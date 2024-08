Przetestowaliśmy 10 najlepszych alternatyw i konkurentów dla Microsoft Outlook w 2024 r

Niekończące się łańcuchy e-maili, przepełnione skrzynki odbiorcze i bałagan w kalendarzu - to wystarczy, by każdy zatęsknił za gołębiami pocztowymi. Jednak bardziej praktyczną opcją jest zaopatrzenie się w solidne narzędzie do zarządzania pocztą e-mail.

An system zarządzania wiadomościami e-mail może uporządkować i zorganizować ciągły napływ e-maili w Twojej skrzynce odbiorczej. Prawdopodobnie używałeś do tego programu Microsoft Outlook.

Chociaż jest to popularny wybór dla wielu osób, zwłaszcza użytkowników pakietu Microsoft Office, ma on pewne limity. Użytkownicy Outlooka uważają, że jego interfejs jest trudny, a czasami laguje i zawiesza się, powodując zakłócenia wydajności. Dodatkowo, jego funkcja wyszukiwania często jest niewystarczająca.

Wiem, że polujesz na inne opcje komunikacji w biznesie . Tak więc, do zrobienia trudną część i stworzył idealną listę swoich potrzeb.

Poznaj 10 najlepszych alternatyw dla Outlooka w 2024 roku. Od funkcji, przez ceny, po recenzje - omówiłem wszystko, abyś mógł wybrać klienta poczty, który uprości zarządzanie e-mailami.

Czego szukać w alternatywach dla Microsoft Outlook?

Zastanawiasz się, czego szukać w systemie zarządzania pocztą e-mail? Oto kilka najważniejszych funkcji, które warto wziąć pod uwagę przed wyborem odpowiedniego dostawcy poczty e-mail:

Ujednolicona skrzynka odbiorcza: Narzędzie powinno łączyć e-maile ze wszystkich kont i sprawnie je kategoryzować

Narzędzie powinno łączyć e-maile ze wszystkich kont i sprawnie je kategoryzować Zapisane odpowiedzi: Powinno umożliwiać tworzenie gotowych odpowiedzi dla e-maili, któreoszczędzają czas i przyspieszają niestandardowe odpowiedzi klientów. Pomagają utrzymać jednolity przekaz podczas wydarzeń takich jak przestoje czy premiery nowych produktów

Powinno umożliwiać tworzenie gotowych odpowiedzi dla e-maili, któreoszczędzają czas i przyspieszają niestandardowe odpowiedzi klientów. Pomagają utrzymać jednolity przekaz podczas wydarzeń takich jak przestoje czy premiery nowych produktów Zautomatyzowane cykle pracy: Narzędzie, które automatycznie organizuje zadania zamiast ręcznego etykietowania e-maili lub przypisywania konwersacji, sprawia, że zespoły są bardziej wydajne

Narzędzie, które automatycznie organizuje zadania zamiast ręcznego etykietowania e-maili lub przypisywania konwersacji, sprawia, że zespoły są bardziej wydajne Niestandardowe profile klientów: Narzędzie powinno umożliwiać dostęp do odpowiednich danych o nadawcach e-maili w celu udzielenia podpowiedzi

Narzędzie powinno umożliwiać dostęp do odpowiednich danych o nadawcach e-maili w celu udzielenia podpowiedzi Integracje: Oprogramowanie, które oferuje integracje z większą liczbą aplikacji, pomaga współpracować nad zadaniami z wieloma członkami zespołu

Oprogramowanie, które oferuje integracje z większą liczbą aplikacji, pomaga współpracować nad zadaniami z wieloma członkami zespołu Narzędzia AI: Narzędzia do zarządzania wiadomościami e-mail, które pomagają w pisowni, gramatyce, tłumaczeniu, a nawet przygotowywaniu wstępnych odpowiedzi, zmniejszają obciążenie pracą. Funkcje takie jak inteligentna skrzynka odbiorcza lub podzielona skrzynka odbiorcza są świetnymi dodatkami

