5 powodów, dla których poniedziałki są do bani (i 5 sposobów, by pokazać im, kto tu rządzi)

Czarny poniedziałek. Niebieski poniedziałek. Maniakalny poniedziałek. Monday.com. Monday cierpi na kryzys brandingowy od jakiegoś czasu po Babilończykach nazwali go i zanim Jim Davis stworzył kreskówkowego kota, którego cała osobowość opierała się na nienawiści.

Poniedziałek jest postrzegany przez wielu jako Karen™ dni powszednich, aby zmiażdżyć twojego ducha swoją zadowoloną z siebie zadufaniem i pro-bootstrappingową retoryką.

Ale tak naprawdę to tylko kolejny dzień

Przeanalizujmy powody, dla których nienawiść do poniedziałków stała się masowym zjawiskiem kulturowym, ale co ważniejsze, zbadajmy kilka sposobów na odzyskanie narracji i przejęcie Monday.

1. Poniedziałki to obłęd

Nie, poważnie. Słowa "Monday" i "obłęd" mają wspólną etymologię: oba pochodzą od łacińskiego słowa oznaczającego "księżyc", które od dawna (błędnie) kojarzone jest z szaleństwem.

W wielu kulturach, jak również w astrologia , the księżyc reprezentuje emocje, zmiany i chaos, który może się z nimi wiązać. Jest również ściśle związany z kobiecą energią, co dodaje toksyczną posypkę mizoginii do atramentowej reputacji Księżyca jako czasu wahań nastroju, ale to zupełnie inny wpis na blogu. Na razie skupmy się na poniedziałku.

Wiedząc to wszystko, ma sens, że słowo "Monday" wydaje się wywoływać emocjonalną reakcję ludzi i z pewnością nie brakuje dowodów na to, że środowisko kulturowe podpisało się pod propagandą "Monday Suck". Ale nawet jeśli w gwiazdach zapisane jest, że poniedziałki będą czasem silnych emocji lub zmian, to dlaczego nie pracować z tym, zamiast z tym walczyć?

Porada szefa #1: Przyjmij szaleństwo

"Szalone" oznacza oczywiście nieoczekiwane, emocjonalne i nowe rzeczy, które sprawiają, że życie jest ekscytującą przejażdżką. Poniedziałki są postrzegane jako początek nowego cyklu; jednym z najpotężniejszych sposobów na przejęcie kontroli nad każdym dniem jest próba zmienić swój widok cóż, zmień!

Podczas gdy dowody są niejednoznaczne jeśli chodzi o rzeczywisty wpływ księżyca na ludzkie nastroje lub wzorce snu, nie można zaprzeczyć, że koniec weekendu z atakiem e-maili jest zabójczy. Sztuczka polega na tym, aby skupić się bardziej na możliwościach tego, co możesz osiągnąć, niż na przekonaniu, że nie jesteś w stanie stawić czoła swojej skrzynce odbiorczej i zacząć kopać tyłki.

2. Monday oznacza "dorosłość"

Dorastanie jest trudne. Na przykład: "Dorośnij!" jest obelgą. Ludzie się "męczą" i "starzeją" Powinienem "wyrosnąć" ze słuchania muzyki pop-punk z 2002 roku.

"Dorastanie" odnosi się oczywiście do zrobienia wszystkich rzeczy, które musisz zrobić, a których prawdopodobnie nie chcesz. Znakiem dojrzałości jest robienie tych rzeczy bez bycia do zrobienia i bez wpadania w złość. Monday jest praktycznie patronem tego zjawiska.

Niesławna scena "przypadku poniedziałków" w Office Space doskonale satyryzuje znużenie dorosłością w pracy, która tłamsi naszą swobodną indywidualność i wyśmiewa nasze ropiejące złe samopoczucie, które pojawia się w jej wyniku. Ale co możemy zrobić z poczuciem represji w naszej dorosłej pracy, która służy wsparciu naszego dorosłego życia?

Możesz zacząć od rozluźnienia się, głupia gęsio.

Porada szefa #2: Zachowaj młodość serca

Dolly Parton powiedziała to najlepiej: "Nie bądź zbyt zajęty zarabianiem na życie, aby nie zapomnieć o życiu"

Oczywiście, ważne jest, aby wypełniać nasze obowiązki i wspierać siebie i nasze zależności (ktoś musi zapewnić mojemu psu studia!), ale ciężar dorosłości z pewnością stanie się zbyt ciężki bez lekkiej ulgi.

Coś, co mi pomaga, to nigdy nie zapominać o yin yang natura życia; dobro i zło (jakkolwiek je zdefiniujemy) zawsze będą istnieć w równowadze, zawierając w sobie odrobinę siebie nawzajem. Za każdą irytację wynikającą z bycia dorosłym przychodzi wolność.

