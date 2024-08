13 najważniejszych trendów w inżynierii oprogramowania w 2024 roku

Oczekuje się, że w 2024 r. przychody z oprogramowania przekroczą poziomy sprzed pandemii, osiągając poziom prawie 700 miliardów dolarów . Liczba programistów na całym świecie również wzrośnie do 28,7 milionów dolarów do końca roku.

Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że oprogramowanie jest podstawą wszystkich postępów technologicznych, które napędzają nasze dzisiejsze cyfrowe życie.

Co więcej, w obliczu napiętych budżetów i niestandardowych oczekiwań klientów, Business znajduje się pod presją, by osiągać swoje cele w sposób bardziej efektywny, a dobre oprogramowanie ma tu kluczowe znaczenie.

Ten wpis na blogu obejmuje najważniejsze trendy w inżynierii oprogramowania w 2024 roku. Zacznijmy jednak od przeglądu obecnej sytuacji w branży.

Obecny stan branży rozwoju oprogramowania

Sektor technologiczny w 2023 roku był zdominowany przez kilka znaczących trendów w branży oprogramowania, które podkreśliły ogromne zmiany w tej przestrzeni.

Na przykład, generatywna AI weszła do głównego nurtu, a głośne cyberataki na całym świecie sprawiły, że cyberbezpieczeństwo i ochrona danych znalazły się w centrum uwagi. Ponadto, branża blockchain przeszła ogromne zmiany, a Firmy SaaS nadal się rozmnażały.

Pomimo spowolnienia gospodarczego, wiele firm na całym świecie dostrzegło znaczenie cyfrowej transformacji i znacznie zwiększyło swoje budżety na oprogramowanie i technologie.

Poszukiwane i tworzone są zaawansowane rozwiązania programowe, a trend ten będzie się dalej rozwijał w 2024 roku.

Świat inżynierii oprogramowania również przechodzi transformację wraz z przyjęciem generatywnych rozwiązań kodowania AI , nacisk na rozwój skoncentrowany na użytkowniku oraz rozwój platform low-code/no-code. Zasady Agile są dziś bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej.

Obecnie korzystamy z narzędzi AI i platform no-code w całym procesie rozwoju, od generowania kodu i naprawiania błędów po wdrażanie oprogramowania.

13 trendów w inżynierii oprogramowania w 2024 roku

Oto nasze spojrzenie na najważniejsze trendy w ustawieniu oprogramowania, które będą kształtować sposób tworzenia, wdrażania i interakcji z technologią w tym roku.

1. Rosnące obawy o bezpieczeństwo w tworzeniu oprogramowania

Rozwój oprogramowania ewoluował w kierunku priorytetowego traktowania elastyczności, szybkości i reagowania na niestandardowe potrzeby klientów, przechodząc od tradycyjnych, sztywnych cykli rozwoju do zwinnych metodologii.

Co więcej, integracja AI z procesem rozwoju zmienia sposób, w jaki programiści kodują, testują i wdrażają aplikacje. Algorytmy uczenia maszynowego (ML) automatyzują rutynowe zadania, poprawiają jakość kodu i przewidują potencjalne problemy.

Zagrożenia cybernetyczne rosną, ponieważ oprogramowanie staje się coraz bardziej integralną częścią codziennych operacji w różnych sektorach. To sprawia, że bezpieczeństwo jest w tym kontekście inwestycją nie podlegającą negocjacjom, ponieważ systemy oprogramowania muszą być chronione przed nieautoryzowanym dostępem i kradzieżą danych.

Istnieją badania potwierdzające tę tezę. Prawie 4,200 cyberataków zostało raportowanych każdego dnia od pandemii COVID-19. Według Verizon 24% wszystkich naruszeń w 2023 r. stanowiły ataki ransomware, wpływające na pliki wykonywalne oparte na systemie Windows lub biblioteki dynamicznych łączy w oprogramowaniu. W innym badaniu dotyczącym cyberbezpieczeństwa stwierdzono, że 48% business zgłasza wzrost cyberataków rok do roku.

Ubezpieczenie cybernetyczne pokazało swoją wartość w odpowiedzi na stale ewoluujący krajobraz zagrożeń w ostatnich latach, z składki rosnące w USA o 50% w 2023 r. Według projektów rynek ten wzrośnie z 10,3 mld USD w 2023 r. do 17,6 mld USD do 2028 r .

Aby zakwalifikować się do ubezpieczenia cybernetycznego lub uzyskać korzystniejsze składki, Business musi wykazać, że przestrzega najlepszych praktyk w branży cyberbezpieczeństwa.

Obejmuje to praktyki bezpiecznego kodowania, regularne audyty bezpieczeństwa, szyfrowanie i przestrzeganie standardów, takich jak ISO 27001 lub NIST Framework.

Wzrost cyberprzestępczości podpowiedział również strategiczną zmianę w kierunku konsolidacji narzędzi programistycznych. Firmy preferują obecnie mniejszą liczbę bezpieczniejszych narzędzi do zarządzania swoimi operacjami, aby zmniejszyć powierzchnię ataku, jaką może stanowić wiele rozwiązań.

