Jaka jest różnica między OKR a zrównoważoną kartą wyników?

Podczas spaceru po nieznanej okolicy posiadanie mapy daje pewność siebie.

Ta sama zasada dotyczy Twojej firmy. Jeśli cele organizacyjne wydają się onieśmielające, przestrzeganie ram wyznaczania celów pozwala podążać we właściwym kierunku.

Ramy śledzenia celów, takie jak OKR i zrównoważone karty wyników, zmieniły sposób, w jaki nowoczesne firmy podchodzą do wyznaczania celów.

W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo tym systemom, ich różnicom i sposobom wykorzystania ich do opracowania skutecznej strategii biznesowej.

Czym jest OKR?

OKR (cele i kluczowe wyniki) to struktura wyznaczania celów dla firm, która pozwala określić, co chcą osiągnąć (cele) i śledzić mierzalne wyniki (kluczowe wyniki), które wskazują postęp w kierunku tych celów.

Krótka historia OKR

W latach pięćdziesiątych Peter Drucker (twórca nowoczesnego zarządzania) poczuł potrzebę spojrzenia na zarządzanie jako na odrębną jednostkę w strukturze biznesowej.

Mając wizję, aby pomóc menedżerom poświęcić więcej czasu na długoterminową strategię firmy, wprowadził koncepcję zarządzania przez cele (MBO) w swojej książce Praktyka zarządzania .

Kluczową ideą MBO było zdefiniowanie celów zarówno pracowników, jak i menedżerów, aby zwiększyć wydajność organizacji.

Pomysł ten nie był jednak bezbłędny, jak zauważył później sam Drucker. Na przykład, jeśli firma wyznacza konkretny cel, taki jak cel produkcyjny, zmusza pracowników do osiągnięcia tych celów za pomocą haka lub oszusta, w wyniku czego cierpi na tym jakość.

Przenieśmy się do lat 70. ubiegłego wieku, Andy Grove (ówczesny CEO Intela) zainspirował się koncepcją MBO.

Zapożyczył ideę "celów", zmodyfikował ją i dołączył do niej "kluczowe wyniki" (sposób pomiaru osiągnięcia celu). Wprowadzenie kluczowych wyników uniemożliwiło pracownikom uciekanie się do skrótów w celu osiągnięcia celów, ponieważ zawierało wszystkie wskaźniki zapewniające, że zespół pracuje we właściwym kierunku.

W ten sposób otrzymaliśmy współczesne OKR.

Jeden z członków zespołu Grove'a w firmie Intel, John Doerr, przeniósł filozofię OKR do Google gdzie odniosła ogromny sukces. Ostatecznie firmy na całym świecie zaczęły wdrażać tę koncepcję w swoich systemach zarządzania strategicznego; Meta, Netflix, Spotify i Deloitte to tylko niektóre z czołowych organizacji, które dziś z niej korzystają.

Czym jest zrównoważona karta wyników?

Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard - BSC), jako platforma zarządzania wydajnością, pomaga firmom monitorować i mierzyć ich wydajność (kluczowe wskaźniki wydajności lub KPI) z wielu perspektyw, w tym finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz uczenia się / rozwoju. Przyjmuje holistyczne podejście do analizy kondycji i wydajności organizacji.

Krótka historia zrównoważonej karty wyników

Historia zrównoważonej karty wyników sięga wczesnych lat 90-tych, kiedy to dr Robert Kaplan i dr David Norton przedstawili ją po raz pierwszy w artykule HBR "Zrównoważona karta wyników - miary, które napędzają wydajność" . W dokumencie tym opowiedziano się za mierzeniem wydajności firmy w całym spektrum, w tym zarówno aspektów ludzkich, jak i finansowych.

Kilka lat później Kaplan i Norton opublikowali książkę The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, w której rozwinęli swoje pomysły.

Początkowo zaprojektowali tę koncepcję z myślą o firmach nastawionych na zysk, ale obecnie jest ona również szeroko stosowana w organizacjach non-profit i rządowych.

Zrozumienie języka: Kluczowe terminy i pojęcia

Zanim zagłębimy się w różnice między OKR a zrównoważoną kartą wyników i tym, jak kształtują one nowoczesne firmy, najpierw przygotujmy podstawy.

Oto kilka kluczowych terminów i pojęć, które pomogą ci lepiej zrozumieć OKR i BSC:

Zarządzanie strategiczne: Ciągły proces opracowywania strategii w celu osiągnięcia celów organizacji. Obejmuje on nakreślenie celów, analizę konkurencji, ocenę sił wewnętrznych i alokację zasobów w celu płynnej realizacji strategii

Ciągły proces opracowywania strategii w celu osiągnięcia celów organizacji. Obejmuje on nakreślenie celów, analizę konkurencji, ocenę sił wewnętrznych i alokację zasobów w celu płynnej realizacji strategii Ustalanie celów: Identyfikacja pożądanych wyników organizacji w określonych ramach czasowych i ustalenie planu działania. Wiąże się to z ustaleniem celów S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) z myślą o wizji krótko- i długoterminowej

Identyfikacja pożądanych wyników organizacji w określonych ramach czasowych i ustalenie planu działania. Wiąże się to z ustaleniem celów S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) z myślą o wizji krótko- i długoterminowej Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI): Jest to wymierny wskaźnik służący do śledzenia i oceny postępów w kierunku określonego celu biznesowego. KPI różni się od OKR tym, że odnosi się tylko do metryki do pomiaru wydajności, podczas gdy OKR to cała struktura śledzenia celów

Jest to wymierny wskaźnik służący do śledzenia i oceny postępów w kierunku określonego celu biznesowego. KPI różni się od OKR tym, że odnosi się tylko do metryki do pomiaru wydajności, podczas gdy OKR to cała struktura śledzenia celów AnalizaSWOT: Jest to rama planowania strategicznego, która identyfikuje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia projektu lub biznesplanu

OKR a zrównoważona karta wyników: Jaka jest różnica?