Przyjmij tę dorosłą wolność, trzymając się rzeczy, które sprawiły, że dzieciństwo było magiczne: bycie pomysłowym, unikanie wstydu i dobra zabawa, kiedy tylko możesz. Odważ się udostępniać swoje pomysły przełożonemu. Ustaw tło Zoom na ulubionego nocnego torbacza. Powiedz swojemu szefowi, że masz wolne o 18:00, ponieważ twoja praca jest skończona i nadszedł czas na "Kawalera". żyj trochę

3. Poniedziałki zabijają zabawę

Poniedziałki mogą być prawdziwym szokiem systemowym. Po dwóch błogich dniach nadrabiania zaległości, relaksu i robienia tego, co do ciebie należy, nagle alarm rzuca butem w twój sen, a teraz czeka cię dzień, w którym musisz być zorganizowany, wydajność , towarzyski i o wysokiej zawartości kofeiny. Musisz zawiesić swoje weekendowe rogi i założyć aureolę Monday i nagle zasymilować się z wersją Professional™ przez większość dnia.

Możesz też po prostu poświęcić trochę czasu w dni wolne, aby ustawić się na łatwiejsze przejście!

Wskazówka dla szefa #3: Zadbaj o swoją przyszłość

Jestem zagorzałym zwolennikiem dobrego równowaga między pracą a życiem prywatnym ; dla każdego wygląda to inaczej i nie każda praca to ułatwia. Ale są rzeczy, które możesz zrobić w swoim prywatnym czasie, aby ustawić siebie w lepszej pozycji na czas pracy w poniedziałek:

Zostań władcą czasu Poważnie! Zawsze możesz zignorować kalendarz gregoriański i sprawić, by twój tydzień zaczynał się w niedzielę, co pomogło mi płynnie przejść od weekendowej rozpusty.

Wyśpij się w niedzielę wieczorem Jako nocna sowa, nocne rytuały wyciszające są dla mnie wszystkim. Uwielbiam do zrobienia krzyżówkę lub przeczytać kilka rozdziałów książki w łóżku, podczas gdy biały szum w tle usypia moją podświadomość. Mój umysł, nastrój i skóra zawsze mi za to dziękują.

Jako nocna sowa, nocne rytuały wyciszające są dla mnie wszystkim. Uwielbiam do zrobienia krzyżówkę lub przeczytać kilka rozdziałów książki w łóżku, podczas gdy biały szum w tle usypia moją podświadomość. Mój umysł, nastrój i skóra zawsze mi za to dziękują. **Jako dziewczyna z ADHD mam trudności z zapamiętywaniem rzeczy do zrobienia i planów bez zapisywania ich. Jednak od czasu rozpoczęcia pracy w ClickUp, nauczyłam się wprowadzać mojeosobiste zadania w moim prywatnym obszarze roboczym ClickUp, dzięki czemu mogę otrzymywać powiadomienia na telefonie z wyprzedzeniem, gdziekolwiek jestem, i uważam, że jest to o wiele bardziej niezawodne niż długopis i papier!

Poświęć trochę czasu w weekend, aby sięzakres obciążenia pracą Zajmie to pięć minut i nie musi być postrzegane jako złodziej radości: pomyśl o tym jako o uprzejmości, którą robisz sobie w poniedziałek! Podczas oglądania mojego cotygodniowego niedzielnego filmu, upewniam się, że moje zadania ClickUp topołączone z moim Kalendarzem Google i zaznaczam na czerwono te, których termin wykonania przypada na Monday, dzięki czemu wiem, że to właśnie na nich będę się skupiać. Dzięki temu moje obciążenie pracą jest znacznie mniej przytłaczające!

4. Poniedziałki nie pozwalają wyłączyć mózgu

Istnieje uzasadniony powód, dla którego bajecznie tandetne gwiazdy reality TV pokonały utalentowanych piosenkarzy i genialnych aktorów w grze o sławę, a wiąże się to z kapitalistycznymi społeczeństwami wysyłającymi ludziom tak wiele mieszanych wiadomości na temat powodzenia, że często chcemy po prostu znieczulić nasz mózg eskapistyczną surrealnością . Uwielbiamy też wraki pociągów.

Jeśli jednak postrzegamy poniedziałki jako początek wyścigu szczurów, nic dziwnego, że pragniemy odciąć się od tej presji na wszelkie możliwe sposoby. Szczególnie w czasach takich jak ten, bezproduktywne rozpraszanie uwagi szybko staje się nową iteracją "dbania o siebie", dlatego też ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby codzienny odpoczynek umysłowy był tak istotny i normalny jak mycie zębów.

