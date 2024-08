10 przyjaznych dla użytkownika programów szkoleniowych do edukacji, podnoszenia kwalifikacji i zmiany kwalifikacji

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nauka wizualna stała się niedocenianym bohaterem nowoczesnej edukacji i szkoleń korporacyjnych? Otóż przeciętna osoba zapamiętuje 95% treści podczas oglądania wideo, w porównaniu do zaledwie 10% podczas czytania tekstu!

Nie można zaprzeczyć, że w świecie, w którym czas skupienia uwagi kurczy się szybciej niż można powiedzieć "brevity", szkolenia oparte na wideo stały się sekretnym sosem do zdobywania serc i umysłów. Jest jednak pewien haczyk: nie wszystkie narzędzia szkoleniowe wideo są sobie równe.

Z mnóstwem narzędzi wideo oprogramowanie szkoleniowe opcji na rynku, jak wybrać tę, która spełni Twoje oczekiwania? Mamy Cię!

Jeśli jesteś gotowy, aby przekształcić tradycyjne materiały szkoleniowe w angażujące treści wideo, zostań z nami i poznaj narzędzia, które zmienią Twoje materiały szkoleniowe w angażujące treści wideo plany onboardingowe w wizualne arcydzieła! 📹

Co to jest oprogramowanie do tworzenia filmów szkoleniowych?

Oprogramowanie do tworzenia filmów szkoleniowych to wyspecjalizowane narzędzie służące do tworzenia, edytowania i publikowania filmów do celów edukacyjnych i szkoleniowych. Umożliwia ono tworzenie wysokiej jakości treści wideo w celu instruowania, informowania i angażowania uczniów. 🧑‍🏫

Zespoły zajmujące się nauką i rozwojem biznesu (L&D) oraz edukatorzy mogą wykorzystywać to narzędzie do edukacji w zakresie oprogramowania, szkolenia w zakresie zgodności, wdrażania pracowników i podobnych przypadków użycia. W oparciu o dostępny zestaw funkcji można efektywnie opracowywać kursy, tworząc filmy szkoleniowe dla wszystkich kategorii uczniów.

Większość szkoleniowego oprogramowania wideo umożliwia dodawanie interaktywnych elementów, takich jak wyskakujące quizy i natychmiastowe informacje zwrotne, aby zapewnić widzom bardziej angażujące doświadczenie edukacyjne. Ostatecznie są oni zachęcani do lepszego zrozumienia pojęć, a nie tylko obserwowania z boku.

Inne zalety oprogramowania obejmują:

Optymalizacja czasu i zasobów wykorzystywanych do szkolenia

Poprawa wskaźników podnoszenia i zmiany kwalifikacji w działach

Tworzeniebaza wiedzy z zasobami wideo

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia filmów szkoleniowych?

Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, trenerem korporacyjnym, czy twórcą treści edukacyjnych, możesz chcieć wybrać oprogramowanie, które obsługuje:

Wysokiej klasy funkcje edycji: Możesz tworzyć filmy od podstaw, nagrywać materiał na żywo, przechwytywać screencasty, importować istniejące treści wideo i audio lub zaczynać od szablonów wideo. Poszukaj wysokiej jakości oprogramowania do edycji wideo i funkcji do przycinania, wycinania, łączenia i ulepszania klipów wideo Elementy interaktywne: Opcje dodawania interaktywnych elementów, takich jak quizy, ankiety i klikalne linki, tworzą angażujące doświadczenia edukacyjne Analityka użytkownika: Analityka powinna śledzić sposób, w jaki widzowie angażują się w filmy szkoleniowe, pomagając ocenić skuteczność treści Nagrywanie ekranu: Możliwość nagrywania ekranu w celu tworzenia samouczków, które prezentują działania na ekranie i przepływy pracy w filmach szkoleniowych Publikowanie na wielu platformach: Nagrywaj i eksportuj swoje filmy szkoleniowe w różnych formatach, aby zapewnić kompatybilność z urządzeniami mobilnymi, systemem Windows i innymi systemamiKomputery MaclubSystemy zarządzania nauczaniem (LMS) Dostosowania: Pozwala to dostosować wygląd filmów szkoleniowych do marki lub konkretnego tematu szkolenia w edytorze wideo Współpraca w czasie rzeczywistym: Funkcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym i płynne udostępnianie pozwalają współpracownikom z rozproszonych zespołów napracować razem nad projektami wideo jednocześnie

