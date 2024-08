Połączenie wydajności i wygody: 10 najlepszych aplikacji do zarządzania projektami na Androida

Możliwość efektywnego zarządzania projektami bezpośrednio z telefonu komórkowego zapewnia niezrównaną wygodę i elastyczność. Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, w domu, czy w podróży, aplikacje umożliwiają śledzenie postępów, przydzielanie zadań i wspieranie płynnej współpracy zespołowej, a wszystko to na wyciągnięcie ręki. Ten poziom dostępności zapewnia wydajność i szybkość reakcji bez względu na to, gdzie się znajdujesz. 🌐

Przeszukaliśmy rynek aplikacji i wybraliśmy 10 najlepszych aplikacji do zarządzania projektami na Androida w 2023 roku. Mogą to być narzędzia do zrobienia wszystkiego i ułatwienia pracy zespołowej, wygodnie schowane w kieszeni!

Co to jest aplikacja do zarządzania projektami?

Aplikacja do zarządzania projektami to rodzaj oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane, aby pomóc osobom i zespołom w planowaniu, wykonywaniu i monitorowaniu zadań i projektów. Aplikacje te usprawniają różne aspekty zarządzania projektami, ułatwiając współpracę, przydzielanie zasobów, śledzenie postępów i wywiązywanie się z zadań cele projektu . 🎯

Oto kilka typowych funkcji aplikacji do zarządzania projektami:

Zarządzanie zadaniami: Łatwe tworzenie i przypisywanie zadań, ustawienie terminów i ich efektywna organizacja Planowanie projektów : Opracowanie planów projektu, kamieni milowych i osi czasu dla jasnej mapy drogowej projektu Współpraca: Wspieranie komunikacji w zespole poprzez tablice dyskusyjne, tablice, komentarze i udostępnianie plików Alokacja zasobów: Przypisuj członków zespołu i zasoby do zadań, zapewniając efektywną współpracęzarządzanie obciążeniem pracą5. Wizualizacje: Korzystaj z elementów takich jak wykresy Gantta i tablice Kanban, aby wizualizować oś czasu projektu i zależności oraz usprawnić planowanie projektu Dostępność mobilna: Dostęp i zarządzanie zadaniami w podróży za pomocą urządzeń mobilnych w celu zwiększenia elastyczności

Jak wybrać najlepszą aplikację do zarządzania projektami na Androida?

Jeśli szukasz aplikacji do zarządzania projektami na Androida, weź pod uwagę następujące istotne cechy:

Poprawa wydajności : Szukaj narzędzie do zarządzania projektami które usprawni cykl pracy, czyniąc zarządzanie zadaniami bardziej efektywnym

: Szukaj narzędzie do zarządzania projektami które usprawni cykl pracy, czyniąc zarządzanie zadaniami bardziej efektywnym Bezproblemowa współpraca : Wybierz aplikację na Androida, która promuje pracę zespołową i efektywną komunikację między członkami zespołu

: Wybierz aplikację na Androida, która promuje pracę zespołową i efektywną komunikację między członkami zespołu Przyjazność dla użytkownika : Wybierz aplikację, która jest łatwa w nawigacji niezależnie od poziomu doświadczenia lub wiedzy technicznej

: Wybierz aplikację, która jest łatwa w nawigacji niezależnie od poziomu doświadczenia lub wiedzy technicznej Możliwość integracji : Upewnij się, że dobrze integruje się z istniejącym zestawem narzędzi oprogramowania, aby utrzymać niezakłócony przepływ pracy

: Upewnij się, że dobrze integruje się z istniejącym zestawem narzędzi oprogramowania, aby utrzymać niezakłócony przepływ pracy Solidne raportowanie : Wybierz aplikację na Androida z rozbudowanymi funkcjami raportowania do śledzenia postępów i wydajności projektu

: Wybierz aplikację na Androida z rozbudowanymi funkcjami raportowania do śledzenia postępów i wydajności projektu Przystępność cenowa: Rozważ, czy aplikacja zapewnia dobrą wartość w stosunku do ceny, nie rezygnując przy tym z funkcji

Najlepsze zestawienie aplikacji do zarządzania projektami na Androida: 10 najlepszych aplikacji

Przeanalizowaliśmy wiele rozwiązań dostępnych na rynku i wybraliśmy 10 najlepszych aplikacji do zarządzania projektami na Androida, które pomogą ci pokonać zadania, płynnie współpracować i osiągnąć projektową nirwanę. 🧘

Zarządzanie projektami z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej online!