Porada szefa #4: Znajdź czas na przerwy dla mózgu

" Przerwy w pracy mózgu " są od dawna znane w świecie nauczania w szkole podstawowej, a termin ten w dużej mierze odnosi się do znaczenia rosnących umysłów, które mają wystarczające przerwy między nurkowaniem w zupełnie nowe przedmioty. Jest to również koncepcja, która może pomóc dorosłym ludziom!

Pamiętaj: celem przerwy nie jest po prostu przerwanie tego, co robisz na minutę, ale danie sobie trochę czasu do zrobienia i odpoczynku umysłu. Celem nie jest odwrócenie uwagi od wykonywanych zadań, ale umożliwienie sobie powrotu do nich z nowym skupieniem, energią i motywacją. Wypalenie jest realne, a rzeczy takie jak medytacja, spacer na świeżym powietrzu lub wygospodarowanie czasu w ciągu dnia, aby po prostu zakończone wylogowanie się są kluczowe dla ułatwienia przejścia z weekendu na dzień powszedni.

5. Poniedziałki nie mają końca

Dla wielu ludzi, którzy pracują w dni powszednie i mają wolne w weekendy - zwłaszcza dla tych, którzy są szczególnie niezadowoleni ze swojej pracy - Monday może wydawać się wyczerpującym początkiem tygodnia wypełnionego szaleństwem, dorosłością, nudą i ciągłą potrzebą bycia "włączonym" Posiadanie dwóch dni wolnych i pięciu dni włączonych zwiększa wartość, jaką przypisujemy tym dwóm dniom, co z kolei zwiększa pogardę, jaką mamy dla innych, a konkretnie dla lidera tych dni.

Oprócz porzucenia jakiegokolwiek pozoru życia, w którym istnieje koncepcja dni roboczych, istnieje jeden sposób na walkę z tym uczuciem..

Boss tip #5: Pamiętaj, że czas to iluzja

Co, zbyt ezoteryczne? OK, ujmę to tak: rzeczywistość tego, jak przeciągający się i nędzny będzie pierwszy dzień tygodnia pracy, zależy od tego, jak go postrzegasz. To prawda, stawienie czoła temu dniu może wiązać się z obraźliwie wczesnym wstawaniem, radzeniem sobie z niskimi rozmówcami z kawowym oddechem lub koniecznością oczekiwania na połączenie z firmą obsługującą kartę kredytową, ale dyskomfort tych chwil jest tymczasowy i one również miną.

Każdy z nas doświadczył czegoś, co sprawiło, że czas płynął w zwolnionym tempie lub minął w mgnieniu oka. W rzeczywistości naukowcy wciąż próbując dowiedzieć się dlaczego dzień wydaje się krótki, a rok wydaje się wiecznością dla dziecka, podczas gdy dla dorosłego lata wydają się latać, a niektóre dni (ahem, Monday) mogą wydawać się nie mieć końca.

Być może dzieje się tak dlatego, że dorośli mogą tak łatwo popaść w codzienną harówkę, która sprawia, że dni zlewają się ze sobą, a może to brak nauki lub próbowania nowych, ekscytujących rzeczy, które były tak powszechne w dzieciństwie. Bez względu na to, co to może być, prawda jest taka, że czas się nie zmienia, tylko my. A to oznacza, że możemy zmienić sposób, w jaki postrzegamy czas, jak go spędzamy i jak go wykorzystujemy ustalamy priorytety .

Pod koniec dnia..

Czym jest życie, jeśli nie pięknym zbiorem dobrych i złych dni? Nigdy nie wiadomo, niektóre z najlepszych dni przed nami mogą być właśnie tymi Monday, których się boimy. Zostawię cię z wierszem o tygodniu, który czytałem jako dziecko. Znajdował się w książce z rymowankami dla dzieci z przerażającą ilustracją Matki Gęsi, która przyprawiała mnie o koszmary, ale w każdym razie brzmi następująco:

"Poniedziałkowe dziecko ma piękną twarz"

wtorkowe dziecko jest pełne wdzięku

wednesday's child is full of woe,_

czwartkowe dziecko ma jeszcze wiele do zrobienia

piątkowe dziecko jest kochające i dające

sobotnie dziecko ciężko pracuje na życie

a dziecko urodzone w dzień szabatu

jest wesołe i pogodne, dobre i radosne

Wygląda na to, że nasza obecna wersja poniedziałku jest tym, czym kiedyś były środy, a być może w przyszłości dzisiejszy piątek będzie jutrzejszym poniedziałkiem. Nigdy nie wiadomo, w końcu czas to iluzja. 🙂