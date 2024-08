10 najlepszych narzędzi AI CRM w 2024 roku

Prawdopodobnie nigdy nie spodziewałeś się, że pozwolisz robotom zajmować się Twoimi relacjami. 🤖

Jednak dodanie AI do procesu zarządzania relacjami z klientami (CRM) może przyspieszyć czas reakcji i poprawić zadowolenie klientów - ponieważ, jak wszyscy wiemy, czas jest wszystkim.

To trochę tak, jakby twój partner pytał, czy ładnie wygląda, a ty odpowiadasz "tak", ale najpierw robisz pauzę. To będzie kosztować. 🤦

Podobnie, jeśli zbyt długo wstrzymujesz się przed podjęciem dalszych działań, może cię to również kosztować. Ale z

Narzędzia AI

do zarządzania relacjami z klientami, zespoły obsługi klienta i sprzedaży mogą być na bieżąco z każdą interakcją z klientem i nigdy nie przegapić ważnego punktu kontaktu. A to nie wszystko, co AI może dla Ciebie zrobić.

Od spostrzeżeń w czasie rzeczywistym i aktualnych danych o klientach po przypomnienia w odpowiednim czasie i

automatyzacje cyklu pracy

sztuczna inteligencja jest jedną z najbardziej inteligentnych decyzji, jakie możesz podjąć dla swojej firmy

Proces CRM

. Udostępniamy najlepsze narzędzia AI CRM, aby Twój zespół mógł pracować mądrzej, a nie ciężej.

Czego szukać w narzędziach AI CRM?

Jeśli chcesz, aby Twój zespół czerpał korzyści z AI, wybierz narzędzia, które są zintegrowane z Twoim systemem CRM i zaprojektowane z myślą o sprzedaży i obsłudze klienta. Oto kluczowe funkcje, których należy szukać, aby upewnić się, że narzędzie AI będzie skuteczne dla twojego zespołu.

Przetwarzanie języka naturalnego: Twoi przedstawiciele handlowi powinni być w stanie poprosić narzędzie AI o odpowiedź na pytanie lub wykonanie zadania w prostym języku angielskim. Następnie AI powinna odpowiedzieć w prostym języku angielskim, aby wszystko było jasne, łatwe w użyciu i zrozumiałe - nie jest wymagana wiedza techniczna

Twoi przedstawiciele handlowi powinni być w stanie poprosić narzędzie AI o odpowiedź na pytanie lub wykonanie zadania w prostym języku angielskim. Następnie AI powinna odpowiedzieć w prostym języku angielskim, aby wszystko było jasne, łatwe w użyciu i zrozumiałe - nie jest wymagana wiedza techniczna Generatywna AI: Jeśli twój narzędzie uczenia maszynowego potrafi pisać oryginalną zawartość, będzie w stanie pomóc członkom zespołu w odpowiadaniu niestandardowym klientom, pisaniu kolejnych e-maili i przepisywaniu własnej zawartości, aby upewnić się, że jest jasna i ma profesjonalny ton

Jeśli twój narzędzie uczenia maszynowego potrafi pisać oryginalną zawartość, będzie w stanie pomóc członkom zespołu w odpowiadaniu niestandardowym klientom, pisaniu kolejnych e-maili i przepisywaniu własnej zawartości, aby upewnić się, że jest jasna i ma profesjonalny ton Badania i dane w czasie rzeczywistym: AI może skanować Internet i kompilować badania klientów lub złożone prognozy i raporty sprzedaży w ciągu kilku minut, zamiast godzin, które zajęłoby to człowiekowi. Ponieważ sprzedaż jest polem, na którym liczy się liczby, upewnij się, że twoje narzędzie AI jest wyposażone w funkcje raportowania

10 najlepszych narzędzi AI dla CRM w 2024 roku

Oto 10 najlepszych programów CRM wykorzystujących sztuczną inteligencję. Wszystkie te programy mogą zakończyć zadania specyficzne dla zarządzania powiązaniami z klientami. Ułatwiają zrozumienie zachowań klientów, połączenie z potencjalnymi klientami oraz poprawę wskaźników sprzedaży i utrzymania.

