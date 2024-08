10 niezbędnych programów i narzędzi do pisania tekstów technicznych 2024

Autorzy tekstów technicznych przechwytują i tłumaczą złożone informacje na proste, przyjazne dla użytkownika dokumenty. Niezależnie od tego, czy jest to opis produktu, instrukcje, uwagi do wydania czy inny rodzaj treści, przejrzystość ma kluczowe znaczenie.

Podczas gdy tworzenie tak specyficznych treści może być wyzwaniem, dzisiejsze oprogramowanie do pisania technicznego sprawia, że proces ten jest znacznie mniej bolesny. 🧘

Niniejszy przewodnik zawiera 10 najlepszych narzędzi dla pisarzy technicznych w 2024 r., dzięki czemu możesz skupić się na znalezieniu odpowiedniego, które ułatwi Ci życie. Omówiliśmy również podstawy tego, czego należy szukać w oprogramowaniu technicznym narzędzie do pisania aby upewnić się, że wszyscy jesteśmy na tej samej stronie.

Zaczynajmy!

Czym jest pisanie techniczne?

Pisanie techniczne obejmuje przekazywanie złożonych informacji technicznych w sposób jasny i zwięzły. Jest powszechnie używany w dokumentach takich jak poniższe:

Podręczniki użytkownika

Standardowe procedury operacyjne

Dokumenty naukowe

Raporty techniczne

Podręczniki oprogramowania

Dokumentacja projektu

Autorzy tekstów technicznych muszą upewnić się, że ich teksty są dokładne i wolne od błędów. I muszą to zrobić, kondensując tę wiedzę w coś łatwego do zrozumienia dla nietechnicznych użytkowników końcowych.

Oprócz solidnego zrozumienia tego, o czym piszą i dla kogo, autorzy techniczni muszą być wykwalifikowani w pisaniu, edytowaniu, formatowaniu i badaniach.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do pisania tekstów technicznych?

Określenie funkcji potrzebnych w oprogramowaniu do pisania tekstów technicznych jest koniecznością. Oto kilka podstawowych elementów, których należy szukać:

Szablony : Proces tworzeniadokumenty techniczne staje się łatwiejszy, gdy możesz zacząć od gotowego frameworka (zaufaj nam)

Proces tworzeniadokumenty techniczne staje się łatwiejszy, gdy możesz zacząć od gotowego frameworka (zaufaj nam) Sztuczna inteligencja: Nie ma powodu, aby nie wykorzystać mocy uczenia maszynowegoNarzędzia do pisania AI w dzisiejszych czasach, które pozwolą ci zaoszczędzić mnóstwo czasu

Uprawnienia do współpracy: Jeśli pracujesz z zespołem, będziesz potrzebować czegoś z funkcjami zarządzania użytkownikami, aby umożliwić przypisywanie określonych uprawnień i ról

Jeśli pracujesz z zespołem, będziesz potrzebować czegoś z funkcjami zarządzania użytkownikami, aby umożliwić przypisywanie określonych uprawnień i ról Funkcje raportowania: Wbudowane funkcjenarzędzia do raportowania mogą podświetlić wgląd w to, jak działa zawartość techniczna

To nie jest wyczerpująca lista, ale są szanse, że znasz inne funkcje, których szukasz: pomyśl o narzędziach do edycji, przechwytywaniu ekranu, sprawdzaniu gramatyki, sprawdzaniu pisowni i integracji z oprogramowaniem takim jak MS Word .

10 najlepszych narzędzi do pisania tekstów technicznych w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy szukasz oprogramowanie wspomagające pisanie lub sprawdzarki plagiatu, znajdziesz to, czego potrzebujesz na tej liście najlepszej dokumentacji technicznej.

Prawdopodobnie nie jesteś zaskoczony, że ClickUp znalazł się na szczycie naszej listy, ale nie tylko my przyznajemy mu najwyższe noty. Tylko w tym roku znaleźliśmy się na szczycie listy G2 Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami w 2024 roku a to nie lada wyczyn! ✨ 🙌

ClickUp to oparte na chmurze narzędzie z mnóstwem funkcji ułatwiających życie autora tekstów technicznych. Jest to kompleksowa platforma produktywności i baza wiedzy , pozwalając na połączenie wszystkiego razem z funkcjami takimi jak Dokumenty ClickUp , Tablice oraz Widok listy .