Narzędzia do zarządzania wiadomościami e-mail, które pomagają w pisowni, gramatyce, tłumaczeniu, a nawet przygotowywaniu wstępnych odpowiedzi, zmniejszają obciążenie pracą. Funkcje takie jak inteligentna skrzynka odbiorcza lub podzielona skrzynka odbiorcza są świetnymi dodatkami Bezpieczeństwo: Ochrona poufnych informacji przed atakami phishingowymi i innymi zagrożeniami jest kluczowa w alternatywie dla Microsoft Outlook

Ochrona poufnych informacji przed atakami phishingowymi i innymi zagrożeniami jest kluczowa w alternatywie dla Microsoft Outlook Zarządzanie zadaniami: Narzędzie powinno tworzyć, śledzić i zarządzać zadaniami za pomocą wbudowanego menedżera zadań

Narzędzie powinno tworzyć, śledzić i zarządzać zadaniami za pomocą wbudowanego menedżera zadań Zarządzanie kalendarzem: Powinno planować spotkania, ustawić przypomnienia i pomóc w łatwym widoku harmonogramu

10 najlepszych alternatyw dla Microsoft Outlook w 2024 roku

Oto nasza lista 10 najlepszych alternatyw dla Microsoft Outlook, których można używać do zarządzania komunikacją e-mail.

1. ClickUp - najlepszy do zarządzania wiadomościami e-mail

Rozwijaj relacje z klientami dzięki ClickUp poprzez integrację e-maili, budowanie bazy danych klientów i automatyzację cyklu pracy

Zaufany przez Teams na całym świecie, E-maile ClickUp to jednoplatformowa aplikacja e-mail, która umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail bez opuszczania obszaru roboczego ClickUp.

Dołącz pliki i listy rzeczy do zrobienia, połącz e-maile z zadaniami i ustrukturyzuj swoje rozmowy.

Lepiej zarządzaj swoją skrzynką odbiorczą dzięki ustawieniu niestandardowych automatyzacji w ClickUp Emails

Zwiększ wydajność dzięki automatyzację e-maili i zadań za pomocą niestandardowych wyzwalaczy opartych na polach, przesłanych formularzach lub wydarzeniach związanych z zadaniami. Generuj elementy akcji z e-maili od klientów, zgłoszeń, błędów i innych, oszczędzając wszystkim czas i wysiłek.

ClickUp to nie tylko skrzynka odbiorcza; to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zadaniami narzędzie do zarządzania wiadomościami e-mail . Może integrować się z głównymi klientami poczty e-mail, takimi jak Gmail, Office 365 i IMAP, i jest wyposażony w ponad 15 dostosowywanych widoków do śledzenia i organizowania wszystkich wiadomości.

Zdecyduj się na bardziej zorganizowany cykl pracy z e-mailami dzięki szablonowi marketingowemu ClickUp

Jeśli czujesz się bardziej komfortowo z szablonami, rozważ użycie Szablon e-mail marketingu ClickUp dla szybszych odpowiedzi i lepszej spójności. Możesz polegać na tym szablonie przy planowaniu wiadomości, automatyzacji e-maili i śledzeniu postępów.

Twórz i planuj powodzenie kampanii e-mail dzięki szablonowi kampanii e-mail ClickUp

A jeśli chcesz zbudować kampanię e-mail, Szablon kampanii e-mail ClickUp wykona większość pracy do zrobienia za Ciebie. Został stworzony specjalnie do zrobienia planu i tworzenia powodzenia kampanii, sprawdzania skuteczności e-maili i ulepszania ich w celu uzyskania maksymalnego efektu.

Ten szablon pomaga zaoszczędzić czas, zapewniając gotowy projekt kampanii e-mail. Wystarczy dodać i zaktualizować zawartość.

