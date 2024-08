10 darmowych szablonów raportów z incydentów w ClickUp Docs, Word i Excel

Choć wszyscy nie lubimy się do tego przyznawać, wypadki się zdarzają. 🤷🏼‍♀️

A kiedy przychodzi co do czego, odpowiedzialność i uczciwość są zawsze najlepszymi zasadami - ale to blog na inny czas! Bez względu na to, jak poważny był incydent, a nawet jeśli coś poważnego zostało tylko ledwo ominięte, musisz zarejestrować i raportować sytuację.

Brzmi to trochę przerażająco, ale nie musi takie być.

Raportowanie incydentów to nie tylko śledzenie swoich Najważniejszy wskaźnik KPI działu HR zapewnia, że historia się nie powtórzy i sprawia, że zespół działa wydajnie, a co najważniejsze, bezpiecznie.

Bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem każdej firmy, więc raportowanie incydentów musi zawierać kluczowe szczegóły, daty, zaangażowane strony, okoliczności i działania następcze.

Ponadto wiele firm raportuje do jeszcze większych firm, aby udowodnić, że przestrzegają protokołów bezpieczeństwa we wszystkich obszarach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, pierwszą pomoc, narażenie lub szkody.

Formularz lub szablon raportowania incydentów znacznie ułatwia ten proces. Narzędzia te mogą ułatwić pracę w stresujących sytuacjach, upewniając się, że każdy raport z incydentu jest wypełniony i dostarczając sposobów na poprawę sytuacji życie zawodowe w przyszłości.

Aby znaleźć następny formularz lub szablon raportu z incydentu, jesteś we właściwym miejscu. 🙂

Przeprowadzimy Cię przez najczęściej zadawane pytania dotyczące raportowania incydentów, najważniejsze funkcje szablonów, których należy szukać, i dostarczymy 10 bezpłatnych przykładów dla ClickUp, Word, Excel i innych. 🙌🏼

Co to jest szablon raportowania incydentów?

Załóżmy, że Twój zespół omal nie uległ poważnemu wypadkowi w pracy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale wszyscy jesteście nieco wstrząśnięci, a incydentu można było całkowicie uniknąć.

Po uspokojeniu wszystkich nerwów i dystrybucji kubków z wodą, twój kierownik wypełni raport z incydentu, w którym dokładnie opisze, co się stało.

Zamiast otwierać pusty dokument, oprogramowanie do zarządzania incydentami a konfigurowalny szablon raportu poprowadzi Cię przez kolejne kroki.

Formularz lub szablon raportu z incydentu to wstępnie przygotowany i sformatowany dokument dla menedżerów do rejestrowania incydentów, w tym uszkodzeń, obrażeń, bezpieczeństwa w miejscu pracy, bliskich połączeń i innych. Szablony te są zazwyczaj stosowane od góry do dołu i obejmują sytuację kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak.

Dokumenty te są często przechowywane i śledzone przy użyciu przeznaczonych do tego celu narzędzi Oprogramowanie HR do monitorowania KPI HR z czasem lub nawet udostępniane innym firmom, które nadzorują bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Co składa się na dobry szablon raportu z incydentu?

Wszystkie raporty z incydentów muszą zawierać wiele kluczowych szczegółów, ale żadne dwa szablony nie wyglądają tak samo. To samo dotyczy ich formatu! Twój proces raportowania incydentów może obracać się wokół dokumenty arkusze kalkulacyjne lub formularze aby zebrać niezbędne informacje.

ClickUp Docs umożliwia wydajniejsze działanie poleceń bogatego formatu i ukośnika

Istnieje jednak kilka podstawowych funkcji, których należy szukać w następnym formularzu lub szablonie raportu z incydentu, aby upewnić się, że bezpieczeństwo pozostaje na pierwszym miejscu w Twoim biznesie:

Bogaty format i stylizacja w celu wsparcia wielu sekcji, zagnieżdżonych stron, tabel lub osadzonych multimediów w raporcie.

w celu wsparcia wielu sekcji, zagnieżdżonych stron, tabel lub osadzonych multimediów w raporcie. Funkcje współpracy , takie jak edycja na żywo z wieloma członkami Teams, komentarze w szablonie do komunikowania zatwierdzeń i @wzmianki.

