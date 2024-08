10 najlepszych narzędzi dla programistów Mac w 2024 roku

Jako twórcy oprogramowania, posiadanie odpowiednich narzędzi dla swoich cyklu pracy programistycznej ma zasadnicze znaczenie dla maksymalizacji wydajności. Niezależnie od tego, czy chodzi o fragmenty kodu w określonym języku programowania, projektowanie interfejsów użytkownika, czy tworzenie aplikacji dla określonego systemu operacyjnego, narzędzie, którego używasz, powinno być tak solidne i niezawodne, jak twoje umiejętności kodowania, lub znacznie lepsze. 💪🏻

Na szczęście nie ma potrzeby przeszukiwania Internetu w poszukiwaniu tych narzędzi. W tym artykule zawęziliśmy listę 10 niezbędnych narzędzi programistycznych na komputery Mac w 2024 r., abyś mógł wybrać odpowiednie narzędzie do pracy i zwiększyć swoją ogólną wydajność .

Zanurzmy się.

Czego szukać w narzędziu dla programistów Mac?

Zanim przyjrzymy się narzędziom programistycznym dla komputerów Mac, oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie, czy dane narzędzie jest odpowiednie dla Twoich potrzeb:

Interfejs użytkownika (UI): Narzędzie z rozbudowanym interfejsem może znacznie obniżyć wydajność pracy. Z drugiej strony, narzędzia z przejrzystym i intuicyjnym interfejsem użytkownika są łatwiejsze do opanowania i pomagają przyspieszyć cykl pracy

Narzędzie z rozbudowanym interfejsem może znacznie obniżyć wydajność pracy. Z drugiej strony, narzędzia z przejrzystym i intuicyjnym interfejsem użytkownika są łatwiejsze do opanowania i pomagają przyspieszyć cykl pracy Wydajność i szybkość: Sprawdź, czy narzędzie działa płynnie, nie powodując opóźnień ani awarii, a także czy jego wydajność jest ograniczona podczas pracy z dużymi plikami lub uruchamiania wielu aplikacji jednocześnie

Sprawdź, czy narzędzie działa płynnie, nie powodując opóźnień ani awarii, a także czy jego wydajność jest ograniczona podczas pracy z dużymi plikami lub uruchamiania wielu aplikacji jednocześnie Integracje: Twoje narzędzia powinny umożliwiać łatwe połączenie z innym oprogramowaniem lub aplikacjami, których używasz w ramach procesów programistycznych.

Twoje narzędzia powinny umożliwiać łatwe połączenie z innym oprogramowaniem lub aplikacjami, których używasz w ramach procesów programistycznych. Cena: Podczas gdy narzędzia Free mogą być świetne, ważne jest, aby rozważyć funkcje narzędzia w stosunku do jego kosztów. Czasami inwestycja w płatne narzędzie może być bardziej korzystna pod względem funkcji i długoterminowego wsparcia

Współpracuj nad pomysłami i twórz oszałamiające dokumenty lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i niestandardowymi opcjami formatu dla map drogowych, baz wiedzy i nie tylko

Społeczność i zasoby: Posiadanie silnej społeczności i kompleksowej dokumentacji oznacza mniej bólu głowy na dłuższą metę. Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu pewnych funkcji lub naprawieniu usterek, pomoc powinna być dostępna

Posiadanie silnej społeczności i kompleksowej dokumentacji oznacza mniej bólu głowy na dłuższą metę. Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu pewnych funkcji lub naprawieniu usterek, pomoc powinna być dostępna Opinie użytkowników: Nic nie przemawia głośniej niż doświadczenia innych deweloperów. Sprawdź opinie użytkowników narzędzia, aby poznać jego mocne strony i limity podczas pracy 💻

10 najlepszych narzędzi dla programistów Mac do wykorzystania w 2024 roku

Oto 10 najlepszych narzędzi programistycznych dla systemu macOS, które z pewnością zoptymalizują Twój cykl pracy, niezależnie od tego, czy pracujesz solo, czy w zespole. Oceniliśmy każde narzędzie na podstawie jego najlepszych funkcji, cen i ocen użytkowników. Do dzieła!

Śledzenie i monitorowanie zadań, zasobów i postępu projektu w widoku ClickUp Dashboard

ClickUp usprawnia rozwój oprogramowania i wzmacnia przejrzystość projektu wypełniając lukę między kodowaniem a zarządzaniem projektami - przydzielając zadania, ustawienie poziomów priorytetów i śledzenie postępów.

