10 najlepszych programów do śledzenia czasu pracy freelancerów w 2024 roku

Przez lata freelancing był jedną z najbardziej poszukiwanych prac zarobkowych, zwłaszcza w czasie pandemii i po niej.

W rzeczywistości, badanie przeprowadzone przez UpWork ujawniło, że 17% respondentów , co odpowiada 9 milionom pracowników w USA, jest mniej zmotywowanych do powrotu do ustawienia biurowego i uważa pracę freelancera za pracę w domu zamiast. W miarę jak coraz więcej pracowników przyjmuje ten sposób myślenia, Wielka Rezygnacja przekształciła się w trend gospodarczy.

Jeszcze bardziej zwiększyło to popularność pracy freelancera, ponieważ ten rodzaj pracy oferuje większą elastyczność niż typowa praca od 9 do 17. Elastyczność ta wiąże się jednak również z dodatkowymi obowiązkami dla freelancera.

Będziesz musiał aktywnie poszukiwać możliwości, zarządzać obciążeniem pracą i projektami, a także samodzielnie śledzić rozliczane godziny. Tutaj oprogramowanie do śledzenia czasu pracy i narzędzia do zarządzania projektami wchodzą do gry.

Zarówno freelancerzy, jak i pracodawcy mogą korzystać z tych narzędzi do zarządzania swoją pracą i śledzenia godzin pracy. W tym artykule omówimy korzyści płynące z śledzenie czasu pracy aplikacje dla freelancerów i 10 najlepszych narzędzi do zarządzania pracą freelancera.

Zalety oprogramowania do śledzenia czasu pracy dla freelancerów

Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji do automatycznego śledzenia czasu pracy dla freelancerów, oferujących różne funkcje i nie ma w tym nic dziwnego. Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy pomaga zarówno freelancerom, jak i pracodawcom w następujący sposób:

Automatyzacja procesów śledzenia czasu : Automatycznie monitoruj czas poprzez przyciski śledzenia czasu, ręczną edycję lub wprowadzanie zakresu przepracowanego czasu

: Automatycznie monitoruj czas poprzez przyciski śledzenia czasu, ręczną edycję lub wprowadzanie zakresu przepracowanego czasu Usprawniony cykl pracy dzięki integracji : Skorzystaj z integracji z innymi firmami, aby bezpośrednio tworzyć faktury za przepracowane godziny jednym kliknięciem przycisku

: Skorzystaj z integracji z innymi firmami, aby bezpośrednio tworzyć faktury za przepracowane godziny jednym kliknięciem przycisku Raportowanie czasu pracy : Zarządzaj projektami i generuj analizy, tworząc szczegółowe raporty dotyczące godzin przepracowanych przez pracowników i freelancerów

: Zarządzaj projektami i generuj analizy, tworząc szczegółowe raporty dotyczące godzin przepracowanych przez pracowników i freelancerów Usprawnione przetwarzanie listy płac: Szybsze generowanie dokładnych faktur

Szybsze generowanie dokładnych faktur Zwiększona wydajność: Teams, które skutecznie śledzą i zarządzają godzinami pracy, mogą znacznie obniżyć koszty siły roboczej i poprawić wydajność

pracodawcy powinni nie tylko wiedzieć, jak budżetować finanse, ale także czas. Gdy czas poświęcany na pracę przez wszystkich członków zespołu jest odpowiednio zarządzany, przekłada się to na dopasowanie kosztów budżetowych i osiągnięcie celów w zakresie zysków." -Colin Palfrey, CMO of_ Crediful

Kluczowe funkcje, których należy szukać w aplikacji do śledzenia czasu pracy

Istnieje niezliczona ilość aplikacji do śledzenia czasu pracy, więc jakich funkcji należy szukać w najlepszym oprogramowaniu do śledzenia czasu pracy freelancerów?

Oto kilka kluczowych funkcji, które warto wziąć pod uwagę:

1. Dokładne śledzenie czasu pracy

Najważniejszą funkcją narzędzia do śledzenia czasu pracy jest jego zdolność do dokładnego śledzenia czasu pracy.

W większości przypadków pracodawcy są zainteresowani tym, co pracownik robi w godzinach pracy i z jakich aplikacji internetowych korzysta. Liczą się również czasy aktywności i bezczynności, ponieważ pracodawcy dążą do maksymalizacji i nagradzania wydajności.

