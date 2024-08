10 najlepszych alternatyw Bugzilla do śledzenia błędów w 2024 roku

Od czasu swojej premiery w 1998 roku, Bugzilla jest jednym z najpopularniejszych systemów śledzenia błędów. W dalszym ciągu zajmuje drugą co do wielkości część rynku do dnia dzisiejszego.

Ale czy to sprawia, że oprogramowanie jest kompleksowym rozwiązaniem dla wszystkich potrzeb związanych ze śledzeniem defektów i błędów? Czy dobrze dostosowuje się do różnych rozmiarów teamów i nisz oprogramowania? Przekonajmy się.

Jeśli zmagałeś się z niestandardowymi limitami Bugzilli, zmagałeś się z kłopotami związanymi z załączaniem dużych plików związanych z błędami lub czułeś się nieco skrępowany przez jego raportowanie i możliwości przepływu pracy, nie jesteś sam.

Bugzilla była niezawodnym towarzyszem w świecie śledzenia błędów, ale bądźmy szczerzy - czasami nawet najbardziej zaufane narzędzia wymagają aktualizacji.

W tym artykule omówimy najlepsze alternatywy dla Bugzilli ze szczegółami dotyczącymi ich funkcji, zalet i wad, cen i ocen. Pomożemy ci wybrać najlepsze rozwiązanie oprogramowanie do śledzenia błędów dla Twoich potrzeb.

Czego należy szukać w alternatywach dla Bugzilli?

Przejdźmy przez kilka podstawowych funkcji, których należy szukać w alternatywie Bugzilla:

Przechowywanie w chmurze: Poleganie tylko na fizycznym przechowywaniu danych nie jest wystarczające, zwłaszcza biorąc pod uwagę ogromną ilość danych, które mamy w dzisiejszych czasach. Odpowiednia alternatywa dla Bugzilli musi nie tylko przechowywać, ale także umożliwiać dostęp do informacji z dowolnego miejsca dzięki przechowywaniu w chmurze

Możliwość dostosowania: Należy szukać wielu opcji niestandardowych, aby przejąć całkowitą kontrolę nad oprogramowaniem do śledzenia błędów. Powinno to dotyczyć zarówno interfejsu użytkownika, jak i funkcji śledzenia problemów

Funkcje współpracy: Oprogramowanie powinno umożliwiać koordynację działań z członkami zespołu i między zespołami w celu bardziej efektywnego śledzenia i rozwiązywania błędów. Posiadanie wszystkich informacji dostępnych na jednej wspólnej platformie pozwala uniknąć nieporozumień

Generowanie raportów i analiza danych: Poszukaj świetnego oprogramowania z wbudowanymi narzędziami do generowania informacji. Powinno ono mieć doskonałą integrację z AI, aby przyspieszyć proces śledzenia błędów

Gotowe szablony: Gotowe szablony pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu. Wybierz oprogramowanie z wieloma z nich

Możliwości integracji: Nie idź na kompromis w kwestii środowiska oprogramowania. Musisz umożliwić swojemu zespołowi dalsze korzystanie z krytycznych aplikacji, z którymi już pracują, w połączeniu z wybraną alternatywą

Interfejs użytkownika: Zapewnij swoim teamom płynne środowisko pracy. Popularne alternatywy posiadają przystępny interfejs użytkownika, który prowadzi użytkowników przez proces śledzenia błędów

10 najlepszych alternatyw dla Bugzilli w 2024 roku

1. ClickUp

Twórz szczegółowe pulpity i łatwo dodawaj karty, aby zobaczyć postęp w punktach sprintu, zadania na status i błędy na widok

Dzięki efektywnemu systemowi śledzenia błędów ClickUp możesz raportowanie śledzenie i ustalanie priorytetów błędów w jednym miejscu. Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami zespołowymi oferuje mnóstwo narzędzi do wizualizacji, dzięki czemu raportowanie dzięki czemu można uniknąć długu technicznego.

Ponadto umożliwia płynną współpracę z zespołem i przechowuje wszystkie rekordy w bazie danych bez kodu, do której każdy ma dostęp.

