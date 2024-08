Jak stworzyć brief produktowy: Strategie, najlepsze praktyki i przykłady

Uruchomienie nowego produktu lub funkcji wiąże się z wieloma ruchomymi częściami, od zarządzania budżetem, upewnienia się, że wszyscy interesariusze i współpracownicy są na tej samej stronie, po dostosowanie funkcji produktu do niestandardowych potrzeb.

Brief produktu służy jako podstawa procesu rozwoju produktu. Menedżerowie produktu używają briefów produktowych do dokumentowania planu produktu - jego celów, atrybutów i wytycznych. Wszyscy zaangażowani w początkowe sceny tworzenia produktu używają tego szablonu jako swojej Gwiazdy Północnej.

Dobrze napisany brief produktowy jest podstawą efektywnego rozwoju produktu dla technicznych i nietechnicznych członków zespołu. Omawiamy krok po kroku proces opracowywania i pisania briefu produktu oraz dzielimy się najlepszymi praktykami, aby zainspirować Twoją podróż do tworzenia produktu.

Co to jest brief produktowy?

Brief produktu, znany również jako specyfikacja produktu, zawiera kluczowe szczegóły dotyczące produktu, takie jak jego cel, funkcje, docelowi odbiorcy, zakres produktu, specyfikacje techniczne, wizja i problem, który ma rozwiązać.

Dostarcza również niezbędnych informacji, których zespół produktowy potrzebuje do opracowania nowej funkcji, która jest wykorzystywana do powodzenia wprowadzenia produktu na rynek.

Ten udostępniany dokument jest drogowskazem w komunikacji z działami o różnych funkcjach, ponieważ zawiera wszystkie szczegóły w jednym miejscu.

Oprócz wykorzystania przez zespół ds. rozwoju produktu, briefy produktowe są przyjaznym narzędziem dla nowych pracowników lub członków zespołu, aby lepiej zrozumieć zakres produktu oraz sprzedawane produkty i usługi.

Dlaczego briefy produktowe są ważne?

Briefy produktowe są niezawodnym dokumentem zawierającym krytyczne szczegóły związane z produktem. Podstawowym celem każdego briefu produktowego jest zapewnienie jasności i kierunku, zapewniając, że wszyscy zaangażowani w proces rozwoju produktu udostępniają jednolite zrozumienie produktu.

Niezależnie od tego, czy opracowujesz produkty w przestrzeni B2B, czy dla marek skierowanych bezpośrednio do konsumentów, brief produktowy jest jednym źródłem prawdy. Każdy może uzyskać te same informacje z jednego dokumentu.

Określa on jakość produktu i oś czasu oraz upraszcza proces rozwoju, czego wynikiem jest płynny proces tworzenia i wprowadzania produktu na rynek.

Menedżer produktu jest odpowiedzialny za stworzenie briefu produktu, ale dokument ten jest przydatny dla wszystkich, w tym marketingu, projektantów i sprzedaży.

Na przykład, zespół marketingowy zna dokładny język i pozycje dla kampanii organicznych i płatnych

Projektanci znają krytyczne elementy produktu, które należy podkreślić w zasobach cyfrowych, takich jak strony internetowe, e-maile i reklamy w mediach społecznościowych

Zespół sprzedaży zna uzasadnienie biznesowe produktu, co stanowi solidną podstawę do zaprezentowania produktu potencjalnym i obecnym klientom

Wyposażony w szczegóły produktu w krótkim dokumencie, zespół rozumie kontekst produktu, proces, kluczowe funkcje i inne istotne informacje wymagane do powodzenia produktu.

Dzięki briefowi produktowemu Twój zespół będzie szczęśliwszy, bardziej wydajny i skuteczniejszy.

Cel briefu produktowego

Jasność wizji i kierunku

Brief produktowy zapewnia ujednoliconą wizję produktu procesu rozwoju projektu . Nakreśla cele rozwoju produktu i ukierunkowuje wszystkich członków wielofunkcyjnego zespołu do efektywnej współpracy. Strategiczne wytyczne zawarte w briefie produktowym pomagają uniknąć potencjalnych nieporozumień.

Kierowanie wysiłkami rozwojowymi

Podczas formułowania strategia uruchomienia projektu określenie podstawowych wymagań gwarantuje, że zespół będzie efektywnie dążył do wspólnego celu.