Użyj widoku Tablicy ClickUp jako przeciągnij i upuść bazę domową dla nowych projektów, a następnie przełącz się na widok Listy, aby grupować, sortować i filtrować zadania. Możesz też skorzystać z opcji stylizacji w ClickUp Docs, aby dodawać tabele i formatować bazy wiedzy w mgnieniu oka.

No i jest jeszcze gwiazda ClickUp AI asystent pisania! To super inteligentny Narzędzie AI które może skrócić czas pracy, tworząc fragmenty, spisy treści i całe strony internetowe. ClickUp AI może również obsługiwać formatowanie i edycję kopii w ciągu kilku sekund, pomagając jednocześnie analizować informacje techniczne w sposób przyjazny dla użytkownika.

Można również użyć ClickUp's ChatGPT Prompts dla pisania tekstów technicznych aby wyeliminować ból głowy związany z rozpoczęciem pracy, dzięki czemu możesz skupić się na wykorzystaniu tych umiejętności pisania tam, gdzie ma to znaczenie.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Integracja z ponad 1000 narzędzi, w tym WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot i Google Docs

Mnóstwo szablonów pozwalających skupić się na tworzeniu (a nie strukturyzowaniu) treści - npszablony do zbierania wymagań,zarządzanie treścią szablony i nie tylko

Kompatybilność z większością urządzeń i systemów operacyjnych, w tym Chrome, Windows, iOS, Android i MacOS

Funkcje współpracy, takie jak komentarze w czasie rzeczywistym, czat, gify i niestandardowe pulpity nawigacyjne, ułatwiają utrzymanie członków zespołu na tej samej stronie

ClickUp AI może tworzyć całe wiadomości e-mail, posty w mediach społecznościowych i podsumowania dokumentów. Można go również używać jako edytora tekstu online do skracania, wydłużania lub rozszerzania określonych fragmentów treści

ClickUp Automations możezaoszczędzić czas i usprawnić przepływ pracy poprzez automatyzację niestandardowych wyzwalaczy i akcji dla czasochłonnych i powtarzalnych zadań, takich jak aktualizacja terminów i tworzenie elementów działań

Funkcja Clip zapewnia możliwość nagrywania wideo w celu wysyłania nagranych filmów do członków zespołu

Ograniczenia ClickUp:

Niektórzy recenzenci zgłaszają konieczność dostosowania ustawień powiadomień do tego, co chcą widzieć

ClickUp AI nie jest dostępny w planie Free Forever

Ceny ClickUp:

Free Forever

Nieograniczony: $7/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie

$7/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie Biznes: $12/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie

$12/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (8,500+ recenzji)

4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Document360

przez Document360 Document360 to jedno z najlepszych narzędzi technicznych do publikowania w wielu formatach. Z łatwością twórz i publikuj artykuły, podręczniki użytkownika, samouczki, listy często zadawanych pytań i artykuły bazy wiedzy, korzystając z wielu przydatnych funkcji narzędzia.

Edytor HTML pozwala także skupić się na tworzeniu treści bogatych w multimedia, a nie na układach stron. Możesz także skorzystać z ustawień SEO, aby zwiększyć widoczność w Internecie i dołączyć niestandardowy CSS, aby wyróżnić swoją stronę internetową!

Najlepsze funkcje Document360:

Integracja z ponad 20 narzędziami, w tym Google Analytics, FullStory i Chatra

Narzędzia do współpracy umożliwiają ustalanie terminów, przypisywanie ról i zarządzanie przepływami pracy dla zespołu

Wiele funkcji edytora tekstu, aby zminimalizować ilość pracy związanej z poprawianiem błędów

Specjalistyczne narzędzia umożliwiają tworzenie wysokiej jakości bazy wiedzy dla klientów i pracowników w o połowę krótszym czasie dzięki niezawodnemu generatorowi map witryn typu XML

Ograniczenia Document360:

Niektórzy recenzenci zgłaszali napotkanie limitów znaków i stron, które kolidowały z ich dokumentacją oprogramowania