Dokładne rejestrowanie czasu spędzonego na zadaniach i projektach w ClickUp

2. Karty czasu pracy

Programy do śledzenia czasu pracy, które oferują karty czasu pracy online, pomagają zapewnić narzędzie do zarządzania w celu generowania raportów czasu, efektywnego rozliczania godzin pracy i śledzenia czasu konkretnych projektów.

Karty czasu pracy powinny być również dostępne w formatach PDF, CSV lub Excel.

Niektórzy freelancerzy pozostawiają śledzenie czasu pracy swoim pracodawcom. Jednak skuteczni freelancerzy uważnie oceniają i weryfikują swoje karty czasu pracy i zgłaszają pracodawcy rozbieżności.

Według Jake'a Hilla, założyciela DebtHammer ,,Nasza organizacja pomaga osobom, które nie wiedzą, jak zarządzać swoimi długami lub jak sobie z nimi poradzić. Dzieje się tak często, gdy budżetowanie lub śledzenie wydatków zawodzi, dlatego uważamy, że ważne jest, aby każdy, kto ma do czynienia z biznesem, korzystał z platform, które pomogą mu prawidłowo zarządzać przepływem gotówki, wydatkami i budżetem"

Tworzenie kart czasu pracy i śledzenie czasu pracy w ClickUp

3. Integracja z narzędziami innych firm

Czy wiesz, że możesz zintegrować narzędzia innych firm z wieloma wybranymi aplikacjami do śledzenia czasu?

Aplikacje do śledzenia czasu, które umożliwiają freelancerom integrację aplikacji, rozszerzeń aplikacji oraz programów i systemów, takich jak narzędzia do zarządzania projektami, narzędzia do przetwarzania listy płac, Kalendarz Google, narzędzia dla programistów i narzędzia do tworzenia zawartości, pozwalają na bardziej płynny proces pracy.

Na przykład, niezależni kierownicy projektów powinni znaleźć najlepsze systemy śledzenia czasu, które pozwalają im na bezproblemowe importowanie lub przesyłanie raportów danych rozliczanych godzin freelancera do programów księgowych, takich jak lista płac Quickbooks.

Połącz ClickUp z najczęściej używanymi aplikacjami, aby usprawnić pracę w różnych narzędziach i umieścić je w jednym, scentralizowanym miejscu

4. Uprawnienia i prywatność

Według Marka Pierce'a, dyrektora generalnego Cloud Peak Law Group "W dzisiejszych czasach ludzie są bardziej świadomi swoich praw, zwłaszcza jeśli chodzi o naruszenie prywatności ze względu na to, jak zaawansowana jest technologia w monitorowaniu naszych działań online. Można jednak temu zaradzić, jeśli wprowadzi się rygorystyczną politykę prywatności i bezpieczeństwa oraz dobrze poinformuje o niej pracowników."

Ważne jest, aby wybrać narzędzia do zarządzania projektami i śledzenia czasu, które są commit to ochrony danych .

10 najlepszych programów do śledzenia czasu pracy freelancerów w 2024 roku

Chociaż na rynku istnieje obecnie wiele aplikacji do śledzenia czasu pracy freelancerów, wszystkie one spełniają najbardziej podstawowe funkcje śledzenia czasu, a niektóre aplikacje do śledzenia czasu działają lepiej niż reszta pakietu pod względem kompatybilności, bezproblemowej integracji i dokładności.

Wybór aplikacji do śledzenia czasu pracy w dużej mierze zależy od wielkości organizacji, bieżących i przyszłych potrzeb w miarę skalowania biznesu, funkcji, których szukasz, oraz budżetu.

Aby ułatwić ci podjęcie najlepszej decyzji przy wyborze odpowiedniego narzędzia, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych aplikacji do śledzenia czasu dla freelancerów, w tym ich najlepsze funkcje, limity, ceny i recenzje.

Każde narzędzie do śledzenia czasu oferuje unikalny zestaw funkcji. Przyjrzyj się każdemu z nich, aby zobaczyć, które z nich spełnia twoje obecne wymagania i może wesprzeć twoje przyszłe potrzeby w miarę skalowania twojego freelancerskiego biznesu.

Śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca z ClickUp's Global Timer

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami stworzone dla teamów różnej wielkości z różnych branż, od Enterprise po freelancerów i wszystkich pomiędzy.