Ograniczanie ryzyka

Krótki opis produktu pomaga zespołowi ds. rozwoju produktu zidentyfikować potencjalne zagrożenia, takie jak błędy i inne problemy użytkowników końcowych, takie jak potencjalne zastrzeżenia ze strony docelowych odbiorców.

Odkrywanie pomysłów

Niektóre zespoły ds. rozwoju produktu używają briefu produktu do badania, burzy mózgów i rozwijania pomysłów. Zapewnia on ustrukturyzowane ramy do dokumentowania koncepcji i złożonych pomysłów przed zaangażowaniem dużych zasobów w ich rozszerzenie.

Elastyczność i zdolność adaptacji

Podczas pisania briefu produktowego nie trzeba trzymać się żadnego konkretnego formatu; może on mieć dowolny format lub długość. Elastyczny brief produktowy pozwala zespołom dostosować go do swoich potrzeb i ewoluować wraz z przyszłymi postępami.

Punkt odniesienia

Brief produktu jest punktem odniesienia przez cały cykl życia produktu. Można go aktualizować, weryfikować i udoskonalać w razie potrzeby, utrzymując projekt w zgodzie z jego początkowymi celami i dostosowując się do zmieniających się okoliczności i potrzeb klienta.

Proces opracowywania i pisania briefu produktowego

Pisanie briefu produktowego należy rozpocząć na wczesnej scenie rozwoju produktu, aby nakreślić podstawowe elementy i mapę drogową. Jednak brief produktowy należy traktować jako ewoluujący i żywy dokument, który może się zmieniać aż do momentu wydania produktu.

Na wczesnych scenach, dokument ten powinien być wykorzystywany do dostosowywania interesariuszy, uwzględniania informacji zwrotnych, śledzenia postępów i odpowiadania na pytania w procesie planowania produktu.

Zrozumienie historyjek użytkownika

Historie użytkowników są podstawą dobrego briefu produktu. Opisują one interakcje między użytkownikami a produktami.

Podczas tworzenia briefu produktowego, pierwszym krokiem jest pełne zrozumienie produktu i zidentyfikowanie problemów, które próbuje on rozwiązać.

Dobry brief produktowy powinien pomóc odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania:

Jakie są potrzeby użytkowników/celu?

W jaki sposób produkt może spełnić te wymagania?

Jaką wartość wnosi twój produkt do życia niestandardowych klientów?

Dobrze przygotowana historia użytkownika pomaga określić wartość nowego produktu lub funkcji. Zespoły marketingowe mogą wykorzystać te informacje do promocji produktu, podczas gdy zespoły sprzedażowe mogą przyciągnąć klientów angażującymi prezentacjami produktów.

Podkreślanie ryzyka i założeń

Każdy proces rozwoju produktu jest pełen niepewności. Można je jednak złagodzić, identyfikując i odnosząc się do ryzyka i założeń w briefie produktu. Podczas pisania briefu produktu należy umieścić na liście wszystkie ryzyka i/lub założenia, które pojawiają się podczas dogłębnego procesu walidacji.

Kilka pytań, które należy zadać na tej scenie:

Czy Twój produkt jest odpowiedni dla wszystkich segmentów klientów?

Czy ty i twój zespół posiadacie umiejętności techniczne do zrobienia produktu?

Czym twój produkt różni się od produktów konkurencji?

Po oznaczeniu takich założeń można skutecznie ograniczać ryzyko.

Definiowanie rozwiązania/szansy

Krótki opis produktu powinien pomóc w zrozumieniu wpływu produktu i tego, jakie możliwości biznesowe może on stworzyć. Podkreśl swoje strategia produktowa w briefie produktowym należy przedstawić unikalną propozycję wartości, kluczowe funkcje, kryteria powodzenia i funkcje. Powinieneś także nakreślić metryki produktu do pomiaru powodzenia i powody ich wyboru.

Znaczenie przypadków użycia w rozwoju briefu produktowego

Przypadki użycia pomagają marketerom i menedżerom produktu zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z produktem. Te rzeczywiste scenariusze pomagają użytkownikom wizualizować funkcje produktu.