, takie jak edycja na żywo z wieloma członkami Teams, komentarze w szablonie do komunikowania zatwierdzeń i @wzmianki. Bezpieczeństwo, uprawnienia i udostępnianie , aby upewnić się, że poufne informacje pozostają między właściwymi osobami.

, aby upewnić się, że poufne informacje pozostają między właściwymi osobami. Integracje w celu rozszerzenia funkcji szablonu, wprowadzenia dodatkowego kontekstu poprzez osadzanie oraz zapewnienia bezpieczeństwa i uporządkowania raportów wśród pozostałej pracy.

10 szablonów raportowania incydentów

Teraz, gdy omówiliśmy podstawy, przetestujmy nowo zdobytą wiedzę!

Znając cechy najlepszych szablonów raportowania incydentów i ich rolę w bezpieczeństwie firmy, przejrzyj niektóre z najlepszych szablonów dostępnych obecnie na rynku - i uzyskaj do nich dostęp bezpośrednio z tego artykułu!

Oto 10 najlepszych darmowych szablonów raportów z incydentów, które poprawią bezpieczeństwo i ochronę w pracy dla ClickUp , Word i Excel.

1. Szablon raportu z incydentu pracowniczego ClickUp

Szablon raportu z incydentu pracowniczego ClickUp

Raport z incydentu pracowniczego to ważny dokument, który należy złożyć w przypadku każdego incydentu lub działania związanego z incydentem z udziałem obecnego lub byłego pracownika w firmie. Jest on zwykle zakończony przez dział zasobów ludzkich (HR) firmy.

Zazwyczaj raporty te służą do rejestrowania istotnych szczegółów, takich jak data, godzina, typ incydentu, lokalizacja incydentu, zaangażowane strony, opis incydentu i wszelkie działania podjęte w wyniku incydentu.

Raporty Szablon raportowania incydentów pracowniczych ClickUp pomoże Ci szybko utworzyć raport z incydentu i ustandaryzować proces rejestrowania incydentów pracowniczych. Dokument przedstawia proces raportowania incydentów, który jest łatwy w nawigacji. Dokumenty te mogą być wykorzystywane do śledzenia incydentów, ich analizy i zapobiegania im. Pobierz ten szablon

2. Szablon planu działania na wypadek incydentu ClickUp

Szablon planu działania na wypadek incydentu ClickUp

Plan działania na wypadek incydentu (IAP) to dokument przedstawiający natychmiastowe plany reagowania na incydent lub sytuację awaryjną. Plany działania na wypadek incydentu zawierają szczegółowe informacje, takie jak zasoby, informacje dotyczące okresu operacyjnego, względy bezpieczeństwa, protokoły komunikacji i incydent metody śledzenia .

Używając Szablon planu działania na wypadek incydentu ClickUp jako punkt wyjścia, Business może zaoszczędzić czas i upewnić się, że wszystkie niezbędne informacje są zawarte w każdym opracowanym IAP. Pomoże to firmom stworzyć wiarygodną dokumentację działań związanych z incydentami i wdrożyć skuteczne strategie!

Szablon zawiera sekcje oznaczone kolorami, aby uchwycić wszystkie informacje wymagane do zatwierdzenia:

Podsumowanie sytuacji : krótkie podsumowanie incydentuPlan działania *Plan wykonania: Cele i strategie

: krótkie podsumowanie incydentuPlan działania *Plan wykonania: Cele i strategie Incident Team Contact Information : Metody kontaktu dla personelu na miejscu zdarzenia

: Metody kontaktu dla personelu na miejscu zdarzenia Lista organizacji : zespoły Operations, Planning, Logistics i Finance

: zespoły Operations, Planning, Logistics i Finance Lista zadań : Zadania dla przełożonych i członków zespołu

: Zadania dla przełożonych i członków zespołu Mapa/Podsumowanie sytuacji: Miejsce incydentu/region lub inna grafika

Zatwierdzenie planu incydentu: Przesłane przez, Data przesłania i Podpis Pobierz ten szablon

3. Szablon raportu o incydencie bezpieczeństwa ClickUp

Szablon raportu o incydencie bezpieczeństwa ClickUp

Formularz raportu o incydencie bezpieczeństwa zawiera wszystkie szczegóły dotyczące incydentu lub działań z nim związanych. Zawiera również kluczowe wskaźniki, takie jak poziom pilności i powaga incydentu. Jest to szczególnie ważne w przypadku incydentów wysokiego ryzyka, takich jak wypadki w miejscu pracy, odniesione obrażenia i sytuacje związane z leczeniem.

