10 niezbędnych narzędzi do automatyzacji procesów biznesowych w 2024 roku

Czy Twój zespół jest przeciążony powtarzalnymi zadaniami i skomplikowanymi procesami manualnymi?

Czasami nie da się obejść ręcznego wykonywania zadań. Jednak dzięki innowacjom w dziedzinie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (AI) automatyzacja procesów biznesowych nigdy nie była łatwiejsza.

Nie trzeba też umieć kodować ani tworzyć modeli uczenia maszynowego. Narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych sprawiają, że wprowadzenie automatyzacji dla nietechnicznych członków zespołu jest bardzo proste - o ile wybierzesz odpowiednie rozwiązanie. 🛠️

Wybór narzędzia do automatyzacji procesów to nie lada wyzwanie, dlatego przed podjęciem decyzji należy się dobrze zastanowić. W tym celu pokażemy Ci, czego szukać w narzędziach do automatyzacji procesów i podzielimy się naszymi 10 ulubionymi rozwiązaniami platform do automatyzacji procesów z 2024 roku.

Czego należy szukać w narzędziach do automatyzacji procesów?

Na rynku dostępnych jest tak wiele narzędzi do automatyzacji procesów, ale co najmniej, przepływ pracy oprogramowanie do automatyzacji powinno oferować następujące funkcje.

Robotic process automation ( RPA ): RPA to fantazyjny sposób na powiedzenie, że oprogramowanie wykorzystuje boty do wykonywania zadań za Ciebie. Niektóre platformy oferują tylko automatyzacje oparte na wyzwalaczach, które są wspaniałe, ale RPA zdejmuje z Ciebie jeszcze bardziej czasochłonne zadania

( ): RPA to fantazyjny sposób na powiedzenie, że oprogramowanie wykorzystuje boty do wykonywania zadań za Ciebie. Niektóre platformy oferują tylko automatyzacje oparte na wyzwalaczach, które są wspaniałe, ale RPA zdejmuje z Ciebie jeszcze bardziej czasochłonne zadania Integracje: Nie mówimy tutaj tylko o połączeniach Zapier. Poszukaj rozwiązań, które natywnie integrują się z Excelem, Gmailem, Slackiem, mediami społecznościowymi i innymi używanymi platformami

Nie mówimy tutaj tylko o połączeniach Zapier. Poszukaj rozwiązań, które natywnie integrują się z Excelem, Gmailem, Slackiem, mediami społecznościowymi i innymi używanymi platformami Skalowalność: Powinieneś być w stanie używać narzędzia do automatyzacji dla kilku przypadków użycia. Na przykład, możesz zacząć używać go tylko do wprowadzania danych, ale z czasem rozszerzysz je doanalizować i ulepszać procesy dla księgowości, marketingu i nie tylko

Powinieneś być w stanie używać narzędzia do automatyzacji dla kilku przypadków użycia. Na przykład, możesz zacząć używać go tylko do wprowadzania danych, ale z czasem rozszerzysz je doanalizować i ulepszać procesy dla księgowości, marketingu i nie tylko Przyjazny dla użytkownika interfejs: Im bardziej intuicyjne rozwiązanie, tym szybciej dostrzeżesz jego wartość. Wybierz oprogramowanie do automatyzacji procesów, które nie zawiera kodu lub jest niskokodowe. Interfejs typu "przeciągnij i upuść" jest również koniecznością

10 najlepszych narzędzi do automatyzacji procesów w 2024 roku

Twoja firma potrzebuje więcej klientów, aby się rozwijać, ale jeśli maksymalnie obciążyłeś swój zespół, nadszedł czas, aby wyeliminować wąskie gardła dzięki mocy robotów. 🤖

Z odpowiednim narzędziem do automatyzacji procesów, twój zespół będzie pracował szybciej jednocześnie spełniając swoje cele i kluczowe wyniki (OKR) .

Jeśli jesteś na rynku dla firmy zarządzanie procesami narzędzie, przeprowadziliśmy wszystkie badania za Ciebie. Sprawdź naszą listę 10 najlepszych narzędzi do automatyzacji procesów, aby raz na zawsze wyeliminować nieefektywność.