Platformy typu "wszystko w jednym", których przykładem są rozwiązania takie jak ClickUp oferują zintegrowane funkcje, które usprawniają operacje i zwiększają bezpieczeństwo, minimalizując złożoność i podatność na zagrożenia związane z żonglowaniem wieloma systemami.

2. Sztuczna inteligencja (AI) przekształca rozwój oprogramowania

AI nie jest już modnym słowem, ale integralną częścią naszego życia, zwłaszcza w zakresie tworzenia nowoczesnego oprogramowania. Technologia AI zdefiniowała nowe standardy wydajności i efektywności biznesowej w różnych branżach, od automatyzacji przeglądów kodu po algorytmy predykcyjne.

Na przykład:

W badaniach farmaceutycznych, AI przyspiesza proces odkrywania leków poprzez przewidywanie skuteczności związków, co prowadzi do szybszych cykli rozwojowych

AI przewiduje poziomy zapasów wymagane do spotkania z popytem produkcyjnym, optymalizuje zapasy i zmniejsza ilość odpadów

Na polu edukacji AI może automatyzować ocenianie konkretnych zadań, pozwalając nauczycielom skupić się na nauczaniu

Generatywna AI, rozwijający się rynek

Jednym z najbardziej niezwykłych przełomów pod koniec 2022 r. była generatywna sztuczna inteligencja w postaci ChatGPT, która wprowadziła nas do generowania obrazów, tekstów i kodów opartych na sztucznej inteligencji. Wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji będzie nadal jednym z najważniejszych trendów w inżynierii oprogramowania, ponieważ ChatGPT i inne platformy wprowadzą w przyszłości bardziej zaawansowane wersje.

Coraz więcej firm wdraża AI

Czy wiesz, że Patentowanie AI wzrosło o 34% rocznie od 2000 roku? Sugeruje to, że branże we wszystkich dziedzinach, oprócz placówek badawczych i analitycznych, będą zaadoptują AI w swoich strukturach biznesowych na całym świecie w taki czy inny sposób.

Dodatkowo, rosnące odsetki w zakresie etycznej AI mają na celu zapewnienie, że systemy AI zachowują się etycznie w cyfrowym świecie.

Powitanie nowej generacji aplikacji dzięki AI Narzędzia AI dla programistów , takie jak GitHub Copilot i OpenAI, stały się bardziej wyrafinowane. Oferują one rozszerzone możliwości tworzenia zaawansowanych funkcjonalnie aplikacji z nowymi funkcjami i optymalizacjami, takimi jak Generative Adversarial Networks (GANs), AutoML i kwantyzacja dla zespołów programistycznych.

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem AI zajmuje centralne miejsce na scenie

Oprogramowanie do zarządzania projektami usprawnia cykl pracy, poprawia podejmowanie decyzji i optymalizuje wyniki projektów.

Organizuj złożone projekty inżynieryjne za pomocą ClickUp

Co więcej, możesz szybko śledzić tworzenie aplikacji i dokumentacji dzięki narzędziom opartym na AI do generowania pomysłów na produkty, map drogowych i zadań dla zespołu. Może również tworzyć automatyczne aktualizacje i standupy, transkrybować rozmowy, podsumowywać długie dokumenty wymagań i wiele więcej!

Z pomocą ClickUp Docs możesz zaprezentować swoje wymagania dotyczące produktu, korzystając z osadzonego widoku listy

Wraz ze wzrostem liczby przypadków użycia AI i presją, aby nadążyć za popytem na usługi i narzędzia oparte na AI, jednym z rosnących trendów w inżynierii oprogramowania będzie zwrócenie się przez Business w kierunku no-code zarządzanie projektami i rozwój AI narzędzia dla co najmniej 30% inicjatyw w zakresie automatyzacji do końca 2024 roku.

3. Przetwarzanie bezserwerowe i mikrousługi wzmacniają dominację chmury obliczeniowej

Chmura obliczeniowa odnosi się do zasobów IT dostarczanych przez Internet w ramach obciążenia na żądanie.

Umożliwia użytkownikom korzystanie z udostępnianej puli pamięci masowej, serwerów, baz danych, analityki itp. w zależności od potrzeb, bez konieczności bezpośredniego zarządzania infrastrukturą bazową.

Jednym z najważniejszych trendów w inżynierii oprogramowania w ciągu ostatnich kilku lat był gwałtowny wzrost popularności chmury, z Amazon Web Services na czele. Z udziałem w rynku na poziomie 32% oferuje wysokowydajne usługi obliczeniowe, które są skalowalne, elastyczne i przystępne cenowo dla sektora publicznego, małych i średnich firm, startupów i przedsiębiorstw.

Wpływ chmury obliczeniowej na rozwój oprogramowania jest ogromny

Technologie chmury pomogły firmom różnej wielkości eksperymentować, rozwijać się i skalować w sposób wcześniej możliwy dla dużych Enterprise z ogromnymi budżetami.