To potężne narzędzie oferuje w pełni konfigurowalną platformę z setkami funkcji, w tym Wbudowany w ClickUp globalny time tracker aby pomóc freelancerom uprościć ich cykl pracy i dokładnie śledzić ich godziny. Z łatwością rozpoczynaj i zatrzymuj czas z dowolnego miejsca, dodawaj notatki i etykiety do swoich wpisów czasu, sortuj i filtruj wpisy czasu według etykiet oraz uzyskaj podsumowanie całkowitego czasu spędzonego na wszystkich zadaniach.

Jeśli chodzi o zarządzanie projektami, ClickUp pozwala zarządzać projektami, zadaniami, terminami, godzinami rozliczeniowymi i wieloma klientami - wszystko w jednym scentralizowanym miejscu.

Dodatkowo, ClickUp można zintegrować z ponad 1000 innych narzędzi do pracy, w tym Gmailem, Slackiem i innymi narzędziami do śledzenia czasu z tej listy, aby płynnie połączyć wszystkie najczęściej używane narzędzia w celu usprawnienia cyklu pracy i pomocy w śledzeniu czasu zarządzać czasem na różnych platformach.

Połączenie ClickUp z innymi narzędziami do śledzenia czasu w celu usprawnienia cyklu pracy

Ale to narzędzie nie jest przeznaczone tylko dla freelancerów, jest ono świetne dla pracodawców, którzy współpracują z freelancerami, ponieważ oferuje prywatność, uprawnienia i funkcje gościa. Jako Właściciel obszaru roboczego lub Administrator, możesz po prostu dostosować swoje uprawnienia i zaprosić gości do określonego obszaru roboczego.

Aby chronić swoją prywatność, ClickUp pozwala nadawać lub ograniczać uprawnienia gości do wrażliwych danych. Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp jest jednym z najlepszych rozwiązań do śledzenia czasu dzięki potężnym i elastycznym funkcjom zarządzania projektami, a także bogatym funkcjom Free Forever Plan .

Dzięki skalowalnej architekturze, atrakcyjnemu interfejsowi użytkownika i setkom funkcji, ClickUp jest ulubionym narzędziem do zarządzania projektami wśród pracodawców i freelancerów w każdej branży, którzy chcą zarządzać projektami, zadaniami, czasem i klientami.

Najlepsze funkcje

Wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami i wydajności : W pełni konfigurowalna platforma ze śledzeniem czasu iautomatyzacja cyklu pracy funkcje pozwalające na wsparcie każdego projektu i zespołu

: W pełni konfigurowalna platforma ze śledzeniem czasu iautomatyzacja cyklu pracy funkcje pozwalające na wsparcie każdego projektu i zespołu Globalne śledzenie czasu : Wbudowany globalny time tracker, który umożliwia rozpoczęcie i zatrzymanie czasu z dowolnego miejsca, w tym waplikacja mobilna *Rozszerzenie Chrome: Afree chrome rozszerzenie do rejestrowania czasu z aplikacji komputerowej, przeglądarki internetowej lub urządzeń mobilnych,

: Wbudowany globalny time tracker, który umożliwia rozpoczęcie i zatrzymanie czasu z dowolnego miejsca, w tym waplikacja mobilna *Rozszerzenie Chrome: Afree chrome rozszerzenie do rejestrowania czasu z aplikacji komputerowej, przeglądarki internetowej lub urządzeń mobilnych, Edytowalne wpisy czasu : Dodawanie czasu wstecz lub tworzenie wpisów według zakresu dat z ręcznym śledzeniem czasu Śledzenie czasu połączone z konkretnym projektem lub zadaniem,

: Dodawanie czasu wstecz lub tworzenie wpisów według zakresu dat z ręcznym śledzeniem czasu Śledzenie czasu połączone z konkretnym projektem lub zadaniem, Notatki : Dodawaj notatki do swoich wpisów czasu, aby dokładnie odnieść się do tego, na co poświęciłeś czas

: Dodawaj notatki do swoich wpisów czasu, aby dokładnie odnieść się do tego, na co poświęciłeś czas Etykiety : Twórz i stosuj etykiety do wpisów czasu, aby wiedzieć, nad którym zadaniem pracowałeś i efektywnie je kategoryzować