Darmowa wersja ogranicza dostęp do większościzaawansowane narzędzia dokumentacji Ceny Document360:

Darmowy

Standard: 149 USD/miesiąc za projekt, płatne rocznie

149 USD/miesiąc za projekt, płatne rocznie Profesjonalny: 299 USD/miesiąc za projekt, płatne rocznie

299 USD/miesiąc za projekt, płatne rocznie Business: 399 USD/miesiąc za projekt, płatne rocznie

399 USD/miesiąc za projekt, płatne rocznie Enterprise: $599/miesiąc za projekt, płatne rocznie

Oceny i recenzje Document360:

G2: 4.7/5 (350+ recenzji)

4.7/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

3. Atlassian Confluence

przez Atlassian Confluence Confluence to doskonały otwarty, współdzielony obszar roboczy dla zdalnych zespołów i współpracy. Planuj, twórz, udostępniaj i aktualizuj dokumentację techniczną, a także wybieraj spośród kilku wtyczek, aby zaoszczędzić czas w całym cyklu życia dokumentu.

Możesz tworzyć wszystko, począwszy od plany wprowadzenia produktu na rynek do kampanie marketingowe do artykułów bazy wiedzy o otwartej i opartej na współpracy strukturze.

Najlepsze funkcje Atlassian Confluence:

Integracje z wieloma narzędziami programistycznymi i wtyczkami, w tym Google Drive, Draw.io, Jira, Slack i Miro

Szablony do planowania projektów, zarządzania produktami, tworzenia oprogramowania i dokumentacji online

Konfigurowalne przepływy pracy, wraz z narzędziami do edycji obrazu, narzędziami do przechwytywania ekranu i prywatnymi notatnikami

Tablice zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić burzę mózgów z zespołem dzięki funkcjom takim jak Smart Links i karteczki samoprzylepne

Ograniczenia Atlassian Confluence:

Niektórzy użytkownicy donoszą o stromej krzywej uczenia się podczas zapoznawania zespołu z pakietem Atlassian

Niektóre recenzje wspominają o problemach z funkcjami wyszukiwania tekstowego

Ceny Atlassian Confluence:

Darmowy

Standard: $5.75/miesiąc na użytkownika

$5.75/miesiąc na użytkownika Premium: $11/miesiąc za użytkownika

$11/miesiąc za użytkownika Enterprise: 102 500 USD/rok dla ponad 801 użytkowników

Oceny i recenzje Atlassian Confluence:

G2: 4.1/5 (3,600+ recenzji)

4.1/5 (3,600+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

4. Adobe FrameMaker

przez Adobe FrameMaker Adobe Framemaker to popularne narzędzie dla autorów tekstów technicznych, redaktorów i twórców treści. Umożliwia formatowanie, tworzenie i edytowanie długich i złożonych dokumentów, podręczników technicznych, raportów i książek przy użyciu narzędzi do tworzenia i publikowania strukturalnego.

Można go używać z innymi produktami Adobe, aby obsługiwać wszystkie zadania z listy rzeczy do zrobienia w jednym miejscu. Chcesz przekonwertować dokument na zwykły tekst na potrzeby pomocy online? Użyj narzędzia do tworzenia pomocy Adobe RoboHelp, aby umieścić go w formacie WebHelp. Chcesz dodać animacje do interaktywnej strony użytkownika końcowego? Użyj edytora HTML5 Adobe Animate, aby ożywić swoją wizję.

Najlepsze funkcje Adobe FrameMaker:

Integracja z innymi produktami Adobe, takimi jak Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Adobe InDesign i Adobe XD

Innowacyjna nawigacja i widoki WYSIWYG (What You See Is What You Get) ułatwiają tworzenie atrakcyjnej dokumentacji technicznej

Oparta na szablonach struktura i narzędzia pozwalają na bezproblemowe wstawianie bogatych multimediów do dokumentacji technicznej

Solidne środowisko autorskie zaprojektowane tak, aby sprostać wyzwaniom związanym z tworzeniem i aktualizowaniem ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych treści

