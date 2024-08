ponad 30 prostych narzędzi sprzedażowych dla małych firm

**Co uważasz za mały biznes?

Mama i pop.

Sklep na rogu.

Biznes na boku.

Bez względu na to, co o tym myślisz, w rzeczywistości małe firmy są dość duże. Zależnie od tego, kogo zapytasz, małe firmy mogą zatrudniać do 1000 pracowników. To duża operacja.

Rola sprzedawcy w małym biznesie może być bardzo trudna. Przeciwstawiasz się swoim konkurentom (a czasem nawet współpracownikom!) i chcesz być Usainem Boltem.

Jak powiedziałby ci profesor ekonomii, poświęcony czas nie jest równy zwrotowi z inwestycji. Musimy nie tylko pracować szybciej i ciężej, ale też mądrzej.

1) CRM Dla początkujących, CRM to menedżer powiązań z klientami. Jest to oprogramowanie, które przechowuje wszystkie nazwy kontaktów, istotne informacje (wszystko od adresów e-mail po strony internetowe firm i profile LinkedIn). Ale to nie jest tylko nowomodny Rolodex.

Przechowuje również aktywność i interakcje, które masz z każdym potencjalnym klientem lub klientem, takie jak ostatni e-mail lub data rozmowy telefonicznej. Umożliwia połączenie kontaktu z firmą lub innymi firmami, z którymi ta osoba mogła być związana (ludzie przeskakują między stanowiskami, wiesz!). Najlepsze CRM-y będą również oceniać kontakty, pokazując najlepsze leady, statusy transakcji i inne informacje, aby uporządkować lejek sprzedaży.

Jeśli brzmi to onieśmielająco, nie martw się - nie musisz do zrobienia wszystkiego na raz. Zbyt wiele firm przeskakuje do dużych firm, takich jak Salesforce, bez potrzeby.

W rzeczywistości może być lepiej zacząć od prostego CRM a następnie skalować w miarę rozwoju. Dla przykładu, ClickUp to narzędzie do zwiększania wydajności które może być również wyposażony jako CRM z naszym pola niestandardowe funkcja.

Możesz dodać informacje kontaktowe, listę kolejnych kroków dla kontaktu/prospektu i dołączyć wszelkie załączniki. Możesz także utworzyć szablon dla każdego nowego rekordu kontaktu, aby zawsze mieć odpowiednie szczegóły dla każdej nowo dodanej osoby.

Polecane narzędzia sprzedażowe CRM:

ClickUp : Elastyczne narzędzie, które można niestandardowo dostosować do swoich potrzeb

IOVOX : Pełni funkcję CRM dla połączeń telefonicznych. Jest bardzo popularny wśródnieruchomości brokerów.

Zamknięte.io

Pipedrive

Mniej irytujący CRM

Nutshell : Automatyzacja CRM popularna wśród teamów sprzedażowych do e-mail marketingu B2B.

2) Zarządzanie projektami

Jakie jest łatwe miejsce do komunikowania się z resztą zespołu o postępach w realizacji transakcji lub o tym, jak nowe funkcje, produkty lub linie usług mogą wpłynąć na obecnych klientów? Większość firm wrzuca te aktualizacje do PowerPointa, wysyła go e-mailem do wszystkich, a następnie szybko o nim zapomina trzy dni później.

Miesiące później pojawia się ogromne opóźnienie, ponieważ wiceprezes ds. sprzedaży przeczesuje swoją skrzynkę odbiorczą w poszukiwaniu szczegółów funkcji. Jak można tego uniknąć? Odpowiedź: za pomocą zarządzanie projektami narzędzie, które jest proste w użyciu, ale wystarczająco wydajne, aby cała organizacja mogła z niego korzystać. ClickUp ma następujące funkcje potrzebne do szczegółów zadania, komentowania, załączników, integracji i nie tylko.

Twój zespół ds. sprzedaży może zostawiać komentarze, a także widok projekty i zadania w czasie rzeczywistym. Albo... to może być straszne. Posiadanie linii między sprzedażą / rozwojem biznesu a produktem może być pomocne z jasnymi łańcuchami komend.

