10 darmowych szablonów dzienników w programach Word, Excel i ClickUp

W obliczu natłoku obowiązków lub licznych nadchodzących wydarzeń, utrzymanie się na szczycie wszystkich związanych z nimi zadań i działań może stać się nie lada wyzwaniem, chyba że stworzyć listę do zrobienia . Mimo to, listy rzeczy do zrobienia niekoniecznie obejmują informacje takie jak daty, godziny i dodatkowe notatki lub pozwalają monitorować, czy trzymałeś się określonego elementu zadania. ✅

W tym miejscu z pomocą przychodzą szablony dzienników! Oferują one wstępnie zaprojektowany format lub układ do rejestrowania codziennych informacji, od dat i zadań po cele i wydarzenia. Szablony te mogą pomóc usprawnić proces prowadzenia dziennika i zapewnić spójność rejestrowanych informacji.

W tym artykule przedstawimy ci 10 najlepszych szablonów dzienników, które mogą ci pomóc w efektywnym planowaniu codziennych czynności . Szablony te umożliwią ci prowadzenie scentralizowanego i dostępnego rejestru zadań, dzienników, przepracowanych godzin lub innych obserwacji - wszystko to z wygodnym śledzeniem.

Co to jest szablon dziennika?

Dziennik to dziennik, który pomaga w codziennym dokumentowaniu działań, celów, osiągnięć, myśli i pomysłów. Jest on powszechnie używany do zarządzania czasem , organizacja osobista, śledzenie postępów w realizacji celów i prowadzenie rejestru wydarzeń.

Z drugiej strony, szablon dziennika usprawnia tworzenie dzienników, dostarczając gotowy format z sekcjami na działania, daty, wydarzenia, notatki i cele. Szablony te można dostosować do własnych preferencji, służąc jako cenne narzędzie do utrzymania organizacji, skupienia i odpowiedzialności w codziennej rutynie. 🗒️

Uzyskaj szybki widok wszystkich połączonych podstron i powiązań w ClickUp Docs, aby zachować porządek i utrzymać połączenie w pracy

Dzienników i odpowiadających im szablonów nie należy mylić z listami do zrobienia, które są zasadniczo proaktywne (koncentrują się na planowaniu przyszłych działań). W przeciwieństwie do nich, dzienniki mają charakter retroaktywny, co oznacza, że pomagają w planowaniu i organizowaniu pracy poprzez spojrzenie wstecz na to, co już zostało osiągnięte, przeanalizowanie tego i wykorzystanie informacji do planowania na przyszłość.

Główne korzyści z używania szablonu dziennika obejmują:

Organizacja:Zapewniają one ustrukturyzowany format, który pozwala na systematyczne śledzenie codziennych zadań, wydarzeń, dzienników pracy i notatek Zarządzanie czasem: Lista zadań i ustawienie priorytetów w szablonie zapewnia, że ważne czynności są rejestrowane w pierwszej kolejności Wydajność: Oszczędzają czas, ponieważ nie ma potrzeby tworzenia formatu od zera każdego dnia

Co składa się na dobry szablon dziennika?

Praktyczny szablon dziennika powinien mieć następujące cechy:

Wyczyszczony układ :Niezależnie od tego, czy są to Arkusze Google, czy MS Word (lubClickUp Docs!) Szablon powinien mieć łatwy do naśladowania wygląd, aby przeprowadzić użytkownika przez codzienny proces rejestrowania bez zamieszania

:Niezależnie od tego, czy są to Arkusze Google, czy MS Word (lubClickUp Docs!) Szablon powinien mieć łatwy do naśladowania wygląd, aby przeprowadzić użytkownika przez codzienny proces rejestrowania bez zamieszania Sekcje na kluczowe informacje : Powinien zawierać dedykowane obszary dla zadań i ich typów, dat, wydarzeń, notatek i celów

