10 najlepszych programów do szkolenia pracowników online w 2024 roku

Wydajne oprogramowanie szkoleniowe, często nazywane oprogramowaniem do zarządzania nauczaniem, jest kamieniem węgielnym rozwoju i utrzymania pracowników w zespołach i firmach. Wybór odpowiedniego oprogramowania szkoleniowego usprawnia proces wdrażania pracowników i sprzyja ciągłemu uczeniu się, poprawiając produktywność pracowników i rozwój organizacji.

Znalezienie najlepszego oprogramowania szkoleniowego dla pracowników może być zniechęcające przy tak wielu dostępnych opcjach. Ale nie martw się! Przeczesaliśmy rynek platform szkoleniowych online, aby stworzyć listę najlepszych programów szkoleniowych online, na które możesz liczyć w 2024 roku.

Zanurz się, aby znaleźć idealne dopasowanie do swoich potrzeb.

Czego należy szukać w oprogramowaniu szkoleniowym?

Wybór najlepszego oprogramowania do szkolenia pracowników zależy od zrozumienia jego kluczowych funkcji i tego, w jaki sposób są one zgodne z wymaganiami organizacyjnymi:

Interaktywne moduły szkoleniowe : upewnij się, że oprogramowanie do szkolenia pracowników zapewnia angażujące i interaktywne materiały szkoleniowe, aby zwiększyć retencję użytkowników

: upewnij się, że oprogramowanie do szkolenia pracowników zapewnia angażujące i interaktywne materiały szkoleniowe, aby zwiększyć retencję użytkowników Opcje dostosowywania : Dostosowanie oprogramowania do szkolenia pracowników do konkretnych potrzeb dzięki niestandardowym materiałom szkoleniowym, zapewniającym spersonalizowane doświadczenie edukacyjne

: Dostosowanie oprogramowania do szkolenia pracowników do konkretnych potrzeb dzięki niestandardowym materiałom szkoleniowym, zapewniającym spersonalizowane doświadczenie edukacyjne **Skalowalność: Wraz z rozwojem zespołu, oprogramowanie szkoleniowe dla pracowników powinno bez trudu pomieścić więcej użytkowników bez uszczerbku dla wydajności

Narzędzia oceny i informacji zwrotnej: Ciągła ocena i informacje zwrotne mają kluczowe znaczenie dla śledzenia postępów i udoskonalania modułów szkoleniowych w oprogramowaniu do szkolenia pracowników

Ciągła ocena i informacje zwrotne mają kluczowe znaczenie dla śledzenia postępów i udoskonalania modułów szkoleniowych w oprogramowaniu do szkolenia pracowników Możliwości integracji: Bezproblemowa integracja z innymi niezbędnymi narzędziami i platformami zapewnia spójne środowisko szkoleniowe

Bezproblemowa integracja z innymi niezbędnymi narzędziami i platformami zapewnia spójne środowisko szkoleniowe Dostęp mobilny: Potrzebujesz mobilnej aplikacji szkoleniowej, ponieważ w świecie mobilnym możliwość uczenia się z oprogramowania do szkolenia pracowników w podróży jest niezbędna

Potrzebujesz mobilnej aplikacji szkoleniowej, ponieważ w świecie mobilnym możliwość uczenia się z oprogramowania do szkolenia pracowników w podróży jest niezbędna Raportowanie i analityka: Dogłębny wgląd w postępy szkolenia, wskaźniki ukończenia i obszary wymagające poprawy są kluczowe dla skutecznego oprogramowania do szkolenia pracowników

10 najlepszych programów szkoleniowych do wykorzystania w 2024 roku

Wyruszasz w podróż w poszukiwaniu idealnego oprogramowania do szkolenia pracowników? Oto nasze zestawienie najlepszych na rynku:

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

ClickUp nie jest tylko kolejnym zarządzanie zadaniami narzędzie. Jest to dynamiczne centrum, w którym szkolenie w miejscu pracy wykracza poza zwykłe moduły i staje się wspaniałym doświadczeniem.

Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, specjalistą HR, czy kierownikiem zespołu, ClickUp zapewnia funkcje dostosowane do Twoich potrzeb w zakresie oprogramowania szkoleniowego dla pracowników. Jego adaptowalność i konstrukcja zorientowana na użytkownika upraszczają proces szkolenia pracowników.

Dzięki płynnym opcjom integracji zespoły mogą łączyć preferowane narzędzia, dzięki czemu szkolenia są wydajne i kompleksowe. Jako potęga produktywności, ClickUp szybko staje się najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą znaleźć najlepsze oprogramowanie do szkolenia pracowników.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Ograniczenia ClickUp

Może mieć niewielką krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Niektórzy użytkownicy pragną jeszcze bardziej dogłębnych opcji dostosowywania

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD / członka przestrzeni roboczej / miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Trakstar

przez Trakstar W zawiłym świecie ocen pracowniczych Trakstar pewnie zajmuje swoją niszę. Trakstar nie jest tylko narzędziem do oceny, ale promuje kulturę, w której ciągłe szkolenie pracowników spotyka się z regularnymi informacjami zwrotnymi. Skorzystaj z tej internetowej platformy edukacyjnej do szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, korporacyjnych lub produktowych.

Intuicyjny interfejs usprawnia przekazywanie informacji zwrotnych, wspierając otwarte kanały komunikacji między zespołami i menedżerami. Trakstar zapewnia również solidną analitykę, dzięki czemu szkolenia pracowników są śledzone i nagradzane.

To nie tylko oprogramowanie - to strategia ciągłego szkolenia i rozwoju pracowników.

Najlepsze cechy Trakstar

Zaplanuj i zautomatyzuj przeglądy, wspierając ciągłą pętlę informacji zwrotnej

Dostosowanie systemów szkolenia pracowników do celów firmy, zapewniając jednolity rozwój

Zachęcanie do holistycznego podejścia do oceny poprzez gromadzenie spostrzeżeń od współpracowników, podwładnych i przełożonych

Zidentyfikuj i przygotuj przyszłych liderów w swojej organizacji

Oceń nastroje pracowników i uzyskaj przydatne informacje

Śledzenie wskaźników wydajności pracowników i odpowiednie dostosowywanie inicjatyw szkoleniowych

Płynna integracja z popularnymi narzędziami szkoleniowymi online w branży HR

Ograniczenia Trakstar

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs Trakstar jest mniej intuicyjny niż u konkurencji

Ograniczone opcje dostosowywania w niektórych modułach

Ceny Trakstar

Skontaktuj się z Trakstar w sprawie cen

Oceny i recenzje Trakstar

G2 : 4.⅗ (600+ recenzji)

: 4.⅗ (600+ recenzji) Capterra: 4.⅖ (100+ recenzji)

3. Konstruktor

przez Konstruktor Constructor, znany ze swoich zaawansowanych rozwiązań wyszukiwania i głębokich treści szkoleniowych, rozszerza swoje możliwości na środowiska szkoleniowe pracowników. Constructor zapewnia, że dostęp do danych pozostaje intuicyjny, co jest szczególnie korzystne dla osób poruszających się po materiałach szkoleniowych rozproszonych w rozległych bazach danych lub skomplikowanych platformach.

Moduły szkoleniowe pracowników można łatwo indeksować, wyszukiwać i pobierać, dzięki czemu podróż edukacyjna jest płynna dla trenerów i uczestników. Jako sprzymierzeniec w usprawnianiu złożonych krajobrazów danych, Constructor staje się nieocenionym atutem dla przedsięwzięć szkoleniowych pracowników na dużą skalę i ogólnie rozwoju projektu .