10 Uniwersalne oprogramowanie do tworzenia filmów szkoleniowych dla onboardingu

W rozległym krajobrazie oprogramowania do szkoleń wideo wybraliśmy 10 najlepszych narzędzi, które usprawnią podróż e-learningową Twojego zespołu. 🛫

Udostępniaj nagrania ekranu, aby precyzyjnie przekazać wiadomość bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail lub osobistego spotkania

ClickUp to najwyżej oceniana platforma do zarządzania produktywnością i pracą z potężnymi możliwościami nagrywania ekranu. Jeśli Twoim celem jest SZYBKIE tworzenie skutecznych treści edukacyjnych dla nowych pracowników lub użytkowników, to jest to narzędzie, które powinieneś wybrać!

ClickUp oferuje bezpłatne narzędzie do nagrywania ekranu Klip bez znaków wodnych i ograniczeń czasowych - po prostu swoboda tworzenia dopracowanych, profesjonalnych nagrań! 🤩

Aplikacja Clip umożliwia nagrywanie wszystkiego - od samouczków dla klientów i instruktaży dla pracowników po raporty dotyczące problemów IT. Jest bardzo intuicyjny - umożliwia nagrywanie całego ekranu, określonych okien aplikacji lub kart przeglądarki (w Chrome lub Firefox). Natychmiastowy podgląd nagrania bez konieczności jego pobierania! Ponadto możesz bez wysiłku wysyłać nagrania do swojego zespołu lub klientów za pomocą udostępnianych linków publicznych lub prywatnych, usprawniając bezpieczną współpracę.

ClickUp umożliwia dodawanie własnego głosu do nagrań, czyniąc je interaktywnymi i kontekstowymi. Jest to świetny sposób na efektywne udostępnianie instrukcji lub zapisywania notatek ze spotkań .

Udostępnij swoją wiadomość wideo za pomocą bezpośredniego linku do przeglądarki, który nie wymaga pobierania i może być oglądany natychmiast po nagraniu

ClickUp udostępnia różne szablony do organizowania przepływów pracy związanych z produkcją wideo. Na przykład Szablon produkcji wideo ClickUp to przewodnik po planowaniu zadań przed i po produkcji, organizowaniu zasobów (takich jak sprzęt) i obsłudze wymagań dotyczących personelu.

Jeśli chcesz stworzyć bazę wiedzy dla szkolenia, użyj Dokumenty ClickUp aby przechowywać wszystkie materiały onboardingowe, skrypty lektorskie, przewodniki i instrukcje w jednym miejscu. Możesz:

Utworzyć dedykowany projekt lub folder do przechowywania filmów szkoleniowych WykorzystaćPola niestandardowe aby dodać metadane, takie jak daty utworzenia i tytuły, w celu łatwego wyszukiwania Połącz swojeDokumenty SOP z odpowiednimi zadaniami, aby zapewnić użytkownikom łatwy dostęp

Z Zarządzanie zadaniami ClickUp możesz śledzić postępy szkolenia, ustalać terminy i przypisywać obowiązki edukacyjne członkom zespołu. Użyj Automatyzacja ClickUp aby skonfigurować powiadomienia o aktualizacjach (takich jak ukończenie kursu).

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Wersje na urządzenia mobilne i tablety nie mają jeszcze pełnych funkcji

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Skontaktuj się z firmą w sprawie cen

: Skontaktuj się z firmą w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Camtasia

Via: TechSmith Camtasia to wieloaspektowe oprogramowanie do edycji wideo, które łączy w sobie możliwości edycji wideo, nagrywania ekranu i elementów interaktywnych dla klipów wideo. Oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do edycji, od edycji zielonego ekranu po dźwięk, muzykę i animacje.

Wisienka na torcie? Nie jesteś ograniczony treściami o niskiej rozdzielczości - Camtasia pozwala importować i eksportować filmy w krystalicznie czystej rozdzielczości 4K. 🎬 W przeciwieństwie do niektórych innych edytorów wideo to oprogramowanie do szkoleń wideo zawiera awatary i interaktywne scenariusze, umożliwiając płynne dołączanie plików tekstowych, plików MP3 i MP4, zdjęć typu "obraz w obrazie" i ramek o dużej głębi ostrości za pomocą intuicyjnego narzędzia do przeciągania i upuszczania.