: Powinien zawierać dedykowane obszary dla zadań i ich typów, dat, wydarzeń, notatek i celów Przestrzeń na nieplanowane wydarzenia : Miej miejsce na nieoczekiwane zadania lub występowanie zdarzeń, które mogą pojawić się w ciągu dnia, zapewniając elastyczność w planowaniu

: Miej miejsce na nieoczekiwane zadania lub występowanie zdarzeń, które mogą pojawić się w ciągu dnia, zapewniając elastyczność w planowaniu Kodowanie kolorami i pomoce wizualne : Sekcje oznaczone kolorami mogą pomóc w rozróżnianiu i ustalaniu priorytetów elementów, podczas gdy pomoce wizualne, takie jak pola wyboru, kalendarze lub wykresy, ułatwiają śledzenie i monitorowanie zadań

: Sekcje oznaczone kolorami mogą pomóc w rozróżnianiu i ustalaniu priorytetów elementów, podczas gdy pomoce wizualne, takie jak pola wyboru, kalendarze lub wykresy, ułatwiają śledzenie i monitorowanie zadań Priorytetyzacja : Powinien umożliwiać nadawanie priorytetów zadaniom lub wydarzeniom poprzez uwzględnienie przestrzeni na wskazanie poziomu ważności

: Powinien umożliwiać nadawanie priorytetów zadaniom lub wydarzeniom poprzez uwzględnienie przestrzeni na wskazanie poziomu ważności Możliwość dostosowania : Odpowiedni szablon powinien być dostosowany do konkretnych wymagań, umożliwiając dodawanie lub usuwanie sekcji

: Odpowiedni szablon powinien być dostosowany do konkretnych wymagań, umożliwiając dodawanie lub usuwanie sekcji Dostępność: Powinien być łatwo dostępny z dowolnego urządzenia, umożliwiając rejestrowanie aktywności nawet w podróży

10 najlepszych szablonów dzienników do wykorzystania w 2024 roku

Przeanalizowaliśmy szeroką gamę szablonów do organizacji zadań i zarządzania czasem, aby przedstawić Ci crème de la crème.🍦

Zanurzmy się głębiej w funkcje tych darmowych szablonów dzienników w programach Word, Excel i ClickUp aby zobaczyć, co mają dla Ciebie w zanadrzu.

1. Szablon dziennika ClickUp

Śledzenie i ustalanie priorytetów działań jest łatwe dzięki szablonowi dziennika ClickUp

Jeśli szukasz narzędzia, które pomoże Ci szybko śledzić swoją codzienną aktywność i usprawnić wydajność procesu przy czym Szablon dziennika ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz. Zawiera on zadania, które mogą obejmować wiele podzadań, aby kompleksowo uchwycić wszystkie zakończone działania w ciągu dnia.

Skorzystaj z szablonów dziennika aktywności, takich jak ten, aby utworzyć Niestandardowe Pola i z łatwością monitorować swoje codzienne działania. Kategoryzuj nadchodzące lub wykonane zadania w oparciu o różne aspekty życia, których dotyczą, takie jak jedzenie, szkoła, finanse lub rodzina. Użyj pola Wydatki, aby śledzić całkowity koszt swoich działań i rozbić go w polach tekstowych Szczegóły.

Utwórz listę podzadań do zrobienia ze szczegółami daty i godziny, aby śledzić, czy zadania zostały zakończone zgodnie z planem. Jeśli działanie zostało zakończone w terminie, zaznacz pole, aby je usunąć. Dodatkowo, możesz nadać priorytet zadaniom, których nie udało Ci się zrobić, przeciągając je i upuszczając na górę listy. 🏔️

2. Szablon raportu dziennego ClickUp

Monitoruj zakończone zadania i płynnie przygotowuj się do nadchodzących wydarzeń i obowiązków za pomocą szablonu ClickUp Daily Report Template

Szukasz łatwego sposobu na ocenę zadań wykonanych poprzedniego dnia, określić bieżące priorytety i przygotować się na nadchodzące zobowiązania? Do zrobienia tego wszystkiego i jeszcze więcej dzięki Szablon raportu dziennego ClickUp ! 🤩

Zapewnij kompleksową codzienną aktualizację w tym Szablon dokumentów rejestrując wszystkie zakończone zadania, w tym czas poświęcony na ich wykonanie, w sekcji Zadania zakończone. W sekcji Blokery udokumentuj wszelkie wyzwania lub przeszkody napotkane podczas realizacji zadania.