Korzyści płynące z chmury obliczeniowej są następujące:

Chmura obliczeniowa wyeliminowała koszty zwykle ponoszone na sprzęt sieciowy, fizyczne serwery i rozwiązania pamięci masowej. Dzięki modelowi pay-as-you-go płacisz tylko za to, czego używasz.

Elastyczność zasobów w chmurze oznacza również, że można eksperymentować z różnymi konfiguracjami, stylami architektonicznymi i technologiami (AI i ML) bez ryzyka zmarnowania inwestycji.

Aplikacje można szybko skalować w górę lub w dół w zależności od zapotrzebowania, bez konieczności inwestowania w fizyczny sprzęt. Ta elastyczność pomaga efektywnie radzić sobie ze zmiennymi obciążeniami pracą.

Rozwój chmury obliczeniowej jest jednym z najważniejszych trendów w inżynierii oprogramowania w tym roku; globalny rynek chmury obliczeniowej przekroczy 1 266,4 mld USD do 2028 r. Opierając się na potencjale AI, zależność od chmury obliczeniowej będzie nadal rosła w 2024 r. dzięki wielu kluczowym zmianom:

Trzy zmiany, na które powinieneś czekać:

a. Przetwarzanie bezserwerowe

Przetwarzanie bezserwerowe (serverless computing) zapewnia usługi zaplecza na zasadzie bieżącego użytkowania, uwalniając dostawców od odpowiedzialności za zarządzanie serwerami i inną infrastrukturą.

Jest to pomocne w budowaniu i wdrażaniu opłacalnych, zwinnych, natywnych dla chmury aplikacji w sposób skalowalny. Wszystkie wiodące obecnie platformy usług w chmurze - AWS, Google, Microsoft Azure i IBM - oferują platformy bezserwerowe. Jednym z rosnących trendów w inżynierii oprogramowania w nadchodzących latach będzie rozprzestrzenianie się obliczeń bezserwerowych.

Jednak wraz z rozwojem przetwarzania bezserwerowego rosną również instancje naruszeń bezpieczeństwa. Dlatego też branża IT zaczęła wykorzystywać najnowsze technologie i niezależne usługi do testowania luk w zabezpieczeniach.

Zaawansowane narzędzia, takie jak PureSec, Aqua i Snyk, stają się głównym nurtem ochrony przed lukami i naruszeniami w aplikacjach bezserwerowych.

b. Mikroserwisy

Architektura mikrousług jest podstawową koncepcją w przetwarzaniu w chmurze. Kładzie ona nacisk na rozwój aplikacji jako zbioru małych, autonomicznych usług, z których każda uruchamia własny proces i komunikuje się za pomocą lekkich mechanizmów, często API zasobów HTTP.

Ta zasada projektowa doskonale pasuje do wymagań środowisk chmury w zakresie skalowalności, elastyczności i wydajności.

architektura mikrousług w chmurze: Rosnący trend w inżynierii oprogramowania _via Juniper.net Wykorzystują one możliwości chmury do dynamicznej dystrybucji komponentów systemu na różnych serwerach i w różnych regionach, zwiększając w ten sposób odporność systemu na awarie i globalną dostępność.

Ten styl architektoniczny ułatwia szybki, przyrostowy rozwój i wdrażanie, a także pozwala Businessowi wybrać model płatności za usługi w chmurze, optymalizując koszty operacyjne i efektywnie zarządzając zasobami.

c. Ewolucja hybrydowa i wielochmurowa

Dawno minęły czasy uniwersalnych rozwiązań w chmurze. Firmy mogą teraz wybierać optymalne zasoby w chmurze dla określonych obciążeń pracą, zmniejszając nadmiarowość, zwiększając odporność i ograniczając uzależnienie od dostawcy - dzięki rosnącym trendom w inżynierii oprogramowania w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

Podczas gdy model chmury hybrydowej obejmuje połączenie usług chmury prywatnej i publicznej, model multi-cloud obejmuje dwie lub więcej usług chmury publicznej. Umożliwiają one firmom niestandardowe dostosowanie infrastruktury IT do bieżących potrzeb i celów.

Środowiska hybrydowe i wielochmurowe via XorlogicsBadania pokazują że w 2024 r. interoperacyjność i przenośność chmur hybrydowych i wielochmurowych osiągnie 45%, poprawiając opłacalność, zmniejszając ryzyko i zwiększając elastyczność o 75%.

4. Rozwój platform low-code i no-code demokratyzuje dane powstania oprogramowania

Przejście od tradycyjnych modeli kaskadowych do iteracyjnej, zwinnej metodologii tworzenia oprogramowania było zmianą paradygmatu w branży. Jednak proces ten nadal może być narażony na niepowodzenia i opóźnienia z powodu takich problemów, jak brak wyszkolonych programistów.

Aby wypełnić tę lukę i uczynić tworzenie oprogramowania bardziej zwinnym, elastycznym i przyszłościowym, byliśmy świadkami zakorzeniania się innowacji i nowych trendów w inżynierii oprogramowania.

Mówimy tu o platformach low-code i no-code - różnych od siebie narzędzia do tworzenia oprogramowania zaprojektowane w celu uproszczenia danych powstania aplikacji.

