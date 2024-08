14 najlepszych programów do zarządzania incydentami w 2024 roku

W dzisiejszych czasach, gdy większość Business zależy od systemów IT, każde wydarzenie, które zakłóca te procesy (np. awaria serwera lub wirus) może doprowadzić do całkowitego zatrzymania ich działalności.

Na szczęście można skorzystać z oprogramowania do zarządzania incydentami, aby otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o wystąpieniu incydentu oraz śledzić problemy i błędy. 🕵️‍♀️ 🐞

Śledzenie problemów odnosi się do raportowania i zarządzania problemami, takimi jak błąd oprogramowania żądanie nowej funkcji lub zagrożenie bezpieczeństwa danych.

Pozwala zidentyfikować i zarządzać problemami związanymi z kodowaniem, aby upewnić się, że nie zostaniesz ugryziony przez ten sam błąd dwa razy i wznowić normalne działanie usług bez utraty czasu klienta lub pieniędzy firmy!

W tym artykule omówimy, czym jest oprogramowanie do zarządzania incydentami i wyróżnimy 14 wspaniałych programów do zarządzania incydentami, w tym ich kluczowe funkcje, ceny i oceny klientów.

zaczynajmy

Czym jest oprogramowanie do zarządzania incydentami?

Proces zarządzania incydentami rozpoczyna się od raportowania przez użytkownika końcowego problemu, który zrujnował mu dzień!

Zwykle kończy się to przyklejeniem informatyka do biurka na wiele godzin lub nawet dni przed śledzeniem i rozwiązaniem problemu, z którym boryka się użytkownik końcowy.

Ale dzięki oprogramowaniu do zarządzania incydentami można raportować, zarządzać i rozwiązywać wszelkie istotne incydenty z większą wydajnością (i przy mniejszej ilości zmarnowanego czasu, krzyków, płaczu i obgryzania paznokci). 😬

Narzędzia do zarządzania incydentami mogą uprościć proces obsługi, od rejestrowania i kategoryzowania problemów po dane powstania i zamknięcia zgłoszenia. Ponadto pomagają one firmom ustalić wyraźne połączenie między problemami, błędami oprogramowania zgłoszeń i incydentów, co znacznie ułatwia ich pracę.

Oto kilka kluczowych korzyści płynących z korzystania z narzędzi do zarządzania incydentami:

Powiadomienia w czasie rzeczywistym dla szybszego rozwiązywania incydentów

Usprawnione operacje dla lepszego zarządzania incydentami

Zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy

(Więcej na ten temat na końcu listy!)

Kluczowe funkcje oprogramowania do zarządzania incydentami

Istnieje wiele narzędzi do zarządzania incydentami do wyboru. Aby pomóc ci zdecydować, które z nich jest dla ciebie najlepsze, oto kilka kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania incydentami:

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Automatyzacja reakcji na incydenty

Alerty i powiadomienia

Śledzenie i raportowanie incydentów

Szablony analizy przyczyn źródłowych

Dzienniki bezpieczeństwa i funkcje kontroli dostępu

Integracje stron trzecich

Korzystając z odpowiedniego oprogramowania do zarządzania incydentami, organizacje mogą korzystać z lepszej widoczności, współpracy, automatyzacji i bezpieczeństwa. To sprawia, że oprogramowanie do zarządzania incydentami jest nieocenionym narzędziem dla firm każdej wielkości.

Bez zbędnych ceregieli, przyjrzyjmy się kilku najlepszym narzędziom i oprogramowaniu do zarządzania incydentami, które pomogą ci uważnie śledzić zgłoszenia i problemy klientów. 📋👀

14 najlepszych programów do zarządzania incydentami w 2024 roku

Oto 14 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do zarządzania incydentami:

ClickUp jest jednym z najwyżej ocenianych narzędzia do zarządzania wydajnością i incydentami używane przez Teams w małych i dużych firmach.