W przypadku zadań w trakcie realizacji, zachowaj listę w sekcji Zadania w toku. Użyj sekcji Priorytety na jutro, aby nakreślić swoje cele i ustal priorytety zadań na następny dzień.

Pamiętaj, aby zawrzeć wszelkie inne szczegóły, które mogą ułatwić zakończenie projektu w sekcji Dodatkowe informacje.

Wszystkie te sekcje są w pełni konfigurowalne, więc możesz je usuwać, dodawać lub zmieniać ich nazwy, aby dopasować je do swoich preferencji. Możesz także tworzyć nowe kolumny i wiersze w gotowych tabelach, aby śledzić dowolną liczbę zadań lub dziennik pracy jak chcesz.

3. Szablon dziennego planera ClickUp

Planuj swoje osobiste codzienne zadania, śledź nawyki i organizuj wydarzenia rodzinne, włączając wspólne planowanie za pomocą szablonu ClickUp Daily Planner

Nigdy nie zalegaj z codziennymi zadaniami dzięki szablonowi Szablon dziennego planera ClickUp to zaprojektowany szablon folderu, który pomaga zaplanować wydarzenia, sprawy, zadania i spotkania, a także tworzyć powtarzające się zadania i monitorować nawyki.

Szablon zawiera dwie oddzielne listy:

Habit Tracker: Rutynowe czynności, w które regularnie się angażujesz, np. poranny bieg Personal Tasks: Niezbędne codzienne zadania, które wymagają uwagi, takie jak zakupy spożywcze, gotowanie lub wizyty lekarskie Śledzenie swoich nawyków lub osobistych zadań za pomocą Widoku listy, aby uzyskać prosty zarys czynności, które muszą zostać zrobione, wraz z ich odpowiednią kategorią i terminem. Przełącz się na Widok Tablicy, aby wyświetlić zadania według kategorii, takich jak zdrowie, relacje i gospodarstwo domowe. Użyj widoku Kalendarza, aby skupić się na terminach i zaplanować nowe zadania przy użyciu funkcji przeciągnij i upuść.

Szablon umożliwia również wspólne planowanie z rodziną i przyjaciółmi poprzez oddelegowane zadania. Na przykład, jeśli zbliża się duże wydarzenie rodzinne, możesz utworzyć listę zadań i przydzielić członkom rodziny obowiązki, takie jak pieczenie, gotowanie i zakupy. 👪

4. Szablon dziennego raportu z budowy ClickUp

Prowadź rejestr codziennych zadań, materiałów, sprzętu, harmonogramów i pracowników, aby Twój biznes budowlany działał sprawnie dzięki szablonowi ClickUp Daily Construction Report Template

Śledzenie wszystkich działań na placu budowy każdego dnia dzięki szablonowi Szablon dziennego raportu z budowy ClickUp . Ten potężny szablon dziennika pomaga monitorować wszystko, od osiągnięć i pracowników po niezbędny sprzęt i harmonogram. 👷

Skorzystaj z tego bardzo szczegółowego szablonu Doc, aby prowadzić rejestr zadań, które zostały zakończone i które są w trakcie realizacji, za pomocą wstępnie przygotowanej, dostosowywanej tabeli. Monitoruj wszystkich swoich pracowników, od brygadzistów po podwykonawców, wprowadzając ich tytuły stanowisk, a następnie ich imiona i nazwiska oraz tygodniowy czas pracy.

