10 najlepszych CRM dla zespołów e-mail marketingowych w 2024 roku

Zarządzanie pocztą e-mail kampanie marketingowe jest wystarczająco skomplikowane bez konieczności inwestowania w oddzielne narzędzie do wykonania tej pracy. Właśnie dlatego potrzebujesz specjalnie zaprojektowanego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) dla zespołów e-mail marketingu.

Na rynku dostępnych jest wiele takich narzędzi, ale które z nich jest odpowiednie dla Ciebie? Przeprowadziliśmy badania, aby przedstawić 10 najlepszych CRM dla zespołów e-mail marketingowych dostępnych w 2024 roku.

Powiemy Ci, na co zwrócić uwagę i jak zdecydować, który z nich jest odpowiedni dla Ciebie. Przyjrzyjmy się bliżej zwycięskim CRM-om do e-mail marketingu. 🏆

Czego należy szukać w CRM dla email marketingu?

Istnieje wiele świetnych systemów CRM, ale tylko kilka z nich jest idealnych dla zespołów zajmujących się e-mail marketingiem. Oto kilka szczegółów, które należy wziąć pod uwagę, szukając CRM do kampanii e-mail marketingowych:

Łatwość obsługi: Czy oprogramowanie CRM jest proste i łatwe w użyciu?

Czy oprogramowanie CRM jest proste i łatwe w użyciu? Funkcje: Czy oprogramowanie CRM posiada wszystkie potrzebne funkcje, takie jak analiza danych klientów?

Czy oprogramowanie CRM posiada wszystkie potrzebne funkcje, takie jak analiza danych klientów? Zakres aplikacji: Czy to narzędzie może zoptymalizować całą podróż klienta, czy tylko jeden jej aspekt?

Czy to narzędzie może zoptymalizować całą podróż klienta, czy tylko jeden jej aspekt? Integracje: Czy narzędzia do e-mail marketingu integrują się z istniejącymi aplikacjami?

Czy narzędzia do e-mail marketingu integrują się z istniejącymi aplikacjami? Cena: Czy oprogramowanie CRM jest przystępne cenowo, czy też znajduje się na szczycie twojego budżetu?

Czy oprogramowanie CRM jest przystępne cenowo, czy też znajduje się na szczycie twojego budżetu? Doświadczenie: Czy aplikacja zwiększa doświadczenie zespołu lub klienta?

Czy aplikacja zwiększa doświadczenie zespołu lub klienta? Plany: Czy istnieje plan, który zawiera wszystko, czego potrzebujesz? Czy trzeba dodatkowo płacić za aktualizacje?

Zastanów się nad swoimi unikalnymi potrzebami i funkcjami, których potrzebujesz do obsługi CRM do e-mail marketingu. Zastanów się, czy potrzebujesz kompleksowego rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami, czy z przyjemnością dodasz integracje z innymi firmami, czy też narzędzia, które zapewni Ci więcej niż tylko możliwości e-mail marketingu.

10 najlepszych CRM dla zespołów e-mail marketingowych w 2024 roku

Jeśli szukasz najlepszego CRM dla zespołów e-mail marketingowych, jesteś we właściwym miejscu. Oto nasza krótka lista systemów CRM, które polecamy zespołom, które chcą prowadzić skuteczne, usprawnione kampanie e-mail marketingowe.

1.

ClickUp

Zarządzaj danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

ClickUp jest jednym z najlepszych

narzędzi do zarządzania projektami marketingowymi

i oprogramowanie CRM dla doświadczonych zespołów marketingowych, które chcą zachować produktywność, pracować wydajniej i osiągać wyniki. 📈

Korzystanie z ClickUp jako

marketingowy CRM

oznacza zarządzanie i rozwijanie relacji z klientami w jednym miejscu. Zarządzaj kontami klientów, usprawnij przepływy pracy dzięki

Automatyzacja ClickUp

i wizualizuj swój potok od potencjalnego klienta do lojalnego VIP-a.