Odpowiedz za pomocą ClickUp AI po otrzymaniu e-maila

A jeśli wolisz nie tracić czasu na przygotowywanie i wpisywanie zawartości e-maila, pozwól ClickUp AI do zrobienia i tworzenia e-maili i odpowiedzi za Ciebie. Automatyzacja danych powstania wiadomości e-mail i generowanie podsumowań, konspektów, wątków e-mail i innej zawartości w kilka sekund.

ClickUp AI pomoże Ci również z pomysłami na e-mail marketing dla Twojej następnej kampanii.

ClickUp najlepsze funkcje

Korzystaj z ponad 15 konfigurowalnych widoków (w tymWidok tabeli w ClickUp) do śledzenia i organizowania mojej pracy

Przypisuj zadania wielu członkom zespołu bezpośrednio z e-maili i lepiej zarządzaj interakcjami z klientami

Oszczędzaj czas dzięki szablonom e-maili i predefiniowanym odpowiedziom

Szybko generuj podsumowania, notatki ze spotkań i inną zawartość za pomocą ClickUp AI

Integracja ClickUp z preferowanymi aplikacjami e-mail, takimi jak Gmail, IMAP i Office 365

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować wstępnej pomocy, aby prawidłowo poruszać się po platformie

Użytkownicy mogą doświadczać sporadycznych opóźnień technicznych z kilkoma funkcjami

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny dla wszystkich płatnych planów za 5 USD za członka

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Thunderbird - najlepsze narzędzie open source do obsługi poczty e-mail

przez Thunderbird Thunderbird jest darmowym klientem poczty i popularną alternatywą dla Outlooka. Stworzony przez Mozilla Foundation, jest klientem e-mail o otwartym kodzie źródłowym z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Pomaga zarządzać e-mailami dzięki funkcjom takim jak filtrowanie i etykiety, wsparcie dla wielu kont i wbudowany kalendarz.

Thunderbird koncentruje się na bezpieczeństwie dzięki kluczowym funkcjom, takim jak szyfrowanie i narzędzia antyphishingowe. Można go również niestandardowo dostosować za pomocą dodatków, aby uzyskać więcej funkcji.

Jest łatwy w użyciu i współpracuje z popularnymi klientami poczty e-mail, takimi jak Gmail i Yahoo, dzięki czemu jest przydatny do celów osobistych i biznesowych.

Najlepsze funkcje Thunderbird

Integracja narzędzi zwiększających wydajność, takich jak kalendarz, zarządzanie zadaniami i czat w ramach wiadomości e-mail

Łatwe przełączanie się między zakładkami w celu efektywnego zarządzania wiadomościami e-mail

Lokalizacja dokładnie tego e-maila, którego szukasz, dzięki zaawansowanym narzędziom filtrowania i oś czasu

Oszczędność czasu dzięki tworzeniu i używaniuszablonów wiadomości e-mail* Uzyskaj automatyczne aktualizacje dla różnych platform w ponad 40 językach

Limity Thunderbird

Ograniczenia dla użytkowników przyzwyczajonych do systemów e-mail opartych na chmurze

Brak integracji z popularnymi narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Slack

Czasochłonne i spowalniające wydajność komputera

Ceny Thunderbird

Free

Thunderbird oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

3. BlueMail - najlepszy wieloplatformowy e-mail

przez BlueMail BlueMail to wieloplatformowy klient e-mail i aplikacja kalendarza, która może zarządzać nieograniczoną liczbą kont pocztowych, łącząc je w ujednolicone foldery.

Jest uzbrojony w AI opartą na ChatGPT, klastry do grupowania e-maili i zintegrowany kalendarz do utrzymywać skrzynkę pocztową bez bałaganu i zwiększać wydajność .

Tymczasem funkcja synchronizacji umożliwia łatwe tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i bezpieczne przenoszenie kont i ustawień między nowymi i starymi urządzeniami.

