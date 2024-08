12 skutecznych strategii zarządzania kampaniami e-mailowymi

Załóżmy, że w zeszłym tygodniu wysłałeś 100 e-maili w ramach wysiłku e-mail marketingowego. Badania sugerują, że spośród nich tylko 21 e-maili zostało prawdopodobnie otwartych. Oznacza to, że Twoje starannie przygotowane e-maile marketingowe i sprzedażowe mogą po prostu marynować się w skrzynkach odbiorczych Twoich odbiorców.

Jednak pomimo rozwoju mediów społecznościowych i komunikacji cyfrowej, e-mail marketing jest daleki od śmierci. Jeśli jest zrobiony dobrze, pozostaje jednym z najskuteczniejszych narzędzi do zaangażowania odbiorców i napędzania konwersji. 81% firm używa e-maili jako części swojej strategii marketingowej i wiele z nich robi to dobrze. Więc jak można zrobić to samo? Sztuczka polega na tym, aby przebić się przez bałagan i upewnić się, że Twoje e-maile wyróżniają się, są chętnie otwierane i podejmowane.

Na tym blogu omówimy 12 skutecznych strategii zarządzania kampaniami e-mail, które pomogą ci zmienić przypadkowych subskrybentów w niestandardowych klientów. Zapoznamy się również z darmowymi narzędziami do e-mail marketingu i szablonami do wdrożenia każdej strategii. 📧

**Co to jest zarządzanie kampaniami e-mail?

Zarządzanie kampaniami e-mail to strategiczny proces planowania, realizacji, monitorowania i optymalizacji kampanii e-mail marketingowych w celu skutecznej komunikacji z odbiorcami firmy.

Zarządzanie kampaniami e-mailowymi obejmuje tworzenie celowych wiadomości, uważne segmentowanie odbiorców, planowanie spotkań w celu wykorzystania okresów wysokiego wskaźnika otwarć i analizowanie wyników w celu zapewnienia, że kampanie spełniają swoje cele.

Projektowanie kampanii e-mailowych w sposób kreatywny i celowy pomaga budować silniejsze relacje z klientami poprzez ukierunkowane kampanie. Możesz pielęgnować zimne leady, aby stały się bardziej otwarte i napędzały konwersje w ramach istniejącej listy subskrybentów e-mail.

Co więcej, pozwala to na spersonalizowaną komunikację, zapewniając, że właściwe wiadomości docierają do właściwych osób we właściwym czasie.

W erze cyfrowej, w której klienci są bombardowani informacjami, zarządzanie kampaniami e-mail pomaga zachować wyjątkowość, dostarczając odpowiednią, angażującą zawartość bezpośrednio do skrzynki odbiorczej.

pierwszy w historii e-mail blast (masowa wiadomość do zrobienia) został wysłany w 1978 roku przez Gary'ego Thuerka, kierownika marketingu w Digital Equipment Corporation. Wysłał on e-maila do prawie 400 użytkowników Arpanetu, aby zareklamować maszyny DEC (urządzenie służące do ćwiczenia mięśni piersiowych). Ta "kampania e-mailowa" przyniosła mu około 13 milionów dolarów sprzedaży.

**Co to jest strategia kampanii e-mailowej?

Strategia kampanii e-mail to ustrukturyzowany plan określający, w jaki sposób organizacja wykorzystuje marketing e-mailowy do osiągnięcia określonych celów, takich jak zwiększenie sprzedaży, poprawa zaangażowania klientów i pielęgnowanie potencjalnych klientów.

Zaczyna się od zdefiniowania grupy docelowej i opracowania atrakcyjnej zawartości w swojej niszy, aby przyciągnąć potencjalnych klientów głębiej do lejków marketingowych. Strategie kampanii e-mail obejmują określenie czasu i częstotliwości wysyłania wiadomości e-mail oraz taktyki segmentacji i personalizacji wysiłków.

Należy pamiętać, że dobrze opracowany plan zapewnia, że każdy wysłany e-mail jest celowy i zgodny z szerszymi intencjami marketingowymi. Oczywiście strategia może mieć 10-krotnie większy wpływ dzięki skutecznej platformie e-mail marketingu.

12 strategii zarządzania kampaniami e-mail

Chociaż potrzebujesz solidnej strategii zarządzania kampaniami e-mail, ważne jest, aby mieć odpowiednie narzędzia, które pomogą Ci to osiągnąć. Możesz zbudować cały ekosystem zarządzania kampaniami e-mail na jednej platformie, takiej jak ClickUp .

