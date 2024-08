Dowiedz się, jak śledzić postępy projektu za pomocą kart wyników KPI

Zwiększenie zysków brutto, optymalizacja wzrostu przychodów, skrócenie średniego czasu rozwiązywania zgłoszeń do zespołu wsparcia, poprawa wydajności zespołu marketingowego - istnieją dziesiątki procesów i celów strategicznych, które można śledzić za pomocą odpowiednich wskaźników KPI.

A więc do zrobienia? Będziesz potrzebował zestawu dobrych wskaźników KPI, które są istotne dla twoich konkretnych celów, i będziesz musiał nauczyć się, jak zbudować kartę wyników KPI, aby skutecznie śledzić postępy w realizacji tych celów.

Gotowy do rozpoczęcia? Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik po kartach wyników KPI oraz kroki, które pozwolą ci stworzyć własną.

Co to jest karta wyników KPI?

Zacznijmy od tego, czym są KPI: Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) to metryki używane do ilościowego określenia i śledzenia postępów w realizacji celów . Czym więc jest karta wyników KPI?

Pomyśl o niej jak o arkuszach wyników, których ty i twoi znajomi możecie używać do śledzenia swoich wyników podczas wieczoru gry w kręgle lub podczas grania w grę planszową. Jest to wizualna reprezentacja wskaźników KPI, która ułatwia śledzenie i mierzenie postępów w realizacji różnych celów. Pozwalają one śledzić wskaźniki KPI na poziomie indywidualnym, w podziale na zespoły lub działy, a także w skali całej firmy.

Korzyści z używania Karty wyników KPI

Zrozumienie czym jest karta wyników KPI to jedno, ale dlaczego warto z niej korzystać? Istnieje wiele powodów:

Karty wyników KPI ułatwiają przeglądanie celów i zadań - a to sprzyja przejrzystości w całej firmie

Koncentrują się na osiąganiu konkretnych celów, co z kolei sprawia, że ludzie są odpowiedzialni ✨

Karty wyników KPI są łatwym do odczytania miernikiem wydajności, który umożliwia śledzenie wydajności poszczególnych osób, teamów, działów, a nawet całej organizacji

Wykorzystanie kart wyników KPI jako podstawy do planowania strategicznego orazprognozy projektów* Ponieważ karty wyników KPI kładą nacisk na konkretne cele, dzięki nim wszyscy są zgodni z ogólną strategią

Śledząc postępy, zauważysz, że niektóre obszary nie postępują tak dobrze jak inne - a to daje ci wgląd w obszary, które wymagają poprawyusprawnienia procesów 🛠️

Niestandardowe pulpity KPI w ClickUp pozwalają analizować i wizualizować postępy w trakcie realizacji celów

Różne rodzaje kart wyników KPI

Ostatecznie, karty wyników KPI mogą przybrać dowolny kształt lub formę, która jest najbardziej pomocna dla Ciebie i Twojego zespołu. Niezależnie od tego, czy mierzysz ogólną wydajność, czy śledzisz cele dla poszczególnych pracowników, możesz korzystać z wykresów, grafów i innych wizualizacji danych, aby ułatwić śledzenie postępów.

Niektóre karty wyników KPI wyświetlają dane w formacie listy i używają kodowania kolorami, aby rozróżnić wskaźniki KPI na drodze i poza nią.

Uzyskaj ogólny przegląd tego, które wskaźniki KPI są zakończone, śledzenie lub zagrożone dzięki temu poręcznemu szablonowi od ClickUp

Użyj szablonu

Szablon ClickUp KPI

aby stworzyć szybką i łatwą kartę wyników KPI. Ten szablon karty wyników KPI pozwala na niestandardowe statusy dla każdego zadania lub celu, pola, które pozwalają dodawać różne atrybuty do wskaźników KPI, niestandardowe widoki, które wyświetlają wskaźniki KPI pod różnymi kątami i nie tylko.

Chociaż istnieje wiele sposobów podejścia do karty wyników KPI, istnieje jedna metodologia, która jest szczególnie popularna - i omówimy ją szczegółowo poniżej. 👀

Zrównoważona karta wyników KPI

Balanced Scorecard (BSC) to karta wyników KPI stworzona przez dr Davida Nortona, współzałożyciela firmy konsultingowej Renaissance Solutions, oraz dr Roberta Kaplana, profesora rozwoju przywództwa w Harvard Business School.