Nic dziwnego, że Mobilna wersja ClickUp zajmuje pierwsze miejsce na naszej liście najlepszych aplikacji do zarządzania projektami na Androida. Dzięki funkcjom takim jak śledzenie kamieni milowych, alokacja zasobów i widoki wykresów Gantta, planowanie i wykonywanie projektów nigdy nie było tak wydajne i wygodne. 🤩

ClickUp's Pakiet do zarządzania projektami zawiera niestandardowe pulpity, które zapewniają przejrzysty przegląd całej pracy w obszarze roboczym.

W samym sercu funkcji aplikacji znajduje się Narzędzie oparte na AI które ułatwia zarządzanie zadaniami i komunikację w Teams. ClickUp AI to niezwykle przydatny asystent pisania, który jest w stanie generować briefy projektów, oś czasu i elementy zadań, a także podsumowywać szczegóły spotkań i rozmów. Przejmuje przyziemne, czasochłonne zadania, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie skupić się na działaniach projektowych, które przynoszą dodatkową wartość klientom i interesariuszom.

Dla teamów chcących usprawnić zarządzanie dokumentami, aplikacja ClickUp Dokumenty funkcja ta jest skarbnicą możliwości współpracy. Upraszcza ona dane powstania, edycję i udostępnianie dokumentów, a aktualizacje w czasie rzeczywistym są płynnie zintegrowane z zadaniami i osią czasu projektu - a wszystko to dostępne w podróży z urządzenia z systemem Android.

Aplikacja mobilna ClickUp upraszcza pracę poprzez płynne połączenie z popularnymi narzędziami kalendarza i poczty e-mail, umożliwiając pracę bez zakłóceń spowodowanych przełączaniem się między różnymi platformami. ClickUp wykracza poza swoje możliwości dzięki rozbudowanej bibliotece integracji obejmującej ponad 1000 narzędzi zwiększających wydajność i komunikację, w tym Slack, Google Drive, Figma i Loom. Te potężne możliwości integracji nie tylko zwiększają zarządzanie projektami ale także zwiększyć pracę zespołową i ogólną wydajność.

ClickUp najlepsze funkcje

Efektywne zarządzanie wieloma projektami i zadaniami dzięki konfigurowalnym pulpitom, edytorowi "przeciągnij i upuść" oraz setkom gotowych szablonów

Funkcje zarządzania projektami oparte na AI i automatyzacje

Wspólne zarządzanie dokumentami dzięki ClickUp Docs

Wizualizacja pracy z ponad 15Widoki ClickUp* Płynna integracja z ponad 1000 narzędzi do pracy

Konfigurowalne przypomnienia i powiadomienia

Natywne śledzenie czasu pracy

Limity ClickUp

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ograniczone funkcje w planie Free

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z firmą w sprawie cen

: Skontaktuj się z firmą w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Asana

Via: Asana Asana to przyjazna dla użytkownika aplikacja do zarządzania projektami, która upraszcza zarządzanie zadaniami i organizację projektów. Dzięki aplikacji Asana na urządzeniu z systemem Android możesz usprawnić cykl pracy, efektywnie współpracować i zachować porządek, bez względu na to, gdzie jesteś. 🏖️

Korzystając z aplikacji Asana, można łatwo transkrybować notatki głosowe lub robić zdjęcia, aby tworzyć zadania. Zarządzanie skrzynką odbiorczą jest dziecinnie proste, umożliwiając archiwizowanie, zakładki i tworzenie kolejnych zadań za pomocą jednego dotknięcia ekranu. Ponadto możesz pozostać w połączeniu dzięki push powiadomieniom o nowych zadaniach, komentarzach i aktualizacjach, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco.

