Zidentyfikuj metrykę gwiazdy północnej swojego zespołu i wznieś się na nowe wyżyny

Gwiazda Polarna, znana również jako Gwiazda Północna, nie jest ani najbliżej Ziemi, ani najjaśniejsza na niebie. Jest niezwykła tylko dlatego, że wydaje się stabilna, nawet gdy całe północne niebo porusza się wokół niej.

Tak więc, niezależnie od pory nocy lub pory roku, jeśli chcesz płynąć na północ, podążasz za Gwiazdą Północną.

Metryka Gwiazdy Północnej robi dokładnie to samo dla Businessu. W przeciwieństwie do celów lub zadań, wskaźniki Gwiazdy Północnej są jednoznaczne.

Żadne dwa wskaźniki nie są ze sobą sprzeczne ani mylące. Służą one jako punkt, do którego zawsze można powrócić, jeśli kiedykolwiek okaże się, że zbaczamy z kursu.

W tym wpisie na blogu pomożemy Ci wybrać wskaźniki Gwiazdy Północnej, zbudować mapę drogową, aby do nich dotrzeć i śledzić postępy w trakcie ich realizacji.

Czym są wskaźniki North Star?

Wskaźniki North Star są miarami powodzenia, które są zgodne z długoterminową trajektorią wzrostu Business. Są one fundamentalne dla powodzenia biznesu i nie mają na nie wpływu okresowe wzloty i upadki.

Wskaźniki North Star, szczególnie popularne wśród zespołów zajmujących się rozwojem produktów w startupach programistycznych, mierzą, dlaczego klient nadal kupuje od Ciebie.

Dobry wskaźnik North Star charakteryzuje się następującymi cechami.

Odzwierciedlanie wartości dla klienta: Czego potrzebujemy od klienta do zrobienia w zamian za cenę, którą płaci? W przypadku produktów rozrywkowych, takich jak YouTube, Spotify czy Facebook, jest to czas spędzony na platformie. W przypadku produktów komunikacyjnych, takich jak Slack, jest to dzienna liczba aktywnych użytkowników. W przypadku Amazon mogą to być miesięczne transakcje lub zakupione produkty.

Związane z przychodami: Nie oznacza to, że przychód jest metryką Gwiazdy Północnej, choć może nią być. Jednak skuteczna metryka Gwiazdy Północnej to połączenie wartości dla klienta z przychodami.

Ma zastosowanie do całej organizacji: Metryka Gwiazdy Północnej nie zmienia się w zależności od zespołu/roli. Pozostaje stała, z zagnieżdżonymi celami i zadaniami, które mogą się różnić w zależności od zespołu.

Na przykład, jeśli metryką Gwiazdy Północnej twojej organizacji jest "dzienna liczba aktywnych użytkowników", wszyscy, od produktu, marketingu i sprzedaży po powodzenie klienta, muszą zaprojektować swoją pracę tak, aby ją spełnić.

Skup się na perspektywie długoterminowej: Wskaźniki North Star nie zmieniają się co roku. Są one powiązane z długoterminowym wzrostem i muszą być realizowane przez wiele lat. Dlatego muszą być konkretne, ale wystarczająco szerokie.

Z kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI), cele projektu i kluczowych wyników (OKR), One Metric That Matters (OMTM) i dziesiątki innych ram już stosowanych w praktyce, dlaczego warto rozważyć metryki North Star? Przyjrzyjmy się temu.

Znaczenie wskaźników North Star

Dobre wskaźniki North Star zapewniają kierunek dla całej organizacji. Pomagają każdemu zespołowi ustalić mapę drogową, ustawić oś czasu i zdecydować, kto, kiedy i w jaki sposób przejmie wiosła.

Ustaw swoje cele i osiągaj je dzięki ClickUp

Skuteczne metryki North Star dostarczają następujących informacji.

Jasność

Dobry wskaźnik Gwiazdy Północnej jednoznacznie określa, do czego zmierza organizacja. Nie pozostawia miejsca na subiektywne interpretacje, niezależnie od tego, jak blisko lub daleko od klienta znajduje się członek zespołu.

