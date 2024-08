10 najlepszych narzędzi programowych PLM do zarządzania cyklem życia produktu w 2024 r

Każdy produkt zaczyna się od pomysłu, przechodzi przez iteracyjne cykle projektowania, rozwoju, informacji zwrotnych i aktualizacji, a ostatecznie zostaje zastąpiony czymś lepszym.

Menedżerowie produktu i twórcy oprogramowania znają to jako cykl życia produktu.✨

W miarę jak produkty stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane, proporcjonalnie rośnie ilość generowanych przez nie danych i dokumentacji. Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) to rozwiązanie, które zarządza produktem od kołyski po grób, jednocześnie prezentując (i zachowując) kluczowe informacje i krytyczne spostrzeżenia w czasie rzeczywistym.

W tym artykule przeanalizujemy 10 najlepszych rozwiązań do zarządzania cyklem życia produktu Oprogramowanie PLM rozwiązania dla Twojego zespołu.

Czym jest oprogramowanie PLM?

PLM lub Product oprogramowanie do zarządzania cyklem życia to narzędzia oparte na chmurze, które pomagają rozwój produktu teams dokumentują i zarządzają informacjami o oprogramowaniu na każdej scenie jego rozwoju.

Oprogramowanie PLM zarządza dokumentacją i procesami rozwoju cyklu życia produktu, dzięki czemu projektanci, inżynierowie, współpracownicy nietechniczni i inni ważni interesariusze pozostają na tej samej stronie.

Dzięki systemowi PLM teams produktów mogą stworzyć ustandaryzowany cykl pracy i usprawnić współpracę poprzez konsolidację i zarządzanie danymi krytycznymi dla cyklu życia produktu. 💻

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu PLM, zespoły produktowe mogą bezpiecznie współpracować asynchronicznie, co jest szczególnie pomocne w przypadku zespołów z różnych lokalizacji geograficznych. Co więcej, dzięki zarządzanie danymi i możliwości śledzenia, zespoły produktowe mogą obniżyć koszty w dłuższej perspektywie i dostarczać produkty wysokiej jakości.

PLM rejestrują dane projektowe, dzienniki zmian, dokumenty, zapisy współpracy i informacje dotyczące zapewnienia jakości, dzięki czemu zespoły produktowe mogą usprawnić cykl pracy, zminimalizować błędy i efektywnie współpracować.

Jeśli tworzysz oprogramowanie, musisz uzyskać oprogramowanie PLM na wczesnym etapie planowania. Pomoże to zespołowi ograniczyć ryzyko, rejestrować postępy w SDLC i wprowadzać zmiany w razie potrzeby.

Czego należy szukać w oprogramowaniu PLM?

Wiele narzędzi PLM jest dostępnych w różnych przedziałach cenowych, więc jak wybrać najlepsze?

Przed wyborem jednego z nich należy wziąć pod uwagę bieżące potrzeby i te, które mogą pojawić się w przyszłości. Postaraj się uzyskać elastyczne rozwiązanie, które posiada narzędzia spełniające specyficzne potrzeby Twojego zespołu

Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu:

Opcje integracji: Wybór platformy typu "wszystko w jednym", która integruje prototypowanie i narzędzia CAD jest lepszy dla maksymalizacji cykl pracy nad rozwojem produktu . Integracja z oprogramowaniem marketingowym, ERP i narzędziami do zarządzania projektami to również świetne funkcje

Wybór platformy typu "wszystko w jednym", która integruje prototypowanie i narzędzia CAD jest lepszy dla maksymalizacji cykl pracy nad rozwojem produktu . Integracja z oprogramowaniem marketingowym, ERP i narzędziami do zarządzania projektami to również świetne funkcje Możliwości współpracy: Oprogramowanie PLM powinno pomagać różnym teamom we współpracy i widoku aktualnych informacji. Należy więc szukać funkcji takich jak edycja w czasie rzeczywistym, komentowanie i przydzielanie zadań

Oprogramowanie PLM powinno pomagać różnym teamom we współpracy i widoku aktualnych informacji. Należy więc szukać funkcji takich jak edycja w czasie rzeczywistym, komentowanie i przydzielanie zadań Przyjazny dla użytkownika interfejs: PLM będzie używany przez cały zespółzespół ds. rozwoju produktu jak również inni interesariusze. Upewnij się więc, że interfejs jest intuicyjny i łatwy w użyciu

