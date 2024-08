9 najlepszych narzędzi programowych Mood Board do spójnego organizowania pomysłów projektowych

Artyści w każdej przestrzeni - czy to w pisaniu, malowaniu czy projektowaniu - często mają trudności z efektywnym przekazywaniem swoich koncepcji projektowych klientom. Jakby tego było mało, sytuacja tylko się pogarsza, gdy trafiają na przeszkodę w kreatywnych projektach i nie mają pojęcia, jaką estetykę wybrać! 😅

W tym miejscu do gry wkracza transformacyjna moc oprogramowania Tablica Nastrojów! Oferuje ono czyste, wolne od bałaganu cyfrowe płótno do prezentowania i organizowania abstrakcyjnych pomysłów oraz dodawania struktury do każdego procesu twórczego.

Jeśli masz trudności z wyrażeniem swojej wizji, jesteś zmęczony nieprzewidywalnymi Narzędzia AI do tworzenia sztuki lub po prostu szukasz inspiracji do następnego projektu, mamy cię! W tym łatwym do zrozumienia przewodniku zgłębimy zawiłości wysokiej jakości moodboardów i przedstawimy dziewięć najlepszych narzędzi programowych do tego zadania.

Czytaj dalej!

Co to jest oprogramowanie do tworzenia moodboardów?

Czasy moodboardów DIY wymagających godzin wycinania z czasopism i niechlujnego klejenia już dawno minęły! ✂️

Cyfrowe tablice nastrojów są teraz w modzie ze względu na ich zdolność do nadawania charakteru niejasnym koncepcjom projektowym. Podobnie jak artystyczne kolaże, narzędzia te mogą zręcznie gromadzić grafikę, tekst, próbki kolorów, materiały i różnorodne elementy, aby uchwycić istotę ostatecznego projektu. @marketingbesties Tablice nastroju, których stworzenie zajmuje 3 dni <<< Tablice nastroju, których stworzenie zajmuje 3 godziny #wydajność#marketing#moodboard#timesavingtipsoryginalny dźwięk - YourMarketingFriend Znane również jako cyfrowe tablice inspiracji, tablice pomysłów lub tablice tematyczne, te wszechstronne narzędzia są wykorzystywane w szerokim spektrum kreatywnych przedsięwzięć. Od tworzenia tożsamości marki do kształtowania estetyki produktów, dopracowywanie układów stron internetowych oraz pielęgnowanie estetyki i koncepcji stylu, narzędzia te stały się niezbędne w każdym projekcie.

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

Narzędzia typu Mood Board zazwyczaj stanowią wsparcie dla grafików, projektantów wnętrz, animatorów, ilustratorów, filmowców i projektantów mody. Można znaleźć dwa główne typy aplikacji lub oprogramowania do tworzenia cyfrowych moodboardów:

Collage digital mood board: Najpopularniejszy i najbardziej przyjazny dla użytkownika typ moodboardu, pełniący funkcję kompilacji obrazów i tekstów odpowiednich dla początkujących projektantów Rendery 3D: Ulepszają prosty kolażowy moodboard, integrując elementy projektu w środowisku 3D

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia moodboardów?

Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przed zainwestowaniem w oprogramowanie do tworzenia moodboardów. Sprawdź kilka standardowych cech, których należy oczekiwać:

Niestandardowość: Umożliwia dostosowanie schematów kolorów, tła i czcionek, aby były zgodne z istotą projektu, a jednocześnie atrakcyjne wizualnie Interfejs "przeciągnij i upuść": Umożliwia łatwe dodawanie elementów projektu, takich jak zdjęcia, teksty, kształty i inne, a także zmianę rozmiaru i położenia elementów Różnorodność szablonów: Dostępność szablonów moodboardów jest świetnym punktem wyjścia, jeśli zajmujesz się profesjonalnymi projektami i tematami, takimi jak meble i układy stron internetowych Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi: Zapewnia możliwość pracy nad moodboardem w dowolnym miejscu, o dowolnej porze Możliwości integracji: Dzięki integracji, możesz połączyć swój moodboard z ulubionymi aplikacjami do projektowania i obrazów i uzyskać szybki dostęp do wysokiej jakości wizualizacji Narzędzia do współpracy na żywo: Ułatwiają wspólną edycję i zbieranie opinii podczas pracy z zespołem

9 ładnych tablic moodboard do tworzenia fajnych motywów projektowych

Przejdźmy do rzeczy - nasza lista dziewięciu najlepszych programów do tworzenia moodboardów pomoże ci wybrać idealne rozwiązanie dla twojego projektu!