1.

ClickUp

Dobry do automatyzacji zadań CRM

Wykorzystaj pakiet CRM ClickUp do zarządzania danymi, zadaniami i komunikacją, aby usprawnić przepływ pracy w logistyce

Jeśli chcesz dać swoim teamom sprzedażowym supermoce w zakresie wydajności, musisz zapewnić im

ClickUp

.

Ta platforma produktywności typu "wszystko w jednym" ma wszystkie kluczowe funkcje potrzebne zespołom sprzedaży i marketingu do usprawnienia procesu zarządzania powiązaniami z klientami, automatyzacji zadań CRM i śledzenia postępów na każdym kroku.

Możesz wizualizować swój pipeline sprzedaży na ponad 15 różnych sposobów, korzystając z niestandardowych widoków ClickUp, takich jak Kalendarz, Lista, Tabela lub widok Tablicy przypominający Kanban. A dzięki pulpitom ClickUp możesz uzyskać dostęp do najważniejszych i najbardziej aktualnych danych sprzedażowych w czasie rzeczywistym.

Ponadto rozwiązanie CRM staje się jeszcze bardziej wydajne, gdy połączy się je z

ClickUp Brain

-ClickUp Brain to jedyne narzędzie do uczenia maszynowego oparte na rolach, dostosowane do potrzeb zespołów sprzedażowych. Podobnie jak osobisty asystent sprzedaży, ClickUp Brain może pomóc w generowaniu e-maili, skryptów i odpowiedzi, aby wspierać znaczące relacje i budować trwałą lojalność klientów.

ClickUp najlepsze funkcje

Konfigurowalny plik Szablon CRM pomaga ustawić CRM w ciągu kilku minut

AI oparte na rolach wykonuje zadania specyficzne dla różnych obowiązków członków zespołu, niezależnie od tego, czy jest to zespół obsługi klienta, zespół sprzedaży czy zespół marketingowy

Setki szablonów podpowiedzi AI pomagają członkom zespołu natychmiast rozpocząć korzystanie z AI i odkryć nowe przypadki użycia AI, które mogą zwiększyć ich wydajność

Funkcje AI dla działu sprzedaży pomagają zbudować plan terytorium, napisać e-mail dotyczący potencjalnych klientów lub utworzyć elevator pitch

Funkcje AI usprawniające cykl pracy mogą podsumowywać interakcje z klientami, identyfikować elementy działań, przypisywać je do przedstawiciela i przyspieszać podejmowanie decyzji we wszystkich zadaniach

Funkcje AI do obsługi klienta mogą pisać odpowiedzi dla klientów lub edytować je pod kątem gramatyki, dokładności lub tonu

Budowanie silniejszych relacji z klientami dzięki szablonowi CRM ClickUp poprzez śledzenie poziomów zaangażowania i wyników lojalności

Limity ClickUp

Ponieważ ClickUp oferuje tak wiele funkcji, nowi użytkownicy CRM mogą mieć trudności z nauką

Nie wszystkie funkcje aplikacji internetowej ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

ClickUp Brain

. Jeśli chcesz, możesz dodać funkcje AI do dowolnego płatnego planu ClickUp za dodatkowe 5 USD miesięcznie.

Free Forever

Unlimited: $7 za użytkownika miesięcznie

$7 za użytkownika miesięcznie Business: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,810+ recenzji)

4.7/5 (8,810+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,810+ opinii)

2. HubSpot CRM - Dobry dla połączonych funkcji sprzedaży i marketingu

przez

HubSpot

HubSpot jest popularnym

SaaS CRM

program. Umożliwia połączenie zespołów ds. marketingu, zawartości, obsługi klienta i sprzedaży pod jednym parasolem, dzięki czemu nikt nie jest pozostawiony na pastwę losu. ☔️

Oprócz wszystkich standardowych funkcji CRM, takich jak śledzenie interakcji z klientem, informacji kontaktowych, kolejnych kroków i postępów w procesie sprzedaży, HubSpot AI pełni również wiele innych funkcji.