: Twórz i stosuj etykiety do wpisów czasu, aby wiedzieć, nad którym zadaniem pracowałeś i efektywnie je kategoryzować Karty czasu pracy i raportowanie : Twórz i niestandardowe karty czasu pracy według dnia, tygodnia lub miesiąca, które możesz przeglądać według daty lub poszczególnych zadań

: Twórz i niestandardowe karty czasu pracy według dnia, tygodnia lub miesiąca, które możesz przeglądać według daty lub poszczególnych zadań Czas podlegający rozliczeniu : Oznacz czas jako podlegający rozliczeniu, aby zobaczyć, jaki czas powinien zostać rozliczony na fakturach

: Oznacz czas jako podlegający rozliczeniu, aby zobaczyć, jaki czas powinien zostać rozliczony na fakturach Biblioteka szablonów : Wybieraj spośród setekkonfigurowalnych szablonów dla freelanceróww tymSzablon karty czasu pracy dla pracowników ClickUp,szablony bloków czasowychorazszablony harmonogramów aby wymienić tylko kilka.

: Wybieraj spośród setekkonfigurowalnych szablonów dla freelanceróww tymSzablon karty czasu pracy dla pracowników ClickUp,szablony bloków czasowychorazszablony harmonogramów aby wymienić tylko kilka. Prywatność i ochrona danych : Kontrola dostępu i udostępnianie uprawnień

: Kontrola dostępu i udostępnianie uprawnień Integracja: Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy

Rejestruj czas na bieżąco lub wprowadzaj go ręcznie, a następnie dodawaj notatki i etykiety do wpisów czasu w ClickUp

Limity

Ponieważ wpisy czasu można edytować ręcznie bardzo łatwo, funkcja ta może być błogosławieństwem i przekleństwem, jeśli nie jest odpowiednio monitorowana

Zaawansowane niestandardowe funkcje ClickUp mogą być dla niektórych przytłaczające

Ceny

Free Forever

Unlimited : $7 na członka/miesiąc

: $7 na członka/miesiąc Business : $12 za członka/miesiąc

: $12 za członka/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje

G2 4,7 na 5 (5,371+ recenzji i 120 dyskusji) Wśród 100 najlepszych produktów oprogramowania G2

Capterra 4,7 na 5 (ponad 3 397 recenzji) Funkcja wyróżniona jako najlepsza w rankingu Śledzenie projektów Oprogramowanie na krótkiej liście Capterra 2022 ### 2. Bonsai



Śledzenie czasu w Bonsai Bonsai to kompleksowa aplikacja do zarządzania biznesem, która zajmie się Twoimi projektami biznesowymi lub freelancerskimi od początku do końca.

Bonsai jest numerem jeden wśród produktów dla samozatrudnionych, który integruje i automatyzuje procesy oraz płynnie prowadzi Twój Business.

Bonsai to aplikacja dla freelancerów, którzy chcą zachować porządek w zarządzaniu klientami i projektami, od sporządzania umów, funkcji fakturowania, śledzenia czasu i zadań, po księgowość i podatki.

Najlepsze funkcje

Jest ich wieleszablony umów, ofert, faktur, zakresu prac i dokumentów ofertowych w samej aplikacji internetowej; nie ma potrzeby przeszukiwania reszty Internetu w poszukiwaniu szablonów

Śledzenie czasu poprzez Bonsai jest bardzo proste. Pozwala na wskazanie konkretnego projektu i zadania, nad którym pracujesz dla każdego zakresu czasu

Wbudowane narzędzie do zarządzania księgowością, gotówką i podatkami

Organizuje wieleprojektów i zadań w łatwym do zrozumienia interfejsie z funkcją planowania, aby być na bieżąco ze spotkaniami i sprawdzać swoją dostępność

"Księgowość i podatki to bardzo trudne tematy, zwłaszcza jeśli nie jesteś w nich dobrze zorientowany. Bonsai sprawia, że to równanie jest łatwe, szczególnie dla freelancerów, którzy dopiero zaczynają." -_Anthony Martin, CEO i założyciel _Choice Mutual

Limity

Wbudowanyszablony śledzenia czasu nie są łatwe do niestandardowego dostosowania do konkretnych potrzeb klienta

Cennik

Konto startowe : $24/miesiąc

: $24/miesiąc Konto Profesjonalisty : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Konto Business: $79/miesiąc

Oceny i recenzje

G2 4,8 na 5 (51+ recenzji i 3 dyskusje) Na liście G2's High Performer

Capterra 4,2 na 5 (ponad 4 recenzje)



3. TimeCamp

Śledzenie czasu w TImeCamp TimeCamp to oparta na chmurze darmowa aplikacja do śledzenia czasu pracy, która pomaga kierownikom projektów zarządzać zadaniami, przepracowanymi godzinami, stawkami i godzinami podlegającymi rozliczeniu oraz analizować wydajność projektów.