Niezależnie od tego, czy jesteś fanem sprintów czasowych Scrum, czy elastycznego podejścia Kanban, tablice zadań ClickUp można dostosować do swojego stylu.

A dla deweloperów praca w zespole programistycznym funkcje takie jak @wzmianki, komentarze i widok czatu ułatwiają utrzymanie wszystkich w pętli. Tablice ClickUp i Dokumenty ClickUp włącza również współpracę w czasie rzeczywistym nad pomysłami, planami i dokumentacją.

Ponadto natywne funkcje automatyzacji pozwalają ustawić wyzwalacze do automatycznego przypisywania zadań, zmiany statusów lub wysyłania przypomnień - oszczędzając czas na ważniejsze zadania.

ClickUp najlepsze funkcje:

Poruszaj się po nowoczesnym i intuicyjnym interfejsie ClickUp z łatwością

Dostęp do ClickUp za pośrednictwem Internetu, a także komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych

Twórz niestandardowe pola (np. osoba przypisana, priorytet, termin, postęp itp.), widoki (np. lista, Kanban, Gantt, kalendarz itp.) i pulpity, aby uchwycić szczegóły zadania i wizualizować postęp

Bądź na bieżąco z terminami dzięki powiadomieniom ⏰

Ustawienie szacowanego czasu dla zadań i śledzenie rzeczywistego czasu spędzonego na pracy nad nimi

Połączenie z ponad 100 narzędziami, w tym GitHub, GitLab, Bitbucket i Figma

Uzyskaj dostęp doszablonów do tworzenia oprogramowania jakSzablon do tworzenia oprogramowania ClickUp* UżyjClickUp AI aby pomóc w tworzeniudokumentacja procesu, przygotowywaniu aktualizacji projektów i obracaniunotatki ze spotkań w podsumowania i elementy działań

Zapoznaj się z funkcjami ClickUp, korzystając z rozszerzonych zasobów i samouczków

Limity ClickUp:

ClickUp AI nie jest dostępny w planie Free Plan

Czasami działa wolno (ale nie w ClickUp 3.0)

Rozbudowane opcje niestandardowe mogą przytłoczyć nowych użytkowników

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie cen

Skontaktuj się w sprawie cen ClickUp AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,200+ recenzji)

4.7/5 (8,200+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Appium

przez Appium Appium to open-source'owy framework do automatyzacji testów służący do sprawdzania, czy aplikacje webowe, natywne i hybrydowe będą działać zgodnie z oczekiwaniami na urządzeniach z systemem Android i iOS.

Niedawno został on rozszerzony o wsparcie dla aplikacji komputerowych na macOS i Microsoft Windows, przeglądarek takich jak Chrome, Firefox i Safari, a także aplikacji telewizyjnych dla platform takich jak tvOS, Android TV, Samsung i Roku.

W przeciwieństwie do innych narzędzi do testowania, nie trzeba ponownie kompilować aplikacji ani używać zestawu SDK do uruchamiania testów. ✨

Najlepsze funkcje Appium:

Testowanie aplikacji bez kodu źródłowego

Pisanie przypadków testowych w wielu językach, w tym Python, Java, JavaScript, PHP, C# i Ruby

Uruchamianie testów na fizycznych urządzeniach mobilnych, a także emulatorach i symulatorach

Przyspiesz proces testowania, uruchamiając wiele testów na wielu urządzeniach jednocześnie

Uzyskać dostęp do kompleksowej dokumentacji i silnego wsparcia społeczności

Limity Appium:

Złożone ustawienia

Stroma krzywa uczenia się

Działa wolno i czasami się zawiesza

Ceny Appium:

Free

Oceny i recenzje Appium:

G2: 4.4/5 (50+ recenzji)

4.4/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 15 recenzji)

3. SourceTree

przez SourceTree SourceTree to klient Git (zaprojektowany przez Atlassian), który zapewnia graficzny interfejs użytkownika (GUI) do zarządzania repozytoriami kodu. Zamiast zmagać się z wierszami komend, można płynnie wchodzić w interakcje z bazą kodu, obsługując zadania takie jak klonowanie projektów, commitowanie zmian i zarządzanie branchami.

Ta intuicyjna konstrukcja pomaga początkującym, upraszczając ich wprowadzenie do Git. Zwiększa również wydajność doświadczonych użytkowników Git, pomagając im w szybkim przeglądaniu kodów, przechowywaniu zmian w kodzie, wybieraniu między branchami i zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach.

