10 Oprogramowanie do mapowania relacji dla zespołów sprzedażowych w 2024 r

Sprzedaż jest siłą napędową każdego Businessu. Jako lider sprzedaży musisz zrozumieć, w jaki sposób kluczowi decydenci podejmują decyzję o zakupie. Najczęściej oznacza to konieczność zidentyfikowania kluczowych graczy w Businessie i ich roli w procesie zakupu.

Większość firm nie udostępni po prostu swojego schematu organizacyjnego (nawet jeśli ładnie o to poprosisz), więc to do ciebie należy zrobienie badań w celu ustalenia relacji między potencjalnymi klientami i klientami.

Oprogramowanie do mapowania relacji stanowi dużą pomoc dla każdego zespołu sprzedaży, który potrzebuje informacji o powiązaniach w celu

zarządzanie klientami

. Mapowanie relacji z klientami ułatwia przyciąganie nowych klientów, zachwycanie obecnych klientów i zwiększanie wskaźnika wygranych. 🤩

Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z narzędzia do mapowania relacji, nie przejmuj się. W tym kompleksowym przewodniku pokażemy, które funkcje oprogramowania są niezbędne do rozwoju biznesu. Aby przyspieszyć wyszukiwanie, dokonamy również przeglądu 10 najlepszych programów do mapowania relacji dla sprzedaży B2B w 2024 roku.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do mapowania relacji?

Najlepsze narzędzia do mapowania relacji zawierają funkcje do:

Wizualizacji danych: Najważniejszą funkcją każdego oprogramowania do mapowania relacji jest to, jak dobrze generuje ono wizualne reprezentacje złożonych relacji z klientami. Powinno ono być w stanie szybko wizualizować dane , takich jak schematy organizacyjne, w przejrzyste grafiki

Najważniejszą funkcją każdego oprogramowania do mapowania relacji jest to, jak dobrze generuje ono wizualne reprezentacje złożonych relacji z klientami. Powinno ono być w stanie szybko wizualizować dane , takich jak schematy organizacyjne, w przejrzyste grafiki Integracje: Solidne narzędzie powinno integrować dane z wielu źródeł, w tym platform zarządzania relacjami z klientami (CRM), takich jak Salesforce, e-mail, rozmowy telefoniczne i media społecznościowe, takie jak LinkedIn lub X (dawniej Twitter)

Solidne narzędzie powinno integrować dane z wielu źródeł, w tym platform zarządzania relacjami z klientami (CRM), takich jak Salesforce, e-mail, rozmowy telefoniczne i media społecznościowe, takie jak LinkedIn lub X (dawniej Twitter) Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Kto ma czas na ręczną regenerację mapy powiązań? Oprogramowanie do mapowania relacji powinno aktualizować mapy powiązań w oparciu o interakcje i dane w czasie rzeczywistym

Kto ma czas na ręczną regenerację mapy powiązań? Oprogramowanie do mapowania relacji powinno aktualizować mapy powiązań w oparciu o interakcje i dane w czasie rzeczywistym Szablony: Zaoszczędź więcej czasu, wybierając oprogramowanie do mapowania relacji, które zawiera szablony nie tylko do grafiki, ale także do innych zastosowań. Oprogramowanie do mapowania powinno być w stanie tworzyć wszystko, od skryptów sprzedażowych po plany rozwoju

Zaoszczędź więcej czasu, wybierając oprogramowanie do mapowania relacji, które zawiera szablony nie tylko do grafiki, ale także do innych zastosowań. Oprogramowanie do mapowania powinno być w stanie tworzyć wszystko, od skryptów sprzedażowych po plany rozwoju Współpraca: Nawet najlepszy specjalista ds. sprzedaży musi pracować z zespołem. Poszukaj oprogramowania do mapowania relacji, które umożliwia członkom zespołu udostępnianie map, dodawanie komentarzy i burzę mózgów w środowisku opartym na chmurze

Nawet najlepszy specjalista ds. sprzedaży musi pracować z zespołem. Poszukaj oprogramowania do mapowania relacji, które umożliwia członkom zespołu udostępnianie map, dodawanie komentarzy i burzę mózgów w środowisku opartym na chmurze Usprawnienie procesu: Mapowanie powiązań nie powinno kończyć się na prostej grafice. Poszukaj narzędzia, które wizualizuje i usprawnia proces sprzedaży sam w sobie

10 najlepszych programów do mapowania powiązań do wykorzystania w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy chcesz zapewnić najwyższej klasy obsługę klienta kluczowym klientom, czy po prostu potrzebujesz opartego na danych narzędzia do podejmowania decyzji w zakresie planowania sprzedaży, oprogramowanie do mapowania relacji jest koniecznością.

Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi zaprojektowanych z myślą o wsparciu na każdym scena

niestandardowej podróży klienta

. Przyjrzyjmy się zaletom i wadom dziesięciu najlepszych programów do mapowania powiązań w 2024 roku.

1.

ClickUp

Planuj i organizuj projekty, pomysły lub istniejące zadania w ClickUp, aby uzyskać najlepszy wizualny zarys

Nie zrozum nas źle - uwielbiamy dobre narzędzia do wizualizacji danych. Ale Twój zespół prawdopodobnie nie ma czasu na przełączanie się między różnymi narzędziami i platformami. ClickUp łączy w sobie wszystko, czego potrzebują zespoły sprzedaży do zarządzania kontami klientów, czatowania ze sobą, przydzielania zadań, monitorowania wydajności i wielu innych. 📚

Nasza wszechstronna platforma działa również jako oprogramowanie do mapowania relacji.

Użyj

Mapy myśli ClickUp

aby zidentyfikować różne rodzaje powiązań między kontaktami w firmie. Twój zespół sprzedaży może do zrobienia

mapy myśli

w czasie rzeczywistym, aby rysować połączenia, tworzyć mapy cykli pracy w sprzedaży i przydzielać zadania.

Stwórz

Tablica ClickUp

do tworzenia, strukturyzowania i wizualnego organizowania relacji między zespołem a niestandardowymi klientami. Zacznij od ogólnego zrzutu mózgu i dopracuj swoje pomysły w przyjaznym dla użytkownika interfejsie "przeciągnij i upuść". Wystarczy kliknąć węzeł Tablica, aby połączyć zadania, pliki, dokumenty i inne elementy w celu stworzenia mapy powiązań, która ułatwi wdrożenie.

ClickUp najlepsze funkcje

Po stworzeniu mapy powiązań, zapisz wszystko w pliku ClickUp CRM

Mapuj relacje, cykle pracy i zadania w ClickUp Mind Maps

Łatwo udostępniaj mapy myśli ClickUp i tablice ClickUp swojemu zespołowi sprzedaży za pośrednictwem czatu, dokumentów lub komentarzy

Spróbuj ClickUp AI do podsumowywania pomysłów i szybszego tworzenia konspektów prezentacji

Dodawaj obrazy i połączone linki do Tablicy ClickUp, aby uzyskać więcej kontekstu

Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

ClickUp ma wiele funkcji, więc dostosowanie się do platformy może zająć początkującym trochę czasu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 300 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Prolifiq

Via

Prolifiq

Potrzebujesz pomocy w planowaniu kont? Prolifiq to narzędzie do mapowania relacji, które pomaga wyszukiwać kluczowych decydentów i prowadzić działania informacyjne nawet bez opuszczania platformy.

Co najlepsze, Prolifiq działa natywnie w Salesforce lub Quip, aby połączyć mapy powiązań z CRM i zadaniami sprzedażowymi.

Najlepsze funkcje Prolifiq

Prolifiq ACE to inteligentny system zarządzania zawartością cyfrową, który integruje się z narzędziem do tworzenia map powiązań

Prolifiq CRUSH wspiera zarządzanie kluczowymi klientami i optymalizację przychodów

Pomiar wpływu kluczowych interesariuszy w Prolifiq

Użyj Prolifiq, aby nadać priorytet określonym interesariuszom i przypisać ich do członków zespołu sprzedaży

Limity Prolifiq

Prolifiq nie ma zbyt wielu recenzji

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że mają problem z wolnym czasem ładowania

Ceny Prolifiq

Narzędzie do mapowania relacji Natywne w Salesforce : $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Crush: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Ace: 49 USD/miesiąc za użytkownika

49 USD/miesiąc za użytkownika Zakończone Suite: $79/miesiąc na użytkownika

Prolifiq oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 recenzja)

3. Wyżyna

Via

Wyżyna

Upland to gigant oprogramowania, który tworzy rozwiązania do wszystkiego, od e-mail marketingu po zarządzanie wiedzą. Jego oprogramowanie do mapowania relacji, Altify, działa natywnie w Salesforce, aby połączyć wszystkich decydentów w jedną przejrzystą grafikę.

Nie tylko identyfikuje relacje między interesariuszami, ale Altify pomaga również w

udoskonalić proces sprzedaży

. Zidentyfikuj luki w swojej strategii sprzedaży i znajdź propozycje ulepszeń na przyszłość.