Najlepsze funkcje BlueMail

Agregowanie e-maili z wielu kont w łatwą do zarządzania, ujednoliconą skrzynkę odbiorczą

Organizowanie e-maili według nadawców, tworząc widok skoncentrowany na osobach w celu lepszego śledzenia

Planowanie wydarzeń bezpośrednio w kalendarzu e-mail

Nadawanie priorytetów wiadomościom e-mail za pomocą Tablicy i usprawnianie zarządzania zadaniami

Limity BlueMail

Czasami e-maile utkną w skrzynce nadawczej i nie zostaną wysłane

Brak śledzenia e-maili i potwierdzeń przeczytania

Cennik BlueMail

Standard: Free

Free BlueMail Plus: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business Pro: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

BlueMail oceny i recenzje

G2: 4.3/45 (ponad 40 recenzji)

4.3/45 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 20 opinii)

4. Mailspring - najlepszy dla użytkowników IMAP i Office 365

przez MailSpring Jeśli szukasz szybkiej i wydajnej alternatywy dla Outlooka, która umieści wszystkie twoje konta IMAP i Office 365 w jednym miejscu, Mailspring będzie idealnym rozwiązaniem. Dodaje przydatne funkcje, takie jak skróty, śledzenie połączonych wiadomości i potwierdzenia odczytu, nawet jeśli twoje konto nie ma wbudowanego wsparcia.

W odróżnieniu od innych alternatyw dla Microsoft Outlook, Mailspring priorytetowo traktuje ujednolicanie e-maili. Wprowadza narzędzia do organizowania skrzynki odbiorczej , w tym szablony szybkich odpowiedzi i szczegółowe profile kontaktów oparte na historii komunikacji.

Mailspring zapewnia również wgląd w aktywność poczty e-mail za pośrednictwem zakładki Aktywność, dzieląc otrzymane wiadomości e-mail i pokazując godziny szczytu oraz współczynniki klikalności/otwarcia dla śledzonych wiadomości.

Najlepsze funkcje Mailspring

Łatwe zarządzanie wieloma kontami e-mail i ich skrzynkami odbiorczymi w jednej lokalizacji

Solidna funkcja wyszukiwania Mailspring pozwala szybko znaleźć to, czego potrzebujesz

Usprawnij komunikację dzięki automatycznemu wykrywaniu pisowni, lokalizacji dla ponad 60 języków i automatycznemu tłumaczeniu

Śledzenie, kiedy wiadomości są czytane, aby na czas podjąć działania następcze

Limity Mailspring

Częste problemy z synchronizacją prowadzą do opóźnień, zwłaszcza podczas usuwania e-maili

Ograniczona integracja z aplikacjami związanymi z e-mailem

Cennik Mailspring

**Free

Pro: $8/miesiąc

Mailspring oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. Helpwise - Najlepszy do niestandardowej komunikacji z klientem

przez Helpwise Jako przyjazny dla użytkownika niestandardowa komunikacja z klientem platforma Helpwise centralizuje zapytania klientów w jednym miejscu za pomocą uniwersalnej skrzynki odbiorczej. Jego funkcje automatyzacji i współpracy poprawią sposób obsługi komunikacji z klientami.

Ta platforma do zarządzania wiadomościami e-mail pomaga zespołom wsparcia, sprzedaży i obsługi klienta współpracować nad udostępnianymi e-mailami, dzięki czemu prowadzenie rozmów jest płynniejsze i bardziej wydajne.

Jako solidna alternatywa dla Outlooka, oferuje dodatkowe funkcje, takie jak samoobsługowe centrum pomocy w celu zmniejszenia liczby przychodzących pytań, chatboty do szybkiego wsparcia i zapisane odpowiedzi do obsługi powtarzających się pytań.