OKR i Zrównoważona Karta Wyników to uzupełniające się narzędzia służące różnym aspektom zarządzania przedsiębiorstwem.

Oto kluczowe różnice:

Pomimo różnic, OKR i BSC mają również pewne wspólne cechy, takie jak:

Oba są strategicznymi ramami zarządzania do definiowania i śledzenia celów

Oba łączą punkty między wizją a działaniami

Oba przyjmują podejście do śledzenia celów oparte na danych

Razem pomagają stworzyć zrównoważoną i odporną strategię biznesową, łączącą cele krótkoterminowe z długoterminową wizją.

Metodologie BSC i OKR

Zrównoważona karta wyników określa strategię i cele firmy. Menedżerowie mogą rozbić te cele za pomocą OKR i przeglądać je w krótkich cyklach. Używanie ich w tandemie oferuje kompleksowe podejście do śledzenia celów.

Z drugiej strony OKR składa się z dwóch kluczowych części: celów i kluczowych wyników.

Cele : Są to jakościowe opisy krótkoterminowych celów, które chcesz osiągnąć. Powinny one stanowić wyzwanie dla zespołu, aby dać z siebie wszystko i zrobić duży krok naprzód

: Są to jakościowe opisy krótkoterminowych celów, które chcesz osiągnąć. Powinny one stanowić wyzwanie dla zespołu, aby dać z siebie wszystko i zrobić duży krok naprzód Kluczowe wyniki: Jest to zestaw wskaźników do śledzenia postępów w realizacji celów. Do każdego celu przypisanych jest do pięciu kluczowych wyników

BSC: Przegląd

Jako narzędzie zarządzania, BSC mierzy wydajność organizacji z czterech perspektyw:

Perspektywa finansowa: Koncentruje się na wskaźnikach wyników finansowych, takich jak wzrost przychodów, rentowność i zwrot z inwestycji

Koncentruje się na wskaźnikach wyników finansowych, takich jak wzrost przychodów, rentowność i zwrot z inwestycji Perspektywa klienta: Mierzy satysfakcję klienta, jego utrzymanie i udział w rynku, aby zrozumieć, jak dobrze firma zaspokaja potrzeby klientów

Mierzy satysfakcję klienta, jego utrzymanie i udział w rynku, aby zrozumieć, jak dobrze firma zaspokaja potrzeby klientów Perspektywa wewnętrznych procesów biznesowych: Ocenia wydajność i efektywność operacyjną, analizując takie obszary jak jakość, innowacyjność i doskonalenie procesów

Ocenia wydajność i efektywność operacyjną, analizując takie obszary jak jakość, innowacyjność i doskonalenie procesów Perspektywa uczenia się i rozwoju: Ocenia zdolność organizacji do wprowadzania innowacji, uczenia się i rozwoju, w tym szkolenia pracowników, rozwój i kulturę organizacyjną

Przeanalizujmy teraz elementy BSC i sposób, w jaki ta struktura przyczynia się do planowania strategicznego organizacji:

Elementy BSC

Oto cztery podstawowe elementy zrównoważonej karty wyników:

Cele: Wysokopoziomowe cele S.M.A.R.T. wynikające z analizy SWOT

Wysokopoziomowe cele S.M.A.R.T. wynikające z analizy SWOT Mierniki: Mierniki (KPI) do pomiaru celów biznesowych

Mierniki (KPI) do pomiaru celów biznesowych Wskaźniki: Mierniki postępu w kierunku osiągnięcia czterech perspektyw BSC

Mierniki postępu w kierunku osiągnięcia czterech perspektyw BSC Inicjatywy: konkretne działania, projekty lub programy mające pomóc w osiągnięciu celów strategicznych

Metoda wyznaczania celów w BSC

Dzięki zrównoważonej karcie wyników organizacje tworzą cele w czterech perspektywach, identyfikują odpowiednie wskaźniki KPI i tworzą mapę strategii BSC, aby ustanowić związek przyczynowo-skutkowy między celami. Śledzą postępy za pomocą oprogramowanie do planowania strategicznego , dokonują corocznego przeglądu swoich celów i w razie potrzeby dokonują korekt.

The wyznaczanie celów metoda zrównoważonej karty wyników koncentruje się na zrównoważonym podejściu, dostosowując cele do powiązanych perspektyw i tworząc wyraźną linię wzroku między indywidualnymi wysiłkami a sukcesem organizacji. Zgodnie z tym ustrukturyzowanym podejściem, organizacje mogą przełożyć swoją strategię na wykonalne, mierzalne cele, które napędzają wydajność i osiągnięcia.

Przykłady praktyk BSC

Tak wygląda zrównoważona karta wyników firmy:

Perspektywa finansowa: Zwiększenie przychodów o 10% w następnym roku podatkowym Wskaźnik KPI: Stopa wzrostu przychodów

Zwiększenie przychodów o 10% w następnym roku podatkowym Perspektywa klienta: Poprawa oceny satysfakcji klienta o 15% dzięki lepszym usługom wsparcia KPI: Średni wynik satysfakcji klienta

Poprawa oceny satysfakcji klienta o 15% dzięki lepszym usługom wsparcia Perspektywa procesów wewnętrznych: Skrócenie czasu przetwarzania zamówień o 30% KPI: Średni czas przetwarzania zamówienia od jego złożenia do realizacji

Skrócenie czasu przetwarzania zamówień o 30% Perspektywa uczenia się i rozwoju: Zwiększenie liczby godzin szkoleniowych pracowników o 25% w celu poprawy rozwoju umiejętności KPI: Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika rocznie

Zwiększenie liczby godzin szkoleniowych pracowników o 25% w celu poprawy rozwoju umiejętności

