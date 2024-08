ClickUp AI vs. Notion AI: Które narzędzie AI jest najlepsze?

W 2024 roku AI jest wszędzie. Zarówno ClickUp, jak i Notion, wiodące narzędzia do zarządzania projektami zaprojektowane w celu usprawnienia zarządzania pracą i poprawy wydajności, są teraz wyposażone w moc AI. Możesz użyć asystenta AI, aby poradzić sobie z terminami projektów, zarządzać zadaniami i tworzyć zawartość za pomocą zaledwie kilku podpowiedzi.

Jednak te nowe funkcje AI tylko utrudniły wybór między tymi potężnymi narzędziami. Poniżej porównujemy najlepsze funkcje ClickUp AI i Notion AI. Przyjrzymy się korzyściom i cenom oraz zrozumiemy, w jaki sposób dodanie AI znacząco wpływa na wydajność tych aplikacji. 💪

Co to jest ClickUp AI?

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zwiększenia wydajności, które pozwala na zrobienie wielu rzeczy z jednego pulpitu. Dzięki jednemu obszarowi roboczemu możesz przeprowadzać burze mózgów, tworzyć dokumenty i zarządzać nimi, śledzić projekty, zwiększać wydajność zespołu i robić znacznie więcej.

Dodatek ClickUp AI tylko zwiększa możliwości tego narzędzia, dostarczając pierwszą na świecie sieć neuronową łączącą zadania, dokumenty, ludzi i całą wiedzę Twojej firmy z mocą AI: ClickUp Brain.🧠

skorzystaj z ClickUp AI Writer, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp AI, zwany również ClickUp Brain, wykracza poza zwykłą automatyzację, oferując konwersacyjne i kontekstowe doświadczenie AI, które rozumie Twoje potrzeby i dostosowuje się do Twojej konkretnej roli w projekcie. Pomaga to usprawnić pracę, zautomatyzować powtarzalne zadania i cieszyć się niespotykaną wydajnością.

Funkcje ClickUp Brain

Funkcja #1: Pisz lepiej z AI

Jednym z największych wyzwań w szybko zmieniającym się środowisku jest zdolność do przemyślenia i napisania potężnych e-maili, dokumentów lub innych komunikatów. Dzięki asystentowi AI ClickUp Brain możesz pożegnać się z blokiem pisarskim.

wykorzystanie ClickUp Brain do wygenerowania wpisu na blogu lub stworzenia pierwszego szkicu dowolnej zawartości przy użyciu podpowiedzi AI_

Po prostu powiedz AI Writer for Work ClickUp Brain, co musisz zrobić, a on będzie pisał tak, jak Ty, dając Ci możliwość:

Doskonalić pisanie dzięki zintegrowanemu asystentowi pisania dokumentów, e-maili i notatek

Automatycznie poprawiać błędy ortograficzne za pomocą wbudowanego sprawdzania pisowni w dokumentach i zadaniach

Pisać szybkie odpowiedzi na wiadomości w skrócie, a AI przygotuje wiadomość w idealnym tonie

Tworzenie tabel z bogatymi danymi za pomocą prostych podpowiedzi tekstowych

Natychmiastowe generowanie szablonów dla zadań, dokumentów i projektów dla każdego przypadku użycia

Automatyczne tworzenie transkrypcji poprzez przekształcanie głosu i wideo w tekst oraz natychmiastowe tworzenie notatek ze spotkań

Możesz szybko utworzyć Zadanie wygenerowane przez AI lub dokument z pasek narzędzi .

ClickUp AI można używać do tłumaczyć i zlokalizuj swoją zawartość!

Funkcja #2: Uzyskaj szybkie odpowiedzi dzięki AI

ClickUp Brain błyskawicznie udziela dokładnych i kontekstowych odpowiedzi na pytania dotyczące Twojej pracy w ramach i w połączeniu z ClickUp - dokumentami, projektami, zadaniami, wiki i nie tylko. Nie musisz już tracić czasu na szukanie informacji - po prostu zapytaj Brain.

Funkcja #3: Zarządzanie projektami z AI

AI Project Manager ClickUp Brain może automatyzować powtarzające się zadania, śledzić postępy projektów, usprawniać procesy zarządzania projektami i utrzymywać zespoły na tej samej stronie.

twórz podsumowania postępu zadań w ciągu ustawionej liczby dni, aby szybko wypunktować aktualizacje, zadania do wykonania i wąskie gardła za pomocą ClickUp AI Project Manager_

Możesz wykorzystać jego możliwości do:

Uprościć oś czasu projektu przy użyciu AI do zarządzania celami projektu i krytycznymi kamieniami milowymi. ClickUp Brain zasugeruje realistyczne osie czasu i przypisze zależności między zadaniami, zapewniając płynny i wydajny cykl pracy

Automatycznie generować aktualizacje postępów w projektach, podkreślając kluczowe kamienie milowe i usprawniając pracę zarządzanie zadaniami dla zespołów