ClickUp jest wyposażony w solidne funkcje do tworzenia i zarządzania zadaniami, wdrażania automatyzacji i integracji z innymi narzędziami do automatyzacji. Odkryjmy to!

Użyj ClickUp do zarządzania projektami e-mail, aby regulować kalendarz e-mail marketingu i procesy kampanii ClickUp do zarządzania projektami e-mailowymi upraszcza zarządzanie pocztą e-mail, przenosząc wszystko do jednego obszaru roboczego opartego na współpracy.

Możesz bez wysiłku zarządzać wszystkimi przychodzącymi i wychodzącymi e-mailami, łącząc je bezpośrednio z odpowiednimi zadaniami i załącznikami. Gwarantuje to, że Twój Teams pozostaje w zgodzie, a komunikacja pozostaje płynna.

ClickUp umożliwia również automatyzację e-maili w oparciu o określone wyzwalacze, takie jak przesłane formularze lub niestandardowe pola. Narzędzie to obejmuje cały proces - od tworzenia kampanii e-mailowych po ustawienie automatycznych odpowiedzi na działania użytkowników - zapewniając zorganizowane i skuteczne zarządzanie e-mailami. Integracje ClickUp z Gmailem, Dyskiem Google, Outlookiem i ponad 1000 innych narzędzi zapewniają, że możesz zintegrować oprogramowanie do zarządzania pocztą e-mail dla scentralizowanego doświadczenia.

Omówmy teraz 12 strategii zarządzania kampaniami e-mail, aby poprawić sposób interakcji z odbiorcami za pośrednictwem tego medium.

1. Ustawienie konkretnych i mierzalnych celów

Ustaw wymierne cele dla swojej kampanii e-mail marketingowej za pomocą ClickUp Goals

Użyj Cele ClickUp aby jasno określić swoje cele, takie jak zwiększenie współczynnika otwarć o 20% lub zwiększenie współczynnika konwersji o 15%.

Ustawienie celów w ClickUp zapewnia, że wszystkie zadania są dostosowane do większych celów strategii marketingowej, dzięki czemu Twój zespół zawsze ma mapę drogową.

Podziel swoje cele na metryki techniczne i nietechniczne, takie jak optymalizacja strony docelowej i testy A/B. Dodatkowo, Foldery celów ClickUp pomagają śledzić cykle sprintów Twojego zespołu i ustawiać cele dotyczące postępów, finansów, subskrybentów, odpowiedzi i nie tylko.

Dostosuj swoje wysiłki związane z e-mail marketingiem i bądź na bieżąco dzięki folderom celów ClickUp

Pozwala to również na współpracę między członkami zespołu, zapewniając, że wszyscy pracują nad osiągnięciem zależnych celów.

Zaleca się ustawienie konkretnych kamieni milowych związanych z kampaniami e-mail. Na przykład, stworzenie 15 tematów wiadomości e-mail o wysokiej konwersji i określenie czasu wysyłki, w którym subskrybenci najprawdopodobniej sprawdzą swoje skrzynki odbiorcze

Pro Tip: Rozszerz swoje wysiłki marketingowe poprzez włączenie influencer marketingu do swojej strategii. Wypróbuj te szablony dla influencerów aby zmaksymalizować swój zasięg. Zintegruj je z kampaniami e-mail marketingowymi, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.

2. Skuteczna segmentacja odbiorców

Zacznij segmentować swoich odbiorców zgodnie z ich odsetkami, danymi demograficznymi i historią zakupów, zanim zastosowaniem narzędzi zasięgowych w celu zainicjowania konwersji.

Strategia ta pomaga zidentyfikować niestandardowych klientów o wysokiej wartości z listy subskrybentów i zaspokoić ich potrzeby w zakresie zawartości i produktów za pomocą spersonalizowanych e-maili. Kampanie hiperpersonalizujące dla takich odbiorców pomogą ci spotkać się z KPI marketingu e-mailowego łatwo.

Włącz narzędzia do segmentacji klientów, aby analizować dane i tworzyć podgrupy o wysokiej wartości wśród odbiorców. Uwolni to zespół marketingowy od ręcznego ustalania, które e-maile powinny być wysyłane do poszczególnych klientów.