Platformy niskokodowe, jeden z najbardziej ekscytujących trendów w inżynierii oprogramowania, wymagają minimalnego kodowania do tworzenia innowacyjnych aplikacji. Umożliwiają one korzystanie z graficznych interfejsów użytkownika i konfiguracji zamiast tradycyjnego ręcznego programowania komputerowego.

Użytkownicy nietechniczni mogą teraz tworzyć aplikacje przy użyciu programowania niskokodowego bez pisania kodu, wykorzystując komponenty typu "przeciągnij i upuść" oraz logikę opartą na modelach za pośrednictwem interfejsu wizualnego. W 2024 roku połączone korzyści platform low-code i no-code jeszcze bardziej zrewolucjonizują tworzenie oprogramowania:

Minimalizując potrzebę posiadania specjalistycznych umiejętności kodowania, można zaoszczędzić na kosztach związanych z zatrudnianiem doświadczonych programistów

Firmy mogą szybko dostosowywać się do zmian rynkowych lub wewnętrznych wymagań, szybko aktualizując aplikacje lub tworząc nowe, aby sprostać pojawiającym się potrzebom

Platformy te mają wbudowane funkcje zgodności i bezpieczeństwa, zapewniając, że aplikacje spełniają standardy i przepisy branżowe

Dzięki podstawowej infrastrukturze chmury i zasadom projektowania modułowego, oprogramowanie zbudowane przy użyciu tych technologii można łatwo skalować, aby pomieścić rosnące bazy użytkowników

Integracja funkcji zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) w ramach platform low-code i no-code

RPA umożliwia automatyzację powtarzalnych i przyziemnych zadań, a rynek ten według projektów osiągnie poziom 30,85 miliardów dolarów do 2030 roku , rosnąc przy CAGR na poziomie 38,2% od 2024 do 2030 roku.

Integracja RPA z platformami niskokodowymi/bezkodowymi może ułatwić szybką i zgodną z przepisami cyfryzację w szybko zmieniających się branżach.

5. DevSecOps integruje bezpieczeństwo z cyklem życia oprogramowania jako nową normę

DevSecOps, skrót od development, security i operations, to podejście do kultury, automatyzacji i projektowania platform, które integruje bezpieczeństwo na każdej scenie cyklu życia oprogramowania.

W 2024 roku należy nadać priorytet DevSecOps ze względu na rosnącą złożoność i wyrafinowanie cyberzagrożeń.

Tradycyjne procesy DevOps w dużej mierze opierały się na filozofii agile, kładąc nacisk na ciągłą integrację i wdrażanie w celu poprawy bezpieczeństwa współpracy między zespołami .

Współpracuj nad pomysłami na spotkania poza siedzibą firmy, tworząc Dokumenty ClickUp z edycją w czasie rzeczywistym

Jednak faza testowania na końcu cyklu rozwoju oprogramowania nie zawsze obejmowała niezbędne praktyki bezpieczeństwa, narażając produkt końcowy na wycieki danych, problemy z uprawnieniami, niezabezpieczone wtyczki i inne poważne luki w zabezpieczeniach.

DevSecOps łagodzi ten problem i umożliwia naprawianie błędów bezpieczeństwa w kodzie w czasie rzeczywistym. Wynikiem jest domyślnie bezpieczny produkt i zakończona identyfikowalność jego budowy.

Ponadto, wraz z pojawieniem się generatywnej AI, zespoły DevSecOps mogą z łatwością nadążyć za rosnącym tempem wdrażania aplikacji natywnych dla chmury, chroniąc zasoby cyfrowe w coraz bardziej połączonym świecie.

6. Progresywne aplikacje internetowe (PWA) i mikrousługi rewolucjonizują skalowalność stron internetowych

PWA, wprowadzone w 2015 roku, są nadal ważne i na nowo definiują standardy tworzenia i wdrażania aplikacji internetowych.

Przeznaczone do pracy na dowolnej platformie korzystającej z przeglądarki zgodnej ze standardami, PWA są aplikacjami dostarczanymi za pośrednictwem sieci, zbudowanymi przy użyciu HTML, CSS i JavaScript. Można je traktować jako skrzyżowanie stron internetowych i aplikacji specyficznych dla danej platformy.

PWA zapewniają użytkownikom wrażenia podobne do aplikacji dzięki funkcjom takim jak dostępność offline, powiadomienia push i dostęp do sprzętu urządzenia. Mogą również integrować natywne funkcje urządzeń, takie jak metody płatności, kamery i dane biometryczne.

PWA znajdują zastosowanie w konkretnych branżach

Z biegiem lat, PWA stały się preferowanym wyborem dla bezgłowego rozwoju front-endu aplikacji eCommerce i Enterprise.

Trend ten wynika przede wszystkim z elastyczności tych aplikacji i doświadczenia użytkownika, co czyni je atrakcyjną opcją dla firm, które chcą zwiększyć swoją obecność w Internecie. Pomagają one firmom zmniejszyć obciążenie serwerów i koszty rozwoju, a użytkownicy lubią je, ponieważ są lżejsze niż aplikacje natywne, z lepszym UX.