Mamy nawiązaliśmy współpracę z San Diego Padres aby usprawnić ich Wydajność zespołu IT na polu i poza nim! ⚾️

Z tym narzędzie do zwinnego zarządzania projektami można ustawić priorytety i uczynić je przejrzystymi dla zespołu, a także można rozwiązywać błędy partiami, dodając niestandardowe Etykiety .

W ten sposób można szybciej przywrócić normalne działanie usługi, pomóc zminimalizować przyszłe przerwy i incydenty, i utrzymać wysoki nastrój zespołu zajmującego się incydentami. 🤜⚡️🤛

Kluczowe funkcje ClickUp Oto kilka sposobów, poza raportowaniem incydentów, w jakie ClickUp może pomóc w procesie zarządzania incydentami:

Cennik ClickUp *Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego)

Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams ($5/członka miesięcznie))

(najlepszy dla małych Teams ($5/członka miesięcznie)) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie))

(najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie)) Plan Business Plus (najlepszy dla wielu teamów ($19/członka miesięcznie))

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 900 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,200 recenzji)

2. AlertOps

AlertOps oferuje inteligentne funkcje przeciwdziałania i eliminowania wszelkiego rodzaju incydentów, takich jak awarie usług, naruszenia danych, ataki złośliwego oprogramowania i inne.

To oprogramowanie do zarządzania incydentami pomaga w prowadzeniu niestandardowej działalności i zapobiega utonięciu zespołu w powodzi skarg klientów.

Niestety, za pomocą tej aplikacji nie stworzysz mapy tego pomysłu, ponieważ AlertOps nie zawiera map myśli.

Wygląda na to, że nie wszystko pójdzie gładko! 😅

Kluczowe funkcje AlertOps

Przegląd wydajności zespołu zarządzania incydentami za pomocą pulpitów i raportów

Otrzymywanie alertów, gdy narzędzia do monitorowania incydentów przestaną odpowiadać

Twórz i aktualizuj statusy zgłoszeń automatycznie lub za pomocą jednego kliknięcia

Ceny AlertOps

AlertOps ma plan Free, a płatne plany zaczynają się od $5/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów AlertOps

G2: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

4,6/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 10 opinii)

GitLab to oprogramowanie do śledzenia incydentów, które pozwala na triage incydentów w widoku listy i daje Twojemu zespołowi wszystkie niezbędne informacje, których potrzebują, aby wyeliminować błędy.

System zarządzania incydentami pozwala stworzyć plan działań naprawczych, który zasadniczo określa kroki, które zespół może wykonać, aby rozwiązać podobne problemy w przyszłości.

W ten sposób Twój zespół nie będzie musiał ponownie przechodzić przez trudny proces rozwiązywania tego samego problemu. Niestety, opanowanie tego narzędzia może być dość trudne, ponieważ jest ono bardzo skomplikowane w użyciu.

Kluczowe funkcje GitLab

Tworzenie harmonogramów dyżurów dla teamów reagujących na incydenty

Wysyłanie powiadomień o incydentach przez Slack i e-mail

Strona statusu informuje interesariuszy o najnowszych aktualizacjach dotyczących raportowania incydentów

Cennik GitLab

GitLab ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od $19/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów GitLab

G2: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

4,4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 580 opinii)

4. Datadog

Datadog pomaga zespołowi identyfikować, zarządzać i śledzić incydenty dzięki scentralizowanemu interfejsowi użytkownika i narzędziom do reagowania na incydenty.

Ten incydent oprogramowanie do raportowania umożliwia tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy i pozwala wyciszyć wszystkie alerty jednym kliknięciem podczas konserwacji i aktualizacji systemu (lub gdy chcesz złapać szybką drzemkę). 😴

Niestety, raportowanie jest stosunkowo proste, więc do wizualizacji danych może być potrzebne inne narzędzie.

Kluczowe funkcje Datadog

Wykorzystuje uczenie maszynowe do identyfikacji problemów w infrastrukturze IT

Filtruje i sortuje incydenty według kluczowych etykiet informacji, takich jak zespół, waga, status itp.

Etykiety dla członków zespołu i przypisywanie ról do współpracy w czasie rzeczywistym

Cennik Datadog

Datadog ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od $15/host miesięcznie.