Co więcej, dokładnie sprawdź, czy preferowany e-mail lub narzędzie do automatyzacji marketingu może integrować dane z obecnych systemów. Systemy te różnią się od CRM do e-mail marketingu po narzędzia analityczne oferujące ustrukturyzowane dane.

Przetestuj niestandardowe pola ClickUp, aby ustawić wyzwalacze dla automatycznych odpowiedzi e-mail do klientów

Spróbuj znaleźć narzędzie, które oferuje elastyczność segmentacji podczas badania cyfrowych zachowań odbiorców i związanych z nimi wskaźników.

Przetestuj również Pola niestandardowe ClickUp aby utworzyć pola wejściowe dla różnych wskaźników interakcji z klientami. Można je później posegmentować, aby opracować konkretne przedziały odbiorców.

3. Tworzenie przyciągających uwagę tematów

Znajdź istotne dla projektu informacje z zadań, czatów i e-maili za pomocą ClickUp Brain

Unikaj pułapek bloku pisarskiego dzięki ClickUp Brain . Teraz możesz udostępniać odpowiedzialność związaną z koniecznością szybkiego wymyślania pomysłów na zawartość lub materiałów badawczych. ClickUp Brain uzupełnia proces burzy mózgów, opracowując skuteczne tematy i zawartość e-maili. Możesz go użyć do stworzenia repozytorium pomysłów i kategoryzować je w oparciu o różne tematy i kampanie.

Zwróć uwagę, że temat wiadomości e-mail jest często pierwszym argumentem, który wywiera wrażenie na odbiorcach. Decyduje on o tym, czy e-mail zostanie otwarty, czy zignorowany.

Wygeneruj e-mail dla swojej kampanii marketingowej, wprowadzając kilka szczegółów i podpowiedź ClickUp Brain

Korzystanie z Brain jako asystenta pisania pomaga szybko opracować wiele struktur wiadomości e-mail i gwarantuje, że Twoja wiadomość wyróżnia się w zatłoczonej skrzynce odbiorczej - a wszystko to przy zachowaniu wierności zawartości e-maila.

Pro Tip: Badania pokazują że dodanie imienia odbiorcy e-maila do tematu wiadomości może zwiększyć wskaźnik otwarć o 9,1%. Taktyka ta pomaga stworzyć poczucie znajomości i przyciąga uwagę odbiorcy.

4. Personalizuj angażującą zawartość e-maili

Zacznij od tworzenia niestandardowych rekomendacji produktów, ofert specjalnych i zawartości, które są zgodne z wcześniejszymi interakcjami klienta z marką. W ten sposób twoje e-maile nie będą wydawać się tylko ogólnymi wiadomościami - będą one przemawiać bezpośrednio do odsetków i potrzeb każdej osoby.

Pomyśl o różnych sposobach personalizacji e-maili: wykorzystaj dane z poprzednich zakupów, aby zasugerować nowe elementy, które mogą im się spodobać, potwierdź ich wcześniejsze interakcje ekskluzywnymi ofertami lub spersonalizuj e-maile o tematyce świątecznej.

Skupienie się na tym, co ważne dla każdego odbiorcy sprawia, że e-maile są bardziej angażujące i zwiększają prawdopodobieństwo konwersji.

Rozważ skorzystanie z szablonów i funkcji ClickUp, aby usprawnić swoje wysiłki marketingowe, w tym kampanie e-mail. Oto kilka, które warto sprawdzić.

Szablon kalendarza marketingowego ClickUp

Szablon kalendarza marketingowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić zadania marketingowe, kampanie i projekty.

Użyj Szablon kalendarza marketingowego ClickUp do monitorowania trwających kampanii i dostosowywania strategii dla przyszłych kampanii poprzez uproszczoną wizualizację danych. Szablon bez kodu umożliwia dystrybucję zasobów zgodnie z wydarzeniami dotyczącymi produktów i kampaniami wprowadzającymi.

Szablon ten ułatwia obsługę terminów i ustawienie harmonogramów dla sekwencji e-maili. Pomaga również spersonalizować każdy e-mail, upewniając się, że zawartość jest odpowiednia i angażująca.

Następnie użyj Dokumenty ClickUp do tworzenia, przechowywania i organizowania szkiców zawartości dla różnych segmentów odbiorców.