Helpwise najlepsze funkcje

Wysyłanie e-maili w preferowanym czasie dzięki elastycznemu harmonogramowi

Efektywna obsługa czatu na żywo wraz z innymi zapytaniami w jednym wspólnym hubie

Automatyczne przypisywanie konwersacji do zespołu za pomocą inteligentnego przypisywania

Regularne aktualizacje oprogramowania w celu ciągłego ulepszania

Limity Helpwise

Zaprojektowany głównie do obsługi klienta, może nie być odpowiedni do innych celów

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z funkcją wyszukiwania

Ceny Helpwise

Standard: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Premium: $29/miesiąc na użytkownika

$29/miesiąc na użytkownika Zaawansowany: $49/miesiąc na użytkownika

Helpwise oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (155+ recenzji)

4.5/5 (155+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

6. Mailbird - najlepszy dla freelancerów

przez Mailbird Mailbird to klient poczty e-mail oparty na systemie Windows, który pomaga zarządzać wieloma kontami e-mail i aplikacjami mobilnymi w jednym miejscu.

Dzięki Mailbird można utworzyć obszar roboczy, łącząc różne konta innych dostawców poczty e-mail, takie jak Gmail, Yahoo Mail i Office 365. Ponadto zawiera aplikacje do obsługi mediów społecznościowych i wydajności. Sprawia to, że jest to idealna alternatywa dla Outlooka dla freelancerów lub właścicieli małych firm, którzy obsługują wiele kont służbowych lub kanałów komunikacji.

Mailbird wprowadza również obsługę AI pisanie e-maili korzystanie z ChatGPT w celu zwiększenia szybkości i dokładności tworzenia wiadomości wychodzących.

Mailbird najlepsze funkcje

Personalizacja wyglądu, sposobu działania i organizacji aplikacji Mailbird w celu dopasowania jej do własnych preferencji

Łatwa lokalizacja e-maili, załączników i kontaktów dzięki funkcji wyszukiwania

Śledzenie, kiedy odbiorcy otwierają twoje e-maile

Połączenie e-maili z popularnymi usługami, takimi jak Kalendarz Google i Dropbox

Limity Mailbird

Użytkownicy raportują, że najnowsza wersja jest wadliwa i droga

Duże zużycie zasobów procesora może prowadzić do losowych awarii

Ceny Mailbird

Wersja podstawowa: Free to use

Free to use Osobista: $49.50 za użytkownika (rozliczane jednorazowo)

$49.50 za użytkownika (rozliczane jednorazowo) Business: $99.75 za użytkownika (rozliczane jednorazowo)

$99.75 za użytkownika (rozliczane jednorazowo) Personal: $2.28/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$2.28/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Business: 4,03 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Mailbird oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (80+ recenzji)

3.8/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (370+ recenzji)

7. Shift - Najlepsza aplikacja komputerowa

przez Zmiana W przeciwieństwie do innych konkurentów, Shift to alternatywa dla Outlooka na pulpicie, która organizuje ważne zakładki, aplikacje i zakładki w jednej centralnej lokalizacji, usprawniając współpracę w zespole.

Funkcje poczty e-mail Shift są powodem, dla którego znalazł się on na naszej liście. Shift łączy wszystkie wiadomości e-mail i łączy różne konta, takie jak Gmail, Outlook i Office 365. Współpracuje również z iCloud i Yahoo Mail. Możesz łatwo uzyskać dostęp do kont Mail, Kalendarza Google i Dysku Google za pomocą jednego kliknięcia.

Możesz także ustawić powiadomienia dla każdej skrzynki odbiorczej tak, jak chcesz, a Shift utrzymuje wszystko w synchronizacji na różnych urządzeniach, dzięki czemu możesz płynnie kontynuować pracę.

