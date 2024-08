10 najlepszych programów B2B CRM dla zespołów sprzedażowych 2024

Sprzedaż B2C może opierać się na transakcjach opartych na emocjach, ale jeśli sprzedajesz B2B, potrzebujesz bardziej racjonalnego, skalkulowanego podejścia - i twojego system zarządzania relacjami z klientami (CRM) musi to odzwierciedlać.

Mniej więcej 55% użytkowników oprogramowania CRM to sprzedawcy B2B. Problem polega na tym, że powszechne Narzędzia CRM są często zorientowane na B2C i mogą nie być idealnie dopasowane do potrzeb B2B, które obejmują obsługę wielu interesariuszy, złożoną komunikację pisemną i strategiczne negocjacje na każdym kroku. 🧑‍💼

Jeśli więc chcesz zrobić krok naprzód w swojej grze B2B, jesteś we właściwym miejscu. Przygotowaliśmy ten kompleksowy przewodnik po 10 najlepszych rozwiązaniach B2B CRM.

Zapoznaj się z naszymi recenzjami i ocenami każdego z nich i wybierz odpowiednie narzędzie, aby doładować swoich przedstawicieli handlowych i poszerzyć bazę klientów!

Co to jest CRM B2B?

System zarządzania relacjami z klientami B2B (Business-to-Business Customer Relationship Management, CRM) to wyspecjalizowane narzędzie programowe do zarządzania i optymalizacji złożonych relacji z klientami (Business) i wydłużonych cykli sprzedaży powszechnie występujących w handlu B2B.

W przeciwieństwie do systemów CRM B2C (business-to-consumer), które często koncentrują się na zarządzaniu szybkimi transakcjami o niższej wartości, oprogramowanie CRM B2B jest dostosowane do wsparcia bardziej spersonalizowanych relacji z klientem i komunikacji - ostatecznie transakcji o wyższej wartości w systemie CRM. 💰

Możesz spodziewać się funkcji dla:

Przechwytywanie danych potencjalnych klientów ze źródeł takich jak strony internetowe, czaty, rozmowy telefoniczne i e-maile

Pchanie planowanych (nieemocjonalnych) zakupów

Zarządzanie potokiem sprzedaży

Śledzenie wydajności w procesach sprzedaży

Osobista komunikacja w przypadku powtarzających się zakupów (idealna dla przedstawicieli handlowych)

Korzyści z używania CRM dla B2B

Jedną z głównych zalet systemu CRM B2B jest to, że centralizuje on dane i interakcje z klientami, eliminując potrzebę poszukiwania informacji przechowywanych w rozproszonych systemach lub folderach. Przekłada się to na zwiększoną wydajność , a także lepsze doświadczenia niestandardowe.

Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

Dodatkowe zalety oprogramowania B2B CRM obejmują:

Świadome podejmowanie decyzji : Dostęp do analiz i wskaźników, takich jakkPI sprzedaży oferuje podstawę dla strategii opartych na danych

Precyzja w dotarciu do klienta **Segmentacja niestandardowych klientów w ramach B2B CRM umożliwia ukierunkowane wysiłki marketingowe i sprzedażowe

Niestandardowe utrzymanie klienta : Monitorowanie satysfakcji klienta pomaga zespołowi zidentyfikować możliwości zwiększenia sprzedaży lub odnowienia w całym cyklu sprzedaży

Czego należy szukać w oprogramowaniu B2B CRM?

Weź pod uwagę te czynniki, aby upewnić się, że wybrałeś najlepsze narzędzie do zwiększenia sprzedaży :

Zarządzanie leadami: Dla łatwego śledzenia i pielęgnowania leadów, od pierwszego kontaktu do konwersji Zarządzanie danymi: Możliwości łatwego importu/eksportu danych Niestandardowe ustawienia: Opcje umożliwiające dostosowanie kategorii leadów lub wizualnego potoku sprzedaży Integracja z innymi systemami: Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami, npplatformy e-mail marketingu5. Zdalny dostęp:Dostępność w chmurze z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych Współpraca w zespole: Funkcje ułatwiające komunikację wewnętrzną i udostępnianie dokumentów między działami

10 najlepszych programów B2B CRM do wykorzystania w 2024 roku

Przeanalizujemy niektóre z najlepszych B2B Przykłady oprogramowania CRM w poniższych sekcjach. Zbadaj ich wyróżniające się funkcje, zalety, wady i opcje cenowe, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Jeśli chcesz usprawnić swój system B2B CRM i zarządzanie projektami sprzedażowymi platforma ClickUp oferuje bogate funkcje do wizualizacji i zarządzania pipeline'em sprzedaży oraz zwiększania zaangażowania klientów za jednym zamachem kompleksowy pakiet CRM .