Koncentracja na całej organizacji

Łączy całą organizację w dążeniu do wspólnego celu. Dobre wskaźniki North Star eliminują wewnętrzne konflikty dotyczące pomiaru wydajności i priorytetów.

Gdy między działami sprzedaży i marketingu toczy się gorąca debata na temat wydajności kampanii generowania leadów, wskaźniki North Star zapewniają wyrównanie.

Zorientowanie na klienta

Skuteczne wskaźniki Gwiazdy Północnej koncentrują się na wartości dla klienta, ukierunkowując wszystkich na ten cel. Zachęca każdego członka zespołu do zrobienia czegoś więcej dla klienta, aby uświadomił sobie wyższą wartość i był skłonny zapłacić więcej.

Wśród teamów zajmujących się rozwojem produktów może to być niezwykle transformujące. Kiedy metryka Gwiazdy Północnej jest wyczyszczona, będą dostarczać funkcje, które do niej dążą, nawet jeśli inne nowe, błyszczące obiekty wydają się bardziej atrakcyjne.

Cel

Nowoczesne organizacje, zwłaszcza startupy, są zbudowane wokół celu. Pokolenie Z również sprawdza, czy wartości firmy są zgodne z ich własnymi, zanim zaakceptuje zatrudnienie. Gwiazda Północy odzwierciedla wartości i misję organizacji, kierując podejmowaniem decyzji przez wszystkich interesariuszy.

Dzięki jasności, skupieniu, niestandardowej orientacji na klienta i celowi, wskaźnik North Star firmy pomaga poprawić wydajność pracy , mobilizując wszystkich do osiągnięcia wspólnego celu.

Wszystko to jest świetne, ale jakie są dobre wskaźniki gwiazdy północnej? I czy może istnieć wiele wskaźników gwiazdy północnej? Oto kilka przykładów.

Przykłady wskaźników gwiazdy północnej

Wskaźniki gwiazdy północnej mogą zależeć od kilku czynników, takich jak sprzedawany produkt, branża, w której działasz, rozwój firmy, wydajność wzrostu, tworzona wartość dla klienta, model biznesowy itp. Oto kilka przykładów wskaźników North Star w odniesieniu do tych czynników.

1. Przychody

W branży toczą się wielkie debaty na temat przychodów jako wskaźnika North Star. Niektórzy twierdzą, że głównym celem każdego biznesu jest generowanie przychodów. Dlatego też wskaźniki przychodów, takie jak roczny przychód cykliczny (ARR), miesięczny przychód cykliczny (MRR) i miesięczny przychód brutto (GMV) są najlepszymi wskaźnikami Gwiazdy Północnej dla całej firmy.

Inni twierdzą, że jeśli ustawisz "przychód" jako główny wskaźnik, będziesz zbyt skoncentrowany na wzroście liczby klientów za pomocą taktyk, takich jak ustalanie cen lub oferowanie rabatów. Co więcej, "zarabiaj X milionów dolarów" nie brzmi zbyt inspirująco dla pracowników!

Tak więc przychody i rentowność jako wskaźniki gwiazdy północnej mogą w dłuższej perspektywie przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.

2. Czas spędzony na platformie

Spędzony czas jest popularnym wskaźnikiem North Star w przestrzeni rozrywki lub mediów społecznościowych, w organizacjach takich jak Spotify, YouTube, LinkedIn i Facebook.

Spędzony czas jest doskonałym wskaźnikiem Gwiazdy Północnej, ponieważ doskonale oddaje wartość, jaką klient czerpie z produktu, tj. rozrywki. Do

Z biznesowego punktu widzenia, im więcej czasu użytkownik spędza na platformie, tym większe jest jego zaangażowanie, a co za tym idzie - przychody. Mając obsesję na punkcie takiego wskaźnika, kluczowe jest również uwzględnienie kosztu pozyskania klienta - pieniędzy wydanych na pozyskanie go na platformę.

Idąc krok dalej, warto aktywnie śledzić tygodniową liczbę aktywnych płatnych użytkowników, którzy faktycznie wpływają na przychody.

