10 najlepszych narzędzi AI dla programistów zwiększających wydajność kodowania

Sztuczna inteligencja przeniknęła niemal każdy aspekt dzisiejszego społeczeństwa i gospodarki. Można jednak śmiało powiedzieć, że żadna branża nie odczuła jej destrukcyjnego wpływu, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, bardziej niż rozwój oprogramowania. 🤖

Obecnie liczne narzędzia AI mogą sugerować, autouzupełniać, debugować lub udoskonalać kod, aby przyspieszyć tworzenie oprogramowania. Mogą również testować aplikacje w celu poprawy funkcji i zapewnienia wglądu w ich wydajność. Choć rozwój ten jest ekscytujący, utorował on również drogę do zwiększonej konkurencji na tym polu, utrudniając wybór odpowiedniego narzędzia Narzędzie wspomagające kodowanie AI .

Aby pomóc Ci w poszukiwaniach, przedstawimy 10 najlepszych narzędzi AI dla programistów, wraz z ich najlepszymi funkcjami i limitami. Zanurzmy się i odkryjmy narzędzie AI, które przeniesie Twoją grę w tworzenie oprogramowania na wyższy poziom!

Jak AI jest wykorzystywane przez programistów?

Programiści coraz częściej korzystają z narzędzi AI, aby usprawnić cykl pracy, odzyskać cenny czas i przyspieszyć procesy rozwoju. Niektóre z korzyści płynących z używania narzędzi AI do tworzenia oprogramowania obejmują:

Zwiększona wydajność:Deweloperzy używają narzędzi AI, aby przyspieszyć kodowanie poprzez automatyzację zakończonego kodu. Minimalizuje to błędy ludzkie i otwiera dodatkowy czas na pracę wymagającą większej wiedzy Zwiększona niezawodność oprogramowania: Narzędzia te mogąwykrywać błędy oferując zakres innowacyjnych narzędzi zwiększających wydajność pracy. ClickUp to więcej niż przeciętne oprogramowanie do zarządzania projektami, ClickUp ma coś dla każdego programisty - od funkcji automatyzacji zadań i szablonów śledzenia błędów po poręcznego asystenta pisania AI. ⚒️

Jeśli stosujesz się do zwinne zarządzanie projektami zasady, skorzystaj z Pulpity ClickUp aby uzyskać pełną widoczność projektu i współpracować z zespołem przy użyciu map drogowych, sprintów i zaległości. ClickUp Sprinty pozwalają na automatyzację i priorytetyzację zadań, monitorowanie postępu sprintu i uzyskanie jasnego obrazu swoich osiągnięć dzięki wykresom Burndown i Burnup. Używaj elastycznych Wykresy Gantta do organizacji sprintów i śledzenia kamieni milowych - łatwo dostosowują się do blokad i zmieniających się oś czasu poprzez szybkie aktualizacje.

A jeśli chodzi o podsumowanie cotygodniowej aktualizacji sprintu - pozwól, aby ClickUp Brain obsłużyć. To asystent pisania nie poprzestaje na tym - może usprawnić tworzenie oprogramowania poprzez:

Automatyzację podstawowych zadań związanych z dokumentacją i natychmiastowe tworzenie dokumentów specyfikacji technicznej

Przyspieszenie przeglądu kodu i testowania dzięki szybkiemu generowaniu przypadków testowych

Zakończone 30-minutowe zadania w kilka sekund, generowanie aktualizacji, odpowiedzi na komentarze i podsumowań notatek

Błyskawiczne podsumowywanie długich wątków komentarzy za pomocą kliknięcia przycisku w ClickUp Brain

Dla łatwego zarządzania raportowanie błędów i problemów , powrócić do Szablon śledzenia błędów i problemów ClickUp . Zawiera trzy wstępnie zaprojektowane listy do optymalizacji cyklu pracy:

Lista główna defektów Raportowanie błędów Limity i obejścia

Zwiększ wydajność i ustal priorytety ważnych zadań używając Automatyzacja ClickUp . Wybierz spośród ponad 100 automatyzacji w celu uproszczenia cyklu pracy , obsługiwać rutynowe zadania i ułatwiać zmiany w projektach.