Cykle przeglądu BSC

Przeglądy zrównoważonej karty wyników (BSC) są przeprowadzane regularnie w celu monitorowania wydajności, oceny postępów i wprowadzania niezbędnych korekt. Częstotliwość cykli przeglądu BSC może się różnić w zależności od potrzeb organizacji, ale powszechne praktyki obejmują:

Przeglądy miesięczne: Wiele organizacji przeprowadza comiesięczne przeglądy BSC w celu ścisłego monitorowania wydajności i zapewnienia terminowych korekt kursu. Podczas tych przeglądów rzeczywista wydajność jest porównywana z celami dla każdej perspektywy

Wiele organizacji przeprowadza comiesięczne przeglądy BSC w celu ścisłego monitorowania wydajności i zapewnienia terminowych korekt kursu. Podczas tych przeglądów rzeczywista wydajność jest porównywana z celami dla każdej perspektywy Kwartalne przeglądy: Kwartalne przeglądy BSC są popularne, ponieważ są zgodne ze wspólnymi cyklami sprawozdawczości finansowej. Przeglądy te zapewniają bardziej kompleksową ocenę wyników w dłuższym okresie, umożliwiając głębszą analizę i dyskusje strategiczne

Kwartalne przeglądy BSC są popularne, ponieważ są zgodne ze wspólnymi cyklami sprawozdawczości finansowej. Przeglądy te zapewniają bardziej kompleksową ocenę wyników w dłuższym okresie, umożliwiając głębszą analizę i dyskusje strategiczne Półroczne lub roczne przeglądy: Niektóre organizacje decydują się na półroczne lub roczne przeglądy BSC, szczególnie w przypadku celów strategicznych, które wymagają dłuższego horyzontu czasowego. Przeglądy te zazwyczaj obejmują bardziej dogłębną analizę przydatności BSC, ważności założeń i potrzeby znaczących dostosowań strategicznych

Niektóre organizacje decydują się na półroczne lub roczne przeglądy BSC, szczególnie w przypadku celów strategicznych, które wymagają dłuższego horyzontu czasowego. Przeglądy te zazwyczaj obejmują bardziej dogłębną analizę przydatności BSC, ważności założeń i potrzeby znaczących dostosowań strategicznych Przeglądy ad-hoc lub sterowane zdarzeniami: Oprócz zaplanowanych cykli przeglądów, organizacje mogą przeprowadzać przeglądy BSC ad-hoc lub sterowane zdarzeniami w odpowiedzi na znaczące zmiany w otoczeniu biznesowym, warunkach rynkowych lub priorytetach organizacyjnych

Związek BSC z wynagrodzeniem i premiami

Zrównoważona karta wyników jest powiązana z wynikami, ponieważ równoważy cele finansowe i strategiczne organizacji. Monitorując i mierząc postępy w realizacji tych celów, firmy mogą określać wynagrodzenia, zachęty i premie dla członków zespołu.

Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż powiązanie wynagrodzenia i premii z BSC może być potężnym narzędziem motywacyjnym, należy to robić w sposób przemyślany i w połączeniu z innymi praktykami zarządzania wydajnością. Jasna komunikacja, przejrzystość i sprawiedliwość w systemie wynagrodzeń mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zaangażowania i akceptacji pracowników.

Rola analityki internetowej w BSC

Analityka internetowa odgrywa cenną rolę w ramach zrównoważonej karty wyników, szczególnie w odniesieniu do perspektywy klienta i procesów wewnętrznych.

Oto kilka sposobów, w jakie analityka internetowa przyczynia się do BSC:

Perspektywa klienta

Wgląd w zachowania klientów, takie jak współczynnik odrzuceń, czas spędzony na stronie i wyświetlenia strony, może być wykorzystany jako wskaźnik zadowolenia klienta ze strony internetowej lub doświadczenia online

Wykorzystanie wskaźników takich jak wskaźnik nowych odwiedzających, wskaźnik ponownych odwiedzających i wartość życiowa klienta może pomóc w pomiarze skuteczności strategii pozyskiwania i utrzymywania klientów

Analizując źródła ruchu i dane dotyczące odesłań, organizacje mogą uzyskać wgląd w swój udział w rynku i pozycję konkurencyjną w swojej branży lub segmencie rynku

Perspektywa procesów wewnętrznych

Dostarczanie cennych wskaźników związanych z wydajnością witryny, takich jak czasy ładowania strony, czasy odpowiedzi serwera i czas pracy, które można wykorzystać do pomiaru wydajności i skuteczności wewnętrznych procesów związanych z zarządzaniem witryną i jej działaniem

Dane analityczne dotyczące zaangażowania w treści, takie jak odsłony, czas spędzony na stronie i współczynnik odrzuceń, mogą pomóc organizacjom zidentyfikować obszary optymalizacji i poprawy treści, przyczyniając się do lepszych wewnętrznych procesów tworzenia treści i zarządzania nimi

W przypadku firm zajmujących się handlem elektronicznym analityka internetowa może zapewnić wgląd w skuteczność sprzedaży online i procesów konwersji, w tym wskaźniki takie jak współczynniki konwersji, współczynniki porzucania koszyków i przychody na odwiedzającego, które mogą informować o usprawnieniach procesów i działaniach optymalizacyjnych

OKR: przegląd

Przyjrzyjmy się, jak OKR działają w planowaniu strategicznym organizacji.

