10 najlepszych programów do zarządzania badaniami w 2024 roku

Żonglujesz projektami badawczymi i masz trudności ze śledzeniem spraw? Nie martw się. Dzięki nowemu narzędziu do zarządzania badaniami możesz być znacznie bardziej wydajny.

Ale co, jeśli nie masz czasu na przeglądanie dziesiątek narzędzi i aplikacji do zarządzania badaniami w celu znalezienia idealnego rozwiązania? Tutaj właśnie wkraczamy my!

Zawęziliśmy listę do 10 najlepszych narzędzi do zarządzania badaniami w 2024 roku, dzięki czemu możesz wybierać spośród najlepszych z najlepszych.

Czas przejść na wyższy poziom! 🙌

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania badaniami?

Niezależnie od tego, czy jesteś indywidualnym badaczem, czy kierujesz zespołem badawczym, narzędzia do zarządzania badaniami sprawiają, że wszystko jest lepsze. Oto kilka funkcji, które uznaliśmy za priorytetowe przy wyborze 10 narzędzi z naszej listy:

Intuicyjny interfejs użytkownika: Większość narzędzi będzie miała krzywą uczenia się, ale konfigurowalny interfejs użytkownika sprawia, że łatwiej jest poczuć się komfortowo

Większość narzędzi będzie miała krzywą uczenia się, ale konfigurowalny interfejs użytkownika sprawia, że łatwiej jest poczuć się komfortowo Kompatybilność: Najlepsze narzędzia oferują oprogramowanie do pobrania, aplikacje mobilne i aplikacje internetowe, dzięki czemu członkowie twojego zespołu mogą pracować na Androidzie, iOS, Macu, Windowsie, Linuksie i swoich ulubionych przeglądarkach internetowych

Najlepsze narzędzia oferują oprogramowanie do pobrania, aplikacje mobilne i aplikacje internetowe, dzięki czemu członkowie twojego zespołu mogą pracować na Androidzie, iOS, Macu, Windowsie, Linuksie i swoich ulubionych przeglądarkach internetowych Integracja: Jeśli ty i twój zespół korzystacie z oprogramowania do zarządzania projektami, poszukaj narzędzi do zarządzania badaniami, które zintegrują się z nimi wszystkimi

Jeśli ty i twój zespół korzystacie z oprogramowania do zarządzania projektami, poszukaj narzędzi do zarządzania badaniami, które zintegrują się z nimi wszystkimi Automatyzacja: Automatyzacja procesów biznesowych zajmuje się codziennymi zadaniami i pozwala skupić się na dobrych rzeczach

Automatyzacja procesów biznesowych zajmuje się codziennymi zadaniami i pozwala skupić się na dobrych rzeczach Szablony: Poszukaj czegoś, co usprawni Twój cykl pracy dzięki gotowym szablonom dla takich rzeczy jakzarządzanie zasobamizarządzanie projektami,mapa procesóworazplanowanie badań ## 10 najlepszych programów do zarządzania badaniami w 2024 roku

OK, przestańmy marnować czas i przejdźmy do konkretów. Oto nasz wybór 10 najlepszych narzędzi do zarządzania badaniami w 2024 roku.

Twórz efektywne plany badawcze i usprawnij swój projekt od pomysłu do zakończonego projektu dzięki ClickUp

ClickUp jest opartym na chmurze narzędziem z mnóstwem możliwości badawczych i oprogramowanie do zarządzania projektami funkcji dla projektów badawczych. Jest to nasz najlepszy wybór z kilku powodów.

Po pierwsze, spędziliśmy niezliczone godziny na udoskonalaniu go, aby był jednym z najbardziej pomocnych narzędzi. Jest wysoko oceniany i znajduje się na szczycie kilku innych list, w tym Najlepsze oprogramowanie i narzędzia do zarządzania projektami G2 w 2024 r .

ClickUp posiada współpracę w czasie rzeczywistym funkcje, free wykresy Gantta narzędzia AI do pisania, narzędzia do dokumentacji projektów i wiele więcej. Do zrobienia prawie wszystko, o co poprosisz, z możliwością dostosowania Pulpity ClickUp i dziesiątki przydatnych szablonów.

Na przykład Szablon planu projektu badawczego ClickUp dzieli złożone zadania, organizuje zasoby i informuje o postępach za pomocą narzędzia do wizualizacji danych . I Dokumenty ClickUp służą jako prosty oprogramowanie wiki które pozwala tworzyć piękne dokumenty i wiki, które można łatwo połączyć z cyklami pracy.

