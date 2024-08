Jak uniknąć mikrozarządzania w miejscu pracy?

Zarządzanie jest jak ocean. Stąpaj ostrożnie, a świetnie sobie poradzisz. Płyń zbyt głęboko, a pochłonie cię tam. 🌊

Mikrozarządzanie to wyraźny znak, że płyniesz pod prąd. Ten styl przywództwa ma ostatnio negatywne konotacje ze względu na stopień, w jakim może szkodzić zdrowiu ludzi i wprowadzać dysharmonię w miejscu pracy.

Mikrozarządzający szef powiedziałby, że ma dobre intencje stojące za nadmiernym nadzorem pracowników. Mimo to, Harvard Business Review badania pokazują, że ta technika zarządzania jest tylko biletem w jedną stronę do niepokoju jako lidera .

Jeśli martwisz się, że zamieniasz się w monstera-mikromenedżera lub po prostu chcesz się o tym dowiedzieć jako środek zapobiegawczy, to jest to właściwe miejsce. Omówimy:

Pojęcie mikrozarządzania

Wpływ mikrozarządzania na kulturę pracy i zarządzanie projektami

10 strategii budowania zaufania i unikania mikrozarządzania teamami

Zanurzmy się!

Czym jest mikrozarządzanie i co sprawia, że jest to brudne słowo?

Mikrozarządzanie można najlepiej opisać jako styl zarządzania, w którym nadrabiasz swój zespół do punktu, w którym czują się zbyt stłamszeni do zrobienia pracy prawidłowo. Szef mikrozarządzający ingeruje w każdy najdrobniejszy szczegół projektu, żąda częstych aktualizacji i raportowania statusu, a ostatecznie jest przyczyną słabej wydajności.

Z pewnością nie jest to zdrowy styl przywództwa, ponieważ mówimy o menedżerze, który lubi mieć wszystko pod ścisłą kontrolą. Badania pokazują, że każdy rodzaj kontrolujące zachowanie może zaszkodzić zdrowiu psychicznemu .

Mikrozarządzanie jest szkodliwe nie tylko dla zdrowia zespołu; cierpi na tym również ogólne środowisko obszaru roboczego. Powodem jest to, że wielu mikrozarządzających wywiera presję na pracowników do tego stopnia, że każde zadanie staje się priorytetem, a żadne wyniki nigdy nie są wystarczająco dobre. Każdy wypala się, próbując zaimponować menedżerowi, nie pozostawiając miejsca na rozwój nowych pomysłów.

Ale zaraz! Jest jeszcze jeden mikromanager, który często pozostaje niezauważony. Jeśli dajesz swojemu zespołowi dawkę -To nie w porządku! Wiesz co? Po prostu pozwól mi się tym zająć-w każdym projekcie lub zadaniu, prawdopodobnie wszedłeś w tunel mikrozarządzania. Może nie torturujesz swoich pracowników, że tak powiem, ale ograniczasz niezależne podejmowanie decyzji i wykazujesz postrzegany brak zaufania do ich umiejętności.

5 skutków mikrozarządzania dla teamów i organizacji

Mikrozarządzany team wykazuje wyraźne oznaki, że coś jest nie tak, ale jak to wykryć? Sprawdź te pięć charakterystycznych złych skutków. 🤢

1. Zdemotywowani pracownicy

Najbrzydszy efekt mikrozarządzania jest jasny jak słońce - ciągłe kontrolowanie pracy pracownika odbiera mu emocje i zmniejsza satysfakcję z pracy. Kiedy niańczysz swoich pracowników w każdej sekundzie, tłumi to ich kreatywność, wyczerpuje ich i czują się zbyt zdemotywowani, by traktować cokolwiek poważnie.

2. Zestresowany lider zespołu i pracownicy

Jakby radzenie sobie z męczącą pracą nie było wystarczające, ostatnią rzeczą, z którą każdy pracownik chce mieć do czynienia, jest nadmiernie zaangażowany szef dyszący im w kark, czekający, aby wysadzić ich w powietrze ciągłymi skargami i nitpickingiem przebranym za informację zwrotną.