Zastosuj specjalne efekty wideo i filtry lub wykorzystaj gotowe szablony wideo Camtasia do uproszczonego tworzenia, komponowania i edycji wideo.

Najlepsze funkcje Camtasia

Przeciąganie i upuszczanie w edytorze wideo

Edycja filmów z efektami zielonego ekranu, ulepszeniami audio i animacjami

Obsługa rozdzielczości 4K dla wyraźnych efektów wizualnych

Wzbogacanie filmów o awatary, teksty i elementy interaktywne

Wstawianie quizów lub ankiet podczas tworzenia filmów szkoleniowych

Ograniczenia Camtasia

Dodatkowy koszt za korzystanie z biblioteki zasobów

Brak miesięcznej subskrypcji

Cennik Camtasia

Subskrypcja indywidualna : 195 USD/rok

: 195 USD/rok Licencja wieczysta: $325/jednorazowy zakup

Oceny i recenzje Camtasia

G2 : 4.6/5 (1,000+ recenzji)

: 4.6/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (300+ recenzji)

iSpring Suite

Via: iSpring Solutions Wyobraź sobie, że masz misję tworzenia filmów szkoleniowych, które urzekają, edukują i pozostawiają trwały wpływ. Dzięki iSpring Suite ta misja staje się ekscytującą przygodą!

Oprogramowanie do edycji wideo może płynnie łączyć nagrania ekranu z nagraniami z kamery internetowej i dźwiękiem, co oznacza, że możesz być gwiazdą swoich filmów szkoleniowych, zapewniając osobisty charakter, który zwiększa doświadczenie edukacyjne.

iSpring jest jedną z najlepszych opcji oprogramowania szkoleniowego, ponieważ oferuje realistyczną konwersję tekstu na mowę. W przypadku ograniczeń czasowych lub budżetowych funkcja ta pozwala przekształcić tekst w angażujące lekcje. 🗣️

dodawanie tytułów i podpisów.

wstaw infografiki i obrazy.

chcesz poprawić nastrój? Odrobina muzyki czyni cuda.

Po tym, jak widzowie zapoznają się z filmem szkoleniowym, sprawdź ich wiedzę za pomocą gotowego quizu, który wzmocni kluczowe wnioski!

Najlepsze cechy pakietu iSpring Suite

Tworzenie kompleksowych kursów online i odgrywanie ról

Nagrywanie ekranu komputera wraz z materiałem z kamery internetowej i dźwiękiem

Konwertowanie tekstu na realistyczne podkłady głosowe do filmów szkoleniowych

Tworzenie interaktywnych quizów

Ograniczenia iSpring Suite

Według niektórych użytkowników oprogramowanie do tworzenia filmów szkoleniowych może ładować się wolno

Przydałoby się więcej gotowych szablonów

Ceny iSpring Suite

Academic : 470 USD/rok za użytkownika

: 470 USD/rok za użytkownika Freelancerzy : $490/rok za użytkownika

: $490/rok za użytkownika Biznes: $770/rok na użytkownika

iSpring Suite oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (500+ recenzji)

: 4.6/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ recenzji)

4. Panopto

Via: Panopto Panopto to niezwykłe oprogramowanie do szkoleń wideo, które wspiera zespoły HR do tworzenia, udostępniania i bezpiecznego przechowywania filmów szkoleniowych w celu zwiększenia zrozumienia i utrwalenia wiedzy.

Funkcja Smart Chapters **generuje spis treści i indeks wizualny, zapewniając pracownikom szybki przegląd tematu.

Z łatwością przycinaj, dziel i remiksuj swoje filmy, a także ulepszaj swoje materiały szkoleniowe, płynnie dodając materiały pomocnicze, takie jak slajdy, filmy z YouTube i strony internetowe. Zintegruj quizy i ankiety bezpośrednio ze swoimi filmami, a wszystko to bez konieczności korzystania z integracji innych firm. 🌞

Dzięki aktywnym sesjom szkoleniowym na żywo możesz dotrzeć do tysięcy pracowników jednocześnie, zapewniając, że Twoi pracownicy są na bieżąco i poinformowani.