Czy wspomnieliśmy, że wiele z tych rzeczy jest dostępnych w planie Free Forever? 🤩

ClickUp najlepsze funkcje:

Integracja z ponad 1000 innych narzędzi, w tym Dokumentami Google, Google Scholar, Dyskiem Google, obszarem roboczym Google, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub i Asana

Konfigurowalne pulpity, powiadomienia, arkusze kalkulacyjne, szablony, śledzenie czasu, automatyzacja i wiele więcej

ClickUp AIasystent pisania podsumowuje metryki, tworzy e-maile, generuje elementy działań, opracowuje metadane i tworzy posty w mediach społecznościowych w kilka sekund

Aplikacja mobilna, aplikacja internetowa i aplikacja komputerowa działają na wszystkich systemach operacyjnych

Funkcje zarządzania zadaniami organizują i automatyzują proces badawczy, niezależnie od tego, czy prowadzisz badania akademickie do zrobienia pracy dyplomowej, czy zarządzasz danymi badawczymi swojej firmy

Wiele widoków i narzędzi umożliwia organizowanie dużych zbiorów danych za pomocą złożonych wizualizacji w celu zarządzania referencjami, badaniami i nie tylko

ClickUp limits:

Niektórzy nowi użytkownicy zgłaszają trudności w nauce (rozwiązane za pomocą prostych, bezpłatnych samouczków)

ClickUp AI nie jest dostępny w planie Free Forever (najpierw wypróbuj go w bezpłatnej wersji próbnej)

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika płatne rocznie

$7/miesiąc za użytkownika płatne rocznie Business: $12/miesiąc za użytkownika płatne rocznie

$12/miesiąc za użytkownika płatne rocznie Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,000+ recenzji)

4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Tableau

przez Tableau Tableau to narzędzie do wizualizacji danych obsługiwane przez Salesforce. Zostało zaprojektowane w celu połączenia danych z różnych źródeł na jednej platformie analitycznej. Oprogramowanie do zarządzania referencjami ułatwia organizowanie złożonych danych badawczych za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść" oraz interaktywnych pulpitów.

Tableau ułatwia życie dzięki dostępowi do szeregu opcji analizy i udostępniania danych. Jest przeznaczony dla wszystkich, od studentów i nauczycieli po naukowców zajmujących się danymi i właścicieli firm.

Najlepsze funkcje Tableau:

Tableau Cloud dostarcza opartą na chmurze platformę analityczną, która napędza lepsze wyniki biznesowe i zapewnia zintegrowane zarządzanie danymi

Tableau Prep to nowoczesne narzędzie, które przyspiesza i ułatwia łączenie, edytowanie i organizowanie danych badawczych w celu wydajnej analizy

Integracja z szeroką gamą produktów ułatwiających współpracę, prezentację danych i podejmowanie decyzji

Moduły szkoleniowe do wdrażania zespołu minimalizują krzywą uczenia się z wieloma narzędziami Tableau do zarządzania badaniami

Limity Tableau:

Użytkownicy raportują, że duże pliki czasami wymagają długiego czasu ładowania i mogą być wynikiem awarii

Niektóre recenzje zawierają wzmianki o błędach w nowych wersjach oprogramowania Tableau

Ceny Tableau:

Tableau Viewer: $15/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$15/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Tableau Explorer: $42/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$42/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Tableau Creator: $70/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

Oceny i recenzje Tableau:

G2: 4.3/5 (1,000+ recenzji)

4.3/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

3. GanttPRO

przez GanttPRO GanttPRO to system zarządzania zasobami, który wykorzystuje wykresy Gantta do efektywnego zarządzania projektami. Jest to również oprogramowanie do zarządzania badaniami i referencjami, które jest idealne dla zarządzania Teams i organizowanie cyklu pracy.

Zaimportuj arkusze kalkulacyjne Excel i wykresy lub skorzystaj z gotowych szablonów, aby szybko rozpocząć realizację projektów. Spośród wszystkich narzędzi do zarządzania badaniami na tej liście, GanttPRO pomaga zorganizować wszystko, czego potrzebujesz do badań nad pracą dyplomową, analizą danych biznesowych, stronami wiki, bibliografiami i nie tylko. 🛠️

Najlepsze funkcje GanttPRO:

Wiele widoków umożliwia tworzenieKanban i tablice scrum oprócz wykresów Gantta dla lepszych badań i wizualizacji obszarów roboczych

Integracje z Slack, OneDrive, Google Drive i MS Teams gromadzą całą pracę w jednym miejscu

