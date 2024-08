Jak ustawić wskaźniki celów (z przykładami)?

W szalenie popularnej książce o zarządzaniu, Cele autorstwa Eliyahu M. Goldratta, twierdzi on, że podstawowym celem każdego biznesu jest zarabianie pieniędzy. Choć jest to niezwykle proste do zrozumienia, nie jest łatwe do wdrożenia.

Cel zarabiania pieniędzy należy podzielić na zwiększenie przepustowości, zmniejszenie wydatków i minimalizację zapasów, a wszystko to prowadzi do maksymalizacji przychodów i zysków. W zależności od branży, w której działasz, może to być dość skomplikowane.

Dla przykładu, w przypadku niezależnego autora treści, zwiększenie wydajności może być tak proste, jak pisanie większej liczby artykułów tygodniowo. Jednak w przypadku producenta samochodów wiąże się to z optymalizacją tysięcy procesów, z których każdy ma swoje własne cele.

Śledzenie tego wymaga specjalnie zaprojektowanego oprogramowania, takiego jak ClickUp. Zobaczmy, jak możesz ustawić skuteczne wskaźniki celów i osiągnąć je w swojej organizacji.

Czym są metryki celów?

Cele to ogólne cele, które dana osoba, zespół lub organizacja chce osiągnąć. Może to być zwiększenie przychodów z nowej linii produktów lub ekspansja na nowy rynek.

Metryki celów są konkretnymi, mierzalnymi wskaźnikami do osiągnięcia tych celów. Dzielą one cele na możliwe do wykonania kroki i pomagają monitorować wydajność oraz oceniać powodzenie.

Jakie są różnice między celami a miernikami?

Cele i mierniki, choć używane w połączeniu, są zasadniczo różnymi pojęciami.

Kluczowe różnice między celami a wskaźnikami

W jaki sposób cele i wskaźniki do zrobienia współpracują ze sobą?

Cele i wskaźniki mają symbiotyczne powiązanie. Cele kierują podróż organizacyjną we właściwym kierunku, a wskaźniki zapewniają, że poruszasz się we właściwym tempie.

Na przykład, jeśli Twoim celem jest zwiększenie przychodów w ciągu następnego roku biznesowego, możesz ustawić wskaźniki takie jak:

Zwiększenie liczby generowanych leadów

Zwiększenie współczynnika konwersji leadów na niestandardowych klientów

Zwiększenie rocznych stałych przychodów od każdego klienta

Zwiększenie retencji klientów

Śledzenie tych wskaźników co tydzień lub co miesiąc pomaga osiągnąć ustawiony cel roczny. Liderzy biznesowi dzielą cele ogólnoorganizacyjne na mniejsze cele dla zespołów. Następnie wykorzystują wskaźniki celów do określenia postępów w ich realizacji.

Zrozumienie kilku kluczowych podmiotów w zarządzaniu wskaźnikami celów

Przy ustalaniu cele vs cele vs metryki, istnieje wiele terminów, które można napotkać. Omówmy kilka z nich w celu ujednoznacznienia.

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI): KPI to konkretna miara powodzenia projektu, działu lub organizacji w spotkaniu z celami. Dla cele związane z wydajnością kPI może być liczba przepracowanych godzin.

Umowa o gwarantowanym poziomie usług (SLA): SLA to standard wydajności, do którego się zobowiązałeś. Na przykład, zespół zajmujący się konserwacją oprogramowania może mieć umowę SLA na 4 godziny jako czas reakcji na reklamacje o wysokim priorytecie.

Współczynnik klikalności (CTR): Popularny wskaźnik klikalności marketingowy wskaźnik KPI współczynnik klikalności mierzy liczbę kliknięć w link w stosunku do liczby wyświetleń. Jeśli Twoją reklamę na Facebooku zobaczy 100 osób, a kliknie jedna, Twój CTR wyniesie 1%.

Aktywni użytkownicy: W świecie SaaS kluczowymi wskaźnikami są dzienna liczba aktywnych użytkowników (DAU) i miesięczna liczba aktywnych użytkowników (MAU). Odnoszą się one do liczby osób aktywnie korzystających z produktu, co jest wiodącym wskaźnikiem potencjalnych przychodów.

Mając mocne podstawy tej teorii, przyjrzyjmy się kilku przykładom.

25 przykładów celów w świecie rzeczywistym

Cele mogą się różnić w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Aby dać ci jasny obraz, wybraliśmy przykłady z różnych funkcji biznesowych.