Najlepsze funkcje Shift

Niestandardowe ustawienia powiadomień dla każdej skrzynki odbiorczej

Organizowanie wszystkich zakładek, aplikacji i zakładek w jednym obszarze roboczym

Używanie funkcji wyszukiwania do znajdowania rzeczy na kontach e-mail, w kalendarzu i na dysku

Łatwe Toggl między wieloma aplikacjami bez konieczności wielokrotnego logowania lub wylogowywania się

Limity Shift

Użytkownicy raportowali błędy i problemy z wydajnością

Nadmierne zużycie pamięci, które spowalnia procesor

Ceny Shift

Podstawowy: Free

Free Zaawansowany: 149 USD/rok

149 USD/rok Teams: 149 USD/rok za użytkownika

Oceny i recenzje Shift

G2: 3.6/5 (ponad 60 recenzji)

3.6/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

8. Proton Mail - najlepszy pod względem bezpieczeństwa i prywatności

przez Proton Mail Proton Mail to najlepsza alternatywa dla Outlooka dla firm, które cenią sobie bezpieczeństwo i prywatność w komunikacji e-mail. Jest to wysoce bezpieczna, szwajcarska usługa e-mail z szyfrowaniem end-to-end i technologią open-source, zapewniająca większą kontrolę nad danymi.

Usługa kładzie nacisk na bezpieczeństwo i łatwość obsługi, oferując łatwą nawigację i dodatki, takie jak niestandardowe domeny, usługi VPN i kalendarze. Dbając o prywatność użytkowników, usługa ściśle przestrzega polityki niegenerowania dzienników połączeń i szwajcarskich przepisów dotyczących prywatności.

Proton Mail jest dostępny na różnych platformach, dzięki czemu można z niego korzystać z dowolnego urządzenia.

Najlepsze funkcje Proton Mail

Szyfrowanie end-to-end i VPN zapewniają prywatność e-maili

Niestandardowe ustawienia i automatyzacja skrzynki odbiorczej zgodnie z własnymi preferencjami

Ochrona przed atakami phishingowymi i masową inwigilacją

Blokowanie firm przed monitorowaniem aktywności e-mail za pomocą niewidocznych trackerów

Rezygnacja z subskrypcji newsletterów za pomocą jednego kliknięcia

Planuj wydarzenia za pomocą zintegrowanego kalendarza Proton

Limity Proton Mail

Brak serwerów SMTP/IMAP dla niestandardowych domen

Brak automatycznego filtrowania e-maili promocyjnych do osobnej zakładki

Cennik Proton Mail (dla Business)

Mail Essentials : $6.99/miesiąc za użytkownika

: $6.99/miesiąc za użytkownika Business: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cennik niestandardowy

Proton Mail oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 opinii)

9. Gmail - najlepszy dla użytkowników obszaru roboczego Google

przez Gmail Gmail, system zarządzania pocztą e-mail firmy Google, jest powszechnie przyjętym i bezpiecznym rozwiązaniem znanym ze swojej niezawodności i przyjaznego dla użytkownika wyglądu. Z Gmaila można korzystać samodzielnie lub w ramach obszaru roboczego Google, który oferuje dodatkowe funkcje biznesowe.

Obszar roboczy Google (dawniej G Suite) to platforma oparta na chmurze, która bezpiecznie przechowuje dane na serwerach Google, dostępnych z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym.

Plan Business Starter gwarantuje 99,9% czasu pracy i posiada zaawansowane funkcje, takie jak Smart Reply i Smart Compose, które usprawniają interakcje e-mail.

Zintegrowany z narzędziami takimi jak Dysk Google, Kalendarz Google i Dokumenty Google, popularność Gmaila wynika z jego bezpłatnego dostępu i przydatnych funkcji, takich jak etykiety, filtry antyspamowe, zarządzanie kontaktami, udostępnianie plików i komunikacja w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czatu.

