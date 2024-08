10 darmowych szablonów kalendarza Google ułatwiających organizację pracy

Szablony kalendarza Google - gdzie byśmy bez nich byli, prawda?

Zawsze dobrym pomysłem jest dostosowanie umiejętności organizacji. Wraz z nowymi projektami pojawi się więcej spotkań i odnowionych celów osobistych.

Aby utrzymać porządek w swoich projektach, sugerujemy korzystanie z szablonów kalendarza Google - to najmądrzejszy sposób na śledzenie zadań, rezultatów, terminów i nie tylko.

Aby to ułatwić, wymienimy pięć darmowych szablonów kalendarza Google, które można zapisać lub dodać do zakładek na później.

Wymienimy również 10 alternatywnych szablonów kalendarza Google dla poważniejszych rzeczy (np kampanie marketingowe , projekty pracy z domu i tak dalej).

**Co to jest szablon kalendarza Google?

Szablon kalendarza Google to cyfrowy kalendarz, który jest bogaty w funkcje, wszechstronny i dynamiczny.

Używasz tego cyfrowego kalendarza do planowania spotkań, spraw osobistych, połączeń telefonicznych, zadań i wielu innych rzeczy.

Gdy sprawy stają się przytłaczające (co często się zdarza), skorzystanie z szablonu Kalendarza Google może okazać się pomocne:

Być na bieżąco z oczekującymi projektami, zadaniami i terminami

Wielozadaniowość i utrzymanie porządku

Zapobiegać mgle mózgowej i zmęczeniu pracą oraz zwiększać produktywność

4 darmowe szablony kalendarza Google do pobrania już teraz

Kalendarze mają złą sławę - to znaczy kalendarze fizyczne. Większość osób postrzega je jako coś, co informuje o dacie i dniu tygodnia, i to wszystko.

Jednak korzystanie z odpowiedniego kalendarza może być atutem, ponieważ pomaga kontrolować obciążenie pracą bez utraty spokoju psychicznego.

Oto cztery szablony kalendarza Google, które możesz zapisać już teraz i podziękować nam później:

1. Kalendarz marketingowy

przez The Goodocs Pobierz ten darmowy szablon kalendarza marketingowego na 2024 rok, aby zaplanować kampanie marketingowe jak profesjonalista. Skorzystaj z tego zorganizowanego kalendarza w Google Slide, aby opracować strategię i zaplanować pracę bez utraty rytmu.

2. Google Docs Daily Planner

przez Calendar Labs Szablon dziennego planera to podstawa dla każdego - czy to kierowników projektów, kadry kierowniczej, pracowników, pisarzy, szefów kuchni czy artystów.

Skorzystaj z tego edytowalnego dziennego planera i stwórz miesięczny kalendarz w trzech formatach szablonów: Dokumenty Google, Arkusze Google i PDF, aby uwolnić się od codziennego stresu.

3. Szablon listy płac dla organizacji non-profit

przez Template.net Zarządzanie płacami w organizacjach non-profit to duży ból głowy, ponieważ zarządzanie funduszami jest trudne.

Chcesz, aby pracownicy otrzymywali wynagrodzenie na czas, a żeby tak się stało, musisz trzymać się harmonogramu płatności. Możesz także przestrzegać terminów podatkowych, świąt i nie tylko.

Skorzystaj z tego szablonu i dostosuj go, nie martwiąc się o zachowanie przejrzystości finansowej. Może być używany jako Dokumenty Google, Prezentacje Google, PDF i nie tylko

4. Kalendarz treningu osobistego

przez GooDocs Rozwój zawodowy zaczyna się od ciągłego uczenia się i jasnego harmonogramu szkoleń, który jest ukierunkowany na cel.

Równoważenie pracy z nauką jest jednak osiągalne, jeśli rutyna jest dobrze zorganizowana.

Skorzystaj z tego szablonu kalendarza Google Docs, aby śledzić swoje warsztaty, seminaria, kursy online i nie tylko.

Ograniczenia korzystania z szablonów kalendarza Google

Zadaj sobie pytanie: Korzystanie z szablonów Kalendarza Google jest dobre, ale czy są one najlepszym sposobem na stworzenie kalendarza? Nie!