Oceny niestandardowe Datadog

G2: 4,2/5 (ponad 210 recenzji)

4,2/5 (ponad 210 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 opinii)

5. Freshservice

Freshservice może pomóc każdemu menedżerowi ds. incydentów zidentyfikować wąskie gardła w przepływie pracy związanej z zarządzaniem incydentami.

Aplikacja oferuje również wnikliwe raportowanie i mnóstwo integracji z różnymi innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak MS Teams, Jira, Zapier i inne.

Szkoda jednak, że nie oferuje żadnego planu Free. 😬

Sprawdźmy, czy nadal jest w stanie utrzymać świeże relacje z klientami.

Kluczowe funkcje Freshservice

Oferuje użytkownikom wielokanałowe wsparcie, w tym e-mail, portal samoobsługowy, aplikacje mobilne, chatbota i widżety opinii

Tworzenie bazy wiedzy z rozwiązaniami incydentów, z której może korzystać zarówno technik, jak i pracownik

Ocena wydajności zespołu za pomocą niestandardowego raportowania incydentów

Cennik Freshservice

Freshservice oferuje płatne plany już od 19 USD/użytkownika miesięcznie.

Freshservice - niestandardowe oceny klientów

G2: 4,6/5 (840+ opinii)

4,6/5 (840+ opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 420 opinii)

6. HaloITSM

HaloITSM jest wyrównany z Proces ITIL i pomaga Teams w zarządzaniu ryzykiem poprzez śledzenie incydentów i badanie ich przyczyn źródłowych.

Systematycznie przechowuje informacje związane ze wszystkimi incydentami, które kiedykolwiek miały miejsce.

W ten sposób, jeśli pojawi się powiązany incydent i powie "hello, to znowu ja,", będziesz mieć wszystkie informacje potrzebne do jego rozwiązania w mgnieniu oka.

A twój zespół może stać tam ze złotą aureolą za całą tę szybką pomoc. 😇

Niestety, nie ma zbyt wielu natywnych integracji, więc dodanie do istniejącego cyklu pracy może być trudne.

Kluczowe funkcje HaloITSM

Śledzenie każdej sceny procesu zarządzania incydentami za pomocą szczegółowych raportów

SLA (umowa o gwarantowanym poziomie usług) zapewnia, że nigdy nie naruszysz żadnychumowa serwisowa zawartej z klientem

Załącznik wielu incydentów do zgłoszenia problemu i aktualizowanie ich jednym kliknięciem

Cennik HaloITSM

Poproś o niestandardową wycenę HaloITSM.

HaloITSM niestandardowe oceny klientów

G2: 4.8/5 (10+ opinii)

4.8/5 (10+ opinii) Capterra: 4,6/5 (ponad 10 opinii)

7. Issuetrak

Issuetrak to potężna aplikacja do zarządzania incydentami, która pomaga w śledzeniu problemów, zarządzaniu skargami i biletami.

Aplikacja automatycznie eskaluje problemy, jeśli któryś z członków zespołu się nimi nie zajął. Zapobiega to pominięciu przez zespół jakichkolwiek problemów lub celów związanych z obsługą klienta!

Innymi słowy, pomaga ugasić pożar, aby nie spalić mostów z klientem. Niestety, możliwości niestandardowe w przypadku osób przypisanych są ograniczone.

Kluczowe funkcje Issuetrak

Konfigurowalny pulpit, który zapewnia najnowsze aktualizacje wszystkich otwartych problemów

Organizowanie problemów poprzez grupowanie ich według kategorii, takich jak obsługa klienta, relacje z klientami, IT itp.

Umożliwia użytkownikowi końcowemu i agentowi IT wstępne wypełnienie określonych informacji w celu szybkiej obsługi incydentów

Ceny Issuetrak

Poproś o niestandardową wycenę Issuetrak.