Zarządzaj wszystkimi sesjami burzy mózgów i pomysłami na dane powstania e-maili w ClickUp Docs

Na przykład, możesz mieć oddzielne dokumenty dla różnych person klientów lub linii produktów, z których każdy zawiera dostosowane oferty i wiadomości.

Zachęcaj swój zespół do współpracy w czasie rzeczywistym i korzystaj z dynamicznego narzędzia, takiego jak ClickUp Brain, aby rozwijać strategię kampanii e-mail. Możesz także zsynchronizować swoje dokumenty z cyklami pracy e-mail i scentralizować całą niezbędną dokumentację - łatwo dostępną za pośrednictwem Brain.

Wreszcie, skróć czas poświęcany na wielokrotne tworzenie nowych e-maili, korzystając z wbudowanych szablonów, które sprawiają, że uruchamianie i dostosowywanie jest dziecinnie proste nawet dla osób nietechnicznych.

Zaprojektuj szablon spersonalizowanych kampanii, aby koordynować swoje wysiłki za pomocą ClickUp Brain w Dokumentach

Szablon kampanii e-mail marketingowej ClickUp

Szablon kampanii e-mail marketingowej ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu, zarządzaniu i śledzeniu kampanii e-mail marketingowych.

Szablon Szablon kampanii e-mail marketingowej ClickUp upraszcza wysiłki związane z e-mail marketingiem, pomagając organizować, realizować i monitorować kampanie z łatwością. Od zarządzania listami potencjalnych klientów i przygotowywania wiadomości po ustawienie jasnych reguł przepływu pracy, szablon ten zapewnia uwzględnienie każdego kroku.

Możesz śledzić postępy za pomocą Niestandardowe statusy zadań ClickUp kategoryzuj kampanie za pomocą pól niestandardowych i wizualizuj oś czasu za pomocą różnych widoków, takich jak lista, Gantt i kalendarz. Takie ustrukturyzowane podejście oszczędza czas i zwiększa spójność kampanii.

Rozpoczęcie pracy z szablonem jest proste. Można ustawić projekt dla każdej kampanii, przydzielić zadania członkom zespołu i ustalić oś czasu na ich zakończenie. Współpraca jest płynna, z powiadomieniami o regularnych aktualizacjach, co pomaga zespołowi pozostać na bieżąco.

Szablon wspiera również testy A/B, pozwalając na dopracowanie kampanii i osiągnięcie najlepszych możliwych wyników.

Można również dodać szablony kampanii drip aby stopniowo przyciągać potencjalnych klientów głębiej do płatnych scen lejka marketingowego.

Bonus: Odkryj najlepsze aplikacje do marketingu cyfrowego które pomogą Ci zarządzać kampaniami, analizować wyniki i zwiększać zaangażowanie.

5. Upewnij się, że e-maile są przyjazne dla urządzeń mobilnych

Około 46% wszystkich e-maili jest obecnie otwieranych na smartfonach. Oznacza to, że marketerzy muszą nadać priorytet optymalizacji mobilnej w swoich kampaniach e-mail.

Większość odbiorców konsumuje teraz zawartość na mniejszych ekranach i szybko przewija, co sprawia, że kluczowe jest tworzenie responsywnych projektów e-maili. Dzięki temu wiadomość wygląda reprezentacyjnie i ma dobrą funkcję na ekranach o różnych rozmiarach.

Weź pod uwagę kwestie projektowe, takie jak układ jednokolumnowy, który jest łatwiejszy do odczytania i nawigacji na mniejszych ekranach. Rozważ także większe czcionki i przyciski wezwania do działania, które można łatwo dotknąć palcem.

Następnie obrazy muszą być zoptymalizowane pod kątem szybkiego ładowania bez utraty jakości, a wszelkie teksty w nich zawarte powinny być minimalne, aby zachować czytelność.

Pamiętaj, że Twoim celem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa porzucenia e-maili przez subskrybentów z powodu złego projektu.

czy wiesz, że średni czas zaangażowania na użytkownika na e-mail wynosi od 2 do 8 sekund . Oznacza to, że kampanie e-mail marketingowe muszą przyciągać użytkownika od samego tematu do pierwszego tekstu i obrazu.