Ten typ karty wyników KPI łączy wskaźniki KPI, które oceniają ogólną wydajność organizacji z czterech różnych perspektyw.

Perspektywa finansowa: Obejmują one wskaźniki, które oceniają wyniki finansowe firmy. Marże zysku, cele dochodowe i przychody są przykładami finansowych wskaźników KPI

Obejmują one wskaźniki, które oceniają wyniki finansowe firmy. Marże zysku, cele dochodowe i przychody są przykładami finansowych wskaźników KPI Perspektywa klienta lub interesariusza : Perspektywa klienta: Wskaźniki KPI z perspektywy klienta zapewniają pomiar czynników takich jak zadowolenie klienta, utrzymanie klienta, wyniki promotorów netto itp. W przypadku interesariuszy prawdopodobnie zmierzysz nastroje, które obejmują to, jak pozytywnie postrzegają Twoją firmę, ich zadowolenie i inne miary związane z zaangażowaniem interesariuszy i ich powodzeniem

: Wskaźniki KPI z perspektywy klienta zapewniają pomiar czynników takich jak zadowolenie klienta, utrzymanie klienta, wyniki promotorów netto itp. W przypadku interesariuszy prawdopodobnie zmierzysz nastroje, które obejmują to, jak pozytywnie postrzegają Twoją firmę, ich zadowolenie i inne miary związane z zaangażowaniem interesariuszy i ich powodzeniem Procesy wewnętrzne : Wskaźniki KPI dla tej perspektywy analizują, jak dobrze działa twoja firma i jak wydajnie dostarczasz swój produkt lub usługę. Te wskaźniki wydajności będą mierzyć powodzenie logistyki, zarządzania zamówieniami i innych procesów biznesowych

Wskaźniki KPI dla tej perspektywy analizują, jak dobrze działa twoja firma i jak wydajnie dostarczasz swój produkt lub usługę. Te wskaźniki wydajności będą mierzyć powodzenie logistyki, zarządzania zamówieniami i innych procesów biznesowych Uczenie się i rozwój : Te wskaźniki KPI patrzą na rzeczy z perspektywy pracowników. Mierzą takie rzeczy jak inwestycje w szkolenia, rozwój umiejętności, kulturę miejsca pracy, narzędzia i zasoby technologiczne oraz zaangażowanie pracowników

Nazwa mówi sama za siebie: Zrównoważona Karta Wyników daje "zrównoważone" spojrzenie na wyniki firmy z czterech różnych - i kluczowych - punktów widzenia. Pozwala również szybko zidentyfikować potencjalne problemy (takie jak spadek zaangażowania pracowników lub spadek utrzymania klientów), ułatwiając znalezienie źródła problemu i stworzenie strategii jego rozwiązania, zanim wymknie się spod kontroli.

Użyj filtrów w pulpitach nawigacyjnych ClickUp, aby zobaczyć swoje dane z praktycznie dowolnej perspektywy

Najlepsza część? Korzystanie ze Zrównoważonej Karty Wyników nie wyklucza tworzenia innych kart wyników KPI. Zachęcamy do korzystania z tej metodologii do oceny wydajności firmy jako całości, a także do tworzenia kart wyników na poziomie działów lub zespołów, aby łatwiej zarządzać projektami i mierzyć ich powodzenie .

Jak stworzyć kartę wyników KPI aby poprawić wydajność projektów

Gotowy do rozpoczęcia tworzenia własnych kart wyników KPI? Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć ogólną mapę strategii dla swojej firmy, ocenić cele biznesowe czy śledzić i usprawniać cykl pracy nad projektami , wykonaj poniższe kroki. 🤩

1. Zdefiniuj zakres

Ponieważ karty wyników KPI monitorują wszystko, od celów organizacyjnych całej firmy po indywidualne powodzenie, pierwszym krokiem jest zdefiniowanie zakresu karty wyników. Teams sprzedażowe śledzą inne KPI podczas osiągania swoich celów niż KPI, które organizacja jako całość może wykorzystywać do realizacji celów biznesowych.

Dzięki ClickUp Goals masz możliwość ustawienia celów dla różnych teamów i celów, aby lepiej śledzić postępy w pracy

Wybieraj spośród kart wyników dla firmy jako całości, działów w firmie i teamów pracujących nad konkretnymi projektami lub twórz karty wyników na poziomie indywidualnym, aby zachęcić pracowników do osiągania własnych celów.