Od przyjaznych dla użytkownika aplikacji odpowiednich dla początkujących po bardziej wyrafinowane narzędzia do projektowania dla profesjonalistów, każdy znajdzie coś dla siebie. ✏️

Korzystaj z wszechstronnych Tablic ClickUp, aby tworzyć fantastyczne tablice nastrojów - przydzielaj zadania, oznaczaj osoby przypisane i wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

Niezależnie od tego, czy opracowujesz koncepcję swojego kolejnego przedsięwzięcia, czy też chcesz mieć scentralizowany hub do obsługi estetyki wielu projektów, ClickUp zapewnia wszechstronne wsparcie! Zasadniczo jest to rozwiązanie do zarządzania projektami, ale jego bogate funkcje współpracy wizualnej sprawiają, że idealnie nadaje się do projektowania moodboardów!

Przejdź dalej Tablice ClickUp do natychmiastowego tworzenia moodboardów za pomocą płynnego interfejsu typu "przeciągnij i upuść". Otrzymujesz nieskończone płótno do mapowania rozszerzonych tematów projektowych. Wykorzystaj wbudowane narzędzia, takie jak zakreślacze, długopisy i notatki, aby tchnąć życie w swój projekt mapy koncepcyjne .

Możesz eksperymentować z wieloma układami kolażu i dodawać zdjęcia, ilustracje i inne elementy projektu, aby planować swoją tablicę!

Kreatywność wymaga zwrócenia uwagi na skomplikowane elementy, takie jak czcionki, oczekiwania użytkowników i ogólną estetykę, aby przejść test wibracji. W dni, gdy kreatywność po prostu cię nie dopada, skorzystaj z aplikacji Szablon tablicy nastrojów ClickUp .

Zbieraj inspiracje i pomysły w jednym kolorowym miejscu

Ten szablon daje Tobie i Twojemu zespołowi wspólne płótno do burzy mózgów w czasie rzeczywistym i zabawy z różnymi ikonami, ilustracjami, schematami kolorów i typografią.

ClickUp posiada ponad 1000 innych szablonów dla wszystkich rodzajów motywów i scenariuszy. Twój team projektowy pokocha Szablon Tablicy Projektowej ClickUp podczas gdy te w sekcji wydajność wideo przemysł znajdzie Szablon Storyboard ClickUp super przydatne!

Poza Tablicami, ClickUp oferuje również szereg narzędzi do współpracy do szybkiego śledzenia projektów. Dla przykładu, można użyć narzędzia Widok ClickUp Chat i Funkcja sprawdzania w celu omówienia cyklu pracy i udostępniania opinii.

Udostępnianie dokumentów członkom zespołu w zadaniu i zbieranie opinii na temat zasobów projektowych bez opuszczania ClickUp

Gdy projekt zostanie zakończony, wystarczy dodać etykietę do współpracownika i rozpocząć proces zatwierdzania.

ClickUp's 15+ widoków może być bardzo pomocny dla specjalistów UI/UX i zespołów produktowych, którzy chcą usprawnić swój cykl pracy w napiętych terminach.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników może być stroma

Przydałoby się więcej opcji automatyzacji (obecnie jest ich ponad 100)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,900+ opinii)

2. GoMoodboard

Via: GoMoodboard Znany ze swojego przyjaznego dla użytkownika interfejsu, GoMoodboard ma solidną reputację jako jedna z najpopularniejszych aplikacji do tworzenia cyfrowych moodboardów na naszej liście.

To wszechstronne narzędzie oferuje wiele możliwości szablonów tablic nastroju do tworzenia oszałamiających wizualnych kolaży. Możesz również zdecydować się na puste płótno, aby niestandardowo zaprojektować swoją tablicę od podstaw.

Użyj funkcji przeciągnij i upuść, aby łatwo przesuwać rzeczy po płótnie. GoMoodboard pozwala dodawać komentarze pod każdym obrazem, aby osiągnąć swój cel cele komunikacyjne z klientami lub współpracownikami.