6. Przeprowadzanie testów A/B elementów wiadomości e-mail

Nazywane również testami dzielonymi, testami A/B optymalizuje zarządzanie kampaniami marketingowymi poprzez porównanie dwóch wersji e-maila w celu sprawdzenia, która z nich działa lepiej

Testując elementy takie jak obrazy, wezwania do działania i układy zawartości, można zrozumieć, co najlepiej rezonuje z odbiorcami. Testy A/B to przede wszystkim wsparcie dla decyzji podejmowanych w oparciu o dane, co pozwala ulepszyć strategię e-mailową w celu zwiększenia wskaźnika otwarć i ogólnego zaangażowania.

Zacznij od zdecydowania, które elementy e-maila chcesz przetestować. Może to być tak proste, jak sformułowanie tematu lub tak złożone, jak cały układ e-maila.

Na przykład, możesz przetestować temat podkreślający pilną potrzebę w porównaniu z tym, który podkreśla rabat. Wyślij te warianty do niewielkiego segmentu odbiorców i śledź wyniki, aby zobaczyć, która wersja działa lepiej.

Nie ograniczaj testów A/B do jednorazowego wysiłku. Uczyń z nich ciągły proces, który pozwoli ci zoptymalizować swoje e-maile w oparciu o rzeczywiste zachowania użytkowników i informacje zwrotne.

Z czasem te stopniowe ulepszenia pomogą osiągnąć cele kampanii.

Przeczytaj również: Jak tworzyć szablony wiadomości e-mail w Gmailu

7. Wdrażanie automatyzacji pracy z wiadomościami e-mail

Dzięki automatyzacji poczty e-mail możesz zacząć wysyłać terminowe i spersonalizowane wiadomości do swoich odbiorców bez konieczności ręcznej interwencji.

Zacznij od etykiety wyzwalaczy, takich jak wizyty na stronie docelowej, kliknięcia CTA lub porzucone koszyki i wykorzystaj je do powitania nowych subskrybentów i ponownego zaangażowania niestandardowych klientów.

Powinieneś także rozważyć wysyłanie wiadomości follow-up po zakupie w celu uzyskania recenzji produktów i ogólnych informacji o marce. Możesz również skorzystać z szablonu automatyzacji e-mail ClickUp, aby ułatwić sobie to zadanie.

Szablon automatyzacji e-maili ClickUp

ClickUp Email Automation został zaprojektowany, aby pomóc Ci w automatyzacji i optymalizacji kampanii e-mail marketingowych.

Szablon Szablon do automatyzacji e-maili od ClickUp sprawia, że zarządzanie całą kampanią e-mail jest dziecinnie proste. Umożliwia ustawienie e-maili, które są wysyłane automatycznie w oparciu o określone wyzwalacze i śledzenie ich skuteczności w grupie docelowej.

Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak przypisywanie kreacji i zatwierdzanie projektów, pozwala zwiększyć wydajność zespołu. Szablon obsługuje również zautomatyzowane odpowiedzi na niestandardowe pytania klientów, dzięki czemu przepływ pracy jest płynny.

A dzięki wizualnemu potokowi możesz łatwo dostrzec obszary wymagające poprawy w sekwencjach e-mail, pomagając udoskonalić i ulepszyć swoje kampanie.

8. Wysyłaj e-maile w optymalnym czasie

W e-mail marketingu wszystko zależy od czasu. Nawet najbardziej atrakcyjna zawartość może się nie sprawdzić, jeśli dotrze do skrzynki odbiorczej odbiorcy w niewłaściwym czasie.

Określenie optymalnego czasu wysyłania wiadomości e-mail jest najlepszą strategią maksymalizacji współczynników otwarć i kliknięć w programach e-mail. Strategia ta obejmuje badanie wzorców zachowań odbiorców w celu określenia najlepszych czasów wysyłania e-maili w oparciu o to, kiedy najprawdopodobniej sprawdzą swoją skrzynkę odbiorczą. Badania pokazują że poranki w środku tygodnia są szczytowe dla wysokich wskaźników otwarć e-maili. Jednak najlepszy czas może się znacznie różnić w zależności od odbiorców i branży. Na przykład e-maile B2B mogą działać lepiej w godzinach pracy, podczas gdy e-maile B2C mogą wykazywać większe zaangażowanie wieczorami lub w weekendy.

9. Śledzenie i analizowanie kluczowych wskaźników wydajności

Śledzenie wskaźników wydajności e-maili jest niezbędne do dopracowania strategii. Zacznij od skupienia się na kluczowych wskaźnikach, takich jak współczynnik otwarć, ruch na stronie, współczynnik klikalności, współczynnik konwersji, współczynnik odrzuceń i współczynnik rezygnacji z subskrypcji. Liczby te dają jasny obraz tego, jak radzą sobie twoje e-maile.

