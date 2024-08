10 darmowych szablonów planów badawczych dla zespołów i profesjonalistów

Rozpoczęcie nowego projektu badawczego od zera może wydawać się przytłaczające. Bez odpowiednich narzędzi i szablonów pozostaje pusta strona i brak kierunku. Z nimi rozpoczęcie nowego projektu lub organizacja istniejącego to pestka.

Właśnie dlatego musisz zbudować bibliotekę najlepszych szablonów planów badawczych. Jesteśmy tu po to, by ci w tym pomóc.

Zapraszamy do zapoznania się z korzyściami płynącymi z korzystania z szablonów planów badawczych i udostępniania niektórych z naszych ulubionych - wszystko po to, aby projekty badawcze przebiegały jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Czym jest szablon planu badawczego?

Szablon planu badawczego to dokument, który ma na celu pomóc w stworzeniu najlepsze zarządzanie badaniami plan. Zamiast zaczynać od zera z pustym ekranem, dokument planu badawczego daje ci bloki do wypełnienia - dzięki czemu nie przegapisz niczego ważnego.

Istnieje wiele solidnych dokumentów z planami badawczymi - obejmujących wszystko, od badań UX (user experience) do szablony studium przypadku . Szablony te mogą być pomocne dla każdego zespołu, niezależnie od tego, czy pracujesz nad prototypami rozwoju produktu, czy celami badawczymi dla projektu marketingowego. Są one szczególnie pomocne przy projektowaniu produktów , badań UX i zarządzania projektami.

Niektóre z najpopularniejszych szablonów planów badawczych obejmują:

Szablony planów badań UX

Testy użyteczności szablony badań

Szablony wyników analizy danych

Propozycja projektu szablony

Szablony studium przypadku

Szablony procesów badawczych

Szablony badań rynkowych

Szablony analizy konkurencji

Szablony zapytań ofertowych

Każdy z nich ma na celu poprowadzenie Cię w kierunku gromadzenia, przeglądania i raportowania badań w bardziej strategiczny i zorganizowany sposób. Pomyśl o planie badawczym jak o pomocnym kumplu badawczym - aby ułatwić pracę, dostarczyć wskazówek i pomóc ci osiągnąć sukces realizacja projektu .

Co składa się na dobry szablon planu badawczego?

Każdy z nas szuka czegoś innego, jeśli chodzi o szablony projektów. Ty możesz preferować prostotę i porządek, podczas gdy inny team może preferować bardziej kreatywne podejście z dużą ilością kolorów i podpowiedzi.

Nawet jeśli twoje potrzeby są unikalne, istnieją pewne elementy, które prawie zawsze sprawiają, że szablon planu badawczego wyróżnia się na tle innych.

Najlepsze szablony planów badawczych:

Zapewniają organizację pracy Tobie i Twojemu zespołowi ds. produktu

Pomagają ustandaryzować proces badawczy i stosowane metody badawcze

Pozwalają skupić się na kluczach cele projektu i rezultatach

Podaj sugestie dotyczące wskaźników do rejestrowania i analizowania

Pomoc w utrzymaniu pytań badawczych w jednym miejscu

Pomogą ci pozostać na celu z twoimioś czasu projektu* Zdefiniowane miejsce do przechowywania myśli i wyników badań

Nie ma jednego idealnego szablonu dla każdej osoby lub teamu. Zastanów się, jaki jest twój cel, co chcesz osiągnąć, co chcesz osiągnąć strumienie robocze zarządzania projektami i które obszary wymagają największego wsparcia lub wskazówek. Pomoże to wybrać szablony, które będą pełnić funkcję i w jaki sposób można z nich korzystać oprogramowanie wiki aby zbudować kolekcję szablonów.

10 szablonów planów badawczych do wykorzystania w 2024 roku

Istnieją setki szablonów planów badawczych, ale nie wszystkie są do siebie podobne. Niektóre z nich wydobywają to, co najlepsze umiejętności zarządzania projektami podczas gdy inne je utrudniają.

Zebraliśmy najlepsze z najlepszych, aby podzielić się z Tobą ostateczną listą szablonów planów badawczych, które możesz dodać do swojego cyklu pracy w tym roku. Chcesz wiedzieć, co jest jeszcze lepsze? Nie musisz kupować drogiego planu cenowego - wszystkie te szablony są Free!

1. Szablon planu badań użytkowników ClickUp

Szablon planu badań użytkowników ClickUp

Jedną z pierwszych rzeczy, które przychodzą na myśl, gdy mówisz "szablon planu badań", są badania użytkowników. Dla zespołów programistycznych i projektowych jest to jeden z kroków procesu, w którym strategia i organizacja są niezbędne.