Scentralizuj dane potencjalnych klientów i klientów na Pulpity ClickUp . Oprócz solidnych możliwości raportowania, pulpity zawierają ponad 50 konfigurowalnych widżetów do śledzenia sprzedaży, wielkości transakcji i nie tylko.

Użyj 15+ widoków ogólnych do monitorowania takich aspektów jak gorące leady i wartości niestandardowe. Dostępne są różne Widoki zadań , takie jak widoki Gantt, Oś czasu, Tablica Kanban i Lista, do grupowania, sortowania i filtrowania zadań zespołu. Pozwala to zbudować wizualny potok sprzedaży dla całego zespołu, aby zarządzać potencjalnymi klientami i zobaczyć każdy krok.

Wypróbuj Formularze ClickUp do zbierania danych o potencjalnych klientach, skarg użytkowników i opinii klientów oraz przekształcania ich w możliwe do wykonania zadania w zaległościach. Nie jesteś fanem pochłaniania leadów? Z Automatyzacja ClickUp wdrożony system może automatycznie przydzielać zadania w oparciu o scenę klienta, wyzwalać aktualizacje statusu, gdy pojawia się nowa aktywność i aktualizować priorytety, aby zasygnalizować zespołowi, na czym należy się skupić w następnej kolejności.

ClickUp oferuje szeroki wybór darmowych automatyzacji Szablony CRM aby pomóc Ci zbudować ostateczny niestandardowa baza danych klientów . Dodawanie nowych dokumentów i wiki do Dokumenty ClickUp idealny do tworzenia i zarządzania rozszerzeniem baza wiedzy dla zespołów sprzedaży i marketingu. 📋

ClickUp najlepsze funkcje

ponad 1000 szablonów dla zespołów RM, marketingowych i sprzedażowych

Kreator formularzy do przechwytywania danych potencjalnych klientów/klientów

Dokumenty ClickUp do płynnego dokumentowania i realizacji pomysłów

ponad 15 widoków platformy dla widoczności zadań i pipeline'u sprzedaży

Przypomnienia o spotkaniach i terminach

ponad 1 000 integracji z rozwiązaniami innych firm

NatywnyClickUp AI do generowania e-maili do leadów, tworzenia prezentacji i pitchy itp.

Dostępność w chmurze umożliwia zarządzanie cyklem pracy z dowolnego miejsca

Silnypolityka prywatności i bezpieczeństwa danych Limity ClickUp

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji niż wersja internetowa

Wiele niestandardowych funkcji może prowadzić do dłuższej krzywej uczenia się dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. HubSpot CRM

Via: HubSpot HubSpot CRM oferuje skalowalne rozwiązania dla Businessu każdej wielkości. Jego wersja Free zapewnia wsparcie dla startupy i małe Businessy które potrzebują podstawowych, ale skutecznych narzędzi CRM. Oprócz intuicyjnego interfejsu, platforma imponuje możliwościami w zakresie automatyzacji wprowadzania danych, generowania lejków sprzedażowych i śledzenia potencjalnych klientów.