Na przykład, przypadek użycia dla ChatGPT opisywałby, w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z platformy, aby zadawać różne pytania na określony temat, zamiast przeglądać wiele wyników wyszukiwania w Google.

Przypadki użycia ułatwiają skoncentrowane na użytkowniku podejście do rozwoju produktu i zapewniają jasność, zakończone i skuteczność w briefie produktu. Pomagają również zidentyfikować ryzyko, badając potencjalne wyzwania i przeszkody, jakie użytkownicy mogą napotkać podczas korzystania z produktu lub określonej funkcji.

Najlepsze praktyki pisania briefu produktowego

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym menedżerem produktu, czy przedsiębiorcą zaangażowanym w rozwój produktu, musisz nauczyć się pisać brief produktu, aby przekazać swoją wizję, dostosować się do interesariuszy i z powodzeniem wprowadzić produkt na rynek.

Oto najlepsze praktyki pisania briefów produktowych, które przyciągają uwagę, inspirują do działania i torują drogę do powodzenia:

1. Zrozum swoich odbiorców

Kluczem do pisania skutecznych briefów produktowych jest zrozumienie odbiorców.

Dla kogo piszesz?

Jakie są ich potrzeby, bolączki i cele?

Dostosuj swój brief produktowy tak, aby współgrał z odbiorcami docelowymi, odpowiadając na ich obawy i odsetki.

Na przykład, wyobraź sobie, że tworzysz aplikację do gier dla dzieci. W takim przypadku musisz zrozumieć nawyki dziecka związane z korzystaniem z ekranu, aby stworzyć wciągającą rozgrywkę.

Musisz także wziąć pod uwagę obawy nadrzędne, takie jak wpływ długotrwałego kontaktu dzieci z ekranami na zdrowie.

Holistyczne zrozumienie bazy użytkowników zmaksymalizuje proces rozwoju produktu.

2. Jasno określ swoje cele

Zawsze zaczynaj swój brief produktowy od określenia tego, co masz nadzieję osiągnąć. Niezależnie od tego, czy chodzi o uzyskanie poparcia ze strony interesariuszy, zabezpieczenie finansowania, czy prowadzenie zarządzanie produktem i teamów inżynieryjnych, jasny cel gwarantuje, że brief pozostanie skoncentrowany i skuteczny.

Zidentyfikuj wskaźniki, które pomogą Ci zbudować kryteria powodzenia dotyczące tego, w jaki sposób produkt osiągnie Twoje cele. Ta sekcja powinna zawierać czynniki niepodlegające negocjacjom, cel, korzyści i funkcje. Aby uniknąć powtarzania się, dodaj krótki opis każdego czynnika niepodlegającego negocjacjom.

3. Zachowaj zwięzłość i używaj wyczyszczonej komunikacji

Pisząc brief produktu, używaj prostego języka, aby wszyscy interesariusze, od projektanta UX, przez inżyniera backendu, po zespół testów beta, mogli go jasno zrozumieć. Sprzyja to współpracy i minimalizuje ryzyko błędnej interpretacji.

4. Zapewnienie kontekstu i tła

Brief produktowy musi jasno wyjaśniać problem lub możliwości, które produkt rozwiązuje, aby wszyscy interesariusze byli na tej samej stronie. Powinien również zawierać badania rynku, spostrzeżenia klientów i trendy branżowe, aby wesprzeć twoje twierdzenia i zbudować wiarygodność.

5. Używaj wypunktowań

Używaj wypunktowań lub podobnego ustrukturyzowanego formatu, aby informacje były łatwo przyswajalne. Używaj pogrubionego formatu i dołącz źródła lub połączone linki do dodatkowej lektury

6. Dołącz wizualizacje

Obraz jest wart tysiąca słów. Dołącz wizualizacje, takie jak makiety produktów, diagramy i wykresy podczas pisania briefu produktu. Na przykład menedżer produktu D2C (direct-to-consumer) powinien dołączyć zrzuty ekranu swojej aplikacji lub strony internetowej, aby brief był bardziej angażujący i zapadał w pamięć.

