następnie narysuj pasek dla każdego smaku za pomocą dowolnego oprogramowania, upewniając się, że wysokość paska odpowiada liczbie głosów. Dla ułatwienia pokoloruj każdy pasek w inny sposób Na koniec nanieś na osi X etykiety smaków, a na osi Y liczbę głosów

Wynik końcowy będzie wyglądał mniej więcej tak (zarówno w poziomie, jak i w pionie):

Podobnie, podczas wykreślania wykresu słupkowego dla miesięcznej sprzedaży produktów:

Zacznij od listy produktów, takich jak Produkt A i Produkt B, jako kategorii Zbierz dane dotyczące sprzedaży dla każdego produktu. Na przykład, produkt A sprzedał się w ilości 100 sztuk, a produkt B w ilości 75 sztuk W wybranym oprogramowaniu narysuj pasek dla każdego produktu, upewniając się, że wysokość paska odzwierciedla liczbę sprzedanych jednostek. Upewnij się, że kolory pasków są różne Po zrobieniu tego, oznacz oś X nazwami produktów, a oś Y sprzedanymi jednostkami

Tak będzie wyglądał wykres końcowy zarówno w poziomie, jak i w pionie:

Teraz, gdy nauczyłeś się tworzyć efektywne wykresy paskowe, oto wskazówka, jak sprawić, by wykresy paskowe naprawdę się wyróżniały.

Użyj różnych kolorów dla każdego paska, aby ułatwić użytkownikom ich rozróżnienie. Wybierz odcienie, które są zrównoważone i nie są zbyt jasne lub ciemne.

Pro Tip: Sprawdź, czy twoje oprogramowanie może wyświetlać wykresy słupkowe w 3D. Dodaje to grafice przyjemnej głębi, która przyciąga uwagę ludzi i ułatwia zobaczenie i zrozumienie danych.

Kiedy używać histogramów

Histogramów należy używać, gdy trzeba wyświetlić dystrybucję danych ciągłych.

Są one najlepsze do pokazania, jak dane mieszczą się w określonych zakresach i pomagają wizualizować dystrybucję częstotliwości w tych przedziałach.

W porównaniu z wykresami paskowymi, histogramy są znacznie lepsze do analizowania wzorców lub trendów w zbiorze danych w skali ciągłej

Przejdźmy krok po kroku przez tworzenie histogramów dla omawianych przykładów "dystrybucji częstotliwości wyników testów uczniów" i "tygodniowych odczytów temperatury".

Dla przykładu dystrybucji częstości wyników testu ucznia:

Zbierz dane dotyczące wyników testów dla wszystkich uczniów Następnie pogrupuj wyniki w zakresy równych interwałów. W naszym przykładzie wzięliśmy pod uwagę 17 uczniów z wynikami testów od 60 do 100, rozłożonymi w różnych zakresach Następnie narysuj pasek dla każdego zakresu, upewniając się, że wysokość paska odzwierciedla liczbę uczniów w tym zakresie. Upewnij się, że każdy pasek jest narysowany obok siebie bez przerw Na koniec nanieś na osi X etykiety z zakresami wyników, a na osi Y z liczbą uczniów

Po zrobieniu sprawdź histogram, aby upewnić się, że pokazuje on wyniki uczniów w różnych zakresach. Jeśli wszystko zostało zrobione poprawnie, wykres będzie wyglądał następująco:

Oto kilka wskazówek, o których należy pamiętać podczas tworzenia histogramu:

Używaj spójnych szerokości przedziałów, aby zapewnić dokładną dystrybucję danych

Unikaj używania kolorów, które odwracają uwagę widzów od samych danych; najlepiej sprawdzają się subtelne odcienie

Upewnij się, że oś X wyraźnie pokazuje zakres wartości i unikaj nakładania się pasków, co może wprowadzać widzów w błąd

Skup się na przedstawieniu ogólnej dystrybucji danych ciągłych, a nie poszczególnych punktów danych

Tworzenie wykresów słupkowych i histogramów za pomocą ClickUp

Teraz już wiesz, kiedy używać wykresów słupkowych i histogramów - gratulacje!

Ale do zrobienia tych wykresów? Z pewnością istnieją specjalistyczne narzędzia, które mogą ci w tym pomóc.