Ograniczenia Adobe FrameMaker:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają frustrację, że FrameMaker nie jest częścią innych pakietów Adobe, takich jak Adobe Creative Suite, który jest popularny do projektowania graficznego i edycji wideo

Niektóre recenzje wspominają o zakłóceniach w przepływie pracy z powodu niemożności eksportowania FrameMaker MIF do formatów Markdown, MkDocs i Material lub korzystania z narzędzi takich jak GitHub do kontroli wersji

Ceny Adobe FrameMaker:

Adobe FrameMaker Subskrypcja: $39.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Adobe FrameMaker:

G2: 4.1/5 (30+ recenzji)

4.1/5 (30+ recenzji) Capterra: N/A

5. Copyscape

przez Copyscape Copyscape to proste narzędzie do wykrywania plagiatu, które pozwala użytkownikom na szybkie i łatwe sprawdzenie zduplikowanych treści. Sprawdza celowy plagiat, pozwalając upewnić się, że nikt nie skopiował treści, a także niezamierzony plagiat, który może się zdarzyć w przypadku pisania technicznego.

Copyscape tworzy kompletne raporty, które pozwalają sprawdzić oryginalność treści, zobaczyć, z którymi źródłami treść jest zgodna i zobaczyć, jaki procent treści jest oznaczony jako plagiat.

Najlepsze funkcje Copyscape:

Integracja z WordPress pozwala użytkownikom korzystać z ich ulubionychnarzędzia do blogowania i odpowiedzieć na wtyczkę Copyscape, aby upewnić się, że treść jest oryginalna przed opublikowaniem

Opcje kopiowania/wklejania treści bezpośrednio do Copyscape lub przesyłania całych dokumentów w celu sprawdzenia plagiatu

Recenzenci zgłaszają, że wyniki są szybkie i wiarygodne, nawet podczas sprawdzania dużych dokumentów

Prosta platforma bez dodatkowych funkcji eliminuje krzywą uczenia się, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu mogą od razu zacząć z niej korzystać

Ograniczenia Copyscape:

Niektóre recenzje wspominają o chęci uzyskania niższych cen podczas masowego sprawdzania treści

Darmowa wersja może sprawdzać tylko pojedyncze strony internetowe i nie jest pomocna dla większości firm lub zespołów

NieWykrywanie AI możliwości

Ceny Copyscape:

Darmowy

Copyscape Premium: $0.03/wyszukiwanie (do 200 słów), plus $0.01/dodatkowe 100 słów

Oceny i recenzje Copyscape:

G2: 4.5/5 (20+ recenzji)

4.5/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (60+ recenzji)

6. Paligo

przez Paligo Paligo to oparte na chmurze rozwiązanie Component Content Management System (CCMS) i narzędzie do pisania technicznego przeznaczone do tworzenia, zarządzania, aktualizacji, tłumaczenia i publikowania dokumentów. Można go używać do tworzenia dokumentacji technicznej, procedur, polityk, treści szkoleniowych i zarządzanie wiedzą .

Paligo zostało zaprojektowane specjalnie jako narzędzie dla autorów treści i pisarzy technicznych. Wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc w zmianie przeznaczenia napisanych treści na wiele formatów wyjściowych, aby zaoszczędzić godziny. 🛠️

Najlepsze cechy Paligo:

Integracja z ponad 24 narzędziami, w tym Zendesk, GitLab i Coveo

Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika SaaS ułatwia korzystanie z funkcji, takich jak historia wersji, wycofywanie wersji i zarządzanie wydaniami

CCMS pozwala użytkownikom organizować i kategoryzować treści w ciągu kilku minut

Ustrukturyzowane i oparte na tematach tworzenie ułatwia tworzenie, publikowanie i aktualizowanie treści

Ograniczenia Paligo:

Niektóre recenzje wskazują na brak elastyczności w zakresie dokumentacji interfejsu programowania aplikacji i opcji publikowania

Niektórzy użytkownicy wspominają o opóźnionych czasach logowania i opóźnieniach podczas logowania do obszaru roboczego Paligo

Ceny Paligo:

Profesjonalista: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Biznes: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Paligo:

G2: 4.7/5 (50+ recenzji)

4.7/5 (50+ recenzji) Capterra: 3/5 (1+ recenzji)

7. Jasper AI

przez Jasper AI Jasper (dawniej Jarvis) to asystent pisania AI zaprojektowany do tworzenia treści dla firm. To oprogramowanie do pisania tekstów technicznych może pomóc w ponad 30 językach w prawie każdej niszy, o którą możesz poprosić.