Oto trzy powody, dla których szablon Kalendarza Google może okazać się niewystarczający, gdy używasz go do uporządkowania swojego dnia:

Funkcjonuje głównie jako narzędzie do tworzenia dokumentów i nie jest przeznaczony do tworzenia kalendarza

Nie pozwala na dostęp do plików w trybie offline i musisz być online - albo w Google Workspace, albo w samym Kalendarzu Google. Jest to duża przeszkoda, jeśli nie masz dobrej przepustowości łącza internetowego lub w nieprzewidywalnych sytuacjach awaryjnych

Nie pozwala na planowanie, przypisywanie lub tworzenie zadań. Nie można też wizualizować przepływu pracy ani osi czasu

10 alternatywnych szablonów kalendarza Google w 2024

ClickUp jest lepszą alternatywą dla Formularzy Google podczas tworzenia kalendarza, ponieważ jest to narzędzie typu "wszystko w jednym" pakiet produktywności oferujący szczegółowe widoki kalendarza.

Nie musisz już przeskakiwać między ekranami, aplikacjami i wszystkim innym, aby zarządzać i śledzić swój projekt.

Co więcej, możesz wykonywać płynne przepływy pracy przy użyciu mapowanie procesów i codziennie zapisuj swoje przemyślenia za pomocą ClickUp szablony dziennika . Uzyskaj widok projektu z lotu ptaka za pomocą szablonu Szablon przeglądu projektu i utwórz zawartość, która konwertuje przy użyciu naszego szablonu Szablony kalendarza treści .

Ale nie wierz nam na słowo.

Czytaj dalej, aby zobaczyć 10 naszych ulubionych alternatywnych szablonów Kalendarza Google wyposażonych w odpowiednie funkcje, aby pozostać zorganizowanym.

Do dzieła!

1. Szablon kalendarza ClickUp

Szablon kalendarza

Szablon planu kalendarza ClickUp jest idealny dla początkujących, którzy chcą zorganizować swoje projekty w łatwe do zarządzania fragmenty.

To prawda, Kalendarz Google pozwala robić to samo. Jednak ClickUp przenosi planowanie na wyższy poziom, oferując następujące funkcje:

Niestandardowe statusy: Oznacz status zadania jako Zablokowane, Anulowane, Wykonane, W toku i Wstrzymane, aby śledzić wydarzenia, działania lub zadania

Pola niestandardowe: W przeciwieństwie do Kalendarza Google, te 10 różnych niestandardowych atrybutów, takich jak Kamień milowy, Referencje, Ocena, Miejsce, Rzeczywisty koszt itp. pozwala wizualizować dane wydarzenia i zapisywać je

Niestandardowe widoki: Sześć różnych widoków w różnych konfiguracjach ClickUp (np. widok podsumowania, tablica postępu, widok osi czasu, miesięczny planer, przewodnik dla początkujących itp.) pomaga wizualizować te same dane na wiele sposobów

Zarządzanie projektami: ClickUp oferuje funkcje śledzenia czasu, wiadomości e-mail, tagi, ostrzeżenia o zależnościach i wiele więcej, integrując zarządzanie projektami w dynamicznym kalendarzu! Pobierz ten szablon ### 2. Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp

Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp

Google oferuje szablon tygodniowy, ale jest on co najwyżej podstawowy.

Z Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp możesz otrzymywać aktualizacje wydarzeń, zadań, terminów i nie tylko w czasie rzeczywistym. Możesz także identyfikować i dostosowywać konflikty lub nakładające się zadania i pozostać w zgodzie z harmonogramem!

Inne przydatne funkcje tego szablonu obejmują:

Niestandardowe statusy do oznaczania zadań jako ukończone, w toku, do zrobienia i niedokończone

Pola niestandardowe z 3 różnymi atrybutami niestandardowymi - Feeling Good, Task Type i Important Notes - do kategoryzowania i dodawania notatek do zadań

Niestandardowe widoki w 5 konfiguracjach ClickUp - Przewodnik dla początkujących, Kalendarz tygodniowy, Ukończone zadania, Wszystkie zadania i Ten tydzień dla zorganizowanego dostępu do danych za jednym kliknięciem

Ten szablon jest niezbędny dla zapracowanych menedżerów, którzy mają zbyt wiele na głowie. Pobierz ten szablon

3. Szablon kalendarza treści ClickUp

Szablon kalendarza treści ClickUp

Zespoły ds. treści nie mogą obejść się bez prostej listy lub arkusza kalkulacyjnego do planowania swoich kreacji. Szablon kalendarza treści ClickUp podnosi poziom Twojej gry content marketingowej.

Wizualizuj swoje miesięczne zasoby treści, analizując następujące elementy:

Rodzaje tworzonych treści (blogi, wiadomości e-mail, posty w mediach społecznościowych itp.)

Kiedy planować i publikować treści oraz na jakich kanałach

Krytyczne linki po ich uruchomieniu (wzmianki, zaangażowanie, konwersje, ruch itp.)

Twój zespół ds. treści potrzebuje wglądu w czasie rzeczywistym w każdy aspekt cyklu produkcyjnego - i właśnie w tym miejscu Kalendarz treści ClickUp błyszczy.