Prowadź swoje operacje e-mailowe za pośrednictwem ClickUp i pozostań w kontakcie ze swoimi klientami w odpowiednich momentach. Realizuj transakcje, wysyłaj aktualizacje projektów i wdrażaj swoich klientów w bardziej angażujący sposób bez opuszczania wygodnego ClickUp. To

połączony CRM i zarządzanie projektami

jest idealne dla firm, które chcą napędzać wzrost poprzez inteligentne wykorzystanie danych klientów.

Korzystaj z wysokopoziomowego widoku wartości życiowych klientów, średniej wielkości transakcji i nie tylko. Wykorzystaj te dane, aby podejmować mądre decyzje dotyczące tego, kiedy i co udostępniać tym klientom za pośrednictwem marketingu e-mailowego.

Rozpocznij swój własny system CRM od podstaw lub skorzystaj z

Szablon CRM

jak

Szablon CRM od ClickUp

aby skrócić drogę do sukcesu dzięki fundamentowi, który ułatwia zarządzanie potencjalnymi klientami, sprzedażą i relacjami z klientami.

Zmaksymalizuj wartość ClickUp dla e-mail marketingu, czyniąc go centralną częścią swojej strategii marketingowej i przepływu pracy. Użyj

Dokumenty ClickUp

aby współpracować nad pomysłami i planami kampanii, mapować lejki e-mail z

Tablice ClickUp

i połączyć ClickUp z oprogramowaniem do e-mail marketingu, takim jak Mailchimp lub ConvertKit za pomocą

Zapier

.

ClickUp najlepsze cechy

Ograniczenia ClickUp

Przy tak wielu funkcjach platforma może na pierwszy rzut oka wydawać się przytłaczająca

ClickUp nie ma specyficznych funkcji marketingowych lub automatyzacja poczty e-mail funkcje, więc możesz chcieć zintegrować się z innym narzędziem, aby to osiągnąć

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD / członka przestrzeni roboczej / miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,000 recenzji)

2. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign ActiveCampaign jest popularna jako narzędzie do e-mail marketingu, ale posiada również funkcjonalność CRM. Platforma łączy w sobie CRM, e-mail marketing i automatyzację marketingu, tworząc kompleksowe narzędzie do zarządzania sprzedażą, marketingiem i e-commerce. 🛒

Najlepsze cechy ActiveCampaign

Segmentacja bazy danych w celu prowadzenia bardziej ukierunkowanych kampanii e-mailowych

Automatyzacja kampanii pielęgnacyjnych i wysyłanie wiadomości e-mail na podstawie wyzwalaczy

Wysyłanie rozsyłanych wiadomości e-mail, ukierunkowanych wiadomości e-mail, autoresponderów, wiadomości e-mail dotyczących transakcji i nie tylko

Dostosowywanie wiadomości e-mail za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść

Ograniczenia ActiveCampaign

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że funkcje wyszukiwania i filtrowania są frustrujące w poruszaniu się po oprogramowaniu CRM

Użytkownicy, którzy chcą bardziej szczegółowego targetowania, mogą uznać niektóre opcje segmentacji automatyzacji za ograniczające dla konkretnych potrzeb marketingu e-mailowego

Ceny ActiveCampaign

Zarówno w przypadku CRM, jak i e-mail marketingu, potrzebny będzie plan pakietowy ActiveCampaign:

Plus: $93/miesiąc dla pięciu użytkowników i 1,000 kontaktów

$93/miesiąc dla pięciu użytkowników i 1,000 kontaktów Professional: $386/miesiąc dla 10 użytkowników i 2500 kontaktów

$386/miesiąc dla 10 użytkowników i 2500 kontaktów Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (ponad 10 000 opinii)

4,5/5 (ponad 10 000 opinii) Capterra: 4.6/5 (2,000+ opinii)

3. Keap

przez Keap Keap to platforma CRM przeznaczona dla małych firm. Jest to platforma typu "wszystko w jednym", która obejmuje zarówno zespoły marketingowe, jak i sprzedażowe, o minimalistycznym wyglądzie i skupiająca się na zautomatyzowanych wiadomościach e-mail i zaangażowaniu klientów oprogramowanie do automatyzacji regularne i powtarzalne zadania dla zespołu marketingowego, uwalniając czas na skupienie się na kreatywności i strategii. 💭