7. Korzystanie z szablonu briefu produktowego

Szablon briefu produktowego usprawnia proces pisania i obejmuje wszystkie istotne elementy briefu. Kilka oprogramowanie do marketingu produktów i narzędzia oferują gotowe szablony do zarządzania produktami aby pomóc w pisaniu kompleksowych briefów produktowych. Szablon briefu produktowego ClickUp pomaga menedżerom produktu współpracować nad rozwojem produktu, zarządzać specyfikacjami i informacjami zwrotnymi w jednym miejscu oraz przedstawiać cele, rozwiązania i wskaźniki powodzenia w zorganizowanym formacie.

Dostosuj projektantów, programistów i swój zespół marketingowy za pomocą wszechstronnego szablonu dokumentu Product Brief firmy ClickUp

Zaletą tego szablonu jest to, że ma on wbudowane Dokumenty ClickUp które pozwalają zorganizować krytyczne elementy procesu rozwoju produktu w jednym spójnym, żywym dokumencie.

Twórz, modyfikuj i udostępniaj dokumenty produktów w ramach współpracy dzięki ClickUp Docs

Możesz dodawać zagnieżdżone strony, prezentacje i tabele w różnych sekcjach briefu. Funkcja komentarzy pozwala śledzić edycje i opinie, osadzać połączone linki i dodawać etykiety dokumentów, zwiększając wygodę współpracy. Wygodę zwiększa możliwość dodawania dowolnej liczby stron do dokumentów Docs.

8. Analizuj konkurencję

Pisząc brief produktowy, wyraźnie wzmiankuj, czym Twój produkt różni się od konkurencji. Przyjrzyj się recenzjom użytkowników i opiniom na temat podobnych produktów, aby zrozumieć wyróżniki i unikalną propozycję sprzedaży produktu (USP). Teams zorientowane na klienta, takie jak sprzedaż i marketing, mogą wykorzystać te informacje na swoją korzyść.

9. Opisz funkcje swojego produktu

Podczas gdy brief produktu jest tworzony na początkowych scenach projektowania produktu, opisz funkcję produktu, aby dać przegląd swojej wizji produktu.

Ta sekcja prawdopodobnie będzie wymagać aktualizacji w oparciu o opinie interesariuszy i odbiorców. Nie przestawaj jednak zadawać sobie pytań: W jaki sposób funkcje przyniosą korzyści użytkownikowi? Czy funkcja przyczynia się do osiągnięcia ogólnego celu i wizji produktu?

Użyj scentralizowanej platformy, takiej jak ClickUp, aby utworzyć i hostować Brief produktu Platforma ClickUp do zarządzania projektami stanowi wsparcie dla menedżerów produktu w całym cyklu życia produktu - od stworzenia briefu produktu po jego wdrożenie i nie tylko.

Jeśli Twój zespół korzysta już z narzędzia do zarządzania projektami, hostowanie wszystkich szczegółów na ClickUp oszczędza wszystkim wysiłku związanego z nauką nowego narzędzia lub korzystania z archaicznych dokumentów do przechowywania wszystkich szczegółów.

Zacznij pisać efektywne briefy produktowe dzięki ClickUp za darmo .

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest brief produktowy?

Brief produktowy to zwięzły dokument przedstawiający cel, funkcje, grupę docelową i aspekty rozwiązywania problemów. Zespoły produktowe wykorzystują briefy produktowe jako platformę do burzy mózgów i mapę drogową rozwoju produktu.

2. Czym jest brief marketingowy produktu?

Brief marketingowy produktu koncentruje się na aspektach marketingowych produktu, takich jak rynek docelowy, pozycja produktu, zachowanie konsumentów, przekaz marki i strategie promocyjne.

Oferuje kompleksowy przegląd kampanii marketingowej produktu, zapewniając wszystkim działom dostęp do tych samych informacji i efektywną współpracę.

3. Jakie są wymagania dotyczące briefu produktowego?

Brief produktu powinien informować o funkcjach i możliwościach produktu, prowadząc zespół programistów w kierunku spotkania się z potrzebami użytkowników i wymaganiami rynku.

Powinien podkreślać ryzyko i założenia, pomagając zespołowi projektowemu proaktywnie radzić sobie z wyzwaniami, pozostając w zgodzie z oczekiwaniami i oś czasu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zawiera również informacje na temat procesów zatwierdzania i autoryzacji, określając role odpowiedzialne za zatwierdzenie briefu produktu i zielone światło dla rozpoczęcia rozwoju.