Zarejestrowany czas pozwala śledzić, ile czasu poświęcasz na każde zadanie badawcze

Narzędzia do współpracy ułatwiają zespołom badawczym współpracę i komunikację w czasie rzeczywistym

Limity GanttPRO:

Niektóre widoki mają niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie

W recenzjach wzmianki o trudnościach z przenoszeniem i konwertowaniem zadań

Ceny GanttPRO:

Basic: $9.99/miesiąc za użytkownika

$9.99/miesiąc za użytkownika Pro: $15.99/miesiąc za użytkownika

$15.99/miesiąc za użytkownika Business: $24.99/miesiąc za użytkownika

$24.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

GanttPRO oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (400+ recenzji)

4.8/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

4. Klipfolio

przez Klipfolio Klipfolio to narzędzie do pulpitu biznesowego, które monitoruje dane badawcze w czasie rzeczywistym. Jest to platforma skoncentrowana na metrykach, która pomaga wszystkim podejmować lepsze decyzje dzięki dostępowi do danych, których potrzebują, kiedy ich potrzebują. ✨

Użytkownicy indywidualni i teamy danych mogą korzystać z tego potężnego narzędzia analitycznego do katalogowania danych na przyjaznej dla użytkownika platformie, która zapewnia samoobsługowy dostęp do informacji badawczych. Umożliwia sporządzanie efektywnych raportów na potrzeby projektów zespołowych, organizowanie cytatów do prac badawczych i tworzenie przydatnych pulpitów dla użytkowników końcowych.

Najlepsze funkcje Klipfolio:

Integracja z ponad 100 innymi narzędziami i aplikacjami, od Ahrefs po Zapier, z dziesiątkami opcji pomiędzy

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi z systemem Android i iOS oraz najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi

Klip Annotations pozwala szybko i łatwo tworzyć, aktualizować i usuwać adnotacje

Przyjazny dla użytkownika interfejs pomaga zmniejszyć krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Limity Klipfolio:

Niektóre recenzje wzmiankują o braku alertów i powiadomień

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z koniecznością ponownego uruchomienia aplikacji po dodaniu elementów do pulpitu

Ceny Klipfolio:

Go: $125/miesiąc

$125/miesiąc Pro: $300/miesiąc

$300/miesiąc Business: $800/miesiąc

Klipfolio oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (200+ recenzji)

4.5/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

5. Whatagraph

przez Whatagraph Whatagraph to narzędzie do raportowania, które pomaga zarządzać i wizualizować dane badawcze za pomocą konfigurowalnych szablonów dla efektywnych projektów marketingowych. Przenoś dane, udostępniaj raporty interesariuszom i twórz oszałamiające raporty. 🦋

Whatagraph zastępuje wiele narzędzi i gromadzi pracę Twojego zespołu na łatwej w użyciu platformie danych z przyjaznym dla użytkownika pulpitem. Narzędzie to zostało zaprojektowane z myślą o wewnętrznych zespołach zajmujących się badaniem danych i marketingiem.

Najlepsze funkcje Whatagraph:

Integracja z ponad 40 narzędziami i aplikacjami, w tym YouTube, Google BigQuery, LinkedIn i BigCommerce

Automatyzacja przesyłania danych badawczych w celu zaoszczędzenia godzin pracy członkom zespołu i usprawnienia przepływu pracy

Generowanie wysokiej jakości raportów w krótszym czasie dzięki oprogramowaniu do analizy danych

Analizuj i zarządzaj danymi dotyczącymi wydajności stron internetowych, aby zapewnić swojemu zespołowi marketingowemu informacje potrzebne do uzyskania wyników

Limity Whatagraph:

Niektóre recenzje wzmiankują o powolnych reakcjach obsługi klienta

Niektórzy użytkownicy zgłaszają błędy, które spowalniają proces badawczy

Brak prawdziwych funkcji oprogramowania do zarządzania projektami

Coagraph pricing:

Professional: $223/miesiąc płatne rocznie

$223/miesiąc płatne rocznie Premium: $335/miesiąc płatne rocznie

$335/miesiąc płatne rocznie Niestandardowy: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Whatagraph:

G2: 4.5/5 (200+ recenzji)

4.5/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

6. Looker

przez Google Looker (aka Google Looker Studio) to oparta na przeglądarce platforma do analizy danych, która wykorzystuje unikalny język modelowania do wykorzystywania, analizowania i wizualizowania danych badawczych. Można jej używać do zarządzania i samoobsługowej analizy biznesowej (BI), a także do tworzenia najlepszych aplikacji dla wskaźników organizacji.