Na koniec użyj Integracje ClickUp aby płynnie połączyć się z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak GitHub, GitLab i Bitbucket i scentralizować rozwój oprogramowania w ramach jednej platformy.

ClickUp najlepsze funkcje

Asystent pisania AI do tworzenia istotnej dokumentacji projektu

Automatyzacja przydzielania zadań, komentowania i aktualizacji statusu

Szablony Agile dla łatwego zarządzania projektami

Przesłane błędy można łatwo przekształcić w możliwe do wykonania zadania poprzez przyjęcie formularze dla teamów programistycznych * Wykresy Burndown, Burnup i Gantt do śledzenia postępu prac

Integracja z ponad 1000 narzędzi

15+Widoki ClickUp dla płynnej organizacji projektów

Limity ClickUp

Sporadycznie wydłużony czas ładowania

Mnogość funkcji może wydawać się nieco przytłaczająca dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 :4.7/5 (8,000+ recenzji)

:4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra:4.7/5 (3,000+ opinii)

2. Skryba

Via: Skryba Scribe to narzędzie do przechwytywania ekranu i dokumentacji, którego możliwości AI pomagają programistom w tworzeniu i zarządzaniu dokumentami procesowymi.

Funkcja AI w Scribe zapewnia wsparcie przy tworzeniu przewodników, samouczków i SOP. Przekłada cykl pracy na wizualne, łatwe do naśladowania instrukcje, optymalizując wydajność we wszystkich obszarach.

Możesz poinstruować Scribe'a Narzędzie AI do tworzenia zawartości do strukturyzowania dokumentów poprzez dodawanie tytułów, opisów, dodatkowego kontekstu i redagowanie poufnych informacji. Może również zintegrować spersonalizowany branding, edytować zrzuty ekranu i oferować pomocne wskazówki.

A wisienka na torcie? Możesz łatwo przechwytywać, edytować i udostępniać tak zwane Scribes swojemu zespołowi i interesariuszom, czyniąc współpracę prostą i wydajną . 🍒

Scribe integruje się z setkami popularnych narzędzi dla programistów, od WordPressa i Teamsów Microsoftu po Airtable i ClickUp, dzięki czemu praca jest płynniejsza i wygodniejsza.

Najlepsze funkcje Scribe

Możliwość niestandardowego dostosowywania tekstu, kroków i obrazów

Oparte na AI przewodniki krok po kroku z funkcją zrzutów ekranu z adnotacjami

Przyjazny dla użytkownikanarzędzia opinii* Solidne zabezpieczenia i kontrole na poziomie Enterprise

Dostęp przez stronę internetowąRozszerzenie Chrome i aplikację na pulpit

Scribe limits

Brak integracji z AI

Sporadyczne błędy w raportowaniu

Ceny Scribe

Podstawowy : Free

: Free Pro (Teams) : $12/miesiąc za licencję (minimum pięć licencji)

: $12/miesiąc za licencję (minimum pięć licencji) Enterprise: Ceny niestandardowe

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Scribe oceny i recenzje

G2 :4.8/5 (ponad 60 recenzji)

:4.8/5 (ponad 60 recenzji) Capterra:4.9/5 (mniej niż 10 recenzji)

3. aiXcoder

Via: aiXcoder Kodowanie to pestka dzięki aiXcoder, narzędziu, które płynnie tłumaczy język naturalny na kod na poziomie metody. Oferuje również kompleksowe zakończenie kodu dla całych linii lub grup linii, umożliwiając bezprecedensowy poziom wydajności kodowania.

aiXcoder pełni funkcję wspieranego przez GitHub wyszukiwania kodu open-source połączonego ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE). Korzystanie z niej jest proste jak bułka z masłem - wystarczy zaznaczyć kod, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Wyszukaj podobne kody za pomocą aiXcoder", aby natychmiast znaleźć podobne fragmenty kodu. Możesz również wpisać słowa kluczowe w oknie usługi, aby odkryć odpowiednie przypadki użycia API i sprawdzić połączone kody źródłowe w celu łatwej weryfikacji i odniesienia.

