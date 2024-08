10 najlepszych narzędzi programowych do rozwoju opartego na produktach (PLG) w 2024 r

Każda firma dba o swój koszt pozyskania klienta (CAC) - koszt pozyskania klienta. Często jest to koszt mieszany, który obejmuje zatrudnienie w dziale sprzedaży i marketingu, wydatki na reklamę itp.

Odpowiednio, każda firma dba o CAC Payback, czyli czas potrzebny na odzyskanie CAC od klientów w postaci przychodów.

W tradycyjnej strategii wejścia na rynek (GTM) firmy polegają w dużej mierze na marketingu wychodzącym i wysiłkach sprzedażowych. Oznaczało to wysoki CAC napędzany kosztami zatrudnienia plus budżet na prowadzenie kampanii reklamowych w celu wsparcia tej strategii.

Następnie pojawił się bardziej wydajny model: strategia marketingu przychodzącego, której orędownikami są firmy takie jak HubSpot. W tym przypadku inwestycja poszła w tworzenie marki i przywództwa poprzez zawartość, a niestandardowi klienci znaleźli Cię w wyszukiwarkach organicznie. Spowodowało to obniżenie kosztów CAC.

Kolejną sceną tej ewolucji jest rozwój oparty na produktach, w którym to strategia wzrostu opiera się na produkcie, zmniejszając CAC i czas zwrotu z inwestycji oraz zwiększając skalowalność i rentowność.

Czym jest rozwój oparty na produkcie?

Wzrost oparty na produkcie (PLG) to strategia biznesowa, w której produkt jest głównym motorem pozyskiwania, utrzymywania i ekspansji klientów. Koncentruje się na tworzeniu atrakcyjnego doświadczenia użytkownika, które pozwala klientom odkrywać, przyjmować i czerpać wartość z produktu przy minimalnym tarciu.

Strategia PLG obejmuje wykorzystanie produktu w celu przyciągnięcia, zaangażowania i zatrzymania użytkowników. Zamiast polegać wyłącznie na tradycyjnych wysiłkach sprzedażowych i marketingowych, PLG podkreśla nieodłączną wartość produktu, dążąc do napędzania wzrostu poprzez zadowolenie użytkowników.

Co to jest oprogramowanie do rozwoju oparte na wydajności produktu?

Oprogramowanie do rozwoju oparte na produkcie pomaga wdrożyć strategię rozwoju opartą na produkcie, koncentrując się na funkcjach zorientowanych na użytkownika, analizie i Automatyzacja AI aby napędzać wzrost w całym cyklu życia klienta - pozyskiwanie, monetyzacja, utrzymanie, ekspansja i wsparcie.

Celem jest przekształcenie użytkowników w płacących subskrybentów lub kupujących, przy czym produkt jest głównym motorem wzrostu i przychodów.

Narzędzia wzrostu oparte na wydajności pomagają:

Dostarczać użytkownikom momentów aha i wartości Business

Zaprezentować najlepsze wykorzystanie produktu

Gromadzić cenne dane dotyczące użytkowania produktu,

Zbierać niestandardowe opinie klientów,

Zrozum zachowanie użytkowników,

Poprawić doświadczenie użytkownika i

Zwiększenie wskaźnika retencji

Jaka jest różnica między wzrostem PLG a wzrostem opartym na sprzedaży? Co jest lepsze?

Wzrost oparty na wydajności i wzrost oparty na sprzedaży to bardzo różne podejścia do osiągnięcia wzrostu biznesu. Oto przegląd różnic między nimi:

PLG jest często uważane za bardziej skalowalne i opłacalne, gdy produkt zyskuje na popularności, ponieważ w mniejszym stopniu opiera się na wysiłkach sprzedażowych wymagających dużej siły roboczej.

Większość firm odnoszących powodzenie stosuje podejście hybrydowe, początkowo koncentrując się na modelu PLG. Gdy produkt zyska na wydajności, przechodzą do modelu wspomaganego sprzedażą, aby wesprzeć potrzeby skali i ekspansji.

Czego należy szukać w narzędziu Product Led Growth Software?