Współpracuj w czasie rzeczywistym i korzystaj z najszybszych dostępnych analitycznych baz danych. Lekka architektura Looker umożliwia programistom szybkie tworzenie elastycznych aplikacji do analizy danych i badań. 👀

Najlepsze funkcje Looker:

Intuicyjny interfejs użytkownika minimalizuje krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Integracja z wieloma narzędziami, w tym z bazami danych BigQuery Standard SQL i BigQuery Legacy SQL

Konfigurowalne wykresy, tabele i raporty umożliwiają udostępnianie wglądu w dane zespołowi, klasie lub całemu światu

Ustawienia raportowania dają użytkownikom bazy danych i przeglądarkom opcję zakładki istniejących ustawień do wykorzystania w przyszłości

Limity Looker:

Użytkownicy zgłaszają problemy ze zróżnicowaną strukturą cenową w chmurze Google i brakiem ustalonej opłaty miesięcznej

Niektóre recenzje zgłaszają problemy z dynamicznymi tabelami, które nie wyświetlają pełnego tekstu nagłówków

Koncentracja na danych oznacza niewiele możliwości oprogramowania do zarządzania projektami

Cennik Looker:

Chmura Google Cena : Skontaktuj się, aby poprosić o wycenę

Oceny i recenzje Looker:

G2: 4.4/5 (1,000+ recenzji)

4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

7. Bit.ai

przez Bit.ai Bit.ai to współpraca nad dokumentami platforma zaprojektowana do szybkiego i łatwego tworzenia notatek, danych powstania dokumentów i zarządzania badaniami. Tworzy dynamiczne bazy wiedzy, projekty i dokumenty techniczne z różnymi opcjami udostępniania i formatowania.

Użytkownicy mają dostęp do zaawansowanych opcji projektowania, rozbudowanych funkcji wyszukiwania, wydajnego śledzenia dokumentów i narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym. Teams mogą współpracować przy użyciu tego narzędzia z całego świata na wielu platformach i urządzeniach.

Najlepsze funkcje Bit.ai:

Narzędzia do współpracy pozwalają Tobie i Twojemu zespołowi współpracować przy tworzeniu dokumentów, wiki, notatek i stron internetowych

Integracja z dziesiątkami innych narzędzi i platform, w tym YouTube, Arkusze Google, GitHub, Loom i Typeform

Intuicyjny projekt współpracy i cyklu pracy sprawia, że dane powstania dokumentu są proste dla nowych użytkowników

Automatyzacja pozwala na szybsze zakończenie projektów badawczych poprzez zajęcie się drobnymi zadaniami

Limity Bit.ai:

Niektórzy użytkownicy wzmiankują o problemach z danymi powstania dokumentów

Niektóre raporty mówią o problemach z interfejsem użytkownika i potrzebie bardziej przyjaznej obsługi

Ceny Bit.ai:

Free

Pro: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business: $20/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Bit.ai:

G2: 4/5 (10+ recenzji)

4/5 (10+ recenzji) Capterra: 5/5 (ponad 5 recenzji)

8. SciSpace (dawniej Typeset.io)

przez SciSpace SciSpace, znany również jako Typeset.io, to potężna aplikacja dla naukowców, zaprojektowana w celu zaoszczędzenia czasu przy użyciu mocy AI. Odkryj i przejrzyj sieć odpowiednich dokumentów i uzyskaj proste odpowiedzi z każdego z nich bez spędzania godzin na dogłębnym analizowaniu zawartości.

Zminimalizuj czas poświęcany na drobne zadania i pozwól SciSpace do zrobienia badań za Ciebie, podczas gdy Ty znajdziesz odpowiedzi. Będziesz mieć dostęp do milionów dokumentów i plików PDF, aby uzyskać potrzebne informacje. Jest również łatwy w użyciu w połączeniu z aplikacjami takimi jak Zotero i Mendeley.