Najlepsze jest to, że jest całkowicie Free i możesz łatwo udostępniać swoje tablice za pomocą jednego połączonego linku. Po zrobieniu, po prostu zapisz i opublikuj! 🎉

Najlepsze funkcje GoMoodboard

Do stworzenia moodboardu nie jest wymagane konto

Funkcja przeciągnij i upuść do przenoszenia obrazów w aplikacji moodboard

Funkcja komentarzy do współpracy

Szybkie publikowanie

Kilka szablonów moodboardów do wyboru

Limity GoMoodboard

Brak rozszerzenia wsparcia dla współpracy w czasie rzeczywistym

Teams szukający bogatych opcji projektowych mogą nie uznać go za zbyt przydatny

Ceny GoMoodboard

Free

GoMoodboard oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

3. Pinterest

Via: Pinterest Kultowy od czasu jego uruchomienia w 2010 roku, Pinterest wyróżnia się jako popularny wybór wśród twórców poszukujących inspiracji. Platforma stawia na łatwość i prostotę, dzięki czemu jest doskonałym źródłem do tworzenia tablic nastrojów dla wielu projektów bez konieczności skomplikowanej edycji.

Oferując szeroką gamę zasobów obejmujących film, telewizję, fotografię, styl życia, przepisy kulinarne i wystrój wnętrz, Pinterest jest skarbnicą odniesień do moodboardów dla praktycznie każdego kreatywnego przedsięwzięcia!

Każdy zasób, zwany "pinezką", jest połączony ze stroną internetową, umożliwiając łatwe pobieranie, udostępnianie lub przesyłanie. Przypinanie tych wizualizacji do tablic ułatwia selekcjonowanie pomysłów, które współgrają z twoimi aspiracjami.

Oprócz tych fajnych funkcji, Pinterest zdobywa nasze serca tym, że jest całkowicie Free i dostępny dla wszystkich! 🥰

Najlepsze funkcje Pinteresta

Przyjazny dla początkujących do projektowania tablic nastrojów

Zapisywanie postępów w trakcie pracy

Rozszerzenie zasobów multimedialnych

Skuteczne filtry wyszukiwania dla własnej tablicy moodboard lub innych osób

Rozszerzenia do przeglądarek ułatwiające zapisywanie połączonych tablic

Limity Pinterest

Reklamy mogą czasami zakłócać doświadczenie użytkownika

Może zawierać błędy na niektórych urządzeniach

Cennik Pinterest

Free na zawsze

Oceny i recenzje Pinterest

G2: 4.5/5 (190+ recenzji)

4.5/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (240+ recenzji)

4. Canva

Via: Canva Pierwotnie zaprojektowana jako wszechstronna platforma kreatywna, Canva oferuje bogatą kolekcję szablonów moodboardów, co czyni ją preferowanym wyborem zarówno do projektowania, jak i tworzenia storyboardów.

Chociaż masz do dyspozycji te gotowe do użycia szablony, możesz również tworzyć własne, unikalne projekty. Skorzystaj z narzędzi "przeciągnij i upuść", aby płynnie zintegrować różne elementy i stworzyć moodboard, który idealnie oddaje Twoją koncepcję! Tworzenie storyboardów ? To wszechstronne oprogramowanie zapewnia dostęp do rozszerzonej biblioteki czcionek, elementów projektu i obrazów stockowych, zapewniając możliwość nadania kształtu ambitnym pomysłom.

Przyjazny dla użytkownika interfejs Canva jest przyjazny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych projektantów, upraszczając proces twórczy zarówno na komputerze, jak i urządzeniu mobilnym.

Najlepsze funkcje Canva

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Funkcja przeciągnij i upuść

Łatwe udostępnianie i eksportowanie

Ulepszacz obrazu podnosi jakość wizualizacji

Dostawca ogromnej kolekcji czcionek, elementów projektu i obrazów

Mnóstwo opcji szablonów do tworzenia moodboardów

Limity Canva

Może nie być odpowiednia dla wysokiej jakości grafiki ze względu na limity rozmiaru plików

Przeładowanie wersji internetowej może zająć trochę czasu

Cennik Canva

Canva Free

Canva Pro: $119.99/rok za użytkownika (rozliczenie roczne)

$119.99/rok za użytkownika (rozliczenie roczne) Canva for Teams: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Canva

G2 : 4.7/5 (4,400+ recenzji)

: 4.7/5 (4,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (11 500+ recenzji)

5. InVision

Via: InVisionApp Aplikacja InVision jest przeznaczona do zwiększania wydajności zespołów i współpracę w czasie rzeczywistym . Chociaż jest to premiera zarządzanie cyklem pracy narzędzie dla projektantów, oferuje również stylową i przyjazną dla użytkownika funkcję moodboardu.