Oceny klientów Issuetrak

G2: 4,1/5 (ponad 60 recenzji)

4,1/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 150 opinii)

8. Opsgenie

Opsgenie, wchodzące w skład Jira Service Management, powiadamia Twój zespół o nowych incydentach za pośrednictwem wielu kanałów (e-mail, SMS, mobile push i inne), dzięki czemu mogą oni od razu się nimi zająć.

Wykorzystuje również solidne raportowanie incydentów i analitykę, aby podkreślić poważne problemy i dać ci przegląd wydajności twojego zespołu.

Narzędzie to nie umożliwia jednak masowej edycji statusów zadań i osób przypisanych.

Wygląda na to, że ten dżin może nie być w stanie spełnić wszystkich życzeń związanych z zarządzaniem incydentami... 🙊

Kluczowe funkcje Opsgenie

Korzystanie z szablonów zarządzania incydentami w celu ustawienia różnych cykli pracy dla incydentów, w zależności od ich pilności

Automatyczne powiadamianie interesariuszy o rozwiązaniu incydentu

Usprawnienie procesu śledzenia problemów poprzez połączenie aplikacji z Jira

Ceny Opsgenie

Opsgenie ma plan Free, a płatne plany zaczynają się od $$$a za użytkownika miesięcznie.

Oceny niestandardowe Opsgenie

G2: 4,6/5 (ponad 5 recenzji)

4,6/5 (ponad 5 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 120 opinii)

Opsgenie jest częścią systemu zarządzania usługami Jira. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Jira, zapoznaj się z naszym dogłębnym Przegląd Jira .

9. PagerDuty

PagerDuty to oprogramowanie do zarządzania incydentami, które ma na celu poprawić niestandardowe doświadczenia klientów dzięki wnikliwemu uczeniu się o incydentach i kompleksowej automatyzacji reakcji.

Pomaga Teams zidentyfikować zmiany lub błędy, które są najbardziej prawdopodobnymi winowajcami incydentów. To oprogramowanie do zarządzania incydentami pojawia się na służbie, gdy cokolwiek wydaje się nie w porządku.

Free Plan jest jednak ograniczony, co oznacza, że trzeba zdecydować się na droższe płatne plany.

Kluczowe funkcje PagerDuty

Śledzenie zależności, udostępnianie aktualizacji statusu i widok danych incydentów

Przeprowadzanie analizy przyczyn źródłowych wcześniejszych incydentów w celu lepszego ich rozwiązywania i zapobiegania im

Tworzenie i niestandardowe cykle pracy z rozszerzeniem API PagerDuty

Ceny PagerDuty

PagerDuty ma plan Free, a płatne plany zaczynają się od $21/użytkownika miesięcznie.

Niestandardowe oceny klientów PagerDuty

G2: 4.5/5 (570+ recenzji)

4.5/5 (570+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (180+ opinii)

10. ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus zapewnia najwyższą kontrolę podczas zarządzania problemami IT w celu rozwiązania trudnej sytuacji klienta i oszczędza Twojemu zespołowi nieprzespanych nocy.

Do zrobienia czego służy aplikacja do zarządzania incydentami? Dając dostęp do bazy wiedzy zawierającej artykuły na temat zaawansowanych rozwiązań technicznych.

Możesz również informować swoich klientów o problemach za pomocą automatycznych powiadomień.

W ten sposób można uniknąć długich wątków e-mail! 😄

Niestety, ma minimalne możliwości raportowania.

Kluczowe funkcje ServiceDesk Plus

Ustawienie niestandardowych statusów do zarządzania i śledzenia incydentów

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń incydentów w oparciu o wiedzę technika

Używanie szablonów e-mail dla lepszej i szybszej komunikacji z użytkownikami końcowymi

Cennik ServiceDesk Plus

Poproś o niestandardową wycenę ServiceDesk Plus.

ServiceDesk Plus oceny klientów

G2: 4,2/5 (ponad 160 opinii)

4,2/5 (ponad 160 opinii) Capterra: 4.3/5 (ponad 150 opinii)

11. SolarWinds

SolarWinds Service Desk to rozwiązanie do zarządzania incydentami, które umożliwia zespołom automatyzację procesów.