Wybór najlepszego narzędzia do rozwoju opartego na produkcie (PLG) wymaga przemyślanego podejścia. Oto krótki przewodnik:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Szukaj narzędzia z intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Potrzebujesz czegoś, co Twój Teams będzie mógł łatwo zaadoptować bez rozszerzenia szkolenia

Szukaj narzędzia z intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Potrzebujesz czegoś, co Twój Teams będzie mógł łatwo zaadoptować bez rozszerzenia szkolenia Możliwości integracji: Sprawdź, czy narzędzie PLG płynnie integruje się z istniejącym stosem oprogramowania, zwłaszcza z narzędziami takimi jak CRM, analityka produktów i platformy komunikacyjne

Sprawdź, czy narzędzie PLG płynnie integruje się z istniejącym stosem oprogramowania, zwłaszcza z narzędziami takimi jak CRM, analityka produktów i platformy komunikacyjne Skalowalność: Upewnij się, że oprogramowanie jest skalowalne i może obsłużyć zwiększone wykorzystanie w miarę powiększania się bazy użytkowników

Upewnij się, że oprogramowanie jest skalowalne i może obsłużyć zwiększone wykorzystanie w miarę powiększania się bazy użytkowników Analityka i raportowanie: Narzędzie powinno zapewniać użyteczny wgląd w zachowanie i zaangażowanie użytkowników

Narzędzie powinno zapewniać użyteczny wgląd w zachowanie i zaangażowanie użytkowników Bezpieczeństwo i zgodność: Upewnij się, że narzędzie do rozwoju oparte na produkcie jest zgodne z branżowymi standardami bezpieczeństwa

10 najlepszych narzędzi do rozwoju opartego na produkcie do wykorzystania w 2024 r

1. ClickUp

Odkryj ClickUp, aby zarządzać zarządzaniem produktem dzięki mocy AI, ponad 15 widokom i automatyzacji zadań ClickUp dostawca kompleksowego rozwiązania rozwiązanie do zarządzania produktami z wszechstronnymi funkcjami dla całego cyklu rozwoju produktu, od pomysłu do wykonania i monitorowania.

Narzędzie to koncentruje się na użytkowniku, oferując przystępne, angażujące oprogramowanie i różnorodne funkcje Szablony ClickUp aby rozpocząć podróż produktu .

Niestandardowe funkcje ClickUp są przeznaczone dla różnych zespołów projektowych. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym funkcjom ClickUp:

ClickUp najlepsze funkcje

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji w ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze Automatyzacja w ClickUp : Usprawnij cykl pracy i ogranicz powtarzające się zadania. Oszczędzaj cenny czas i podnieś jakość obsługi klienta, minimalizując pracę ręczną

Użyj ClickUp do projektowania cykli pracy z przydatnymi funkcjami, takimi jak tablice, mapy myśli, automatyzacje i liczne szablony Mapy myśli ClickUp Wizualizuj cały cykl życia produktu dla zespołów biznesowych, takich jak sprzedaż, marketing i projektowanie. Zapewniają przejrzystość nie tylko wewnętrznym zespołom produktowym, ale także użytkownikom zewnętrznym, informując ich o przyszłych planach produktu i zwiększanie zaangażowania niestandardowych klientów Zadania ClickUp Zbuduj rozwijający się biznes oparty na produktach, zarządzając i organizując różne zadania związane z różnymi projektami. Wybieraj spośród ponad 35 aplikacji ClickApp, aby niestandardowo organizować zadania i płynnie współpracować z zespołem

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi e-mail i nie tylko ClickUp AI : Włącz nowe funkcje do swojego produktu i korzystaj z ponad 100 Narzędzi AI aby zoptymalizować proces rozwoju produktu. Pisz dokumenty wymagań produktu (PRD), twórz atrakcyjną zawartość produktu, projektuj badania testowe użytkowników i twórz plany testów szybciej niż zwykle Widoki ClickUp **Dostosuj swój biznes do strategii rozwoju opartej na produkcie, zwiększając zaangażowanie użytkowników i umożliwiając samodzielne eksplorowanie platformy. Wybieraj spośród różnych opcji widoku - Lista, Tablica, Box, Kalendarz i inne - aby wizualizować swoje projekty na pierwszy rzut oka oraz filtrować, sortować i grupować różne zadania/projekty

Limity ClickUp

Poruszanie się po aplikacji mobilnej może być trudne ze względu na wiele Tablic i rozszerzenie funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. Rafinator

przez Rafinator Refiner to oprogramowanie do obsługi opinii klientów i ankiet, które umożliwia przeprowadzanie niestandardowych ankiet, generowanie opinii użytkowników, przeprowadzanie badań rynku i centralizację wszystkich danych badawczych.

