Zwinne testowanie: Klucz do wysokiej jakości rozwoju oprogramowania

gotowy, aby dowiedzieć się więcej o testowaniu zwinnym?

Metodologia Agile wykorzystuje różne testy, aby upewnić się, że produkt końcowy idealnie spełnia potrzeby klienta.

A jeśli jesteś w Agile team powinieneś testować wszystko.

_Sorta jak Rick Sanchez, czarodziej nauki z serialu Rick i Morty

Dlatego w tym artykule użyjemy przykładów z Ricka i Morty'ego, aby pomóc ci zrozumieć testowanie zwinne.

Poznasz podstawy wszystkich 4 rodzajów testowania Agile, kwadranty testowania Agile i dowiesz się, jak łatwo zarządzać procesem testowania Agile!

Zaczynajmy!

Czym jest Agile?

Uwaga: _ Ta sekcja jest przeznaczona dla czytelników, którzy chcą poznać podstawy metodologii Agile . Jeśli jesteś z nią zaznajomiony, kliknij tutaj aby przejść do sekcji poświęconej testowaniu _ Zwinne zarządzanie projektami pomaga Teams tworzyć lepsze, bardziej zorientowane na klienta produkty w krótszych cyklach rozwoju, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod zarządzania projektami .

Metoda Agile zasadniczo pasuje do szybko myślących geniuszy, takich jak Rick.

dlaczego?

Nie zatrzymuje jego postępu niepotrzebnymi procesami, ale wciąż pozwala mu budować świetne produkty.

Oto przykład, który pomoże ci zrozumieć, jak działa metoda Agile:

Powiedzmy, że Rick chce zbudować aplikację, która śledzi lokalizację jego wnuka (Morty'ego), gdy obaj przeżywają przygodę. Nie tylko pomoże to Rickowi zlokalizować Morty'ego w równoległych wymiarach, ale także pomoże nadrzędnym rodzicom Morty'ego śledzić miejsce pobytu ich syna.

w końcu wiemy, jak Rick nienawidzi swojego zięcia, Jerry'ego, narzekającego na ich przygody

Gdyby Rick zastosował tradycyjne metody zarządzania projektami, opracowałby produkt od początku do końca bez żadnego wkładu ze strony Jerry'ego. Mogłoby to trwać latami, a wynikiem mógłby być nawet produkt końcowy, którego Jerry nienawidzi, ponieważ nigdy się z nim nie konsultował!

Jeśli jednak Rick użyje metody Agile, zbuduje aplikację w kilka krótkich ' sprintów ' i testuje ją po każdym sprincie. Po testach poprosi Jerry'ego o opinię, a następnie wdroży ją w następnym sprincie, ostatecznie budując ostateczną aplikację dokładnie tak, jak chce Jerry!

Ponieważ w tych sprintach przeprowadza się tak wiele testów, zespół Agile polega na zestawie wyrafinowanych i kompleksowych metod testowania.

dowiedzmy się o nich wszystkiego..._

**Uwaga: Podczas gdy metodologia Agile może być dostosowana do każdego rodzaju projektu, w tym artykule omówimy jej zastosowanie w projektach związanych z oprogramowaniem

Czym jest Agile Testing Framework?

Metoda testowania oparta na Wartości Agile i zasady znane są jako Agile testing framework.

W wyniku tego, podąża za niektórymi wytycznymi z metodologii rozwoju Agile, takimi jak:

Dostawcaciągłej informacji zwrotnej dla programistów w celu poprawy wydajności

Utrzymanie prostoty procesu testowania oprogramowania

Zaangażowanie całego zespołu w jak największym stopniu

Ograniczenie dokumentacji i zwiększenie bezpośredniej komunikacji

W oparciu o te wytyczne, zespół Agile wykorzystuje 4 rodzaje technik testowania Agile:

(Kliknij na nie, aby przejść do sekcji zajmujących się każdym z typów testowania .)

ale do zrobienia czego zespół Agile używa własnej metody testowania?

to jak zastanawianie się, dlaczego Rick tworzy własne rzeczy zamiast je kupować!

bo to jest o wiele fajniejsze!

Ale to oczywiście nie jedyny powód.

Zespoły Agile stosują inną metodologię testowania oprogramowania, ponieważ tradycyjne metody testowania nie mogą być stosowane w środowisku Zwinne środowisko .

zobaczmy, jak _zwinne techniki _testowania różnią się od _tradycyjnego testowania .