PLM będzie używany przez cały zespółzespół ds. rozwoju produktu jak również inni interesariusze. Upewnij się więc, że interfejs jest intuicyjny i łatwy w użyciu Elastyczne, ale skalowalne : Oprogramowanie powinno być dostosowane do zmieniających się potrzeb Twojego portfolio produktów. Możliwości takie jak niestandardowe funkcje, integracje i automatyzacja będą bardzo przydatne

: Oprogramowanie powinno być dostosowane do zmieniających się potrzeb Twojego portfolio produktów. Możliwości takie jak niestandardowe funkcje, integracje i automatyzacja będą bardzo przydatne Silne możliwości zarządzania danymi : Ma to fundamentalne znaczenie dla narzędzia PLM. Wybrane oprogramowanie powinno posiadać scentralizowane repozytorium dla wszystkich informacji związanych z produktem. Ponadto musi oferować kontrolę wersji, śledzenie wersji, dzienniki błędów itp.

: Ma to fundamentalne znaczenie dla narzędzia PLM. Wybrane oprogramowanie powinno posiadać scentralizowane repozytorium dla wszystkich informacji związanych z produktem. Ponadto musi oferować kontrolę wersji, śledzenie wersji, dzienniki błędów itp. Zautomatyzowane przepływy pracy i powiadomienia: Poszukaj funkcji automatyzacji, które usprawniają powtarzalne zadania i przepływy pracy, informują Teams na bieżąco i zapewniają szybkie podejmowanie decyzji.

Poszukaj funkcji automatyzacji, które usprawniają powtarzalne zadania i przepływy pracy, informują Teams na bieżąco i zapewniają szybkie podejmowanie decyzji. Analityka i raportowanie: Funkcje analityki i raportowania w PLM pozwolą ci ocenić postęp, usunąć wąskie gardła i podejmować decyzje oparte na danych

Funkcje analityki i raportowania w PLM pozwolą ci ocenić postęp, usunąć wąskie gardła i podejmować decyzje oparte na danych Aktualizacje i wsparcie: Prawdopodobnie będziesz korzystać z wybranego PLM tak długo, jak długo będzie istnieć Twój produkt. Dlatego regularne aktualizacje oprogramowania i elastyczny zespół wsparcia powinny znaleźć się na Twojej liście życzeń

10 najlepszych programów PLM do wykorzystania w 2024 roku

Nie musisz przeglądać setek narzędzi PLM, aby znaleźć to, które będzie dla Ciebie najlepsze. Wybierz jedno spośród 10, które umieściliśmy na naszej liście. 😃

1. ClickUp

konfiguracja cyklu pracy PLM na platformie ClickUp_

ClickUp wyposaża zespoły produktowe w potężne narzędzia do zarządzania produktami. Dzięki niemu można tworzyć mapy drogowe produktów, automatyzować cykle pracy, współpracować ze zdalnymi teamami w czasie rzeczywistym, przekazywać informacje zwrotne i otrzymywać aktualizacje za pośrednictwem automatycznych powiadomień. Można również udostępniać aktualizacje kierownictwu i publikować notatki dotyczące wersji.

Ponadto, można śledzić postęp prac za pomocą aplikacji Zadania ClickUp , dokumentacja procesu kompilacji z Dokumenty ClickUp i udostępnianie ich wielu użytkownikom oraz efektywne zarządzanie całym cyklem życia produktu.

Co więcej, możesz przeprowadzać burze mózgów na temat pomysłów na produkty ze swoim teamem, korzystając z funkcji Tablice w ClickUp twórz i śledź cele zespołu za pomocą ClickUp Cele i analizuj wszystkie dane za pomocą Interaktywne pulpity nawigacyjne ClickUp .

Zamiast żonglować milionem aplikacji, możesz mieć jedną platformę, która może zająć się dużą częścią zadań związanych z cyklem życia produktu. 🕺

mapy drogowe produktów w ClickUp usprawniają pracę zespołową_

Możesz również niestandardowo dostosować ClickUp do swoich potrzeb związanych z zarządzaniem produktem dzięki ClickApp co ostatecznie pomaga osiągnąć kPI zarządzania produktem.