Jasper AI generuje treści, czerpiąc ze wszystkich swoich źródeł, więc wszystko jest oryginalne i wolne od plagiatu. Ma też wiele funkcji współpracy dla dużych zespołów, które muszą organizować projekty i przełączać się między różnymi obszarami roboczymi.

Najlepsze funkcje Jasper:

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Grammarly, Surfer SEO i Zapier

Jasper AI wykorzystuje ponad 50 umiejętności opartych na rzeczywistych strukturach i przykładach pisania, aby pomóc w szybkim tworzeniu wysokiej jakości treści

Zoptymalizowany pod kątem głosu marki i spójności, co jest idealne dla autorów technicznych, którzy muszą tworzyć wysokiej jakości, przyjazne dla użytkownika treści

Wbudowany moduł sprawdzania plagiatu, wiele modeli sztucznej inteligencji i powtarzalne przepływy pracy pomagają szybko wykonać pracę

Ograniczenia Jasper:

Miesięczne limity słów resetują się co miesiąc, a niewykorzystane słowa nie są przenoszone

Niektórzy recenzenci zgłaszają opóźnienia podczas korzystania z funkcji czatu z członkami zespołu

Ceny Jasper:

Creator: $39.99/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie; $49.99/miesiąc za użytkownika, płatne miesięcznie

$39.99/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie; $49.99/miesiąc za użytkownika, płatne miesięcznie Zespoły: $99/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie; $125/miesiąc za użytkownika, płatne miesięcznie

$99/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie; $125/miesiąc za użytkownika, płatne miesięcznie Biznes: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Jasper:

G2: 4.7/5 (1,200+ recenzji)

4.7/5 (1,200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,700+ opinii)

8. Niesamowity zrzut ekranu

przez Niesamowity zrzut ekranu Awesome Screenshot to aplikacja do przechwytywania ekranu i rozwiązanie do udostępniania dla firm każdej wielkości, idealne do dodawania obrazów instruktażowych do treści technicznych. Rób zrzuty ekranu, nagrywaj ekran, przechwytuj wideo za pomocą kamery i dodawaj adnotacje do treści za pomocą prostej platformy.

Przechwytywanie ekranu do dokumentacji technicznej za naciśnięciem jednego przycisku zamiast dodawania godzin do przepływu pracy. A jeśli pracujesz z zespołem, każdy może wysyłać opinie, uzyskiwać dostęp do filmów w chmurze udostępnianych między członkami i generować natychmiastowe linki do udostępniania za pomocą tego narzędzia do wycinania.

Najlepsze funkcje Awesome Screenshot:

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Trello, Slack, Asana i Jira

Różne plany cenowe dla osób indywidualnych i zespołów, dzięki czemu istnieje opcja dla każdej wielkości projektu i firmy

Narzędzie do wycinania jest kompatybilne z systemami Windows, iOS, Linux, Mozilla Firefox i Chrome

Szybka i łatwa obsługa z minimalną krzywą uczenia się, dzięki czemu jest idealna dla zespołów o różnym poziomie wiedzy technicznej

Niesamowite ograniczenia zrzutów ekranu:

Wersje Free i Workspace Lite mają ograniczenia dotyczące filmów, obrazów i zrzutów ekranu oraz brak dostępu do zaawansowanych funkcji (np. rozdzielczość 4K, priorytetowa konwersja MP4 itp.)

Niektóre recenzje wspominają o ograniczonych opcjach projektowania i funkcjach współpracy w narzędziu do wycinania

Cennik Awesome Screenshot:

Darmowy

Professional: $6/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $8/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie

$6/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $8/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie Podstawowy: $5/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $6/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie

$5/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $6/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie Workspace Lite: bezpłatny

bezpłatny Workspace Premium: $8/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie

$8/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Niesamowite oceny i recenzje zrzutów ekranu:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

9. MadCap Software

przez MadCap Software MadCap to narzędzie do pisania tekstów technicznych przeznaczone do tworzenia treści we wszystkich branżach. Twórz samoobsługowe wsparcie, witryny pomocy online, centra szkoleniowe, artykuły bazy wiedzy, portale dokumentacji i nie tylko, korzystając z jednego rozwiązania autorskiego.