To narzędzie do rozwoju opartego na produktach (PLG) zostało zaprojektowane dla firm zajmujących się produktami internetowymi i mobilnymi i najlepiej sprawdza się w firmach SaaS opartych na danych. Uzyskaj lepszy wgląd w zadowolenie i potrzeby klientów, zwiększając retencję użytkowników poprzez odpowiednie ulepszenia produktu.

najlepsze funkcje #### Refiner

Widżety ankiet: Użyj gotowych do użycia szablonów ankiet Refiner lub zbuduj w pełni konfigurowalną ankietę. Twórz mikroankiety z 12 typami pytań, w tym NPS, CSAT, CTA i nie tylko, aby zebrać opinie użytkowników

Użyj gotowych do użycia szablonów ankiet Refiner lub zbuduj w pełni konfigurowalną ankietę. Twórz mikroankiety z 12 typami pytań, w tym NPS, CSAT, CTA i nie tylko, aby zebrać opinie użytkowników Segmentacja użytkowników: Segmentacja bazy klientów w celu kierowania ankiet do określonych grup, umożliwiając zbieranie opinii od pożądanych odbiorców zamiast od grupy ogólnej

Segmentacja bazy klientów w celu kierowania ankiet do określonych grup, umożliwiając zbieranie opinii od pożądanych odbiorców zamiast od grupy ogólnej Integracja: Integracja z aplikacjami innych firm narzędzia do zarządzania projektami takimi jak Segment, Arkusze Google, Make, Zapier i inne, aby uzyskać kompleksową wiedzę i opinie klientów

Limity Refiner

Refiner nie ma wsparcia dla włączania audio, wideo lub obrazów do kwestionariusza ankiety

Ceny Refiner

Wersja próbna: Free

Free Essentials: 79 USD/miesiąc rozliczane rocznie (idealne dla startupów)

79 USD/miesiąc rozliczane rocznie (idealne dla startupów) Growth: 199 USD/miesiąc rozliczane rocznie (idealne dla firm potrzebujących spersonalizowanych ankiet)

199 USD/miesiąc rozliczane rocznie (idealne dla firm potrzebujących spersonalizowanych ankiet) Enterprise: Niestandardowy cennik

Refiner oceny i recenzje

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało recenzji

3. Tablica produktów

przez Tablica produktów Productboard to oprogramowanie do zarządzania produktami, które zostało zaprojektowane, aby pomóc zespołom produktowym, zespołom sprzedaży i innym osobom w biznesie w gromadzeniu, ustalaniu priorytetów i zarządzaniu pomysłami na produkty.

Zapewnia ono platformę dla menedżerów produktu i zespołów, aby dostarczać odpowiedni produkt, który najlepiej odpowiada potrzebom użytkowników.

Najlepsze funkcje Productboard:

Ciągły wgląd w opinie klientów: Uzyskaj generowane przez AI podsumowania skompilowane z różnych źródeł, zwiększając zrozumienie potrzeb klientów. Spersonalizuj tablice wglądu, aby podkreślić kluczowe opinie klientów, dzięki czemu Twój zespół ds. marketingu / sprzedaży może skupić się na tworzeniu strategii rozwoju opartych na produktach i zwiększaniu satysfakcji klientów

Uzyskaj generowane przez AI podsumowania skompilowane z różnych źródeł, zwiększając zrozumienie potrzeb klientów. Spersonalizuj tablice wglądu, aby podkreślić kluczowe opinie klientów, dzięki czemu Twój zespół ds. marketingu / sprzedaży może skupić się na tworzeniu strategii rozwoju opartych na produktach i zwiększaniu satysfakcji klientów Dynamiczne mapy drogowe: Bądź na bieżąco podczas całej podróży rozwoju produktu poprzez śledzenie postępów. Zintegruj cykl pracy, pozostając w połączeniu i synchronizacji z zespołami sprzedaży i marketingu

Bądź na bieżąco podczas całej podróży rozwoju produktu poprzez śledzenie postępów. Zintegruj cykl pracy, pozostając w połączeniu i synchronizacji z zespołami sprzedaży i marketingu Priorytetyzacja: Segmentacja i priorytetyzacja pomysłów na projekty i opinii klientów w celu skierowania zasobów firmy na rozwój naprawdę potrzebnego produktu na rynku

Limity Productboard

Tablica produktów ceny są wyższe

Limitowana lista integracji

Ceny Productboard

Wersja próbna: Free

Free Essentials: 20 USD za twórcę/miesiąc rozliczane rocznie (odpowiednie dla osób fizycznych)

20 USD za twórcę/miesiąc rozliczane rocznie (odpowiednie dla osób fizycznych) Pro: 80 USD za twórcę/miesiąc rozliczane rocznie (odpowiednie dla małych Teams)