Elementy OKR

Oto pięć elementów OKR:

Skupienie: OKR pomagają zespołom skupić się na konkretnych celach i zmniejszają ryzyko rozproszenia uwagi

OKR pomagają zespołom skupić się na konkretnych celach i zmniejszają ryzyko rozproszenia uwagi Odpowiedzialność: OKR ustanawiają jasną własność i odpowiedzialność za każdy cel i kluczowy wynik, gdzie każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za swój wkład

OKR ustanawiają jasną własność i odpowiedzialność za każdy cel i kluczowy wynik, gdzie każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za swój wkład Zaangażowanie: Zaangażowanie członków zespołu w proces ustalania OKR promuje zaangażowanie pracowników i utrzymuje ich zaangażowanie w realizację celów

Zaangażowanie członków zespołu w proces ustalania OKR promuje zaangażowanie pracowników i utrzymuje ich zaangażowanie w realizację celów Przejrzystość: OKR są widoczne dla wszystkich w organizacji, co prowadzi do przejrzystości celów, postępów i wyników

OKR są widoczne dla wszystkich w organizacji, co prowadzi do przejrzystości celów, postępów i wyników Widoczność: OKR przechodzą częste przeglądy i aktualizacje, zapewniając widoczność postępów i wyników w stosunku do celów i kluczowych wyników. Ta widoczność pozwala zespołom na korektę kursu w razie potrzeby

Metoda wyznaczania celów w OKR

Firmy ustalają konkretne i ambitne cele, dołączają kluczowe wyniki do każdego z nich, śledzą ich postępy za pomocą Oprogramowanie OKR , przeglądać wyniki po każdym kwartale i dostosowywać cele w oparciu o zmieniające się priorytety.

Metodologia wyznaczania celów OKR kładzie nacisk na przejrzystość, ambitne wyznaczanie celów, ciągłe doskonalenie i dostosowanie indywidualnych wysiłków do priorytetów organizacyjnych. Skutecznie wdrożona, może napędzać koncentrację, odpowiedzialność i kulturę zorientowaną na wyniki w organizacji.

Przykład praktyki OKR

Załóżmy, że firma SaaS (oprogramowanie jako usługa) chce skupić się na utrzymaniu klientów poprzez poprawę ich satysfakcji. Oto jak wyglądałyby ich OKR:

Cel: Zwiększenie zadowolenia i retencji klientów

Kluczowy rezultat 1: Osiągnięcie wskaźnika Net Promoter Score (NPS) na poziomie 70 lub wyższym wśród obecnych klientów w ciągu następnego kwartału

Osiągnięcie wskaźnika Net Promoter Score (NPS) na poziomie 70 lub wyższym wśród obecnych klientów w ciągu następnego kwartału Kluczowy rezultat 2: Zmniejszenie wskaźnika rezygnacji klientów o 15% w porównaniu do poprzedniego kwartału

Zmniejszenie wskaźnika rezygnacji klientów o 15% w porównaniu do poprzedniego kwartału Kluczowy rezultat 3: Zwiększenie średniej wartości życiowej (LTV) klientów B2B o 20% dzięki strategiom upsellingu i cross-sellingu

Zwiększenie średniej wartości życiowej (LTV) klientów B2B o 20% dzięki strategiom upsellingu i cross-sellingu Kluczowy rezultat 4: Uzyskanie referencji lub studiów przypadku od co najmniej pięciu zadowolonych klientów B2B do wykorzystania w materiałach marketingowych

Cykle przeglądu OKR

Dzięki OKR możesz być elastyczny i ustawić harmonogram, który najlepiej pasuje do Twojego zespołu i potrzeb biznesowych.

Cykle przeglądu OKR są zazwyczaj zgodne z kadencją, która jest zgodna z procesami planowania i zarządzania wydajnością organizacji. Typowe cykle przeglądu OKR obejmują:

Cotygodniowe przeglądy: Te przeglądy to krótkie spotkania lub aktualizacje statusu, podczas których członkowie zespołu dzielą się swoimi postępami, blokadami i wszelkimi niezbędnymi dostosowaniami do swoich Kluczowych Wyników

Te przeglądy to krótkie spotkania lub aktualizacje statusu, podczas których członkowie zespołu dzielą się swoimi postępami, blokadami i wszelkimi niezbędnymi dostosowaniami do swoich Kluczowych Wyników Przeglądy miesięczne: Podczas tych przeglądów zespoły lub działy analizują swoje wyniki w odniesieniu do ustalonych kluczowych wyników, identyfikują trendy lub wzorce oraz omawiają wszelkie istotne wyzwania lub możliwości

Podczas tych przeglądów zespoły lub działy analizują swoje wyniki w odniesieniu do ustalonych kluczowych wyników, identyfikują trendy lub wzorce oraz omawiają wszelkie istotne wyzwania lub możliwości Przeglądy kwartalne: Przeglądy te obejmują głębszą analizę realizacji celów i kluczowych wyników, a także ocenę ogólnej skuteczności procesu OKR

Przeglądy te obejmują głębszą analizę realizacji celów i kluczowych wyników, a także ocenę ogólnej skuteczności procesu OKR Roczne przeglądy: Podczas tych przeglądów organizacja ocenia ogólną skuteczność ram OKR, ocenia zgodność między OKR a strategicznymi celami organizacji i identyfikuje możliwości poprawy w nadchodzącym cyklu planowania

Związek OKR z wynagrodzeniem i premiami

OKR inspirują zespoły do wyznaczania śmiałych, ambitnych celów. Chociaż OKR mogą odgrywać rolę w określaniu zachęt finansowych lub wynagrodzeń, nie powinny być jedynym czynnikiem, a organizacje powinny być świadome potencjalnych wad nadmiernego podkreślania OKR opartych na wynagrodzeniach.

Kluczem jest znalezienie równowagi - wykorzystanie OKR jako jednego z czynników przy podejmowaniu decyzji o wynagrodzeniu, przy jednoczesnym zachęcaniu do kultury wyznaczania ambitnych celów i uczenia się na porażkach, a nie nadmiernego ich karania.

Wiele organizacji wiąże część wynagrodzenia, premii lub zachęt dla pracowników z osiągnięciem indywidualnych, zespołowych lub organizacyjnych OKR. Praktyka ta jest powszechna i może skutecznie dostosować wysiłki pracowników do priorytetów strategicznych i motywować do osiągania wysokich wyników.