Przeprowadź burzę mózgów na temat wizji i celów projektu, a ClickUp AI wykorzysta swoją wiedzę na temat najlepszych praktyk, aby stworzyć jasny i zwięzły brief projektu, dzięki czemu wszyscy będą zgodni od samego początku

Z łatwością twórz zarówno osobiste, jak i zespołowe stand-upy w kilka sekund, promując efektywność pracy zespołowej i oszczędzając czas na bardziej strategiczne zadania

Automatycznie twórz zadania i podzadania, opisując je; przetwarzanie języka naturalnego ClickUp Brain zajmie się resztą. Przydzieli zadania, zasugeruje odpowiedniego członka zespołu i idealne terminy oraz nada im priorytety w oparciu o pilność projektu. Sztucznie inteligentny menedżer projektów?

Ceny ClickUp Brain

ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie na użytkownika

: 7 USD miesięcznie na użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise:

Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

**Co to jest Notion AI?

Notion to połączony obszar roboczy i aplikacja zwiększająca wydajność, która pomaga organizować notatki, zarządzać zadaniami lub projektami, budować wiki i tworzyć dokumenty w jednej aplikacji. Została opracowana w celu zastąpienia aplikacji takich jak Dokumenty Google i Dropbox i jest popularna ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs Notion.

generowanie podsumowania przez_

Notion

Notion AI to narzędzie chatbota oparte na sztucznej inteligencji, które jest oferowane jako dodatek do platformy Notion i innych integracji Notion. Pomaga użytkownikom w zadaniach takich jak odpowiadanie na podstawowe pytania, tworzenie zawartości, pisanie wskazówek, tłumaczenie języka itp.

Notion AI

oferuje również funkcje automatyzacji, które pomagają uprościć rutynowe zadania, pomagają w danych powstania i śledzenia wielu projektów.

Funkcje Notion AI

Funkcja #1: Pisz lepiej z AI

Dopracuj swoje teksty dzięki asystentowi pisania Notion AI. Może sprawdzać gramatykę i pisownię, sugerować synonimy i antonimy, aby poprawić słownictwo i podsumować długi tekst dla lepszego zrozumienia.

Edytuj głos i ton swoich dokumentów, propozycji, e-maili itp. i tłumacz je na język japoński, niemiecki, hiszpański itp.

Funkcja #2: Uzyskaj szybkie odpowiedzi dzięki AI

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu dokumentu, zadania, projektu lub wiki, po prostu zapytaj Notion AI. Ponieważ Notion AI może przeglądać wszystkie dokumenty i narzędzia w obszarze roboczym Notion, może pomóc w:

Rozwiązywać problemy lub uzyskać pomoc dotyczącą konkretnego zadania

Zadawać pytania dotyczące spotkania, generować notatki i elementy działań lub znajdować potrzebne informacje

Generować podsumowania TLDR setek elementów jednocześnie

Funkcja #3: Zarządzanie projektami za pomocą AI

Notion AI może wykraczać poza proste zarządzanie zadaniami i automatyzację, pomagając w wykonywaniu kilku konkretnych zadań w projektach:

Autouzupełnianie dowolnych danych w projektach, zadaniach, dokumentach lub tabelach w ciągu kilku sekund

Wyjaśniać żargon techniczny lub złożone koncepcje

generator treści przez_ Notion AI

Ocena Notion AI

Notion AI: Dodaj do swojego obszaru roboczego za 8 USD miesięcznie za użytkownika

Dodaj do swojego obszaru roboczego za 8 USD miesięcznie za użytkownika Free Plan

Plus: 8 USD miesięcznie za użytkownika

8 USD miesięcznie za użytkownika Business : 15 USD miesięcznie za użytkownika

: 15 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Notion AI vs. ClickUp AI: Porównanie funkcji

Zarówno ClickUp, jak i Notion są doskonałymi opcjami jako kompleksowe narzędzia zwiększające wydajność.

Użytkownicy Notion wysoko oceniają możliwości współpracy i podstawowe funkcje oferowane przez Notion AI do automatyzacji prostych zadań i używania go jako asystenta do ogólnych potrzeb związanych z zarządzaniem projektami.

Jednak porównując ClickUp i Notion pod kątem ich funkcji AI, zwłaszcza w zakresie zarządzania projektami, ClickUp AI oferuje bardziej zaawansowane funkcje, które czynią go idealnym rozwiązaniem w większości sytuacji biznesowych.

Wyróżniające się funkcje AI w ClickUp

ClickUp Brain oferuje zaawansowane funkcje, takie jak:

Automatyzacja oparta na AI wykorzystująca język naturalny do zarządzania zadaniami

Podsumowania projektów, aktualizacje statusu i elementy działań generowane przez AI

Szablony generowane przez AI dla każdego zespołu i różnych przypadków użycia

Asystent pisania i transkrypcji oparty na AI

Narzędzie ClickUp AI to asystent, którego potrzebujesz do szybkiego śledzenia swoich projektów. Dodatkowo, ClickUp Brain jest niestandardowy dla każdej roli i przypadku użycia. Pomaga to uzyskać niestandardowe funkcje w celu zwiększenia wydajności, lepszego pisania i umożliwienia skutecznej komunikacji, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zarządzania zadaniami opartym na AI.