Szablon Szablon planu badań użytkowników autorstwa ClickUp ułatwia osiągnięcie tego celu i nie tylko. Szablon zawiera przestrzeń do podzielenia się przeglądem projektu i celami badawczymi, hipotezami i nie tylko - a także dodatkowy dokument podsumowujący badania.

Szablon ten pełni rolę centralnego zasobu dla wszystkich interesariuszy. Skorzystaj z niego, aby zebrać swój zespół, potwierdzić cele i założenia oraz pozostać na dobrej drodze podczas realizacji jakościowego projektu badawczego.

Bonus:_ narzędzia projektowe UX !

2. Szablon badania rynku ClickUp

Szablon do badania rynku ClickUp

Planowanie badań rynkowych jest koniecznością, jeśli chcesz uzyskać najlepsze możliwe dane. Zapewnij swojemu zespołowi wszystko, czego potrzebuje w jednym miejscu, a proces będzie przebiegał sprawnie.

Aby pomóc Twojemu zespołowi być poinformowanym i gotowym do działania, opracowaliśmy Szablon badań rynkowych ClickUp . Jest to szablon z zadaniami, który zawiera kluczowe informacje w jednym miejscu.

Nasz szablon badania rynku ma pięć niestandardowych pól - link do prezentacji badawczej, typ badania rynku, link do dokumentu raportowania, technika gromadzenia danych i scena badania. Dodaj swoje klikalne linki i użyj rozwijanych list, aby przypisać odpowiednią scenę lub typ w trakcie postępu.

3. Szablon Tablicy do badań ClickUp

Szablon tablicy badawczej ClickUp

Badania użytkowników można zbierać na wiele sposobów. Kwestionariusze, wywiady z użytkownikami, grupy fokusowe, sesje badań użytkowników lub media społecznościowe. Innym super angażującym sposobem do zrobienia tego jest użycie tablicy.

Współpraca i badania użytkowników są interaktywne i zabawne dzięki Szablon tablicy badawczej od ClickUp . Zachęć swój zespół do dzielenia się zebranymi spostrzeżeniami za pomocą tego wysoce wizualnego szablonu, z cyfrowymi notatkami zamiast pustych białych pól.

Użyj tego Tablica ClickUp szablon jako bardziej angażujący sposób widoku badań użytkowników. Możesz również użyć tego jako narzędzia do wewnętrznych projektów badawczych - zaproś swoich interesariuszy za pomocą połączonego linku i poproś ich o bezpośredni komentarz.

4. Szablon raportu z badań kapitałowych ClickUp

Szablon raportu z badania akcji ClickUp

Jeśli zajmujesz się doradzaniem inwestorom, co zrobić z ich pieniędzmi, raport kapitałowy jest koniecznością. Zamiast ręcznie pisać nowy raport za każdym razem, szablon planu badawczego może pomóc w skróceniu procesu i przejściu od razu do szczegółów.

Wprowadź Szablon raportu Equity Research przygotowany przez ClickUp . Został zaprojektowany, aby pomóc Ci udostępniać to, co wiesz, w bardziej strategiczny sposób. Udostępnij wgląd w przegląd firmy, zespół zarządzający, wyniki, wycenę rynkową i rekomendacje.

Ten szablon planu badawczego zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zaprezentować swoje wyniki inwestorom w zorganizowany i skuteczny sposób. Wyglądaj jak profesjonalista dla swoich klientów i partnerów-inwestorów i przechowuj wszystkie swoje dane w znaczący sposób, aby móc się nad nimi później zastanowić.

5. Szablon do badań i zarządzania SEO ClickUp

Szablon ClickUp SEO Research & Management

Bycie na bieżąco z wynikami SEO swojej firmy nie jest łatwym zadaniem. Istnieje tak wiele ruchomych części, narzędzi, projektów, celów i członków zespołu, że potrzebujesz sposobu na utrzymanie organizacji i wydajności.

Na szczęście Szablon do badań i zarządzania SEO od ClickUp jest tutaj, aby pomóc uprościć ten proces - i sprawić, że będziesz dobrze wyglądać przed swoim szefem. Ten szablon folderu zapewnia dedykowane miejsce do pracy nad celami SEO, z niestandardowymi polami związanymi z SEO i wieloma niestandardowymi typami zadań, które pomogą Twojemu zespołowi komunikować postępy i zobaczyć blokady w planie badań.