Enterprise może korzystać z następujących specjalistycznych funkcji:

Tailored Intelligence Engine: Trenuj dedykowany silnik głębokiego uczenia z prywatnym kodem Enterprise Enterprise Code Search:Stwórz niestandardową wyszukiwarkę kodu dla firm Developer Efficiency Stats: Zwiększenie wydajności kodowania i identyfikacji problemów dla Enterprise poprzez skupienie się na początkowych szczegółach kodowania

AiXcoder nie tylko płynnie dostosowuje się do środowiska kodowania, oferując wnikliwe sugestie dotyczące kodu, ale także zapewnia szybką informację zwrotną. 💬

aiXcoder najlepsze funkcje

Inteligentne zakończone uzupełnianie kodu wieloliniowego i pełnoliniowego

Statystyki wydajności kodowania

Niestandardowe funkcje na poziomie Enterprise dla złożonych wyzwań

Wsparcie dla wielu IDE, takich jak IntelliJ IDEA, GoLand, PyCharm i WebStorm

Wielojęzyczne wsparcie dla języków C, C++, C#, JavaScript, TypeScript itp.

Płynna integracja IDE w celu wyszukiwania kodu

Limity aiXcoder

Brak dostępnych recenzji

aiXcoder ceny

Free

Inne opcje cenowe są dostępne po kontakcie

aiXcoder oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

4. Cody by Sourcegraph

Via: Sourcegraph Sourcegraph to narzędzie zwiększające wydajność wyszukiwania kodu, zaprojektowane, aby pomóc programistom w debugowaniu, nawigacji i automatyzacji kodu. Jego chatbot AI, Cody, analizuje bazę kodu i dostarcza odpowiedzi na zapytania. Doskonale interpretuje komendy w języku naturalnym, aby precyzyjnie wygenerować nowy kod lub rozwikłać zawiłości istniejącego kodu.

To narzędzie AI oferuje wszechstronnego asystenta bazy kodu, umożliwiając kompleksowe wyszukiwanie w celu odkrycia lokalizacji kodu i ich współpracowników w repozytoriach, gałęziach i platformach hostingowych. Dzięki dostępowi do grafu kodu Sourcegraph i dużego modelu językowego (LLM), Cody zapewnia odpowiedzi kontekstowe, które pomagają tworzyć fragmenty kodu, tworzyć nowe funkcje lub naprawiać błędy. 🐞

Najlepsze funkcje Cody

Wsparcie dla języków programowania takich jak Python, Go, JavaScript i TypeScript

Upraszczanie skomplikowanych struktur kodu

Wykrywanie i pomoc w rozwiązywaniu błędów

Generowanie fragmentów kodu i funkcji na podstawie poleceń użytkownika

Lokalizacja kodu Swift za pomocą funkcji, pliku lub opisu w języku angielskim

Cody limits

UX może wymagać ulepszeń

Przydałoby się wsparcie dla dodatkowych języków

Ceny Cody

Free Forever

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Cody oceny i recenzje

G2 :4.6/5 (mniej niż 10 recenzji)

:4.6/5 (mniej niż 10 recenzji) Sourceforge:4.5/5 (mniej niż 10 recenzji)

5. Mintlify

Via: Mintlify Masz dość dokumentowania procesów związanych z kodowaniem na własną rękę? Zostaw to Mintlify, aby zdjąć ten ciężar ze swoich barków! 🏋️

To oprogramowanie do dokumentacji skanuje kod i generuje przewodniki wyjaśniające i SOP w ciągu kilku sekund. Jest to idealne rozwiązanie dla programistów i teamów programistycznych, które chcą usprawnić tworzenie dokumentacji i zwiększyć przejrzystość kodu.

Wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego i możliwości skrobania stron internetowych, Mintlify nie tylko tworzy dokumentację, ale także ocenia jej czytelność. Potrafi zrozumieć kontekst kodu i wygenerować odpowiednie opisy, nawet w przypadku nazw metod "czytelnych dla człowieka".

Ponadto, Mintlify umożliwia automatyzację zarządzania zadaniami i cyklami pracy poprzez integrację z popularnymi platformami, takimi jak GitHub, Slack i Dropbox.

Najlepsze funkcje Mintlify

Automatyzacja generowania dokumentacji

Zaawansowane rozumienie AI

Zwiększona przejrzystość i czytelność kodu

Integracja z popularnymi narzędziami

Możliwość instalacji w VS Code i IntelliJ

Limity Mintlify

Nie może wygenerować dokumentacji dla całego pliku naraz

Przydałoby się dodać więcej języków

Ceny Mintlify

Dostępne po kontakcie

Oceny i recenzje Mintlify

G2 :5/5 (mniej niż pięć recenzji)

:5/5 (mniej niż pięć recenzji) Capterra:5/5 (mniej niż pięć recenzji)

6. Stepsize AI

Via: Stepsize AI Stepsize AI to narzędzie do współpracy zaprojektowane, aby pomóc ci być na bieżąco z działaniami i osiągnięciami zespołu inżynierów produktu. Służy jako historyk projektów i menedżer zadań, płynnie integrując się z platformami takimi jak Slack, Jira i GitHub. Jego głównym celem jest wyeliminowanie przeciążenia informacjami i błędnej komunikacji, co ostatecznie zwiększa wydajność.

StepSize AI konsoliduje wszystkie działania, aktualizacje i decyzje, identyfikując i udostępniając to, co naprawdę ważne, poprzez ujednolicone podsumowania. Oszczędza również czas i zmniejsza potrzebę spotkań, umożliwiając zadawanie pytań i otrzymywanie szybkich odpowiedzi.

Narzędzie umożliwia tworzenie codziennych raportów standup, w tym aktualizacji postępów, wyzwań, blokad i wniosków. Automatycznie generuj raporty dla każdego zwinnego sprintu, zapewniając, że Teams, menedżerowie i interesariusze będą na bieżąco informowani o postępach w sprincie.

Dodatkowo, narzędzie pomaga dostarczać zwięzłe, generowane przez AI podsumowania wzbogacone o wnikliwe wizualizacje i wykresy. 📊

Najlepsze funkcje Stepsize AI

Automatyczne raportowanie generowane przez AI

Automatyczne aktualizacje i spostrzeżenia

Oszczędność czasu dzięki szybkim odpowiedziom na pytania

Zaawansowany standard szyfrowania zapewnia bezpieczeństwo danych

Integracja z Jira, GitHub, Slack, Zoom itp.

Stepsize AI limits

Brak dostępnych recenzji

Ceny Stepsize AI

Free

Teams : 19 USD/miesiąc za użytkownika

: 19 USD/miesiąc za użytkownika Business : $49/miesiąc za użytkownika

: $49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Stepsize AI oceny i recenzje

ProductHunt:5/5 (ponad 10 recenzji)

7. AlphaCode

Via: AlphaCode AlphaCode firmy DeepMind to system AI zdolny do tworzenia konkurencyjnych programów komputerowych. Generuje kod poprzez zrozumienie i tłumaczenie opisów problemów w języku naturalnym przy użyciu modeli językowych opartych na architekturze transformatora. 💻

Narzędzie wyróżnia się w rozwiązywaniu skomplikowanych wyzwań programistycznych, które wymagają krytycznego myślenia, logiki, rozwiązań algorytmicznych, wiedzy w zakresie kodowania i rozumienia języka naturalnego. Przechodzi intensywne szkolenie w zakresie dużych modeli językowych (LLM) i zawiera rozszerzenia oparte na NLP, aby udoskonalać, sprawdzać i wykonywać precyzyjny kod zgodnie z wymaganiami użytkownika.