Tak, Wykresy Microsoft Excel do zrobienia, podobnie jak Free wykresy słupkowe i histogramy dostępne online.

Jeśli jesteś profesjonalistą starej szkoły, możesz nawet stworzyć taki wykres w MS Paint! (przygotuj się na retrospekcję z lat 2000!)

Ale co, jeśli istnieje narzędzie, które łączy w sobie wszystko - od wielu opcji tworzenia wykresów po różnorodne funkcje i możliwości współpracy zespołowej? ClickUp do zrobienia tego i wiele więcej, oferując różne narzędzia i funkcje do wizualizacji danych za pomocą wszelkiego rodzaju wykresów.

Tablica ClickUp Tablice ClickUp to elastyczne narzędzie do tworzenia wykresów słupkowych. Funkcje takie jak współpraca w czasie rzeczywistym, konfigurowalne szablony i integracja zadań pomagają zwiększyć wydajność zespołu i wyznaczyć kurs od burzy mózgów do realizacji.

Tablica umożliwia również osadzanie dokumentów, zadań i multimediów bezpośrednio na tablicy, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane i łatwo dostępne.

Współpracuj, przeprowadzaj burze mózgów i wprowadzaj innowacje na tablicach ClickUp

Pulpity ClickUp Pulpity ClickUp umożliwiają tworzenie dynamicznych wykresów słupkowych i histogramów. Możesz bezpośrednio importować dane do pulpitu i używać widżetów w czasie rzeczywistym, aby generować piękne wizualne reprezentacje.

Szablony ClickUp

Podczas gdy wszystkie te narzędzia ułatwiają pracę, istnieje jedna funkcja ClickUp, która pozwoli Ci zaoszczędzić najwięcej czasu, pozwalając pominąć zaczynanie od zera. Mowa o Szablony ClickUp .

Przyjrzyjmy się tym najbardziej odpowiednim dla Ciebie.

Szablon Tablicy z paskiem ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon tablicy z paskami ClickUp

Z Free Szablon Tablicy Wykresów Słupkowych ClickUp otrzymujesz wstępnie zaprojektowany układ do szybkiej wizualizacji wykresów słupkowych (bez skomplikowanych samouczków).

Kolory, etykiety i punkty danych można łatwo niestandardowo dostosować do własnych potrzeb za pomocą widoku wykresu słupkowego.

Dodatkowe funkcje, takie jak etykiety, zagnieżdżone podzadania, wiele osób przypisanych i etykiety priorytetów, umożliwiają zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, co czyni go idealnym rozwiązaniem do grupowego tworzenia pomysłów i sesji analizy danych.

Pobierz ten szablon

Szablon wykresu słupkowego ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon skumulowanego wykresu paskowego ClickUp

Korzystanie z szablonu Szablon wykresu słupkowego ClickUp rozszerz swoje możliwości tworzenia wykresów jeszcze bardziej! Umożliwia wizualizację i porównywanie wielu ustawień danych w czasie.

Szablon pomaga podkreślić relacje między danymi, dostrzec trendy i podejmować szybsze, bardziej świadome decyzje. Możesz tworzyć zadania, niestandardowe statusy, kategoryzować dane i tworzyć przejrzyste i wnikliwe skumulowane paski wykresów.

Pobierz ten szablon

Wykresy Gantta ClickUp i prosty szablon Gantta

Pobierz ten szablon

Prosty szablon wykresu Gantta w ClickUp

Chociaż jest używany głównie do tworzenia oś czasu projektu, szablon ClickUp Prosty szablon Gantta można również dostosować do tworzenia wykresów słupkowych. Możesz śledzić zadania, organizować priorytety i łatwo zarządzać zależnościami między zadaniami dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym. Dodatkowe funkcje obejmują:

Niestandardowe i kolorowe kodowanie wykresów Gantta w celu wizualizacji cykli pracy i zachowania przejrzystej organizacji

Korzystanie z Critical Path i Slack Time w celu przewidywania blokad drogowych orazmonitorowania projektu* Zarządzanie zależnościami zadań poprzez aktualizacje w czasie rzeczywistym dla lepszegokontrola projektuWykresy Gantta ClickUp zapewnia podstawę do wizualizacji danych w czasie. Może to pomóc zespołom śledzić postępy, identyfikować wąskie gardła i efektywnie zarządzać zasobami.