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Przełączanie się między tuzinem kart przeglądarki i programów na komputerze zajmuje zdecydowanie za dużo czasu. Zamiast szukać e-maili, dokumentów i danych, trzymaj wszystko w jednym miejscu dzięki ClickUp.

Zgadza się: ulubiony na świecie narzędzie do zarządzania projektami jest również najlepszym kandydatem do automatyzacji procesów. 🙌 ClickUp Automations usprawnia prawie każdy aspekt przepływu pracy, od przekazywania, przez zatwierdzanie, po zależności. Narzędzie do automatyzacji procesów ClickUp odciąża Twój zespół, oszczędzając czas, redukując błędy ludzkie i usprawniając podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Ma wystarczającą moc, aby obsłużyć nawet najbardziej złożone procedury SOP. Zaufaj ClickUp, aby zautomatyzować skomplikowane zadania, takie jak:

Zmiany statusu

Przypisywanie zadań

Publikowanie komentarzy

Łatwe zarządzanie automatyzacjami w ClickUp

Do wyboru jest ponad 100 gotowych automatyzacji, ale możesz skopiować jedną z naszych i dostosować ją, aby stworzyć coś zupełnie wyjątkowego. Po prostu wybierz wyzwalacz i warunek - ClickUp zacznie przekierowywać wszystko od tego miejsca. 📍

Ale to nie wszystko. ClickUp jest wyposażony w setki pomocnych szablonów zwiększających produktywność .

Wypróbuj Szablon ClickUp do efektywnego tworzenia procesów do wizualizacji procesów biznesowych od początku do końca. Tworzenie automatyzacji będzie bułką z masłem, gdy dokładnie zrozumiesz, co ma robić dany proces. 🎯

Najlepsze cechy ClickUp

ClickUp AI pomaga zaoszczędzić jeszcze więcej czasu jako jedyny asystent oparty na sztucznej inteligencji dostosowany do Twojej roli

Możesz połączyć ClickUp Automations z aplikacjami takimi jak Twilio, Slack, Dropbox, Calendly i Google Sheets, aby obsłużyć całą swoją pracę na jednej platformie

Doreinżynieria procesów biznesowych zTablice ClickUp iMapy myśli* Śledź sukces swoich nowych procesów w czasie rzeczywistym za pomocąClickUp Dashboard Ograniczenia ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

ClickUp ma wiele funkcji, które dla początkujących mogą być mylące

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 900 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ opinii)

2. CMW Lab

Via CMW Lab CMW tworzy oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych (BPA) w celu zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów pracy. Jest to kompletne rozwiązanie do automatyzacji z aplikacjami do wszystkiego, od analizy danych po raportowanie.

Co najlepsze, nie musisz być użytkownikiem technicznym, aby korzystać z CMW Lab. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o osobach nietechnicznych, więc możesz przeciągnąć i upuścić swoją drogę do zwycięstwa. 🏆

Najlepsze cechy CMW Lab

Visual Process Designer pozwala szybko modelować własne automatyzacje - bez konieczności pisania kodu

CMW Lab działa w chmurze, więc nie ma potrzeby pobierania specjalnego oprogramowania

Uproszczenie wprowadzania danych dzięki Visual Form Builder CMW Lab

CMW Lab integruje się z kilkoma rozwiązaniami, w tym Microsoft Outlook

Ograniczenia CMW Lab

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że trudno jest skontaktować się z obsługą klienta

Inni twierdzą, że interfejs nie jest przyjazny dla użytkownika i ładuje się powoli

Ceny CMW Lab

Kontakt w sprawie cen

CMW Lab oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 110 recenzji)

4.6/5 (ponad 110 recenzji) Capterra: 4.6/5 (370+ opinii)

3. ActiveBatch

Via ActiveBatch ActiveBatch to elastyczne narzędzie do automatyzacji procesów, które łączy się z dowolną aplikacją lub serwerem. Podłącz swój CRM, ERP, Business Intelligence i inne narzędzia do ActiveBatch i pozwól robotom obsługiwać wszystko od zarządzanie zadaniami do doświadczenia klienta.