Rola analityki internetowej w OKR

Analityka internetowa odgrywa ważną rolę w ustalaniu i śledzeniu celów i kluczowych wyników (OKR) dla organizacji o znaczącej obecności w Internecie lub polegających w dużej mierze na kanałach cyfrowych w swojej działalności biznesowej.

Oto kilka sposobów, w jakie analityka internetowa może przyczynić się do procesu OKR:

Informuje o ustalaniu celów i kluczowych wyników związanych z wydajnością cyfrową , takich jak ruch na stronie internetowej, zaangażowanie użytkowników, współczynniki konwersji lub przychody online

, takich jak ruch na stronie internetowej, zaangażowanie użytkowników, współczynniki konwersji lub przychody online Dostarczanie użytecznych danych i wskaźników do śledzenia postępów w kierunku zdefiniowanych kluczowych wyników. Obejmuje to monitorowanie źródeł ruchu na stronie internetowej, zachowań użytkowników, wydajności treści i lejków konwersji, wśród innych wskaźników

w kierunku zdefiniowanych kluczowych wyników. Obejmuje to monitorowanie źródeł ruchu na stronie internetowej, zachowań użytkowników, wydajności treści i lejków konwersji, wśród innych wskaźników Identyfikowanie możliwości poprawy lub potencjalnych przeszkód w osiąganiu kluczowych wyników

w osiąganiu kluczowych wyników Spostrzeżenia uzyskane z analityki internetowej mogą pomóc w kształtowaniu inicjatyw i strategii mających na celu osiągnięcie OKR

Dostarczanie danych ilościowych, które mogą wspierać podejmowanie decyzji w oparciu o dane podczas cykli przeglądu OKR

podczas cykli przeglądu OKR Dane analityki internetowej mogą być współdzielone między zespołami i działami, umożliwiając dostosowanie i współpracę w celu osiągnięcia wspólnych OKR

Rola i obowiązki menedżerów korzystających z OKR i BSC

Jako kierownik projektu korzystający z OKR i BSC do śledzenia celów biznesowych, twoje role i obowiązki obejmują:

Identyfikowanie właściwych OKR iWskaźników KPI Regularne monitorowanie postępów za pomocąKarty wyników KPI Dostarczanie informacji zwrotnych i wskazówek, aby utrzymać zespoły na właściwej drodze

Dostosowywanie celów w oparciu o zmieniające się priorytety

Niezależnie od wielkości i branży, firmy przyjęły KPI i BSC jako skuteczne metody śledzenia celów.

Studia przypadków udanego wdrożenia BSC i OKR

Oto kilka przykładów firm, które z powodzeniem włączyły OKR i BSC do swoich systemów zarządzania:

LinkedIn LinkedIn używa OKR aby połączyć pracowników ze wspólną misją organizacji. OKR to

"coś, co chcesz osiągnąć w określonym czasie, co skłania się raczej w kierunku celu rozciągniętego niż określonego planu.

Jeff Weiner, ex-CEO, LinkedIn

Mając na uwadze motywacyjny aspekt OKR, zespół wyznacza wzniosłe cele, które nie są łatwe do osiągnięcia. OKR obejmują cele kwartalne, więc nie ma miejsca na zbyt dużą elastyczność, taką jak cotygodniowa zmiana celów.

Oprócz celów organizacyjnych, pracownicy są zachęcani do wyznaczania od trzech do pięciu osobistych OKR w danym kwartale, aby stworzyć środowisko ciągłego rozwoju i uczenia się.

Firma organizuje regularne spotkania, aby być na bieżąco z postępami w realizacji OKR. Kadra kierownicza spotyka się raz w tygodniu na trzygodzinną sesję i co sześć tygodni na jeden cały dzień. Spotkania te utrzymują członków zespołu na tej samej stronie i zapewniają, że działania wszystkich są zgodne z celami.

Philips Electronics

Firma Philips Electronics opracowała kompleksowy system zrównoważonej karty wyników w celu oceny bieżącej wydajności i identyfikacji czynników wpływających na przyszłe wyniki.

System Karta wyników Philips opiera się na czterech krytycznych czynnikach sukcesu (CSF) i odpowiednich wskaźnikach KPI:

Kompetencje: Wyznaczanie celów związanych z wiedzą, technologią i przywództwem KPI: rozwój firmy i wsparcie IT

Wyznaczanie celów związanych z wiedzą, technologią i przywództwem Procesy: Analiza procesów, które poruszają igłą KPI: Doskonałość operacyjna

Analiza procesów, które poruszają igłą Klienci: Ocena propozycji wartości Wskaźniki KPI: zadowolenie klientów i satysfakcja pracowników

Ocena propozycji wartości Finanse: Ocena wartości, wzrostu i produktywności Wskaźniki KPI: Rentowny wzrost przychodów

Ocena wartości, wzrostu i produktywności

Oprócz CSF, w Zrównoważonej Karcie Wyników Philips istnieją cztery poziomy: karta przeglądu strategii, karta przeglądu operacji, karta jednostki biznesowej i karta indywidualnego pracownika (w kolejności malejącej). Zespół stara się dopasować karty niższego rzędu do kart wyższego rzędu, aby pracownicy mogli zrozumieć swój wkład w realizację większych celów organizacyjnych.

Takie podejście pomaga kierownictwu komunikować podstawową strategię biznesową pracownikom na wszystkich poziomach. Zrównoważona karta wyników pomaga również kierownictwu upewnić się, że wysiłki pracowników są ukierunkowane na wspólne cele.

Zalety i wady BSC i OKRs

Korzystanie z BSC i OKR ma kilka zalet. Oto korzyści płynące z wykorzystania BSC do realizacji celów biznesowych:

1. Oferuje globalny widok wydajności

BSC śledzi różne wskaźniki wydajności organizacji i daje wgląd w ogólny postęp organizacji z różnych perspektyw.