Należy jednak również zauważyć, że wykorzystanie czasu spędzonego na platformie jako wskaźnika Gwiazdy Północnej popycha deweloperów do tworzenia uzależniających wydajności które powodują rzeczywiste szkody, zwłaszcza dla najbardziej wrażliwej populacji.

3. Aktywni użytkownicy

Innym wymiarem metryki spędzonego czasu są dzienni, tygodniowi lub miesięczni aktywni użytkownicy. Dotyczy to zwłaszcza produktów, które nie zawierają zawartości lub konieczności pozostawania zalogowanym.

Na przykład produkt SaaS do fakturowania, CRM, narzędzie do zarządzania projektami itp. nie są tworzone z myślą o spędzaniu czasu przez użytkowników. Cel takich produktów może być zupełnie odwrotny, np. skrócenie czasu poświęcanego na fakturowanie, komunikację z klientami lub zarządzanie projektami. Produkty te są przeznaczone do okresowego używania w celu zwiększenia wydajności.

Dlatego zamiast poświęconego czasu lepszą miarą jest tutaj liczba osób/organizacji korzystających z produktu. Dzienna lub miesięczna liczba aktywnych użytkowników jest tutaj doskonałym wskaźnikiem.

Niektóre organizacje wykorzystują aktywnych "płatnych" użytkowników jako wskaźnik Gwiazdy Północnej, łącząc cele związane z przychodami i zaangażowaniem. Rozszerzeniem tego jest również wartość życiowa klienta - która łączy przychody uzyskane od klienta przez cały czas trwania jego relacji z Tobą.

Pamiętaj, co chcesz zbudować, używając aktywnych użytkowników jako wskaźnika Gwiazdy Północnej. Na przykład, jeśli Twoja aplikacja pomaga użytkownikom sprawniej składać zeznania podatkowe, jest mało prawdopodobne, aby była używana w innym czasie niż w czwartym kwartale, więc miesięczna liczba aktywnych użytkowników może pozostać bliska zeru przez resztę roku.

Zależnie od modelu biznesowego, możesz wybrać roczną liczbę aktywnych użytkowników jako wskaźnik North Star. Można też dodać do aplikacji funkcje zarządzania inwestycjami lub wydatkami, aby skłonić użytkowników do częstszych odwiedzin.

4. Wykonane działania

W zależności od podstawowej usługi oferowanej przez produkt, "liczba wykonanych działań" odnosi się do liczby przypadków, w których klient korzysta z usługi.

W przypadku narzędzia komunikacyjnego, takiego jak WhatsApp lub Slack: Liczba wysłanych wiadomości

Dla aplikacji do udostępniania przejazdów: Liczba zarezerwowanych przejazdów

Dla platformy e-commerce: Liczba zakupionych produktów

Dla firmy fintech: Liczba przetworzonych transakcji

Dla firmy turystycznej: Liczba zarezerwowanych podróży

Wykonane działania docierają do podstaw tego, dlaczego produkt został zbudowany i jaką wartość oferuje klientowi. Często działania są bezpośrednio związane z ceną produktu, zwielokrotniając przychody, gdy ich liczba rośnie.

Na przykład, podstawową ofertą Ubera jest przejazd, który jest dynamicznie wyceniany w oparciu o różne czynniki. Po osiągnięciu wskaźnika North Star Metric - wzrostu liczby przejazdów - przychody (liczba przejazdów x cena) również rosną.

5. Wyróżnik

Optymalizacja podstawowego wyróżnika na rynku może być dobrym wskaźnikiem Gwiazdy Północnej. Jeśli dobry UX jest Twoim głównym wyróżnikiem, jego wykorzystanie i poprawa musi być podstawowym celem każdego w Business.

UX sprawdza się najlepiej jako wskaźnik Gwiazdy Północnej na zatłoczonych rynkach. Na przykład, wprowadzając na rynek kolejny sok pomarańczowy w Walmarcie, jego opakowanie powinno być łatwe do picia, wielokrotnego użytku, a nawet zabawne, jeśli chcesz mieć szansę.

Podobnie, zadowolenie klienta, dostępność, niestandardowość itp. mogą również działać jako wskaźniki Gwiazdy Północnej dla Twojej organizacji.