ClickUp najlepsze funkcje

Oszczędność czasu dzięki użyciuDarmowe szablony do zarządzania produktami ClickUp do opracowywania map drogowych produktów

Współpracuj w czasie rzeczywistym ze współpracownikami za pomocą Dokumentów, Tablic i innych potężnych narzędzi do zarządzania projektami

Ustanowienieustandaryzowany proces do prowadzenia sprintów rozwoju i testowania produktu

Bądź na bieżąco z rezultatami dziękiprzypomnienia i konfigurowalnympowiadomienia ustawienia

Zrób więcej szybciej dzięki zaawansowanym narzędziom opartym na genAI, takim jakClickUp AI Limity ClickUp

Kilku użytkowników stwierdziło, że ClickUp ma stromą krzywą uczenia się

Nowi użytkownicy mogą napotkać trudności w poruszaniu się po interfejsie użytkownika

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 miesięcznie za użytkownika

: $7 miesięcznie za użytkownika Business: $12 miesięcznie za użytkownika

$12 miesięcznie za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp ocena i opinia klientów

G2: 4.7/5 (9200+ recenzji)

4.7/5 (9200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3900+ opinii)

2. Arena PLM & QMS

przez Arena Arena to oparte na chmurze narzędzie PLM przydatne do różnych funkcji, na przykład rozwoju produktu, kontroli dokumentacji produktu, zarządzania jakością, szkoleń i zgodności z przepisami.

Arena łączy informacje o produkcie, ludzi i procesy w jednej platformie natywnej dla chmury, a tym samym przyspiesza rozwój produktu.

Najlepsze funkcje Arena

Bezpieczeństwo danych dzięki łatwemu do wdrożenia oprogramowaniu PLM opartemu na chmurze

Ochrona zasobów i adresów IP dzięki dostępowi opartemu na rolach

Oszczędność wydatków w czasie dzięki niższemu całkowitemu kosztowi własności

Arena limits

Użytkownicy raportowali trudności podczas nawigacji i zmiany projektów

Niektórzy klienci uznali wsparcie za niestandardowe

Ceny Arena

Kontakt w sprawie cen

Arena niestandardowe oceny i recenzje klientów

G2: 4.2/5 (ponad 300 recenzji)

4.2/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 70 recenzji)

3. Propel

przez Propel Propel oferuje oparty na chmurze biznesowy system PLM, QMS (Quality Management System), PIM (Product Information Management) i system zarządzania dostawcami na jednej platformie.

Propel umożliwia połączenie teamów produktowych z ich odpowiednikami zajmującymi się rozwojem biznesu lub wydajnością handlową w globalnych organizacjach.

Dzięki takiemu podejściu opartemu na współpracy, wszystkie odpowiednie Teams pomagają kształtować produkt, tworząc w ten sposób doskonałe doświadczenie dla niestandardowych klientów.

Najlepsze funkcje Propel

Łatwa współpraca dzięki zarządzaniu BOM (Bill of Materials), zarządzaniu dostawcami i analizie w czasie rzeczywistym

Integracja oprogramowania Microsoft i CAD w celu zapewnienia wydajnego systemu zarządzania

Limit Propel

Większość narzędzi wymaga intensywnego szkolenia

Trudne do początkowej konfiguracji

Ceny Propel

Kontakt w sprawie cen

Propel niestandardowe oceny i recenzje klientów

G2: 4,2/5 (ponad 90 recenzji)

4,2/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

4. Odoo

przez Odoo Odoo to open-source'owe narzędzie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) z kilkoma oprogramowanie do zarządzania biznesem rozwiązania.

Odoo PLM pomaga systematycznie testować i iterować produkt w całym jego cyklu życia.

Umożliwia śledzenie zmian na różnych poziomach rozwoju produktu dzięki scentralizowanym dyskusjom nad dokumentami w czasie rzeczywistym. Zmniejsza to prawdopodobieństwo wpływu tych zmian na proces wytwarzania produktu lub jego BOM.

Kolejną ekscytującą funkcją są zlecenia zmian inżynieryjnych, które działają jako centralny zrzut informacji dla wszystkich osób związanych z produktem.

Najlepsze funkcje Odoo

Dostosowanie każdego działu do tego samego dokumentu i efektywne śledzenie zmian w wielu wersjach

Zapobieganie błędom w bieżącej wydajności dzięki zleceniom zmian inżynieryjnych (ECO)

Limity Odoo

Niektórzy użytkownicy uważają, że proces ustawienia Odoo jest nieco skomplikowany

Odoo ma stromą krzywą uczenia się

Ceny Odoo

Free Forever

Standard Plan: $9.14 miesięcznie za użytkownika

$9.14 miesięcznie za użytkownika Plan niestandardowy: $13.71 miesięcznie na użytkownika

Oceny i opinie klientów Odoo

G2: 4.1/5 (ponad 200 opinii)

4.1/5 (ponad 200 opinii) Capterra: 4.2/5 (780+ opinii)

5. Siemens Teamcenter

przez Siemens Teamcenter Oparte na chmurze oprogramowanie PLM Siemens Teamcenter zapewnia bezpieczną platformę do planowania, opracowywania i dostarczania produktu.