Raportowanie incydentów bezpieczeństwa pomoże przeanalizować ogólną skuteczność systemów i procesów bezpieczeństwa organizacji. Rozumiejąc, w jaki sposób dochodzi do incydentów i jak można im zapobiegać w przyszłości, firmy mogą pracować nad stworzeniem bezpieczniejszego środowiska dla swoich pracowników.

Bezpośrednie udostępnianie Szablon raportu o incydencie bezpieczeństwa ClickUp URL wśród swojego Teams lub wyeksportować go do celów archiwizacji papierowej. Możesz nawet chronić swoje dokumenty ClickUp za pomocą kontroli prywatności i edycji, aby zapobiec niepożądanym zmianom w informacjach raportu! 🔐

Śledząc wszystkie incydenty z dokładnymi punktami danych w danym okresie, Enterprise może lepiej zrozumieć trendy bezpieczeństwa w swoim środowisku i opracować skuteczne strategie radzenia sobie z nimi w przyszłości.

Dowiedz się, jak to zrobić *Zmniejsz ryzyko cyberbezpieczeństwa w zdalnym zarządzaniu projektami* ! Pobierz ten szablon

4. Szablon raportu o incydencie IT ClickUp

Szablon raportu o incydencie IT ClickUp

Raport z incydentu IT jest wewnętrznym dokumentem używanym przez firmy do rejestrowania i monitorowania informacji związanych z incydentami IT. Posiadając kompleksowe raportowanie incydentów, które jest szczegółowe i dokładne, firmy mogą identyfikować trendy incydentów, co pomaga im usprawnić proces reagowania i zapewnić zgodność z wymogami prawnymi.

Ponadto dokumenty te pomagają zespołom IT skuteczniej współpracować w zakresie wysiłków związanych z reagowaniem na incydenty, jednocześnie poprawiając czas ich powstrzymywania i rozwiązywania. Z kolei organizacje zachowują wiarygodne zapisy wszystkich wcześniejszych incydentów związanych z ich środowiskiem, które można wykorzystać do oceny aktualnego stanu bezpieczeństwa i odpowiedniego planowania przyszłych zagrożeń.

The Szablon raportowania incydentów IT ClickUp zawiera szczegółowy opis, listę kontrolną, podzadania i pola niestandardowe, które każdy menedżer może wykorzystać do stworzenia dokładnego, skutecznego raportowania incydentu IT. Ten szablon zadań dostarcza strukturę do opracowania raportu, ale można go w pełni dostosować do procesów i procedur organizacyjnych! Pobierz ten szablon

5. Szablon prostego raportu po akcji ClickUp

ClickUp Prosty szablon raportowania po akcji

After-Action Report to strategiczny dokument służący do oceny i przeglądu powodzenia lub niepowodzenia projektu, działania lub wydarzenia. Ma na celu ocenę zarówno pozytywnych, jak i negatywnych wyników, aby przeanalizować, co poszło dobrze, a co można było poprawić.

I z ClickUp Prosty szablon raportowania po akcji dzięki temu szczegółowemu dokumentowi obejmiesz wszystkie swoje bazy. Raportowanie jest podzielone na cztery podstrony:

Przegląd ćwiczeń

Core Capability Analysis

Raportowanie podstawowych możliwości

Plan poprawy

Niezależnie od tego, czy jesteś nowym użytkownikiem raportów After Action, czy potrzebujesz nowych pomysłów, aby wywrzeć wpływ na interesariuszy, jest to świetny szablon do pracy samodzielnej lub z zespołem! Pobierz ten szablon

6. Szablon raportowania incydentów związanych z usługą ClickUp

Śledzenie ważnych szczegółów po wystąpieniu incydentu w serwisie

Raport serwisowy to dokument szczegółowo opisujący działania i wynik usługi. Prawidłowo zakończony raport serwisowy może być nieocenionym narzędziem dla Business i klientów. Dostarcza on dokumentacji wykonanych usług, co pomaga firmom śledzić historię usług i utrzymywać zadowolenie klientów. Dla niestandardowych klientów stanowi on zapis wykonanej usługi i wszelkich wprowadzonych zmian lub ulepszeń.