Sprzedaż

1. Koszt pozyskania klienta (CAC): Wszystkie wydatki związane z pozyskaniem klienta, w tym wydatki na sprzedaż i wysiłki marketingowe. CAC to ważny wydatek, który należy zminimalizować.

2. Działania sprzedażowe na przedstawiciela: Liczba zadań zakończonych przez przedstawiciela handlowego w określonych ramach czasowych. Większość organizacji śledzi połączenia sprzedażowe. Jest to miernik wydajności, który pomaga Teams osiągnąć cele sprzedażowe .

3. Współczynnik konwersji: Ocena, przy której leady przekształcają się w klientów. Ten cel śledzi jakość potencjalnych klientów i efektywność procesu sprzedaży.

4. Długość cyklu sprzedaży: Średni czas trwania procesu sprzedaży od początkowej sceny kontaktu do zamknięcia sprzedaży. Wraz z działaniami na przedstawiciela i współczynnikiem konwersji, wskaźnik ten pomaga w prognozie wyników przychodów.

5. Wartość życiowa klienta (CLV): Całkowity przychód, jaki Business może wygenerować od klienta w całym okresie jego powiązania. CLV pomaga zracjonalizować CAC i odpowiednio przydzielić budżety.

Marketing

6. Leady kwalifikowane marketingowo (MQL): Liczba leadów, które według zespołu marketingowego mogą przekształcić się w klientów. MQL dodają element jakości do generowanych leadów.

7. Koszt pozyskania leada (CPL): Wszystkie wydatki związane z pozyskaniem leada. CPL są wiodącym wskaźnikiem CAC.

8. Wyświetlenia, kliknięcia i leady: Liczba osób, które widziały reklamę, kliknęły reklamę i wypełniły formularz, aby zostać przechwyconym jako lead. Są to Wskaźniki KPI pomagają mierzyć wydajność w górnej części lejka sprzedażowego.

9. Współczynnik odrzuceń: Odsetek e-maili marketingowych, które odbijają się, gdy ID jest nieprawidłowe, nieaktywne lub niedostępne. Współczynnik odrzuceń jest wskaźnikiem kondycji bazy danych subskrybentów.

10. Marketingowy zwrot z inwestycji (ROI): Stosunek przychodów wygenerowanych z marketingu do wydatków marketingowych. Jest to ważna miara skuteczności marketingu.

Operacje

11. Marża zysku brutto: (Przychody - Koszt własny sprzedaży)/100. Marża brutto jest krytycznym wskaźnikiem mocnych stron operacyjnych i kondycji finansowej projektu.

12. Wartość wypracowana: Rzeczywista zakończona praca x budżet. Jeśli budżet wynosi 30 000 na 30-dniowy projekt, a 10% zostało zakończone w ciągu 6 dni, wartość wypracowana wynosi 3 000. Planowana wartość wynosi 6 000. To, wraz z innymi wskaźnikami finansowymi, pomaga zmierzyć w dolarach, jak bardzo jesteś opóźniony / wyprzedzony w stosunku do harmonogramu.

13. Odchylenie kosztów: Koszt budżetowany - koszt rzeczywisty. Jednym z głównych celów dobrej realizacji projektu jest zakończenie go zgodnie z budżetem. Odchylenie kosztów jest kluczowym wskaźnikiem w tym zakresie.

14. Odchylenie harmonogramu: Planowana dostawa - rzeczywista dostawa. W powyższym przykładzie 20% prac powinno zostać zakończonych w ciągu 6 dni. Zatem odchylenie harmonogramu wynosi 10%.

15. Wskaźnik wykorzystania: Przepracowane godziny/dostępne godziny. W 40-godzinnym tygodniu pracy, jeśli przepracowałeś 30 godzin, masz 75% wskaźnik wykorzystania. Jest to wiodący wskaźnik wydajności i alokacji zasobów, integralna część celów projektu .

Inżynieria oprogramowania

16. Częstotliwość wdrażania: Jak często kod jest wdrażany do produkcji. Czasami uważane za metryka północnej gwiazdy dla teamów wdrażających agile jest to kluczowy wskaźnik wydajności i szybkości pracy zespołu inżynierów.

17. Wskaźnik powodzenia celów sprintu: Procent elementów z backlogu sprintu, które zostały zakończone. Wskaźnik ten pokazuje zdolność zespołu do skutecznego planowania i realizacji celów biznesowych.

18. Czas odpowiedzi: Czas potrzebny systemowi na udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Jest to kluczowa miara zwinności i szybkości reakcji.