Najlepsze funkcje Panopto

Automatycznie generuje spis treści i indeks wizualny

Dogłębny wgląd w zaangażowanie, wskaźniki ukończenia i inne wskaźniki

Możliwość wprowadzania zmian przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej wersji nagrania

Obsługa sesji szkoleniowych na żywo dla oprogramowania do szkoleń wideo

Ograniczenia Panopto

Aplikacja mobilna często się zawiesza

Brak przejrzystości cen w porównaniu z innym oprogramowaniem do szkoleń wideo

Cennik Panopto

Kontakt z firmą

Oceny i recenzje Panopto

G2 : 4.2/5 (90+ recenzji)

: 4.2/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (70+ recenzji)

5. ScreenPal

Via: ScreenPal Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym montażystą wideo, czy początkującym, ScreenPal (dawniej Screencast-O-Matic) jest jednym z najlepszych programów do tworzenia filmów szkoleniowych. To zaufany towarzysz w przekształcaniu pomysłów w atrakcyjne media.

Oprogramowanie wideo oferuje elastyczność przechwytywania zawartości ekranu za pomocą kamery internetowej lub bez niej, a zintegrowana funkcja narracji pozwala dodać swój głos do przechwytywanych materiałów, czyniąc je naprawdę własnymi. 🎙️

Wnosi również kilka kreatywne możliwości narracyjne do stołu - dodaj nakładki, włączając wideo, tekst, kształty i obrazy, aby ulepszyć swoje screencasty. Chcesz podnieść poprzeczkę? Odkryj animacje, efekty zielonego ekranu i automatyczne napisy, aby wyróżnić swoje treści.

W przypadku filmów instruktażowych użyj strzałek i wyróżnień, aby podkreślić ważne szczegóły dla widzów. ScreenPal oferuje bibliotekę zasobów wypełnioną obrazami, filmami i utworami muzycznymi, dzięki czemu możesz skorzystać z przyzwoitej kolekcji zasobów!

Najlepsze funkcje ScreenPal

Przechwytywanie zawartości ekranu za pomocą kamery internetowej lub bez niej

Dodawanie wideo, tekstu, kształtów i obrazów w edytorze wideo

Linki do udostępniania ułatwiające udostępnianie treści

Bogata biblioteka zasobów multimedialnych idealna do filmów szkoleniowych

Rozszerzenie Chrome do przesyłania wiadomości wideo

Ograniczenia ScreenPal

Niektórzy użytkownicy zgłaszają usterki podczas tworzenia filmów

Mógłby mieć więcej opcji dostosowywania w edytorze wideo

Ceny ScreenPal

Wersja darmowa

Deluxe : $3/miesiąc za użytkownika

: $3/miesiąc za użytkownika Premium : $6/miesiąc na użytkownika

: $6/miesiąc na użytkownika Max: $10/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie wymienione ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje ScreenPal

G2 : 4.3/5 (80+ recenzji)

: 4.3/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (50+ recenzji)

6. DemoCreator

Via: DemoCreator Wejdź do świata tworzenie wideo dzięki mocy sztucznej inteligencji na wyciągnięcie ręki, dzięki DemoCreator. Jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu nawet osoby z ograniczonym doświadczeniem w edycji wideo mogą od razu rozpocząć pracę!

Funkcja edycji zielonego ekranu pozwala płynnie zastąpić tło dowolnym obrazem lub filmem, dodając głębi i kreatywności do treści. Ulepszaj filmy instruktażowe za pomocą adnotacji, takich jak podpisy, nakładki i strzałki, dzięki czemu nauka będzie bardziej wciągająca.

Oprogramowanie do edycji wideo obsługuje wiele formatów wideo, oferuje stabilizację wideo dla płynnego odtwarzania i zawiera funkcję redukcji szumów dla krystalicznie czystego dźwięku.

Dzięki DemoCreator możesz skonfigurować wirtualnego awatara AI, który może synchronizować usta i naśladować wcześniej nagrane wideo, dodając osobisty i interaktywny akcent do twoich treści. Dzięki rozpoznawaniu twarzy przez sztuczną inteligencję możesz wzbogacić swoje filmy o maski i inne kreatywne efekty. 🥸

Najlepsze cechy DemoCreator

Wirtualne awatary AI i rozpoznawanie twarzy

Dodawanie adnotacji, takich jak podpisy, nakładki i strzałki

Obsługa wielu formatów wideo

Inteligentne adnotacje

Ograniczenia DemoCreator

Trzeba kupić pełną wersję, aby uzyskać dostęp do podstawowych funkcji

Domyślne ustawienia nie są idealne w porównaniu do innych programów do edycji wideo