SourceTree najlepsze funkcje:

Posiada przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika, który jest łatwy w nawigacji 🤩

Możliwość wykonywania złożonych komend Git za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Wsparcie dla popularnych platform hostingowych Git i Mercurial, takich jak Bitbucket, GitHub i GitLab

Wizualna reprezentacja historii commitów i struktury branch projektu

Porządkowanie historii commitów poprzez ich łączenie, usuwanie lub zmianę kolejności

Przeszukiwanie lokalnych dzienników Git dzięki rozbudowanej funkcji wyszukiwania

Limity SourceTree:

Zużywa dużo pamięci, wpływając na wydajność, zwłaszcza na starszych komputerach

Działa wolno podczas pracy z dużymi repozytoriami

Brak solidnej integracji z produktami firm innych niż Atlassian

Cennik SourceTree:

Free

SourceTree oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (360+ recenzji)

4.3/5 (360+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 15 recenzji)

4. FlexiHub

przez FlexiHub FlexiHub to aplikacja, która umożliwia połączenie i zdalne zarządzanie urządzeniami USB i portami COM za pośrednictwem sieci. Możesz uzyskać bezpośredni dostęp do urządzenia USB klienta ze swojego komputera, unikając konieczności wysyłania go fizycznie - oszczędzając czas i koszty wysyłki. 💸

Jest to świetne rozwiązanie dla zespołów wsparcia technicznego, które muszą uzyskać dostęp do danych ze zdalnego urządzenia, a także zdiagnozować i naprawić problemy sprzętowe.

Najlepsze funkcje FlexiHub:

Zaloguj się do swojego konta FlexiHub z dowolnej lokalizacji i zarządzaj zdalnymi urządzeniami (bez konieczności instalowania jakichkolwiek sterowników)

Udostępnianie dostępu do urządzeń innym osobom za pomocą unikalnych tokenów logowania

Automatycznie identyfikuje typ urządzenia (np. klawiaturę, skaner, drukarkę, kamerę itp.), dzięki czemu łatwo jest znaleźć potrzebne urządzenie

Wykorzystuje 2048-bitowe szyfrowanie SSL do ochrony danych podczas transmisji

Komunikacja z członkami zespołu zalogowanymi na koncie FlexiHub za pomocą natywnej funkcji czatu

Limity FlexiHub:

Odpowiedź zespołu wsparcia klienta może zająć kilka dni

Niektóre urządzenia nie są prawidłowo rozpoznawane

Brak Free Planu

Cennik FlexiHub:

Personal: $14/miesiąc

$14/miesiąc Business: Płać na bieżąco

Płać na bieżąco Teams: $12/miesiąc za członka

$12/miesiąc za członka Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

FlexiHub oceny i recenzje:

G2: 5/5 (2 recenzje)

5/5 (2 recenzje) Capterra: 3.4/5 (5 opinii)

5. Bitbucket

przez Bitbucket Bitbucket to usługa internetowa (firmy Atlassian) służąca do hostowania kodu źródłowego korzystającego z systemów kontroli wersji Mercurial lub Git. Dostarcza Teams centralną lokalizację do współpracy nad kodem, śledzenia zmian i zarządzania procesem rozwoju.

Pomaga to zespołom w utrzymaniu zorganizowanego i wydajnego cyklu pracy, nawet w miarę wzrostu złożoności i skali projektu. Jest to szczególnie idealne rozwiązanie dla teamów korzystających już z innych produktów Atlassian.

Najlepsze funkcje Bitbucket:

Posiada hojny darmowy plan dla teamów do 5 użytkowników, z nielimitowanymi prywatnymi i publicznymi repozytoriami

Płynna integracja z innymi produktami Atlassian, takimi jak Confluence, Jira i Trello

Możliwość ustawienia kontroli dostępu do prywatnych repozytoriów, określając, którzy użytkownicy mogą wykonywać określone czynności na konkretnych branchach

Wsparcie dla pull requestów, które umożliwiają członkom zespołu proponowanie zmian i wzajemne recenzowanie kodu w uporządkowany i zorganizowany sposób

Limity Bitbucket:

Słabe wsparcie społeczności

Ograniczona liczba użytkowników w planie Free

Niewiele projektów open-source jest hostowanych na Bitbucket

Cennik Bitbucket:

Free Plan

Standardowy: $3/miesiąc na użytkownika

$3/miesiąc na użytkownika Premium: $6/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Bitbucket:

G2: 4.4/5 (860+ recenzji)

4.4/5 (860+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1,200 recenzji)

6. Listonosz

przez Listonosz Postman to narzędzie API używane przez Teams deweloperów do tworzenia i testowania API. Pozwala tworzyć żądania i zarządzać nimi w przyjaznym dla użytkownika interfejsie, organizować je w kolekcje i wizualizować odpowiedzi w uporządkowany sposób.