Chociaż zaleca się wybranie jednego wskaźnika Gwiazdy Północnej i dążenie do niego, istnieje wiele opcji. Zanim wybierzesz swoją, rozważ następujące kwestie.

Identyfikacja metryki Gwiazdy Północnej Twojego Teamu

Zidentyfikowanie wskaźnika, który będzie przyświecał całej organizacji w ciągu najbliższych kilku lat, nie może być podejmowane pochopnie. Decyzja musi uwzględniać spostrzeżenia ze sprzedaży, marketingu, wydajności, zasobów ludzkich, powodzenia klienta, finansów i zespołu kierowniczego. Musi ona łączyć wizję przyszłości z realistycznymi wymaganiami rynku.

Będzie to szczególnie trudne, jeśli jesteś startupem na wczesnej scenie rozwoju bez wyczyszczonych informacji zwrotnych z rynku. Poniżej znajduje się powszechnie stosowana metryka North Star. Sugeruje on kilka pytań, na które należy znaleźć odpowiedzi przed określeniem swojej metryki Gwiazdy Północnej.

Najlepszym sposobem jest zebranie kluczowych osób ze wzmiankowanych teamów w celu zbadania odpowiedzi ze wszystkich perspektyw. Rozważ różne wskaźniki oraz ich zalety i wady przed sfinalizowaniem jednego z nich.

Na potrzeby tego ćwiczenia wyobraź sobie, że uruchamiasz aplikację do medytacji o nazwie "Deep Breath" Oto jak można zidentyfikować metrykę gwiazdy północnej swojego zespołu.

1. Jakie są niestandardowe momenty powodzenia twojego klienta?

Odpowiedź na powyższe pytanie pomoże wyartykułować wartość dla klienta. Pomyśl o momencie w cyklu życia klienta, w którym naprawdę doświadcza wyniku zakupu Twojego produktu.

W przypadku Deep Breath byłby to każdy moment, w którym klient odczuwa zmniejszenie stresu lub lepszy sen dzięki korzystaniu z produktu.

2. Jak zmierzyć moment powodzenia klienta?

Chociaż w rzeczywistości momentem powodzenia jest westchnienie stresu klienta, nie można go zmierzyć i umieścić w arkuszu kalkulacyjnym do raportowania. Musisz sprawić, by był policzalny.

Aplikacja do medytacji nie może zostać pobrana, ponieważ moment powodzenia klienta nie ma miejsca, gdy się zarejestruje lub zamierza medytować.

Nie może to być liczba rozpoczętych zajęć, ponieważ prawdziwą wartością dla klienta jest zakończenie sesji.

Dlatego liczba zakończonych zajęć medytacyjnych jest najlepszym wskaźnikiem dla Deep Breath.

3. Co możesz zrobić dzisiaj, aby zwiększyć powodzenie biznesu?

Teraz, gdy ustaliłeś, co tworzy wartość dla klienta, nadszedł czas, aby połączyć to z przychodami.

Model biznesowy określa sposób generowania przychodów. Deep Breath może pobierać opłaty od klientów na następujące sposoby.

Zryczałtowana opłata za każdą klasę medytacji

Subskrypcja na nieograniczoną liczbę zajęć

Model freemium z płatnymi sesjami medytacji z przewodnikiem

Model oparty na reklamach

Jeśli pobierasz opłatę ryczałtową za zajęcia, Twoim wskaźnikiem North Star będzie "liczba zakończonych zajęć"

Jeśli pobierasz opłatę za subskrypcję, Twoim wskaźnikiem North Star będzie "liczba płacących użytkowników, którzy zakończyli sesje medytacji codziennie/tygodniowo/miesięcznie"

Jeśli oferujesz model freemium, Twoim wskaźnikiem North Star będzie "liczba zakończonych sesji medytacji z przewodnikiem"

Zasadniczo użyj tego pytania, aby połączyć wartość, jaką zyskuje klient, z tym, za co płaci.

3. Co przyczynia się do osiągnięcia wskaźnika North Star?

Podczas gdy wskaźnik Gwiazdy Północnej jest kierunkiem, w którym podąża cała organizacja, ustawienie go jako jedynego celu może prowadzić do chaosu. Każda osoba może interpretować podróż w kierunku Gwiazdy Północnej na swój własny sposób, ciągnąc organizację w różnych kierunkach.