Narzędzia AI pomagają w automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych i pozwalają zespołowi skupić się na budowaniu bardziej znaczących relacji z klientami. Może również pomóc członkom zespołu w przygotowywaniu zawartości, takiej jak wiadomości e-mail, i analizowaniu danych klientów w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje HubSpot

Generatywna sztuczna inteligencja pomaga zespołowi pisać e-maile, podpisy w mediach społecznościowych i nie tylko w celu lepszej interakcji z klientami

ChatSpot, chatbot HubSpot, może odpowiadać na pytania członków zespołu, badać potencjalnych dostawców i dostarczać spostrzeżeń w czasie rzeczywistym

Predykcyjna prognoza sprzedaży może pokazać, jakich przychodów możesz się spodziewać i czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów sprzedażowych

Podsumowania konwersacji mogą być szybko aktualizowane profile niestandardowe z ich najnowszymi interakcjami

HubSpot limity

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji niż aplikacja internetowa

Niektórzy użytkownicy raportują, że szablony mogą być trudne do edycji i niestandardowy CRM aby pasował do Twojej marki

Cennik HubSpot

Darmowe narzędzia

Starter: 18 USD miesięcznie

18 USD miesięcznie Profesjonalista: 450 dolarów miesięcznie

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 750 opinii)

4,4/5 (ponad 10 750 opinii) Capterra: 4.5/5 (430+ opinii)

3. Trwałe - dobre do fakturowania opartego na AI

przez

Trwałe

Oparta na AI platforma dla małych firm, Durable oferuje kreator stron internetowych, CRM, narzędzie do fakturowania i wirtualnego asystenta. Pomoże ci uruchomić i prowadzić swój Business w mgnieniu oka.

Osadź formularz oceny potencjalnych klientów na swojej stronie internetowej Durable, a wbudowane funkcje AI automatycznie uporządkują kontakty w CRM, odpowiedzą na potencjalnych klientów, wygenerują spersonalizowaną komunikację i wyślą prośby o recenzję.

Dzięki AI, to tak jakbyś miał całą załogę pomagającą ci, nawet jeśli lecisz sam. 🧑‍✈️

Trwałe najlepsze funkcje

Asystent AI pomaga w pisaniu, wyszukiwaniu informacji lub zakończeniu zadań administracyjnych

Formularz generowania potencjalnych klientów automatycznie dodaje niestandardowych klientów do CRM

Synchronizacja poczty e-mail umożliwia wysyłanie generowanych przez AI wiadomości e-mail do potencjalnych klientów

Zautomatyzowane prośby o recenzje proszą klientów o pozostawienie recenzji w Google, aby pomóc w promocji Twojego biznesu

Trwałe limity

To narzędzie oferuje ograniczone funkcje projektowania, więc nie jest dobrym wyborem, jeśli chcesz zbudować zaawansowaną witrynę lub niestandardowe strony

Nie możesz wyeksportować kodu do swojej witryny, więc jeśli kiedykolwiek będziesz chciał zmienić platformę, będziesz musiał przebudować swoją witrynę od podstaw

Trwałe ceny

Starter: $12 miesięcznie

$12 miesięcznie Business: 20 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Durable

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

4. Zoho Zia - dobre rozwiązanie do zarządzania leadami

przez

Zoho Zia

Zia to narzędzie AI wbudowane w Zoho CRM. Oprócz funkcji CRM, takich jak zarządzanie kontaktami, transakcjami i potencjalnymi klientami, Zia pomaga zespołowi zarządzać obciążeniem pracą.

Rejestracja w Zia jest jak zatrudnienie asystenta dla każdego członka zespołu. Możesz poprosić tego chatbota o pomoc w zbieraniu danych klientów, pisaniu e-maili i dokumentów lub prowadzeniu sprzedaży.

