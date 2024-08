Slack vs Teams: Które narzędzie do współpracy jest lepsze?

Kiedy Microsoft zdecydował się nie przejmować Slacka w 2016 roku i zamiast tego stworzyć własną aplikację do współpracy o nazwie Microsoft Teams, oznaczało to wojnę. 🥊

I to bliską!

Oczywiście, porównując Slack i Microsoft Teams, na pierwszy rzut oka trudno dostrzec różnicę.

Jednak każdy z nich może zaoferować coś trochę innego, gdy przyjrzysz się bliżej. 👀

nie wiesz, po której stronie stanąć w tej wojnie Slack vs Microsoft Teams?

W tym artykule przeprowadzimy szczegółowe porównanie Microsoft Teams i Slack, aby pomóc ci wybrać jedną z nich.

(Ujawnimy również najlepszą alternatywę dla tych dwóch aplikacji) 🤫

Microsoft Teams vs Slack: Porównanie funkcji

1. Interfejs użytkownika Slack vs Teams

Zagracony interfejs użytkownika jest jak niezwykle szczegółowa metka odzieżowa.

Wszystko, co chcesz wiedzieć, to rozmiar swetra, ale zamiast tego możesz dowiedzieć się o owcach, które pozyskały wełnę, zanim znajdziesz informacje, których szukasz. 🙈

krótko mówiąc, zachowaj prostotę

Oto, co większość użytkowników sądzi o interfejsach tych aplikacji:

A. Microsoft Teams

Interfejs użytkownika Microsoft Teams jest bardzo podobny do interfejsu Slack.

wygląda na to, że ktoś zainspirował się Slackiem

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, możesz uzyskać pomoc w zakresie wdrażania dzięki dokumentom i samouczkom.

Opcja tworzenia osadzonych Teamsów sprawia, że rozmowy są lepiej zorganizowane.

Duży plus dla firm z dużymi teamami. ➕➕➕

Ale jeśli lubisz bardziej kolorowe rzeczy, Microsoft Teams ma tylko trzy opcje motywów: ciemnoszary, czarny i biały.

Jeśli chcesz mieszać i dopasowywać lub dostosowywać określone kolory, nie masz szczęścia!

B. Slack

Z drugiej strony, obszar roboczy Slack zawiera interfejs użytkownika, który jest dość elegancki i stał się standardem w branży. Masz kilka opcji motywów kolorystycznych, aby niestandardowo dostosować wygląd aplikacji do swoich preferencji.

Jako nowy użytkownik Slack, nie będziesz musiał oglądać nudnych samouczków, aby nauczyć się korzystać z funkcji, ponieważ aplikacja jest dość intuicyjna i przyjazna dla użytkownika.

_Slack się tutaj nie ociąga. 😉

Dodatkowo, wysłanie wiadomości do innego użytkownika lub zespołu jest bardzo proste. Wystarczy oznaczyć członków zespołu lub kanały i użyć skrótów do zrobienia rzeczy w locie.

Członkowie zespołu pozostają zaangażowani i stymulowani dzięki możliwościom Slacka w zakresie niestandardowego dostosowania do potrzeb użytkowników. W przeciwieństwie do Microsoft Teams, który ma tylko trzy opcje motywów: ciemnoszary, czarny i biały, w Slack pracownicy zdalni mogą cieszyć się personalizacją kanałów dla każdego zespołu. Posiadanie określonego kanału, który jest używany tylko do ważnej komunikacji wewnętrznej, może zapewnić, że wszystkie zapytania i pytania również będą tam trafiać, dzięki czemu będzie je łatwo znaleźć i przeczytać. Śledzenie konwersacji jest niezwykle łatwe dzięki funkcjom takim jak "Wątki" (których Teams nie oferuje), które umożliwiają odpowiadanie na określone wiadomości w kanale i rozpoczynanie prywatnej dyskusji z nimi związanej.

Steven McConnell dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Arielle

2. Slack Vs Teams Kanały i spotkania

wróciłeś z wakacji?

Wyobraź sobie teraz ból przeszukiwania niekończących się wątków e-mail tylko po to, aby znaleźć odpowiednie rzeczy do pracy. 😅

Na szczęście, dzięki "zespołom" w Microsoft Teams lub "kanałom" w Slack, znalezienie wszystkich rozmów związanych z pracą jest łatwe, ponieważ wszystkie znajdują się na jednej platformie.

Ale jak dobre są Microsoft Teams i Slack do zrobienia tego? 🤔

A. Microsoft Teams

W Microsoft Teams użytkownik może tworzyć podzespoły w celu lepszego zarządzania danymi. Można nawet mieć prywatny kanał w ramach zespołu i kontrolować dostęp do poufnych plików X.

Jeśli chodzi o spotkania, w planie Free można prowadzić 60-minutowe rozmowy audio lub wideo.

Możesz także nagrywać spotkania i korzystać z udostępniania ekranu, aby uzyskać lepsze wrażenia z rozmowy.

B. Slack

Z drugiej strony, Slack nie pozwala na tworzenie kanałów wewnątrz kanałów. 😒

administratorzy, powodzenia w zarządzaniu milionem _kanałów współpracy

Jeśli chodzi o spotkania, użytkownicy Slacka mogą zdecydować się tylko na rozmowy audio i wideo jeden na jednego w swoim planie Free.

Microsoft wygrywa tę rundę.

3. Integracje Slack vs Teams

Oprogramowanie do współpracy jest naprawdę wartościowe, jeśli ma wsparcie dla innych aplikacje zwiększające wydajność . Pomaga do zrobienia tego wszystkiego z jednej platformy.

która z tych dwóch aplikacji może być "jack of all t̶r̶a̶d̶e̶s̶ apps"?

Aplikacje dostęp do wszystkich rozmów i dokumentów z dowolnego pulpitu (Mac, Windows, Linux) lub urządzenia mobilnego (iOS lub Android)

Jeśli te funkcje nie są wystarczająco ekscytujące, sprawdź dlaczego ClickUp jest_ najlepszą aplikacją do zarządzania projektami dla twojego zespołu!

ClickUp: Najlepsze rozwiązanie dylematu Slack vs Teams

Nie da się zaprzeczyć, że zarówno Slack, jak i Microsoft Teams są do zrobienia.

Nie mogą jednak zrobić tego wszystkiego za Ciebie.

Zasadniczo są to aplikacje do czatu zespołowego, które pozwalają, no cóż, _czatować!

Właśnie dlatego potrzebujesz ClickUp!

To najlepsza platforma do współpracy online i oprogramowanie do zarządzania projektami które pozwala rozmawiać, współpracować i zarządzać pracą zdalną z jednego miejsca.

Dzięki ClickUp możesz organizować rozmowy za pomocą widoku Chat, tworzyć listy kontrolne zadań, przypisywać komentarze, ustawiać Przypomnienia... lista nie ma końca.

po co czekać? Pobierz zbroję ClickUp za darmo już dziś aby położyć kres tej wojnie aplikacji. *pokój na zewnątrz