Konceptualizacja jasnych przepływów pracy dla produkcji. Zidentyfikuj punkty bólu, aby zoptymalizować treść. Zbuduj zwycięski proces content marketingu! Pobierz ten szablon

4. Szablon kalendarza rocznego ClickUp

Szablon kalendarza rocznego ClickUp

Śledzenie rocznych wyzwań nie ogranicza się do Instagrama lub TikTok; może być konieczne śledzenie osobistych wydarzeń społecznościowych, zadań zawodowych itp. przez cały rok.

Z Szablon kalendarza rocznego ClickUp otrzymujesz następujące korzyści:

Kompleksowy, całościowy widok: Łatwe planowanie i organizowanie wszystkich zadań na dany rok

Jasne, ukierunkowane cele: Śledź cele, a takżekluczowe kamienie milowe dla kluczowych projektów

Łatwiejsze, dogłębne zrozumienie projektu: Wizualizacja postępów w łatwym do przyswojenia formacie

Po stronie funkcji można użyć:

Niestandardowe statusy z pięcioma wariantami aktywności: Ukończone, Opóźnione, W toku, Na dobrej drodze i Do rozpoczęcia

Niestandardowe pola do zarządzania zadaniami według kategorii: Kategoria, Kwartał realizacji, Budżet, Dział i Przypisany zespół

Niestandardowe widoki w czterech formatach: Kalendarz, Działania według statusu, Lista działań i Zacznij tutaj

Łatwe zarządzanie rocznym kalendarzem. Pobierz szablon i rozpocznij planowanie nowego roku w produktywny sposób. Pobierz ten szablon

5. Szablon listy zadań w kalendarzu ClickUp

Szablon listy zadań w kalendarzu ClickUp

Wyobraź sobie, że łączysz swoje najważniejsze zadania do wykonania w atrakcyjnym wizualnie formacie kalendarza.

To jest dokładnie to Szablon listy rzeczy do zrobienia kalendarza ClickUp pozwala

Żonglować wieloma zadaniami i bezbłędnie realizować swoje cele

Śledzić dni, tygodnie i miesiące jednocześnie

Organizować zadania w przejrzyste kategorie i zagłębiać się w szczegóły, pamiętając jednocześnie o szerszej perspektywie lub celach krótkoterminowych

Szablon ten umożliwia również dodawanie atrybutów, takich jak kategoria, zasoby, poziom produktywności i rola, aby łatwo wizualizować zadania.

Co więcej, możesz korzystać z pięciu widoków - Prośba o spotkanie, Według roli, Według kategorii, Harmonogramy i Przewodnik dla początkujących - aby zawsze mieć swoje cele w zasięgu wzroku. Pobierz ten szablon

6. ClickUp Nowoczesny szablon kalendarza mediów społecznościowych

ClickUp Nowoczesny szablon kalendarza mediów społecznościowych

Posty w mediach społecznościowych polegają na zarabianiu na trendach wirusowych w danym momencie. Ale jeśli Twoje posty w mediach społecznościowych są opóźnione, nie staniesz się wirusowy na czas. Nowoczesny szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp poprawi częstotliwość, jakość i czas publikowania postów w mediach społecznościowych poprzez

Tworzenie usprawnionego przepływu pracy dla wszystkich treści w mediach społecznościowych

Zapewnienie spójności w kanałach mediów społecznościowych

Oferowanie dogłębnego wglądu w nadchodzące wydarzenia, kampanie itp.

Pomaganie w proaktywnym planowaniu i definiowaniu celów strategii społecznościowej

Optymalizacja funkcjonalności szablonu poprzez wykorzystanie zaawansowanych funkcji śledzenia czasu, komentarzy, sztucznej inteligencji i innych.

Aby skategoryzować swoje zadania, użyj filtrów, takich jak Temat, Data publikacji, Kanał, Wynik końcowy i Hashtagi, aby zapewnić sobie doskonały start. Pobierz ten szablon

7. Szablon kalendarza promocyjnego ClickUp

Szablon kalendarza promocyjnego ClickUp

Firmy, które wyprzedzają konkurencję o dziesięć kroków, mają jedną rzecz na uwadze - swoją ofertę promocyjną na dany rok. Należy śledzić kampanie, premiery produktów itp. Szablon kalendarza promocyjnego ClickUp pozwala skupić się na każdym drobnym szczególe poprzez

Planowanie inicjatyw promocyjnych i śledzenie postępów

Organizowanie zadań i kampanii w łatwe do przeglądania listy

Współpracę z członkami zespołu i utrzymywanie wszystkich w pętli.