Jest to świetna opcja dla firm zajmujących się handlem elektronicznym, ponieważ można osadzić bota na swojej stronie internetowej, aby odpowiadał na pytania klientów. Będzie on również rekomendował produkty w oparciu o zachowanie klienta, dzięki czemu klienci będą chcieli zostać dłużej i robić więcej zakupów. 🛍️

Najlepsze funkcje Zoho Zia

Użyj Zia, aby zidentyfikować wzorce w aktywności Twojego zespołu i zasugerować automatyzacje

Automatyczne wyszukiwanie niestandardowych tytułów klientów, informacji kontaktowych i nie tylko

Popraw jakość obsługi klienta dzięki zautomatyzowanej sprzedaży krzyżowej i rekomendacjom produktów lub usług, które mogą ich zainteresować

Umożliwienie przedstawicielom spędzania mniejszej ilości czasu na wprowadzaniu danych poprzez czatowanie z Zia na temat ich interakcji z klientami

Limity Zoho Zia

Niestandardowe modyfikacje wymagają wyższego poziomu wiedzy technicznej i programistycznej niż w przypadku wielu innych platform

Wielu dostawców zgłaszało, że integracja Zoho z innymi platformami zapewniała ograniczone funkcje

Cennik Zoho Zia

Standardowy: 14 USD za użytkownika miesięcznie

14 USD za użytkownika miesięcznie Profesjonalny: 23 USD za użytkownika miesięcznie

23 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: $40 za użytkownika miesięcznie

$40 za użytkownika miesięcznie Ultimate: $52 za użytkownika miesięcznie

Zoho Zia oceny i recenzje

G2: 4/5 (2,480+ recenzji)

4/5 (2,480+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (6,385+ opinii)

5. C3.ai

przez

C3.ai

Większość opcji na tej liście to w pierwszej kolejności oprogramowanie CRM, a dopiero w drugiej narzędzia AI. Ale C3.ai zbudowało całą swoją platformę CRM wokół sztucznej inteligencji.

C3 to firma stawiająca na AI, która obiecuje imponujący zwrot z inwestycji. Twierdzą, że ich CRM oparty na AI może zapewnić 30% wzrost wydajności przedstawicieli i 60% spadek wskaźnika rezygnacji.

Oczywiście zawsze najlepiej jest

śledzenie własnego ROI

ale C3.ai dostarcza imponujących informacji do zrobienia dobrego wrażenia na zespole. Obejmują one prognozy sprzedaży, badania danych zewnętrznych, analizę pipeline i wgląd w powiązania.

Najlepsze funkcje C3.ai

Prognoza przychodów ze sprzedaży dla całej firmy lub w podziale na terytoria, produkty, konta i inne

Otrzymywanie alertów o pojawiających się zagrożeniach i czynnikach wpływających na możliwości sprzedaży

Wizualizacja najważniejszych obszarów lejków sprzedażowych za pomocą automatycznych analiz

Monitoruj stan powiązań, aby móc dotrzeć do klientów i poprawić ich zaangażowanie, gdy jest to najważniejsze

Limity C3.ai

Użytkownicy doświadczyli sporadycznych opóźnień w czasie reakcji programu

Eksportowane raporty czasami zawierają błędy

Ceny C3.ai

Kontakt w sprawie cennika

C3.ai oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (1+ recenzji)

4.5/5 (1+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych recenzji

6. Zendesk Sell - Dobry do niestandardowej obsługi klienta

przez

Zendesk Sell

Zendesk produkuje

Oprogramowanie CRM dla firm usługowych

i teamów sprzedażowych. Platforma ta rozumie proces sprzedaży usług. Jeśli więc potrzebujesz narzędzia, które jest dostosowane do Twojej branży, ten może być idealnym rozwiązaniem. 👔

Ich narzędzia ułatwiają klientom połączenie z Tobą, a Twojemu zespołowi nawiązanie kontaktu z większą liczbą klientów. Dzięki Zendesk AI możesz uwolnić swoich przedstawicieli od pracochłonnej pracy dzięki automatyzacji. A kiedy przedstawiciele pracują z klientami, AI może dostarczyć sugestie dotyczące rozwiązania problemów klientów.