2. Nakreśl swoje cele

Co chcesz osiągnąć dzięki swoim kartom wyników KPI? Czy chcesz poprawić wskaźniki utrzymania klientów lub wygenerować większy ruch na stronie internetowej? A co z poprawą kampanie marketingowe czy zadowolenie pracowników?

Wybierz dowolny cel - ale zanim stworzysz kartę wyników KPI, musisz jasno nakreślić te cele i wybrać odpowiednie wskaźniki KPI do śledzenia po drodze.

Określając cele, należy również pomyśleć o ramach czasowych. Na przykład, jeśli chcesz zmniejszyć churn o określony procent do końca następnego kwartału finansowego, wówczas twoja karta wyników będzie musiała odzwierciedlać postęp w realizacji tego celu w określonym okresie czasu.

Porada: Wypróbuj kryteria SMART!

Masz problem z określeniem celów? Jednym ze sposobów na jasne określenie celów jest zastosowanie kryteriów SMART. "SMART" to skrót od Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Relevant (istotny) i Time-bound (określony w czasie). Stosowanie tego podejścia zamiast generalizowania sprawia, że cele stają się krystalicznie czyste.

Można na przykład ustawić cel polegający na zmniejszeniu kosztu pozyskania klienta (CAC) - ale jest to dość niejasne. Postępuj zgodnie z kryteriami SMART, aby doprecyzować ten cel.

Konkretny: Chcesz obniżyć koszt pozyskania klientów w mediach społecznościowych

Chcesz obniżyć koszt pozyskania klientów w mediach społecznościowych Wymierny: Wiesz, ile obecnie kosztuje pozyskanie klientów w kanałach społecznościowych - i będziesz nadal analizować te dane, pracując nad obniżeniem kosztów

Wiesz, ile obecnie kosztuje pozyskanie klientów w kanałach społecznościowych - i będziesz nadal analizować te dane, pracując nad obniżeniem kosztów Osiągalny: Nie możesz obniżyć CAC do zera, ale musisz wymyślić realistyczny procent do zrobienia

Nie możesz obniżyć CAC do zera, ale musisz wymyślić realistyczny procent do zrobienia Istotny: Pomyśl o powodach, dla których dążysz do osiągnięcia tego celu - na przykład dlatego, że CAC rośnie szybciej niż inne koszty lub CAC dla jednego produktu jest nieproporcjonalny do innego

Pomyśl o powodach, dla których dążysz do osiągnięcia tego celu - na przykład dlatego, że CAC rośnie szybciej niż inne koszty lub CAC dla jednego produktu jest nieproporcjonalny do innego Określony w czasie: Ustawienie realistycznej daty, do której przewidujesz spotkanie swojego celu

Użyj ClickUp AI, aby wygenerować Cele SMART i organizuj swoje wysiłki

3. Wybierz swoje KPI

Mając w pełni nakreślone cele, jesteś gotowy, aby wybrać KPI, prawda? Nie tak szybko!

Po pierwsze, upewnij się, że znasz różnicę między wskaźnikami KPI i metrykami, aby przypadkowo nie wypełnić swojej karty wyników metrykami zamiast wskaźnikami KPI. Oto podstawowa różnica:

Mierniki : To, względem czego mierzysz swoje powodzenie

: To, względem czego mierzysz swoje powodzenie KPI: Wymierne miary postępu w realizacji celów

Weźmy powyższy przykład kosztu pozyskania klienta. CAC jest najczęściej używany jako KPI - innymi słowy, firmy używają go do śledzenia postępów w optymalizacji CAC - ale pełni on również funkcję metryki. Porównaj swoje liczby z benchmarkiem lub standardem branżowym. Jeśli średni CAC w Twojej branży wynosi 100 USD, porównaj swój CAC z tym wskaźnikiem, aby sprawdzić, czy Twoje koszty są wyższe lub niższe niż standard branżowy.

Gdy masz już wyczyszczone KPI vs. metryki, wybierz KPI, które są istotne dla celów, które chcesz osiągnąć. Istnieją dziesiątki wskaźników KPI do wyboru więc nie spiesz się i wybierz te, które najlepiej pasują do tego, co chcesz osiągnąć.

Porada: Mniej znaczy więcej!

Możesz stworzyć Pulpit KPI który śledzi kilkadziesiąt wskaźników KPI związanych z celami - ale często lepszym podejściem jest minimalizacja. To cała zagadka "nie widać lasu po wszystkich drzewach". Nie chcesz zgubić się w zbyt dużej ilości danych, a na pewno nie chcesz poświęcać całego swojego czasu na analitykę, aby utrzymać swoje cele Raportowanie KPI bieżący.