Constructor najlepsze cechy

Zwiększa doświadczenie szkoleniowe pracowników poprzez szybkie lokalizowanie zasobów

Oferuje wyniki specyficzne dla użytkownika w oparciu o jego zachowanie, zapewniając odpowiednie wyszukiwanie treści

Szkolenie pracowników jest jeszcze łatwiejsze dzięki uczeniu maszynowemu Constructor w celu ciągłego ulepszania narzędzia

Monitorowanie interakcji użytkowników z treściami i udoskonalanie ich w celu zwiększenia zaangażowania

Wystarczająco solidne, aby obsłużyć żądania szkoleń pracowników w dużych przedsiębiorstwach

Bezproblemowa integracja z niezliczonymi platformami

Zapewnia bezpieczeństwo klasy korporacyjnej, chroniąc dane szkoleniowe pracowników

Ograniczenia Constructor

Bardziej zorientowana na wyszukiwanie niż kompleksowa platforma szkoleniowa dla pracowników

Może wymagać pomocy technicznej podczas początkowej konfiguracji

Ceny Constructor

Skontaktuj się z Constructor w sprawie cen

Oceny i recenzje Constructor

G2 : 5/5 (3+ recenzji)

: 5/5 (3+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3+ recenzji)

4. LearnUpon

przez LearnUpon LearnUpon to nie tylko kolejny system zarządzania nauczaniem; to świadectwo tego, co może osiągnąć dobrze skonstruowany LMS.

Stworzony specjalnie dla firm, LearnUpon upraszcza scenariusze szkoleniowe pracowników, jednocześnie zwiększając ich wpływ. Jego zróżnicowany zestaw narzędzi zapewnia, że trenerzy mogą tworzyć atrakcyjne treści, podczas gdy uczniowie doświadczają płynnego, angażującego programu nauczania.

W miarę rozwoju firmy LearnUpon skaluje się, zapewniając, że szkolenia pozostają spójne, skuteczne i zgodne z celami firmy.

Najlepsze cechy LearnUpon

Intuicyjne narzędzia do tworzenia angażujących kursów online dostosowanych do odbiorców

Idealne dla firm z wieloma oddziałami lub franczyzami

Przekształć swoje kursy online w źródło przychodów

Z łatwością dostosuj się do generacji mobile-first

Zachowaj zgodność z przepisami i oferuj certyfikaty po ukończeniu kursu

Szczegółowy wgląd w postępy użytkowników, wskaźniki ukończenia kursów i obszary wymagające uwagi

Kompatybilność z szeroką gamą narzędzi e-learningowych

Bezpłatna wersja próbna

Ograniczenia LearnUpon

Niektórzy użytkownicy oczekują szerszych funkcji grywalizacji

Interfejs, choć funkcjonalny, może być dla niektórych przytłaczający

Ceny LearnUpon

Skontaktuj się z LearnUpon w sprawie cen

Oceny i recenzje LearnUpon

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (80+ recenzji)

5. TalentLMS

przez TalentLMS TalentLMS wyróżnia się na tle innych systemów zarządzania nauczaniem. Łącząc prostotę z zaawansowanymi funkcjami zarządzania szkoleniami, oferuje wszechstronne środowisko szkoleniowe.

Od tworzenia kursu po jego ocenę, TalentLMS zapewnia, że każdy krok jest intuicyjny i kompleksowy. Jego adaptacyjna konstrukcja sprawia, że jest odpowiedni dla firm każdej wielkości, zapewniając, że szkolenia pozostają nieprzerwane, niezależnie od skali.

Dla tych, którzy szukają równowagi między łatwością użytkowania a bogactwem funkcji, TalentLMS jest idealnym wyborem.