Użyj tego szablonu, aby zobaczyć na pierwszy rzut oka, gdzie są twoje projekty SEO, dzięki czemu możesz być bardziej proaktywny w zakresie pracy swojego zespołu. Możesz również zagłębić się w szczegóły i zrozumieć szacowany czas, daty publikacji i pozycję w rankingach. Sprawdź te narzędzia SEO AI !

6. Szablon raportu z badań ClickUp

Szablon raportu z badań ClickUp

Nie musisz zaczynać od zera za każdym razem, gdy zostaniesz poproszony o przygotowanie raportu badawczego - zamiast tego skorzystaj z szablonu, aby wszystkie pytania badawcze i raporty z badań były tak imponujące, jak poprzednie.

Skróć swoją drogę do powodzenia dzięki szablonowi Szablon raportu badawczego ClickUp . Istnieją sekcje na streszczenie, wprowadzenie, metody i techniki badawcze, wyniki i dyskusję, referencje i załączniki. Dodaj autora raportu i współpracowników, abyś mógł wyróżnić wszystkich, którzy przyczynili się do powstania raportu.

Udostępnij swoje metody badawcze, podejście i wyniki interesariuszom i klientom za pomocą tego imponującego szablonu. Jest to przydatna podstawa, która pomoże Twojemu zespołowi zorganizować się i znaleźć lepszy sposób na informowanie interesariuszy o postępach.

7. Szablon wyników analizy danych ClickUp

Szablon wyników analizy danych ClickUp

Szablon Szablon wyników analizy danych autorstwa ClickUp pomaga zaprezentować dane wszystkim w bardziej znaczący sposób. Zamiast prezentować liczby i wykresy, szablon ten może pomóc zagłębić się w opis problemu, zakres, analizę i metodę badawczą, wyniki i wnioski.

Skorzystaj z tego szablonu, aby uporządkować swoje myśli i przekazać wyniki badania w przejrzysty i łatwy do odczytania sposób. Wyjaśnij kontekst i podstawowe informacje wraz ze swoim podejściem, aby interesariusze mogli w pełni zrozumieć, co pokazują dane.

8. Szablon osobistej analizy SWOT ClickUp

Szablon osobistej analizy SWOT ClickUp

Osobista analiza SWOT może pomóc w zrozumieniu mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń swoich (lub swojego teamu). Informacje te mogą nie tylko pomóc w lepszej pracy, ale także oznaczają, że możesz bardziej świadomie wpływać na firmę.

Analiza Szablon osobistej analizy SWOT od ClickUp może pomóc ci pamiętać o pracy nad analizą SWOT. Znajdź swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Szablon zadania zawiera kilka niestandardowych pól, które pomogą ci monitorować postępy - w tym cel, oś czasu i stopień zakończenia.

Szablon ten może być pomocnym przypomnieniem o skupieniu się na osobistej analizie SWOT, dzięki czemu możesz być bardziej świadomy tego, w jaki sposób przyczyniasz się do realizacji celów swojego zespołu i firmy. Skorzystaj z osobistej analizy SWOT, aby pomóc ci w ustawieniu celów zawodowych w pracy i wywrzeć większy wpływ.

9. Szablon studium przypadku ClickUp

Szablon studium przypadku ClickUp

Studia przypadków dają ci potężny wgląd w to, co robią twoje marki, klienci lub konkurenci. Są dogłębnym spojrzeniem na konkretny obszar biznesu, opartym na osobistych badaniach i ustaleniach.

Uprość proces tworzenia studiów przypadku za pomocą narzędzia Szablon studium przypadku ClickUp . Ten szablon daje solidne podstawy do prezentowania jasnych, wnikliwych studiów przypadku z zespołem, interesariuszami lub klientami. Przedstaw firmę, cel studium przypadku, rozwiązania i statystyki oraz swoje spostrzeżenia.

Skorzystaj z tego szablonu, aby tworzyć studia przypadków na dużą skalę. Przedstaw swoje dane w jasny i zwięzły sposób, z całym kontekstem potrzebnym Twojemu zespołowi lub interesariuszom do wyciągnięcia jak największej wartości ze studium przypadku.

10. Szablon raportu z dochodzenia ClickUp

Szablon raportu z dochodzenia ClickUp

Często nasze badania pomagają nam zrozumieć rynek, naszą konkurencję lub to, co robi nasza własna firma. Czasami jednak pomagają nam zrozumieć incydenty i wyzwania.