W przypadku Szablon raportowania usług ClickUp został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu opisywania dzięki funkcjom osadzania, edycji tekstu sformatowanego, udostępniania plików multimedialnych i nie tylko. Szablon zadania jest wstępnie zbudowany z ogólnymi szczegółami akceptowalnego raportu serwisowego, ale możesz go jeszcze bardziej dostosować, aby spełniał standardy Twojej organizacji.

Odkryj top oprogramowanie do śledzenia spraw do rozwiązywania niestandardowych problemów klientów! Pobierz ten szablon

7. Szablon raportu na koniec dnia ClickUp

Szablon raportu na koniec dnia ClickUp

Raport z incydentu na koniec dnia to dokument dotyczący incydentu generowany na koniec każdego dnia roboczego. Raporty te zawierają szczegółowe informacje o incydencie, takie jak poziom ważności incydentu, dotknięte zasoby lub systemy, zaangażowany personel lub zespoły oraz oś czasu incydentu.

Dodatkowo, raporty te zapewniają wgląd w proces rozwiązywania incydentów, działania naprawcze podjęte przez organizację oraz wyciągnięte wnioski . Pozwalają one również organizacjom na zrozumienie trendów incydentów w dłuższym okresie czasu i planowanie zagrożeń z wyprzedzeniem.

The Szablon raportu na koniec dnia ClickUp to świetna opcja na start dla firm, które chcą zidentyfikować luki lub słabe punkty w procesach reagowania, którymi należy się zająć w celu poprawy czasu powstrzymywania i rozwiązywania problemów w przyszłości. Zawiera on samoocenę dla pracowników, którzy mogą ocenić swoją wydajność, zaległości i zadania na następny dzień.

Zapoznaj się z przewodnikiem Pierwsze kroki, aby uzyskać wskazówki i przykłady, które pomogą Ci stworzyć własne rozwiązanie! Pobierz ten szablon

8. Szablon planu działań naprawczych ClickUp

Szablon planu działań naprawczych ClickUp

Plan działań naprawczych to zestaw kroków mających na celu identyfikację, poprawienie i zapobieganie cykliczności potencjalnych lub istniejących błędów i problemów. Plan ten określa strategie, które organizacja powinna podjąć w celu naprawienia incydentu i przywrócenia normalnych operacji. Plan zazwyczaj obejmuje takie działania jak analiza przyczyn źródłowych dokumentacja danych, praktyki zarządzania ryzykiem i działania związane z zamykaniem incydentów.

Czasami jest to czasochłonny proces, aby wszyscy byli zgodni. Zwłaszcza, gdy informacje mogą być wykorzystane do celów raportowania regulacyjnego i spraw sądowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Spróbuj Szablon planu działań naprawczych ClickUp aby dostosować komunikację i zadania, aby zaoszczędzić czas!

Główne elementy CAP w tym szablonie Tablicy są zorganizowane tak, aby skrócić czas potrzebny od zidentyfikowania incydentu do wdrożenia rozwiązania:

Obszary do poprawy : Zidentyfikuj pola wokół operacji Business lub wydajności zespołu, które wymagają zmian i uwagi

: Zidentyfikuj pola wokół operacji Business lub wydajności zespołu, które wymagają zmian i uwagi Problemy i przyczyny źródłowe : Zdefiniuj wyzwania, blokady i informacje wspierające każdy z nich, aby przeanalizować i opracować rozwiązanie

: Zdefiniuj wyzwania, blokady i informacje wspierające każdy z nich, aby przeanalizować i opracować rozwiązanie Możliwe rozwiązania : Rozważ każdy czynnik zaangażowany w twój plan naprawczy i sporządź listę wszystkich możliwych rozwiązań, aby dokonać zmiany w celu poprawy