Z drugiej strony, zdecentralizowany i odporny na manipulacje charakter technologii blockchain oferuje solidną warstwę bezpieczeństwa dla PWA, ułatwiając inteligentne kontrakty i niezmienne zapisy oraz zabezpieczając weryfikację tożsamości.

Oczekuje się również, że w miarę jak technologie blockchain stają się coraz bardziej zorientowane na użytkownika, PWA mogą przyspieszyć ich ewolucję.

Mikroserwisy w rozwoju PWA nabierają rozpędu

Ponieważ branża oprogramowania zmierza w kierunku bardziej modułowych, zorientowanych na usługi architektur, programiści PWA muszą przyjąć podejście mikrousług do tworzenia, wdrażania i testowania aplikacji, bezpośrednio korzystając z elastyczności i dystrybucji chmury.

Ponieważ każda usługa w aplikacji jest obsługiwana niezależnie, dodawanie nowych aktualizacji lub funkcji do PWA jest łatwiejsze. Zmiany w jednej mikrousłudze nie mają bezpośredniego wpływu na inne, co pozwala na szybkie spotkanie się z ewoluującymi potrzebami współczesnego użytkownika.

7. Internet rzeczy (IoT) i przetwarzanie brzegowe łączą się, aby na nowo zdefiniować inteligentne życie

IoT odnosi się do sieci fizycznych obiektów lub "rzeczy" wyposażonych w czujniki, oprogramowanie i inne nowe technologie, które zapewniają połączenie i wymianę danych z innymi urządzeniami i systemami za pośrednictwem Internetu.

W ciągu ostatniej dekady IoT przeszedł od zwykłych dyskusji akademickich do praktycznych zastosowań w różnych branżach - od opieki zdrowotnej i rolnictwa po produkcję i edukację. Według Mordor Intelligence, wartość rynku technologii IoT wzrośnie do 1,39 biliona dolarów do 2026 roku.

Utowarowienie technologii inteligentnego domu

W 2024 r. automatyzacja domowa IoT ma sprawić, że domy staną się ultra-inteligentne, bardziej wydajne i lepiej reagujące na potrzeby swoich mieszkańców.

Do końca bieżącego roku na rynku pojawi się ponad 207 miliardów połączonych urządzeń na całym świecie, a dużą część z nich będą stanowić urządzenia gospodarstwa domowego.

oto kilka powodów, dla których inżynierowie oprogramowania powinni zwrócić uwagę na rozwój IoT:_

a. Zrównoważony IoT ma charakter cyrkularny

Rośnie zapotrzebowanie na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania w zakresie automatyzacji domu. Można tworzyć urządzenia IoT, które wykorzystują odnawialne źródła energii, potencjalnie otwierając nowe rynki i bazy klientów.

b. Rozwój Edge Computing

Technologie Edge Computing przetwarzają i analizują dane IoT w lokalizacji, w której są gromadzone, zamiast wysyłać je do chmury w celu przetworzenia. Minimalizuje to opóźnienia i poprawia szybkość reakcji.

Wraz ze wzrostem liczby urządzeń IoT w domach, potrzeba przetwarzania w czasie rzeczywistym i zmniejszenia opóźnień będzie miała pierwszeństwo.

Warto rozważyć włączenie przetwarzania brzegowego do architektury IoT, szczególnie w przypadku aplikacji wymagających natychmiastowej informacji zwrotnej, takich jak alarmy awaryjne lub systemy bezpieczeństwa.

c. Coraz większy nacisk na bezpieczeństwo i prywatność

W miarę jak automatyzacja domowa staje się coraz bardziej powszechna, priorytetem powinno być wdrożenie solidnych środków bezpieczeństwa, w tym szyfrowania end-to-end i regularnych aktualizacji oprogramowania, aby chronić użytkowników przed cyberzagrożeniami. Upewnij się, że urządzenia IoT są zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO w Europie.

8. Rozszerzona rzeczywistość (AR) i wirtualna rzeczywistość (VR) przesuwają granice doświadczenia użytkownika

Podczas gdy AR nakłada na świat rzeczywisty zawartość cyfrową, aby stworzyć nowe postrzeganie rzeczywistości, VR tworzy całkowicie wciągające środowisko wirtualne, które zastępuje świat rzeczywisty.

Rosnąca popularność obu technologii wymaga przyjęcia nowych umiejętności tworzenia oprogramowania, aby stworzyć głęboko wciągające doświadczenia dzięki zaawansowanej grafice i możliwościom haptycznego sprzężenia zwrotnego.

Współpraca w zakresie aktualizacji AR/VR w zarządzaniu cyklem życia produktu

Podstawowe cele cyfrowej produkcji są wyczyszczone: poprawa jakości, optymalizacja operacyjności i minimalizacja czasu dostawy. W 2024 roku technologie AR/VR staną się kluczem do osiągnięcia tych celów.

Na przykład, AR może pomóc pracownikom linii montażowych poprzez nakładanie cyfrowych instrukcji pracy na fizyczne komponenty. Pozwala im to wizualizować potencjalne modyfikacje i ulepszenia, ułatwiając szybsze podejmowanie decyzji.