ClickUp również sobie z tym radzi, z indywidualnymi przestrzeniami i teamami, do których dostęp mają tylko niektórzy członkowie.

Zalecane narzędzia sprzedażowe do zarządzania projektami:

ClickUp : Prosty interfejs z mnóstwem funkcji Free

Xtensio : Platforma współpracy, dzięki której Teams mogą błyskawicznie tworzyć oszałamiającą zawartość biznesową

Asana

Trello

Monday

3) Podpisywanie dokumentów

W dowolnym business z umowami lub porozumieniami , będziesz wysyłać wiele dokumentów tam i z powrotem. I nie mów mi, że nadal skanujesz i faksujesz. To musi się zmienić, przede wszystkim dlatego, że nie chcesz tłumaczyć nowemu stażyście, jak działa faks. To po prostu nie jest warte poświęconego czasu.

Po zamknięciu transakcji nie chcesz się tym zajmować. Potrzebujesz szybkiego rozwiązania, automatyzacja sposób na załatwienie formalności i przelanie pieniędzy do banku.

Zalecane podpisywanie dokumentów:

4) Zarządzanie dokumentami i wiedzą

Aby uzyskać łatwy dostęp do umów, broszur, przewodników i aktualizacji produktów, potrzebny jest system zarządzania dokumentami, który pomoże zespołowi znaleźć potrzebne materiały. Wiele z najlepszych narzędzi zawiera załączniki z historią wersji i notatkami, które pomagają rejestrować wszelkie wprowadzone zmiany lub aktualizacje.

Korzystanie z tej właściwej kombinacji narzędzia marketingu detalicznego mogą przenieść Twoją strategię biznesową na zupełnie nowy poziom. Pomoże ci to lepiej dostosować sprzedaż i marketing teams w celu osiągnięcia wyższych celów w zakresie przychodów i łatwego śledzenia wydajności i statystyk.

Przydatna jest również ich integracja z narzędziem do zarządzania projektami, dzięki czemu proces aktualizacji może przebiegać szybciej. Jeśli korzystasz z Dropbox lub Google Drive oba te rozwiązania zintegrować z ClickUp.

Zalecane zarządzanie dokumentami i wiedzą

5) Harmonogram spotkań

Zaplanowanie następnego demo lub spotkania jest tak samo ważne jak nawiązanie kontaktu. Bo jaki to ma sens, jeśli nigdy nie znajdziesz czasu na rozmowę? Wysyłanie e-maili tam i z powrotem jest po prostu głupie, gdy istnieje mnóstwo świetnych narzędzi, które oferują kalendarz zaproszenia i szczegóły spotkań.

Dodanie harmonogramu spotkań jako jednego z narzędzi sprzedażowych uprości życie i przyniesie kilka dodatkowych demonstracji po drodze. Po zaplanowaniu spotkania użyj Spotkania ClickUp do robienia notatek i ustawienia elementów akcji.

Zalecane narzędzia do planowania spotkań

Calendly : Prosty interfejs do rozpoczęcia (integruje z ClickUp!)

Klara

6) Automatyzacja i zarządzanie e-mailami

W przypadku sprzedaży nie wystarczy być na bieżąco z wiadomościami e-mail - trzeba zmaksymalizować ich wpływ. Wiele programów do obsługi poczty e-mail pomaga spersonalizować powitania i powiadamia o otwarciu wiadomości. Możesz również zaplanować wysyłanie e-maili w określonym czasie, aby dotrzeć do potencjalnych klientów zgodnie z ich harmonogramem - a nie Twoim.

Wiele narzędzi posiada również funkcję grupowej skrzynki odbiorczej, dzięki czemu można komentować i rozmawiać o e-mailu z innymi członkami zespołu przed udzieleniem odpowiedzi. Wiele z tych programów może również znacznie uprościć odpowiadanie na wiadomości e-mail i śledzenie ich.

Zalecane Narzędzia do zarządzania pocztą e-mail dla sprzedaży:

ClickUp : Wysyłanie/odbieranie e-maili, planowanie zadań, ustawienie automatyzacji, załączanie e-maili do zadań i wiele więcej.