Wykracza poza miary finansowe, dając szczegółowy przegląd aspektów strategicznych.

2. Zapewnia strukturę strategii biznesowej

W zespołach wielofunkcyjnych różne działy mają różne sposoby mierzenia wydajności.

Zrównoważona karta wyników umożliwia zespołom ustalanie zindywidualizowanych wskaźników do pomiaru wydajności przy zachowaniu jednolitej struktury. Zapewnia to, że wszyscy w organizacji mają jasne zrozumienie miar.

3. Łączy jednostki z celami organizacyjnymi

BSC pozwala członkom zespołu zobaczyć, w jaki sposób ich wyniki przyczyniają się do realizacji celów organizacji.

Daje to pracownikom poczucie celu, motywując ich do ciężkiej pracy i wywierania większego wpływu poprzez ich indywidualne wysiłki.

4. Usprawnia komunikację

BSC ustanawia ustrukturyzowany sposób pomiaru wydajności we wszystkich działach, dzięki czemu każdy członek zespołu wie, które wskaźniki są śledzone i nad jakimi celami pracuje.

Dzięki tak przejrzystemu systemowi zespoły wielofunkcyjne mogą płynnie komunikować się i omawiać strategie.

Przejdźmy teraz do zalet OKR:

1. Ambitne wyznaczanie celów

OKR-y sprawiają, że zespoły nie muszą martwić się o to, by grać bezpiecznie i strzelać do księżyca. Chociaż firma może nie osiągnąć 100% OKR, nawet 50% postępu byłoby wielkim wyczynem, biorąc pod uwagę, że cele były w pierwszej kolejności nadrzędne.

2. Regularny przegląd

Firmy mogą ustalać OKR na krótkie okresy - miesięczne lub kwartalne. Ograniczone ramy czasowe sprawiają, że pracownicy koncentrują się na celach, pozwalają im regularnie sprawdzać postępy i poprawiają ogólną wydajność we wszystkich działach.

3. Świadomość celów

OKR pomagają członkom zespołu zrozumieć, w jaki sposób ich działania przyczyniają się do szerszej perspektywy. Każdy w zespole, niezależnie od hierarchii, zna cele. Jest to szczególnie pomocne w dużych organizacjach lub zespołach zdalnych, gdzie utrzymanie wszystkich członków zespołu na tej samej stronie staje się dość trudnym zadaniem.

4. Zwinność

Dzięki krótkim cyklom przeglądu, OKR pozwalają zespołom na przegląd i zmianę celów co miesiąc lub kwartał. Firmy zyskują elastyczność w zakresie włączania nowych priorytetów do swoich celów i pozbawiania priorytetów celów, które nie są już przydatne.

Potencjalne wady BSC i OKR: Jakie są i jak można je złagodzić?

Te dwie struktury nie są bezbłędne. Przed ich wdrożeniem ważne jest, aby zrozumieć niektóre z ich ograniczeń:

1. Złożoność

Cele i wskaźniki OKR lub BSC muszą być dostosowane do potrzeb organizacji, co jest trudne do skonfigurowania, szczególnie dla małych firm z ograniczonymi zasobami. Śledzenie wskaźników może być również złożonym i czasochłonnym procesem.

Aby to złagodzić, warto zdecydować się na potężne narzędzie do śledzenia celów i narzędzie oceny aby skonfigurować OKR i BSC, śledzić metryki i płynnie dostosowywać się do celów.

2. Ramy czasowe

OKR pomagają ustalić cele krótkoterminowe, podczas gdy BSC dotyczy bardziej długoterminowej wizji i strategii organizacji. Używanie któregokolwiek z nich w silosach ograniczy śledzenie celów.

Aby to złagodzić, użyj BSC i OKR razem, aby ustawić kompleksowe cele dla celów natychmiastowych i długoterminowych.

3. Zbyt wiele celów

Ustalenie długiej listy celów OKR lub BSC może być kuszące. Jednak posiadanie zbyt wielu celów na głowie wydaje się przytłaczające i odbija się negatywnie na produktywności.

Aby jak najlepiej wykorzystać te ramy, trzymaj się od trzech do pięciu celów dla OKR i maksymalnie 10 celów dla BSC.

4. Krzywa uczenia się

Jeśli Twój zespół dopiero zaczyna konfigurować OKR lub BSC do śledzenia celów, zrozumienie i przyzwyczajenie się do nowego systemu zajmie mu trochę czasu.

Kierownictwo musi przyjąć praktyczne podejście do szkolenia pracowników, informować o korzyściach płynących z tych ram i prowadzić ich przez cały proces. Regularne kontrole pomagają rozwiązywać problemy pracowników i utrzymywać ich poziom motywacji.

Podjęcie decyzji o wyborze: OKR czy BSC?

To, czy wdrożyć zrównoważoną kartę wyników (BSC), czy cele i kluczowe wyniki (OKR), zależy od konkretnych potrzeb, kultury i priorytetów strategicznych organizacji. Obie ramy mają mocne strony i mogą skutecznie napędzać wydajność i dostosowanie, ale ich podejście i nacisk różnią się.

Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji między OKR a BSC:

1. Wielkość i złożoność organizacji

BSC może lepiej pasować do większych, bardziej złożonych organizacji z wieloma oddziałami lub jednostkami biznesowymi. Z drugiej strony, OKR mogą być łatwiejsze do wdrożenia i zarządzania w mniejszych, bardziej zwinnych organizacjach.

2. Horyzont planowania strategicznego

Jeśli twoja organizacja ma długoterminowy cykl planowania strategicznego (np. 3-5 lat), nacisk BSC na przełożenie długoterminowej strategii na wykonalne cele i mierniki może być bardziej odpowiedni. OKR, z ich krótszą kadencją (zazwyczaj kwartalną lub roczną), są bardziej odpowiednie dla organizacji, które potrzebują częstszych korekt kursu i zdolności adaptacyjnych.