Najlepsze funkcje aplikacji Asana

Monitorowanie aktywności w projektach w czasie rzeczywistym

Personalizacja list zadań do zrobienia, aby dopasować je do swojego cyklu pracy

Przypisywanie zadaniom terminów, osób przypisanych, obserwujących, notatek i plików

Zachowaj wydajność nawet w trybie offline; synchronizacja aktualizacji po ponownym połączeniu

Pozostawaj w kontakcie ze swoim zespołem dzięki bieżącym rozmowom

Limity Asana

Ograniczone funkcje w planie Basic

Brak wykresów Gantta i natywnych funkcji śledzenia czasu

Cennik Asany

Podstawowy : Free

: Free Premium : 10,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika Business: $24.99/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.3/5 (9,000+ recenzji)

: 4.3/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (12,000+ recenzji)

3. Jira

Via: Jira Jira, prawdziwa potęga wśród aplikacji do zarządzania projektami na Androida dla programistów, umożliwia łatwe tworzenie, śledzenie i wykonywanie zadań projektowych za pomocą zaledwie kilku dotknięć i przeciągnięć palcem. Możesz bez wysiłku aktualizować elementy pracy, takie jak zarządzanie biletami i zaległościami, będąc w ruchu, załączając pliki, odpowiadając na komentarze i wprowadzając szybkie zmiany w opisach lub statusach.

Wisienka na torcie? Dostawca wizualnych danych, które zwiększają wydajność zespołu. 👀

Ale Jira to nie wszystko; to zaufany sojusznik w sprawnym zarządzaniu oprogramowaniem na Androidzie. Otrzymujesz scentralizowany pulpit, na którym Twój zespół może płynnie planować projekty, niezależnie od ich złożoności. Dzięki wsparciu dla zwinnych metodologii, takich jak Scrum i Kanban, a także konfigurowalnym cyklom pracy, Jira upraszcza zarządzanie projektami i produktami od początku do końca.

Najlepsze funkcje Jira

Umożliwia tworzenie, śledzenie, ustalanie priorytetów i publikowanie zadań w celu uproszczenia zarządzania projektami

Wizualny wgląd zwiększający wydajność zespołu

Wsparcie dla zwinnych metodologii, takich jak Scrum i Kanban

Powiadomienia push w czasie rzeczywistym i scentralizowane pulpity nawigacyjne

Integracja z ponad 100 aplikacjami innych firm, takimi jak Slack, Gmail i Bitbucket

Limity Jira

Brak możliwości przypisania więcej niż jednej osoby do zadania

Potrzeba czasu, aby nauczyć się korzystać z aplikacji

Cennik Jira

Free dla maksymalnie 10 użytkowników

dla maksymalnie 10 użytkowników Standard : 7,75 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,75 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $15,25/miesiąc na użytkownika

: $15,25/miesiąc na użytkownika Enterprise: 134 500 USD/rok (minimum 801 użytkowników)

Jira oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (5,000+ recenzji)

: 4.3/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (13,000+ recenzji)

4. Trello

Via: Trello Trello to wyjątkowe narzędzie do zarządzania projektami, które zaspokaja potrzeby osób myślących wizualnie dzięki podejściu opartemu na Kanbanie. Dzięki funkcjom takim jak listy kontrolne, etykiety i terminy, doskonale nadaje się do śledzenia zadań, zarówno zawodowych, jak i osobistych, a widoki Kalendarza i Mapy sprawiają, że idealnie nadaje się do obsługi złożonych projektów.