Ceny DemoCreator

Wersja darmowa

Standard : $45/rok

: $45/rok Premium : $65/rok

: $65/rok Wieczysta: $75/jednorazowy zakup

*Wszystkie wymienione ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje DemoCreator

G2 : 4.7/5 (Mniej niż 5 recenzji)

: 4.7/5 (Mniej niż 5 recenzji) Capterra: 5/5 (Mniej niż 5 recenzji)

7. LearnWorlds

Via: LearnWorlds LearnWorlds to platforma LMS typu "wszystko w jednym " zaprojektowana, aby pomóc w tworzeniu, marketingu i sprzedaży interaktywnych kursów online bez wysiłku. 🖱️

Zaangażuj uczestników poprzez wykorzystanie interakcji wideo, robienia notatek, samooceny i narzędzi certyfikacyjnych. Dodawaj pytania, tytuły, wskazówki, nakładaj obrazy, linki i nie tylko!

Zaawansowana analityka pomaga mierzyć interakcję wideo, umożliwiając precyzyjne dostosowanie treści w celu uzyskania najlepszych wyników. Ponadto LearnWorlds oferuje centrum sieciowe, dając uczniom spersonalizowane profile do śledzenia ich aktywności, osiągnięć i zapisanych kursów.

LearnWorlds to Zgodny z SCORM (Sharable Content Object Reference Model) zapewniając kompatybilność z innymi systemami e-learningowymi.

Najlepsze cechy LearnWorlds

Kompleksowa platforma do tworzenia, marketingu i sprzedaży kursów online

Interaktywne elementy wideo, takie jak transkrypcje, podpisy i pytania

Analityka do pomiaru interakcji wideo

Integracja z serwisami Vimeo i Wistia

Obsługa różnych formatów treści, w tym plików PDF

Ograniczenia LearnWorlds

Wymaga czasu na naukę

Potrzeba więcej integracji

Ceny LearnWorlds

Starter : 24 USD/miesiąc

: 24 USD/miesiąc Pro Trainer : $79/miesiąc

: $79/miesiąc Learning Center: 249 USD/miesiąc

*Wszystkie wymienione ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje LearnWorlds

G2 : 4.7/5 (200+ recenzji)

: 4.7/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (90+ recenzji)

8. Animaker

Via: Animaker Animaker jest tutaj, aby zmienić Twoje marzenia o filmach na żywo w rzeczywistość! Dzięki szerokim możliwościom dostosowywania, pozwala na projektowanie postaci bezpośrednio na platformie. Pożegnaj się ze zmartwieniami związanymi z postprodukcją, ponieważ Animaker oferuje automatyczną synchronizację ruchu warg, płynnie integrując dźwięk i obraz.

Oprogramowanie do tworzenia animowanych filmów szkoleniowych zaspokaja kreatywność użytkownika, zapewniając jednocześnie skarbnicę wewnętrznych szablonów. Tworzenie animowanych filmów staje się dziecinnie proste dzięki intuicyjnemu interfejsowi przeciągnij i upuść. Ponadto oferuje różnorodne style animacji, w tym infografiki i 2.5D, ręcznie tworzone i animacje tablicowe .

Odkryj wbudowaną bibliotekę z postaciami, wykresami, ikonami, efektami dźwiękowymi i elementami wizualnymi, co daje nieograniczone możliwości tworzenia filmów. 🎨

Animaker najlepsze cechy

Projekty postaci na platformie

Umożliwia automatyczną synchronizację ruchu warg z edytorem wideo

Przeciąganie i upuszczanie elementów wizualnych w celu płynnej edycji wideo

Wbudowana biblioteka zasobów do łatwego tworzenia filmów

Wewnętrzne szablony filmów szkoleniowych

Ograniczenia Animaker

Brak funkcji cięcia dźwięku

Darmowy plan jest zbyt ograniczony

Animaker ceny

Wersja darmowa

Podstawowa : $12.5/miesiąc

: $12.5/miesiąc Starter : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Pro: $39/miesiąc

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Animaker

G2 : 4.7/5 (500+ recenzji)

: 4.7/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (200+ recenzji)