Usprawnij proces tworzenia treści korzystając z tego narzędzia do pisania technicznego, można publikować w wielu kanałach i zarządzać treścią na każdym etapie jej cyklu życia. A wszystko to z pomocą Narzędzia AI do szybszego wykonywania zadań. 🤩

Najlepsze funkcje MadCap:

Wtyczki i integracje z Salesforce, Zendesk i innymi popularnymi narzędziami

Wiele struktur cenowych dla tworzenia i publikowania opartego na tematach, zarządzania projektami w chmurze, hostingu i innych

Wbudowany edytor WYSIWYG ułatwia tworzenie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych treści

Edytor CSS umożliwia pełną personalizację wszystkich publikowanych treści

Ograniczenia MadCap:

Niektórzy recenzenci zgłaszają częste napotykanie błędów i komunikatów o błędach bez szczegółowych informacji

Niektórzy użytkownicy wspominają o trudnościach we współpracy z członkami zespołu

Ceny MadCap:

MadCap Flare : $182/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie

$182/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie MadCap Central: $311/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie

$311/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie MadCap IXIA CCMS: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje MadCap:

G2: 4.4/5 (400+ recenzji)

4.4/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 10 recenzji)

10. Speedwrite

przez Speedwrite Speedwrite jest Narzędzie do tworzenia treści AI które generuje treści poprzez parafrazowanie istniejących Creative Commons tekst (źródła licencjonowane do użytku publicznego) na dowolny temat. Sztuczna inteligencja narzędzia tworzy nowe teksty na podstawie tekstu wejściowego.

Pisarze techniczni, którzy tworzą raporty techniczne i instrukcje oprogramowania, które są podobne do dokumentów już stworzonych przez tę samą firmę, również używają go do parafrazowania istniejących dokumentów i tworzenia czegoś nowego.

Najlepsze cechy Speedwrite:

Generator tekstu AI został zaprojektowany do tworzenia naturalnego języka z poprawną gramatyką i pisownią

Wprowadzanie tekstu kopiuj/wklej ułatwia użytkownikom na wszystkich poziomach umiejętnościpoprawić produkcję treści* Tworzenie treści w ciągu kilku sekund dla szybkiego i łatwego generowania tekstów technicznych

System parafrazowania generuje nową treść bez pobierania zdań lub akapitów z innych źródeł w sieci

Ograniczenia Speedwrite:

Niektórzy recenzenci zgłaszają potrzebę sprawdzenia zduplikowanej treści i dokładności kopii

Użytkownicy są ograniczeni do 6000 predykcji miesięcznie we wszystkich płatnych planach

Ceny Speedwrite:

Miesięczny: $19.99/miesięcznie na użytkownika, płatne co miesiąc

$19.99/miesięcznie na użytkownika, płatne co miesiąc Półroczny: $11.65/miesiąc na użytkownika, płatne dwa razy w roku

$11.65/miesiąc na użytkownika, płatne dwa razy w roku Roczny: $8.33/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie

Oceny i recenzje Speedwrite:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Pisz mądrzej, a nie ciężej dzięki przydatnym narzędziom do pisania technicznego

Pisarze techniczni - nie sprzedawajcie się krótko - wasz przepływ pracy zasługuje na wysokiej jakości oprogramowanie do pisania technicznego, niezależnie od tego, czy jesteście doświadczonymi pisarzami technicznymi, czy też dopiero się uczycie. Zaufaj nam, posiadanie pod ręką odpowiednich narzędzi może wiele zmienić. 🌻

Nie musisz wierzyć nam na słowo; wypróbuj je sam, aby przekonać się na własne oczy, jak wielką różnicę może ono zrobić. Zarejestruj się w ClickUp i wypróbuj ją za darmo!