Warto więc podzielić podróż do Gwiazdy Północnej na kroki.

Deep Breath zdecydował się wybrać "wzrost konsumpcji" - tj. liczbę zakończonych zajęć medytacyjnych - jako miernik Gwiazdy Północnej. Istnieją różne kroki, aby się tam dostać.

Mierniki wejściowe marketingu : Odwiedziny strony internetowej, subskrypcje newslettera, słuchacze podcastów, pobrania aplikacji, zapisy na wersje próbne itp.

: Odwiedziny strony internetowej, subskrypcje newslettera, słuchacze podcastów, pobrania aplikacji, zapisy na wersje próbne itp. metryki wejściowe sprzedaży : Konwersja na płatne subskrypcje, roczne subskrypcje vs. miesięczne subskrypcje, itp.

: Konwersja na płatne subskrypcje, roczne subskrypcje vs. miesięczne subskrypcje, itp. Dane dotyczące doświadczenia użytkownika : Czas spędzony w aplikacji, liczba odbytych zajęć itp.

: Czas spędzony w aplikacji, liczba odbytych zajęć itp. Metryki rozwoju produktu : Czas potrzebny na rozpoczęcie każdej klasy, współczynnik porzuceń przed stroną płatności itp.

: Czas potrzebny na rozpoczęcie każdej klasy, współczynnik porzuceń przed stroną płatności itp. Wskaźniki zaangażowania społeczności: Liczba wdrożonych przewodników medytacyjnych

Poszczególne osoby mogą ustawić cele dla siebie, nawigując swoją podróż w kierunku Gwiazdy Północnej organizacji. Jest to szczególnie pomocne przy ustawieniu celów przywódczych wokół zatrudniania, strategii wejścia na rynek i interakcji z Tablicą.

Szablon Get Things Done firmy ClickUp

Jednym z najprostszych sposobów na podzielenie celów na zadania jest metodologia Get Things Done (GTD) Davida Allena. Zacznij od szablonu Szablon GTD ClickUp teraz.

4. W jaki sposób czynniki zewnętrzne wpływają na wskaźniki North Star?

Dobry wskaźnik Gwiazdy Północnej powinien pozostać w dużej mierze niezakłócony przez czynniki zewnętrzne. Jeśli pogoda, opóźnienia lotów, zmiany polityczne itp. wpływają na wskaźnik Gwiazdy Północnej, nadszedł czas, aby go przemyśleć.

Deep Breath może pozostać niezakłócony przez te zmiany, ponieważ jest to głęboko osobista aplikacja. Niezbędne jest jednak śledzenie globalnych/krajowych trendów, które wpływają na wyniki sprzedaży i dostosowywanie wskaźników Gwiazdy Północnej w razie potrzeby.

5. Jak często można śledzić wyniki wskaźnika North Star?

Ponieważ wskaźnik Gwiazdy Północy pomaga nawigować w podróży, powinieneś być w stanie sprawdzać w krótkich, regularnych odstępach czasu, czy jesteś na właściwej drodze. Dlatego też wskaźnik North Star musi odzwierciedlać tygodniowy lub przynajmniej miesięczny wzrost.

Na przykład, jeśli metryką gwiazdy północnej Deep Breath jest "liczba klientów, którzy wystawiają pozytywne recenzje w App Store", jest to czynność wykonywana raz na cykl życia każdego klienta. Może minąć kilka miesięcy, zanim zostawią recenzję, jeśli w ogóle. Nie daje to wystarczająco szybkiej informacji zwrotnej.

Dlatego Deep Breath potrzebuje metryki, która regularnie porusza igłą.

Zidentyfikowanie metryki Gwiazdy Północnej to pierwszy krok w długiej podróży. Na każdym kolejnym kroku niezbędne jest sprawdzanie żagli i śledzenie postępów. Oto jak można to zrobić.

Jak zarządzać swoją metryką Gwiazdy Północnej

Dobre oprogramowanie do zarządzania projektami to nie tylko śledzenie zadań, ale także powodzenie Twojego biznesu. Aby to umożliwić, musi być również narzędziem do rozwoju opartym na produkcie.