Przyjazna dla użytkownika aplikacja Trello na Androida oferuje szybkie sprawdzanie zadań, intuicyjną nawigację i płynną komunikację w zespole. Tymczasem wbudowany asystent automatyzacji, Butler, zajmuje się powtarzalnymi obowiązkami, takimi jak przenoszenie zadań, przypomnienia o terminach i planowanie zadań zespołowych. 🗓️

Najlepsze funkcje Trello

Wizualne śledzenie postępów dzięki tablicom Kanban

Niestandardowe tablice, listy i karty w kilka sekund

Dodawanie list kontrolnych, etykiet i terminów do każdego zadania/karty

Integracja z aplikacjami takimi jak Jira, Slack, Google Drive i InVision

Natychmiastowe powiadomienia o przypisaniach, aktualizacjach i zakończonych kartach

Limity Trello

Brak wbudowanych raportów

Brak widoku wykresu Gantta

Cennik Trello

Free Forever

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: 17,50 USD/miesiąc za użytkownika (dla 50 użytkowników)

Trello oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (13,000+ recenzji)

: 4.4/5 (13,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (22,000+ recenzji)

5. Monday.com

Via: Monday.com Monday.com to eleganckie i stylowe narzędzie do zarządzania projektami, które wykorzystuje angażujące wizualizacje, aby ułatwić oddelegowanie zadań i zakończenie celów. Pozwala zarządzać wieloma projektami, usprawniać procesy i zapewniać płynną współpracę zespołu w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Dzięki autatyzacji i powiadomieniom w czasie rzeczywistym, możesz być na bieżąco z postępami w realizacji projektu bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Ponadto atrakcyjny wizualnie pulpit oferuje przejrzysty, zwięzły przegląd wszystkich projektów, zaledwie kilka kliknięć. 📱

Tymczasem ostatnie ulepszenia aplikacji mobilnej, takie jak ulepszony zoom i zaawansowane funkcje menu kolumnowego, przyczyniły się do płynniejszej nawigacji.

Monday.com najlepsze funkcje

Różne szablony i tabele kolorów

Kanał wiadomości z aktualizacjami z subskrybowanych tablic

Wiele widoków do wizualnej analizy danych

Priorytetyzacja zadań dzięki niestandardowym alertom

Limity Monday.com

Wolny czas ładowania, według niektórych użytkowników

Złożony interfejs dla nowych użytkowników

Ceny Monday.com

Free Forever (dla maksymalnie dwóch użytkowników)

(dla maksymalnie dwóch użytkowników) Basic: $8/miesiąc za użytkownika (minimum trzech użytkowników)

$8/miesiąc za użytkownika (minimum trzech użytkowników) Standard: $10/miesiąc na użytkownika (minimum trzech użytkowników)

$10/miesiąc na użytkownika (minimum trzech użytkowników) Pro: $16/miesiąc za użytkownika (minimum trzech użytkowników)

$16/miesiąc za użytkownika (minimum trzech użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Monday.com oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

6. Smartsheet

Via: Smartsheet Smartsheet to aplikacja przypominająca arkusz kalkulacyjny, która upraszcza zarządzanie zadaniami i projektami dzięki zoptymalizowanym, przyjaznym dla urządzeń mobilnych wizualnym pulpitom. Posiada wiele konfigurowalnych szablonów, idealnych do usprawnienia cyklu pracy poprzez automatyzację.

Ta aplikacja mobilna pozwala być na bieżąco z obowiązkami służbowymi z dowolnego miejsca na świecie. Otrzymuj aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym i reaguj na nie na bieżąco, aby utrzymać przepływ pracy. Dodawaj szczegóły do swoich zadań, załączając zdjęcia, notatki dotyczące lokalizacji i skanując kody kreskowe.

Aplikacja doskonale promuje współpracę Teams w podróży, umożliwiając widok i odpowiadanie na komentarze w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy spacerujesz z psem w parku, czy pracujesz na plaży po drugiej stronie globu.