To właśnie tutaj Szablon raportu z dochodzenia według ClickUp wchodzi. Szablon ten został zaprojektowany, aby pomóc w raportowaniu wypadków, skarg, incydentów i naruszeń. Wyjaśnij szczegóły sprawy, w tym podsumowanie i dowody, a następnie przejdź do przesłuchania krzyżowego z przestrzenią na pytania i odpowiedzi oraz wnioski.

Szablon ten jest niezbędny dla Teams i firm, które chcą pokazać, w jaki sposób pokonują wyzwania lub radzą sobie z incydentami. Świetnie nadaje się do przejrzystości i budowania zaufania, a także służy jako przydatny sposób na udokumentowanie śladu dowodów, gdy zajdzie taka potrzeba.

Jak napisać plan badawczy

Teraz, gdy masz już szablon swojego planu badawczego, przejdźmy do szczegółów, jak go napisać. Wykonaj poniższe kroki, aby stworzyć skuteczny plan badawczy, który poprowadzi twoje badania i pomoże ci osiągnąć twoje cele.

Krok 1: Zidentyfikuj pytanie badawcze

Pierwszym krokiem w pisaniu planu badawczego jest jasne zdefiniowanie pytania badawczego lub tematu. Posłuży to jako podstawa dla wszystkich badań i pomoże ukierunkować metody i analizę. Upewnij się, że twoje pytanie jest konkretne, istotne i osiągalne w ramach twojego projektu.

Krok 2: Określ swoje cele

Następnie powinieneś nakreślić konkretne cele swoich badań. Cele te powinny być zgodne z pytaniem badawczym i stanowić jasną mapę drogową dla projektu. Upewnij się, że są one mierzalne i osiągalne.

Krok 3: Wybierz metody badawcze

W oparciu o pytanie badawcze i cele, możesz teraz określić odpowiednie metody gromadzenia danych i przeprowadzania analiz. Mogą to być ankiety, eksperymenty, wywiady lub przegląd literatury. Ważne jest, aby wybrać metody, które są odpowiednie dla danego tematu badawczego i zapewnią wiarygodne i dokładne wyniki.

Krok 4: Stwórz oś czasu

Plan badawczy powinien zawierać szczegółową oś czasu dla każdej sceny projektu. Pomoże ci to pozostać na dobrej drodze i zapewni wystarczającą ilość czasu na zakończenie każdego zadania. Bądź realistą, jeśli chodzi o oś czasu i uwzględnij czas buforowy na nieoczekiwane opóźnienia lub wyzwania.

Krok 5: Rozważ implikacje etyczne

Podczas prowadzenia badań ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszelkie potencjalne implikacje etyczne. Może to obejmować uzyskanie zgody uczestników, zapewnienie prywatności i poufności lub przestrzeganie wytycznych etycznych ustawionych przez instytucję lub organ zarządzający.

Krok 6: Przewidywanie potencjalnych wyników

Podobnie jak w przypadku każdego projektu badawczego, zawsze istnieją potencjalne wyniki, które mogą się pojawić. Mogą one być zarówno pozytywne, jak i negatywne, dlatego ważne jest, aby je przewidzieć i zaplanować. Pomoże to przygotować się na wszelkie potencjalne wyzwania lub zmiany, które mogą wystąpić podczas badań.

Krok 7: Popraw i udoskonal swój plan

Po zakończeniu poprzednich kroków, ważne jest, aby przejrzeć i zmienić swój plan badawczy w razie potrzeby. Często zdarza się, że plany ulegają zmianie w trakcie postępu projektu, więc bądź otwarty na wprowadzanie poprawek i dostosowywanie metod lub osi czasu w razie potrzeby.

Zachowaj porządek dzięki najlepszym szablonom planów badawczych

Nikt nie lubi zdezorganizowanego projektu - zwłaszcza projektu badawczego. Pozwól swojemu zespołowi odetchnąć z ulgą i spraw, by interesariusze uśmiechnęli się, gdy zdadzą sobie sprawę, że masz wszystko pod kontrolą.

Skorzystaj z tych darmowych szablonów planów badawczych, które pomogą Ci się zorganizować, usprawnić cykl pracy i informować wszystkich na bieżąco. Zbuduj kolekcję szablonów, które sprawdzą się w twoich projektach i uczyń je centralną częścią sposobu, w jaki pracujesz jako zespół. Standaryzuj, upraszczaj i zwiększaj wydajność.

Wszystkie te szablony planów badawczych są dostępne już teraz, za darmo, w naszej witrynie biblioteka szablonów . Uzyskaj dostęp do tych przyjaznych dla użytkownika szablonów, 100 MB przestrzeni dyskowej, ponad 1000 integracji i nie tylko dzięki ClickUp - teraz i na zawsze!