Różnica między tradycyjnymi i zwinnymi technikami testowania

1. Częstotliwość testowania

W tradycyjnych metodologiach zarządzania projektami, takich jak Wodospad testowanie, produkt jest testowany dopiero po zakończeniu cyklu rozwoju. Ale ponieważ zakres testowania wzrósłby wykładniczo przed końcem projektu, zespół albo opóźnia wydanie produktu albo zaniedbuje testowanie oprogramowania.

Aby tego uniknąć, metodologia testowania Agile zaleca ciągłe testowanie, a następnie ciągłą integrację nowych funkcji w produkcie.

W środowisku Agile zespół jednocześnie buduje funkcje i testuje je pod kątem dokładności i wydajności, pomagając im dostarczać solidne produkty w wyznaczonym terminie.

2. Charakter zespołu testerów

Tradycyjne testowanie jest zwykle przeprowadzane przez oddzielny zespół Quality Assurance lub QA, którego celem jest znalezienie wad w produkcie. Jednakże, zespół QA nie jest częścią procesu rozwiązywania problemów z deweloperami, co może tworzyć silosy informacyjne w zespole .

Proces Agile zależy jednak od współpracy między funkcjami i budowania systemu komunikacji dla zespołu testującego.

Wszystkie zespoły pracują wspólnie w celu osiągnięcia pożądanych wyników i nie ma potrzeby tworzenia oddzielnego zespołu QA.

Deweloperzy tworzą testy, przeprowadzają je i również znajdują rozwiązania. To zapewnia, że każdy w zespole ma równą własność produktu.

Kim jest tester Agile?

Każdy w zespole Agile może być testerem i nikt nie jest zatrudniany tylko do tej jednej pracy.

Ale zgodnie z przekonaniami Ricka na temat wiedzy specjalistycznej, tester Agile musi być biegły w kilku rzeczach:

Umiejętności komunikacyjne

Współpraca

Samoorganizacja

Reagowanie na zmiany

Umiejętności techniczne (szczególnie dlaautomatyzacja testów) i doświadczenie wtestach eksploracyjnych* Dokumentacja

4 rodzaje testów zwinnych

Teraz, gdy znasz już podstawy testowania Agile, dowiemy się o 4 typach testów i sposobie ich przeprowadzania.

zanurzmy się w ten nowy wymiar!

Typ #1: Behavior Driven Development (BDD)

pamiętasz jak Rick uciekł z więzienia o zaostrzonym rygorze Federacji Galaktycznej?

Sfałszował system, aby jego przesłuchujący uwierzyli, że jego plan się nie powiódł.

W ten sposób udało mu się odwrócić całą grę!

Behavior Driven Development lub BDD podąża za nieco podobnym procesem.

ponieważ produkt ma zawieść _test !

dlaczego?

Za każdym razem, gdy produkt nie przejdzie testu BDD, mówi programistom dokładnie, jak reaguje na dany scenariusz. Ta wiedza pozwala im budować funkcje, które mogą poprawić to zachowanie.

więc jak to jest przeprowadzane?

Testerzy, programiści i analitycy biznesowi wspólnie tworzą listę scenariuszy lub "przypadków testowych", w których chcą przetestować produkt.

Są one zapisane w składni Gherkin: Given/When/Then

Próbka przypadku testowego dla aplikacji do śledzenia Ricka Morty'ego może wyglądać następująco:

Given plan się nie powiódł, when Morty zagubił się w przestrzeni i czasie, then _aplikacja powinna być w stanie wskazać zarówno jego lokalizację, jak i ramy czasowe

Zespół testujący dopracowuje kroki i procesy, których produkt użyje, aby zareagować na tę sytuację.

A ponieważ testowanie odbywa się równolegle z rozwojem Agile, produkt powinien zawieść w tych scenariuszach!

**Równolegle z testami programiści tworzą funkcje, które pomogą produktowi przejść test BDD.

Testują produkt do zrobienia tego, udoskonalając go z każdym sprintem.

podobnie jak Rick, Morty i jego siostra Summer znaleźli sposób na podzielenie czasu do zrobienia rzeczy jednocześnie!

Jednakże, podobnie jak istnieją zasady podróżowania w czasie (których Rick prawie zawsze przestrzega), należy pamiętać o pewnych rzeczach podczas przeprowadzania testów BDD.

