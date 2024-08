10 najlepszych alternatyw i konkurentów Paymo 2024

Zarządzanie projektami i zarządzanie czasem idą w parze. 🫱🏼‍🫲🏾

Nie można mieć jednego bez drugiego! I nie można ich osiągnąć bez dynamicznego oprogramowania zaprojektowanego w celu zwiększenia wydajności i rentowności dzięki dokładnemu śledzenie czasu projektu , karty czasu pracy, prognoza budżetu i fakturowanie.

Wiele aplikacji do zarządzania projektami ma na celu umożliwienie tego zespołom różnej wielkości, w tym freelancerom oraz małym i średnim firmom. Jedno z popularnych narzędzi w tej kategorii? Paymo. 💸

Najtrudniejsze jest to, że nie każde oprogramowanie spełnia oczekiwania, a nawet Paymo ma swój własny zestaw limitów, które zespoły muszą obejść, aby dotrzymać terminów, osi czasu projektu i oczekiwań interesariuszy.

Do zrobienia? Znajdujemy alternatywę dla Paymo. 🙂

Mamy dla Ciebie najlepsze z nich! Dowiedz się więcej o funkcjach i wyzwaniach związanych z Paymo i znajdź 10 najlepszych alternatyw Paymo dla swojego zespołu.

Czym jest Paymo?

przez Paymo Paymo rozumie, że czas to pieniądz, dlatego wiele z jego najważniejszych funkcji dotyczy śledzenia, przeglądania i rozliczania czasu. Dla wynagrodzeń godzinowych, konsultanci i faktur, jest to duży atut! Inne najważniejsze funkcje Paymo obejmują:

Widoki wspierająceTablice Kanbanlisty do zrobienia, arkusze kalkulacyjne i kalendarze

Zadania i podzadania

Harmonogramy Teams

Wykresy Gantta i kamienie milowe projektu

Karty czasu pracy, raportowanie czasu pracy i narzędzia do śledzenia czasu pracy (time tracker)

Szacowanie i śledzenie wydatków Na papierze brzmi to świetnie. Ale w praktyce? Funkcje zarządzania projektami Paymo obejmują tylko podstawy.

Chociaż Paymo oferuje wiele widoków obciążenia pracą, to brakuje mu skutecznego dopasowania celów, dokładnego śledzenia postępów, niestandardowych statusów i nie tylko. Brakuje również funkcji wizualnych, które pomogłyby ludziom zrozumieć koncepcje wysokiego poziomu na różne sposoby - czy to za pomocą map myśli, osi czasu, cyfrowych tablic czy narzędzi do burzy mózgów.

Ale to nie wszystko. 👀

Funkcje współpracy zespołowej w Paymo są ograniczone tylko do komentarzy do zadań. Ułatwia to utratę ważnych informacji, elementów działań i kolejnych kroków w długich, niezorganizowanych dyskusjach na temat zadań. 🫠

Ponadto, Paymo ma swoją cenę - dosłownie.

Wiele z jego kluczowych funkcji czasu i funkcji zarządzania projektami ma ścisłe limity w swoim planie Free, zmuszając cię do skorzystania z płatnej opcji dla dodatkowych codziennych potrzeb, w tym zadań, wpisów czasu, klientów i przestrzeni dyskowej. I chociaż plan Starter zaczyna się od niecałych 5$$a miesięcznie, to jest on ograniczony do maksymalnie jednego użytkownika. Oznacza to, że jeśli jesteś w zespole składającym się z więcej niż dwóch osób, Paymo automatycznie zwróci ci 9,95 USD za użytkownika miesięcznie.

Nasuwa się pytanie: _Po co płacić za mniej?

Odpowiedź jest prosta - nie! Szukasz alternatywy dla Paymo, która może wypełnić jego luki.

10 najlepszych alternatyw Paymo

Paymo wyróżnia się pod względem czasu, budżetu i zysków. Nie jest to jednak jedyne oprogramowanie, które oferuje te funkcje.