ClickUp został zaprojektowany z myślą o tym, łącząc ze sobą zadania, kamienie milowe, projekty, dokumenty i inne elementy w celu uzyskania metryki Gwiazdy Północnej.

Ustaw swoje cele

Ustaw swoje cele dokładnie tak, jak chcesz w ClickUp

Ustaw metrykę Gwiazdy Północnej w swoich aplikacji do śledzenia celów . W zależności od tego, jak zdefiniowałeś metrykę, możesz ustawić ją jako jedną z następujących opcji Cele ClickUp .

Wartość numeryczna : np. 1000 usuniętych błędów

: np. 1000 usuniętych błędów Prawda lub fałsz : np. osiągnięty kamień milowy

: np. osiągnięty kamień milowy Cel w walucie: np. 3 miliony dolarów przychodu

Napisz szczegółowe opisy każdego celu, aby upewnić się, że członkowie zespołu dobrze rozumieją swoją rolę. Spraw, aby metryka Gwiazdy Północnej była widoczna dla wszystkich w organizacji, aby mogli oni połączyć swoje cele i projekty w celu jej osiągnięcia.

Podziel cele na zadania

Użyj tej sekcji na ClickUp, aby połączyć swoje wskaźniki KPI i metryki zarządzania produktem do wskaźnika North Star.

Tutaj można ustawić cele sprintu, tygodniowe cele sprzedaży itp. Można je również interpretować jako zadania.

Na przykład, wykonaj dziesięć rozmów z klientami lub zaplanuj trzy prezentacje dla klientów w każdym tygodniu. W zależności od przepływu pracy w projekcie, twórz zadania, które kumulatywnie przesuwają igłę w metryce North Star.

Organizuj swoje zadania i cele

Organizuj swoją pracę w folderach i celach za pomocą ClickUp

Śledź codzienne/tygodniowe zwycięstwa, organizując je za pomocą celów ClickUp. Widok podsumowania projektu, aby zobaczyć, w jaki sposób zadania przyczyniają się do osiągnięcia celu. Ustaw cele w ramach każdego zadania, aby śledzić postępy. Umieść powiązane zadania w folderze.

Zintegruj harmonogramy projektów z tymi zadaniami, aby dotrzymać terminów. Ustawienie poziomy priorytetów dla każdego celu i zaplanować te o wysokim priorytecie do natychmiastowego działania.

Śledzenie i monitorowanie postępów w kierunku Gwiazdy Północnej

Widok listy zadań ClickUp, które zwijają się do metryki North Star

Użyj przycisku Pulpit ClickUp aby śledzić wszystko, co jest dla Ciebie ważne, takie jak postępy w realizacji zadań, osiąganie celów, a nawet obciążenie pracą zespołu.

Możesz także tworzyć karty wyników pracowników oraz cele i kluczowe wyniki (OKR) bezpośrednio w ClickUp w celu dokonywania regularnych przeglądów.

Ustaw żagle w kierunku swojej Gwiazdy Północnej z ClickUp

Gwiazda Północna to nie tylko wiedza o tym, dokąd płynąć. Co ważniejsze, chodzi o powrót na trasę, gdy wiatry są zbyt silne i wyrzucają Cię z trasy. Musi być trwała przez lata (lub przynajmniej miesiące), aby nie zakłócać wykonywanej pracy. Powinien być również łatwo dostępny i widoczny dla każdego członka zespołu, zwłaszcza w czasach kryzysu egzystencjalnego w miejscu pracy.

Aby w pełni wykorzystać swoją metrykę Gwiazdy Północnej, potrzebujesz narzędzie do hakowania wzrostu użyj celów ClickUp, aby zidentyfikować, ustawić, zarządzać, śledzić i osiągnąć swoje wskaźniki North Star.

Mierz wskaźniki wejściowe za pomocą celów zakończonych zadań. Mierz wskaźniki wyjściowe, takie jak liczba sprzedaży lub pobrań aplikacji, za pomocą celów liczbowych/walutowych.

Uzyskaj zakończoną widoczność celów, zadań i wydajności zespołu w jednym miejscu.