Jedną z jej najbardziej wpływowych ofert jest e-mail marketing . Od początkowych e-maili i telefonów po spotkania, każda interakcja jest rejestrowana i prezentowana w wizualnych pulpitach dla łatwego dostępu. 📁

HubSpot CRM posiada dziennik aktywności sprzedażowej do zestawiania szans sprzedaży, biletów, a nawet załączników do plików - wszystko, co chcesz wiedzieć o kliencie. Posiada również wbudowane narzędzia do planowania połączeń z klientami.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Narzędzia do obsługi e-maili, mediów społecznościowych, leadów i potoków sprzedaży

Jednostronicowy przegląd dla każdego kontaktu, który zestawia możliwości transakcji i bilety

Automatyzacja e-mail marketingu i oprogramowanie CRM do obsługi całego cyklu sprzedaży

Rozszerzenieintegracje z oprogramowaniem innych firm HubSpot CRM limits

Początkowe ustawienia mogą stanowić wyzwanie - szczególnie w przypadku ustawienia wielu potoków sprzedaży

Narzędzia do raportowania mogą być trudne w użyciu po niestandardowej konfiguracji

Ceny HubSpot CRM

**Free

Starter: 20 USD/miesiąc (tylko dla nowych niestandardowych klientów HubSpot)

20 USD/miesiąc (tylko dla nowych niestandardowych klientów HubSpot) Professional: $1,600/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2 : 4.4/5 (10 500+ recenzji)

: 4.4/5 (10 500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,500+ recenzji)

3. Freshsales

Via: Freshworks Freshsales wykracza poza uniwersalne podejście, umożliwiając dostosowanie systemu do potrzeb B2B CRM. Niestandardowe waluty, języki, a nawet moduły Business, w ramach których działasz. Zaawansowany wbudowany dialer telefoniczny sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla service business potrzeby. 🎧

Jedną z wyróżniających się funkcji Freshsales jest Freddy AI, asystent marketingowy oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany w celu oferowania inteligentnych prognoz dla procesu sprzedaży. Przewiduje zamknięcie transakcji, automatyzuje odpowiedzi na zgłoszenia, a nawet pomaga ustalić priorytety, którym kontaktom należy poświęcić najwięcej uwagi.

Oprogramowanie B2B CRM oferuje również szablony e-maili sprzedażowych i formularze internetowe do szybkiego śledzenia powtarzalnych zadań i zwolnienia czasu na procesy sprzedaży.

Najlepsze funkcje Freshsales

Wysoce konfigurowalne ustawienia

Wbudowany telefon w chmurze do bezpośrednich połączeń w aplikacji w celu lepszego zarządzania relacjami z niestandardowymi klientami

Asystent AI do inteligentnych sugestii i prognozy sprzedaży

Funkcje zarządzania potokiem sprzedaży i transakcjami

Opcje automatyzacji

Limity Freshsales

Raportowanie i analityka mogłyby być lepsze

Niestandardowa obsługa klienta w całym hubie sprzedaży

Ceny Freshsales

Free

Growth: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Pro: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: $69/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Freshsales oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (500+ recenzji)

4. ActiveCampaign

Via: ActiveCampaign ActiveCampaign umożliwia angażowanie niestandardowych klientów przez cały cykl życia sprzedaży za pomocą e-maili, mediów społecznościowych, stron docelowych i formularzy. Wnosi również moc uczenia maszynowego do Twoich wysiłków marketingowych.

funkcje Predictive Sending i Predictive Content pomagają dostarczać spersonalizowane wiadomości w momentach, w których niestandardowi klienci są najbardziej skłonni do zaangażowania. 🤖

Platforma automatyzacja marketingu działa w celu poprawy zarządzania leadami i skuteczniejszego zamykania transakcji. Automatyzacja procesów sprzedaży takich jak lead scoring, aby od razu kwalifikować lub dyskwalifikować potencjalnych klientów.

ActiveCampaign oferuje stopy prawdopodobieństwa wygranej dla każdego potencjalnego klienta. Znajomość prawdopodobieństwa ułatwia podjęcie decyzji o zakresie wysiłków pielęgnacyjnych i alokacji zasobów w kierunku potencjalnej sprzedaży.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Niestandardowe zaangażowanie klientów w wielu kanałach

Automatyzacja narzędzi sprzedażowych i marketingowych

Spersonalizowane wiadomości z predykcyjną wysyłką i predykcyjną zawartością

Niestandardowe raportowanie i wgląd w zachowania klientów

Limity ActiveCampaign

Poruszanie się po interfejsie kreatora kampanii jest nieintuicyjne

Sporadyczne problemy z wydajnością oprogramowania B2B CRM

Ceny ActiveCampaign

Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Professional: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowy plan