Nie powinieneś być zmuszony do kosztownych poświęceń, aby osiągnąć ekspercki poziom zarządzania czasem i projektami za pomocą jednego elastycznego narzędzia. Na szczęście mamy listę 10 najlepszych alternatyw Paymo do zrobienia właśnie tego. 🤓

Wizualizuj swoje projekty, cele i postępy za pomocą ponad 15 unikalnych widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

ClickUp to potężne, kompleksowe oprogramowanie zwiększające wydajność, zaprojektowane w celu usprawnienia dowolnego procesu, poprawy współpracy w zespole i opanowania zarządzania czasem poprzez przeniesienie całej pracy do jednego wygodnego i scentralizowanego miejsca baza wiedzy . Jego intuicyjny interfejs użytkownika i bogaty zestaw funkcji zapewniają rozwiązania dla zespołów z różnych branż, w tym elastyczne śledzenie czasu projektu , daty i godziny raportowanie, etykiety i wiele więcej!

Z ponad 1000 integracji i ogromna liczba Biblioteka szablonów clickUp to idealne oprogramowanie dla teamów, które chcą dokładnie wiedzieć, gdzie trafia ich czas i jak wykorzystać obecne nawyki związane z wydajnością.

ClickUp najlepsze funkcje

Notatki, etykiety i etykiety do zaawansowanego sortowania i filtrowania oraz więcej kontekstu w każdym wpisie czasowym

Ponad15 widoków projektów w tym kalendarz, lista, tablica, Gantt i unikalny widok obciążenia pracą

W pełni przejrzysta platforma pozwalająca członkom Teams dostosować się do celów, priorytetów i czasu

Globalnyśledzenie czasu z dowolnego urządzenia, okna, aplikacji lub zadania

Formuły do dokładnego obliczania rozliczanego czasu na wszystkich fakturach

Niestandardowe karty czasu pracy, raportowanie i wgląd dziękiwidżetów do śledzenia czasu pracy Bogaty Free Forever Plan i przystępne cenowo opcje na każdyplan cenowy Zaawansowanyszacowany czas prognoza tygodnia pracy

Setki elastycznych rozwiązańfunkcji śledzenia czasu pracy Limity ClickUp

Niewielka krzywa uczenia się w dostosowaniu się do bogatego zestawu funkcji ClickUp

Nie wszystkie widoki w aplikacji mobilnej - jeszcze!

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 5 USD miesięcznie, za użytkownika

: 5 USD miesięcznie, za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Business Plus : 19 USD miesięcznie za użytkownika

: 19 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (5,510+ recenzji)

: 4.7/5 (5,510+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,510+ recenzji)

2. nTask

przez nTask nTask to narzędzie do śledzenia czasu i zarządzania, umożliwiające użytkownikom śledzenie ilości czasu spędzonego na zadaniach i projektach. Pomaga Teams zidentyfikować obszary, w których mogą być bardziej wydajni, monitorować postępy, mierzyć wydajność i optymalizować cykle pracy.

Dzięki nTask użytkownicy mogą tworzyć zadania ze szczegółowymi opisami, przypisywać je do członków zespołu lub klientów, ustawiać terminy i łatwo uzyskać przegląd obciążenia pracą.