AlphaCode może pochwalić się zakresem funkcji, które czynią go wyjątkowym narzędziem AI dla programistów. Kluczowe z nich to:

Autouzupełnianie i sugestie : Wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do oferowania zakończonych kodów w oparciu o wskazówki kontekstowe, redukując błędy związane z ręcznym wpisywaniem tekstu

: Wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do oferowania zakończonych kodów w oparciu o wskazówki kontekstowe, redukując błędy związane z ręcznym wpisywaniem tekstu Wykrywanie i poprawianie błędów : Wykrywa błędy w kodzie w czasie rzeczywistym i proponuje poprawki

: Wykrywa błędy w kodzie w czasie rzeczywistym i proponuje poprawki Optymalizacja kodu: Identyfikuje wąskie gardła poprzez analizę kodu i sugeruje zmiany w celu optymalizacji wydajności

Najlepsze funkcje AlphaCode

Modele językowe oparte na transformatorach do konkurencyjnego generowania kodu

Rozumienie języka naturalnego

Korekcja błędów

Zakończone generowanie kodu

Przeszkolony na zbiorze danych GitHub konkurencyjnych zadań programistycznych

Generuje kod w językach takich jak C++, Java, Python i Haskell

Limity AlphaCode

Brak dostępnych recenzji

Ceny AlphaCode

Free

AlphaCode oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

8. GitHub Copilot

Via: GitHub GitHub Copilot to najwyższej klasy asystent kodowania AI zaprojektowany, aby pomóc programistom w tworzeniu wysokiej jakości kodu z wyjątkową wydajnością. Wykorzystując model językowy OpenAI Codex, oferuje sugestie kodu i funkcji w czasie rzeczywistym bezpośrednio z poziomu redaktora.

Narzędzie to wykracza poza sugerowanie fragmentów kodu, aby komponować całe linie kodu, finalizować funkcje, generować komentarze, a nawet pomagać w debugowaniu i identyfikowaniu problemów związanych z bezpieczeństwem. 🛡️

GitHub Copilot dodatkowo zwiększa komfort kodowania, oferując wielojęzyczną pomoc w kodowaniu i rozwiązania oparte na społeczności. Płynnie integruje się z popularnymi edytorami kodu, wspiera współpracę w czasie rzeczywistym i eliminuje powtarzalne zadania.

Ponadto dostosowuje rekomendacje do wymagań projektu, zapewnia intuicyjne środowisko do nauki i umożliwia śledzenie postępów w celu zwiększenia wydajności i produktywności kodowania.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Kompatybilność z popularnymi IDE

Dostawca rozszerzeń dla Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains i Neovim

Sugerowanie kodu i zakończonych funkcji podczas kodowania

Łatwy cykl przechodzenia przez wiele sugestii autouzupełniania

Identyfikacja błędów i sugerowanie poprawek

Wykrywanie luk w zabezpieczeniach kodu

Limity GitHub Copilot

Kod czasami wymaga ludzkiej korekty po wygenerowaniu przez AI

Sugestie dotyczące kodu mogą wymagać poprawy

Ceny GitHub Copilot

Free

Teams : 3,67 USD/miesiąc za użytkownika

: 3,67 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: 19,25 USD/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2 :4,5/5 (ponad 100 recenzji)

:4,5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra:4.7/5 (ponad 100 recenzji)

9. AskCodi

Via: AskCodi Opracowany przez Assistiv.ai, AskCodi jest asystentem AI z dynamicznym zestawem funkcji zaprojektowanych w celu zwiększenia doświadczenia w kodowaniu.

Skorzystaj z przyjaznej dla programistów aplikacji Translate, aby przetłumaczyć język naturalny na kod w ponad 30 językach programowania, takich jak C++, Java, Python, Ruby i PHP. Możesz także bez wysiłku przełączać się między językami programowania, dzięki czemu wielojęzyczne kodowanie jest dziecinnie proste. 🌬️

Przyspiesz proces kodowania dzięki sugestiom kodu i zaangażuj się w płynny czat oparty na AI, w którym programiści tworzą rozmowy związane z kodem, które usprawniają współpracę.