VR umożliwia rozproszonym geograficznie zespołom chodzenie, rozmawianie i pracę we wspólnej wirtualnej przestrzeni, sprzyjając natychmiastowej informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym. Koncepcja ta nazywana jest immersją, czyli wrażeniem fizycznej obecności w niefizycznym świecie.

Technologie AR/VR znajdują zastosowanie w różnych sektorach

Chociaż nie obyło się bez wyzwań, w tym kosztów sprzętu i potrzeby powszechnego przyjęcia, potencjalne korzyści technologii AR/VR w różnych sektorach są niezaprzeczalne. Dla przykładu:

Chirurdzy wykorzystują AR do wizualizacji danych w czasie rzeczywistym podczas zabiegów, nakładając krytyczne informacje, takie jak skany CT, bezpośrednio na ciało pacjenta, zwiększając precyzję i wyniki. Symulacje VR pozwalają studentom medycyny i profesjonalistom ćwiczyć złożone procedury chirurgiczne w środowisku wolnym od ryzyka.

W edukacji VR może przenosić studentów do historycznych miejsc, symulować złożone zjawiska naukowe i oferować praktyczne doświadczenie z wirtualnymi laboratoriami, dzięki czemu nauka jest bardziej dynamiczna i dostępna.

Gry VR zapewniają w pełni wciągające wrażenia, umieszczając graczy bezpośrednio w środowisku gry. Z kolei gry AR łączą elementy cyfrowe ze światem rzeczywistym, jak widać w popularnych grach, które zamieniają spacery po okolicy w interaktywne przygody.

W turystyce VR pozwala ludziom wirtualnie odwiedzać odległe lokalizacje w zaciszu własnego domu, oferując 360-stopniowe wycieczki po zabytkach, muzeach i cudach natury. Aplikacje AR usprawniają fizyczne podróże, dostarczając w czasie rzeczywistym nakładki informacyjne i tłumaczenia na inteligentnych urządzeniach, wzbogacając wrażenia z podróży.

9. technologia 5G przyspiesza tempo innowacji w oprogramowaniu

5G to piąta generacja sieci komórkowych. Została zaprojektowana z myślą o połączeniu niemal wszystkiego, od urządzeń, przez maszyny, po przedmioty codziennego użytku. Dzięki sieciom 5G, które zyskają na znaczeniu w 2024 roku, będziemy mieć znacznie szybszy internet o znacznie bardziej niezawodnej dostępności i niskim opóźnieniu.

Ma to ogromny wpływ na rozwój oprogramowania, w szczególności na tworzenie znacznie bardziej złożonych i bogatych w funkcje aplikacji niż wszystko, co do tej pory widzieliśmy.

Wpływ 5G na rozwój IoT

5G umożliwia jednoczesne połączenie większej liczby urządzeń i komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiając wdrażanie złożonych aplikacji IoT w obszarach takich jak inteligentne miasta, automatyzacja przemysłowa i monitorowanie opieki zdrowotnej.

Co więcej, technologia ta umożliwia wsparcie wielu połączeń na kilometr kwadratowy i zapewnia zwielokrotnienie liczby urządzeń IoT.

Zmiana oblicza przetwarzania brzegowego

Niskie opóźnienia sieci 5G sprawiają, że jest ona idealna dla aplikacji edge computing. Ponieważ przetwarzanie danych odbywa się bliżej źródła danych niż w scentralizowanym hubie, analiza danych może odbywać się w czasie rzeczywistym, umożliwiając znacznie szybsze podejmowanie decyzji przy większej ilości danych.

technologia 5G podnosi sprawność techniczną systemów IoT i wzbogaca ekosystem, kładąc nacisk na wrażenia użytkownika.

10. Wpływ technologii Blockchain wykracza daleko poza kryptowaluty

Technologia Blockchain to zdecentralizowana, rozproszona księga, która przechowuje dane globalnie na tysiącach serwerów i umożliwia sieci użytkowników kontrolowanie i aktualizowanie danych w czasie rzeczywistym.

Technologia ta utrudnia pojedynczemu użytkownikowi przejęcie kontroli nad siecią. Blockchain zwiększa zaufanie użytkowników i zmniejsza ogólne koszty operacji.

Większość szumu wokół tej technologii koncentruje się na kryptowalutach. Ma ona jednak również pozytywny wpływ na rozwój oprogramowania. Artykuł badawczy Deloitte stwierdza, że blockchain jest w pięciu najważniejszych priorytetów strategicznych dla 55% organizacji.

Jest ku temu dobry powód.

Systemy oprogramowania zorientowane na blockchain (BOS) są solidne i bezpieczne. Dane w tych systemach są powielane i przechowywane w tysiącach systemów komputerowych, co zwiększa ich bezpieczeństwo. Istnieje również rejestrowanie transakcji i kryptografia klucza publicznego, która dodaje kolejną warstwę bezpieczeństwa do danych.

Zyskuje akceptację w różnych branżach

W 2024 r. blockchain nadal zwiększa przejrzystość łańcucha dostaw, oferując niezmienny zapis transakcji. Pozwala to śledzić wydajność, wysyłkę i odbiór produktów w łańcuchu dostaw, zmniejszając ryzyko i poprawiając ogólną wydajność operacyjną.