Kiedy próbujesz na siłę forsować swoje opinie na temat każdego procesu biznesowego, sprawisz, że twój zespół poczuje się nieadekwatny do swojej pracy. Siejesz ziarno zwątpienia w siebie i wypalenia - zarówno dla siebie, jak i dla swojego zespołu.

Tak, mikrozarządzanie jest również szkodliwe dla zdrowia lidera. Jako menedżer, omawianie szczegółów każdego zadania jest wręcz wyczerpujące psychicznie i fizycznie. Zanim się obejrzysz, zaczniesz nienawidzić swojej pracy. 😅

3. Niska wydajność w biznesie

Nie jest to od razu widoczne, ale mikromenedżerowie kradną autonomię pracowników w celu optymalizacji ich procesów i produkować pracę szybciej tworząc zbyt szczegółowe wytyczne. Pracownicy muszą nieustannie sprawdzać nadmiernie nakazowe procedury i spędzać godziny w bezproduktywnej pracy .

Wszystko to tylko utrudni długoterminową cele przywódcze ponieważ cykle pracy na poziomie podstawowym nie są usprawnione, co utrudnia optymalizację procesów Business w dłuższej perspektywie.

4. Wysoka rotacja pracowników

Sprawa wygląda tak - pracownik może znieść tylko tyle. Najczęściej pracownicy, którzy nie znoszą mikrozarządzania, zaczynają szukać innej pracy.

Nie wierzysz nam? Zaufaj liczbom. Przeszłość badanie przeprowadzone przez Trinity Solutions. Inc. wykazało, że w grupie pracowników (którzy nie byli menedżerami), prawie 70% respondentów stwierdziło, że szuka innej pracy.

Powód? Zgadłeś, mikrozarządzanie.

W rzeczywistości to samo badanie wykazało również, że 85% respondentów miało duży wpływ na ich morale z powodu samego mikrozarządzania. To smutne, prawda? 😣

Obsesyjne monitorowanie pracowników zwiększy tylko jedną rzecz - i z pewnością nie będą to zyski ani wydajność - ale wskaźnik rotacji pracowników.

5. Zrobotyzowany obszar roboczy: uważaj na tego zabójcę kreatywności

Wszystko weszło do jednej z tych fabryk napojów, gdzie wszystko jest zautomatyzowane? Począwszy od obsługi surowców do zrobienia końcowego opakowania, prawie nigdy nie widać tam ludzi.

A teraz wyobraź sobie, że to samo dzieje się w twoim własnym biurze. Pracownicy każdego dnia wykonują coraz bardziej żmudne zadania bez cienia pasji. Wchodzą, siadają w swoich boksach, czekają na swój czas i wychodzą. 🫡

Brzmi dość przygnębiająco, prawda? To dlatego, że tak jest. Monotonna przestrzeń robocza bez pracowników pełnych pasji nie jest kreatywnym środowiskiem, w którym nigdy nie dochodzi do przełomowych zmian.

3 powody, dla których należy unikać mikrozarządzania jako stylu zarządzania

Teraz, gdy masz już dobre pojęcie o tym, co mikrozarządzanie może zrobić z obszarem roboczym, oto trzy powody, dla których powinieneś go unikać za wszelką cenę.

1. Nie jest dobre dla biznesu

Każda decyzja podjęta w firmie ma przynieść jej korzyści w dłuższej perspektywie. Kierownictwo najwyższego szczebla stara się znaleźć rzeczy, które są najlepsze dla Businessu. Może to mieć formę inwestowania, zatrudniania najlepszych talentów i przestrzegania najlepszych praktyk pracy w celu maksymalizacji wydajności.