Wyjątkowe funkcje AI w Notion

Przyjazny dla użytkownika interfejs i funkcje współpracy Notion są idealne dla większości potrzeb związanych ze śledzeniem czasu, zadaniami i zarządzaniem projektami. Ale Notion AI może również zapewnić konkretną pomoc, taką jak:

Generowane przez AI pomysły i konspekty postów na blogu, teksty marketingowe itp.

Funkcje edycji i korekty dokumentów z wykorzystaniem AI

Zaawansowane funkcje wyszukiwania wykorzystujące AI do znajdowania informacji z obszaru roboczego Notion

ClickUp AI vs. Notion AI na Reddicie

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, co ludzie mówią o sprawie Notion AI vs. ClickUp AI i nie tylko

Narzędzia do zarządzania projektami oparte na AI

.

W przypadku ClickUp AI istnieją pozytywne recenzje funkcji, takich jak asystent pisania, wbudowane sprawdzanie pisowni, szybkie odpowiedzi AI, kontekstowe pytania i odpowiedzi, niestandardowe pola podsumowania i postępu AI i wiele innych. Według jednego z użytkowników: "Miałem ogólnie dobre doświadczenia z ClickUp AI, ale powiem, że nowe narzędzie/funkcja AI jest bardzo fajna. Zdecydowanie może to pomóc mojemu zespołowi w szybkim tworzeniu i zakończeniu zadań_"

Tymczasem Notion AI ma wiele do zaoferowania dzięki asystentowi pisania, automatycznemu wypełnianiu formularzy i opcji tabeli. Jednakże, chociaż ma bogaty zestaw funkcji, nie skupia się na rozwiązywaniu konkretnych problemów, takich jak ClickUp AI, przez co większość użytkowników nie jest pewna jego skuteczności

Według ten użytkownik , "Meh, wygląda na to, że po prostu podążają za trendem. Mam tylko nadzieję, że nie stracą koncentracji na tym, co działa, a co nie. Uważam, że Notion jest bardzo przydatny, ale widzę też, że podąża drogą Evernote - ciągły marsz nowych funkcji tylko po to, by były. Wiesz, nie musisz wprowadzać nowych funkcji tylko dlatego. Ludzie chętnie płacą za długowieczność produktu i jego stabilność"

Inny Redditor wypowiedział się na temat Notion AI w następujący sposób: _"Właśnie anulowałem subskrypcję AI; używałem go od premiery. Osobiście nie uważam jej już za użyteczną, używałem jej głównie do sprawdzania pisowni i zmiany tonów."

Które narzędzie AI jest najważniejsze?

W tej bitwie behemotów zwycięzcą jest ClickUp Brain.🏆

Jak widać, oba narzędzia oferują doskonałe funkcje, a ClickUp Brain wyróżnia się pod względem zaawansowanej automatyzacji i możliwości zarządzania projektami.

Podczas gdy Notion skutecznie wykorzystuje AI do podstawowego pisania zawartości, tłumaczenia i pomocy AI, ClickUp AI może zasilać jeszcze bardziej zaawansowane zadania, takie jak tworzenie oś czasu projektu, briefów i zadań z pomocą AI.

Jest to idealne rozwiązanie

Alternatywa dla ChatGPT

z większą liczbą funkcji niż narzędzie AI oparte na czacie.

Tłumacz dowolny dokument lub zawartość na inny język za pomocą ClickUp AI

AI to nie jedyny powód, dla którego powinieneś wybrać ClickUp. Jeśli porównasz

Notion i ClickUp

ze względu na swoje funkcje zarządzania projektami, użytkownicy ClickUp otrzymują zaawansowane raportowanie i bogaty zestaw funkcji do zrobienia. Obejmuje to funkcje, które są oferowane tylko w płatnym planie cenowym Notion, takie jak:

Współpraca z dokumentami na żywo

Relacje między dokumentami i zadaniami

Hierarchia danych

Śledzenie czasu i szacowany czas

Czat w czasie rzeczywistym

Wykresy Gantta

Mapy myśli

Skalowalność ClickUp jest odpowiednia zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i dużych Teams, a elastyczna struktura cenowa zaspokaja zróżnicowane budżety. Jeśli szukasz wszechstronnego narzędzia AI, które może wesprzeć efektywne zarządzanie projektami, usprawnić cykl pracy i poprawić jakość pisania, ClickUp Brain jest wart poznania.

Chcesz przekonać się sam? Przetestuj funkcje AI już dziś, korzystając z bezpłatnej wersji próbnej i

wypróbuj ClickUp już dziś

!