Blockchain chroni i zabezpiecza dane dotyczące opieki zdrowotnej i genomiki, usprawniając śledzenie chorób i epidemii. Technologia ta oferuje również bezpieczny i niemożliwy do podrobienia sposób zarządzania tożsamościami cyfrowymi. Jest przydatna w scenariuszach wymagających weryfikacji tożsamości, takich jak usługi e-administracji.

Ponadto blockchain umożliwia transakcje finansowe w czasie rzeczywistym i przyspiesza procesy płatności w różnych branżach.

11. Nowe języki pionierami programistycznej przyszłości

Mimo że programiści nie przestali uczyć się języków programowania ogólnego przeznaczenia, takich jak Java, C, Ruby i Dart, w tym roku na scenę wkraczają nowe języki. Swift, Rust i Go to nowe języki wchodzące na rynek programowania przyszłości życie programisty . Są one wspierane i rozwijane przez gigantów technologicznych Apple, Mozilla i Google.

Aplikacje zbudowane przy użyciu tych języków są łatwiejsze do wdrożenia i utrzymania, zapewniają szybką wydajność i optymalizację pod kątem różnych urządzeń. Wiadomo również, że są łatwiejsze do nauczenia i opanowania.

TypeScript świeci jasno

Jednak jeszcze jeden język programowania, tj. TypeScript, przyciąga uwagę programistów.

Odmiana Javascript z dodatkową składnią, Typescript umożliwia stosowanie statycznego typowania, korzystanie z zaawansowanych interfejsów i korzystanie z opcji narzędziowych, takich jak sprawdzanie typu i autouzupełnianie, dzięki czemu TypeScript jest idealny do tworzenia stron internetowych typu backend.

Kolejnym powodem, dla którego warto wejść na falę TypeScript jest poprawa jakości kodu. Pozwala on na wczesne wyłapywanie błędów dzięki funkcji statycznego sprawdzania typów, czyniąc kod bardziej czytelnym i łatwym w utrzymaniu. Ten język programowania jest zatem idealnym wyborem dla dużych projektów zawierających wiele linii kodu.

Python nadal dominuje

Python pozostaje popularnym językiem programowania w 2024 roku, preferowanym ze względu na swoją prostotę, wszechstronność i silne wsparcie bibliotek. W ankiecie Stack Overflow uznano go za najpopularniejszy język programowania najbardziej pożądany język do nauki przez programistów. Python jest szeroko stosowany w AI, analizie danych i obliczeniach naukowych.

Jego rozszerzony zakres bibliotek, które można łatwo zintegrować z kodem, oferuje ogromne możliwości tworzenia aplikacji internetowych i komputerowych.

Strategiczne znaczenie Pythona w nowoczesnym tworzeniu oprogramowania jest nie do przecenienia. Umożliwia on tworzenie bardziej zwinnych, odpornych i zorientowanych na użytkownika rozwiązań cyfrowych.

12. Outsourcing staje się strategiczną dźwignią dla twórców oprogramowania

Przewiduje się, że wiele firm tworzących oprogramowanie dla przedsiębiorstw doświadczy wzrostu przychodów na poziomie 10 miliardów dolarów w 2024 roku.

Od lat 90. outsourcing jest popularną strategią w branży oprogramowania. Firmy na całym świecie pozyskują ekspertów z krajów takich jak Indie i Filipiny do obsługi określonych aspektów procesu tworzenia oprogramowania.

Jest to doskonały sposób na połączenie z globalnymi talentami i jest bardziej opłacalny niż zatrudnianie wewnętrznych programistów.

Outsourcing daje również firmom elastyczność w pracy nad bardziej "podstawowymi" projektami wewnętrznymi i szybsze skalowanie w przypadku nieoczekiwanych zmian podaży i popytu. Outsourcing jest uważany za zrównoważoną i pragmatyczną opcję nawet w 2024 roku.

Tata Consultancy Services (TCS) z siedzibą w Indiach jest jedną z takich firm, która zdobyła globalną markę głównie dzięki podejmowaniu zleceń outsourcingowych.

Firma zatrudnia osoby z głęboką wiedzą w zakresie technologii i doradztwa biznesowego. Działa w oparciu o globalny model dostaw, który zapewnia klientom całodobowe usługi, takie jak kompleksowe tworzenie oprogramowania i zarządzanie portfolio produktów.

TCS współpracuje strategicznie z wiodącymi dostawcami usług w chmurze, takimi jak AWS, Microsoft Azure i Google Cloud Platform, aby spotkać się z rosnącym zapotrzebowaniem na migrację do chmury i zarządzanie nią.

13. Nacisk na projektowanie UI/UX podnosi jakość doświadczeń związanych z oprogramowaniem

Interfejs użytkownika (UI) odnosi się do graficznej powierzchni aplikacji, z którą użytkownicy wchodzą w interakcję, takiej jak przyciski, które klikają, tekst, układ ekranu i sposób, w jaki następują przejścia lub pobieranie.