To ostatnie jest tym, co zabija mikrozarządzanie. Gdy zaczniesz czepiać się swoich pracowników, ustawisz scenę dla toksycznego środowiska pracy. Ludzie będą sfrustrowani i odejdą. Ponadto zwiększony wskaźnik rotacji tworzy złą ocenę firmy, zmuszając kierownictwo do przejścia na kosztownych freelancerów lub wykonawcy zakłócając ogólny przepływ gotówki .

Jako menedżer nie możesz zrobić rzeczy, które obniżą zyski lub wydajność firmy. Naturalnie, mikrozarządzanie musi odejść, ponieważ jest anty-wzrostowe! ↘️

2. Zależność od pracowników

Absolutnie ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje współczesny obszar roboczy, są pracownicy, którzy są zależni od swoich menedżerów. Jeśli stale mikrozarządzasz, a nawet karmisz łyżeczką, to naturalne jest, że pracownicy stają się od ciebie zależni.

Taki styl zarządzania nie pozwala pracownikom na rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, a talenty, które wnoszą do tabeli, mogą pozostać niezauważone. Wynik? Z każdym dniem stajesz się coraz bardziej zmęczony, a pracownicy nie uczą się wystarczająco dużo, aby wykonywać pracę wysokiej jakości.

Jednak regularne doskonalenie procesów biznesowych spotkania mogą pomóc przełożonym rozpoznać wzorzec mikrozarządzania i potencjalnie rozważyć rozwiązania.

3. Słaba innowacyjność procesów

Dodając do powyższego punktu, mikrozarządzanie ma tendencję do eliminowania potrzeby kreatywnego myślenia. Świadomość, że szef jest obecny, aby utrzymać każdy projekt w ryzach, powoduje wyluzowanie wśród pracowników. Brak innowacji w zasięgu wzroku może sprawić, że firma straci możliwość rozwoju.

10 strategii pożegnania mikrozarządzania i powitania zrównoważonego obszaru roboczego

Mając dobre pojęcie o tym, dlaczego najlepiej jest przestać mikrozarządzać, poznajmy 10 zatwierdzonych przez ekspertów sposobów na uniknięcie tego zła w miejscu pracy i zwiększenie wydajności zespołu! ❤️

Wskazówka: Potrzebujesz wysokiej jakości narzędzia do zarządzania projektami, aby zmniejszyć ciągłą potrzebę mikrozarządzania. Zawarliśmy kilka funkcji w ramach ClickUp , zaufane narzędzie dla menedżerów, aby skutecznie wdrażać te strategie.

1. Ustanowienie przejrzystości zadań

Nie będziemy nawet mówić o tym, jak często konkretne zadanie poszło nie tak, ponieważ instrukcje nie były przejrzyste. Nie mówimy tu o trudnych do przestrzegania instrukcjach, ale o odpowiedniej sieci zadań, w której proces i elementy odpowiedzialności są jasne. Nie ma potrzeby mikrozarządzania pracownikami:

Wiedzą, czego się od nich oczekuje

Posiadają gruntowną wiedzę na temat cele projektu i wymagań dotyczących dostawy

Są świadomi terminów

Na szczęście możesz łatwo zbudować przejrzystą sieć zadań dla swojego zespołu za pomocą ClickUp. Dzięki jego holistycznemu Pakiet do zarządzania projektami , ClickUp pomaga tworzyć złożone cykle pracy z osadzonymi w nich wszystkimi szczegółami kontekstowymi, dzięki czemu członkowie Twojego zespołu cieszą się odpowiednią równowagą między wsparciem zadań a niezależnym podejmowaniem decyzji!

Dodawaj wiele osób przypisanych, oddelegowuj komentarze i twórz obliczenia za pomocą pól niestandardowych, a wszystko to z poziomu zadań ClickUp

Tworzenie zarządzanie zadaniami to pestka z Zadania ClickUp . Twórz konfigurowalne cykle pracy dla swojego zespołu, ustalaj odpowiedzialność i obserwuj, jak zadania są zrobione bez konieczności mikrozarządzania. Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi platformy, możesz przypisać zadania do jednej lub wielu osób za pomocą jednego kliknięcia!