Najlepsze cechy Keap

Osadzanie formularzy do pozyskiwania leadów w witrynie i na stronach docelowych

Segmentowanie odbiorców w CRM w celu tworzenia niestandardowych list wysyłkowych

Tworzenie spersonalizowanych przepływów pracy, które automatycznie wysyłają wiadomości e-mail i SMS-y na podstawie zachowania użytkownika

Korzystaj z wbudowanych szablonów wiadomości e-mail lub dostosuj je, aby utworzyć własne

Ograniczenia Keap

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby opcje raportowania były bardziej elastyczne i dogłębne

Narzędzie jest przeznaczone dla małych firm, ale niektórzy mogą uznać, że ceny są poza ich budżetem

Ceny Keap

Pro: Od 159 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników i do 1500 kontaktów

Od 159 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników i do 1500 kontaktów Max: Od $229/miesiąc dla trzech użytkowników i do 2500 kontaktów

Oceny i recenzje Keap

G2: 4,2/5 (ponad 1000 recenzji)

4,2/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 1 000 recenzji)

4. HubSpot

przez HubSpot HubSpot oferuje zespołom marketingowym kompletne rozwiązanie w zakresie sprzedaży i marketingu. Skorzystaj z Marketing Hub, aby zasilić swoje działania e-mail marketingowe, w tym zarządzanie kontaktami, zarządzanie kampaniami, strony docelowe i narzędzia do raportowania. 🔋

Najlepsze funkcje HubSpot

Zarządzanie kontaktami i kampaniami w jednym miejscu dzięki HubSpot CRM

Wysyłanie spersonalizowanych masowych wiadomości e-mail na dużą skalę dzięki automatyzacji marketingu e-mailowego

Korzystanie z kreatora formularzy do tworzenia i osadzania formularzy w celu pozyskiwania potencjalnych klientów

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności na sprzedaż, zarządzanie treścią, obsługę klienta i operacje poprzez dodatkowe subskrypcje Hub

Ograniczenia HubSpot

Brak wbudowanego systemu zarządzania zadaniami, który można znaleźć w innych CRM-ach, takich jak ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają brak elastyczności w tworzeniu stron docelowych

Ceny HubSpot

Darmowy

Starter: Począwszy od 18 USD/miesiąc

Począwszy od 18 USD/miesiąc Profesjonalny: Od 800 USD/miesiąc

Od 800 USD/miesiąc Enterprise: Począwszy od $3,600/miesiąc

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

5. Pipedrive

przez PipedrivePipedrive to rozwiązanie CRM, które koncentruje się na ocenie potencjalnych klientów, automatyzacji sprzedaży i generowaniu potencjalnych klientów dla przedstawicieli handlowych, ale jest to również platforma e-mail marketingu. Pozwala tworzyć kampanie e-mailowe, dostosowywać układy i dystrybuować wiadomości e-mail do bazy danych kontaktów. 📧

Najlepsze funkcje Pipedrive

Wyświetlanie historii komunikacji e-mail w profilach kontaktów

Użyj kreatora wiadomości e-mail typu "przeciągnij i upuść", aby dostosować szablon lub stworzyć własny

Segmentowanie listy kontaktów w celu wysyłania odpowiednich wiadomości e-mail do właściwych osób

Uzyskaj wgląd w wydajność kampanii dzięki wbudowanej analityce wiadomości e-mail

Ograniczenia Pipedrive

Obecnie nie można używać dat jako wyzwalaczy w sekwencjach automatyzacji, co może mieć wpływ na niektórych użytkowników

Niektórzy użytkownicy mogą uznać brak brandingu i opcji dostosowywania za problem dla oprogramowania CRM

Ceny Pipedrive

Essential: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Power: $69.90/miesiąc za użytkownika

$69.90/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4,2/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

6. Insightly

przez Insightly Insightly to narzędzie CRM, które zostało zaprojektowane tak, aby rozwijać się wraz z rozwojem zespołu marketingowego i firmy. Zawiera funkcje dla sprzedaży, marketingu i usług - wszystkie trzy operacje działają z jednego miejsca. Insightly Marketing umożliwia udostępnianie odpowiednich wiadomości e-mail odpowiednim kontaktom we właściwym czasie, aby zwiększyć zaangażowanie i przychody. 💰