Jeśli znasz trochę kodu, skorzystaj z niskokodowego adaptera REST API ActiveBatch, aby uzyskać więcej niestandardowe przepływy pracy .

Najlepsze cechy ActiveBatch

Narzędzie działa na dowolnym urządzeniu

ActiveBatch Job Scheduler to narzędzie do tworzenia przepływów pracy przeznaczone dla zespołów wielofunkcyjnych

Adapter REST API umożliwia automatyzację niemal wszystkiego (o ile znasz trochę kodu)

ActiveBatch integruje się natywnie z Microsoft Azure, Hadoop, Oracle, SharePoint i nie tylko

Ograniczenia ActiveBatch

Użytkownicy twierdzą, że trudno jest znaleźć pewne funkcje w ActiveBatch

Inni twierdzą, że wyzwalacze oparte na zdarzeniach nie zawsze są niezawodne

Ceny ActiveBatch

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ActiveBatch

G2: 4,6/5 (ponad 190 recenzji)

4,6/5 (ponad 190 recenzji) Capterra: 4.7/5 (55+ opinii)

4. ProcessMaker

Via ProcessMaker Jest drogi, ale ludzie uwielbiają ProcessMaker, ponieważ łączy w sobie moc zarówno automatyzacji procesów, jak i sztucznej inteligencji. Jeśli wypróbowałeś inne narzędzia do automatyzacji i uderzyłeś w ścianę, może to być pomocna opcja, która obejmuje inteligentne uczenie maszynowe. 💡

FYI, ProcessMaker ma również wyspecjalizowaną ofertę dla bankowości i szkolnictwa wyższego, co może pomóc uniknąć bólu głowy związanego z przestrzeganiem przepisów.

Najlepsze cechy ProcessMaker

Obsługa automatyzacji opartych na wyzwalaczach za pomocą silnika decyzyjnego AI

Inteligentne przetwarzanie dokumentów (IDP) do wyodrębniania, klasyfikowania i identyfikowania nieustrukturyzowanych danych

ProcessMaker ma oparte na sztucznej inteligencji przetwarzanie języka naturalnego (NLP), aby przyspieszyć wyszukiwanie

Korzystaj z gotowych szablonów ProcessMaker lub stwórz własne

Ograniczenia ProcessMaker

Aby efektywnie korzystać z ProcessMaker, trzeba znać trochę kodu

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby istniały pulpity nawigacyjne i interfejs użytkownika specyficzne dla danego zadania

Ceny ProcessMaker

Platforma: $1,475/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

$1,475/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Pro: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Enterprise+: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje ProcessMaker

G2: 4.3/5 (280+ opinii)

4.3/5 (280+ opinii) Capterra: 4.5/5 (175+ opinii)

5. Kissflow

Via Kissflow Kissflow to inny rodzaj narzędzia do automatyzacji procesów, które zawiera unikalne konfiguracje zaplecza dla IT, programistów, właścicieli procesów i użytkowników biznesowych. Jeśli wiele działów lub zespołów zamierza korzystać z tego narzędzia do automatyzacji, Kissflow ułatwia rozpoczęcie pracy przy niewielkim dostosowaniu. 🏃

Nadal musisz znać trochę kodu dla tej platformy. Ale gdy już to zrobisz, zobaczysz korzyści płynące z zasad automatyzacji Kissflow opartych na formularzach.