Funkcja ta umożliwia łatwą organizację zawartości, zapewniając atrakcyjny wizualnie i intuicyjny proces.

Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" i wielu szablonom, tworzenie tablic jest tutaj dość łatwe dla projektantów. To, co wyróżnia InVision, to jego wszechstronność - nie ogranicza się do jednej platformy.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z urządzenia mobilnego, czy komputera, ta aplikacja do tworzenia moodboardów wspiera różne typy plików, zapewniając płynną pracę.

Najlepsze funkcje InVision

Narzędzia Teams do pracy zespołowej

Przyjazny dla użytkownika interfejs z funkcją przeciągania i upuszczania

Wsparcie dla pól tekstowych

Oferuje szeroki zakres szablonów od renomowanych twórców szablonów

Integruje się z narzędziami takimi jak Microsoft Teams i Slack

Limity InVision

Czasami wolno się ładuje

Niedostępne na Androida

Ceny InVision

Free Forever

InVision oceny i recenzje

Capterra : 4.6/5 (730+ recenzji)

: 4.6/5 (730+ recenzji) iOS App Store: 4.3/5 (2500+ recenzji)

6. StudioBinder

Via: Studiobinder StudioBinder jest dostawcą niestandardowych szablonów dla twórców zawartości graficznej i wideo. Ta wszechstronna platforma umożliwia efektywne organizowanie projektów dzięki funkcjom takim jak Listy ujęć i Tablice historii. Możesz nawet zmodyfikować rozmiar ramki, układ i specyfikacje obrazu w ciągu kilku sekund.

To narzędzie do tworzenia moodboardów dostarcza dedykowane sekcje dla elementów takich jak lokalizacje, postacie, kostiumy, rekwizyty i inne, a wszystko to w eleganckiej i wydajnej oprawie graficznej.

StudioBinder usprawnia cykl pracy, umożliwiając łatwe przesyłanie skryptów i zmianę kolejności scen lub ustawień poprzez szybkie przeciąganie i upuszczanie. Jeśli tworzysz moodboardy do długich harmonogramów produkcji, dodawaj przerwy dzienne i ważne notatki oraz przypisuj lokalizacje ujęć.

Co więcej, narzędzie dostarcza funkcję śledzenia wersji, dzięki czemu projekt jest uporządkowany i na bieżąco realizowany.

Najlepsze funkcje StudioBinder

Umożliwia drukowanie i udostępnianie

Szybka współpraca i informacje zwrotne

Elastyczny układ niestandardowy z uwzględnieniem rozmiarów klatek

Wszechstronna lista ujęć i kreator storyboardów usprawniające proces twórczy

Limity StudioBinder

Brak funkcji Cofnij może przeszkadzać niektórym użytkownikom

Interfejs użytkownika może być mylący dla początkujących timerów

Ceny StudioBinder

Starter : 25 USD/miesiąc

: 25 USD/miesiąc Indie : $42/miesiąc

: $42/miesiąc Profesjonalista: $85/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

StudioBinder oceny i recenzje

G2 : 3.7/5 (10+ recenzji)

: 3.7/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (poniżej 10 recenzji)

7. Mural

Via: Mural Mural jest czymś więcej niż tylko cyfrowym narzędziem do tworzenia moodboardów oprogramowanie do współpracy wizualnej które upraszcza cykl pracy. Za pomocą funkcji obrazów i notatek Mural można omawiać i bez wysiłku udostępniać zespołowi swoje pomysły projektowe.

Od funkcji "przeciągnij i upuść" po tworzenie skomplikowanych tablic nastrojów, Mural jest doskonałym miejscem do zatrudnienia techniki burzy mózgów i tworzyć dynamiczne i interaktywne doświadczenia z zespołem. Możesz nawet dołączyć ankiety, dodając dodatkową warstwę zaangażowania do procesu twórczego.

Mural wykracza poza tradycyjne notatki, umożliwiając dodawanie pomysłów i elementy akcji poprzez konfigurowalne notatki samoprzylepne i pola tekstowe. Zwiększ przejrzystość, zmieniając kolory i grupując informacje, aby zidentyfikować wzorce i opracować nowe rozwiązania.

Mural nie poprzestaje na wizualizacjach; płynnie integruje się z Noun Project, GIPHY i Unsplash, umożliwiając wizualne wyrażanie złożonych pomysłów.