Pobierz ten szablon

Czytaj więcej: 20 Przykładów wykresów Gantta do zarządzania projektami

Kluczowe funkcje ClickUp do wizualizacji danych

ClickUp's funkcje wizualizacji danych pomagają w niestandardowym dostosowywaniu, współpracy i łatwej analizie. Oto jak usprawniają one cykl pracy:

Dostosowywane kolory i etykiety: Dopasuj wykresy do swojej marki lub motywu projektu dziękiSzeroki zakres niestandardowych możliwości ClickUp *Współpraca w czasie rzeczywistym: Pracuj z członkami zespołu jednocześnie, aby tworzyć i aktualizować wykresy za pomocą @ wzmianek iPrzypisywanie komentarzy *Wiele opcji widoku: Przełączaj się między różnymi typami wykresów i widokami za pomocąWidoki ClickUp aby znaleźć najlepsze dopasowanie dla swoich danych

Dopasuj wykresy do swojej marki lub motywu projektu dziękiSzeroki zakres niestandardowych możliwości ClickUp *Współpraca w czasie rzeczywistym: Pracuj z członkami zespołu jednocześnie, aby tworzyć i aktualizować wykresy za pomocą @ wzmianek iPrzypisywanie komentarzy *Wiele opcji widoku: Przełączaj się między różnymi typami wykresów i widokami za pomocąWidoki ClickUp aby znaleźć najlepsze dopasowanie dla swoich danych Możliwości importu danych: Łatwe wprowadzanie danych z zewnętrznych źródeł w celu przeprowadzenia kompleksowej analizy

Łatwe wprowadzanie danych z zewnętrznych źródeł w celu przeprowadzenia kompleksowej analizy Narzędzia adnotacji: Użyj ClickUp Proofing aby dodać notatki i wyróżnienia w celu podkreślenia ważnych punktów danych

Wskazówki dotyczące efektywnego tworzenia wykresów

Poniższe wskazówki dotyczące efektywnego tworzenia wykresów sprawiają, że są one bardziej efektowne i łatwiejsze w interpretacji:

Wybierz odpowiedni typ wykresu: Upewnij się, że typ wykresu ( wykres liniowy , Gantt wykres,wykres porównawczyitp.) pasuje do prezentowanych danych

Upewnij się, że typ wykresu ( wykres liniowy , Gantt wykres,wykres porównawczyitp.) pasuje do prezentowanych danych Używaj wyczyszczonych etykiet i tytułów : Upewnij się, że twoje wykresy są łatwe do zrozumienia na pierwszy rzut oka

: Upewnij się, że twoje wykresy są łatwe do zrozumienia na pierwszy rzut oka **Unikaj bałaganu i skup się na najważniejszych danych

Stosuj spójne schematy kolorów: Zachowaj jednolitość, aby zwiększyć czytelność

Zachowaj jednolitość, aby zwiększyć czytelność Integracja z innymi narzędziami: Korzystaj z zaawansowanych możliwości tworzenia wykresów dzięki integracji z wieloma narzędziami/platformami

bonus: Aby uzyskać więcej wskazówek na temat tworzenia efektywnych wykresów, zapoznaj się z zasobami ClickUp na stronie wykresy do zarządzania projektami i techniki wizualizacji danych .

Podnieś poziom swoich wykresów za pomocą ClickUp

Wybór między histogramem a paskiem może być przytłaczający, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z wieloma zestawami danych.

Ale nie ma obawy!

ClickUp plasuje się jako jeden z najpopularniejszych najlepsze oprogramowanie do kontroli projektów z jego potężnymi i konfigurowalnymi narzędziami - mogą pomóc w zarządzaniu projektami i tworzeniu wykresów.

Dzięki ClickUp możesz bez wysiłku wizualizować i przekazywać złożone dane dzięki współpracy w czasie rzeczywistym i dynamicznym szablonom (teraz każdy może tworzyć świetne wykresy).

Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, czy prezentujesz spostrzeżenia, ClickUp pomaga podnieść pasek i przenieść grę wizualizacji danych na wyższy poziom. Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby tworzyć piękne histogramy i wykresy słupkowe oraz zwiększyć swoje możliwości tworzenia wykresów!