Niektóre najlepsze praktyki testowania BDD obejmują:

Pisanie konkretnych, zdefiniowanych przypadków testowych, które można wykonać

Używanie testów automatycznych w celu zapewnienia jednolitości wszystkich przypadków testowych

Limit dokumentacji, ale nie zapominaj o zapisywaniu wszystkich najważniejszych informacji

Typ #2: Rozwój oparty na testach akceptacyjnych (ATDD)

ATDD lub testowanie akceptacyjne jest bardzo podobne do Testowanie BDD .

Oba wykonują ten sam proces:

Napisz kryteria testu -> Przetestuj produkt -> Nieudany test -> Zbuduj funkcje, aby zdać test -> Przetestuj ponownie -> Zdaj test

Jednak to, że wydają się podobne, nie oznacza, że takie są.

podobnie jak Rick i Morty zauważyli "drobne różnice" między nieskończonymi wszechświatami w nieskończonych wymiarach

Podobnie, BDD i Acceptance Testing różnią się w dwóch kluczowych punktach:

Podczas gdy ATDD jest przeprowadzane z aktywnym udziałem klienta , BDD obejmuje tylko analityków biznesowych (oprócz deweloperów)

, BDD obejmuje tylko analityków biznesowych (oprócz deweloperów) ATDD koncentruje się na zrozumieniu produktu poprzez ludzką interakcję, a więc obejmuje klienta. Jednak BDD testuje tylko jego zachowanie techniczne.

To dodatkowo zdejmuje presję z programistów, aby rozumieli (lub zakładali) potrzeby swoich klientów. Mogą po prostu uwzględnić i zapytać ich podczas procesu!

przykładowy _AcceptanceTest scenariusz dla trackera Ricka Morty'ego może wyglądać następująco:

wdrażanie Jerry'ego, który nie jest zaznajomiony z nauką o podróżach w czasie

I choć może to nie mieć nic do zrobienia z technicznymi funkcjami produktu, jest to kluczowe dla doświadczenia klienta z korzystania z niego. Więc Rick zaangażuje Jerry'ego do przetestowania aplikacji i określić jej użyteczność .

Oto kilka dobrych praktyk, których należy przestrzegać podczas testów akceptacyjnych:

Uzyskaj informacje zwrotne z pierwszej ręki od niestandardowych klientów za pomocągrupy fokusowe lub ankiety* Włączenie do procesu nietechnicznych pracowników mających kontakt z klientem w celu interakcji z klientami

Stworzenie listy "kryteriów akceptacji" i sprawdzenie jej z personelem mającym kontakt z klientem

Utrzymywanie reakcji klientów w centrum procesu rozwoju Agile po testach

przestrzegaj wszystkich tych zasad, a może, tylko może, uda ci się uratować Jerry'ego przed nim samym!

Typ #3: Testowanie eksploracyjne

Pamiętasz, jak międzywymiarowa sieć kablowa (którą Rick i Morty tak bardzo kochają) wydaje się nie mieć skryptu?

ale hej, właśnie dlatego tak bardzo je kochamy, prawda?!

A jeśli jesteś fanem improwizowanej telewizji, takiej jak Rick i Morty, Testowanie eksploracyjne przypadnie ci do gustu, ponieważ ono również nie ma scenariusza!

Testerzy stosujący tę metodę chaotycznie bawią się produktem, naśladując zachowania użytkowników, aby znaleźć wady.

w tym szaleństwie jest jednak metoda!

Podczas zabawy z produktem, testerzy eksploracyjni:

Podążają za konkretnymi, z góry ustalonymi celami

Przyjmują personę użytkownika

Rejestruj ich działania

Jednoczesne projektowanie nowych testów

To sprawia, że proces jest naukowy, zabawny i pełen przygód... dokładnie to, czego potrzebujesz, aby wciągnąć ten dynamiczny duet!

Aby testy eksploracyjne były skuteczne, oto kilka najlepszych praktyk, których możesz przestrzegać:

Stwórz szczegółowy zapis funkcji produktu, aby przetestować je wszystkie

Notatka funkcji, które nie zostały przetestowane w każdej rundzie, aby przetestować je później

Dostosuj personę użytkownika do sposobu myślenia grupy docelowej

Dokumentuj i komunikuj jak najwięcej szczegółów

Typ #4: Testowanie w oparciu o sesję

Testowanie w oparciu o sesję jest podobne do Testowanie eksploracyjne jeśli chodzi o testowanie kreatywne i testowanie z przepływem Free.