Nie można jednak wizualizować postępu pracy nad incydentami, ponieważ aplikacja nie posiada wykresów Gantta do zarządzania projektami .

Zobaczmy, czy to narzędzie może pomóc w wczesnym i skutecznym..

Kluczowe funkcje SolarWinds

Automatyczna kategoryzacja, priorytetyzacja i przypisywanie zgłoszeń incydentów do właściwego członka zespołu

Wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do szybszego zamykania i rozwiązywania incydentów

Integracja z popularnymi aplikacjami w chmurze, takimi jak Google Workspace, Zendesk i inne

Cennik SolarWinds

Poproś o niestandardową wycenę SolarWinds.

Oceny klientów SolarWinds

G2: 4,3/5 (ponad 240 recenzji)

4,3/5 (ponad 240 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 opinii)

12. Spiceworks

Spiceworks jest stroną internetową oprogramowanie help desk które pomaga zespołom IT śledzić, zarządzać i zamykać każdy incydent.

Prowadzi to zespoły pomocy technicznej do powodzenia, zamiast doprowadzać je do szaleństwa niekończącymi się zgłoszeniami i problemami.

Szkoda tylko, że nie ma w zestawie tablica kanban co oznacza, że nie można grupować zadań według statusu, osoby przypisanej, priorytetu i innych. 🤷

Nadal uważasz, że to narzędzie może dodać trochę pikanterii do przepływu pracy związanego z zarządzaniem incydentami?

Kluczowe funkcje Spiceworks

Funkcje monitorowania, alerty i niestandardowe atrybuty zgłoszeń do zarządzania incydentami

Skorzystaj z narzędzia do sprawdzania awarii witryny, jeśli uważasz, że aplikacja nie działa

Otrzymywanie powiadomień push i najnowszych aktualizacji zgłoszeń bezpośrednio na telefonie (iOS i Android) lub tablecie

Cennik Spiceworks

Spiceworks to darmowe oprogramowanie do śledzenia incydentów.

Oceny niestandardowe Spiceworks

G2: 4.3/5 (290+ opinii)

4.3/5 (290+ opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 490 opinii)

13. Technologia Splunk

Splunk Technology jest Narzędzie do zarządzania operacjami IT które automatyzuje reakcje na incydenty, kierując określony typ incydentu do właściwego członka zespołu. Zasadniczo skraca to czas przestoju usług (i daje niestandardowym klientom więcej czasu na pochwalenie wysiłków)!

Jednak ze względu na to, że jest bardzo wszechstronny, ma również bardzo stromą krzywą uczenia się i jest drogi.

Kluczowe funkcje Splunk Technology

Usprawnia harmonogramy dyżurów, aby szybko reagować na incydenty i awarie

Wsparcie zaawansowanej analityki w celu szybszego rozwiązywania problemów

Identyfikacja pilnych incydentów za pomocą predykcyjnego uczenia maszynowego

Ceny technologii Splunk

Poproś o niestandardową wycenę Splunk Technology.

Oceny klientów Splunk Technology

G2: 4,2/5 (ponad 280 opinii)

4,2/5 (ponad 280 opinii) Capterra: 4,6/5 (ponad 130 opinii)

Zendesk to oprogramowanie do zarządzania incydentami, które pozwala rozwiązywać skargi klientów i zwiększać ich zadowolenie poprzez połączenie wielu incydentów w jedno zgłoszenie problemu. Dodatkowo, agent może zająć się tym konkretnym zgłoszeniem i rozwiązać wiele problemów za jednym razem.

Niestety, trudno jest wyeksportować dane do innych narzędzi.

Czy ten system zarządzania incydentami pomoże Twojemu zespołowi stać się bardziej Zen? 💆

Kluczowe funkcje Zendesk

Aby ułatwić rozwiązywanie zgłoszeń, aplikacja dzieli je na cztery typy: pytanie, problem, incydent i zadanie

Posiada własną bazę wiedzy, aby wzmocnić zespoły wsparcia i usprawnić zarządzanie incydentami

Wyzwala cykl pracy na podstawie zmian w zgłoszeniu lub warunków czasowych

Integracje z Zendesk

Cennik Zendesk

Zendesk oferuje płatne plany zaczynające się od 49 USD/agenta miesięcznie.