Regularnie sprawdzaj te wskaźniki, aby zobaczyć, co działa, a co nie.

Na przykład, jeśli współczynnik otwarć jest wysoki, to być może temat wiadomości jest odpowiedni. Jeśli współczynnik klikalności jest niski, być może nadszedł czas, aby ponownie przemyśleć zawartość lub CTA

Użyj pulpitów ClickUp, aby dostosować i monitorować odpowiednie wskaźniki KPI do swojej strategii e-mail marketingu

Przeglądanie i monitorowanie wskaźników KPI za pomocą pulpitu, który działa jak centrum kontroli marketingu, zapewnia widok z lotu ptaka na dane klientów. Pulpity ClickUp oferuje czytelny interfejs z danymi na temat wydajności pracowników i zespołów, dystrybucji obciążenia pracą oraz możliwości śledzenia czasu w celu sprawdzenia produkcji łańcuchów e-maili.

Użyj wykresów słupkowych i wykresów, aby przejrzeć swoje kampanie zarządzania kampaniami e-mail i ocenić konwersje, które zbierasz z różnych sekwencji e-mail.

Szablon kampanii e-mail ClickUp

Szablon kampanii e-mail ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu, śledzeniu i mierzeniu powodzenia kampanii e-mail marketingowych.

Szablon Szablon kampanii e-mail ClickUp to narzędzie do śledzenia i ulepszania wysiłków związanych z e-mail marketingiem. Pomaga zachować porządek i koncentrację dzięki ustawieniu jasnych celów dla każdej kampanii, niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć współczynnik otwarć, liczbę kliknięć, czy liczbę konwersji.

Podczas realizacji kampanii szablon pozwala łatwo monitorować te kluczowe wskaźniki, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w sposób, w jaki odbiorcy angażują się w zawartość.

To, co czyni ten szablon naprawdę potężnym, to jego konfigurowalne funkcje. Możesz tworzyć dostosowane statusy i pola, aby śledzić swoje kampanie, co ułatwia sprawdzenie, które e-maile są skuteczne, a które wymagają poprawek.

Szablon zachęca również do regularnych przeglądów wskaźników, pomagając dostrzec trendy i udoskonalić strategię w celu uzyskania lepszych wyników. Dzięki wbudowanym narzędziom do współpracy, Teams może łatwo dzielić się pomysłami, wspólnie analizować dane i wymyślać innowacyjne sposoby na zwiększenie zaangażowania, upewniając się, że kampanie e-mail za każdym razem trafiają w dziesiątkę.

Szablon raportowania e-mail marketingu przez ClickUp

Szablon raportu e-mail marketingowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić i analizować skuteczność Twoich kampanii e-mailowych.

Wypróbuj Szablon raportowania e-mail marketingu przez ClickUp aby przeanalizować każdy ze wskaźników pracy kampanii e-mail marketingowej.

Ten szablon umożliwia wprowadzanie wskaźników KPI, problemów z dostarczalnością i danych dotyczących odpowiedzi podzielonych na segmenty według odbiorców, aby zwiększyć dokładność prognoz dotyczących nadchodzących kampanii e-mail.

Możesz także tworzyć raporty podsumowujące kluczowe spostrzeżenia z krótko- i długoterminowych wyników kampanii e-mail.

10. Postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami, aby uniknąć filtrów spamu

Nic nie wykoleja kampanii e-mail szybciej niż świadomość, że starannie napisane wiadomości wylądowały w przerażającym folderze spamu.

Filtry antyspamowe są jak bramkarze w domenie e-mail i istnieje wiele typowych podejrzanych w tej kategorii, takich jak terminy, które tworzą fałszywe poczucie pilności lub obietnicy: "Kup teraz!", "Oferta ograniczona czasowo" "Gwarantowane"_ itp. Zbyt wiele wielkich liter lub wykrzykników w temacie wiadomości również może wzbudzić podejrzenia.

Chociaż taktyki te mogą dodać poczucie pilności lub poczucie braku (FOMO) do twoich kampanii, prawdopodobnie sprawią, że twoje e-maile pojawią się jako spam. Powinieneś trzymać się uczciwych wiadomości, które zapewniają natychmiastową wartość, zamiast uciekać się do sztuczek.