ClickUp najlepsze funkcje

Zoptymalizuj śledzenie błędów i problemów dzięki rozwiązaniu do współpracy ClickUp

Szablon śledzenia błędów ClickUp: Śledź problemy szybciej, korzystając z gotowych widoków, niestandardowych statusów i pól niestandardowych. Wprowadzaj kluczowe szczegóły do konfigurowalnych szablonów wizualnych. Szablony śledzenia błędów ClickUp zawierają również formularze raportowania, które można udostępniać zespołowi.

Śledź problemy szybciej, korzystając z gotowych widoków, niestandardowych statusów i pól niestandardowych. Wprowadzaj kluczowe szczegóły do konfigurowalnych szablonów wizualnych. Szablony śledzenia błędów ClickUp zawierają również formularze raportowania, które można udostępniać zespołowi. ClickUp AI: Przyspiesz generowanie pomysłów, wizualizację mapy drogowej i rozwój dzięki najnowocześniejszej sztucznej inteligencji ClickUp, wyposażonej w różne narzędzia AI.

Przyspiesz generowanie pomysłów, wizualizację mapy drogowej i rozwój dzięki najnowocześniejszej sztucznej inteligencji ClickUp, wyposażonej w różne narzędzia AI. Zwinny cykl pracy: Zoom przez Twoje epopeje dzięki elastycznym wbudowanym cyklom pracy w ClickUp, takim jak Kanban i Scrum. Zautomatyzuj swój backlog, abyś mógł skupić się na innych kluczowych zadaniach.

Zoom przez Twoje epopeje dzięki elastycznym wbudowanym cyklom pracy w ClickUp, takim jak Kanban i Scrum. Zautomatyzuj swój backlog, abyś mógł skupić się na innych kluczowych zadaniach. Efektywna wizualizacja: Wizualizuj swoje zadania za pomocą udostępnianych map drogowych w ClickUp. Śledź swój postęp, zależności i punkty bólu, aby w razie potrzeby ustalić priorytety.

Wizualizuj swoje zadania za pomocą udostępnianych map drogowych w ClickUp. Śledź swój postęp, zależności i punkty bólu, aby w razie potrzeby ustalić priorytety. Usprawnione śledzenie błędów: Szybko zbieraj zgłoszenia problemów za pomocą formularzy w ClickUp. Łatwo przekształcaj je w zadania, które można śledzić i które są wysoce konfigurowalne, umożliwiając połączenie powiązanych problemów, dodawanie etykiet i lepsze zarządzanie zaległościami.

Szybko zbieraj zgłoszenia problemów za pomocą formularzy w ClickUp. Łatwo przekształcaj je w zadania, które można śledzić i które są wysoce konfigurowalne, umożliwiając połączenie powiązanych problemów, dodawanie etykiet i lepsze zarządzanie zaległościami. Funkcje współpracy: Automatycznie udostępniaj wszystkie swoje dane, rekordy i mapy drogowe interesariuszom z różnych zespołów i działów, nadając im odpowiednie uprawnienia.

Limity ClickUp

Potrzebuje większej elastyczności z pulpitami

Funkcja wyszukiwania wymaga poprawy

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Jira Software

przez Jira Jira jest najlepiej wyposażona dla zespołów Agile z potrzebami śledzenia błędów. Korzysta ona z Agile framework i wsparcie dla jego wielu metodologii.

Wykorzystując jego zdolności wizualizacyjne, można łatwo poruszać się po cyklu pracy za pomocą tablic Scrum i kart Kanban, aby skutecznie identyfikować i naprawiać błędy.