Najlepsze funkcje Mural

Idealny do współpracy w Teams

Intuicyjny interfejs "przeciągnij i upuść

Liczne szablony

Dostępność na różnych urządzeniach

Mural limits

Ceny mogą być stosunkowo wysokie

Interfejs użytkownika może nie odpowiadać każdemu projektantowi

Ceny murali

**Free

Teams+: $9.99/miesiąc za użytkownika

$9.99/miesiąc za użytkownika Business: $17.99/miesiąc za użytkownika

$17.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Mural oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,350+ recenzji)

: 4.6/5 (1,350+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (115+ recenzji)

8. Moodzer

Via: Moodzer Moodzer, przyjazne dla użytkownika i darmowe narzędzie do tworzenia tablic nastrojów, upraszcza proces twórczy dzięki intuicyjnemu projektowi. Jego wszechstronne funkcje pozwalają na jednoczesne używanie go jako tablicy nastrojów i narzędzia do tworzenia kolaży.

Wszechstronność Moodzer rozciąga się na dodawanie tekstu, pozwalając na umieszczenie go w dowolnym miejscu na obrazie. Aplikacja umożliwia niestandardowe dostosowanie palet kolorów i czcionek, a także ustawienie odstępów między obrazami. W ten sposób otrzymujesz kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia imponujących moodboardów.

Korzystając ze zmiany rozmiaru, filtrów, regulacji kolorów i elementów nakładek, projektanci mogą uzyskać pożądany efekt wizualny. Moodzer pozwala z łatwością i precyzją urzeczywistniać kreatywne pomysły.

Najlepsze funkcje Moodzer

Organizacja obrazów w uporządkowanym systemie siatki

Filtry i regulacja kolorów

Przyjazna dla użytkownika platforma dla początkujących i profesjonalistów

Wbudowana edycja obrazów

Limity Moodzer

Brak szablonów może nie być atrakcyjny

Reklamy w planie Free mogą rozpraszać uwagę

Ceny Moodzer

Wersja próbna: Free Forever

Free Forever Standard: $5/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Moodzer

Oceny nie są jeszcze dostępne

9. Evernote

Via: Evernote Evernote wyróżnia się jako wszechstronne narzędzie do tworzenia moodboardów, oferując szybkie podejście do kreślenia pomysłów projektowych. Dostosuj swoje doświadczenie, tworząc notatniki specyficzne dla projektu i płynnie integrując obrazy w tych notatnikach, aby stworzyć spersonalizowane tablice nastrojów. Wszystkie notatki można również zapisywać w trybie offline.

Współpracuj z Teams bez wysiłku i korzystaj z niestandardowych ustawień w zakresie dopasowanym do Twojego procesu twórczego. Evernote pozwala bez wysiłku przeciągać i dodawać obrazy, dostarczając kanwę dostępną na telefonie, tablecie lub w przeglądarce, aby pomóc Ci uaktualnić swoje wizualne zarządzanie projektami .

Pasek narzędzi umożliwia również zmianę koloru, rozmiaru lub stylu czcionki. W ramach notatki można łatwo dodawać obrazy, tabele i teksty, by dać upust swojej kreatywności. Aplikacja ta jest szczególnie przydatna dla filmowców i agencji poszukujących lepszych rozwiązań technik tworzenia pomysłów .

Najlepsze funkcje Evernote

Notatniki dostosowane do projektów

Wszechstronna funkcja wyszukiwania

Zapisywanie każdej notatki w trybie offline

Odpowiedni dla filmowców

Limity Evernote

Użytkownicy mogą nie być w stanie uzyskać dostępu do notatek w trybie offline w planie Free

Czasami może występować usterka na Macbooku

Ceny Evernote

Free Forever

Personal: $10.83/miesiąc za użytkownika

$10.83/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $14.17/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4.4/5 (2,000+ recenzji)

: 4.4/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (8,000+ recenzji)

Brighten Up Your Mood Boards with ClickUp!

Gdy słowa zawodzą, tablice nastrojów wkraczają jako wizualnie atrakcyjny i skomplikowany sposób komunikacji i ekspresji, bez wysiłku wyrażając pomysły i estetykę.

Podnieś poziom swojego projektu dzięki Tablicom i szablonom ClickUp, zaprojektowanym tak, aby poprowadzić Cię od pomysłu do zakończonego projektu. To idealna platforma startowa dla Twoich kreatywnych przedsięwzięć, która pomoże Ci rozpocząć projekty z dowolnego miejsca! Zacznij od tworząc darmowe konto dzisiaj! 🎨