Ponadto Postman zawiera funkcje dokumentowania API, udostępniania kolekcji członkom zespołu i monitorowania kondycji API w czasie. 📈

Najlepsze funkcje Postman:

Tworzenie i uruchamianie zapytań REST, SOAP i GraphQL

Wsparcie dla różnych metod uwierzytelniania, takich jak No Auth, Basic Auth, Uwierzytelnianie OA i Bearer Token

Tworzenie wielu obszarów roboczych zespołu do współpracy nad kolekcjami API, środowiskami i przepływami

Możliwość sugerowania zmian poprzez dodawanie komentarzy i etykietowanie członków zespołu za pomocą @mention

Monitorowanie obszarów roboczych zespołu w celu otrzymywania powiadomień za każdym razem, gdy członek zespołu wprowadzi zmiany

Integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Dropbox, Slack, Azure DevOps, Github, GitLab i Bitbucket

Limity Postman:

Free Plan pozwala na maksymalnie 3 członków zespołu

Rozszerzenie funkcji może wydawać się przytłaczające dla nowych użytkowników

Działa wolno podczas pracy z dużymi plikami lub złożonymi żądaniami

Cennik usługi Postman:

Free Plan

Podstawowy: $19/miesiąc na użytkownika

$19/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Listonosz oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (1,095+ opinii)

Capterra: 4.7/5 (450+ opinii)

7. Wysublimowany tekst

przez Wysublimowany tekst Sublime Text to lekki redaktor tekstu do pisania i edytowania kodu, znaczników i prozy. Otwiera pliki szybko i płynnie, nawet podczas pracy z dużymi plikami lub uruchomionymi w tle aplikacjami wymagającymi dużej ilości zasobów - co jest dużym plusem dla programistów pracujących nad dużymi projektami.

Ponadto Sublime Text zapewnia wsparcie dla wielu wtyczek i rozszerzeń za pośrednictwem menedżera pakietów. Pozwala to na rozszerzenie jego funkcji i wsparcie dla innych języków programowania.

Najlepsze funkcje Sublime Text:

Niestandardowy wygląd dzięki wielu opcjom motywów

Natywne wsparcie dla wielu języków, w tym Python, HTML, CSS, PHP, Java i C++

Łatwe czytanie kodu i lokalizacja błędów dzięki funkcji podświetlania składni

Możliwość ukrycia wszystkich pasków narzędzi w trybie "bez rozpraszania uwagi" w celu skupienia się na sesji kodowania

Znajdowanie i zastępowanie określonych terminów w wielu otwartych plikach jednocześnie 🔎

Limity Sublime Text:

Brak funkcji współpracy

Brak natywnego narzędzia do debugowania

Brak wbudowanego kompilatora

Cennik Sublime Text:

Licencja osobista: $99 jednorazowej opłaty (uiszczaj opłatę za aktualizację co 3 lata, aby uzyskać najnowsze funkcje)

$99 jednorazowej opłaty (uiszczaj opłatę za aktualizację co 3 lata, aby uzyskać najnowsze funkcje) Licencja Teams: Zaczyna się od 50$/rok za licencję

Sublime Text oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (1,600+ recenzji)

4.5/5 (1,600+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1, 200+ recenzji)

Check out these no code apps !

8. Aplikacja Transporter

przez Transporter Transporter to aplikacja dla systemu macOS (firmy Apple) przeznaczona dla programistów do publikowania aplikacji w sklepie Apple App Store. Oprócz aplikacji, można go również używać do przesyłania muzyki, filmów lub książek do Apple Music, iTunes Store lub Apple Books. Interfejs jest przyjazny dla użytkownika - wystarczy przeciągnąć i upuścić zawartość do Transportera, aby rozpocząć pracę.