Członkowie Teams na całym świecie mogą być częścią całego procesu projektowania, rozwoju i produkcji produktu i śledzić cykl życia produktu za pośrednictwem interfejsu użytkownika

Ten solidny system PLM jest wyposażony w kilka doskonałych funkcji, takich jak cyfrowe bliźniaki, które mogą znacznie poprawić funkcjonalność i wygląd produktu, jeśli są właściwie używane.

Najlepsze funkcje Siemens Teamcenter

Wykorzystanie cyfrowych bliźniaków do połączenia i optymalizacji procesów projektowania i wizualizacji w celu szybkiego rozwiązywania problemów

Wykonywanie dokumentacji projektowej z integracją CAD

Limity Siemens Teamcenter

Aktualizacje są często kosztowne

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z użytecznością

Cennik Siemens Teamcenter

Kontakt w sprawie cen

Niestandardowe oceny i recenzje klientów Siemens

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

4,3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 80 opinii)

6. Jira Align

przez Jira Align Jira jest zwinnym i potężnym oprogramowanie do zarządzania projektami które pomaga wizualizować, zarządzać i proaktywnie rozwiązywać problemy związane z rozwojem produktu.

Posiada różne funkcje wspomagające planowanie, śledzenie szczegółów produktu i zarządzanie jego wydajnością.

Ponieważ skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wprowadzenia produktu na rynek, Jira zapewnia prawidłowe ustanowienie wszystkich kanałów komunikacji.

Najlepsze funkcje Jira

Integracja wielu przydatnych aplikacji innych firm za pośrednictwem Jira

Szybkie uruchamianie projektów lubrozwój projektu proces za pomocą gotowych szablonów

Jednoczesne stosowanie metodologii Scrum i Kanban w całym cyklu życia produktu

Jira limits

Rozszerzenie funkcji i niestandardowe ustawienia Jira mogą stanowić wyzwanie

Ponieważ Jira została stworzona z myślą o zespołach programistycznych, może nie być tak skuteczna w innych branżach

Ceny Jira

**Free

Standard: $8.15/użytkownika miesięcznie

$8.15/użytkownika miesięcznie Premium: $16/użytkownika miesięcznie

$16/użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Jira - oceny i recenzje klientów

G2: 4,3/5 (ponad 5 600 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 600 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

7. Productboard

przez ProductBoard Productboard to oprogramowanie do zarządzania produktami które pomaga organizacji dostarczać kompetentne produkty poprzez wspieranie lepszej współpracy i rozwiązywanie blokad.

Opinie klientów są zintegrowane z Productboard, dzięki czemu można współtworzyć produkty razem z klientami. W ten sposób wspólnie opracujecie innowacyjne produkty, które będą zgodne z wizją Twoją i Twoich klientów.

Productboard pomaga zespołowi produktowemu zaspokajać niestandardowe potrzeby klientów. Możesz również użyć tego oprogramowania do usprawnienia i ustalenia priorytetów w cyklach pracy nad rozwojem funkcji.

Najlepsze funkcje Productboard

Dostęp do opinii klientów i tworzenie produktów spełniających niestandardowe potrzeby użytkowników

Ustalanie priorytetów funkcji według ich pilności za pomocą intuicyjnego pulpitu

Ograniczenia Productboard

Brak aplikacji mobilnej dla użytkowników beta i użytkowników końcowych

Trudna integracja z innymi systemami

Ceny Productboard

Essentials: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Pro: $80/miesiąc za użytkownika

$80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Productboard's niestandardowe oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

4.3/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 140 opinii)

8. OpenBOM

przez OpenBOM OpenBOM to oparta na współpracy platforma SaaS, która umożliwia połączenie producentów i ich sieci łańcucha dostaw oraz zarządzanie danymi produktów.

OpenBOM zapewnia elastyczny i skalowalny sposób organizowania danych produktów. Można go używać do zarządzania CAD, częściami, dokumentami, zestawieniami materiałów, dostawcami, zapasami i zakupami.