W przypadku freelancerów, TimeCamp pomaga śledzić czas i uzyskać dogłębną analizę wszystkich działań i postępów w toku pracy dla każdego klienta, zwiększając wydajność, produktywność i zarządzanie czasem wśród różnych klientów.

Aplikacja jest Free i oferuje różne opcje cenowe dla bardziej zaawansowanych funkcji, więc freelancerzy mogą korzystać z podstawowych funkcji TimeCamp bez dodatkowych kosztów!

Najlepsze funkcje

Możliwość korzystania z nieograniczonej liczby użytkowników i projektów na pulpicie i urządzeniach mobilnych bez dodatkowych kosztów

Rozszerzenie Time Camp pozwala zintegrować pracę z Trello, Kalendarzem Google, Monday.com, Slack, ClickUp i nie tylko!

Umożliwia pracodawcom i pracownikom sprawdzanie i śledzenie ewidencji czasu pracy i urlopów

Bezpośrednia funkcja rejestrowania czasu pracy na fakturze

Umożliwia śledzenie czasu w projektach igenerowanie raportów z projektów Limity

Time Camp szczyci się darmowym planem Forever dla swoich użytkowników. Jednak funkcje raportowania nie są dostępne w tym darmowym pakiecie.

Cennik

Free Forever Plan

Podstawowy : $6.30 za użytkownika/miesiąc

: $6.30 za użytkownika/miesiąc Pro : $9 za użytkownika/miesiąc

: $9 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje

G2 4,6 na 5 (188+ recenzji i 4 dyskusje)

Capterra 4,7 na 5 (572+ recenzji)



4. Time Doctor

Śledzenie czasu w Time Doctor Time Doctor to SaaS aplikacja do monitorowania pracowników która pomaga freelancerom śledzić czas pracy, a pracodawcom generować raporty dotyczące wydajności i monitorować działania zespołu podczas dnia pracy.

Oprócz śledzenia czasu, Time Doctor śledzi rozliczenia freelancerów z klientami za pomocą łatwo generowanych faktur, śledzenia wydatków dla każdego klienta oraz raportów dotyczących wydajności, wydatków i budżetu.

Najlepsze funkcje

Tworzenie dziennych i tygodniowych raportów podsumowujących wydajność z godzinami zrobionymi, otwartymi stronami internetowymi oraz projektami i klientami, nad którymi pracowano

Dostawca w pełni konfigurowalnych kart czasu pracy online

Rejestruje i monitoruje strony internetowe i aplikacje używane w godzinach pracy, umożliwiając administratorom określenie wydajności pracowników

Alerty rozpraszające uwagę, pomagające skupić się na wykonywanych zadaniach

Limity

Funkcja monitorowania stron internetowych i aplikacji Time Doctor może powodować mikrozarządzanie przez przełożonych, co może wydawać się odrażające dla niektórych członków zespołu.

Ceny

Podstawowa : $70 za użytkownika/rok

: $70 za użytkownika/rok Standard : $100 za użytkownika/rok

: $100 za użytkownika/rok Premium: $200 za użytkownika/rok

Oceny i recenzje

G2 4,4 na 5 (324+ recenzji i 12 dyskusji)

Capterra 4,5 na 5 (457+ recenzji)



5. Toggl

Śledzenie czasu w Toggl Track Toggl to aplikacja do śledzenia wydajności i czasu, która oferuje Toggl track do łatwego śledzenia czasu, Toggl plan do planowania i zarządzania pracą oraz Toggl hire do zatrudniania w oparciu o umiejętności.

Freelancerzy mogą w znacznym stopniu skorzystać z Toggl Plan, ponieważ pomaga on uzyskać widok z lotu ptaka na całą pracę w jednym miejscu, mapując listy rzeczy do zrobienia na kolorowej osi czasu, zarządzając nimi za pomocą niestandardowych statusów zadań i terminów, aby śledzić postępy i być na bieżąco z harmonogramami.