Testy eksploracyjne są jednak najlepsze dla doświadczonych testerów, którzy znają tajniki produktu. W związku z tym metoda ta nie kładzie nacisku na odpowiedzialność i strukturę.

W tym miejscu pomocne są testy oparte na sesjach.

Opiera się ona na tej samej improwizowanej metodzie testowania, ale stosuje również strukturę:

Karty testów , które określają cele każdej sesji testowej

, które określają cele każdej sesji testowej Sesji z przedziałami czasowymi , w których testerzy mają zakończyć testowanie

, w których testerzy mają zakończyć testowanie raporty z testów , które testerzy składają w celu raportowania aktywności w każdej sesji

, które testerzy składają w celu raportowania aktywności w każdej sesji Debriefs do omówienia działań testowych pomiędzy testerami i menedżerami po każdej sesji

Ta metoda testowania jest idealna dla teamów, które mają trudności z dostosowaniem się do tempa testów eksploracyjnych. Może to być również krok naprzód dla zespołu testowego, aby zastosować bardziej otwarte podejście do testowania.

Aby jak najlepiej wykorzystać testowanie w oparciu o sesje, oto kilka dobrych praktyk, których należy przestrzegać:

Zarysuj harmonogram testów (z agendą dla każdej sesji) z wyprzedzeniem

Zdefiniowanie wyczyszczonych celów dla każdej sesji testowej

Prowadzenie nieprzerwanych sesji testowych

Omówienie kolejnych kroków podczas podsumowania po sesji

Czym są zwinne kwadranty testowania?

wiedza na temat różnych rodzajów testów jest świetna

Ale musisz nauczyć się jak stosować tę wiedzę, albo skończysz tworząc coś zupełnie bezużytecznego jak to_.

któregotestu powinieneś użyć i kiedy__?

co ważniejsze, kiedy należy włączyć testowanie automatyczne do strategii testowania Agile?

Kwadranty testowania zwinnego zawierają odpowiedź na oba te pytania, a oto jak to wygląda:

(Nie martw się, jeśli wygląda to zagmatwanie, wszystko ci wyjaśnimy!)

Kwadranty są wyprowadzane zgodnie z tymi specyfikacjami:

oś X : dzieli testy na business-facing (odpowiadające na niestandardowe potrzeby klientów) i technology-facing (rozumiejące techniczne zachowanie produktu)

: dzieli testy na (odpowiadające na niestandardowe potrzeby klientów) i (rozumiejące techniczne zachowanie produktu) oś "Y": dzieli testy na wsparcie lub krytykowanie produktu

Daje to początek 4 odrębnym typom testów, które można podsumować w następujących kwadrantach:

Kwadrant 1 testowania zwinnego: testy automatyzowane

Są to ustawienia metod testowania technologicznego lub jednostkowego, które pomagają zespołowi zbudować lepszy produkt. Przykłady: Testy jednostkowe, Testy komponentów.

Kwadrant 2 testowania Agile: Automatyzacja testowania i testowanie manualne

Są to testy ukierunkowane na biznes, które stanowią wsparcie dla zespołu w tworzeniu produktów zapewniających lepszą wartość biznesową. Przykład: Testy funkcji.

Kwadrant 3 testowania Agile: Testowanie manualne

Są to testy skierowane do biznesu, których celem jest dostarczenie informacji zwrotnych w celu poprawy wydajności produktu. Przykłady: Testy akceptacyjne użytkownika, testy eksploracyjne.

Kwadrant 4 testów Agile: Narzędzia

Są to testy techniczne, które sprawdzają wydajność produktu w obszarach niefunkcjonalnych (które nie są funkcjami skierowanymi do klienta, takimi jak bezpieczeństwo, konserwacja, skalowalność itp: Testy wydajności i obciążenia.

Ponieważ testowanie Agile jest zgodne z wartościami i zasadami Agile, nie zaleca żadnych twardych i szybkich zasad testowania. Zamiast tego zachęca do dokonania właściwego wyboru w oparciu o wymagania zespołu.

lub, jak to ujął Rick:_..

Na przykład, chociaż ćwiartki są ponumerowane, nie musisz przestrzegać tej samej kolejności.

Możesz wybrać rodzaj testu na podstawie aktualnego wymagania twojego produktu .