Bądź na bieżąco z sprzętem, który jest w użyciu, nie jest w użyciu lub jest w naprawie, aby ustawić priorytety i nigdy nie zabraknie ci zapasów, śledząc zużycie materiałów za pomocą dostarczonej tabeli. Zapisz ilość materiałów zużytych w danym dniu i sprawdź aktualny poziom zapasów dla każdego elementu w tym szablonie dziennika budowy.

Bądź na bieżąco, przestrzegając napiętego harmonogramu dotyczącego następujących kwestii:

Dziennik dostaw : Monitoruj codzienne dostawy budowlane, wprowadzając typ dostawy, zaplanowany czas dostawy i rzeczywisty czas dostawy

: Monitoruj codzienne dostawy budowlane, wprowadzając typ dostawy, zaplanowany czas dostawy i rzeczywisty czas dostawy Opóźnienia harmonogramu : Dostarczanie wyjaśnień dotyczących opóźnień poprzez określenie typu opóźnienia, a następnie opisu opóźnienia i ilości straconego czasu

: Dostarczanie wyjaśnień dotyczących opóźnień poprzez określenie typu opóźnienia, a następnie opisu opóźnienia i ilości straconego czasu Spotkania na placu budowy: Jeśli miało miejsce spotkanie na placu budowy, udokumentuj jego rodzaj, czas, uczestników i tematy dyskusji

Szablon dziennika budowy zawiera również dedykowane sekcje do notatki, czy w danym dniu miała miejsce inspekcja miejsca pracy oraz prowadzenia rejestru wszystkich odwiedzających i celu ich wizyty.

5. Szablon dziennego raportu wydajności ClickUp

Śledź każdy krok procesu produkcji filmu poprzez codzienne aktualizacje dotyczące godzin pracy, członków obsady i czasu połączeń za pomocą szablonu ClickUp Daily Production Report Template

Raporty mają kluczowe znaczenie dla każdej produkcji filmowej na dużą skalę, zapewniając codzienne aktualizacje dotyczące godzin pracy, zapisów bezpieczeństwa, statusu zapasów, wymagań i codziennych postępów. 🎬

Wszystkie te informacje i nie tylko można rejestrować za pomocą szablonu Szablon dziennego raportu wydajności ClickUp to cenne narzędzie do usprawnienia procesu codziennego raportowania produkcji filmowej.

Ten konfigurowalny szablon dziennika rozpoczyna się od gotowych sekcji dla szczegółów raportu, takich jak daty produkcji i wypełnienia oraz szczegółów produkcji, takich jak firma produkcyjna, reżyser i producenci. Co więcej, można śledzić czasy połączeń podczas dni produkcji, obejmujące czas przybycia ekipy oraz rozpoczęcie i zakończenie zdjęć do filmu.

Skorzystaj z szablonu, aby prowadzić rejestr postępu następujących istotnych elementów:

Sceny : Uwzględnij szczegóły dotyczące nagranych scen, powtórek, dźwięku i napisów końcowych

: Uwzględnij szczegóły dotyczące nagranych scen, powtórek, dźwięku i napisów końcowych Scenariusz : Notatka o numerach scenariusza, minutach i ustawieniu

: Notatka o numerach scenariusza, minutach i ustawieniu Film : udokumentuj aktualny materiał filmowy, ilość użytych materiałów oraz podział na taśmy wideo i taśmy z nagraniami, określając, czy zawierają dobre czy złe ujęcia

: udokumentuj aktualny materiał filmowy, ilość użytych materiałów oraz podział na taśmy wideo i taśmy z nagraniami, określając, czy zawierają dobre czy złe ujęcia Obsada i statyści : Monitoruj wszystkich członków obsady i statystów w osobnych tabelach, uwzględniając szczegóły, takie jak charakter, godziny pracy, podróże i garderoba