Ustawienie terminy w ramach zadań i niestandardowych powiadomień, aby zapewnić członkom zespołu odpowiednie planowanie harmonogramów. Aby zapewnić większą przejrzystość, platforma umożliwia również tworzenie listy kontrolne zadań lista podzadań w ramach większych zadań i odhaczanie elementów w miarę ich zrobienia. Możesz zacząć od razu z jedną z list kontrolnych ClickUp szablonów list zadań aby zaoszczędzić czas.

Stwórz szczegółową listę wszystkich nadchodzących obowiązków zespołu za pomocą szablonu ClickUp Work To Do

2. Poznaj indywidualne style pracy członków mojego zespołu

Wiedza o tym, jak pracują twoi pracownicy jest jednym z najlepszych technik zarządzania projektami aby zmniejszyć potrzebę mikrozarządzania i czepiania się. Musisz nawigować komunikację z pracownikami, którzy mają różne style pracy . Na przykład, niektórzy mogą pracować lepiej w pojedynkę, podczas gdy inni dają czadu, gdy mają obok siebie wielu współpracowników.

ClickUp oferuje kilka narzędzi do zarządzania wszystkimi rodzajami stylów pracy. Na przykład, można użyć natywnego narzędzia do śledzenia czasu projektu aby ocenić, kiedy poszczególni pracownicy czują się wydajni lub ile czasu potrzebują do zrobienia czegoś. W ten sposób można strategicznie przydzielać im zadania w oparciu o ich wygodę.

Widok śledzenia czasu w zadaniach i lokalizacjach dla uproszczonego wglądu w ogólny postęp zespołu

Podobnie można korzystać z narzędzi do współpracy, takich jak Tablica ClickUp i Mapy myśli jeśli Twoi pracownicy preferują ożywione rozmowy i możliwości generowania pomysłów.

Chcesz budować zaufanie w Teams? Możesz zrezygnować z wysyłania e-maili przy każdej drobnej aktualizacji i skorzystać z metody Widok czatu do prowadzenia nieformalnych rozmów w pracy (lub poza nią). Można również użyć Przypisywanie komentarzy funkcja umożliwiająca sugerowanie ogólnych poprawek zadania bez zbędnego pocenia się.

3. Ustalanie priorytetów jest kluczem

Gdy zespół zdaje sobie sprawę z wagi danego zadania, nadaje mu priorytety i upewnia się, że zostanie ono wykonane w najlepszy możliwy sposób. Ale pomoc w osiągnięciu tego celu zależy od ciebie.

Z Priorytety zadań ClickUp , definiuje utworzone zadania za pomocą wielu kolorów poziomami priorytetów jak Urgent, High, Normal i Low. Możesz poinformować osobę przypisaną o ważności zadania bez wypowiadania słowa! 🤫

Szybkie ustawienie priorytetu zadania w ramach zadania, aby poinformować o tym, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności

Teraz nie musisz już codziennie przypominać o tym, jak ważne jest dane zadanie i potencjalnie mikrozarządzać całym procesem.

Wskazówka dla profesjonalistów: Spróbuj dać dobrze znane Matryca Eisenhowera szansę, jeśli chcesz ulepszyć sposób wizualnego ustalania priorytetów zadań.

4. Odetchnij i oddeleguj zadania

Jennifer Chatman, profesor w UC Berkeley's Haas School of Business, mądrze radzi -.. Kwasowym testem przywództwa jest to, jak dobrze zespół radzi sobie do zrobienia, gdy cię nie ma .

Nie masz czasu do zrobienia wszystkiego. Więc zrób krok w tył, niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie, tworzenie pomysłów, czy finalizowanie przesłanych dat - odpuść to sobie i oddelegowane . Pozwól swojemu teamowi choć raz przejąć odpowiedzialność i zobacz, jak sprawy się potoczą. Staraj się nie prosić współpracowników o częste aktualizacje i zachęcaj wszystkich do budowania zaufania do swoich umiejętności.