Najlepsze funkcje Insightly

Udostępnianie danych kontaktowych zespołom sprzedaży i obsługi w celu lepszej obsługi klientów

Wysyłanie różnych rodzajów wiadomości e-mail, w tym promocyjnych, biuletynów i transakcyjnych

Korzystanie z wbudowanych szablonów lub dostosowywanie własnych za pomocą narzędzi do marketingu e-mailowego

Projektowanie stron docelowych i osadzanie formularzy w celu pozyskiwania potencjalnych klientów na platformie CRM

Ograniczenia Insightly

Niektórzy użytkownicy chcą więcej opcji dostosowywania niż pozwala na to system CRM

Tworzenie formularzy może być trudne dla użytkowników nietechnicznych, niektórzy użytkownicy sugerują

Ceny Insightly

Aby korzystać zarówno z narzędzi i funkcji e-mail marketingu, jak i CRM, potrzebujesz planu Insightly All-in-One:

Plus: Od 349 USD/miesiąc

Od 349 USD/miesiąc Professional: Od $899/miesiąc

Od $899/miesiąc Enterprise: Od $2,599/miesiąc

Oceny i recenzje Insightly

G2: 4.2/5 (ponad 800 recenzji)

4.2/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 600 recenzji)

7. Nutshell

przez Nutshell Nutshell to CRM dla zespołów e-mail marketingu, który obejmuje zarządzanie kontaktami, automatyzację sprzedaży, sekwencje e-maili i wiele innych. Platforma została zaprojektowana tak, aby zbliżyć zespoły sprzedaży i marketingu w celu stworzenia lepszego ogólnego doświadczenia. 🌻

Najlepsze cechy Nutshell

Projektowanie spersonalizowanych sekwencji sprzedażowych, kampanii lead nurturing i kampanii drip

Korzystanie z wbudowanych szablonów wiadomości e-mail i symboli zastępczych w celu zaoszczędzenia czasu podczas tworzenia wiadomości e-mail

Tworzenie inteligentnych list przy użyciu niestandardowych filtrów i pól

Oceniaj sukces swoich kampanii za pomocą analizy wiadomości e-mail, w tym współczynników otwarć i kliknięć

Ograniczenia Nutshell

Funkcje aplikacji mobilnej są bardziej ograniczone niż wersji webowej

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że funkcja wyszukiwania nie zawsze wyszukuje odpowiednie kontakty

Ceny Nutshell

Foundation: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Pro: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Power AI: $59/miesiąc na użytkownika

$59/miesiąc na użytkownika Enterprise: $79/miesiąc na użytkownika

$79/miesiąc na użytkownika Kampanie dodatkowe : Od 5 USD/miesiąc za 100 kontaktów

Od 5 USD/miesiąc za 100 kontaktów Dodatek VisitorIQ: Od $19/miesiąc za 50 odblokowań

Od $19/miesiąc za 50 odblokowań Dodatek Revenue Booster: $37/miesiąc

Oceny i recenzje Nutshell

G2: 4.2/5 (ponad 800 recenzji)

4.2/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 400 recenzji)

8. Freshmarketer by Freshworks

przez Freshworks Freshmarketer to specjalnie zaprojektowany CRM do e-mail marketingu od Freshworks. Platforma ta jest przeznaczona dla firm e-commerce, które chcą wykorzystać automatyzację marketingu do skalowania przychodów, lojalności i wzrostu. 🤝

Najlepsze cechy Freshmarketer by Freshworks

Korzystaj z ujednoliconego CRM, który działa dla sprzedaży, marketingu i obsługi klienta

Segmentacja odbiorców i wysyłanie ukierunkowanych wiadomości e-mail na podstawie ich zachowań i preferencji

Współpraca z potencjalnymi nabywcami za pośrednictwem poczty e-mail, czatu na żywo, wiadomości SMS i nie tylko

Korzystaj ze zautomatyzowanych przepływów pracy, aby wysyłać odpowiednie wiadomości e-mail w kluczowych momentach, takich jak porzucone koszyki lub aktualizacje wysyłki