Aplikacja pełni również funkcję automatycznych powiadomień, gdy zbliżają się terminy lub zadania wymagają dalszych działań. Dostarcza również szczegółowe raportowanie, które pomaga Teams analizować dane i określać, w jaki sposób można ulepszyć procesy pracy w przyszłych projektach!

nTask najlepsze funkcje

Udostępnianie dokumentów i zarządzanie plikami

Wykresy Gantta i zależności między zadaniami

Planowane i rzeczywiste terminy wykonania zadań

Dedykowane obszary robocze zespołu

Limity nTask

Załączanie dużych plików podczas udostępniania trwa dłużej niż w normalnym trybie

W porównaniu z innymi alternatywami Paymo na tej liście, nadaje się tylko dla Teams liczących mniej niż 50 członków

Cennik nTask

Premium : Zaczyna się od 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Zaczyna się od 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Business : Od 60 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Od 60 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Enterprise: Skontaktuj się z nTask w sprawie cen

Oceny i recenzje nTask

Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

3. Wrike

przez WrikeWrike jest narzędziem do zarządzania projektami i oprogramowanie do współpracy teams pomaga organizować, ustalać priorytety i zarządzać zadaniami. Jest to idealna platforma dla średnich i dużych Businessów realizujących złożone projekty w wielu działach lub zespołach zdalnych. Dzięki Wrike użytkownicy mogą tworzyć udostępniane listy zadań, przypisywać terminy i śledzić postępy w różnych projektach.

Śledzenie czasu można wstrzymać lub wznowić bez dodawania wpisu za pomocą przycisku Pause Timer. Jest to przydatna funkcja w przypadku planowanych lub nieplanowanych przerw podczas wykonywania zadania.

Na przykład, jeśli musisz odejść od komputera na kilka minut, aby się nawodnić i coś przekąsić, możesz kliknąć przycisk Pause Timer, dzięki czemu nie musisz się martwić o ręczne dodawanie czasu przerwy do wpisu timera.

Sprawdź więcej_ Wrike alternatywy !

Najlepsze funkcje Wrike

Pulpity projektów dla lepszego zarządzania projektami

Formularze wniosków z logiką warunkową

Aplikacje mobilne i komputerowe

ponad 400 integracji

Limity Wrike

Time tracker w aplikacji jest dostępny w planach Business lub Enterprise

Wykresy Gantta są funkcją płatną

Cennik Wrike

Free

Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.80/miesiąc na użytkownika

: $24.80/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z Wrike w sprawie cen

: Skontaktuj się z Wrike w sprawie cen Pinnacle: Skontaktuj się z Wrike, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Wrike

Capterra: 4,3/5 (ponad 1900 recenzji)

4,3/5 (ponad 1900 recenzji) G2: 4,2/5 (ponad 3 200 recenzji)

4. Trello

przez TrelloTrello to narzędzie do zarządzania projektami można wykorzystać do śledzenia czasu spędzanego nad wieloma projektami. Możesz tworzyć karty dla każdego zadania i ustawić terminy, aby pomóc sobie w organizacji i upewnić się, że kończysz zadania na czas. Możesz także dodawać komentarze, obrazy, pliki i inne elementy do każdej karty, aby łatwo przeglądać to, co zostało zrobione.

Trello brakuje możliwości śledzenia czasu w porównaniu z innymi alternatywami Paymo na tej liście. Trello oferuje jednak integracje (zwane Power-Ups), które pomagają zaspokoić podstawowe potrzeby, takie jak planowanie zasobów, faktury i karty czasu pracy.

Najlepsze funkcje Trello

Widoki projektów, w tym tablice Kanban, osie czasu, kalendarze i pulpity

Power-Ups (wtyczki) połączone z innymi aplikacjami i narzędziami do zarządzania projektami

Automatyzacja bez użycia kodu wbudowana w każdą tablicę Trello

Szablony dla powtarzalnych cykli pracy

Limity Trello

Większość funkcji jest niedostępna w wersji Free (sprawdźAlternatywy dla Trello)

Warstwy zadań mogą łatwo się piętrzyć, gdy zarządzasz dużymi projektami

Cennik Trello

Free

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 5 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Premium : $10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

: $10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Trello w sprawie cen

Trello oceny i recenzje

Capterra: 4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 22 000 recenzji) G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

5. Praca zespołowa

przez Praca zespołowa Freelancerzy, kierownicy projektów i agencje będą cieszyć się prostotą generowania faktur na podstawie zarejestrowanego czasu w Praca zespołowa narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom współpracować i organizować swoją pracę. Oferuje zakres funkcji, takich jak zarządzanie projektami, śledzenie czasu, kalendarze zespołów i udostępnianie plików, które pozwalają zespołom być na bieżąco z projektami i być ze sobą zsynchronizowanymi.