User experience (UX) to szerszy termin obejmujący całe spektrum interakcji użytkownika z firmą i jej produktami.

Dobry UI/UX tworzy solidne pierwsze wrażenie dla klienta i interaktywne doświadczenie. Ma to bezpośredni wpływ na współczynnik konwersji i prawdopodobieństwo, że klient będzie często korzystał z produktu/aplikacji.

Co więcej, inwestując w UI/UX z góry, można stworzyć bardziej wpływowy produkt i mieć procesy i najlepsze praktyki, aby zintegrować dalsze zmiany później.

najważniejsze trendy w projektowaniu UI UX w 2024 roku są następujące:_

a. Mikrointerakcje

Ponieważ dbałość o szczegóły staje się najważniejsza w wyróżnianiu produktów na zatłoczonym rynku, mikrointerakcje oferują sposób na subtelne zwiększenie użyteczności. Paski postępu, uroczyste gify, hotspoty, efekty najechania myszą itp. mogą poprawić wrażenia użytkownika i zwiększyć zaangażowanie.

Odkrywanie nowych i innowacyjnych sposobów na włączenie ich do interfejsów cyfrowych ma zasadnicze znaczenie, czyniąc codzienne interakcje bardziej intuicyjnymi i przyjemnymi.

rosnące obecnie trendy w inżynierii oprogramowania obejmują wykorzystanie mikrointerakcji via UX Design Institute

b. Głosowy interfejs użytkownika (VUI)

VUI lub rozpoznawanie mowy to technologia, która napędza popularnych asystentów głosowych, takich jak Alexa firmy Amazon i Siri firmy Apple. Przewiduje się, że VUI znacznie się rozwiną, napędzane przez przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i ulepszenia AI.

W miarę jak technologie te stają się coraz bardziej zaawansowane, VUI mogą oferować jeszcze dokładniejsze, kontekstowe odpowiedzi, czyniąc je bardziej niezawodnymi i przyjaznymi dla użytkownika.

c. Projektowanie 3D i minimalizm

Wraz z poprawą możliwości sprzętowych, pozwalają one na bardziej złożone efekty wizualne bez uszczerbku dla wydajności. Tak więc elementy 3D stają się coraz bardziej powszechne w interfejsach aplikacji internetowych i mobilnych, zgodnie z minimalistyczną estetyką, której priorytetem jest funkcja.

Przyszłość inżynierii oprogramowania jest ekscytująca

Nowoczesna technologia jest siłą nie do powstrzymania. Najważniejsze trendy w inżynierii oprogramowania, o których wspomnieliśmy, to tylko kilka z wielu kluczowych trendów, z których wszystkie współdziałają i przecinają się na wiele sposobów, napędzając innowacje, wydajność i doskonałość.

Znajomość najnowszych trendów w inżynierii oprogramowania pozwala programistom szybko reagować na zmiany zachodzące w branży. Nieustannie wypróbowuj nowe narzędzia i technologie oraz poszerzaj swoją wiedzę i umiejętności.

Zalecamy również korzystanie z innowacyjnego oprogramowania do zarządzania projektami, oszczędzając czas i wysiłek. Ponadto, narzędzia oparte na AI mogą sprawić, że codzienna praca stanie się dziecinnie prosta.

Automatyzacja pisania dokumentacji za pomocą AI, monitorowanie postępów za pomocą wykresów i sprintów oraz szybkie rozwiązywanie błędów kodowania za pomocą ClickUp

Dzięki odpowiedniemu narzędziu możesz mieć pewność, że wszystkie Twoje zadania i dokumentacja pozostają w jednym miejscu, a dostęp i role użytkowników są ściśle monitorowane.

To nie tylko zmniejsza przełączanie kontekstu ale także zmniejsza ryzyko naruszenia danych lub zagubienia zasobów i zapewnia bezpieczną i opartą na współpracy przestrzeń roboczą dla Ciebie i Twojego zespołu.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jakie są nowe trendy w rozwoju oprogramowania?

Najnowsze trendy w rozwoju oprogramowania obejmują AI, technologie AR/VR, automatyzację w chmurze, low-code/no-code, Blockchain, IoT, DevSecOps i 5G.

2. Jakie są trendy technologiczne w oprogramowaniu?

Jednym z trendów inżynierii oprogramowania w technologii, który wyróżnia się na podstawie trajektorii do 2024 Q1, jest sztuczna inteligencja (AI), w szczególności generatywna AI. AI zrewolucjonizuje w tym roku różne sektory, umożliwiając tworzenie wysoce spersonalizowanej zawartości, automatyzację procesów projektowania i tworzenia aplikacji oraz zwiększając kreatywność i innowacyjność.

3. Jaki jest trend w rozwoju oprogramowania w 2025 roku?

Najbardziej znaczącym trendem w rozwoju oprogramowania jest chmura i edge computing, których wartość szacuje się na 860 miliardów dolarów do 2025 roku . Co więcej, technologię chmury można łatwo zintegrować z innymi technologiami, takimi jak AI i ML, co czyni ją wszechstronną i istotną.