Toggl do śledzenia czasu pracy freelancerów pomaga również wgłębić się w ilość pracy spędzonej nad każdym projektem, tworzyć faktury za zarejestrowane godziny, śledzić projekty zrobione za każdy zarejestrowany czas i wysyłać na czas przypomnienia o tym, jak długo pracowałeś lub kiedy mogłeś zapomnieć o śledzeniu!

Najlepsze funkcje

Wyczyszczone raportowanie liczby godzin przepracowanych w ciągu tygodnia

Ponad 100 integracji aplikacji, w tym natywne integracje, rozszerzenia do przeglądarek i aplikacje do automatyzacji

Łatwe tworzenie faktur rozliczeniowych dla klientów

Śledzenie, jakie działania zostały zrobione dla danej godziny pracy

Limity

Droższy niż konkurenci z bardziej zaawansowanymi funkcjami

Ceny

Teams : $9 za użytkownika/miesiąc

: $9 za użytkownika/miesiąc Business: $15 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje

G2 4.6 na 5 (1,513+ recenzji i 21 dyskusji)

Capterra 4.7 na 5 (1,944+ recenzji)



6. Clockify

Śledzenie czasu w Clockify Clockify to aplikacja do śledzenia czasu pracy, która pomaga freelancerom śledzić godziny pracy w różnych projektach. Zawiera funkcje pomiaru czasu, raportowania i zarządzania.

Śledzenie czasu w Clockify pomaga freelancerom śledzić czas za pomocą timera jednym kliknięciem, ręcznie edytować zarejestrowany czas, gdy zapomnieli o zalogowaniu się na dany dzień, a także zintegrować Clockify z wieloma projektami i aplikacjami zarządzanie zadaniami programy takie jak ClickUp, Asana , Trello lub Todoist.

Aby uzyskać szczegółowy raport na temat klientów, godzin pracy i przychodów, freelancerzy mogą wyeksportować dane śledzenia czasu z Clockify do pliku PDF, CSV lub Excel.

Najlepsze funkcje

Umożliwia ustawienie projektów, kategoryzowanie ich według klientów i ustawianie zadań

Zawiera funkcję śledzenia wydatków w celu rejestrowania stałych opłat i innych wydatków związanych z projektem

Ustawienie stawek godzinowych dla każdego pracownika i projektu

Możliwość logowania z udostępnianego urządzenia za pomocą kodu PIN

Limity

Interfejs użytkownika może być bardziej przyjazny i atrakcyjny

Ceny

Free

Podstawowy : $3.99 za użytkownika/miesiąc

: $3.99 za użytkownika/miesiąc Standard: $5.49 za użytkownika/miesiąc

$5.49 za użytkownika/miesiąc Pro : $7.99 za użytkownika/miesiąc

: $7.99 za użytkownika/miesiąc Enterprise: $11.99 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje

G2 4,5 na 5 (134+ recenzji i 3 dyskusje)

Capterra 4,7 na 5 (4,334+ recenzji)



7. Buddy Punch

Śledzenie czasu w Buddy Punch Buddy Punch to internetowe rozwiązanie do śledzenia czasu pracy z funkcjami planowania i listy płac.

Jako internetowe oprogramowanie do rejestracji czasu pracy, Buddy Punch wierzy, że time tracker dla freelancerów nie musi być tylko zegarem, ale dedykowanym oprogramowaniem, które płynnie połączy przepracowany czas z rozliczeniami, fakturowaniem i listą płac.

Aplikacja ta upraszcza śledzenie czasu pracy i listy płac za pomocą kodów zadań, niestandardowych raportów i żądań śledzenia czasu wolnego dla pracodawców zatrudniających freelancerów, którzy mogą w znacznym stopniu skorzystać z szerokiego zakresu funkcji i usług śledzenia czasu pracowników, aby monitorowania godzin pracy i działań wykonawców .