Kategoryzuj swoje zadania i plany oraz śledź postępy dzięki widokowi listy w ClickUp Dashboards

Zacznij od około 10 do 15 różnych wskaźników KPI i idź dalej. Może się okazać, że usunięcie niektórych z nich lub dodanie kilku innych zapewni właściwą równowagę dla poszczególnych celów. 🌻

4. Opracowanie konkretnych celów do osiągnięcia

Do tej pory powinieneś już mieć na uwadze swoje cele strategiczne i listę skutecznych wskaźników KPI, które możesz wykorzystać do śledzenia postępów w realizacji tych celów. Kolejne pytanie brzmi: W którym momencie osiągniesz swój cel?

Jeśli śledzisz KPI sprzedaży - być może mierzysz liczbę zakwalifikowanych potencjalnych klientów, którzy ostatecznie dokonują konwersji - Twoim celem jest prawdopodobnie zwiększenie liczby konwersji. Ale o ile i w jakim okresie?

Opracowanie celów oznacza wymyślenie konkretnych liczb do osiągnięcia. W przypadku współczynnika konwersji, być może chcesz zwiększyć go z obecnych 10% do 15% i chcesz osiągnąć tę liczbę w ciągu trzech miesięcy.

5. Znajdź odpowiednie narzędzia do śledzenia wskaźników KPI

Teraz, gdy zdefiniowałeś swoje cele, wybrałeś KPI i ustawiłeś osiągalne cele do osiągnięcia, jesteś prawie na miejscu. Ostatni krok? Wybierz narzędzie, które pomoże ci śledzić te KPI.

Niektórzy domyślnie korzystają w tym celu z arkusza kalkulacyjnego Excel - i jest to wykonalna opcja, jeśli śledzisz tylko kilka podstawowych rzeczy. Arkusze kalkulacyjne mogą jednak nie zapewniać wszystkich funkcji potrzebnych do prawidłowej wizualizacji postępów w realizacji celów biznesowych.

Pamiętaj też, że karty wyników KPI mają po części zwiększać przejrzystość - a arkusze kalkulacyjne nie są tak łatwe do udostępniania, jak pulpit KPI, do którego każdy członek zespołu ma dostęp w dowolnym momencie.

Twórz szczegółowe pulpity KPI w ClickUp i współpracuj z członkami zespołu i interesariuszami, aby wszyscy byli na bieżąco

Zamiast wybierać drogę arkusza kalkulacyjnego, rozważ skorzystanie z platformy do zarządzania projektami. Najlepsze z tych platform oferują wszystkie dzwonki i gwizdki - nie tylko możliwość łatwego zarządzania wieloma projektami ale także przestrzenie do monitorowania analiz, tworzenia pulpitów KPI i nie tylko.

Wskazówka: Wypróbuj ClickUp!

Jeśli szukasz jednego narzędzia, które rządzi nimi wszystkimi, ClickUp jest tym, czego potrzebujesz. Jest to platforma do zarządzania projektami, która oferuje szeroki zakres funkcji i funkcjonalności, w tym możliwość planowania projektów i śledzenie i ustalanie priorytetów zadań .

A jeśli chodzi o śledzenie KPI - to właśnie tutaj ClickUp naprawdę błyszczy. Zamiast korzystać z oddzielnych aplikacji lub oprogramowania do karty wyników KPI, użyj Cele ClickUp do tworzenia możliwych do śledzenia celów, które są połączone z twoją pracą. Co więcej, ClickUp Goals umożliwia śledzenie postępów na wiele różnych sposobów. Twórz cele związane z zadaniami, cele pieniężne, cele liczbowe i nie tylko, a wszystko to w łatwym w użyciu pulpicie, który pozwoli całemu zespołowi śledzić postępy. 🙌

Spotkaj się ze swoimi celami z ClickUp

Jakie są Twoje cele? Może chcesz zacząć śledzić KPI, a może potrzebujesz platformy do śledzenia zadań, poprawy współpracy lub bardziej efektywnego planowania projektów.

A może wszystkie powyższe? ClickUp oferuje funkcje umożliwiające realizację wszystkich tych celów.

Zarejestruj się

za Free i zacznij odkrywać wszystkie sposoby, w jakie ClickUp realizuje Twoje cele.