Zendesk AI opiera się na modelu przetwarzania języka naturalnego GPT firmy OpenAI, dzięki czemu jest łatwy w użyciu - wystarczy zadawać mu pytania, tak jak każdemu innemu współpracownikowi. Możesz dodać integracje z Zapier lub ChatGPT, aby jeszcze bardziej rozszerzyć funkcje AI swojego CRM.

Najlepsze funkcje Zendesk Sell

Śledzenie wszystkich interakcji z klientami, aby zapewnić im spersonalizowaną obsługę

Analizuj swój proces i śledź postępy w jego realizacji cele sprzedażowe dzięki wbudowanym funkcjom raportowania

Wsparcie zespołu obsługi klienta za pomocą Zendesk AI, który sugeruje odpowiedzi i analizuje zachowania klientów w celu dostarczenia danych o intencjach

Zintegruj swój CRM z Zapier w celu automatyzacji powtarzalnych zadań oraz z ChatGPT, aby dodać asystenta chatbota AI

Limity Zendesk Sell

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs wygląda na przestarzały i jest mniej intuicyjny niż inne systemy CRM

Kilku użytkowników zgłasza, że zespół obsługi klienta Zendesk może reagować zbyt wolno

Ceny Zendesk Sell

Sell Teams: $19 za użytkownika miesięcznie

$19 za użytkownika miesięcznie Sell Growth/Suite Teams: $55 za użytkownika miesięcznie

$55 za użytkownika miesięcznie Suite Growth: $89 za użytkownika miesięcznie

$89 za użytkownika miesięcznie Zendesk Sell Professional/Suite Professional: 115 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Zendesk Sell

G2: 4.2/5 (475+ recenzji)

4.2/5 (475+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 150 opinii)

7. Pipedrive - Dobry dla teamów sprzedażowych i początkujących

przez

Pipedrive

Pipedrive został stworzony przez sprzedawców dla sprzedawców. Ma przyjazny dla użytkownika układ ze wszystkimi przypomnieniami, których potrzebujesz, aby śledzić transakcje i nigdy nie przegapić działań następczych. W ten sposób każdy potencjalny klient otrzymuje uwagę, na jaką zasługuje.

Możesz ustawić swoje lejki sprzedażowe tak, aby pasowały do Twoich

niestandardowej podróży klienta

dzięki czemu możesz wizualizować, gdzie znajdują się Twoi potencjalni klienci, od pierwszego kontaktu do ostatecznej sprzedaży. Pipedrive wyróżnia się wizualnym układem, dzięki czemu już na pierwszy rzut oka wiadomo, co należy zrobić w następnej kolejności. Uwielbiamy to widzieć. 👀

To jest dobre

CRM dla komputerów Mac

lub Microsoft, z aplikacjami mobilnymi dla systemów iOS i Android.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Łatwość ustawienia wymaga jedynie wprowadzenia scen lejka sprzedaży, aby rozpocząć pracę

Układ tablicy Kanban umożliwia wizualizację lejków sprzedaży i sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się każda transakcja

Technologia AI identyfikuje szanse sprzedaży w ramach lejka sprzedażowego i umożliwia automatyzację powtarzalnych procesów biznesowych

Funkcje segmentacji klientów pomagają zapewnić bardziej spersonalizowaną komunikację w oparciu o dane demograficzne, odsetki lub potrzeby klientów

Raportowanie i prognoza przychodów pozwalają śledzić postępy w realizacji celów sprzedażowych

Limity Pipedrive

Niektórzy użytkownicy raportują, że interfejs aplikacji mobilnej jest mniej intuicyjny niż aplikacji webowej, a także, że występują sporadyczne problemy z wydajnością na urządzeniach mobilnych

Podczas gdy Pipedrive oferuje wiele podstawowych opcji dostosowywania, zaawansowane dostosowywanie jest ograniczone, co może utrudniać dostosowanie CRM do unikalnego procesu sprzedaży

Ceny Pipedrive

Essential: $14.90 za użytkownika miesięcznie

$14.90 za użytkownika miesięcznie Zaawansowany: 27,90 USD za użytkownika miesięcznie