Najlepsze cechy Kissflow

Tablice Case Management do śledzenia spraw i zarządzania nimi

Kissflow oferuje konektory bez kodu

Utwórz zewnętrzny portal dla dostawców, klientów i współpracowników

Dostęp do szablonów dla zaopatrzenia, finansów, zasobów ludzkich i operacji biznesowych

Ograniczenia Kissflow

Niektórzy użytkownicy zgłaszają powolny czas reakcji i trudności z eksportowaniem danych i raportów

Inni użytkownicy zgłaszają negatywne doświadczenia z obsługą klienta

Ceny Kissflow

Podstawowy: $1,500/miesiąc

$1,500/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Kissflow

G2: 4.3/5 (ponad 530 opinii)

4.3/5 (ponad 530 opinii) Capterra: 3.9/5 (30+ opinii)

6. Bonitasoft

Via Bonitasoft Bonitasoft jest jednym z tych narzędzi do automatyzacji procesów, które są używane głównie przez programistów. Niezależnie od tego, czy jesteś front-end, back-end, czy full-stack, Bonitasoft przyspiesza automatyzację procesów za pomocą prostych narzędzi o niskim kodzie.

Masz pełną kontrolę nad zautomatyzowanymi zadaniami i elementami typu "przeciągnij i upuść". Bonitasoft automatyzuje nawet wdrażanie, więc jeśli Twoja firma ma własną aplikację, może to być narzędzie do automatyzacji dla Ciebie.

Najlepsze funkcje Bonitasoft

Przypisywanie zadań na podstawie schematu organizacyjnego

Monitorowanie wskaźników KPI

Zarządzanie ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi danymi za pomocą zarządzania sprawami Bonitasoft

Bonitasoft łączy się z CRM, ECM, ERP, serwisami społecznościowymi, usługami internetowymi, bazami danych i nie tylko

Ograniczenia Bonitasoft

Interfejs użytkownika nie jest najnowocześniejszy, jaki widzieliśmy

Bonitasoft jest nieco techniczny, co czyni go najlepszym dla zespołów IT

Ceny Bonitasoft

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Bonitasoft

G2: 4.5/5 (4 recenzje)

4.5/5 (4 recenzje) Capterra: 4.4/5 (15+ recenzji)

7. ConnectWise

Via ConnectWise ConnectWise posiada zawrotną liczbę narzędzi w swoim pakiecie oprogramowania przeznaczonym dla dostawców usług zarządzanych (MSP). Jeśli nie jesteś profesjonalną firmą IT, która oferuje usługi innym firmom, to narzędzie nie będzie miało zastosowania.

Jeśli jednak jesteś firmą IT, ConnectWise PSA zautomatyzuje wszystko, od wycen, przez opinie klientów, po dokumentację IT. Gromadzi nawet dane do analizy porównawczej wydajności firmy. 📈

Najlepsze funkcje ConnectWise

Narzędzie SmileBack automatycznie zbiera opinie klientów

ConnectWise PSA usprawnia rozliczenia online, zgłoszenia do pomocy technicznej i zaopatrzenie łańcucha dostaw

Zarządzanie wszystkimi zadaniami, projektami i kartami czasu pracy w jednym miejscu

ConnectWise CPQ automatyzuje wyceny i propozycje

Ograniczenia ConnectWise

Kilku użytkowników wspomina o negatywnych doświadczeniach ze szkoleniami i wsparciem

Inni twierdzą, że aplikacje są zbyt zróżnicowane

Ceny ConnectWise

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ConnectWise

G2: 3.9/5 (460+ recenzji)

3.9/5 (460+ recenzji) Capterra: 4.⅕ (230+ recenzji)

8. Quixy

Via Quixy Quixy to narzędzie do automatyzacji procesów bez użycia kodu, służące do tworzenia aplikacji, automatyzacji przepływów pracy i automatyzacji procesów biznesowych. Ta w 100% konfigurowalna platforma zapewnia pełną kontrolę nad doświadczeniem użytkownika.