Najlepsze funkcje oprogramowania Jira

Osie czasu: Dodawanie epic, mapowanie elementów pracy, zależności i wydań na w pełni konfigurowalnej osi czasu, na której członkowie zespołu i inni interesariusze mogą pozostać na tej samej stronie

Dodawanie epic, mapowanie elementów pracy, zależności i wydań na w pełni konfigurowalnej osi czasu, na której członkowie zespołu i inni interesariusze mogą pozostać na tej samej stronie Tablica Agile: UżyjJira's Tablic Scrum i Kanban, aby podzielić duże projekty na zadania, którymi można zarządzać. Śledzenie problemów i wizualizacja cykli pracy w celu identyfikacji obszarów wymagających uwagi

UżyjJira's Tablic Scrum i Kanban, aby podzielić duże projekty na zadania, którymi można zarządzać. Śledzenie problemów i wizualizacja cykli pracy w celu identyfikacji obszarów wymagających uwagi Automatyzacja metodą przeciągnij i upuść: Automatyzacja zadań bez wysiłku dzięki narzędziom Jira i gotowym szablonom. Wystarczy przeciągnąć i upuścić opis danych i pozwolić automatyzacji do zrobienia ciężkiej pracy za Ciebie

Limity oprogramowania Jira

Interfejs użytkownika musi być bardziej interaktywny

Dokument przesyłanie i śledzenie można poprawić

Wielu użytkowników narzeka na niską prędkość przetwarzania

Zaawansowane mapy drogowe nie są dostępne w ramach regularnych płatnych planów

Ceny oprogramowania Jira

Free Forever

Standard: $8.15/miesiąc za użytkownika

$8.15/miesiąc za użytkownika Premium: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cennik niestandardowy

Ocena i recenzje oprogramowania Jira

G2: 4,3/5 (ponad 5600 recenzji)

4,3/5 (ponad 5600 recenzji) Capterra: 4.5/5 (13740+ opinii)

3. Rollbar

przez Rollbar Rollbar szczyci się dostarczaniem poprawek błędów w czasie rzeczywistym podczas procesu tworzenia oprogramowania.

Korzystając z Rollbar, nie musisz już borykać się z kłopotami związanymi z ponowną edycją lub wracaniem do fazy rozwoju, aby dostosować swój produkt pod kątem błędów na końcu. Rollbar automatyzuje również reakcje w przypadku wykrycia błędu i powiadamia odpowiednich członków zespołu.

Najlepsze funkcje Rollbara

Śledzenie błędów w czasie rzeczywistym: Uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich błędów w swoich plikach za pośrednictwem kanału błędów w czasie rzeczywistym. Wykrywaj błędy w miarę ich występowania, zamiast kompilować je pod koniec fazy rozwoju

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich błędów w swoich plikach za pośrednictwem kanału błędów w czasie rzeczywistym. Wykrywaj błędy w miarę ich występowania, zamiast kompilować je pod koniec fazy rozwoju Pogrupowane alerty o błędach: Wycisz ciągłe i irytujące alerty, grupując podobne w zgrabny pakiet. Osiąga się to poprzez wykorzystanie grupowania na poziomie automatyzacji i uczenia maszynowego przez oprogramowanie

Wycisz ciągłe i irytujące alerty, grupując podobne w zgrabny pakiet. Osiąga się to poprzez wykorzystanie grupowania na poziomie automatyzacji i uczenia maszynowego przez oprogramowanie Zautomatyzowana reakcja na błędy: Automatyzacja cyklu pracy i reakcji na wszelkie czkawki podczas programowania i testowania. AI pomaga nie tylko ustalać priorytety zadań, ale także płynnie śledzić błędy, ułatwiając życie

Limity Rollbara

Złożony interfejs użytkownika

Błędy w funkcji grupowania błędów

Koszt jest głównym problemem dla mniejszych firm

Cennik Rollbar

Free Forever

Essentials: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $24.17/miesiąc na użytkownika

$24.17/miesiąc na użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Rollbar oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 150 recenzji)

4.5/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.5/5 (260+ opinii)

4. GitLab

przez GitLab GitLab, jedna z najlepszych alternatyw Bugzilli, może pochwalić się potężną platformą DevSecOps opartą na AI, wyposażoną do obsługi wykrywania błędów i zarządzania potrzebami zespołu.

Dzięki możliwościom AI może również skutecznie automatyzować cykl pracy. Wykorzystuje pojedynczy model danych, umożliwiając udostępnianie informacji o śledzeniu błędów w całym cyklu życia DevSecOps.