Najlepsze cechy TalentLMS

Konfiguracja i wdrożenie programu szkolenia pracowników w kilka minut

Łączenie szkoleń online z offline (osobistymi)

Angażowanie i motywowanie uczestników za pomocą punktów, odznak i rankingów

Ułatwianie interaktywnych sesji szkoleniowych w czasie rzeczywistym

Zarabiaj na swoich kursach dzięki wbudowanym opcjom sprzedaży

Oznakuj swój portal, aby był spójny z tożsamością Twojej firmy

Trenuj w podróży dzięki w pełni responsywnemu projektowi i dedykowanej aplikacji mobilnej

Ograniczenia TalentLMS

Ograniczone zaawansowane funkcje raportowania do dogłębnej analizy

Interfejs jest intuicyjny, ale zaawansowane dostosowania mogą wymagać nauki

Ceny TalentLMS

Start : $69/miesiąc

: $69/miesiąc Podstawowy : $149/miesiąc

: $149/miesiąc Plus : 279 USD/miesiąc

: 279 USD/miesiąc Premium : $459/miesiąc

: $459/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z TalentLMS w sprawie cen

Oceny i recenzje TalentLMS

G2 : 4.6/5 (600+ recenzji)

: 4.6/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (500+ recenzji)

6. Coggno

przez Coggno Coggno robi więcej niż tylko oferuje szkolenia online - tworzy holistyczne doświadczenia e-learningowe. Obsługując niezależnych twórców kursów i ekspansywne firmy, wypełnia lukę między potrzebami szkoleniowymi a rozwiązaniami.

Przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że tworzenie kursów jest dziecinnie proste, a wszechstronna biblioteka treści edukacyjnych pomaga firmom w znalezieniu odpowiedniego systemu szkolenia pracowników.

W szkoleniach online Coggno wyróżnia się jako platforma, która rozumie i obsługuje obie strony monety e-learningowej.

Najlepsze cechy Coggno

Zapewnienie kompatybilności i elastycznego tworzenia kursów

Kupuj kursy i odsprzedawaj je za pośrednictwem swojej domeny

Bezpośrednia sprzedaż kursów za pośrednictwem platformy

Spersonalizuj swój portal szkoleniowy, aby odzwierciedlał Twoją markę

Skuteczne śledzenie postępów i zrozumienia przez uczestników

Uznaj ukończenie kursu za pomocą profesjonalnych certyfikatów

Umożliwienie uczestnikom dostępu do kursów z dowolnego urządzenia

Ograniczenia Coggno

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały w porównaniu do nowszych platform

Niektórzy użytkownicy zgłaszali potrzebę szerszej integracji z innymi platformami

Ceny Coggno

Darmowy

Plus: $199/miesiąc

$199/miesiąc Enterprise: 249 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Coggno

G2 : 5/5 (1+ recenzji)

: 5/5 (1+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (4+ recenzji)

7. Adobe Learning Manager

przez Adobe Learning Manager Adobe, tytan w dziedzinie kreatywności, wnosi swoje bogate dziedzictwo do e-learningu dzięki Adobe Learning Manager. To więcej niż tylko narzędzie - to płótno, na którym ożywają programy szkoleniowe. Platforma zapewnia trenerom wszystko, czego potrzebują do tworzenia wciągających, interaktywnych i skutecznych treści. Wspierany przez zaangażowanie Adobe w jakość, Learning Manager jest świadectwem tego, co jest możliwe, gdy kreatywność spotyka się z e-learningiem.

Najlepsze funkcje Adobe Learning Manager

Tworzenie bogatych, interaktywnych treści dzięki przyjaznemu dla użytkownika projektowi Adobe

Promowanie interakcji z uczniami za pomocą forów dyskusyjnych i forów

Responsywna konstrukcja umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie

Uzyskiwanie wglądu w analizy oparte na danych w celu udoskonalenia podejścia szkoleniowego

Płynna współpraca z narzędziami takimi jak Captivate w celu tworzenia atrakcyjnych programów szkoleniowych

Spraw, by nauka była angażująca dzięki odznakom, punktom i nagrodom

Przenieś e-learning na wyższy poziom dzięki wciągającym doświadczeniom

Ograniczenia Adobe Learning Manager

Ceny mogą być zbyt wysokie dla małych firm

Integracje z narzędziami innych firm mogą być czasami mniej proste

Ceny Adobe Learning Manager

Skontaktuj się z Adobe w sprawie cen

Oceny i recenzje Adobe Learning Manager

G2 : 4.0/5 (300+ opinii)

: 4.0/5 (300+ opinii) Capterra: 4.⅗ (600+ reviews)

8. Moodle

przez Moodle Reputacja Moodle w sektorze e-learningu jest zasłużona. Oferuje niezrównaną elastyczność jako system zarządzania nauczaniem typu open source, umożliwiając instytucjom dostosowanie go do ich konkretnych potrzeb.