Dodatkowo, aplikacja oferuje również kilka narzędzi do śledzenia czasu, takich jak automatyczne śledzenie i aplikacja Timer, które pomagają zespołom pozostać na bieżąco i identyfikować obszary wymagające poprawy. Dzięki pełnej widoczności tego, gdzie czas został spędzony na zadaniach, kierownicy projektów mają dane pozwalające zidentyfikować obszary nieefektywności i podejmować świadome decyzje dotyczące poprawy cyklu pracy zespołu.

Najlepsze funkcje Teamwork

Zarządzanie zasobami na co dzieńplanowanie obciążenia* Aplikacje na pulpit, iOS i Androida

Widoki wykresu Gantta i tablicy Kanban

Nieograniczona liczba klientów za darmo

Limity pracy zespołowej

Stroma krzywa uczenia się w celu przeszkolenia i zastosowania w różnych cyklach pracy

Pulpity i śledzenie celów są funkcjami płatnymi

Cennik pracy zespołowej

Free Forever

Deliver : 9,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Grow : 17,99 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

: 17,99 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Skala: Skontaktuj się z Teamwork, aby uzyskać szczegółowe informacje

Teamwork oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (ponad 700 recenzji)

4.5/5 (ponad 700 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

Wypróbuj te Alternatywy pracy zespołowej !

6. Basecamp

przez BasecampBasecamp to narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom współpracować i organizować swoją pracę. Oferuje szereg funkcji, takich jak zarządzanie projektami, udostępnianie plików, kalendarze zespołów i wbudowany system wiadomości, który pozwala zespołom być na bieżąco z projektami i być ze sobą zsynchronizowanym.

Aplikacja została zaprojektowana tak, aby była przyjazna dla użytkownika i intuicyjna. Jest dostępna na wielu platformach i urządzeniach, co pozwala zespołom pracować z dowolnego miejsca i pozostać w połączeniu!

Basecamp nie posiada natywnej funkcji śledzenia czasu, ale oferuje integrację z innymi aplikacjami do śledzenia czasu, w tym Everhour, Timesheet i Harvest.

Sprawdź więcej_ **Alternatywy Basecamp !

Basecamp najlepsze funkcje

Jednostronicowy pulpit dla projektów, zadań i harmonogramu

Bezpośrednie wiadomości w aplikacji do współpracy w Teams

System czatu i wiadomości w czasie rzeczywistym

Teams check-in z automatyczną ankietą

Limity aplikacji Basecamp

Ograniczone funkcje śledzenia postępu prac

Nieodpowiednie dla zwinnych teamów ze złożonymi cyklami pracy

Cennik Basecamp

Użytkownicy Unlimited : 299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Dla freelancerów, startupów lub mniejszych zespołów: $15/miesiąc za użytkownika

Basecamp oceny i recenzje

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 14 000 recenzji) G2: 4.1/5 (5,000+ recenzji)

7. Kantata

przez Kantata Funkcje zarządzania projektami Kantata obejmują automatyzacja wprowadzania danych , pulpity online i możliwości raportowania, które pomogą Ci lepiej zrozumieć, kiedy i gdzie spędzasz najwięcej czasu.

Po włączeniu funkcji śledzenia czasu w ustawieniach Kantata, będziesz mieć dostęp do różnych metod śledzenia dla każdego projektu. Możesz też wprowadzić czas dla wszystkich swoich projektów w tygodniowym widoku timesheet!