Najlepsze funkcje Upland

Najedź kursorem na kontakty na mapie, aby zobaczyć ich wpływ i siłę nabywczą

Altify pomaga zidentyfikować przeciwników i wsparcie

Współpraca w Altify z zespołem w czasie rzeczywistym

Import nowych i istniejących kontaktów do Salesforce

Limity Upland

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że raportowanie nie jest intuicyjne

Inni twierdzą, że Altify ogólnie cierpi na brak użyteczności i nieporęczny interfejs użytkownika

Ceny Upland

Kontakt w sprawie cen

Upland oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 40 recenzji)

4.2/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.5/5 (2 opinie)

4. DBDiagram

Via

DBDiagram

Być może nie potrzebujesz wymyślnego narzędzia, które ma połączenie z Salesforce. Jeśli szukasz darmowego oprogramowania do mapowania relacji bez zbędnych bajerów, wypróbuj DBDiagram. 🛠️

Jest to darmowe narzędzie, ale jest znacznie bardziej techniczne niż inne opcje na naszej liście top 10. DBDiagram łączy się z bazami danych SQL w celu wizualizacji danych w czasie rzeczywistym. Można go używać do znacznie więcej niż tylko mapowania relacji, ale do prawidłowego korzystania z DBDiagram potrzebna jest poważna wiedza na temat baz danych.

Najlepsze funkcje DBDiagram

Eksport map powiązań do pliku graficznego lub PDF

DBDiagram integruje się z plikami SQL

Udostępnianie diagramów wewnętrznie lub zewnętrznie za pomocą jednego kliknięcia

DBDiagram integruje się z frameworkami internetowymi, takimi jak Ruby on Rails i Django

Limity DBDiagram

DBDiagram może stać się techniczny, więc jest najlepszy dla osób, które rozumieją SQL

Użytkownicy narzekają przede wszystkim na złożoność i brak funkcji projektowania wizualnego

Ceny DBDiagram

**Free

Personal Pro: $9/miesiąc

$9/miesiąc Teams: $40/miesiąc dla trzech użytkowników

DBDiagram oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (2 recenzje)

4.3/5 (2 recenzje) Capterra: N/A

5. Creately

Via

Creately

Zespoły sprzedażowe używają Creately do tworzenia wizualnych obszarów roboczych do burzy mózgów i realizacji projektów. Chociaż można go używać jako oprogramowania do mapowania relacji, Creately oferuje narzędzia do planowania.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zbudować mapę podróży klienta, personę kupującego, czy mapę powiązań, istnieje do tego odpowiednia platforma Creately. Zawiera również imponującą liczbę szablonów map koncepcyjnych,

map myśli

, szkielety i inne.

Najlepsze funkcje Creately

Creately posiada KPI i OKR wbudowane w platformę

Bezpieczna współpraca nad mapami powiązań w czasie rzeczywistym

Burza mózgów i opracowywanie map drogowych

Używaj szablonów Creately do tworzenia diagramów, wykresów, storyboardów, struktur podziału pracy i wielu innych

Limity Creately

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Creately opóźnia się, gdy ładują diagramy z dużą ilością danych

Inni użytkownicy twierdzą, że trudno jest poruszać się po płótnach - zwłaszcza tych dużych

Ceny Creately

**Free

Starter: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $89/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników

$89/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Creately

G2: 4.4/5 (970+ recenzji)

4.4/5 (970+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 160 opinii)

6. Visio

Via

Visio

Pracujesz w firmie Microsoft? Visio jest idealnym rozwiązaniem dla firm korzystających z platformy Microsoft 365, ponieważ jest już uwzględniony w subskrypcji.

Jest to przede wszystkim narzędzie do wizualizacji danych, więc możesz używać Visio jako znacznie więcej niż oprogramowanie do mapowania powiązań. Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby wizualizować dane za pośrednictwem pulpitu lub aplikacji internetowej Visio. 📈

Najlepsze funkcje programu Visio

Viso zawiera dziesiątki szablonów diagramów i szablonów

Współpraca nad diagramami Visio z poziomu usługi Microsoft Teams

Konwertowanie danych programu Excel na diagramy programu Visio za pomocą kilku kliknięć przy użyciu narzędzia Wizualizator danych

Przenoszenie niestandardowych diagramów Visio do dokumentów Word lub prezentacji PowerPoint

Limity programu Visio

Visio prawdopodobnie nie ma sensu, jeśli nie masz jeszcze platformy Microsoft 365

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Visio nie jest tak intuicyjny jak inne narzędzia do tworzenia diagramów

Ceny programu Visio

Microsoft 365: Wliczone w cenę

Wliczone w cenę Plan Visio 1: 5 USD/miesiąc na użytkownika

5 USD/miesiąc na użytkownika Visio Plan 2: $15/miesiąc na użytkownika

Visio oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 650 recenzji)

4,2/5 (ponad 650 recenzji) Capterra: (ponad 3 000 recenzji)

7. MindNode

Via

MindNode

MindNode to przede wszystkim narzędzie do tworzenia map myśli i konspektów, ale można go również używać do mapowania powiązań. Wygląda zwodniczo prosto, ale zawiera imponującą liczbę funkcji.