Najlepsze funkcje

Możliwość ustawienia powiadomień e-mail lub mobilnych w celu monitorowania nadgodzin pracowników

GPS i obraz z kamery internetowej dla każdego pracownika w momencie rozpoczęcia i zakończenia pracy

Opcje wejścia i wyjścia obejmują 4-cyfrowy pin, kody QR, rozpoznawanie twarzy lub prostą nazwę użytkownika i hasło

Obejmuje dziesiątki parametrów obliczania nadgodzin, aby zapewnić, że obliczenia nadgodzin są zrobione poprawnie

Limity

Administratorzy mogą kontrolować i zmieniać godziny na karcie czasu pracy freelancera bez powiadamiania go o wprowadzonych zmianach

Cennik

Standard: $2.99 za użytkownika/miesiąc

$2.99 za użytkownika/miesiąc Pro : $3.99 za użytkownika/miesiąc

: $3.99 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje

G2 4,8 na 5 (157+ recenzji i 5 dyskusji)

Capterra 4.8 na 5 (760+ recenzji)



8. Hubstaff

Śledzenie czasu w Hubstaff Hubstaff to oparty na chmurze program do śledzenia pracy i czasu pracowników, który oferuje oprogramowanie do pracy zdalnej, zarządzanie usługami w terenie, śledzenie czasu pracy agencji, śledzenie czasu pracy freelancerów, śledzenie czasu pracy konsultantów i wiele innych.

Jako wszechstronna aplikacja do śledzenia pracowników, Hubstaff umożliwia pracodawcom śledzenie czasu, monitorowanie pracowników, zarządzanie siłą roboczą i sprawne zarządzanie projektami.

W przypadku freelancerów Hubstaff pomaga śledzić godziny podlegające i niepodlegające rozliczeniu w łatwej w nawigacji aplikacji, organizować klientów i projekty w celu łatwego rozliczania oraz generować karty czasu pracy i faktury online w celu łatwego pobierania płatności od klientów.

Najlepsze funkcje

Zawiera pulpit do monitorowania pracowników ze szczegółowymi informacjami na temat dziennej i tygodniowej aktywności, godzin przepracowanych w danym tygodniu oraz istotnych informacji na temat działań i pracy pracowników

Generuje szczegółowe raportowanie, aby wiedzieć, gdzie idą pieniądze i co pochłania budżet na projekty w celu efektywnego planowania

Pozwala łatwo pozbyć się czasu bezczynności

Odznaki za osiągnięcia nagradzające wydajność i podnoszące morale

Limity

Brak wsparcia dla pulpitu Chromebooka

Brak integracji listy płac z Payoneer

Cennik

Desk Free : Tylko dla jednego użytkownika

: Tylko dla jednego użytkownika Desk Starter : 5,83 USD za użytkownika/miesiąc

: 5,83 USD za użytkownika/miesiąc Desk Pro : $8.33 za użytkownika/miesiąc

: $8.33 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje

G2 4,3 na 5 (407+ recenzji i 14 dyskusji)

Capterra 4.6 na 5 (1,314+ recenzji)



9. Everhour

Śledzenie czasu w Everhour Everhour to darmowa aplikacja do śledzenia czasu dla freelancerów (indywidualnych i Teams), która pomaga śledzić czas oraz ustawić i monitorować budżety, fakturowanie klientów i listę płac.

Freelancerzy mogą w znacznym stopniu skorzystać z funkcji śledzenia czasu Everhour, dzięki czemu wiedzą, ile czasu poświęcają na który projekt, z odpowiednim przeglądem rozliczeń i budżetowania dla każdego klienta w celu monitorowania efektywności kosztowej lub jeśli nadszedł czas, aby zacisnąć liny na określonych projektach.

Funkcja zarządzania projektami Everhour pozwala również freelancerom na widok zrobionych, wstrzymanych, w toku lub oczekujących projektów w łatwym do zrobienia pulpicie.

Rozliczenie z klientem? Everhour generuje wstępnie sformatowane faktury, dzięki czemu freelancerzy mogą łatwo żądać płatności od klientów za pomocą jednego kliknięcia.

Everhour współpracuje z większością głównych platform narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Asana , ClickUp, Monday, Basecamp, Jira i Notion.

Najlepsze funkcje

Zawiera pulpit, który monitoruje postęp projektu, budżet i wydaną kwotę

Umożliwia tworzenie zadań i organizowanie ich w sekcje, aby utrzymać członków na bieżąco z pracą

Umożliwia śledzenie wydatków związanych z pracą w celu zwrotu kosztów, zarządzania budżetem i fakturowania

Funkcje fakturowania umożliwiają łatwe połączenie z Quickbooks, Xero lub FreshBooks

Limity

Brak możliwości kategoryzacji godzin dla jednego konkretnego zadania.