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1,500+ recenzji)

: 4.4/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,000+ recenzji)

5. Nutshell CRM

Via: Nutshell Elastyczne oprogramowanie B2B CRM i platforma śledzenia, Nutshell zapewnia różnorodne widoki, takie jak tablica, lista, mapa i wykres, do monitorowania potencjalnych klientów, transakcji i wyników sprzedaży. Wbudowane formularze pozwalają na przekształcenie przesłanych danych w kontakty biznesowe. 🙋

Wykorzystaj zebrane kontakty CRM do tworzenia celowanych kampanii. Gotowe szablony wiadomości i newsletterów w Nutshell pomagają zaangażować odbiorców za pomocą dostosowanych wiadomości.

Wykorzystaj możliwości automatyzacji Nutshell, aby ułatwić zadania, takie jak planowanie działań następczych, ustawienie statusów potencjalnych klientów i powiadamianie członków zespołu o nowych transakcjach. Szukasz skalowalności? Skorzystaj z nieograniczonej liczby konfigurowalnych potoków i integracji kalendarza z Google i Microsoft 365, aby zarządzać złożonym harmonogramem.

Najlepsze funkcje Nutshell CRM

Konfigurowalne szablony i potoki

Wiele widoków

Automatyzacja planowania działań następczych i przydzielania zadań

Scentralizowana komunikacja w zespole

Natychmiastowe powiadomienia o nowych transakcjach

Limity Nutshell CRM

Sporadyczne usterki w oprogramowaniu B2B CRM

Aplikacja mobilna ma ograniczone funkcje

Ceny Nutshell CRM

Foundation: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Pro: $42/miesiąc za użytkownika

$42/miesiąc za użytkownika Power AI: $52/miesiąc za użytkownika

$52/miesiąc za użytkownika Enterprise: $67/miesiąc za użytkownika

$67/miesiąc za użytkownika Dodatek Kampanie: Od 5 USD/miesiąc za 100 kontaktów

Od 5 USD/miesiąc za 100 kontaktów Dodatek VisitorIQ: Od $19/miesiąc za 50 odblokowań

Od $19/miesiąc za 50 odblokowań Dodatek Revenue Booster: $37/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Nutshell CRM oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (800+ recenzji)

: 4.2/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (400+ recenzji)

6. Monday.com

Via: Monday.com Monday.com to platforma typu "wszystko w jednym" do kontaktu, pozyskiwania leadów i zarządzania projektami . Niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym sprzedawcą B2B, czy częścią małego biznesu, ustalanie priorytetów leadów staje się mniej zgadywaniem dzięki inteligentnej funkcji punktacji leadów Monday.com.

Platforma ocenia jakość potencjalnych klientów na podstawie działań, takich jak kliknięcia połączonych linków, odpowiedzi na wiadomości e-mail i udział w prezentacjach produktów. W ten sposób Twój zespół sprzedaży może skierować swoje wysiłki na potencjalnych klientów, którzy z większym prawdopodobieństwem dokonają konwersji. 🏆

Monday.com oferuje 200+ gotowych szablonów, które pomogą Twojemu zespołowi lepiej koordynować działania, organizować zadania i zarządzać projektami bez wysiłku. Co więcej, aplikacja mobilna jest dostępna dla wszystkich poziomów planu!

Monday.com najlepsze funkcje

Inteligentna ocena potencjalnych klientów

Ponad 200 szablonów upraszcza ustawienia cyklu pracy

aplikacje mobilne na systemy iOS i Android

Łatwe pozyskiwanie leadów za pomocą formularzy internetowych

Kompleksowe narzędzia do raportowania kampanii sprzedażowych i marketingowych

Limity Monday.com

Niektórzy użytkownicy raportowali błędy i problemy z wydajnością

Masowy import danych mógłby być bardziej płynny w oprogramowaniu B2B CRM

Ceny Monday.com

Podstawowy CRM: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Standard CRM: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Pro CRM: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Enterprise CRM: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Monday.com oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (600+ recenzji)

: 4.6/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (300+ recenzji)

7. Pipedrive

Via: Pipedrive Pipedrive wyróżnia się jako CRM zaprojektowany z myślą o profesjonalistach B2B. Jego atrakcyjny wizualnie i intuicyjny interfejs dla pipeline sprzedaży zarządzanie daje szybki widok na to, gdzie znajduje się każda szansa. Jeśli transakcja nie była realizowana od dłuższego czasu, Pipedrive wysyła powiadomienie, dzięki czemu żaden potencjalny klient nie zostanie pominięty.