80 USD za twórcę/miesiąc rozliczane rocznie (odpowiednie dla małych Teams) Enterprise: Niestandardowy cennik (odpowiedni dla organizacji)

Ocena i recenzje Productboard

G2: 4,3/5 (ponad 230 recenzji)

4,3/5 (ponad 230 recenzji) Capterra: 4.7/5 (140+ opinii)

4. Mixpanel

przez Mixpanel Mixpanel oferuje rozwiązania analityczne dla firm opartych na wydajności, koncentrując się głównie na śledzeniu i analizowaniu interakcji i zaangażowania użytkowników w aplikacje internetowe i mobilne.

Dzięki Mixpanel można zrozumieć zachowania użytkowników i ich bolączki, optymalizując produkt pod kątem rozwoju zorientowanego na użytkownika i dostosowując go do strategii opartej na produkcie.

Najlepsze funkcje Mixpanel

Raportowanie przepływów: Analizowanie podróży użytkowników i identyfikowanie miejsc, w których się zatrzymali. Zoptymalizuj kluczowe procesy i cykle rozwoju produktu, aby zwiększyć jego wydajnośćniestandardową retencję klientów *Analiza kohortowa: Segmentuj użytkowników i twórz kohorty użytkowników, _grupując klientów na podstawie zachowań i wzorców użytkowników. Celuj w określone kohorty użytkowników i wysyłaj spersonalizowane wiadomości i powiadomienia

Limity Mixpanel

Początkujący użytkownicy mogą uznać interfejs użytkownika za przytłaczający i nieintuicyjny

Obsługa klienta jest powolna i poniżej średniej

Ceny Mixpanel

Starter: Free (obejmuje 20 wydarzeń/miesiąc)

Free (obejmuje 20 wydarzeń/miesiąc) Growth: $20/miesiąc (obejmuje nieograniczoną liczbę zapisanych raportów)

$20/miesiąc (obejmuje nieograniczoną liczbę zapisanych raportów) Enterprise: 833 USD/miesiąc (obejmuje wszystkie zaawansowane funkcje)

Oceny i recenzje Mixpanel

G2: 4.6/5 (1080+ recenzji)

4.6/5 (1080+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 125 recenzji)

5. Kameleon

przez Kameleon Chameleon to oprogramowanie do cyfrowej adopcji (DAP) przeznaczone dla firm SaaS.

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem produktu, czy częścią zespołu ds. rozwoju produktu, oprogramowanie to zwiększa adopcję i zaangażowanie użytkowników w oprogramowanie, tworząc spersonalizowane i wysoce konfigurowalne doświadczenia użytkowników.

Najlepsze funkcje Chameleon

Wycieczki po produkcie: Pomóż niestandardowym użytkownikom lepiej zrozumieć Twój produkt, tworząc wycieczki po produkcie krok po kroku. Udostępnianie interaktywnych demonstracji produktów, które prowadzą użytkowników do kluczowych funkcji i nowych wersji

Pomóż niestandardowym użytkownikom lepiej zrozumieć Twój produkt, tworząc wycieczki po produkcie krok po kroku. Udostępnianie interaktywnych demonstracji produktów, które prowadzą użytkowników do kluczowych funkcji i nowych wersji Ciągła pętla opinii klientów: Zbieraj opinie klientów bezpośrednio z produktu/oprogramowania za pomocą mikroankiet i ankiet wieloprzyciskowych, osiągając nawet 3-krotny wskaźnik odpowiedzi

Zbieraj opinie klientów bezpośrednio z produktu/oprogramowania za pomocą mikroankiet i ankiet wieloprzyciskowych, osiągając nawet 3-krotny wskaźnik odpowiedzi Launchery: Twórz pomocne połączenia, ścieżki do funkcji produktu i listy kontrolne dla klientów dzięki niestandardowym widżetom w aplikacji

Chameleon limit

W nowym interfejsie użytkownika występują drobne błędy, które mogą sprawić, że nawigacja będzie czasochłonna

Ceny Chameleon

Helpbar: Free (dostępne wyszukiwanie CMD+K)

Free (dostępne wyszukiwanie CMD+K) Startup: 279 USD/miesiąc (idealny do budowania niestandardowego doświadczenia)

279 USD/miesiąc (idealny do budowania niestandardowego doświadczenia) Wzrost: $1250/miesiąc (idealny do skalowania)

$1250/miesiąc (idealny do skalowania) Enterprise: Niestandardowy cennik (idealny do zarządzania wieloma produktami)

Chameleon oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 150 recenzji)

4.4/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. Tableau

przez Tableau Tableau to kompleksowa platforma do analizy wizualnej z możliwościami AI, umożliwiająca eksplorację danych dotyczących użytkowania produktów, podejmowanie świadomych decyzji i usprawnianie zadań na dużą skalę.