Jeśli korzystasz z ClickUp, wskocz na stronę Widok zespołu oddelegowane zadania w oparciu o obciążenia pracowników.

ClickUp 3.0 zapewnia uproszczony widok obciążenia pracą całego zespołu lub pojedynczej osoby, aby zapewnić ciągłość pracy

Rozważ użycie oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy i narzędzia do dalszej redukcji ręcznej interwencji w codzienne procesy pracy. Automatyzacja ClickUp , na przykład, może zautomatyzować regularne zadania administratora, utrzymać zadania w ruchu bez nadmiernych komentarzy i zapobiec wypaleniu menedżerskiemu.

5. Monitoruj pracę pracowników, ale na odległość

Nie możesz przestać zarządzać! Jeśli całkowicie odpuścisz, ryzykujesz powstanie anarchii w obszarze roboczym, gdzie nikt nie słucha innych ludzi i po prostu gra w obwinianie na spotkaniach.

Nie musisz unosić się nad swoim zespołem i co dwie sekundy pytać go, jak się sprawy mają. Wystarczy rzucić okiem na to, co robią, zapytać o aktualizacje raz na jakiś czas i iść dalej. Ale do zrobienia tego z pewnością siebie potrzebujesz narzędzia do śledzenia projektów .

Ułatw sobie ten proces dzięki Osoby obserwujące ClickUp . Ta funkcja pomaga menedżerom dodać obserwatora członka zespołu do dowolnego zadania - może on wykonać śledzenie za ciebie, więc nie będzie to przypadek mikrozarządzania. Osoby obserwujące są automatycznie aktualizowane, gdy zadanie ma powiązane działania:

Przypisywaniem

Edytowaniem nazwy lub opisu zadania

Komentowaniem

Zmianą terminu wykonania zadania

Zmiana statusu/poziomu priorytetu

Automatyzacja osób przypisanych i obserwujących w ClickUp

Aby naprawdę monitorować na odległość, wykorzystaj Pulpity ClickUp i śledzenie każdego projektu za pomocą wykresów i raportów o statusie wyświetlanych jako Karty . Po co pingować kogokolwiek o aktualizacje i ryzykować, że zostaniesz nazwany mikromanagerem, skoro możesz zobaczyć zakończone prace z pulpitu?

Spodoba ci się również Widoki ClickUp które pomagają zobaczyć status wszystkich prac jednocześnie. Na przykład Widok Tablicy pomaga monitorować postęp zadań. Widok Widok listy oferuje bardziej szczegółowy widok przypominający arkusz kalkulacyjny, podczas gdy widok Widok kalendarza pomaga precyzyjnie wizualizować harmonogramy i terminy.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

6. Wspieranie środowiska opartego na zaufaniu i uczciwości

Jeśli w przeszłości przez przypadek mikrozarządzałeś, członkowie Twojego zespołu mogą chcieć zwracać się do Ciebie o zatwierdzenie każdego zadania. W tym miejscu należy wyciągnąć kartę zaufania i pozwolić im decydować.

Nie przesadzaj jednak. Zachowaj delikatną granicę między oddelegowaniem podejmowania decyzji a zapewnieniem, że praca zostanie zrobiona prawidłowo. Dla początkujących, spróbuj poprosić, aby nie być CC'ed w każdym e-mailu lub pinged w każdej rozmowie na czacie.

Spróbuj regularnych spotkań z pracownikami, aby odbudować zaufanie i ludzkie połączenie. The Szablon 1 na 1 dla pracowników i menedżerów ClickUp oferuje doskonały układ, aby w pełni wykorzystać sesje przełożony-pracownik.

7. Zastanów się nad osobistymi nawykami dotyczącymi wydajności

Mikrozarządzanie to zły styl zarządzania, który zmniejsza wydajność nie tylko innych, ale także ciebie. Zajmowanie się zadaniami administracyjnymi to prawdziwa strata czasu.