Najlepsze funkcje GitLab

Niezbędne narzędzia: Usprawnij śledzenie błędów dzięki AI w DevSecOps. Usprawnia wszystko - VSM, DORA Metrics do planowania, sugestie kodu do tworzenia i solidne systemy do weryfikacji, zabezpieczania, pakowania i wdrażania oprogramowania

Usprawnij śledzenie błędów dzięki AI w DevSecOps. Usprawnia wszystko - VSM, DORA Metrics do planowania, sugestie kodu do tworzenia i solidne systemy do weryfikacji, zabezpieczania, pakowania i wdrażania oprogramowania GitLab Duo Chat: Usprawnij swój cykl pracy dzięki integracji GitLab Duo z AI. Spotkaj się ze swoim zawsze dostępnym asystentem, GitLab Duo Chat, aby uzyskać pomoc dotyczącą kodu, zarządzania epikami, wdrażania i płynnego śledzenia. Zwiększ bezpieczeństwo, testowanie i dokumentację bez wysiłku

Usprawnij swój cykl pracy dzięki integracji GitLab Duo z AI. Spotkaj się ze swoim zawsze dostępnym asystentem, GitLab Duo Chat, aby uzyskać pomoc dotyczącą kodu, zarządzania epikami, wdrażania i płynnego śledzenia. Zwiększ bezpieczeństwo, testowanie i dokumentację bez wysiłku Zarządzanie kodem źródłowym: Przekształć proces tworzenia oprogramowania, korzystając z kontroli wersji poprzez współpracę. Pozwól swojemu zespołowi zmaksymalizować wydajność, prowadząc do szybszego dostarczania i większej widoczności

Limity GitLab

Potrzebuje wbudowanej funkcji przeglądu kodu

Brak możliwości tworzenia niestandardowych pulpitów

Brak wbudowanych skanów bezpieczeństwa

Słabe doświadczenie IDE w przeglądarce

Brak wsparcia dla wielu platform

Cennik GitLab

Free Forever

Premium: $29/miesiąc na użytkownika

$29/miesiąc na użytkownika Ultimate: $99/miesiąc za użytkownika

GitLab oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 770 recenzji)

4.5/5 (ponad 770 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1030 recenzji)

5. Zoho Projects

przez Projekty Zoho Funkcja uniwersalnego dodawania w Zoho Projects ratuje życie w krytycznych momentach, umożliwiając szybkie dodawanie elementów do map drogowych.

Struktura podziału pracy upraszcza organizację projektu. W połączeniu z zwinnymi tablicami ramowymi do śledzenia dostosowanego do potrzeb, Zoho zapewnia płynne i szybkie cykle pracy.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Struktura Podziału Pracy: Podziel swoje projekty na prostsze, łatwiejsze do zarządzania fragmenty pracy. Pomaga to bez wysiłku zorganizować cykl pracy. Korzystaj z niestandardowych zwinnych tablic ramowych dostosowanych do Twoich potrzeb, zakończonych funkcją śledzenia

Podziel swoje projekty na prostsze, łatwiejsze do zarządzania fragmenty pracy. Pomaga to bez wysiłku zorganizować cykl pracy. Korzystaj z niestandardowych zwinnych tablic ramowych dostosowanych do Twoich potrzeb, zakończonych funkcją śledzenia Uniwersalne dodawanie: Dodawanie elementów pracy i włączanie użytkowników,zadania, wydarzenia, problemy lub dokumenty na liście zadań za pomocą jednego przycisku

Dodawanie elementów pracy i włączanie użytkowników,zadania, wydarzenia, problemy lub dokumenty na liście zadań za pomocą jednego przycisku Funkcje dostosowywania: Stwórz swój własny system zarządzania projektami dzięki mnóstwu funkcji dostosowywania, które dostarcza Zoho, takich jak niestandardowe układy, pola, widoki, statusy itp. Dzięki nim możesz przechwytywać informacje, które chcesz i ustalać priorytety pracy na swoich warunkach

Ograniczenia Zoho Projects

Ograniczone wsparcie online

Brak gotowych szablonów

Stroma krzywa uczenia się

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest niezgrabny

Cennik Zoho Projects

Free Forever dla maksymalnie 3 użytkowników

Premium: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Enterprise: $10/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4.3/5 (380+ recenzji)

4.3/5 (380+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 430 recenzji)

6. Mantis Bug Tracker

przez MantisBT MantisBT jest łatwym w ustawieniu i zarządzaniu narzędziem do śledzenia błędów o otwartym kodzie źródłowym. W przeciwieństwie do większości projektów open-source, oferuje możliwość dostosowania, powiadomienia e-mail i zarządzanie dostępem w celu efektywnego śledzenia i rozwiązywania błędów.