Niezależnie od tego, czy działa w chmurze, lokalnie, czy jest zintegrowana z Salesforce CRM, Tableau jest dostawcą dogłębnej platformy analitycznej z możliwościami AI / ML, zarządzaniem i współpracą.

Najlepsze funkcje Tableau

VizQL (Visual Query Language): Konwersja działań użytkownika na zapytania, co ułatwia wizualizację i analizę danych

Konwersja działań użytkownika na zapytania, co ułatwia wizualizację i analizę danych Wersja mobilna: Używaj aplikacji mobilnej do tworzenia pulpitów i układów bez uszczerbku dla funkcji i widoku

Limity Tableau

Potrzebna jest znajomość SQL do tworzenia skomplikowanych zestawów danych z wielu źródeł danych

Ceny Tableau

Tableau Viewer: $15/użytkownika/miesiąc

$15/użytkownika/miesiąc Tableau Explorer: $42/użytkownika/miesiąc

$42/użytkownika/miesiąc Tableau Creator: 70 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Tableau

G2: 4.4/5 (1950+ recenzji)

4.4/5 (1950+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2150 recenzji)

7. Userpilot

przez Userpilot Userpilot pomaga w rozwoju produktu poprzez poprawę aktywacji użytkowników, konwersji wersji próbnych i zwiększenie przychodów dzięki doświadczeniom w aplikacji.

Zoptymalizuj wdrażanie użytkowników w celu zwiększenia konwersji z wersji próbnej na płatną, zwiększ zaangażowanie użytkowników, aby lepiej ich zatrzymać, i odkryj możliwości ekspansji dzięki ankietom w aplikacji z Userpilot.

Najlepsze funkcje Userpilot

Wdrażanie funkcji: Informowanie użytkowników o kluczowych funkcjach i aktualizacjach za pomocą komunikatów w aplikacji, przewodników i podpowiedzi, zwiększając wdrażanie funkcji i produktów, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju produktu

Informowanie użytkowników o kluczowych funkcjach i aktualizacjach za pomocą komunikatów w aplikacji, przewodników i podpowiedzi, zwiększając wdrażanie funkcji i produktów, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju produktu Dynamiczny interfejs użytkownika (UI): Twórz interaktywne i różnorodne wzorce interfejsu użytkownika, wybierając spośród różnych opcji, takich jak okna dialogowe, suwaki, podpowiedzi, listy kontrolne i inne

Limity Userpilot

Ceny są wysokie w porównaniu do innych na liście

Użytkownicy raportują niską wydajność podczas wykonywania wielu czynności

Cennik Userpilot

Starter: 249 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

249 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Rozwój: $499/miesiąc (rozliczane rocznie)

$499/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Userpilot

G2: 4.6/5 (ponad 220 recenzji)

4.6/5 (ponad 220 recenzji) Capterra: 4.5/5 (55+ opinii)

8. ChartMogul

przez ChartMogul ChartMogul to platforma do analizy subskrypcji i rozpoznawania przychodów przeznaczona dla firm SaaS (Software as a Service) i innych modeli subskrypcji.

Pomaga analizować wskaźniki subskrypcji, takie jak miesięczny przychód cykliczny (MRR), roczny przychód cykliczny (ARR) i średni przychód na użytkownika (ARPU), dzięki czemu można podejmować decyzje oparte na danych.

Najlepsze funkcje ChartMogul

Integracja: Łatwe połączenie różnych aplikacji rozliczeniowych i bramek płatności, redukujące ręczne wprowadzanie danych

Łatwe połączenie różnych aplikacji rozliczeniowych i bramek płatności, redukujące ręczne wprowadzanie danych Konwersja walut: Wsparcie dla 169 walut i automatyczna konwersja waluty obcej na walutę podstawową

Limity ChartMogul

Niestandardowa obsługa klienta

Ograniczone opcje niestandardowe

Ceny ChartMogul

Launch: Free (za mniej niż 10 tys. USD MRR)

Free (za mniej niż 10 tys. USD MRR) Skala: 100 USD/miesiąc (dla MRR powyżej 10 tys. USD)

100 USD/miesiąc (dla MRR powyżej 10 tys. USD) Wolumen: Niestandardowy cennik (dla dużych Businessów)

Oceny i recenzje ChartMogul

G2: 4.6/5 (98 recenzji)

4.6/5 (98 recenzji) Capterra: 4.7/5 (42 opinie)

9. Segment

przez Segment Segment to platforma danych klientów (CDP), która dostarcza dogłębne dane o klientach i pomaga firmom zbierać opinie klientów oraz czyścić i organizować dane o produktach.