MindNode umożliwia śledzenie zadań, tworzenie konspektów i wizualnych etykiet. Zawiera również kilka fajnych motywów, naklejek i stylizacji, które zapewniają wspaniałe wrażenia wizualne.

Najlepsze funkcje MindNode

Udostępnianie i eksportowanie map myśli do zespołu

Włącz tryb skupienia, aby wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę

Widok konturów i map myśli obok siebie

Dodaj więcej kontekstu dzięki etykietom wizualnym

Limity MindNode

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że eksportowanie map myśli jest trudne

MindNode nie integruje się natywnie z popularnymi systemami CRM

Ceny MindNode

Miesięcznie: 3,63 USD (2,99 GBP)

3,63 USD (2,99 GBP) Roczny: 24,27 USD (19,99 GBP)

Oceny i recenzje MindNode

G2: 4.2/5 (ponad 30 recenzji)

4.2/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.8/5 (15 recenzji)

8. Pipeliner

Via

Pipeliner

Pipeliner to przede wszystkim CRM, ale nie daj się zwieść. Platforma ta może być również wykorzystywana jako potężne oprogramowanie do mapowania powiązań. W rzeczywistości Pipeliner twierdzi, że jest jedynym CRM, który zawiera mapę powiązań jako natywną funkcję. 👩‍💻

Co najlepsze, Pipeliner integruje się z pakietami Microsoft i Google, więc jeśli chcesz mieć widok danych CRM w swoim pakiecie biurowym, wystarczy dodać integrację.

Najlepsze funkcje Pipeliner

Pipeliner Automatizer oferuje optymalizację cyklu pracy bez użycia kodu

Aplikacja mobilna Pipeliner z wbudowaną sztuczną inteligencją

Połączenie mapy powiązań ze strategiami bootstrappingu, piramidowania lub mapowania wstecznego

Widok map powiązań wraz z danymi CRM dla większego kontekstu

Limity Pipeliner

Integracje Pipeliner mogą być nieco powolne

Inni użytkownicy twierdzą, że złącze API często się psuje

Ceny Pipeliner

Starter: $65/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$65/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: 85 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

85 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: $115/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$115/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Unlimited: $150/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Pipeliner oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (460+ recenzji)

4.6/5 (460+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (210+ opinii)

9. Pingboard

Via

Pingboard

Pingboard jest w rzeczywistości rozwiązaniem angażującym pracowników do mobilizowania i

planowania zasobów siły roboczej

ale można go również użyć do mapowania powiązań.

Skorzystaj z funkcji schematu organizacyjnego, aby stworzyć mapy powiązań dla swoich potencjalnych klientów. Matryca Teams to zupełnie nowa funkcja, która wyświetla

międzyfunkcyjne Teams

w jednym czytelnym diagramie.

Najlepsze funkcje Pingboard

Duże Teamsy sprzedażowe pokochają Katalog Pracowników, który umożliwia połączenie ze współpracownikami w kilka sekund

Automatyzacja planowania spotkań

Mierzenie i rozpoznawanie zwycięstw w sprzedaży

Pingboard integruje się z Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365 i nie tylko

Limity Pingboard

Pingboard jest bardziej dostosowany do zarządzania i HR niż do sprzedaży

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że integracje Pingboard są pełne błędów

Ceny Pingboard

Podstawowy: 149 USD/miesiąc, płatne rocznie

149 USD/miesiąc, płatne rocznie Essential: $299/miesiąc, płatne rocznie

$299/miesiąc, płatne rocznie Pro: $399/miesiąc, płatne rocznie

$399/miesiąc, płatne rocznie Cennik niestandardowy: Skontaktuj się w celu wyceny

Pingboard oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (290+ recenzji)

4.3/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (590+ opinii)

10. Lucid

Via

Lucid

Lucid to jedna z najbardziej znanych marek w świecie diagramów. Skorzystaj z kreatora diagramów Lucidchart typu "przeciągnij i upuść", aby szybko mapować relacje w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem sprzedaży. Lucidspark to wirtualna tablica, która jest idealna do burzy mózgów na temat strategii sprzedaży po zbudowaniu solidnej mapy powiązań.

Najlepsze funkcje Lucid

Współpraca w czasie rzeczywistym ze współpracownikami za pomocą etykiet i czatów

Przypisywanie członków zespołu do każdego powiązania lub zadania w celu przyspieszenia wdrożenia

Lucid integruje się z produktami Google, Microsoft i Atlassian

Szybka wizualizacja danych dzięki szerokiej integracji Lucid z innymi firmami

Limity Lucid

Użytkownicy chcieliby, aby Lucid oferował dostęp offline

Inni użytkownicy twierdzą, że Visio jest łatwiejszy w użyciu

Ceny Lucid

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Lucid

G2: 4.2/5 (4,700+ recenzji)

4.2/5 (4,700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,900+ recenzji)