3. Kultura i sposób myślenia

OKR kultywują kulturę ambitnego wyznaczania celów, ciągłego doskonalenia oraz gotowości do podejmowania ryzyka i wyciągania wniosków z porażek. Jeśli Twoja organizacja ceni innowacyjność, zwinność i nastawienie na rozwój, OKR mogą być lepszym rozwiązaniem. Z drugiej strony, BSC zachęca do bardziej zrównoważonego i kompleksowego podejścia, które może lepiej współgrać z organizacjami, dla których priorytetem jest stabilność i długoterminowe planowanie.

4. Potrzeby w zakresie pomiaru wyników

BSC może być preferowanym wyborem, jeśli organizacja wymaga kompleksowego systemu pomiaru wydajności, który uwzględnia wiele perspektyw (finansową, klienta, procesów wewnętrznych, uczenia się i rozwoju). OKR koncentrują się na ustalaniu i osiąganiu konkretnych celów i kluczowych wyników, a nie na zapewnieniu holistycznych ram pomiaru wydajności.

5. Istniejące systemy i procesy

Rozważ istniejące systemy, procesy i kulturę w swojej organizacji. Przyjęcie BSC może być łatwiejsze, jeśli masz już dobrze ugruntowany system planowania strategicznego i zarządzania wydajnością. Jeśli chcesz wprowadzić nowe ramy wyznaczania i realizacji celów, OKR mogą być bardziej realną opcją.

Należy zauważyć, że ramy te nie wykluczają się wzajemnie, a niektóre organizacje decydują się na wdrożenie elementów obu podejść lub wykorzystują je do różnych celów w ramach procesów planowania strategicznego i realizacji.

Używanie zrównoważonych kart wyników i OKR razem

Jako ramy śledzenia celów i zarządzania strategicznego, OKR i BSC są potężne na swój sposób. Ale kiedy połączysz je razem, możesz czerpać to, co najlepsze z obu światów.

Oto, w jaki sposób Twoja firma może skorzystać z tego połączenia:

Dostosowanie krótkoterminowych celów do długoterminowej wizji

Upewnienie się, że wszystkie działy i poszczególni członkowie zespołu pracują w tym samym kierunku

Uzyskaj raporty oparte na danych z OKR i raporty jakościowe z BSC, aby uzyskać pełny obraz wyników swojej firmy

Ujednolicenie zwinności OKR ze stabilnością BSC

Usprawnij komunikację wewnętrzną dzięki raportom OKR i komunikację z interesariuszami zewnętrznymi dzięki raportom BSC

W jaki sposób można zintegrować je z organizacją w najbardziej usprawniony sposób?

Odpowiedzią jest narzędzie do wyznaczania celów, takie jak ClickUp .

Oprogramowanie to pomaga w realizacji celów i stymuluje rozwój, począwszy od ustalania celów krótko- i długoterminowych, poprzez śledzenie postępów, aż po generowanie i udostępnianie raportów.

Oto, w jaki sposób można go użyć do wspólnego wdrożenia BSC i OKR:

1. Zdefiniuj swoje cele Cele ClickUp pozwala definiować i śledzić cele z jasnością i precyzją. Ustaw mierzalne cele i wykorzystaj automatyczne śledzenie postępów, aby pozostać na szczycie swoich celów z dobrze zdefiniowanymi harmonogramami.

Określ cele S.M.A.R.T., które chcesz osiągnąć w perspektywie krótko- i długoterminowej. Podziel je na małe cele (kluczowe wyniki dla OKR i mierniki dla BSC).

Jeśli istnieje wiele celów do osiągnięcia, można je uporządkować za pomocą folderów, grupując razem cele miesięczne, kwartalne lub roczne. Takie ustrukturyzowane wyznaczanie celów sprawia, że każdy członek zespołu ma te same cele.

Ustaw swoje krótko- i długoterminowe cele w ClickUp Goals, podziel je na Cele i zorganizuj w Foldery, aby mieć do nich łatwy dostęp

Spieszysz się? Skorzystaj z ClickUp szablony wyznaczania celów aby szybko wyznaczać cele, opracowywać plan działania i być na bieżąco z postępami.

Wyznaczaj konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele za pomocą szablonu inteligentnych celów ClickUp

Na przykład, Szablon inteligentnych celów ClickUp może pomóc wszystkim pozostać na tej samej stronie podczas ustalania i śledzenia mierzalnych celów.

Możesz go użyć, aby zrozumieć, jak tworzyć i organizować cele S.M.A.R.T. dla swojego zespołu i organizacji w taki sposób, aby wszyscy byli zgodni.

Użyj niestandardowych pól w tym szablonie, aby zapisać ważne szczegóły dotyczące celów i wizualizować postępy. Niestandardowe statusy zadań - Ukończone, Miażdżące, Poza ścieżką, Wstrzymane, Na ścieżce - pomagają również w łatwym śledzeniu zadań, które zostały zrealizowane i tych, które należy jeszcze zamknąć.

2. Podziel się swoimi celami

Zaoferuj członkom swojego zespołu jasny wgląd w krótko- i długoterminową wizję firmy.

Podziel się z nimi swoimi celami, aby wszyscy byli świadomi celów, które należy osiągnąć.

Możesz zmienić uprawnienia lub uczynić cele prywatnymi, jeśli wolisz zachować pewne rzeczy w tajemnicy.

Dziel się swoimi celami z zespołem poprzez ClickUp Goals

3. Ustal terminy

Przypisz konkretne terminy do poszczególnych celów, aby utrzymać swój zespół zgodnie z harmonogramem.