27,90 USD za użytkownika miesięcznie Profesjonalny: 49,90 USD za użytkownika miesięcznie

49,90 USD za użytkownika miesięcznie Power: 64,90 USD za użytkownika miesięcznie

64,90 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: 99,00 USD za użytkownika miesięcznie

Pipedrive oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (1,660+ recenzji)

4.2/5 (1,660+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,870+ opinii)

8. Freshworks - Dobry do marketingu wielokanałowego

przez

Freshworks

Freshworks to pakiet narzędzi do obsługi klienta. I podobnie jak w przypadku luksusowego apartamentu w hotelu, program ten zawiera wiele dodatków. Z wyjątkiem wanny z hydromasażem i darmowego szampana, pakiet Freshworks zawiera funkcje dla IT, marketingu, obsługi klienta i sprzedaży. 🥂

Istnieją narzędzia do tworzenia i śledzenia wielokanałowych kampanii marketingowych, a

system sprzedaży biletów

do szybkiego dostarczania spersonalizowanej obsługi klienta oraz CRM do śledzenia procesu sprzedaży. Do tego dochodzi Freddy, bot oparty na AI, który może czatować z klientami w celu zapewnienia obsługi klienta lub kierować potencjalnych klientów ze strony internetowej do zespołu sprzedaży.

Najlepsze funkcje Freshworks

Oprogramowanie typu "wszystko w jednym" utrzymuje zespoły sprzedaży na tej samej stronie

Freddy AI Self Service, wbudowany chatbot do obsługi klienta, odpowiada na pytania klientów i zapewnia wsparcie na Twojej stronie internetowej

Freddy AI Copilot odpowiada na pytania członków zespołu i pomaga im w automatyzacji powtarzalnych zadań dzięki przetwarzaniu języka naturalnego; nie wymaga umiejętności kodowania

Freddy AI Insights jest dostawcą informacji w czasie rzeczywistym wizualizację danych niestandardowych klientów

Limity Freshworks

Użytkownicy uważają, że ustawienia i niestandardowe ustawienia mogą być trudne bez pomocy programisty z zespołu

Kilku użytkowników zgłasza częste usterki i strony z błędami

Ceny Freshworks

**Free

Growth: $19 za użytkownika miesięcznie

$19 za użytkownika miesięcznie Pro: $49 za użytkownika miesięcznie

$49 za użytkownika miesięcznie Enterprise: 79 USD za użytkownika miesięcznie

Freshworks oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (7,325+ opinii)

4.5/5 (7,325+ opinii) Capterra: 4.5/5 (595+ opinii)

9. Salesforce Sales Cloud - dobre rozwiązanie dla zespołów Enterprise

przez

Chmura sprzedaży Salesforce

The

Salesforce CRM

lub Sales Cloud, został stworzony z myślą o automatyzacji. Możesz wyzwalacz automatyczne aktualizacje i zasięg w oparciu o to, gdzie potencjalni klienci są w lejku sprzedaży.

Podczas gdy narzędzia AI pomagają usprawnić powtarzalne zadania, większość możliwości AI Salesforce pochodzi od Einsteina, uroczego wirtualnego asystenta. Einstein z Salesforce ma nawet szalone włosy, jak jego imiennik naukowiec.

Einstein może badać potencjalnych klientów, analizować rozmowy sprzedażowe, aby oferować cenne spostrzeżenia i wykorzystywać analizy predykcyjne w celu zapewnienia prognozy sprzedaży opartej na danych.