Z uwagi na zależność od Pythona, użytkownicy mogą łatwo integrować nowe funkcje i zarządzać nim samodzielnie, zapewniając pewien stopień autonomii i kontroli.

najlepsze funkcje #### Mantis Bug Tracker

Łatwa instalacja: Skróć czas instalacji dzięki Mantis BT, niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienia wewnętrzne, czy instalacje w środowiskach hostowanych

Skróć czas instalacji dzięki Mantis BT, niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienia wewnętrzne, czy instalacje w środowiskach hostowanych Web-Based: Przyspiesz swoje projekty i uzyskaj do nich dostęp z dowolnej lokalizacji. Aplikacja internetowa umożliwia użytkownikomzaoszczędzić na zasobach dotyczących pamięci masowej. Widok danych na serwerze internetowym lub stronie internetowej

Przyspiesz swoje projekty i uzyskaj do nich dostęp z dowolnej lokalizacji. Aplikacja internetowa umożliwia użytkownikomzaoszczędzić na zasobach dotyczących pamięci masowej. Widok danych na serwerze internetowym lub stronie internetowej Wsparcie dla wielu systemów zarządzania bazami danych: Uzyskaj dostęp do wielu systemów zarządzania bazami danych, wykorzystując ADODB jako bibliotekę abstrakcji. Zintegruj MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (eksperymentalnie), DB2 (w trakcie), itp. w swoim cyklu pracy

Ograniczenia Mantis Bug Tracker

Poważnie przestarzały interfejs użytkownika

Niska wydajność i inne problemy z wydajnością

Błędny system filtrowania

Ceny Mantis Bug Tracker

Free na zawsze

Mantis Bug Tracker oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 70 recenzji)

4/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 90 recenzji)

7. Sentry

przez Sentry Sentry pomaga w skutecznym wykrywaniu i rozwiązywaniu błędów, wykorzystując różne techniki, takie jak monitorowanie całego stosu i breadcrumbs błędów, co pozwala zagłębić się w pierwotną przyczynę problemu.

Sentry zapewnia śledzenie po zakończeniu rozwoju, dzięki czemu można skutecznie rozwiązywać wszelkie problemy, które mogą pojawić się w fazie testowania.

Najlepsze funkcje Sentry

Monitorowanie całego stosu: Identyfikacja krytycznych problemów i połączenie ich z przyczyną źródłową. Ustalenie połączenia między przyczyną a skutkiem nie musi już być zgadywaniem. Otrzymujesz dodatkowe informacje kontekstowe o stanie aplikacji. Co więcej, wszystkie nieobsłużone wyjątki są automatycznie rejestrowane

Identyfikacja krytycznych problemów i połączenie ich z przyczyną źródłową. Ustalenie połączenia między przyczyną a skutkiem nie musi już być zgadywaniem. Otrzymujesz dodatkowe informacje kontekstowe o stanie aplikacji. Co więcej, wszystkie nieobsłużone wyjątki są automatycznie rejestrowane Error Breadcrumbs: Obserwacja tego, co aplikacja robiła w czasie wystąpienia błędu, w tym interakcji użytkownika, żądań AJAX, dzienników debugowania, żądań sieciowych itp. Sentry może również zbierać opinie użytkowników, gdy wystąpią błędy

Obserwacja tego, co aplikacja robiła w czasie wystąpienia błędu, w tym interakcji użytkownika, żądań AJAX, dzienników debugowania, żądań sieciowych itp. Sentry może również zbierać opinie użytkowników, gdy wystąpią błędy Raporty o stanie wydania: Uzyskaj natychmiastowy wgląd w wydania dzięki widoczności w czasie rzeczywistym, śledzeniu istotnych wskaźników, takich jak sesje bez awarii, przyjęcie wersji i wskaźnik awaryjności. Umożliwia to identyfikację problemów i podpowiedź szybkich działań naprawczych