Jego solidna społeczność zapewnia stały napływ aktualizacji, wtyczek i motywów, stale wzbogacając platformę.

Zarówno instytucje edukacyjne, jak i firmy korzystają z jego skalowalnego projektu, dzięki czemu Moodle jest ulubionym wyborem miłośników e-learningu na całym świecie.

Najlepsze cechy Moodle

Dostosuj Moodle do swoich potrzeb bez ograniczeń licencyjnych

Możliwość korzystania z ogromnego repozytorium wtyczek i motywów opracowanych przez społeczność Moodle

Fora, wiki i bazy danych zachęcają do aktywnego uczestnictwa w programach edukacyjnych

Obsługa ponad 100 języków zapewnia globalną dostępność

Monitorowanie postępów uczniów dzięki przejrzystym i szczegółowym raportom

Aplikacja mobilna Moodle umożliwia uczniom dostęp do kursów z dowolnego urządzenia

Umożliwia interoperacyjność i elastyczność w tworzeniu treści

Ograniczenia Moodle

Wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej do instalacji i konserwacji

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla osób nowych na platformach LMS

Ceny Moodle

Starter: $120/miesiąc

$120/miesiąc Premium: Skontaktuj się z Moodle w sprawie cen

Oceny i recenzje Moodle

G2: 4.0/5 (ponad 300 recenzji)

4.0/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.⅗ (ponad 3000 recenzji)

9. LearnAmp

przez LearnAmp LearnAmp nie tylko tworzy fale - kształtuje przyszłość LMS. Centralnym elementem jej filozofii jest dostosowanie spersonalizowanych ścieżek kształcenia do nadrzędnego rozwoju organizacji.

Intuicyjne narzędzia wspierają środowisko ciągłej informacji zwrotnej, zapewniając, że nauka jest spersonalizowana i dostosowana do celów biznesowych.

Jako pionier nowoczesnego projektowania LMS, LearnAmp kładzie nacisk na rozwój użytkowników jako kamień węgielny sukcesu organizacji.

Najlepsze cechy LearnAmp

Zapewnia płynną nawigację i przyjemną naukę

Dostęp do bogactwa gotowych do użycia zasobów edukacyjnych

Ciągłe pętle informacji zwrotnych do prowadzenia i kształtowania modułów szkoleniowych

Zanurz się głęboko w metryki uczenia się, aby zidentyfikować luki i obszary wymagające poprawy

Dostosowanie indywidualnych ścieżek edukacyjnych do szerszych celów organizacyjnych

Płynna integracja z popularnymi narzędziami HR i zwiększającymi produktywność

Umożliwia partnerskie uczenie się i zwiększa zaangażowanie uczących się

Ograniczenia LearnAmp

Ograniczone możliwości dostępu offline

Niektórzy użytkownicy odczuwają potrzebę bardziej zaawansowanych funkcji grywalizacji

Ceny LearnAmp

Skontaktuj się z LearnAmp w sprawie cen

Oceny i recenzje LearnAmp

G2 : NIE DOTYCZY

: NIE DOTYCZY Capterra: 4.9/5 (30+ recenzji)

10. Absorb LMS

przez Absorb LMS Absorb LMS to harmonijne połączenie estetyki i zaawansowanych funkcji. Został opracowany z myślą o skupieniu uwagi firm, zapewniając, że trenerzy i stażyści uznają platformę za przystępną.