Wbudowana w platformę funkcja nawiązywania połączeń umożliwia wykonywanie i rejestrowanie połączeń bezpośrednio w CRM. Ponadto można śledzić wiadomości e-mail i połączenia, a nawet zintegrować z mapą Google, aby znaleźć pobliskie kontakty.

Asystent sprzedaży oparty na AI wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do przesiewania dużych ilości danych sprzedażowych i oferowania spersonalizowanych wskazówek w celu ustalenia priorytetów potencjalnych klientów i zamknięcia transakcji. 🤝

Najlepsze funkcje Pipedrive

Wizualne lejki sprzedażowe do monitorowania potencjalnych klientów

Asystent sprzedaży oparty na AI zapewniający dostosowane porady

Wbudowane połączenia telefoniczne dla lepszych powiązań biznesowych

Smart Docs do efektywnego zarządzania dokumentami

Kompleksowe aplikacje mobilne dla systemów Android i iOS

Limity Pipedrive

Ograniczone możliwości posprzedażowe

Automatyzacja mogłaby być bardziej konfigurowalna

Ceny Pipedrive

Essential: $9.90/miesiąc za użytkownika

$9.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $19.90/miesiąc za użytkownika

$19.90/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $39.90/miesiąc na użytkownika

$39.90/miesiąc na użytkownika Power: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $59.90/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Pipedrive oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1,500+ recenzji)

: 4.2/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,500+ recenzji)

8. QuoteWerks

Via: QuoteWerks QuoteWerks nie jest pełnoprawnym systemem CRM - to bardziej wyspecjalizowany quoting i automatyzacja sprzedaży narzędzie, które integruje się z istniejącymi systemami CRM i księgowymi.

Oprogramowanie upraszcza często złożone i czasochłonne zadanie, jakim jest ofertowanie sprzedaży . Opcje stosowania narzutów i rabatów zapewniają pełną kontrolę nad strategią cenową. 🏷️

Kolejną wyróżniającą się funkcją jest niestandardowa konfiguracja produktów. Dzięki QuoteWerks możesz ustawić produkty tak, aby uwzględniały rabaty oparte na ilości i śledzić określone informacje, takie jak kolor, waga lub rozmiar.

Wybór elementów do wyceny jest łatwy dzięki uporządkowanej liście z możliwością wyszukiwania i wizualnemu grupowaniu produktów. Platformę można skonfigurować tak, aby odświeżała koszty i ceny na podstawie aktualnych ofert z bazy danych.

Najlepsze funkcje QuoteWerks

Integracja z systemami CRM i księgowymi

Automatyzacja generowania wycen

Konfigurowalne atrybuty produktów

Etykiety dla elementów powiązanych i zastępczych

Funkcja odświeżania cen dla długo przechowywanych ofert

Limity QuoteWerks

Będąc narzędziem lokalnym, jego wersja w chmurze ma ograniczone funkcje

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs użytkownika za przestarzały

Ceny QuoteWerks

Standard Edition: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Professional Edition: $21/miesiąc na użytkownika

$21/miesiąc na użytkownika Edycja korporacyjna: $30/miesiąc na użytkownika

$30/miesiąc na użytkownika Licencja na Edycję Standardową dla 1 użytkownika: $199 z góry*

$199 z góry* Licencja na edycję profesjonalną dla 1 użytkownika: 279 USD z góry

279 USD z góry Licencja na edycję korporacyjną dla 1 użytkownika: 419 USD z góry

*Nieujawniona opłata za utrzymanie jest nadal uiszczana corocznie w przypadku jednorazowych zakupów z góry

QuoteWerks oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (180+ recenzji)