Charakter oprogramowania Enterprise zapewnia wysoki poziom integralności i jakości danych. Daje to pewność, że można uruchomić inteligentne wyzwalacze oparte na automatyzacji i kampanie dla klientów.

Segment najlepsze funkcje

Segment klientów: Tworzenie i zarządzanie segmentami klientów w oparciu o zachowanie użytkowników, atrybuty i podróż użytkownika, dzięki czemu można tworzyć celowe strategie marketingowe

Tworzenie i zarządzanie segmentami klientów w oparciu o zachowanie użytkowników, atrybuty i podróż użytkownika, dzięki czemu można tworzyć celowe strategie marketingowe Zaangażowanie odbiorców: Oferuje zakończony widok odbiorców w czasie rzeczywistym i zwiększa zaangażowanie użytkowników poprzez aktywację ponad 450 narzędzi marketingowych

Oferuje zakończony widok odbiorców w czasie rzeczywistym i zwiększa zaangażowanie użytkowników poprzez aktywację ponad 450 narzędzi marketingowych Wydajność inżynieryjna: Zbieraj dane analityczne na dowolnej platformie za pomocą jednego API i usprawnij rozwój, budując integracje za pomocą zaledwie 10 linii JavaScript

Limity segmentów

Udostępnianie danych finansowych platformom zewnętrznym może budzić obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności

Ceny segmentów

Free: $0/miesiąc (obejmuje 1000 odwiedzających/miesiąc)

$0/miesiąc (obejmuje 1000 odwiedzających/miesiąc) Teams: $120/miesiąc (obejmuje 10 000 odwiedzających/miesiąc)

$120/miesiąc (obejmuje 10 000 odwiedzających/miesiąc) Business: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje segmentów

G2: 4,6/5 (ponad 510 recenzji)

4,6/5 (ponad 510 recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ opinii)

10. Baremetrics

przez Baremetics Baremetrics to oprogramowanie, które jest dostawcą analiz i spostrzeżeń dotyczących subskrypcji.

Jeśli Twoja firma działa w oparciu o modele subskrypcji, Baremetrics pomoże Ci śledzić i zrozumieć zachowania klientów oraz uzyskać więcej informacji na temat przychodów.

Najlepsze funkcje Baremetrics

Wgląd w anulowanie subskrypcji: Uzyskaj szczegółowe informacje na temat podróży klienta i anulowania subskrypcji wraz z powodami, aby zidentyfikować luki w produkcie i je poprawić

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat podróży klienta i anulowania subskrypcji wraz z powodami, aby zidentyfikować luki w produkcie i je poprawić Prognoza: Przewiduj przyszłe przychody z produktu opartego na subskrypcji, abyś mógł podejmować decyzje oparte na danych, zwiększając przyjęcie produktu

Limity Baremetrics

Nadaje się tylko dla biznesów opartych na subskrypcji

Ceny Baremetrics

Odzysk: $58/miesiąc (gwarancja ROI)

$58/miesiąc (gwarancja ROI) Metrics: 108 USD/miesiąc (Business insights)

108 USD/miesiąc (Business insights) Spostrzeżenia dotyczące rezygnacji: 108 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Baremetrics:

G2: 4.5/5 (60+ recenzji)

4.5/5 (60+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Wybierz najlepsze narzędzie wzrostu oparte na produkcie dla swojego Teams

Wszechstronność PLG pozwala firmie dostosować się do oczekiwań użytkowników w zakresie natychmiastowej wartości, skalowalności i opłacalności. Pomaga to produktowi stać się centralną siłą stojącą za trwałym wzrostem.

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do rozwoju opartego na produkcie można stworzyć silnik wzrostu skoncentrowany na użytkowniku, który napędza społeczność i poparcie wśród klientów oraz trwałe powodzenie na rynku.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na niektóre z tych narzędzi wzrostu opartych na produkcie, czy też wybierzesz rozwiązanie typu "wszystko w jednym" Aplikacja ClickUp zainwestuj w PLG, aby Twoi klienci byli szczęśliwi i niestandardowi!