Ponadto portal klienta Smartsheet służy jako bezpieczna przestrzeń do udostępniania szczegółów projektu klientom. Obejmuje on oś czasu, budżet, kamienie milowe, przesyłanie plików i komentowanie - wszystko w jednym wydajnym pakiecie.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Dostęp do arkuszy, pulpitów i raportów na żywo

Reagowanie na aktualizacje i prośby o zatwierdzenie w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji

Konfigurowalne szablony usprawniające cykl pracy dzięki automatyzacji

Współpraca nad bieżącymi zadaniami poprzez widok i odpowiadanie na komentarze

Dostawca bezpiecznej przestrzeni do udostępniania szczegółów projektu klientom

Wygodne formularze do pracy w trybie offline

Limity Smartsheet

Ograniczone funkcje aplikacji mobilnej

Ograniczone możliwości raportowania

Cennik Smartsheet

Free

Pro : $7/miesiąc za użytkownika (dla maksymalnie 10 użytkowników)

: $7/miesiąc za użytkownika (dla maksymalnie 10 użytkowników) Business : $25/miesiąc za użytkownika (minimum trzech użytkowników)

: $25/miesiąc za użytkownika (minimum trzech użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Smartsheet oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (14 000+ recenzji)

: 4.4/5 (14 000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

7. MeisterTask

Via: MeisterTask MeisterTask to prawdziwy klejnot, jeśli chodzi o zarządzanie projektami na urządzeniu z Androidem. Jego praktyczne tablice w stylu Kanban ułatwiają współpracę i sprawiają, że zmiana statusów zadań jest dziecinnie prosta. Wystarczy przenieść karty reprezentujące zadania i projekty w odpowiednie miejsce na tablicy, aby odzwierciedlić pożądane zmiany.

Dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym zawsze będziesz świadomy swoich obowiązków. Jednocześnie wbudowany w aplikację timer pozwala na śledzenie czasu spędzonego nad poszczególnymi zadaniami i dotrzymywanie nadchodzących terminów.

Ty i Twój zespół możecie współdzielić pliki, pomysły i aktualizacje w jednej lokalizacji. Nie można też zapomnieć o strumieniu aktywności, dzięki któremu wszyscy są na bieżąco z ważnymi zadaniami i terminami.

Najlepsze funkcje MeisterTask

Ustawienie zadań i zasobów w celu usprawnienia cyklu pracy nad projektem

Upraszcza zarządzanie zadaniami dzięki łatwym w nawigacji tablicom Kanban

Wbudowany timer pozwalający dotrzymywać terminów

Umożliwia udostępnianie plików, pomysłów, aktualizacji i zadań między członkami zespołu

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne

Limity MeisterTask

Powiadomienia mobilne są zazwyczaj powolne

Ograniczone funkcje w planie podstawowym

Ceny MeisterTask

Podstawowy : Free

: Free Pro : 6,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 6,50 USD/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

MeisterTask oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ recenzji)

8. Wrike

Via: Wrike Wrike to bogata w funkcje aplikacja do planowania projektów, znana z doskonałej funkcjonalności i przyjaznego dla użytkownika wyglądu. Oferuje wysoce konfigurowalny pulpit zarządzania projektami i wyróżnia się we wspieraniu współpracy zespołowej.

Aplikacja oferuje dedykowaną przestrzeń do tworzenia harmonogramów projektów, przydzielania zasobów i śledzenia postępów w czasie rzeczywistym. Ulepszona widoczność zadań pozwala konsekwentnie dotrzymywać terminów i budżetów projektów. Co więcej, możliwości automatyzacji narzędzia usprawniają e-maile i zadania, pozwalając skoncentrować się na krytycznych, wymagających wiedzy zadaniach, które wymagają Twojej uwagi.

Najlepsze funkcje Wrike

Śledzenie postępów w realizacji projektów i dotrzymywanie terminów

Automatyzacja e-maili i zadań w celu usprawnienia cyklu pracy

Dostosowuje pulpit zarządzania projektami do potrzeb użytkownika

Usprawnia pracę zespołową dziękinarzędzia do współpracy Limity Wrike

Powolne ładowanie strony

Stroma krzywa uczenia się

Cennik Wrike

Free Forever

Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.80/miesiąc za użytkownika

: $24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Pinnacle: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4.2/5 (3,000+ recenzji)

: 4.2/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (2,000+ recenzji)

9. Podio

Via: Podio Podio to wszechstronne narzędzie, które pozwala bez wysiłku żonglować wieloma projektami z krystalicznie czystym przeglądem wszystkich powiązanych zadań. Wyobraź sobie, że masz potężny pulpit, który upraszcza wizualizację statusów zadań i bieżących rezultatów - aplikacja Podio sprawia, że jest to realne.