Terminy mogą być krótkie (miesięczne lub kwartalne) lub długie (półroczne lub roczne), w zależności od potrzeb.

Ustaw terminy, aby pozostać na dobrej drodze do realizacji swoich celów dzięki ClickUp Goals

4. Burza mózgów na temat wskaźników do śledzenia

Gdy masz już pewność co do swoich celów, nadszedł czas, aby zdecydować, w jaki sposób będziesz mierzyć postępy w ich realizacji.

Oto przykład pomiaru OKR:

Cel: Uruchomienie nowej funkcji produktu

Kluczowy rezultat 1: Opracowanie i przetestowanie funkcji do końca Q2

Opracowanie i przetestowanie funkcji do końca Q2 Kluczowy rezultat 2: Osiągnięcie 95% oceny satysfakcji użytkowników od beta testerów

Osiągnięcie 95% oceny satysfakcji użytkowników od beta testerów Kluczowy rezultat 3: Zwiększenie dziennej liczby aktywnych użytkowników o 20% w ciągu miesiąca od premiery

W tym przypadku należy ustawić odpowiednie wskaźniki do śledzenia rozwoju produktu, zaangażowania użytkowników i zwiększania liczby użytkowników.

W przypadku zrównoważonej karty wyników proces jest nieco inny. Zrozummy to na przykładzie:

Perspektywa: Finansowa

Cel: Zwiększenie przychodów ze sprzedaży oprogramowania

Kluczowy wskaźnik efektywności (KPI): Stopa wzrostu przychodów

Stopa wzrostu przychodów Cel: Osiągnięcie 15% wzrostu przychodów w porównaniu do poprzedniego roku

W tym przypadku musisz śledzić odpowiednie wskaźniki KPI, aby znać postępy swoje lub swojego zespołu. W tym przypadku KPI jest stopa wzrostu przychodów; inne przykłady wskaźniki KPI i metryki zarządzania produktem to marża zysku brutto, zwrot z inwestycji, wynik promotora netto itp.

Można użyć Tablice ClickUp do tworzenia pomysłów i współpracy z zespołem w zakresie wskaźników, które należy monitorować. Przesuwając elementy po tablicy, można ustalać priorytety i organizować cele i kluczowe wyniki w oparciu o ich znaczenie i zgodność z ogólną strategią.

Wizualny charakter tablicy pozwala na lepszą ideację, organizację i budowanie konsensusu, co ostatecznie prowadzi do bardziej skoncentrowanej i skutecznej strategii pomiaru wydajności.

Pomysły, tworzenie i współpraca z członkami zespołu przy użyciu tablic ClickUp Whiteboard

5. Śledzenie postępów

Śledź postępy w realizacji poszczególnych celów (kluczowych wyników/środków), aby zobaczyć, jak daleko zaszedłeś i jak Twoje cele przybliżają Cię do Twoich celów.

Możesz używać tygodniowych kart wyników do śledzenia celów z krótszymi terminami.

Zobacz, czy jesteś na dobrej drodze, czy masz opóźnienia w stosunku do harmonogramu, dzięki ClickUp Goals

Możesz użyć dostosowywanych szablonów OKR i szablonów zrównoważonej karty wyników, aby jeszcze bardziej uprościć ten proces.

ClickUp oferuje następujące szablony:

Szablon OKR Framework ClickUp umożliwia wyznaczanie celów S.M.A.R.T., śledzenie postępów w czasie rzeczywistym i wczesne identyfikowanie przeszkód

Pomóż swojemu zespołowi skupić się na priorytetowych celach i systematycznie mierzyć postępy dzięki szablonowi OKR Framework firmy ClickUp

Szablon zrównoważonej karty wyników ClickUp pomaga ustalić cele dla czterech perspektyw BSC, śledzić i wizualizować wskaźniki KPI oraz konfigurować przepływy pracy oparte na współpracy

Twórz cele dla różnych perspektyw, przydzielaj zadania członkom zespołu, ustalaj priorytety inicjatyw i wprowadzaj zmiany w celach w razie potrzeby dzięki szablonowi zrównoważonej karty wyników ClickUp

Wykorzystaj dynamiczny duet OKR i BSC dla większego sukcesu

OKR i BSC pomagają ci pozostać odpowiedzialnym za swoje cele, ale na różne sposoby.

OKR są ambitne i śledzą postępy w krótkim okresie, podczas gdy BSC jest bardziej pragmatyczny i holistyczny, a jego celem są cele długoterminowe.

Połączenie tych dwóch ram otwiera drogę do nieskończonych możliwości. Każdy cel, mały czy duży, staje się osiągalny.

Jednak skonfigurowanie tych systemów i śledzenie swoich celów jest trudne.

Dobrą wiadomością jest to, że dzięki ClickUp możesz zintegrować zarówno OKR, jak i BSC w swoim systemie śledzenia celów i utrzymać laserową ostrość, aby osiągnąć swoje cele. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś i zbliż się do urzeczywistnienia swoich celów!

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaka jest różnica między OKR a zrównoważoną kartą wyników?

OKR pomaga identyfikować i śledzić ambitne krótkoterminowe cele organizacji. Z drugiej strony, system zrównoważonej karty wyników zapewnia holistyczny sposób oceny ogólnej kondycji firmy, w tym zarówno celów finansowych, jak i niefinansowych.

2. Jaka jest różnica między KPI a OKR?

KPI to mierzalne wskaźniki wykorzystywane do śledzenia postępów w realizacji celów, podczas gdy OKR to ramy zarządzania strategicznego, które pomagają śledzić cele.

3. Dlaczego warto używać OKR zamiast KPI?

KPI można wykorzystać do mierzenia postępów zespołu w realizacji celu. Jednak samodzielny wskaźnik nie jest w stanie wskazać właściwego kierunku, w którym powinien podążać zespół. Do tego potrzebna jest struktura taka jak OKR.