Oto kilka pytań, które można sobie zadać przed utworzeniem planu testów:

_Czy twój zespół ma możliwości (zarówno umiejętności, jak i zasoby) do przeprowadzenia danego testu?

Czy testujesz priorytetowe funkcje w swoim projekcie?

Jak zorganizujesz ciągłe testowanie i zwinne procesy rozwoju jednocześnie?

Czy potrzebne są testy manualne czy automatyzacja testów?

Bonus:_ Tech Debt Quadrant Ostatecznie jedynym pytaniem, na które należy odpowiedzieć, jest:

Co możesz zrobić do zrobienia produktu zorientowanego na klienta i jak testowanie Agile ci w tym pomoże

Jak zarządzać zwinnym procesem testowania?

pamiętasz, dlaczego Federacja Galaktyczna i miliony najemników z całego wszechświata ścigały Ricka z powodu jego pistoletu portalowego?

Oto zmieniająca życie moc naprawdę dobrego narzędzia!

I choć cele testowania Agile nie obejmują podróży w czasie i przestrzeni, proces testowania i rozwoju może być równie wymagający.

W procesie testowania można natknąć się na jedną z poniższych przeszkód:

Ciągle zmieniające się wymagania

Brak wystarczających danych

Brak wykwalifikowanych testerów

Koordynacja między teamami i interesariuszami

I oczywiście największe wyzwanie dla każdego zespołu Agile: ciągłe testowanie, bez względu na wszystko.

Na szczęście istnieje sposób na rozwiązanie wszystkich tych problemów!

Potrzebujesz swojej "portalowej broni": potężnego zwinnego zarządzania_ oprogramowania_

Na szczęście jest tylko jedno wszystko w jednym Oprogramowanie do zwinnego zarządzania projektami którego potrzebujesz: ClickUp!

Co to jest ClickUp?

ClickUp jest światowym wiodącym narzędziem do zarządzania projektami które jest używane przez najbardziej wydajne zespoły na świecie, od startupów po gigantów technologicznych, do łatwego zarządzania projektami Agile.

Dzięki szerokiej gamie Zwinne tworzenie oprogramowania i funkcje współpracy, ma wszystko do wsparcia każdego Agile lub Zespół Scrum !

Dowiedzmy się, jak ten portal-gun-of-a-software może pomóc w zarządzaniu procesem testowania Agile:

A. Usprawnij proces testowania i rozwoju dzięki Zadania ,

Podzadania oraz Listy kontrolne oczywiście, Rick jest geniuszem, ale nie zawsze można mu zaufać w przypadku małych, prostych zadań

wystarczy spojrzeć na tę kartę z przemówieniem drużby!

Twój zespół Agile (nawet jeśli są lepszymi notatkami niż Rick) będzie również potrzebował wsparcia w zarządzaniu procesem testowania i rozwoju.

Zadania, podzadania i listy kontrolne ClickUp pomogą im usprawnić testowanie, dzieląc je na małe, wykonalne elementy.

Oto jak można to zrobić:

Zadania i podzadania : podziel swój plan testów Agile na zadania i podzadania i przypisz je do dowolnego członka zespołu

: podziel swój plan testów Agile na zadania i podzadania i przypisz je do dowolnego członka zespołu Listy kontrolne: opracuj listę elementów, która będzie pełnić rolę listy rzeczy do zrobienia lub nawet testu jakości do sprawdzenia podczas testów Agile

Co więcej, możesz jeszcze bardziej uprościć swój proces dzięki następującym funkcjom:

Nesting: dodaj dowolną liczbę elementów podrzędnych do listy kontrolnej Funkcja przeciągnij i upuść: przenoszenie elementów w celu zmiany harmonogramu listy Przypisywanie elementów: przypisuje elementy z listy bezpośrednio do wielu członków zespołu Szablony**Twórz szablony list kontrolnych wielokrotnego użytku i dodawaj je do swoich projektów

B. Zapisuj każdy szczegół w Dokumenty _Czasami trzeba po prostu coś zapisać, prawda?

Ale dzięki funkcji Docs w ClickUp nie będziesz potrzebował nierealnych, pasożytniczych kosmitów, którzy pomogą ci robić notatki!

Możesz tworzyć dokumenty do nagrywania:

Zwinną strategię testów

Plan testów

Karta testów

Instrukcje dotyczące automatyzacji testów

Możesz również użyć Dokumentów do stworzenia własnej wiki dla metodologii testowania Agile!

najlepsza część?