Ograniczenia Freshmarketer by Freshworks

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć więcej opcji dostosowywania

Opcje filtrowania do segmentacji odbiorców mogą wydawać się ograniczające dla niektórych marketerów

Ceny Freshmarketer by Freshworks

Darmowy

Growth: 23 USD/miesiąc za 2 000 kontaktów

23 USD/miesiąc za 2 000 kontaktów Pro: 179 USD/miesiąc za 5 000 kontaktów

179 USD/miesiąc za 5 000 kontaktów Enterprise: $359/miesiąc za 10 000 kontaktów

Freshmarketer by Freshworks - oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (7,000+ recenzji)

4.5/5 (7,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

9. Miedź

przez Miedź Copper to system CRM, który został zaprojektowany do współpracy z Google Workspace, więc może to być plusem, jeśli jest to ekosystem, w który kupił Twój zespół lub firma. Narzędzie automatycznie pobiera dane z Workspace, tworząc CRM dla usług, sprzedaży i marketingu. ⚒️

Najlepsze funkcje Copper

Twórz bardziej angażujące wiadomości e-mail dla Gmaila dzięki niestandardowym szablonom wiadomości e-mail i polom scalania

Automatycznie generuj wiadomości e-mail na podstawie statusu konta kontaktu, zaangażowania i nie tylko

Twórz sekwencje wiadomości e-mail, aby łączyć się z klientami w odpowiednich momentach

Synchronizowanie danych kontaktowych z innymi zewnętrznymi narzędziami marketingowymi i sprzedażowymi

Ograniczenia Copper

Obecnie nie można duplikować automatyzacji, więc każdą z nich trzeba utworzyć ręcznie

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby funkcje raportowania były bardziej rozbudowane

Ceny Copper

Podstawowy: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Biznes: $134/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Copper

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

4.5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

10. Zoho CRM

przez Zoho CRMZoho CRM zoho CRM to szybko rozwijający się CRM dla zespołów sprzedaży i marketingu. Platforma dobrze radzi sobie z automatyzacją marketingu, oferując funkcje takie jak segmentacja, atrybucja marketingowa, kampanie e-mailowe i analiza marketingowa. 📊

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Segmentacja klientów w oparciu o szeroki zakres atrybutów, dzięki czemu można wysyłać bardziej znaczące wiadomości e-mail

Tworzenie formularzy internetowych, które przechwytują potencjalnych klientów i wysyłają je bezpośrednio do CRM

Zapisywanie szablonów wiadomości e-mail, dzięki czemu nie trzeba ich odtwarzać za każdym razem

Zrozumienie sukcesu swoich kampanii e-mailowych dzięki analityce e-mailowej

Ograniczenia Zoho CRM

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że krzywa uczenia się jest stroma

Funkcjonalność Zoho CRM i integracji innych firm może być ograniczona, co może wpływać na sposób korzystania z oprogramowania

Ceny Zoho CRM

Standardowy: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: 35 USD/miesiąc za użytkownika

35 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Ultimate: $65/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4/5 (ponad 2 000 recenzji)

4/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 6,000 recenzji)

Zwiększ zaangażowanie dzięki najlepszemu CRM do e-mail marketingu

Najlepsze zespoły e-mail marketingu mają już tak wiele do zrobienia. Nadszedł czas, aby zmienić sposób pracy i poszukać CRM do e-mail marketingu, który ułatwi cały proces. Skorzystaj z tego przewodnika, aby sporządzić krótką listę kilku aplikacji do rozważenia lub zarejestruj się w bezpłatnym planie lub wersji próbnej jednej z nich.

Jeśli szukasz jednej aplikacji, która zastąpi je wszystkie, wypróbuj ClickUp za darmo . Nasze kompleksowe centrum produktywności i zarządzania projektami jest wyposażone w solidną funkcję CRM, dzięki czemu możesz zarządzać wszystkim z jednego miejsca. Scentralizuj swoje działania e-mail marketingowe, a Twój zespół będzie pracował bardziej efektywnie, produktywnie i strategicznie. 🤩