: Rozważ każdy czynnik zaangażowany w twój plan naprawczy i sporządź listę wszystkich możliwych rozwiązań, aby dokonać zmiany w celu poprawy Miara powodzenia : Zdefiniuj powodzenie, które można zmierzyć za pomocą kluczowych wskaźników wydajności lub metryk, które mają zastosowanie i są korzystne dla twojego zespołu i ogólnych operacji

: Zdefiniuj powodzenie, które można zmierzyć za pomocą kluczowych wskaźników wydajności lub metryk, które mają zastosowanie i są korzystne dla twojego zespołu i ogólnych operacji Właściciele zadań : Przypisz konkretnych członków Teams do każdego zadania

: Przypisz konkretnych członków Teams do każdego zadania Oś czasu: Przeznacz wystarczającą ilość czasu na przygotowanie się do zmian i ulepszeń w ramach tego szablonu Pobierz ten szablon ### 9. Szablon raportowania incydentów Microsoft Word

za pośrednictwem Szablon.net Szablon raportu z incydentu Microsoft Word to edytowalny dokument dotyczący incydentów w miejscu pracy i wypadków z obrażeniami. Służy jako punkt wyjścia do szybkiego tworzenia nowych dokumentów, oszczędzając czas i wysiłek związany z formatowaniem dokumentu.

Szablon posiada dedykowane sekcje dla kluczowych szczegółów: Wprowadzenie, Cele, Informacje o incydencie, Metodologia, Ustalenia, Wnioski i Zalecenia. Pobierz szablon

10. Szablon raportowania incydentów w programie Excel

przez WeTrack Jeśli szukasz szablonu raportu z incydentu, który nadal jest oparty na tekście, ale nie zawiera wielu akapitów, wypróbuj raport z incydentu w formacie Excel ! Szablon jest podzielony na cztery kluczowe obszary:

Lista kontrolna typu incydentu

Skala istotności incydentu

Kategorie incydentów

Kluczowe informacje kontaktowe

Gdy zaczniesz budować bibliotekę formularzy raportowania incydentów, korzystanie z Excela stanie się trudniejsze. Szablon raportu w Excelu nie jest przyjazny dla pracy zdalnej lub współpracy, więc kontrola wersji może wymknąć się spod kontroli. Zintegruj program Excel z narzędziem do zarządzania projektami, takim jak ClickUp, aby zebrać całą pracę w jednym miejscu. Dostęp do platformy ClickUp można uzyskać z dowolnego miejsca - urządzenia mobilnego, pulpitu, dodatku do poczty e-mail i rozszerzenia Chrome! Pobierz ten szablon

Bądź o krok przed incydentami dzięki szablonom ClickUp

Bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem każdej firmy. Kiedy więc zdarzają się wypadki, nie chcesz, aby Twój raport z incydentu trafił do szuflady i nigdy więcej go nie zobaczono.

Zamiast tego postępuj zgodnie z tym raportowaniem i podejmij kroki, aby upewnić się, że w przyszłości zostaną podjęte środki zapobiegawcze!

Najlepszy sposób do zrobienia tego? Znajdź szablon raportu z incydentu, który współpracuje z oprogramowaniem zaprojektowanym w celu zapewnienia spójności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, takim jak ClickUp. 🙂

Twórz piękne dokumenty, wiki i nie tylko - a następnie połącz je z cyklami pracy i realizuj pomysły ze swoim zespołem

ClickUp to jedyna platforma zapewniająca wystarczającą wydajność, aby usprawnić procesy bezpieczeństwa, przechowywać cenne informacje i utrzymywać zespół w zgodzie ze wszystkimi krytycznymi zasadami. Dzięki własnemu wbudowanemu i dynamicznemu edytorowi dokumentów, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem do raportowania wszelkiego rodzaju incydentów. Zagnieżdżone strony, edycja na żywo, przypisane komentarze i bogaty format to tylko niektóre z funkcji, które sprawiają, że Dokumenty ClickUp tak cenne - ale co najlepsze? Nie wiąże się to z żadnymi kosztami.

Eksploruj setki szablonów dla każdego przypadku użycia, ponad 1000 integracji oraz bogate funkcje raportowania w poprzek każdy plan cenowy kiedy zarejestrujesz się w ClickUp i obserwuj, jak wzrasta wydajność Twojego zespołu. 🛫