19. Pokrycie kodu: Procent kodu objętego testami automatycznymi. To zwinny wskaźnik identyfikuje wydajność testowania, a także te części, które wymagają dodatkowej uwagi.

20. Średni czas odzyskiwania (MTTR): Czas potrzebny zespołowi inżynierów na odzyskanie sprawności po incydencie. W świecie, w którym incydenty związane z bezpieczeństwem/wydajnością są nieuniknione, MTTR jest wskaźnikiem odporności.

21. Incydenty bezpieczeństwa: Liczba incydentów lub naruszeń. W połączeniu ze średnim czasem wykrywania, średnim czasem odzyskiwania i dotkliwością incydentu, mierzy to możliwości bezpieczeństwa oprogramowania.

Obsługa klienta

22. Utrzymanie klientów: Odsetek niestandardowych klientów zatrzymanych w czasie. Ta metryka wskazuje na zdolność produktu/usługi do bycia wartościowym dla klienta, zmniejszając tym samym budżety wydawane na pozyskiwanie nowych klientów.

23. Net Promoter Score (NPS): Prawdopodobieństwo polecenia produktu lub usługi przez klienta. Jest to wskaźnik zadowolenia klienta w większości organizacji zajmujących się produktami/usługami.

24. Czas pierwszej odpowiedzi: Szybkość pierwszej odpowiedzi na zapytania klientów. Zazwyczaj określony w umowach SLA, czas pierwszej odpowiedzi jest kluczowym wskaźnikiem wydajności obsługi klienta.

25. Wskaźnik rozwiązania: Procent zgłoszeń rozwiązanych w ramach umowy SLA.

Jeśli którykolwiek z tych celów wydaje się odpowiedni dla Ciebie, oto jak możesz je śledzić i raportować, aby zoptymalizować wydajność.

Śledzenie i raportowanie wskaźników celów

Po ustawieniu wskaźników celów, upewnij się, że masz do nich widoczność przez cały czas. Aplikacje do śledzenia celów takie jak ClickUp są do tego idealne.

Ustawienie celów na ClickUp

Ustaw cele liczbowe, pieniężne, prawda/fałsz i zadania za pomocą Cele ClickUp . Na przykład, ustawienie celów liczbowych dla tygodniowych celów generowania leadów. Ustawienie celów pieniężnych dla sprzedaży.

Jeśli nie wiesz od czego zacząć, spróbuj Szablon celów SMART ClickUp .

Ustaw cele SMART dla swojego zespołu za pomocą ClickUp

Przypisz wskaźniki celów do właściwych osób

Przypisz użytkowników do każdego celu. Możesz również podzielić metrykę na wielu członków zespołu, którzy wspólnie osiągają cele.

Definiowanie danych

Zidentyfikuj źródła danych dla każdej metryki i zintegruj je z ClickUp. Mogą to być systemy wewnętrzne, zewnętrzne bazy danych, opinie klientów lub ankiety pracownicze. Zapewnij dokładność, wiarygodność i dostępność danych.

Śledzenie ich na pulpitach ClickUp

Niestandardowe pulpity ClickUp wyświetlają metryki, które są dla Ciebie ważne. Otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat każdego wskaźnika, abyś mógł dostosować swoje wysiłki w celu poprawy wydajności.

Definiowanie punktów odniesienia dla każdego celu

Jednym z podstawowych aspektów ustawienia celu lub zdefiniowania wskaźników jest dokładne określenie punktów odniesienia. Startup w pierwszym roku działalności może być w stanie osiągnąć cel 100% wzrostu przychodów, ale międzynarodowa korporacja już nie. Aby poznać różnicę, niezbędne są punkty odniesienia.

W ustawieniu celów, benchmarki:

Ustawiają punkt odniesienia dla wydajności

Zapewniają, że cele są osiągalne i realistyczne

Przesuwają granice i osiągają lepsze wyniki

Pomagają skutecznie konkurować na rynku

Krótko mówiąc, cel jest tym, co należy osiągnąć. Metryka jest wskaźnikiem wydajności w kierunku tego celu. Benchmark to liczba dla metryk.

Na przykład w produkcie inżynierii oprogramowania celem jest zwiększenie wydajności. Liczba funkcji wdrożonych do produkcji jest metryką. 10 funkcji na sprint jest punktem odniesienia.

Ustawienie benchmarków i metryk można rozpocząć od dowolnej z poniższych opcji szablony do ustawienia celów .

Rola wskaźników celów w poprawie wydajności

W drodze do powodzenia organizacji, kamienie milowe, które należy przekroczyć, to metryki celów. Oto jak mogą one pomóc zespołom operacyjnym poprawić wydajność.