Najlepsze funkcje Open BOM

Aktualizacja projektów z dowolnego systemu CAD

Używaj go za darmo do niekomercyjnych, osobistych projektów

Limity OpenBOM

Użytkownicy często narzekali na opóźnienia

Ponieważ jest to rozwiązanie SaaS oparte na chmurze, nie jest dostępne w trybie offline

Ceny OpenBOM

Free plan

Teams: $78/użytkownika miesięcznie

$78/użytkownika miesięcznie Firma: 108 USD/użytkownik miesięcznie

108 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

OpenBOM's niestandardowe oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (450+ recenzji)

4.3/5 (450+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

9. Aras Innovator

przez Aras Aras Innovator to oprogramowanie internetowe do zarządzania procesami rozwoju produktów, procesami produkcyjnymi w wielu lokalizacjach i operacjami łańcucha dostaw.

Dostarcza kilka rozwiązań inżynieryjnych, takich jak PLM, PDM, BOM, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianami, AVL/AML itp.

Aras posiada również narzędzia do zarządzania zmianami, które powiadamiają niestandardowych klientów o wprowadzonych poprawkach, co zapewnia spójność w całym cyklu życia produktu.

Organizacje mogą pobierać, modyfikować i wykorzystywać to otwarcie dystrybuowane rozwiązanie Free.

Najlepsze funkcje Aras

Łatwe tworzenie wielopoziomowych zestawień materiałów za pomocą Aras Innovator

Integracja istniejących środowisk ALM za pomocą prostych kroków

Limity Aras

Użytkownicy uważają etykiety i terminy za mylące

Procedura niestandardowa nie jest jeszcze usprawniona

Ceny Aras

Kontakt w sprawie cen

Aras niestandardowe oceny i recenzje klientów

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

4.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

10. SAP PLM

przez SAP Oprogramowanie SAP PLM może być doskonałym towarzyszem dla odpornego na ryzyko i zrównoważonego procesu zarządzania cyklem życia produktu.

Od burzy mózgów po wprowadzenie produktu na rynek, rozwiązanie SAP PLM zapewnia platformę do analizy procesów biznesowych i informacji zwrotnych od klientów, oceny pomysłów, a następnie wspólnego opracowywania produktu i świadczenia usług.

SAP PLM zapewnia wsparcie dla wszystkich systemów i procesów związanych z produktem, od początku cyklu życia produktu, poprzez jego ideację, aż po produkcję i serwis.

Najlepsze funkcje SAP PLM

Integracja innych produktów SAP w celu stworzenia zakończonego stosu produktów do rozwoju produktu

Ocena kosztów projektu za pomocą wbudowanego kalkulatora kosztów przed jego wdrożeniem

Limity SAP PLM

Może okazać się skomplikowany dla małych teamów projektowych

Często wymaga eksperta SAP, aby w pełni wykorzystać jego potencjał

Otrzymał stosunkowo niską ocenę na popularnych platformach oceny

Ceny SAP PLM

Kontakt w sprawie cen

SAP PLM oceny i recenzje klientów

G2: 3,7/5 (ponad 60 opinii)

3,7/5 (ponad 60 opinii) Capterra: Brak wystarczającej liczby opinii

Wybór najlepszego PLM dla cyklu życia produktu

Narzędzia PLM służą nie tylko do rejestrowania danych związanych z produktem i uzyskiwania wglądu w nie. Wyzwania mogą pojawić się w dowolnym momencie cyklu życia produktu i musisz uzbroić się w odpowiednie narzędzia do rozwiązywania problemów.

Rozwiązanie PLM, na które się zdecydujesz, może zatem stworzyć lub zepsuć proces rozwoju produktu.

10 najlepszych platform PLM może pomóc w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek produktów o wyższej jakości, a także zapewnić wsparcie w całym cyklu życia produktu, od początkowej idei do wprowadzenia produktu na rynek.

Niezależnie od tego, czy budujesz jeden, czy wiele produktów, w branży produkcyjnej, czy w innych branżach, wybór odpowiedniego oprogramowania PLM do Twoich konkretnych potrzeb i przyszły wzrost ma kluczowe znaczenie. Może być podstawą cyfrowej transformacji i sprawić, że cykl życia produktu będzie tak wydajny, jak to tylko możliwe.

ClickUp jest jednym z takich narzędzi PLM, które oferuje to, co najlepsze z obu światów - wydajny stos PLM, a także platformę, która wspiera ścisłą współpracę, lepszą komunikację i efektywne zarządzanie projektami. Give ClickUp a try dzisiaj!