Limity Sentry

Wysokie ceny

Brak możliwości samodzielnego hostingu

Duża ilość zasobów na wszystkich frontach

Próbki danych wymagają poprawy

Cennik Sentry

Deweloper: Free Forever

Free Forever Teams: $26/miesiąc za użytkownika

$26/miesiąc za użytkownika Business: $80/miesiąc za użytkownika

$80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Sentry oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 90 recenzji)

4.5/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 60 recenzji)

8. HelixALM

przez Helix ALM Helix ALM to kompleksowe narzędzie do zarządzania cyklem życia produktu. Zanurz się w śledzenie problemów bezproblemowo z wyspecjalizowanym modułem Helix IM. Uzyskaj kompleksowe zarządzanie cyklem życia z możliwością śledzenia od początku do końca, co ułatwia śledzenie dokładnego źródła błędów przed i po opracowaniu oraz ich naprawę.

Ponadto Helix jest modułowy, co pozwala wybrać i niestandardowe funkcje, aby idealnie dopasować się do potrzeb śledzenia błędów.

Najlepsze funkcje HelixALM

Modułowość: Sprawuj kontrolę nad usługami, których potrzebujesz dzięki wyspecjalizowanym modułom HelixALM. Istnieją dedykowane moduły do zarządzania wymaganiami (Helix RM), zarządzania przypadkami testowymi (Helix TCM) i zarządzania problemami (Helix IM)

Sprawuj kontrolę nad usługami, których potrzebujesz dzięki wyspecjalizowanym modułom HelixALM. Istnieją dedykowane moduły do zarządzania wymaganiami (Helix RM), zarządzania przypadkami testowymi (Helix TCM) i zarządzania problemami (Helix IM) Wyjątkowa identyfikowalność: Połącz moduły, aby uzyskać niezrównaną identyfikowalność projektów. Wiedz dokładnie, co wydarzyło się na każdej scenie, aby zrozumieć, na czym należy się najbardziej skupić

Połącz moduły, aby uzyskać niezrównaną identyfikowalność projektów. Wiedz dokładnie, co wydarzyło się na każdej scenie, aby zrozumieć, na czym należy się najbardziej skupić Analiza ryzyka: Przeprowadzaj znaczące analizy ryzyka, w tym FMEA i analizy wpływu z HelixALM. Rozwiązuj problemy, zanim zakłócą one harmonogram rozwoju. Zapewnij zgodność z przepisami, tworząc matrycę identyfikowalności, która to wszystko potwierdzi

Limity HelixALM

Wymaga lepszej integracji z elektronicznymi systemami kontroli dokumentów, takimi jak Arena PLM

Potrzeba łatwiejszego ustawienia backendu

Ceny HelixALM

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje HelixALM

G2: 4/5 (85+ recenzji)

4/5 (85+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 25 recenzji)

9. Redmine

przez Redmine Redmine oferuje niezrównane bezpieczeństwo i kontrolę oraz solidny system śledzenia błędów.

Elastyczna kontrola dostępu oparta na rolach pozwala precyzyjnie określić, kto wchodzi w interakcję z produktem, zapewniając bezpieczne i kontrolowane środowisko podczas śledzenia i rozwiązywania problemów na etapie rozwoju projektu.

Najlepsze funkcje Redmine

Kontrola dostępu: Łatwe definiowanie ról i ustawianie uprawnień za pomocą jednego kliknięcia dzięki elastycznej kontroli dostępu opartej na rolach. Ty decydujesz, czy chodzi o zarządzanie Tablicą, dodawanie, edytowanie czy usuwanie. Precyzyjna obsługa systemu śledzenia błędów przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialności

Łatwe definiowanie ról i ustawianie uprawnień za pomocą jednego kliknięcia dzięki elastycznej kontroli dostępu opartej na rolach. Ty decydujesz, czy chodzi o zarządzanie Tablicą, dodawanie, edytowanie czy usuwanie. Precyzyjna obsługa systemu śledzenia błędów przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedzialności Funkcja śledzenia czasu: Śledzenie czasu na poziomie projektu lub wpisu za pomocą prostego raportowania wyszczególniającego czas na użytkownika, typ problemu, kategorię lub aktywność. Zrozumienie, kiedy błędy pojawiły się lub zostały rozwiązane w cyklu rozwoju

Śledzenie czasu na poziomie projektu lub wpisu za pomocą prostego raportowania wyszczególniającego czas na użytkownika, typ problemu, kategorię lub aktywność. Zrozumienie, kiedy błędy pojawiły się lub zostały rozwiązane w cyklu rozwoju Przeglądarka repozytoriów: Dołącz istniejące repozytoria do każdego ze swoich projektów. Redmine pozwala przeglądać ich zawartość oraz wyświetlać i przeszukiwać zestawy zmian, które zapewniają funkcję śledzenia problemów w oparciu o wersje

Limity Redmine

Interfejs użytkownika wymaga drastycznej poprawy

Potrzeba funkcji umożliwiającej powiadamianie twórcy zgłoszenia o rozwiązaniu problemu lub działaniach następczych

Brak wsparcia dla aplikacji mobilnych

Brak wsparcia dla zwinnych metodologii zarządzania projektami, takich jak Scrum

Ceny Redmine

Free z płatnymi wtyczkami

Oceny i recenzje Redmine

G2: 4/5 (245+ recenzji)

4/5 (245+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (150+ recenzji)

10. Trac

przez Trac Projekt Trac to kolejna aplikacja open-source do śledzenia problemów, która działa w Pythonie. Podwaja się jako znaczący hub wiedzy i danych.

Teams mogą wspólnie edytować na tej platformie, co czyni ją jednym z niewielu darmowych narzędzi do śledzenia problemów, które zachęcają do korzystania z funkcji współpracy.

Najlepsze funkcje Trac

Baza wiedzy dla całego Teams: Utrzymuj swój zespół w pętli bez wysiłku. Trac oferuje platformy do pozyskiwania wiedzy. Pomyśl o tym jak o doładowanej Wiki - konfigurowalnej do wspólnej edycji. Korzystając ze składni MoinMoin, platforma jest płynnie połączona ze zgłoszeniami, raportowaniem i kodem źródłowym

Utrzymuj swój zespół w pętli bez wysiłku. Trac oferuje platformy do pozyskiwania wiedzy. Pomyśl o tym jak o doładowanej Wiki - konfigurowalnej do wspólnej edycji. Korzystając ze składni MoinMoin, platforma jest płynnie połączona ze zgłoszeniami, raportowaniem i kodem źródłowym Repozytorium kodu online: Eksploruj swoje repozytorium kodu online dzięki Trac - to jak przyjazny przewodnik zarówno dla Subversion, jak i Git. Przeglądaj, zarządzaj i połącz wiele repozytoriów oraz wspieraj różne systemy kontroli wersji za pomocą wtyczek

Limity Trac

Ograniczone ustawienie funkcji dla aplikacji open-source

Brak funkcji automatycznego zapisywania notatek

Duże ilości zgłoszeń są trudne w zarządzaniu ze względu na limity open-source

Powolne przetwarzanie plików o znacznej historii

Brak obsługi klienta, ponieważ jest to oprogramowanie typu open-source

Ceny Trac

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Trac

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Niewystarczająca ocena

**Znajdź najlepszą alternatywę Bugzilla, która Ci odpowiada!

Dlaczego utknąć w jednym oprogramowaniu z całą listą dostępnych alternatyw?

Bugzilla jest poręcznym i niezawodnym oprogramowaniem, ale wymaga poprawy w niektórych obszarach. Limity w zakresie niestandardowych funkcji, dostępności, współpracy i automatyzacja cyklu pracy oznacza, że już się nie wyróżnia. Nowoczesne Teams wymagają tego, co najlepsze, aby mogły w pełni wykorzystać swoje obciążenie. Zarejestruj się za darmo już dziś i przekonaj się, co ClickUp może zrobić dla Ciebie.