Dzięki funkcjom, które upraszczają wdrażanie kursów, a także wskaźnikom, które śledzą postępy uczniów, każdy aspekt Absorb LMS krzyczy wydajnością. Absorb LMS jest atrakcyjnym konkurentem dla firm, dla których priorytetem jest zarówno forma, jak i funkcjonalność oprogramowania szkoleniowego.

Najlepsze cechy Absorb LMS

Automatyzacja zadań, takich jak zapisy grupowe i generowanie raportów

Oferowanie dostosowanego doświadczenia edukacyjnego na urządzeniach mobilnych

Płynna sprzedaż kursów i monetyzacja treści

Szybki dostęp do kluczowych wskaźników i danych o uczniach

Korzystaj z tablic ogłoszeń, wiadomości i innych funkcji, aby wspierać społeczność

Kurator treści od zewnętrznych dostawców, zwiększający spektrum nauczania

Zapewnienie dostępności dla globalnej publiczności

Absorbuj ograniczenia LMS

Zaawansowane dostosowania mogą wymagać zaangażowania zespołu Absorb

Niektórzy użytkownicy wspominają o zapotrzebowaniu na bardziej rozbudowane funkcje nauki offline

Ceny Absorb LMS

Skontaktuj się z Absorb LMS w sprawie cen

Oceny i recenzje Absorb LMS

G2 : 4.7/5 (200+ recenzji)

: 4.7/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ recenzji)

Dlaczego ClickUp wyróżnia się na arenie oprogramowania szkoleniowego

W rozległym krajobrazie oprogramowania szkoleniowego, ClickUp naprawdę się wyróżnia. Ale co sprawia, że ClickUp jest najlepszym wyborem dla firm, zespołów i zespołów szkoleniowych? zasoby ludzkie organizacje, które chcą nadać priorytet rozwojowi pracowników i ciągłemu uczeniu się?

ClickUp koncentruje się na użytkowniku. Interfejs jest nie tylko intuicyjny, ale także dostosowany do różnych potrzeb szkoleniowych. Niezależnie od tego, czy wdrażasz prosty proces wdrażania pracowników, czy też kompleksowy program szkoleniowy w zakresie rozwoju umiejętności, ClickUp posiada narzędzia, które sprawią, że zaangażowanie pracowników będzie płynne. Wszechstronność platformy, wynikająca z jej niezliczonych funkcji, zapewnia trenerom i uczestnikom szkoleń produktywne doświadczenie.

Dzięki możliwościom integracji, ClickUp harmonijnie wplata się w istniejący cyfrowy ekosystem. Zapewnia to, że moduły szkoleniowe nie są odizolowane, ale raczej głęboko zintegrowane z innymi aspektami Twojej firmy operacje . Zaangażowanie platformy w ciągłe innowacje jest widoczne w częstych aktualizacjach, z których każda sprawia, że narzędzie jest bardziej wydajne i przyjazne dla użytkownika.

Dobrze zorganizowane szablony, takie jak ClickUp Training Framework , Matryca treningowa oraz Plan wdrożenia szkoleń oferujemy gotowe rozwiązania, które drastycznie skracają czas i wysiłek wymagany do skonfigurowania programu szkoleniowego dla pracowników. Służą one jako plany, które można dostosować do unikalnych konturów każdej organizacji.

Najbardziej przekonującym powodem, dla którego warto wybrać ClickUp jest jego autentyczne zaangażowanie w sukces użytkowników. Dzięki szerokiej bazie zasobów, od szczegółowych przewodników po responsywną obsługę klienta, ClickUp zapewnia, że nigdy nie zostaniesz pozostawiony sam sobie.

Tak więc, podczas gdy w przestrzeni oprogramowania szkoleniowego jest wielu konkurentów, ClickUp wyłania się jako lider. To nie tylko narzędzie; to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o sukcesie szkoleniowym.

Jeśli szukasz platformy, która ewoluuje wraz z Twoimi potrzebami, jest łatwa w użyciu i oferuje niezrównane wsparcie, to ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem. Zanurz się i odkryj jego potencjał już dziś!