Cennik

Free : Do 5 użytkowników

: Do 5 użytkowników Lite : 5 USD za użytkownika/miesiąc, począwszy od 2 użytkowników

: 5 USD za użytkownika/miesiąc, począwszy od 2 użytkowników Teams: 8,50 USD za użytkownika/miesiąc, od 5 użytkowników

Oceny i recenzje

G2 4,7 na 5 z 148 recenzjami

Capterra 4,7 na 5 z 344 recenzjami



freelancerzy są podstawą naszej działalności. Ponieważ pomagamy naszym klientom zwiększać ruch na stronie i linki zwrotne, platformy do zarządzania projektami i śledzenia czasu, takie jak Everhour, pomagają nam być na bieżąco z cyklem pracy naszych freelancerów." -_Greg Heilers, współzałożyciel JollySEO .

10. Harvest

Śledzenie czasu w Harvest

Na poziomie organizacyjnym, Harvest to przyjazna dla użytkownika aplikacja do śledzenia czasu pracy, która pozwala użytkownikom uzyskać przegląd budżetów projektów, obciążenia zespołu i śledzenia wydatków, a także zobaczyć, jak wpływa to na rentowność. Dla indywidualnych freelancerów, Harvest jest doskonałym narzędziem do monitorowania czasu pracy, aby pokazać klientom postępy w pracy i liczbę przepracowanych godzin oraz porównać je z okresowymi rachunkami.

Jedną z rzeczy, do zrobienia której Harvest jest najlepszy, jest pomoc freelancerom w nadążaniu za rozliczeniami i fakturowaniem. Dlaczego? Aplikacja zawiera wbudowany system fakturowania, śledzenia wydatków i pobierania płatności dzięki integracji z PayPal i Stripe.

Harvest pozwala również freelancerom na jednoczesne korzystanie z systemu śledzenia czasu w różnych projektach z różnymi ocenami do zrobienia, czego nie można zrobić w większości systemów śledzenia czasu. Aplikację można połączyć z ponad 70 popularnymi narzędziami do pracy, takimi jak ClickUp, Slack, Kalendarz Google i inne.

Dzięki Integracja z ClickUp Harvest możesz zsynchronizować swoje wpisy czasu pracy z dowolnej platformy, aby mieć pewność, że karta czasu pracy jest aktualna

Najlepsze funkcje

Zawiera niestandardowe przypomnienia, które pomagają freelancerom pamiętać o regularnym śledzeniu czasu

Szeroki wybór raportów wizualnych do zarządzania projektami, w tym raporty czasu pracy z podziałem na klientów, zadania, Teams i projekty

Łatwe generowanie faktur i integracja z PayPal i Stripe dla łatwych płatności

Integracja z Quickbooks i Xero w celu płynnego aktualizowania kont

Limity

Brak funkcji wsadowego przypisywania czasu dla pracodawców pracujących z wieloma freelancerami (Alternatywy dla Harvest)

Ceny

Free : pozwala na jedną licencję i dwa projekty

: pozwala na jedną licencję i dwa projekty Pro: 12 USD za licencję/miesiąc

Oceny i recenzje

G2 4,3 na 5 (771+ opinii)

Capterra 4,6 na 5 (522+ opinii)



Śledzenie czasu i maksymalne wykorzystanie narzędzi do śledzenia czasu pracy

Wybór najlepszych aplikacji do śledzenia czasu może być żmudny, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczne funkcje, ceny, korzyści i recenzje oferowane przez setki platform.

Aby wybrać najlepszą aplikację do śledzenia czasu pracy, musisz być w stanie przeprowadzić rozszerzone badania na temat tego, które funkcje są najbardziej potrzebne dla twojego rodzaju pracy, budżetu, funkcji śledzenia czasu i czy integruje się z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami.

Liczne darmowe programy do śledzenia czasu w Internecie oferują nieskończone obietnice, a freelancerzy i pracodawcy powinni dokładnie ocenić, które platformy są najbardziej efektywne czasowo i opłacalne dla ich indywidualnych potrzeb.

Roman Shvydun _jest niezależnym pisarzem. Pisze artykuły informacyjne na temat marketingu, biznesu, wydajności, kultury pracy itp. W ciągu ponad 10 lat doświadczenia w tworzeniu zawartości, jego artykuły pomogły wielu przedsiębiorcom rozwinąć ich biznesy