To, co czyni Podio wyjątkowym, to przyjazny dla użytkownika interfejs z funkcjami strumieni aktywności i kalendarzy dla płynnego cyklu pracy. Otrzymujesz również powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby nigdy nie przegapić kluczowego elementu działania.

Aplikacja umożliwia dostęp do dowolnej zawartości związanej z pracą z wygodnego urządzenia mobilnego, niezależnie od tego, czy są to notatki z ostatniego spotkania, czy briefy projektowe związane z trwającym projektem.

Najlepsze funkcje Podio

Łatwa wizualizacja statusów zadań i postępów w realizacji projektów

Powiadomienia w czasie rzeczywistym, strumienie aktywności i kalendarze

Łatwy dostęp do zawartości z obszarów roboczych Podio na urządzeniu z systemem Android

Bogate możliwości integracji, w tym niestandardowe za pośrednictwem API

Szeroki zakres rozszerzeń, od wykresów Gantta po narzędzia do śledzenia czasu

Limity Podio

Wolne czasy reakcji

Krzywa uczenia się dla niestandardowych ustawień

Ceny Podio

Free Forever

Plus : $11.20/miesiąc

: $11.20/miesiąc Premium: $19.20/miesiąc

Oceny i recenzje Podio

G2 : 4.2/5 (400+ recenzji)

: 4.2/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (300+ recenzji)

10. Praca zespołowa

Via: Praca zespołowa Teamwork zapewnia płynną współpracę, dotrzymywanie terminów i powodzenie zakończonych projektów, nawet gdy jesteś daleko od swojego zwykłego miejsca pracy. Ta aplikacja na Androida ma bogate funkcje do współpracy w czasie rzeczywistym, zarządzania obciążeniem pracą i zasobami, śledzenia czasu i nie tylko.

Aplikacja mobilna Teamwork pozwala na śledzenie postępów projektu za pomocą tablic, kalendarzy, kamieni milowych i różnych opcji widoku zadań, takich jak tablice i listy. Dzięki możliwości odczytywania i odpowiadania na wiadomości, przeglądania najnowszych aktywności w projekcie oraz przesyłania plików i zdjęć bezpośrednio z urządzenia mobilnego, możesz być na bieżąco ze swoimi obowiązkami, jednocześnie ciesząc się elastycznością pracy zdalnej.

Najlepsze funkcje Teamwork

Monitorowanie zadań i postępów w ich realizacji

Obciążenie pracą, śledzenie czasu i narzędzia do współpracy

Umożliwia odpowiadanie na komentarze i powiadomienia

Oblicza rozliczane godziny i generuje faktury dla klientów

Limity pracy zespołowej

Słaba aplikacja mobilna

Ograniczone opcje w planie Free

Cennik Teamwork

Free Forever

Starter : 5,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 5,99 USD/miesiąc za użytkownika Deliver : $9.99/miesiąc na użytkownika

: $9.99/miesiąc na użytkownika Grow : $19.99/miesiąc na użytkownika

: $19.99/miesiąc na użytkownika Skala: Dostępna na życzenie

Teamwork oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (800+ recenzji)

Mądrze wybierz swojego towarzysza do zarządzania projektami na Androida

Jak widzieliśmy, solidna aplikacja do zarządzania projektami na Androida powinna umożliwiać płynne zarządzanie zadaniami i współpracę z zespołem, gdziekolwiek jesteś, o ile masz urządzenie mobilne i dostęp do Internetu.

Jeśli jednak szukasz kompleksowego rozwiązania, które obejmuje wszystkie aspekty zarządzania projektami, ClickUp wyróżnia się funkcjami opartymi na AI, rozwiązaniami do zarządzania dokumentami i światem możliwości integracji. Pobierz aplikację ClickUp na Androida free i doświadcz bezprecedensowej wydajności i elastyczności w zarządzaniu projektami! 🌻