Zorganizuj się, zarządzaj czasem i wdrażaj z pewnością - a wszystko to ze scentralizowanego szablonu! Pobierz ten szablon

8. Szablon tygodniowego kalendarza treści ClickUp

Szablon tygodniowego kalendarza treści ClickUp

Kto nie chciałby efektywnie rozpocząć tygodnia? Takiego, w którym

Każda lista jest odpowiednio podzielona czasowo

Wszystkie listy kontrolne są sporządzone

Każde zadanie jest przyporządkowane do T

Dźwignia Szablon tygodniowego kalendarza treści ClickUp aby to osiągnąć.

Niezależnie od tego, czy chcesz ulepszyć swoją cyfrową kampanię marketingową, czy zaplanować kwartalną kampanię reklamową, ten tygodniowy szablon zapewnia pełny wgląd w strategię treści i proces publikacji.

Planuj z wyprzedzeniem, planując treści w partiach i nigdy nie przegap ważnego terminu! Pobierz ten szablon

9. Szablon kalendarza biznesowego ClickUp

Szablon kalendarza biznesowego ClickUp

Inwentaryzacja działań biznesowych może przyprawić o ból głowy. Szablon kalendarza biznesowego ClickUp upraszcza ten proces.

Nie ma konkretnego szablonu Kalendarza Google, z którego mogliby korzystać przedsiębiorcy, kadra kierownicza i zespoły.

Wychodząc naprzeciw tej luce, ClickUp stworzył szablon typu "wszystko w jednym" szablon kalendarza biznesowego aby pomóc kadrze kierowniczej i przedsiębiorcom zarządzać wszystkim - od rozmów sprzedażowych po terminy projektów - za pomocą jednego kliknięcia.

Szablon zawiera cztery bardzo przydatne pola niestandardowe: To była zabawa, Typ aktywności, Pliki i Dział, aby wizualizować swój kalendarz i nigdy się nie nudzić!

Zwiększ swoje umiejętności zarządzania projektami, wykorzystując możliwości śledzenia czasu, tagi, e-maile, powiadomienia itp.

Ten kalendarz biznesowy może na pierwszy rzut oka wydawać się jednowymiarowy, ale spełnia wszystkie swoje zadania - czy to dotrzymywanie terminów, zapewnianie wglądu w nadchodzące spotkania, czy też planowanie długoterminowych projektów i celów. Pobierz ten szablon

10. Szablon kalendarza kampanii ClickUp

Szablon kalendarza kampanii ClickUp

Kampanie są duszą każdej marki - dają wgląd w to, jak marka myśli, działa i rozwija się.

Odpowiednia kampania ma kluczowe znaczenie dla utrzymania publicznego wizerunku i poprawy wyników finansowych firmy. Szablon kalendarza kampanii ClickUp różni się od innych dostępnych obecnie kalendarzy kampanii.

Użyj go, aby

Ustalić oś czasu dla swoich kampanii

Śledzenia postępów w realizacji kluczowych celów i kamieni milowych

Współpracować z zespołami i interesariuszami, aby upewnić się, że kampanie przebiegają zgodnie z planem

Wizualizować cele, zadania, zależności i terminy każdej kampanii

Niezależnie od tego, czy tworzysz kalendarze treści, czy śledzisz kampanie e-mailowe, jest to jedyny szablon, którego potrzebujesz, aby rozpocząć kampanię na właściwej stopie. Pobierz ten szablon

Twórz kalendarze i śledź projekty za pomocą jednego narzędzia: ClickUp

Więcej zorganizowany w pracy nie dzieje się z dnia na dzień. Zespoły muszą pracować w synchronizacji, zasoby powinny być dostosowane do obciążenia pracą, budżety muszą być przydzielane na czas, a harmonogramy muszą być określone.

Nawet przy wszystkich powyższych czynnościach, nadal istnieje ryzyko wystąpienia błędów w ręcznym przetwarzaniu danych wprowadzanie danych lub problemy, które wynikają z męczącego dnia, ostatecznie doprowadzając do ciebie.

Czy istnieje jakieś obejście tego problemu? Tak.

Musisz wzmocnić swoje i tak już potężne umiejętności organizacyjne i dodać moc kalendarzy ClickUp, aby proces ten był intuicyjny, aktualny i oparty na współpracy.

Zacznij od zdefiniowania swoich potrzeb związanych z kalendarzem; od tego momentu łatwo jest wybrać odpowiedni kalendarz ClickUp, który pomoże Ci zacząć. Jeśli masz jakiekolwiek trudności z wyborem odpowiedniego kalendarza, skontaktuj się z naszym zespołem, który pomoże Ci dokonać właściwego wyboru.

Zorganizuj się z ClickUp za darmo .