Oceny klientów Zendesk

G2: 4,2/5 (ponad 2 700 opinii)

4,2/5 (ponad 2 700 opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 2,600 recenzji)

Korzyści z używania oprogramowania do zarządzania incydentami

Oprogramowanie do zarządzania incydentami może być potężnym narzędziem, zapewniającym zespołom IT możliwość szybkiego wykrywania i rozwiązywania awarii. Tego typu oprogramowanie staje się coraz bardziej popularne w ostatnich latach, ponieważ organizacje chcą lepiej reagować na incydenty klientów i efektywnie zarządzać swoimi zasobami. Oto kilka korzyści, które sprawiają, że oprogramowanie do zarządzania incydentami jest istotną częścią każdego Businessu:

1. Większa widoczność: Oprogramowanie do zarządzania incydentami może zapewnić dostawcom usług IT większą widoczność ich systemów i usług, pomagając im w szybszym wykrywaniu incydentów i podejmowaniu odpowiednich działań w celu ich rozwiązania. Dzięki systemowi zarządzania incydentami łatwiej jest sprawdzić status awarii lub innych problemów, zanim staną się one poważnymi problemami.

2. Usprawniona współpraca: Oprogramowanie do zarządzania incydentami może ułatwić współpracę między Teams, umożliwiając im szybkie reagowanie na incydenty klientów i bardziej efektywne udostępnianie zasobów. Ułatwia to organizacjom rozwiązywanie problemów w odpowiednim czasie, czego wynikiem jest lepsza obsługa klienta i jego utrzymanie.

3. Zautomatyzowane procesy: Oprogramowanie do zarządzania incydentami oferuje zautomatyzowane procesy, które mogą pomóc usprawnić zarządzanie incydentami i zapewnić, że wszystkie kroki zostaną podjęte w odpowiednim czasie. Eliminuje to potrzebę ręcznych procesów, oszczędza czas i zmniejsza liczbę błędów.

4. Bezpieczeństwo: Oprogramowanie do zarządzania incydentami oferuje funkcje takie jak dzienniki bezpieczeństwa, powiadomienia i alerty w czasie rzeczywistym, które mogą pomóc organizacjom lepiej zabezpieczyć swoje dane i systemy przed złośliwymi atakami

5. Ulepszone raportowanie incydentów: Oprogramowanie do raportowania incydentów umożliwia szybkie i łatwe przesyłanie raportów o incydentach. Może to pomóc organizacjom w prowadzeniu rejestru incydentów, umożliwiając im przegląd trendów i identyfikację potencjalnych obszarów wymagających poprawy. Oprogramowanie do raportowania incydentów ułatwia również komunikację między zainteresowanymi stronami, takimi jak niestandardowi klienci, pracownicy i inni interesariusze.

Minimalizacja problemów dzięki oprogramowaniu do zarządzania incydentami

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania incydentami zespół IT może zautomatyzować przydzielanie zgłoszeń i korzystać z gotowych szablonów odpowiedzi, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność.

I choć wspomnieliśmy o kilku przyzwoitych aplikacjach, ClickUp jest zdecydowanie najbardziej wszechstronnym narzędziem, które zapewni stabilność systemu IT i bazy niestandardowych klientów.

Dzięki temu oprogramowanie do zarządzania produktami można zarządzać incydentami, klasyfikować je na podstawie ich wagi, śledzić ich przebieg za pomocą Cele ClickUp i śledź wyniki swojej drużyny dzięki Widżety tabeli .

Krótko mówiąc, uzyskaj idealne rozwiązanie wszystkich koszmarów IT, które spędzają sen z powiek Twoim klientom (i Tobie)! Przejdź na ClickUp za darmo aby uniknąć przestojów i zapewnić płynne działanie organizacji jak dobrze naoliwionej maszyny.