: Monitoruj wszystkich członków obsady i statystów w osobnych tabelach, uwzględniając szczegóły, takie jak charakter, godziny pracy, podróże i garderoba Karta czasu: Śledzenie harmonogramów całego zespołu produkcyjnego za pomocą tabel dla każdego członka zespołu, aby rejestrować ich czas pracy i czas pracy

6. Szablon dziennika projektu ClickUp

Łatwo zarządzaj dziennikiem projektu, śledząc każde zadanie z osobna dzięki szablonowi dziennika projektu ClickUp

Dla powodzenia w planowaniu projektu kluczowe znaczenie ma prowadzenie codziennego dziennika aktywności aby upewnić się, że wszystkie operacje przebiegają sprawnie. Dzięki Szablon dziennika projektu ClickUp możesz łatwo śledzić zadania w projekcie oraz aktualizować, dodawać i edytować wpisy, a wszystko to w ramach szablonów dziennika aktywności, takich jak ten.

Szablon rozpoczyna się sekcją zawierającą szczegóły projektu, takie jak nazwa projektu, kierownik, data rozpoczęcia i zakończenia.

Wypełnij dokument, dodając zadania projektu, określając ich terminy i wskazując status każdego zadania (do zrobienia, zrobione lub opóźnione) w gotowej tabeli. Możesz również uwzględnić procentowy wskaźnik ukończenia projektu i zapisać wszelkie komentarze związane z zadaniem. 💬

Utwórz nową stronę dla każdego projektu, klikając przycisk Dodaj stronę w lewym górnym rogu szablonu. Co więcej, dostosuj szablon do swoich potrzeb, włączając dodatkowe wiersze i kolumny w tabeli lub dodając nowe sekcje dostosowane do konkretnego projektu.

7. Szablon codziennej listy do zrobienia ClickUp

Łatwo śledź swoje codzienne nawyki, dzieląc je na segmenty i dodając zagnieżdżone podzadania w celu efektywnej organizacji dzięki szablonowi ClickUp Daily To-do List Template

Pożegnaj się z nieuporządkowanym harmonogramem i nigdy nie pomijaj kolejnych codziennych zadań dzięki szablonowi Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp ! Ten przyjazny dla początkujących szablon zadań pomaga budować nawyki i trzymać się ich dzięki zagnieżdżonym podzadaniom, statusom i polom niestandardowym.

Stwórz wydajną listę do zrobienia dla kultywowania nawyków, monitorowania zadań lub śledzenie codziennych przypomnień przy użyciu następujących Pól niestandardowych:

Możesz tworzyć podzadania, aby podzielić swój dzień na poranek, popołudnie i wieczór. Następnie dodaj zagnieżdżone podzadania dla każdej części dnia, aby zapewnić płynną codzienną organizację. Można na przykład utworzyć podzadanie Rutyna poranna i dodać do niego zadania takie jak jogging, prysznic i śniadanie. 🌄

8. Szablon raportu na koniec dnia ClickUp

Zbieraj i oceniaj raporty swojego zespołu na koniec dnia, aby uzyskać wgląd w postępy projektu dzięki szablonowi raportu ClickUp na koniec dnia

Korzystanie z raportów na koniec dnia raportowanie dla dowolnego projektu to skuteczny sposób na przekazanie przez Teams swoich osiągnięć i wyzwań podczas podsumowania dnia pracy. 🔚

The Szablon na koniec dnia ClickUp pomaga zbierać podsumowania dziennego postępu każdego pracownika. Zawiera on samooceny do oceny ich wydajności, zaległości i przyszłych zadań, dzięki czemu można uzyskać lepszy wgląd w postęp każdego zadania.

Poproś członków zespołu o wypełnienie i przesłanie formularza End-of-Day Report jako ich ostatniego zadania w ciągu dnia. Powinien on zawierać ich wskaźnik wydajności, podsumowanie zakończonych prac i procentową realizację zadań.