Wszystkie te dokumenty można znaleźć tuż obok swoich projektów, dzięki czemu nigdy nie trzeba tracić czasu na ich szukanie!

A pisanie w ClickUp Docs jest super zabawne dzięki funkcjom takim jak:

Bogaty format tekstu dla wyróżniających się dokumentów

Zagnieżdżanie stron w dokumentach w celu ich dalszego uszczegółowienia

Konfigurowalne prawa dostępu do edycji dla członków zespołu

Możliwość indeksowania tych dokumentów przez Google, aby pojawiały się w wynikach wyszukiwania

C. Śledzenie czasu za pomocą Natywne śledzenie czasu Zarządzanie czasem jest trudne i niemal kuszące jest cofnięcie się w czasie, aby coś ukończyć.

ale nie chcesz znaleźć się po złej stronie "policji podróży w czasie"

Dlatego ClickUp pomaga lepiej zarządzać czasem dzięki funkcji Natywnego śledzenia czasu. Funkcja ta jest bardzo przydatna dla członków Teams, którzy pracują zdalnie lub poza stroną .

Możesz uzyskać dostęp do trackera wewnątrz ClickUp, aby szybko śledzić czas spędzony na zadaniach. Możesz nawet dodawać etykiety, notatki i klasyfikować czas jako godziny podlegające rozliczeniu w celu bardziej efektywnego zarządzania czasem!

Jeśli jednak korzystasz już z zewnętrznego narzędzia do śledzenia czasu, takiego jak Time Doctor,Hubstaff lub Toggl można zintegrować go z ClickUp również łatwo.

W ten sposób można monitorować wykorzystanie czasu i lepiej planować sesję testową, a wszystko to bez konieczności podróżowania w czasie!

D. Udostępnianie Niestandardowe prawa dostępu z interesariuszami

Pamiętaj, że zespół Agile musi współpracować ze wszystkimi interesariuszami, aby dostarczyć dobry produkt.

Aby Ci w tym pomóc, ClickUp umożliwia udostępnianie im Niestandardowych praw dostępu. Możesz udostępniać pliki projektu, foldery i listy zadań każdemu w sieci i poza nią.

Ale nadal możesz kontrolować to, co mogą zrobić po wejściu do obszaru roboczego, ustawiając ich Uprawnienia '.

Oto kilka przykładowych uprawnień, które można ustawić:

Możliwość widoku : widok szczegółów projektu, ale bez możliwości interakcji

: widok szczegółów projektu, ale bez możliwości interakcji Możliwość komentowania : komentowanie zadań i list zadań

: komentowanie zadań i list zadań Może edytować : edytuj zadania, ale nie twórz ich

: edytuj zadania, ale nie twórz ich Twórz i edytuj : tworzenie i edytowanie zadań i podzadań

: tworzenie i edytowanie zadań i podzadań Może usuwać: usuwa zadania, których nie zrobienia

Pomoże to włączyć klientów w proces testowania ATDD.

Ale czekaj, to nie wszystko!

podobnie jak liczba panów Meeseeks zebranych, aby służyć Jerry'emu, lista funkcji ClickUp jest nieskończona!

Jednak w przeciwieństwie do nich, te funkcje rzeczywiście z powodzeniem spełnią Twoje potrzeby w zakresie testowania Agile!

Niektóre z niesamowitych Funkcje Agile ClickUp oferuje Twojemu zespołowi m.in:

Wnioski

Zrozumienie metodologii testowania Agile może być satysfakcjonujące dla zespołu.

W końcu strategia testowania Agile jest sercem metody Agile.

Im bardziej skoncentrowane i dokładne są twoje testy, tym lepsze będą twoje produkty.

Dobre testowanie wymaga jednak czegoś więcej niż tylko wiedzy i umiejętności.

Potrzebne są również narzędzia ostre jak laser aby pomóc w przeprowadzaniu ciągłych testów.

na szczęście do ich stworzenia nie jest potrzebne laboratorium Ricka

Wszystko czego potrzebujesz to ClickUp!_

Posiada on odpowiedni zestaw funkcji do wsparcia każdej strategii testowania Agile, wraz z solidnym wsparciem zarządzania projektami dla środowiska Agile. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i świętuj swoje przygody z zarządzaniem projektami Agile, tak jak Rick i jego wnuki!