Oprogramowanie zaleca wyznaczenie kierownika zespołu do zatwierdzania czasu i wydatków. Jeśli jednak nie masz kierowników projektów, możesz przypisać każdego uprawnionego do zadania, aby zatwierdzał przesłane dane, zmieniając uprawnienia w ustawieniach.

Najlepsze funkcje Kantata

Informacje z portfolio projektów umożliwiające sprawdzenie statusu dowolnego zadania lub rezultatu

Konfigurowalne pulpity ułatwiające identyfikację zapotrzebowania bez personelu

Narzędzia typu "przeciągnij i upuść" i komponenty wielokrotnego użytku

Raportowanie segmentów dla celowych wskaźników

Limity Kantata

Zaprojektowany dla małych Business i Enterprise

Brak zaawansowanych opcji niestandardowych

Ceny Kantata

Skontaktuj się z firmą Kantata, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Kantata

Capterra: 4.2/5 (ponad 500 recenzji)

4.2/5 (ponad 500 recenzji) G2: 4,1/5 (ponad 1 200 recenzji)

8. Asana

przez AsanaAsana to narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala użytkownikom na planowanie zadań i śledzenie postępów w projektach. Aby użyć Asany do śledzenia czasu, najpierw utwórz projekt dla zadania lub zestawu zadań, dla których chcesz śledzić czas.

Zanim jednak przypiszesz zadanie do członka zespołu, masz możliwość otwarcia funkcji raportowania "Szacowany czas dla wyznaczonej osoby", aby wyświetlić szacowany czas na zakończenie działań w projekcie, w oparciu o wybraną osobę.

Pomoże to całemu zespołowi uniknąć wysyłania bezpośrednich wiadomości do członków zespołu na temat ich obciążenia pracą i marnowania cennego czasu! Zamiast tego można to wykorzystać do szybkiego określenia dostępności i pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu zasobami.

Sprawdź więcej_ Asana alternatywy !

Najlepsze funkcje Asany

Wykresy Gantta, tablice Kanban i kalendarze do widoku i śledzenia mojej pracy

Integracje aplikacji umożliwiające połączenie ulubionych narzędzi i aplikacji

Raportowanie zapewniające wgląd w postęp zadań i cyklów pracy

Niestandardowe automatyzacje do tworzenia procesów zespołowych

Limity aplikacji Asana

Śledzenie czasu jest dostępne tylko dla klientów Business i Enterprise

Członkowie Teams mogą eksportować tylko pliki w formatach CSV i JSON

Cennik usługi Asana

Podstawowy

Premium : 10,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business : 24,99 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

: 24,99 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Asana w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Asana

Capterra: 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 11 000 recenzji) G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

9. Monday.com

przez MondayMonday is a zarządzanie zespołem platforma pomagająca Teamsom współpracować, komunikować się i organizować. Oferuje intuicyjny interfejs z szerokim zakresem funkcji zaprojektowanych w celu ułatwienia i uprzyjemnienia pracy zespołom dowolnej wielkości. Dzięki Monday użytkownicy mogą tworzyć zadania, przypisywać terminy i śledzić postępy w czasie rzeczywistym, umożliwiając Teams bycie na bieżąco ze swoimi projektami i upewniając się, że wszystko idzie gładko.

Funkcja kolumny śledzenia czasu wyświetla śledzony czas w sekundach lub minutach. Kliknięcie w określoną komórkę śledzenia czasu otwiera historię, w której można zobaczyć postęp każdego zadania. Informacje te mogą być wykorzystane do pomiaru wydajności poszczególnych osób i teamów, dostarczając cennych danych do oceny wydajności i ustawienia celów.