Po przesłaniu zawartości Transporter zajmuje się procesem walidacji, sprawdzając błędy, które mogą uniemożliwić przesłanie. Dostarcza szczegółowe informacje zwrotne i komunikaty o błędach, ułatwiając rozwiązywanie wszelkich problemów. 🛠️

Najlepsze funkcje aplikacji Transporter:

Łatwa w instalacji i obsłudze, nawet dla początkujących

Przesyłanie wielu plików jednocześnie

Wznawianie przesyłania po awarii połączenia sieciowego

Dostęp do historii poprzednich przesyłanych plików, w tym daty i godziny

Automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i instaluje je w razie potrzeby

Ograniczenia aplikacji Transporter:

Informacje zwrotne dotyczące problemów mogą być czasami niejasne lub nieprecyzyjne

Pasek postępu przesyłania przeskakuje w przód i w tył w wolnych sieciach

Ceny tekstów w aplikacji Transporter:

Free

Ocena i recenzje aplikacji Transporter:

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

Brak recenzji Mac App Store: 4.8/5 (4,300+ recenzji)

9. NetBeans

przez NetBeans NetBeans to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) o otwartym kodzie źródłowym, używane głównie do programowania w języku Java. Z biegiem lat stopniowo rozszerzyło się o wsparcie dla innych języków programowania, takich jak PHP, Javascript i C/C++.

Pełni również funkcję wielu potężnych narzędzi, w tym źródła redaktor kodu z podświetlaniem składni i automatycznym zakończeniem, solidnym debuggerem, profilerem i integracją kontroli wersji.

Najlepsze funkcje NetBeans:

Umożliwia tworzenie aplikacji internetowych, Enterprise, desktopowych i mobilnych

Wsparcie dla systemów kontroli wersji, takich jak Git, Mercurial i Subversion

Narzędzie Swing GUI builder do projektowania graficznych interfejsów użytkownika poprzez przeciąganie i upuszczanie komponentów

Rozszerzenie funkcji poprzez dodanie wtyczek z obszernej biblioteki stworzonej przez członków społeczności

Używanie natywnego debuggera do ustawienia punktów przerwania, wykonywania kroków w kodzie i sprawdzania zmiennych

Limity NetBeans:

Zużywa dużo pamięci do optymalnej pracy

Spowalnia podczas pracy nad dużymi projektami

Wycena tekstu NetBeans:

Free

NetBeans oceny i recenzje:

G2: 4.1/5 (669+ recenzji)

4.1/5 (669+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (206+ recenzji)

Check out these Narzędzia do kodowania AI !

10. Xcode

przez Xcode Xcode to IDE firmy Apple dla tworzenia aplikacji dla systemów macOS, iOS, watchOS i tvOS. Jest wyposażony w redaktor kodu z podświetlaniem składni i automatycznym zakończeniem kodu. Zawiera również narzędzia do debugowania, które pomagają znaleźć i naprawić błędy w kodzie.

Xcode umożliwia łatwe zarządzanie plikami projektu i zależnościami, śledzenie zmian za pomocą systemów kontroli wersji, takich jak Git, a także korzystanie z narzędzi symulacyjnych do podglądu wyglądu i działania aplikacji na różnych urządzeniach Apple.

Najlepsze funkcje Xcode:

Organizowanie i zarządzanie obrazami, ikonami, paletą kolorów i innymi zasobami aplikacji przy użyciu folderu katalogu zasobów

Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika za pomocą natywnego narzędzia do tworzenia interfejsów metodą "przeciągnij i upuść"

Widok na żywo interfejsu aplikacji podczas jej tworzenia

Testowanie kodu na różnych urządzeniach przy użyciu wbudowanych symulatorów dla iPhone'a, iPada, Apple Watch i Apple TV

Skorzystaj z funkcji Instruments, aby przeanalizować zachowanie i wydajność aplikacji

Limity Xcode:

Aplikacja Xcode zajmuje dużo przestrzeni dyskowej

Aktualizacje są podatne na błędy i awarie

Zwykle działa wolno podczas pracy nad dużymi projektami

Ceny Xcode:

Free

Oceny i recenzje Xcode:

G2: 4.2/5 (940+ recenzji)

4.2/5 (940+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

Usprawnij cykl pracy programisty dzięki narzędziom dla programistów Mac

Te 10 narzędzi programistycznych Apple zostało zaprojektowanych z myślą o konkretnych zastosowaniach, dzięki czemu można wybrać najbardziej odpowiednie narzędzie lub kombinację narzędzi do każdego realizowanego projektu.

A jeśli chcesz usprawnić swój cykl pracy deweloperskiej, rozważ sprawdzenie ClickUp. Służy on jako centralny hub do zarządzania projektami programistycznymi od początku do końca.

Dzięki funkcjom planowania projektów, śledzenia postępów, integracji, współpracy i powiadomień, bardzo łatwo jest utrzymać projekty deweloperów zorganizowane i zgodnie z harmonogramem. 🗓️ Zarejestruj się w bezpłatnym planie ClickUp i przekonaj się na własnej skórze, jak może on zmienić Twój cykl pracy.