Zarządzaj kompleksowymi operacjami za pomocą ClickUp

Widoczność: Metryki celów sprawiają, że cel jest widoczny dla każdego w zespole. Pomaga im to kierować swoim postępem w oparciu o to, co muszą osiągnąć w ciągu roku.

Mierzalność: Projekty często trwają miesiące, jeśli nie lata. Czekanie na koniec, aby dowiedzieć się, czy udało się osiągnąć powodzenie, może być demotywujące. Mierniki celów pomagają członkom zespołu w regularnych odstępach czasu dowiedzieć się, jak postępują.

Cel: Dla członków zespołu, wskaźniki celów oferują poczucie celu. Pomaga to stworzyć zbiorową odpowiedzialność za osiąganie celów.

Ciągłe doskonalenie: W oparciu o widoczność, mierzalność i cel, Teams mogą stworzyć plan ciągłego doskonalenia. Jeśli zauważysz, że twoje wyniki odbiegają od planu, możesz natychmiast wprowadzić poprawki.

Zapewnienie widoczności poprzez Pulpity ClickUp . Przeprowadzaj regularne retrospektywy i dokumentuj wnioski dotyczące Dokumenty ClickUp . Dyskutuj o pomysłach w komentarzach i bądź na bieżąco ze wszystkimi rozmowami dzięki aplikacji Widok czatu ClickUp .

Uzyskaj widoczność projektów dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp

Wdrażaj zmiany, śledź postępy, płucz, powtarzaj!

Wyzwania związane z wdrażaniem metryk celów

Pomimo wielu korzyści, wdrożenie metryk celów nie jest łatwe. Istnieje kilka wyzwań, z którymi prawdopodobnie będziesz musiał się zmierzyć, Oto jak możesz je pokonać.

Metryki, które nie są zgodne z celami

Najlepsze wskaźniki muszą być dostosowane do cele zespołu . Mierzą one wydajność w odniesieniu do pożądanego celu. Jednak często Teams mają trudności z określeniem właściwych wskaźników dla swoich celów.

Stwórz foldery do śledzenia cykli sprintów, OKR, cotygodniowych kart wyników pracowników itp. i określ metryki dla każdego z nich.

Ustawienie i zapominanie o metrykach

Teams entuzjastycznie ustawiają cele, metryki i cele na początku roku. Często zapomina się o tym, gdy zaczyna się pośpiech codziennej pracy.

ClickUp pomaga tego uniknąć poprzez automatyzację śledzenia postępów.

Brak widoczności

Jednym z powodów, dla których Teams ustawiają cele i zapominają o nich, jest brak stałej widoczności. Rozproszone arkusze kalkulacyjne z różnymi dostosowaniami celów i wskaźników sprawiają, że dostęp do nich jest uciążliwy.

ClickUp rozwiązuje ten problem poprzez umieszczenie celów w kontekście codziennych zadań. Dzięki temu cele są widoczne i istotne dla pracy.

Brak danych do śledzenia postępów

Bez solidnego narzędzia do zarządzania projektami, odpowiedź na tak podstawowe pytanie jak "ile zadań zostało zakończonych?" może być zbyt czasochłonna.

Kompleksowy moduł zarządzania zadaniami ClickUp został zaprojektowany, aby temu zaradzić. Korzystając z ClickUp, Twoje Teams mogą gromadzić dane dotyczące zadań, śledzenia czasu, obciążenia pracą i nie tylko.

Bądź na szczycie swoich celów i wskaźników powodzenia dzięki ClickUp

Każdy biznes zawsze dąży do osiągnięcia jakiegoś celu, pożądanego rezultatu. Być może nie zgadzasz się z celem Goldratta i uważasz, że Twoim głównym celem jest zmiana świata. Nie będziemy tego oceniać.

Niezależnie od tego, jaki jest Twój cel, ClickUp zapewni Ci wsparcie. Skorzystaj z funkcji zarządzania zadaniami, planowania, monitorowania i śledzenia celów w ClickUp, aby osiągnąć swoje cele. Zacznij od razu. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .

Najczęściej zadawane pytania o metryki celów

1. Jaki jest cel metryk powodzenia?

Mierniki powodzenia są wskaźnikami wydajności. Celem wskaźników powodzenia jest zapewnienie członkom zespołu jasności, kierunku i celu.

2. Czym są wskaźniki celów KPI?

Mierniki celów KPI to konkretne pomiary wykorzystywane do oceny wyników organizacji, teamu lub poszczególnych osób w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych celów.