9. Hippo Video

Via: Hippo Video Przenieś swoje umiejętności sprzedażowe na wyższy poziom dzięki Hippo Video. To wszechstronne narzędzie umożliwia przechwytywanie ekranu, edycję klipów, ulepszanie przejść i udostępnianie swoich dzieł za pośrednictwem wiadomości e-mail, linków lub mediów społecznościowych. Bądź kreatywny, nakładając tekst, obrazy, GIF-y i nagrywając za pomocą mikrofonu. 🎤

Hippo Video wykracza poza edycję wideo. Umożliwia utworzenie dedykowanego szkoleniowego portalu wideo dla uczestników, konsolidując wszystkie cenne zasoby w jednym dostępnym miejscu.

To, co wyróżnia Hippo Video, to możliwość korzystania z oprogramowania przez uczestników do prezentacji, co sprzyja podejściu blended learning. Oferuje kompleksową analitykę, zapewniając wgląd w to, kto angażuje się w filmy szkoleniowe, co udostępniają i jakie są ich reakcje.

Najlepsze cechy Hippo Video

Scentralizowana platforma umożliwiająca uczestnikom dostęp do zasobów szkoleniowych

Brak znaków wodnych podczas tworzenia filmów szkoleniowych

Obsługa dźwięku nagranego mikrofonem w narzędziach do edycji wideo

Udostępnianie filmów za pośrednictwem wiadomości e-mail, linków i platform mediów społecznościowych

Uzyskaj wgląd w zaangażowanie, udostępnianie i reakcje widzów

Ograniczenia Hippo Video

Interfejs wymaga poprawy

Wyższa cena w porównaniu do konkurencji

Cennik Hippo Video

Wersja darmowa

Pro : $20/miesiąc za użytkownika

: $20/miesiąc za użytkownika Teams : $60/miesiąc na użytkownika

: $60/miesiąc na użytkownika Enterprise: $80/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Hippo Video

G2 : 4.5/5 (600+ recenzji)

: 4.5/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (70+ recenzji)

10. Snagit

Via: TechSmith Dla tych, którzy dążą do doskonałości, wydajnej pracy i komunikacji z absolutną przejrzystością, Snagit jest najlepszym rozwiązaniem do nieskazitelnego przechwytywania ekranu i płynnych nagrań. Pomaga przechwycić ekran lub kamerę internetową, tworząc w locie filmy szkoleniowe, które trafiają w sedno.🎯

Dzięki gotowym szablonom i narzędziu do konwersji obrazu na wideo tworzenie filmów jest dziecinnie proste. Ponadto wbudowana biblioteka z dożywotnim dostępem zapewnia uporządkowanie i dostępność zasobów.

Ale prawdziwa okazja zdarza się, gdy przechwytujesz obrazy!

Snagit automatycznie identyfikuje elementy na zrzucie ekranu, umożliwiając reorganizację lub usunięcie komponentów interfejsu użytkownika. Możesz nawet edytować tekst na obrazach, zrzutach ekranu lub zeskanowanych dokumentach. Dostosuj czcionkę, rozmiar tekstu i kolor bez wysiłku!

Snagit najlepsze cechy

Przechwytywanie obrazów i zrzutów ekranu komputera, w tym przewijanych obszarów

Tworzenie materiałów wideo za pomocą gotowych szablonów

Dożywotni dostęp do biblioteki do przechowywania zasobów

Edycja tekstu na obrazach, zrzutach ekranu lub zeskanowanych dokumentach

Ograniczenia Snagit

Wymaga kupowania aktualizacji co roku, aby korzystać z bieżącej wersji

Edycja wideo wymaga poprawy

Ceny Snagit

Plan: 68 USD/jednorazowy zakup

Oceny i recenzje Snagit

G2 : 4.7/5 (4,000+ recenzji)

: 4.7/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (100+ recenzji)

Niech rewolucja w nauce rozpocznie się z najlepszym oprogramowaniem do szkoleń wideo

Wszystkie omówione przez nas narzędzia wideo do szkoleń to bogate w funkcje narzędzia umożliwiające szybką naukę. Ale jeśli nie wiesz, co wybrać, wypróbuj ClickUp !

Umożliwia dostęp do bezsensownego rejestratora ekranu z funkcjami zarządzania zadaniami w całym zespole - a ponadto jego solidny darmowy plan nie zawiedzie Cię! 💞