Monday najlepsze funkcje

Receptury automatyzacji Unlimited wspierają różne cykle pracy

Konfigurowalne typy kolumn do zarządzania projektami

Widok Kanban pomagający w tworzeniu map zadań iSprinty* ponad 200 szablonów dla różnych przypadków użycia

Monday limitations

Funkcja kolumny śledzenia czasu jest dostępna tylko w planach Pro i Enterprise

Stroma krzywa uczenia się dla użytkowników, ponieważ stale dodawane są nowe funkcje (sprawdźAlternatywy na poniedziałek)

Ceny w poniedziałek

Indywidualny : Free Forever

: Free Forever Podstawowy : $8/miejsce na miesiąc od 3 licencji

: $8/miejsce na miesiąc od 3 licencji Standard : 10 USD/miejsce miesięcznie od 3 licencji

: 10 USD/miejsce miesięcznie od 3 licencji Pro : 16 USD/miejsce na miesiąc od 3 licencji

: 16 USD/miejsce na miesiąc od 3 licencji Enterprise: Skontaktuj się z Monday w celu ustalenia ceny

Monday oceny i recenzje

Capterra: 4.6/5 (3,300+ recenzji)

4.6/5 (3,300+ recenzji) G2: 4.7/5 (6,600+ opinii)

10. TimeCamp

przez TimeCamp TimeCamp jest aplikacją do śledzenia czasu i oprogramowanie do zarządzania zasobami dla Business i osób prywatnych do śledzenia czasu spędzonego na różnych zadaniach i projektach. Może być używane do monitorowania wydajności pracowników i wystawiania faktur klientom na podstawie czasu spędzonego nad ich projektami.

Użytkownicy mogą ustawić budżety dla projektów, dzięki czemu mogą śledzić postępy w stosunku do tych budżetów i w razie potrzeby dokonywać korekt. Może to być szczególnie przydatne dla kreatywnych teamów, które muszą mieć oko na wydatki związane z projektami.

Przykładowo, Business może utworzyć budżet na projekt przeprojektowania strony internetowej, który obejmowałby koszty hostingu, projektowania i rozwoju, a następnie śledzić te wydatki w czasie, aby upewnić się, że pozostają w budżecie.

Najlepsze funkcje TimeCamp

Rozliczane i nie rozliczane projekty do zarządzania zasobami

Udostępnianie raportów przez e-mail, PDF lub Excel

Automatyczne śledzenie czasu pracy i czasu bezczynności

Zatwierdzanie kart czasu pracy jednym kliknięciem

Limity TimeCamp

Raportowanie wydajności nie jest dostępne w planie Free

Integracja z kalendarzem jest funkcją płatną

Ceny TimeCamp

Free

Podstawowy : 6,30 USD/użytkownika miesięcznie

: 6,30 USD/użytkownika miesięcznie Pro : $9/użytkownika miesięcznie

: $9/użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z TimeCamp w sprawie cen

TimeCamp oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

4.7/5 (ponad 500 recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

Check out these *alternatywy *_TimeCamp !

Wskazówka dotycząca zarządzania czasem: Zarejestruj się w ClickUp

Poszukiwanie nowego celu nigdy nie jest przyjemne free oprogramowanie do zarządzania projektami ale zawsze dobrze jest wiedzieć, że ma się jakieś opcje!

Nie ma potrzeby zadowalać się wadami Paymo. Zamiast tego polegaj na oprogramowaniu z szerokim zakresem funkcji, aby ulepszyć swoje praktyki zarządzania czasem i projektami. Nasza sugestia? Zdaj się na ClickUp. 🙌🏼

ClickUp to jedyne kompleksowe rozwiązanie w zakresie wydajności dla Teams każdej wielkości i branży. Z ponad 15 unikalnymi widokami cyklu pracy, mnóstwem narzędzi do współpracy i dynamicznymi funkcjami zarządzania czasem, ClickUp jest tak potężny, jak opłacalny!

Uzyskaj dostęp do nieograniczonej liczby zadań, mnóstwa elastycznych funkcji, szablonów dla każdego przypadku użycia i ponad 1000 integracji w każdym planie cenowym, gdy zarejestruj się w ClickUp już dziś !