Wszystkie informacje dostarczone przez członków teamu zostaną automatycznie zapisane w Raporcie końcowym Lista raportów dziennych widok. Wyświetla wszystkie przesłane zgłoszenia zgodnie z terminem, umożliwiając przeglądanie raportów i dokonywanie niezbędnych aktualizacji statusu.

Otwórz Listę do przeglądu, aby znaleźć raporty oczekujące na przegląd, posortowane według działów. Dostępny jest również Widok tabeli podsumowania dziennego, który zapewnia zwięzły przegląd wydajności członków zespołu w danym dniu.

9. Szablon dziennego zapisu pracy od WPS Template

Zachowaj porządek dziennik codziennej pracy chociaż prosta, wstępnie zbudowana tabela przy użyciu szablonu Daily Work Record Template by WPS Template

Śledzenie dziennego rejestru pracy jest niezbędne do monitorowania postępów w realizacji zadań, ustawienia celów i rozwiązywanie potencjalnych problemów napotkanych po drodze. Szablon Daily Work Record firmy WPS Template jest przyjaznym dla użytkownika towarzyszem do zrobienia właśnie tego - w Arkuszach Google lub MS Word.

Szablon można edytować bezpośrednio w przeglądarce internetowej lub pobrać go i otworzyć w programie Excel. Wypełnij zaprojektowaną tabelę, wpisując nazwę zakończonego zadania, datę ukończenia i ilość czasu spędzonego nad zadaniem. ⌚

Możesz również dodać wszelkie problemy, przeszkody lub trudności napotkane podczas realizacji każdego zadania, a także komentarze lub godne uwagi spostrzeżenia.

Szablon jest w pełni konfigurowalny - możesz zmieniać kolory, dodawać wiersze i kolumny oraz zmieniać nazwy pól. Dodatkowo, można wybrać inny styl komórek i tabeli, dostosować rozmiar liter i czcionki lub użyć funkcji formatowania warunkowego, aby wyróżnić komórki i dołączyć ikony w celu lepszej wizualizacji postępów.

10. Szablon statusu dziennika od Template.net

Łatwe śledzenie dziennika aktywności niezależnie od wykonywanego zadania dzięki szablonowi Log Status Template by Template.net

Jeśli szukasz szablonu do różnych celów, od zarządzania projektami po monitorowanie wydajności i śledzenie zadań, Log Status Template by Template.net będzie Twoim nowym najlepszym przyjacielem! 🧑‍🤝‍🧑

Dostępny w Arkuszach Google i MS Word, śledzi dowolną aktywność, wypełniając przygotowaną wcześniej tabelę informacjami, takimi jak nazwa aktywności, czas trwania oraz data rozpoczęcia i zakończenia. Jeśli chcesz śledzić więcej danych, możesz łatwo dodać nowe kolumny dla statusu zadania i kolumnę komentarzy, aby podać dodatkowe szczegóły lub obserwacje.

Dostosuj kontur tabeli, rozmiar liter, czcionkę i kolor, a także dodawaj nowe tabele lub sekcje zawartości w zależności od potrzeb.

Szablon jest dostępny do pobrania w różnych formatach, w tym Word, Dokumenty Google, Excel i PDF. Można go również edytować bezpośrednio w przeglądarce, klikając obraz szablonu.

Śledzenie codziennych aktywności bez wysiłku dzięki szablonom Free Daily Log

Te 10 darmowych szablonów dzienników uprości codzienne monitorowanie aktywności dzięki gotowym konspektom, które można niestandardowo dopasować do stylu organizacji. Ponadto, są one łatwe w użyciu i nie kosztują ani grosza (ani nie są zbyt czasochłonne w tworzeniu)! 🙌

Przeglądaj Biblioteka szablonów ClickUp aby znaleźć jeszcze szerszy wybór szablonów dziennika i skorzystać z ich fantastycznych funkcji, które zapewnią, że pozostaniesz na szczycie swojego dziennego harmonogramu przez cały czas