SciSpace najlepsze funkcje:

Dostęp do metadanych ponad 200 milionów artykułów i ponad 50 milionów pełnotekstowych plików PDF w otwartym dostępie

Obszar roboczy umożliwia wydawcom, instytucjom i naukowcom współpracę i wydajną pracę nad projektami badawczymi

Automatyzacja minimalizuje czas tracony na powtarzalne zadania, dzięki czemu można szybko znaleźć informacje

Wbudowana funkcja sprawdzania plagiatu umożliwia sprawdzanie dokumentów i identyfikowanie problemów, które mogą uniemożliwić publikację

Limity SciSpace:

Niektóre recenzje wzmiankują o problemach z szablonami LaTeX

Free Plan nie zawiera żadnych ważnych funkcji

Brak recenzji na głównych platformach

Cennik SciSpace:

Basic: Free

Free Premium: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Teams and Labs: $5.49/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje SciSpace:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. EndNote

przez EndNote Business używa EndNote do tworzenia bibliografii i uzyskiwania dostępu do artykułów naukowych. To wyspecjalizowane oprogramowanie do zarządzania referencjami i badaniami pozwala zarządzać cytatami i formatować je. Chroni również cykl pracy dzięki wydajnym funkcjom przywracania danych. 📁

Znajduj, udostępniaj i korzystaj z badań w bibliotekach EndNote oraz pracuj nad swoimi badaniami z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu. Zintegrowane narzędzia do tworzenia dokumentów sprawią, że pisanie będzie bardziej wydajne.

Najlepsze funkcje Endnote:

Licencja wymaga jednorazowej opłaty zamiast miesięcznych płatności

Integracja z popularnymi dokumentami, takimi jak Microsoft Word, Dokumenty Google i Open Office Writer

Kompatybilność z pulpitem, iPadem i najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi

Przydatne narzędzia do organizacji i zarządzania badaniami pozwalają badaczom na szybsze przygotowanie i cytowanie swoich prac dyplomowych lub pisanie dogłębnych artykułów naukowych

Limity Endnote:

Niektóre recenzje wzmiankują o ograniczonej integracji zedytory tekstu poza produktami Microsoft i Google

Może być konieczne ręczne poprawienie sporadycznych błędów w formacie cytatów

Systemowi dokumentów brakuje możliwości oprogramowania do zarządzania zadaniami i projektami

Cennik Endnote:

Pełna licencja: $274.95 jednorazowa opłata

$274.95 jednorazowa opłata Licencja studencka: 149,95 USD jednorazowej opłaty

Oceny i recenzje Endnote:

G2: 4.1/5 (100+ recenzji)

4.1/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

10. Databox

przez Databox Databox to narzędzie do analityki biznesowej, które umożliwia połączenie danych i śledzenie ich z dowolnego urządzenia. Monitoruj swoje dane badawcze w czasie rzeczywistym za pomocą jednego pulpitu, aby tworzyć i udostępniać raporty, odkrywać spostrzeżenia i monitorować trendy. 📈

Codzienne, cotygodniowe i comiesięczne aktualizacje wydajności dostępne za pośrednictwem e-maila i Slacka oraz automatyczne powiadomienia o zmianach ważnych wskaźników. Wszystko zrobione bez potrzeby kodowania lub korzystania z arkuszy kalkulacyjnych.

Najlepsze funkcje Databox:

Integracje z ponad 100 popularnymi narzędziami, w tym HubSpot Marketing, Google Analytics, Facebook Ads i Google Ads

Łatwość ustawień dla użytkowników nietechnicznych i teamów zajmujących się badaniem danych

Raportowanie danych ułatwia postęp w realizacji celów i udostępnianie danych badawczych klientom

Niestandardowe wskaźniki i współczynniki konwersji są obliczane szybko i łatwo

Limity Databox:

Recenzje wskazują, że indywidualni użytkownicy mogą uznać ceny zorientowane na biznes za zbyt wysokie

Użytkownicy wzmiankują o braku niestandardowych i wizualnych narzędzi

Wersja Free nie zawiera dostępu do większości funkcji i metryk

Ceny Databox:

Free

Starter: $59/miesiąc

$59/miesiąc Profesjonalny: $169/miesiąc

$169/miesiąc Growth: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc Premium: $999/miesiąc

Databox oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,000+ recenzji)

4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,000 recenzji)

Uwolnij moc swoich badań

Dzięki tak szerokiej gamie opcji oprogramowania do zarządzania badaniami, które zostały wymienione na powyższej liście, z pewnością znajdziesz opcję, która zrobi to, czego potrzebujesz, w cenie, która pasuje do Twojego budżetu. Przygotuj się więc na usprawnienie przepływu pracy, bardziej efektywną współpracę i ponowne zakochanie się w badaniach. 😍

Jeśli potrzebujesz narzędzia do zrobienia wszystkiego w cenie, na którą każdy może sobie pozwolić, wypróbuj ClickUp . To Free! Będziesz mieć dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz do zarządzania badaniami, plus wiele innych narzędzi do zarządzania projektami które sprawią, że Twoja praca i życie będą bardziej wydajne.