Najlepsze funkcje Salesforce Sales Cloud

Generatywna technologia AI pomaga zespołom sprzedażowym pisać e-maile i transkrybować rozmowy sprzedażowe

Wgląd w rozmowy pozwala zidentyfikować obiekcje niestandardowych klientów i zasugerować przedstawicielom handlowym kolejne kroki

Asystent badawczy oparty na AI dostarcza informacji o potencjalnych klientach i kwalifikowanych potencjalnych klientach bezpośrednio z Twojej strony internetowej

Prognozy AI pomagają przedstawicielom handlowym nadawać priorytety najważniejszym transakcjom i prognozować sprzedaż

Limity Salesforce Sales Cloud

Nauka tego programu może być trudna dla początkujących użytkowników, a zespół może potrzebować szkolenia podczas procesu wdrażania

Przechowywanie dużych ilości danych w chmurze Salesforce CRM może prowadzić do dodatkowych opłat

Cennik Salesforce Sales Cloud

Starter: $25 za użytkownika miesięcznie

$25 za użytkownika miesięcznie Profesjonalista: $80 za użytkownika miesięcznie

$80 za użytkownika miesięcznie Enterprise: 165 USD za użytkownika miesięcznie

165 USD za użytkownika miesięcznie Unlimited: 330 USD za użytkownika miesięcznie

330 USD za użytkownika miesięcznie Unlimited+: 500 USD za użytkownika miesięcznie

Salesforce Sales Cloud oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (18 240+ recenzji)

4,3/5 (18 240+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 17 825 opinii)

10. itransition - dobre do konfigurowania Salesforce CRM

przez

itransition

Jeśli szukasz doświadczenia szytego na miarę, itransition pomoże ci udoskonalić twoje

Strategia CRM

i znaleźć odpowiednią kombinację funkcji dla Twojej organizacji. Skonfigurują dla Ciebie niestandardowe cykle pracy, przeprowadzą migrację danych, przetestują platformę, przeszkolą Twój zespół i utrzymają oprogramowanie, dzięki czemu nie będziesz musiał kiwnąć palcem. 👆

Dzięki 10-letniemu doświadczeniu w tworzeniu rozwiązań CRM, itransition może zbudować niestandardowe rozwiązanie lub zoptymalizować obecną platformę CRM, aby pasowała do Twojej branży i procesów - ponieważ CRM dla firmy produkcyjnej różni się od

CRM dla agencji marketingowej

. Specjalizują się w konfiguracji CRM-ów Salesforce, a jeśli wybierzesz to rozwiązanie, będziesz miał dostęp do narzędzi AI Salesforce.

itransition najlepsze funkcje

Niestandardowa konfiguracja zapewnia dokładnie takie funkcje CRM, jakich potrzebujesz

Dołączone ustawienia oznaczają, że nie musisz martwić się o importowanie danych lub testowanie systemu

Szkolenie zapewnia, że Twój zespół wie, jak korzystać z CRM i jego narzędzi AI

Bieżąca pomoc zapewnia aktualność CRM i pomaga użytkownikom w rozwiązywaniu pojawiających się problemów

itransition limits

Programy typu "out-of-the-box" mają ograniczone opcje niestandardowe i mogą być z czasem droższe ze względu na bieżące opłaty licencyjne

Opcja niestandardowa wiąże się z wysokimi kosztami początkowymi i wymaga zespołu programistów

itransition pricing

Kontakt w sprawie cennika

itransition oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

Zarządzanie relacjami z niestandardowymi klientami za pomocą AI

Nie ma nic sztucznego w spostrzeżeniach w czasie rzeczywistym, które można uzyskać dzięki narzędziom AI dla CRM. Platformy te pomagają przedstawicielom handlowym określić, kiedy i jak nawiązać kontakt z niestandardowymi klientami. Mogą one zwolnić więcej czasu członków zespołu, aby skupić się na tym, co naprawdę ważne: tworzeniu znaczących interakcji z klientami.

Dzięki funkcjom CRM i AI ClickUp możesz usprawnić procesy obsługi klienta i sprzedaży dzięki automatyzacjom, spostrzeżeniom, przypomnieniom i zadaniom następczym. A znasz odgrywanie ról podczas szkoleń sprzedażowych? ClickUp AI świetnie radzi sobie z odgrywaniem ról. 🎭

Jest to pierwsza w historii sztuczna inteligencja oparta na rolach, zaprogramowana tak, aby pomóc członkom zespołu w natychmiastowym wykorzystaniu jej do zadań związanych z ich pracą.

i przekonaj się o ile większa może być Twoja wydajność.