: 4.3/5 (180+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (160+ recenzji)

9. Salesflare CRM

Via: Salesflare Salesflare usprawnia kluczowe zadania CRM, takie jak zarządzanie leadami i kontaktami, a także podnosi ich jakość dzięki takim funkcjom, jak przeciąganie i upuszczanie potoków oraz automatyzacja cyklu pracy. Intuicyjna funkcja wyszukiwania e-maili pozwala bezpośrednio wyszukiwać potencjalnych klientów na LinkedIn, co jest szczególnie wygodnym narzędziem do rozszerzania listy kontaktów. 📧

Dzięki przyjaznej dla użytkownika funkcji wzbogacania danych kontaktowych Salesflare wypełnia luki w rekordach CRM za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z potencjalnymi klientami za pośrednictwem e-maili lub profili społecznościowych. Otrzymałeś e-mail z załącznikiem? Salesflare automatycznie przesyła plik na odpowiednie konto, zapewniając, że ważne dokumenty nigdy nie zostaną utracone.

Najlepsze funkcje Salesflare CRM

Zaawansowana ocena potencjalnych klientów wspiera proaktywną sprzedaż

Przeciąganie i upuszczanie potoków

Udostępnianie szablonów e-mail dla Salesflare i Gmaila

Intuicyjny interfejs użytkownika

Synchronizacja e-maili, spotkań i rozmów

Limity Salesflare CRM

Interfejs użytkownika mógłby zostać zaktualizowany

Proces ładowania bywa powolny

Cennik Salesflare CRM

Growth: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Pro: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika (niestandardowy cennik dla pięciu lub więcej użytkowników)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Salesflare CRM

G2 : 4.8/5 (200+ recenzji)

: 4.8/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

10. Zoho CRM

Via: Zoho Od zarządzania leadami i transakcjami do prognozy sprzedaży i e-mail marketingu, Zoho CRM oferuje kompleksowe rozwiązanie dla różnych potrzeb B2B. Łączy najważniejsze kanały komunikacji, takie jak e-mail, media społecznościowe i rozmowy telefoniczne w jeden, przyjazny dla użytkownika interfejs.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest aplikacja mobilna, która umożliwia zespołom sprzedażowym kontakt z potencjalnymi klientami, dostęp do danych klientów, a nawet monitorowanie wskaźników KPI w podróży.

W zakresie zarządzania leadami i kontaktami, Zoho CRM pomaga firmom identyfikować i priorytetyzować wysokiej jakości leady. Jego zasady punktacji i wiele punktów styku są idealne do skuteczniejszego przenoszenia potencjalnych klientów w dół ścieżki sprzedaży, co ma kluczowe znaczenie dla szybszej konwersji. 🎯

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Scentralizowana platforma dla sprzedaży, marketingu i obsługi klienta

Solidna aplikacja mobilna ze śledzeniem KPI

Zia, konwersacyjny asystent AI

Zarządzanie leadami z punktacją, priorytetyzacją i prognozą sprzedaży

Narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi do monitorowania marki i generowania leadów

Limity Zoho CRM

Dzienniki połączeń aplikacji mobilnej mogłyby zostać ulepszone

Niestandardowa obsługa klienta

Cennik Zoho CRM

Free Edition

Standardowa: $14/miesiąc na użytkownika

$14/miesiąc na użytkownika Profesjonalna: $23/miesiąc na użytkownika

$23/miesiąc na użytkownika Enterprise: $40/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2 : 4.0/5 (2,000+ reviews)

: 4.0/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,000+ recenzji)

Końcowe przemyślenia na temat znalezienia idealnego CRM dla B2B

Podczas gdy platformy CRM B2B, które sprawdziliśmy, oferują imponujące możliwości i różne mocne strony, jedna wyróżnia się niezwykłą elastycznością - ClickUp!

Jako niezwykle wszechstronne narzędzie, ClickUp ma coś dla każdego - niezależnie od tego, czy jesteś weteranem B2B, czy żółtodziobem dopiero zanurzającym palce w wodach powiązań z klientami. 🌊 Uzyskaj darmowe konto, aby poznać ClickUp już dziś !