Przed wdrożeniem procesów w wizualnym interfejsie Quixy można przeprowadzić burzę mózgów. Nie ma ograniczeń co do liczby kroków, które możesz dodać, więc możesz być tak złożony, jak chcesz. 🧠

Najlepsze funkcje Quixy

Tworzenie własnych aplikacji internetowych w prostym interfejsie typu "przeciągnij i upuść"

Dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak rozpoznawanie twarzy i skanowanie kodów QR

Wybór sekwencyjnych, równoległych i warunkowych przepływów pracy

Quixy oferuje aplikacje i szablony do śledzenia kandydatów, wdrażania pracowników, zarządzania projektami i nie tylko

Ograniczenia Quixy

Quixy nie posiada obszernej dokumentacji ułatwiającej nowym użytkownikom poruszanie się po platformie

Niektórzy użytkownicy mają trudności z poruszaniem się po systemie

Ceny Quixy

Platforma: 20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Rozwiązanie: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Quixy

G2: 5/5 (ponad 125 recenzji)

5/5 (ponad 125 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 25 recenzji)

9. Camunda

Via Camunda Camunda wykorzystuje inteligencję predykcyjną, generatywną sztuczną inteligencję i inteligencję rozszerzoną, aby połączyć sztuczną inteligencję z procesami biznesowymi. Wykorzystuje otwartą architekturę, która dobrze integruje się ze wszystkimi popularnymi frameworkami internetowymi, dzięki czemu kompatybilność nie jest problemem.

Camunda zapewnia również pulpity nawigacyjne kondycji procesów, dzięki czemu można zobaczyć, jak skuteczne są nowe automatyzacje. Wadą jest to, że platforma ta wymaga kodu, więc najlepiej pozostawić ją zespołowi programistów. 🧑‍💻

Najlepsze cechy Camunda

Camunda łączy się z dowolnym punktem końcowym procesu, więc przypadki użycia są nieograniczone

Możliwość tworzenia w językach Java, Go, Node.js, Python lub C#

Camunda Modeler buduje diagramy procesów za pośrednictwem Internetu lub pulpitu

Ograniczenia Camunda

Form Builder to narzędzie typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia przepływów pracy, które nadal wymagają interakcji z człowiekiem

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że nie ma wystarczająco dobrej dokumentacji, co może utrudniać konfigurację i nawigację

Ceny Camunda

Darmowy dla maksymalnie pięciu użytkowników

Starter: 103$ (99€)/miesiąc dla 10 użytkowników

103$ (99€)/miesiąc dla 10 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Camunda

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (9 recenzji)

10. Nintex

Via Nintex Czy nie byłoby miło mieć narzędzie, które identyfikuje możliwości automatyzacji? Cóż, dokładnie to robi Nintex.

Nintex wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania zadań w celu odkrywania i dokumentowania procesów. Stamtąd platforma automatyzuje wszystko - w tym mapowanie procesów i zarządzanie dokumentami, aby zaoszczędzić zespołowi dużo czasu. ⌛

Najlepsze funkcje Nintex

Wypróbuj analitykę Nintex, aby poprawić wydajność automatyzacji

Nintex automatycznie generuje dokumenty do podpisu elektronicznego

Narzędzie zawiera boty RPA przyspieszające przepływy pracy

Wizualizacja danych procesu w celu znalezienia obszarów wymagających poprawy

Ograniczenia Nintex

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma staje się skomplikowana i nieporęczna

Inni użytkownicy życzą sobie większej liczby integracji

Ceny Nintex

Pro: $25,000/rok

$25,000/rok Premium: $50,000/rok

$50,000/rok Niestandardowe: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Nintex

G2: 4,2/5 (ponad 700 recenzji)

4,2/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 80 recenzji)

Łatwe zarządzanie przepływem pracy

Twój zespół już jest najlepszy, ale automatyzacja przepływu pracy przeniesie Twoją załogę na wyższy poziom. Porzuć ręczne zadania i zaoszczędź więcej czasu, wykorzystując najlepsze narzędzia do automatyzacji procesów 2024. ✨

Automatyzacja jest koniecznością, ale nawet wtedy większość z tych platform nadal oddziela automatyzacje od rzeczywistej pracy. Oszczędzaj czas oszczędzaj czas i trzymaj wszystko w jednym miejscu dzięki ClickUp. Dajemy Ci korzyści płynące z narzędzia typu "wszystko w jednym" i kilku naprawdę potężnych automatyzacji.

Co najlepsze, ClickUp jest darmowy na zawsze. Zarejestruj się w ClickUp już teraz -karta kredytowa nie jest wymagana.