AskCodi integruje się z popularnymi redaktorami, takimi jak Visual Studio Code, Sublime Text i Atom. To kompleksowe wsparcie pomaga zapobiegać błędom, zdobywać nowe umiejętności i zwiększyć wydajność podczas kodowania.

AskCodi najlepsze funkcje

Wsparcie dla rozszerzeń IDE, takich jak VS Code i PyCharm

Dostawca fragmentów kodu w wielu językach (angielskim, niemieckim i polskim)

Łatwe udostępnianie fragmentów kodu

Analiza kodu pod kątem błędów, wydajności i bezpieczeństwa

Aplikacja AskCodi do tworzenia front-endu i back-endu

Limity AskCodi

Dokumentacja online mogłaby zostać ulepszona

Jest trochę krzywej uczenia się

Ceny AskCodi

Free Forever

Premium : $9.99/miesiąc na użytkownika

: $9.99/miesiąc na użytkownika Ultimate: $29.99/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje AskCodi

G2 :4.8/5 (70+ recenzji)

:4.8/5 (70+ recenzji) ProductHunt:4.9/5 (10+ opinii)

10. Tabnine

Via: Tabnine Tabnine, asystent kodowania oparty na AI, jest niezbędnym narzędziem do optymalizacji wydajności programistów, podnoszenia jakości kodu i obniżania kosztów. 💵

Oprogramowanie zapewnia inteligentne sugestie dotyczące zakończenia kodu i wykrywa potencjalne błędy, aby uprościć życie programistów. Do zrobienia tego wykorzystuje moc sieci neuronowych przeszkolonych na ogromnych zbiorach danych kodu open source.

Narzędzie jest kompatybilne z różnymi językami programowania, w tym Python, Java, JavaScript, PHP, Go i Rust.

Można je niestandardowo dostosować do własnej bazy kodu i baza wiedzy bez ujawniania kodu. Łączy również uniwersalną wiedzę z Twoim stylem kodowania, aby zapewnić maksymalną wartość Twojemu zespołowi.

Najlepsze funkcje Tabnine

Dostarcza zakończone sugestie funkcji

Oferuje zakończone jednym pociągnięciem dla całych linii kodu

Działa na laptopach, pulpitach, serwerach i w chmurze

Poprawia jakość i spójność kodu

Priorytetowo traktuje bezpieczeństwo i prywatność kodu

Wsparcie dla języków takich jak Python, TypeScript, Go i Rust

Integruje się z narzędziami takimi jak GitHub, GitLab i Bitbucket

Limity Tabnine

Dostosowanie sugestii do stylu kodowania może zająć trochę czasu

Ustawienie może być trudne dla niektórych użytkowników

Ceny Tabnine

Starter :Free

:Free Pro :$12/miesiąc za użytkownika

:$12/miesiąc za użytkownika Enterprise:Dostępny po kontakcie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Tabnine oceny i recenzje

G2 :4.1/5 (ponad 30 recenzji)

:4.1/5 (ponad 30 recenzji) Capterra:4.3/5 (mniej niż 10 recenzji)

Koduj wydajnie i usprawnij swój cykl pracy dzięki najlepszym narzędziom AI dla programistów

Twórz mądrzej, a nie trudniej, korzystając z tych najlepszych narzędzi AI narzędzia dla programistów . Pozwól AI do zrobienia ciężkiej pracy za Ciebie, a następnie dodaj do tego ludzki dotyk i wszystko gotowe!

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, które łączy w sobie narzędzia programistyczne oparte na AI i kompleksowe funkcje zarządzania projektami, wypróbuj ClickUp ! Wykorzystaj przydatne szablony, automatyzacje, wykresy i potężne możliwości integracji, aby napędzić swoje kolejne przedsięwzięcie programistyczne! 🏆