Nie marnuj każdej minuty na przeglądanie statusów zadań lub komentarzy do cyklu pracy. Przeznacz tylko określoną ilość czasu każdego dnia lub tygodnia na sprawdzenie projektu. Świetnym sposobem do zrobienia tego jest użycie Przypomnienia ClickUp . Ustaw timery, aby śledzić niezbędne zadania i pozwól innym pracownikom odpowiadać za resztę.

8. Pozwalaj na błędy i traktuj je taktownie

Mikromenedżerowie mają tendencję do bycia szalonymi perfekcjonistami, ale nikt nie jest doskonały. Nie oczekuj, że wszystko zawsze pójdzie zgodnie z planem. Pozwól innym na popełnianie błędów i zbadaj, jak ich uniknąć następnym razem dzięki przemyślanym wskazówkom lub dodatkowemu szkoleniu.

Możesz tworzyć samouczki wideo za pomocą Clip , darmowy rejestrator ekranu ClickUp, aby pomóc pracownikom mieć kontrolę nad wykonywaniem procesów. Eliminuje to kłopot z byciem pingowanym w Slack wiele razy dziennie!

W ramach zadania ClickUp łatwo udostępniaj swój ekran i nagrywaj go, aby szybciej komunikować się z innymi użytkownikami bez konieczności przechodzenia do innych narzędzi do nagrywania ekranu

Możesz również użyć szablony doskonalenia procesów aby przeprowadzić burzę mózgów na temat sposobów usprawnienia bieżących procesów. Lub, jeśli konkretny pracownik jest podatny na popełnianie pewnych błędów, to Szablon planu działań naprawczych ClickUp może ich obiektywnie poprowadzić.

9. Łatwy dostęp do informacji

Menedżerowie często marnują niekończące się godziny, po prostu nadrabiając zaległości w tym, o co chodzi w projekcie. Zapomnij o mikrozarządzaniu; to po prostu słaby styl zarządzania w ogóle. Upewnij się, że wszystkie dokumenty dotyczące projektu są łatwo dostępne, abyś mógł się do nich odwołać, gdy zajdzie potrzeba podwójnego sprawdzenia.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

Możesz zacząć to robić już dziś, korzystając z Dokumenty ClickUp , który pozwala na stworzenie kompleksowego baza wiedzy danych, procesów i instrukcji dotyczących projektów. Dzięki współedytowaniu w czasie rzeczywistym możesz zobaczyć, kto co edytuje i wprowadzać zmiany wraz z innymi menedżerami. Możesz również generować dokumenty projektu od podstaw za pomocą Wsparcie AI .

10. Organizowanie sesji budowania zespołu

Uczucie duszenia się jest częstym tematem w mikrozarządzanych teamach. Jeśli chcesz stworzyć bardziej zrelaksowaną przestrzeń roboczą, odkryj możliwości budowania zespołu gdzie pracownicy mogą się spotykać i wchodzić w interakcje bez presji codziennej harówki.

Sesje team buildingowe pomagają budować zaufanie w zespołach i sprawiają, że współpraca jest bardziej naturalna, motywując wszystkich do pracy z pasji, a nie z obowiązku. ❤️‍🔥

Przestań mikrozarządzać i przyjmij zrównoważony styl przywództwa dzięki ClickUp

Mikrozarządzanie szkodzi pracownikom, Businessowi i menadżerom - jest to gra przegrana-przegrana. Źle wpływa na wydajność i stwarza więcej problemów niż rozwiązuje. Spróbuj zastosować jedną lub więcej strategii, które omówiliśmy, do zrobienia małych rzeczy, podczas gdy zarządzanie projektami . ClickUp może być niezawodnym źródłem wsparcia w tej podróży, pomagając znaleźć swój rytm zarządzania.

Wspierać wydajny obszar roboczy, w którym nie musisz mieć wszystkiego na oku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zarejestruj się w ClickUp i wykorzystaj nowoczesne narzędzia, aby na zawsze uniknąć mikrozarządzania! 🥳