Pamiętaj, aby zwracać uwagę na ustawienia techniczne e-maila. Nazwa "Od" powinna być rozpoznawalna i spójna, nie wolno też używać adresu e-mail bez możliwości odpowiedzi.

Zamiast sprawiać, że twoje e-maile wydają się bezosobowe i podejrzane, skup się na takich aspektach, jak niski stosunek linków do tekstu.

Pro Tip: Ogranicz liczbę linków w e-mailach i upewnij się, że prowadzą one do renomowanych witryn. Unikaj linków niskiej jakości, aby zachować wiarygodność i zapobiec spamerskiemu wyglądowi e-maili.

11. Regularnie czyść i aktualizuj swoją listę e-mail

Dbanie o czystość i aktualność listy e-mail pomaga w utrzymaniu bazy danych potencjalnych i obecnych klientów. Nieaktualna lista e-mail zmniejsza skuteczność kampanii i może zaszkodzić reputacji nadawcy.

Odrzucone wiadomości e-mail, nieaktywni subskrybenci i niezainteresowani odbiorcy negatywnie wpłyną na dostarczalność wiadomości e-mail i doprowadzą do zmniejszenia zaangażowania i współczynników konwersji.

Pierwszym krokiem jest oczyszczenie listy e-maili z nieaktywnych subskrybentów. Obejmuje to odbiorców, którzy nie otworzyli lub nie kliknęli na twoje e-maile przez okres od 6 miesięcy do 1 roku. Choć zmniejszenie liczby subskrybentów może wydawać się sprzeczne z intuicją, utrzymywanie nieaktywnych kontaktów przynosi więcej szkody niż pożytku. Niski wskaźnik odrzuceń i zaangażowania wyzwala filtry antyspamowe i przekierowuje e-maile do folderów śmieci.

Oprócz przycinania nieaktywnych subskrybentów, pomocne będzie regularne weryfikowanie ważności adresów e-mail na liście. Korzystaj z narzędzi AI do e-mail marketingu i oprogramowania do weryfikacji, aby sprawdzić fałszywe lub nieprawidłowe adresy e-mail, które powodują twarde odrzucenia.

Jest to niezwykle pomocne do zrobienia, jeśli pozyskałeś adresy e-mail za pośrednictwem rejestracji online lub list stron trzecich, gdzie mogą wkraść się literówki lub złośliwe wpisy.

12. Ciągłe udoskonalanie kampanii e-mail

Pamiętaj, że bez względu na to, jak dobrze działa kampania, zawsze jest miejsce na ulepszenia. Udoskonalanie kampanii e-mail oznacza regularne analizowanie wydajności, eksperymentowanie z nowymi formatami i wprowadzanie zmian w oparciu o dane.

Iteracyjny proces zapewnia, że twoje e-maile są odpowiednie i dostosowane do danej kampanii marketingowej.

Upewnij się, że regularnie oceniasz wskaźniki z północy. Na przykład, jeśli zauważysz spadek współczynnika otwarć, nadszedł czas, aby ponownie przeanalizować temat lub czas wysyłki. I odwrotnie, jeśli współczynniki klikalności są wysokie, możesz przeanalizować, które elementy e-maila rezonują z odbiorcami.

Testy A/B powinny być procesem ciągłym, ponieważ to, co działa dobrze w jednym sezonie, może nie być tak skuteczne w innym.

Rozwijaj zrównoważone kampanie e-mail marketingu z ekosystemem ClickUp

Powodzenie kampanii e-mail nie jest zadaniem typu "ustaw i zapomnij". Wymagają one ciągłej uwagi i udoskonalania, aby dostosować się do zmieniających się zachowań i preferencji klientów.

Dla przypomnienia, opanowanie zarządzania kampaniami e-mail wymaga wysoce strategicznego podejścia, które łączy w sobie kreatywność i analizę.

Narzędzie do e-mail marketingu, takie jak ClickUp, pomaga efektywniej zarządzać wszystkimi aspektami strategii marketingowej. Od celów i pulpitów po automatyzację i mózg - funkcje te umożliwiają płynną współpracę w ramach wewnętrznych i rozszerzonych zespołów.

Czy jesteś gotowy zrewolucjonizować podejście swojej marki do e-mail marketingu?

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!