Front : Usprawnij komunikację między wszystkimi członkami Teams dzięki e-mailom, wiadomościom o produktach i nie tylko

Prawidłowa skrzynka odbiorcza : Ustaw swój e-mail na autopilota dzięki sekwencjonowaniu e-maili, szablonom e-maili i śledzeniu e-maili.

EmailAnalytics : Śledzenie i monitorowanie średniego czasu odpowiedzi na e-mail, wysłanych e-maili, otrzymanych e-maili i nie tylko.

HubSpot

Mailshake

Hiver

Outreach.io

Pabbly

7) Generowanie leadów i zasięg

Kiedyś znakiem rozpoznawczym skutecznego sprzedawcy było zadzwonienie do potencjalnego klienta bez wcześniejszego powiązania i zamknięcie transakcji. Dzwonienie na zimno było stratą czasu, z wyjątkiem kilku wybranych osób. Jednak cold calling został zastąpiony czymś innym: ciepłe rozmowy . Marketing zawartości, marketing w mediach społecznościowych i wiele innych sprawiły, że potencjalni klienci rozmrozili się, zanim jeszcze podniosłeś słuchawkę (miejmy nadzieję)

Użyj tych narzędzi, aby pomóc Ci stworzyć lepsze połączenie, w tym znaleźć e-maile i nawiązać to natychmiastowe połączenie. Ale skąd wiesz, od czego zacząć? Kupić listę z ogromnej bazy danych? Prawdopodobnie nie. Potrzebujesz narzędzi, takich jak Sales Navigator i LeadFuze, które pomogą Ci stworzyć niestandardowe listy, które z większym prawdopodobieństwem będą pasować do Ciebie cele sprzedażowe i cele pracy .

Zalecane narzędzia do generowania leadów i docierania do potencjalnych klientów

8) Wideokonferencje

Mam znajomego w dziale sprzedaży, który lata po całym kraju, zatrzymując się po drodze, by spotkać się z różnymi klientami. W jednym tygodniu jest w Filadelfii, w następnym w Raleigh, a następnie w Seattle. To świetne rozwiązanie, jeśli firma ma na to pieniądze.

Nie wszyscy pracujemy w firmach, które co tydzień wykładają tysiące na zygzak zespołu sprzedaży do każdego potencjalnego klienta. Jednak kolejnym ważnym narzędziem w arsenale jest wysokiej jakości platforma do wideokonferencji, która umożliwia nawiązanie osobistego połączenia. Musi być niezawodna i godna zaufania, a co najważniejsze - nie może być irytująca.

I zapomnij o wielokrotnym logowaniu, kto to lubi? Kilka narzędzi działa najlepiej dla poszczególnych osób spotkania podczas gdy inne mogą lepiej pasować do konferencji grupowych.

Appear.in: Każdy może wejść na stronę, znaleźć swoją osobę i zalogować się. Lub wysłać zaproszenie. Bardzo łatwe spotkania oparte na przeglądarce, bez dodatkowego pobierania lub kodów PIN.

Zoom

RingCentral

Skype

Wniosek: Przyspiesz swoją sprzedaż

Twój cel: większa zdolność i obciążenie do połączenia, ponieważ typowy sprzedawca spędza tylko 36% swojego czasu z rzeczywistą sprzedażą. To niedobrze. Chociaż sprzedaż może czasami wydawać się walką wręcz, wydajne narzędzia sprzedażowe powinny pracować dla Ciebie i Twoich przedstawicieli handlowych. Co by było, gdyby istniało AI pomagające w przyszłość pracy ?

Sprawiają, że codzienne, ale niezbędne małe kroki sprzedaży odbywają się z mniejszym tarciem, dzięki czemu Twój zespół koncentruje się na zwrotach o wyższej wartości.

Jeśli jesteś gotowy, aby zaoszczędzić jeden dzień w tygodniu i zacząć odnotowywać wyższe zyski, skorzystaj z ClickUp Free Forever Plan !