Najlepsze funkcje Gmaila

Hostowanie firmowych e-maili bez konieczności uczenia się nowego systemu

Strategiczna organizacja e-maili dzięki grupowaniu konwersacji w Gmailu

Zoptymalizuj koncentrację, ponieważ Gmail automatycznie wyróżnia ważne wiadomości

Bezproblemowy dostęp do firmowych e-maili w aplikacji Gmail, która jest idealna dla użytkowników ekosystemu Google

2x więcej miejsca na dane, brak reklam, dostęp do wsparcia i nielimitowane grupowe wiadomości e-mail w ramach płatnych planów

Limity Gmaila

Narzędzia filtrujące mogą błędnie klasyfikować ważne wiadomości jako Spam i automatycznie przenosić je do folderu Spam

Synchronizacja e-maili z narzędziami innych firm może być trudna

Cennik Gmaila

Business Starter: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Business Standard: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cennik niestandardowy

Gmail oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (jako część obszaru roboczego Google, ponad 42 000 recenzji)

4,6/5 (jako część obszaru roboczego Google, ponad 42 000 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 11 700 recenzji)

10. Front - Najlepsza udostępniana skrzynka odbiorcza

przez Front Front na nowo wyobraża sobie zarządzanie pocztą elektroniczną, łącząc skuteczność helpdesku ze znaną naturą e-maila. Wykorzystuje on zautomatyzowane cykle pracy i współpracę w czasie rzeczywistym aby zapobiegać rezygnacji, zwiększać retencję i napędzać wzrost liczby klientów.

Front łączy udostępniane skrzynki odbiorcze i różne kanały komunikacji w jednym interfejsie. Głównym celem jest gromadzenie wiadomości przychodzących, w tym połączeń telefonicznych, e-maili z wielu kont pocztowych, mediów społecznościowych i tekstów.

Można również nadawać etykiety konkretnym członkom, efektywnie przekierowywać wiadomości oraz śledzić odpowiedzi i konwersacje w celu usprawnienia obsługi klienta i komunikacji.

Front najlepsze funkcje

Połączenie z popularnymi aplikacjami, takimi jak Slack, dzięki ponad 50 integracjom

Oszczędność czasu dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań i tworzeniu niestandardowych cykli pracy

Centralizacja kanałów komunikacji i możliwość współpracy nad zadaniami w czasie rzeczywistym

Śledzenie kluczowych wskaźników i mierzenie wydajności dzięki statystykom Frontu

Limity Front

Powolne działanie aplikacji przy dużej liczbie konwersacji

W planie Starter brakuje integracji krytycznych dla większości Business, takich jak CRM lub platformy do zarządzania projektami

Cennik Front

Starter: $19/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie, w tym od 2 do 10 licencji)

$19/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie, w tym od 2 do 10 licencji) Growth: $59/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie z minimum 2 licencjami)

$59/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie z minimum 2 licencjami) Scale: $99/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie przy minimum 20 licencjach)

$99/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie przy minimum 20 licencjach) Premier: $229/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie przy minimum 50 licencjach)

$229/miejsce/miesiąc (rozliczane rocznie przy minimum 50 licencjach) Dodatki: Dostępne dla wszystkich planów za dodatkową opłatą

Front oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (1,900+ recenzji)

4.7/5 (1,900+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 250 recenzji)

Przekształć swój e-mail dzięki alternatywom dla Outlooka

E-maile są niezbędne do wydajnych interakcji biznesowych. Jednak z kilkoma tysiącami nieprzeczytanych e-maili w naszych skrzynkach odbiorczych każdego dnia, znalezienie systemu zarządzania pocztą elektroniczną, który daje nam pewność siebie, a nie niepokój, jest konieczne.

I nikt nie pasuje do tego lepiej niż ClickUp - kompleksowa aplikacja, która może zarządzać wszystkim, od e-maili po projekty i zadania, a wszystko to w tym samym obszarze roboczym.

Dzięki intuicyjnemu projektowi i kompleksowemu zestawowi narzędzi, ClickUp może nadążyć za wszystkimi rodzajami biznesu bez wysiłku. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo i dotrzyj do skrzynki odbiorczej Zero znacznie szybciej!